El último factor del histórico tridente ofensivo fue Neymar, quien emigró al PSG en el último mercado de pases a pesar de las conversaciones con Suárez y Messi. "Intentamos que se quedara, pero en ningún momento le dijimos 'Ney no te vayas porque no vas a ser feliz'. Nosotros le decíamos que no queríamos que se fuera por nosotros, pero si él quería irse era libre de tomar la decisión que quisiera. Por la amistad que tenemos fue doloroso que se fuera", reconoció.