.- No, custodia no. Florencia (Arietto) me hizo prescindir de la custodia que me había puesto la Policía de la Provincia. Ella dice que no es confiable. Lo que que necesito Julio es que usted sepa que si me pasa algo quiero que hable con dos personas: con Pedro Larralde (en ese momento, año 2012) Secretario General de Independiente y con Claudio Ciancio, Secretario Administrativo. Y quiero que sepa Don Julio que Ciancio puso 2 millones de dolares que el club le debe. Si usted lo sabe yo me quedo tranquilo…-