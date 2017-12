LOS 10 LATINOS MEJOR PAGADOS (en millones):

1- Lionel Messi (US$ 80)

2- Louis C.K. (US$ 52)

3- Sofía Vergara (US$ 41,5)

4- Bruno Mars (US$ 39)

5- Jennifer Lopez (US$ 38)

6- Neymar (US$ 37)

7- Carmelo Anthony (US$ 32,5)

8- El beisbolista venezolano Miguel Cabrera (US$ 30,3)

9- El beisbolista dominicano Albert Pujols (US$ 27,3)

10- El beisbolista Robinson Cano (US$ 26,6)