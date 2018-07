El audio se volvió viral. El contenido era incendiario: "La AFA compró un predio en Marbella, cuando los clubes no tienen agua, pero quieren a 'los Messi' en Marbella. ¿Cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá? Gastaron una fortuna y los que están acá, que se jodan", disparó. Se preguntó por qué esa plata no la ponen en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, de Chacarita, y expresó toda su indignación: "Es terrible esto, la verdad que me da vergüenza. Me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay, esto no se puede aguantar. No lo puedo creer", repitió.