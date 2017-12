"Hace un tiempo Pablo Álvarez ('Bebote') me pidió que me hiciera cargo de las cosas de la hinchada, pero no porque fuera barra sino porque era una persona trabajadora y responsable. ¿Qué cosas? Todo lo que daba la dirigencia, que incluía el pago de los 1200 carnets de la hinchada, los bonos para entrar a la cancha, los 100 protocolos para plateas que les regalaban, la plata para los viajes, los micros, todo. Eso antes lo mandaba 'El Salvaje' a través del 'Polaco' Petrov, pero como 'Bebote' se había peleado con 'El Salvaje' y 'El Polaco' estaba en el medio, me pidieron que me hiciera cargo yo y que mi nexo iba a ser 'Yoyo' Maldonado. ¿Qué quién es 'El Salvaje'? Es el apodo que nosotros le pusimos a Pablo Moyano. Entonces yo le dije que sí, que le daba una mano, pero como si fuera un motoquero, de ir y traer cosas, no es que yo fuera jefe o algo de la barra. Entonces tenemos una reunión en la sede del club 'Bebote', Maldonado y yo para convenir esto y 'Yoyo' nos dice que por él estaba bien, pero que tenía que tener la autorización de Moyano, que era el que bajaba la plata del gremio para todo. Que nos avisaba. A la semana, dijo que estaba todo bien y a partir de entonces yo empecé a retirar las cosas".