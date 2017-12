Juventus derrotó 1-0 a la Roma por la Serie A de Italia. Y, por tercer partido de Liga consecutivo, Paulo Dybala, una de las figuras del equipo, candidato al Balón de Oro y al premio The Best, el decimocuarto mejor futbolista del planeta, según el diario inglés The Guardian, fue al banco de suplentes. Es verdad, "la Joya", de 24 años, bajó el nivel arrollador que exhibió en los primeros partidos de la temporada. Pero este trance con menor participación coincide con rumores de algunos cortocircuitos con Massimiliano Allegri, el director técnico del equipo. El diario Mundo Deportivo, de España, habla de "gestos despectivos y malas caras". Y recuerda que el entrenador, de temperamento fuerte, ya supo mantener cruces con Pirlo, Arturo Vidal o Carlos Tevez. A dicha coyuntura, se sumó el "reto" mediático de uno de sus compañeros.