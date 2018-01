El propio Leo ya había anticipado en una entrevista como iba a ser su desempeño previo al certamen más importante en el mundo del fútbol. "Entendí que el año es largo. Hay momentos en la temporada que son más duros que otros. Van pasando los años y soy más grande. Años atrás el cuerpo no lo sentía. Hoy jugar muchos partidos te pasa factura. Todavía me cuesta el no jugar o salir, pero me di cuenta que es lo mejor", comentó aquella vez.