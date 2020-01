-No, me siento como una mujer con una diferencia y que encontró el camino para exprimir esa diferencia. Tengo conciencia de que hice cosas que otros no hicieron, pero eso no es lo más importante para mí. Lo más importante es la libertad de descubrir, la curiosidad por los lugares y la gente. Que yo sea la primera o la segunda da igual. Ser la primera está bien, porque da la facilidad para hacer otra expedición u otra cosa, y que me tengan confianza. Pero no es el objetivo principal.