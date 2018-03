En Europa fue uno de los representantes de la Argentina. Con las esperanzas renovadas y el espíritu olímpico encendido, Fontana quiso hacer historia en Vuliagmeni, pero una nueva frustración apareció en su carrera: "Me fue muy mal. Corrí lesionado, me pelee con la Federación y como no tuve el resultado que fui a buscar me dejaron de apoyar. Además, era todo muy desorganizado. No había presupuesto y nos dejaron muy solos. En mis días en Atenas nunca vi al presidente de la Federación. Fue muy triste, porque me sentí abandonado".