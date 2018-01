Fernando Belluschi se transformó en una de las vedettes del mercado de pases. Y sólo hay dos equipos involucrados en el espectáculo: San Lorenzo, el dueño de su ficha, e Independiente, el club que desea contar con sus servicios. Ariel Holan, director técnico campeón de la Copa Sudamericana con el "Rojo" pidió la adquisición del volante ofensivo, de 34 años, para suplir las ausencias del transferido Ezequiel Barco y del apartado Walter Erviti. Sin embargo, en la danza de los millones no hay acuerdo. La oferta del conjunto de Avellaneda no satisface en Boedo y, en estas condiciones, el volante surgido en Newell's, que está en la consideración de Jorge Sampaoli de cara al Mundial, no se muda de vestuario.