En diálogo con la Oral Deportiva (AM 630), el hombre que integró el equipo de César Luis Menotti en la edición de 1978 advirtió que "a la Argentina le va a ser muy difícil el torneo de Rusia". En su argumento, el Pitón dijo que el elenco que lidera Jorge Sampaoli "defensivamente no está muy bien", con excepción del ex central de Vélez que brilla en el Manchester City: "El único que está en un nivel superlativo es Otamendi".