Un nuevo proceso en Selecciones Juveniles de Argentina parece haberse iniciado con el título del combinado Sub 15 en San Juan. Por la búsqueda de un estilo definido, por la bajada de línea que emana de quienes mamaron una línea de formación (Diego Placente, el entrenador, Pablo Aimar, a cargo de la Sub 17, pero viajó para colaborar), por la personalidad exhibida en la definición ante Brasil (el equipo revirtió un 0-2 para imponerse 3-2), por el comportamiento, con un festejo educado y sin dedicatorias a los adversarios. La categoría 2002 ofrece un menú de promesas que amenaza con copar, en un futuro cercano, las convocatorias a la Sub 17 y Sub 20 y, por qué no, con nutrir a la Selección Mayor. ¿Quiénes fueron las piezas destacadas de la gesta? ¿Qué valores dejaron su huella en un plantel que transitó la competencia con brillo parejo?