F-16 para Argentina: el ranking de los 6 mejores aviones caza del mundo según Andrei Serbin Pont

¿Cuáles son los mejores 6 aviones caza del mundo? (Fotos: archivo DEF)

Los primeros seis F-16 ya están en suelo argentino, llegaron este viernes 5 de diciembre a Río Cuarto, provincia de Córdoba, y, por lo que se sabe, este será un fin de semana histórico: desde ahora, Argentina tiene capacidad supersónica para defender su territorio.

Además, los aviones trajeron consigo una inesperada incorporación: el debate sobre el poder aéreo se suma a la agenda pública.

Por eso, DEF recurrió a un experto: Andrei Serbin Pont. En el diálogo, el especialista en geopolítica, defensa y recursos estratégicos explicó los motivos detrás de la superioridad de desterminadas aeronaves y armó su propio top 6 de los mejores aviones caza que existen en el mundo. Un spoiler: “No voy a hablar de los más modernos”, dice antes de comenzar. Es decir, para él la novedad tecnológica no siempre equivale a supremacía, y su listado prioriza un criterio distinto, el de las capacidades reales.

Las diferencias entre los aviones de cuarta, quinta y sexta generación

Para comenzar, Andrei Serbin Pont hace una aclaración fundamental para comprender el porqué de su elección para el ranking de aviones caza.

Andrei Serbin Pont, especialista en geopolítica, defensa y recursos estratégicos

“Cuando se hace el cambio de cuarta a quinta generación, se enfatiza la capacidad de integrar sensores avanzados: ya no se habla solo del radar, sino también de sistemas de guerra electrónica. A eso, se suma la velocidad supercrucero. Es importante que estos aviones tengan baja firma de radar, de manera de combatir al enemigo y evitar la detección a corta distancia. Eso cambia la dinámica porque, con un caza de quinta generación, no hace falta encender el radar: una aeronave de alerta temprana te ilumina el blanco y, sin embargo, el adversario todavía no te vio; entonces, se puede disparar un misil antes de que el otro se entere de que tu avión está ahí. La quinta generación ofrece eso”.

Además, detalla que, cuando se habla de un avión de cuarta generación con características de quinta, es porque se trata de aeronaves que pueden reducir la firma radar. Por ejemplo, en el caso de los F-16, incluyen la pintura Have Glass y el sistema de comunicación Link 16 para compartir datos. “Ese nivel de integración y trabajo en redes es importante”, aclara y agrega que, ya en los de sexta generación, se incorporan más sensores en pos de recabar mayor información a través de las plataformas interconectadas. Justamente, el gran desafío es procesar esos datos: “Por eso, el avión tiene inteligencia artificial”.

Andrei Serbin Pont sobre los aviones chinos: “Incluyo el J-35, que es el equivalente al F-35”

El F-16, el primero del top 6 de Andrei Serbin Pont

Para Andrei Serbin Pont, el F-16 tiene presencia obligada en cualquier ranking que se refiera a los aviones caza superiores del mundo.

“Es el de cuarta generación más fabricado en el mundo. De hecho, sigue en producción y continúa teniendo contratos. Es decir, todavía es competitivo”, señala. Además, cuenta que muchos países que avanzan hacia el F-35 siguen encontrando en las aeronaves de cuarta generación una utilidad: “Porque, si empezás a poner combustible y bombas externas a un F-35, se pierden las capacidades de quinta generación. Entonces, los aviones mencionados siguen siendo el caballo de batalla”.

“El F-16 es icónico, existen miles de ejemplares y una línea de producción que sigue avanzando. Además, la mayoría de ellos continúan en servicio. Por eso, considero que este avión tiene que entrar en la lista; después de todo, es el que peleó en todas las guerras convencionales recientes (y en las no convencionales también)”, añadió.

Entonces, con este panorama, ¿Andrei Serbin Pont está reconociendo que Argentina hizo una buena compra? “Yo soy militante del F-16. Pero, más allá de eso, estoy convencido de que es un gran avión de combate. Además, está recontra probado, y no solo eso, sino que muchos ofrecen equipamiento para modernizarlos. Es así de versátil. De hecho, se puede hacer lo mismo que hizo Chile: comprar una decena de estos aviones nuevos y, luego, adquirir dos tandas de usados a Holanda. Así armaron una flota enorme con un costo inferior. Con el tiempo, estandarizaron equipamiento, doctrina y armamento”, concluyó.

“El Sukhoi Su-27, sobre todo las variantes modernas, marcó un antes y un después”, remarca el especialista

El F-35, ganador del segundo lugar del top 6

Para el especialista, otro de los aviones que debe tener presencia obligada en el ranking es el F-35.

“Existen más de 1000 de estas aeronaves producidas. Tienen capacidades únicas. Obviamente, se entiende que no siempre se requiere de un caza de quinta generación para todo. Pero, en el campo de batalla de hoy, el F-35 no tiene qué le compita”, comenta, no sin antes recordar que estas aeronaves son la punta de lanza que está armando a Europa.

“Los están adquiriendo porque son los quinta generación que hay en el mercado. Además, están logrando lo que alcanzó el F-16 con el tiempo: cuando existe gran cantidad de clientes, se puede tener mayor capacidad de actualizar los sistemas”, explica. Es decir, así como existe el denominado “Club de los F-16”, puede existir algo similar con el F-35.

Andrei Serbin Pont se reconoce como un “militante de los F-16”. No es para menos, de acuerdo a lo que cuenta, se trata de uno de los caza más versátiles que existen

Un avión chino dentro de los mejores aviones caza

Andrei Serbin Pont se detiene por un instante. La pausa, extensa, anticipa que lo que está a punto de decir merece ser escuchado con seriedad. En su mirada, se puede reconocer un gesto de tensión: “No quiero dejar afuera de la lista a ningún avión chino. Me cuesta no elegir uno. Entonces, para mí, es el J-35”.

¿Es el que competía con el F-16 para sumarse a la Fuerza Aérea Argentina? “No, nosotros analizábamos el JF-17. A ese, no lo pongo ni remotamente en este listado. En verdad, me debatía sobre dos aeronaves de origen chino para mencionar, el JF-10 en su versión C, que es muy parecido a un F-16, porque es un avión muy capaz; es más, la Fuerza Aérea tuvo interés y China dijo que no. Pero, para mencionar uno más reciente, incluyo el J-35, que es el equivalente al F-35. Sí existen dudas sobre si han resuelto o no los temas de motorización, lo veremos; pero está en producción y eso ya dice un montón”, responde.

En palabras de Andrei, las aeronaves chinas aún tienen detalles por perfeccionar o arreglar, sobre todo en lo que respecta a la producción de motores. En ese sentido, explica que, pese a que en China lo nieguen, los expertos aseguran que hay cuestiones que podrían afectar la velocidad crucero que requiere este tipo de tecnología. De todas maneras, insiste en que, en las últimas décadas, en el gigante asiático, pasaron a producir sus propios motores. “Eso”, destaca, “no es un dato menor”.

El Rafale, el gran avión caza europeo que destrona al Gripen y al Eurofighter

Los aviones caza rusos Su 57 y Su-27, ¿tienen que estar en el ranking?

“En esta lista, no voy a poner al Sukhoi Su-57 ruso. Primero, porque cuestiono que sea realmente un caza de quinta generación. Existen indicios de que no. Yo espero que tenga electrónica avanzada integrada, lo cual incluye un radar AESA (Active Electronically Scanned Array), capacidad de velocidad supercrucero y baja firma de radar o de calor. Pero el tipo de toberas que vemos en él no son indicativas de eso”, argumenta el especialista.

Sí reconoce que debe incluir el Sukhoi Su-27, sobre todo las variantes modernas. “Esa familia de aviones marcó un antes y un después en la aviación militar, incluso durante la Guerra Fría. Es un caza pesado cuyos primeros prototipos son de finales de los 70 y principios de los 80”, dice Serbin Pont, no sin antes aclarar que una de sus variantes, el Su-30, es operado por China, Venezuela e India: “Fue un producto muy exitoso. Es un avión muy capaz que está atrasado en el tiempo, pero que sentó las bases”.

“El Rafale es el indicado”

“Qué difícil elegir los dos últimos lugares. Quiero incluir a los europeos, pero no al Eurofighter, tampoco al Gripen. El último, porque creo que no está a la altura, tiene problemas de potencia, no tiene las capacidades que lo distingan como un cuarta generación modernizado, y no logra posicionarse del todo en el mercado. Me parece que el Rafale es el indicado”, selecciona Andrei Serbin Pont en el diálogo con DEF.

Andrei Serbin Pont pide hacer trampa: en el sexto lugar abre la polémica y no menciona ningún avión caza

¿Los motivos de su elección? Posee contratos internacionales (y, según él, los problemas que hayan tenido en India estarían relacionados con este Estado más que con la aeronave en sí), es un avión probado, tiene armamento moderno y es la alternativa occidental a las opciones estadounidenses.

“Fue probado por los propios franceses en múltiples escenarios. Con respecto al Gripen, por ejemplo, todavía no tenemos ninguna versión biplaza disponible en producción. Si quiero ser usuario, necesito el paquete completo de caza moderno. Creo que los Rafale sí tienen esas alternativas”, comenta.

“Quiero proponer algo diferente en el sexto puesto”

El último lugar del top seis de aviones caza está disponible y Serbin Pont se encuentra dubitativo. Explica por qué no incluye otros, como el Tejas de India: “Qué difícil elegir este puesto. No voy a incluir al de India, aunque sí creo que este Estado tiene productos de defensa muy interesantes, sobre todo en sistemas antiaéreos”.

No existen reglas en este ranking: todo queda librado al criterio del entrevistado. Sin embargo, su pregunta descoloca: “¿Puedo hacer trampa?”. La duda es legítima, ¿acaso la verdadera trampa está en acotar sus opciones desde el inicio? Mientras uno se pregunta si la propia lógica de la nota no encierra ya un juego engañoso, Serbin avanza y justifica su elección final que, a propósito, es bastante polémica.

El F-16, como el que operará Argentina, con presencia obligada en el ranking de aviones caza

“Quiero poner algo diferente en el sexto puesto, dos prototipos de Loyal Wingman de drones que están diseñados para acompañar a los aviones caza. Están artillados y pueden combatir aire a aire porque están alimentados por inteligencia artificial (como un avión de sexta generación). En ese sentido, si los bajan, no pierdo ni a un piloto ni a un avión”, detalla, al tiempo que explica que uno de los modelos es fabricado por Anduril.

Un dato que comparte Serbin Pont: los drones mencionados están relacionados con el empresario Palmer Luckey, creador de los Oculus Rift, los lentes de realidad virtual que, más tarde, compró Meta. Luckey terminó fundando Anduril: “Recomiendo ver las entrevistas que da. Él explica que, en Estados Unidos, se dio una desconexión entre la industria de defensa y la innovación. Entonces, plantea retomarla”.

Palabras más, palabras menos, Luckey pone el foco en que, para competir con países como, por ejemplo, China, hay que incluir nuevas tecnologías: “Anduril tiene un proyecto de misiles crucero de bajo costo. Básicamente, porque plantea que no se pueden gastar millones de dólares en uno solo, deben costar menos para adquirir mayor cantidad. De esa manera, con el mismo dinero, las Fuerzas Armadas pueden comprar varios. Esta empresa es la que se encuentra detrás de uno de los prototipos que menciono para ser empleados por un avión de sexta generación. Entonces, si van a la guerra con China y el gigante asiático saca miles de aviones a volar, uno puede responder con, por ejemplo, un F-35 acompañado por drones”.