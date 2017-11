"Para el siguiente partido hablé con un amigo que trabaja ahí adentro y le dije que llegara más temprano para agarrar a Messi en el estacionamiento y evitar quedar expuestos. Ese día fue cuando se decidió que el Barça jugara a puertas cerradas por los conflictos en Catalunya. Entonces nos reúnen y el jefe de sala nos dice que el que quería se podía ir porque no habría gente en el estadio. Yo le dije que me iba, que me sentía mal, pero no era cierto. Como tenía la autorización para moverme por el estadio y sin la presión del horario me fui a la zona del parking del estadio, la veo pasar a Antonela y a los dos nenes pero eso a mí no me interesaba. Si me metía me delataba y perdía para siempre mi objetivo. Pero me detectó un seguridad, me preguntó qué hacía ahí y me dijo que no me quería ver más en ese lugar. Había pasado mucho tiempo desde que le dije a mi jefe que me iba pero para no irme del estadio volví mi trabajo y mi jefe me preguntó qué hacía de nuevo ahí si yo ya me había ido: me di cuenta que ya estaba muy jugado…"