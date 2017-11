"Thiago tenía dos pequeñas manchitas en los ojos y yo me preguntaba siempre por qué él siempre salía en las fotos con el efecto de los ojos brillantes, algo que le pasaba también cuando estaba cerca de un foco o una luz fuerte. La gente me decía que era normal pero yo no veía que a otros chicos les pasara. Me llamaba la atención, para mí no era normal, entonces hice una consulta en mi ciudad, que es chica. El médico le hizo un fondo de ojo y nos derivaron urgente al Garrahan".