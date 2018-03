"No existe el impacto cero. Si queremos hacer obras de desarrollo, tenemos que actuar con mucho cuidado porque todas ellas provocan algún impacto, hecho que genera una gran preocupación en todo el mundo", asegura Malinow. En cuanto a las hidroeléctricas en nuestro territorio, se encargó de aclarar que, según la Comisión Internacional de Grandes Presas, "Todos los embalses existentes y a construir en Argentina, por las latitudes en que se encuentran, entran en la clasificación de emisión baja a eventualmente algo moderada; de modo que no debería ser motivo de controversia en nuestro país y, por ende, no cabe emplear este aspecto para desmerecer proyectos de este tipo".