-¿Cómo se ve, profesionalmente, en 10 años?

-Me veo haciendo lo mismo. Bueno, casi, porque los últimos 6 años, hasta marzo del año pasado, estuve dirigiendo la colaboración de LIGO. Ahora no, voy a estar trabajando más en lo que me gusta, en los detectores, en mejorar su sensibilidad, en limpiar los datos, además de enseñar, claro. En los últimos 10 años, hemos estado haciendo esto y no hemos detectado ondas gravitacionales aún. Ahora, cada vez que uno hace algo, está pensando que va a poder detectar un 20 % o un 30 % más de señales. Es un incentivo muy grande.