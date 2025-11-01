Ejército Argentino: ¿qué se debe estudiar para ser militar, dónde se cursa y cuál es la oferta académica?

La Facultad del Ejército, que tiene bajo su órbita institutos de formación como el Colegio Militar y la Escuela de Suboficiales, celebró sus 10 años (Fotos: Fernando Calzada)

Hace una década, el Ejército Argentino decidió avanzar y dar un giro histórico: a partir de la creación de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), apostó a llevar su tradición formativa al ámbito universitario y combinar, en un mismo espacio, la ciencia, la técnica y el liderazgo militar.

Así nació la Facultad del Ejército, una institución que hoy celebra sus primeros 10 años con la mirada puesta en el futuro y la certeza de que la defensa nacional también se construye entre aulas, laboratorios y campos de instrucción. DEF fue testigo de la celebración.

“Este aniversario nos invita a reconocer a quienes nos precedieron y construyeron, con esfuerzo, la identidad de nuestra Facultad. Particularmente, debo agradecer al personal docente, muchos de los cuales están en este momento dictando clases –con un gran sentido de vocación y compromiso–, a los cadetes, aspirantes y cursantes en nuestras distintas sedes educativas. Hoy miramos hacia el futuro, convencidos de que esta primera década es solo el comienzo de un camino de servicio y crecimiento. Ese futuro nos convoca a seguir fortaleciéndonos, junto con toda la comunidad de la Universidad de la Defensa Nacional y del Sistema Educativo del Ejército, para lograr una educación superior de excelencia y comprometida con la Nación y los valores del Ejército. Sabemos que lo mejor está por venir”, dijo a DEF el General Gustavo García, actual decano de la Facultad del Ejército, en el marco de la ceremonia que reunió a autoridades castrenses y académicas.

Hace diez años, el Ejército Argentino convirtió la formación de sus hombres y mujeres en una experiencia que, además de ser universitaria, convive en ella la ciencia, la técnica y el liderazgo militar

Como subrayó García, la Facultad no se detiene y, de hecho, impulsa la formación de los profesionales que demanda la Fuerza, abriendo sus puertas a nuevas generaciones de estudiantes, tanto civiles como militares. Un repaso por las carreras y programas que forman a quienes protagonizarán los desafíos de la defensa del mañana.

La Facultad del Ejército y su oferta académica

Cabe destacar que, en realidad, lo que se conoce en el presente como la Facultad del Ejército tiene su base en lo que, en el año 1986, fue la Dirección de Institutos Superiores del Ejército. Sin embargo, con la llegada de 2015, y con la Universidad de la Defensa Nacional ya creada, nacieron las seis unidades académicas que identifican a las Fuerzas Armadas: la Facultad del Ejército, la de la Armada, la de la Fuerza Aérea, la Militar Conjunta, la de Defensa Nacional, el Centro Regional Universitario Córdoba, y la Facultad de Ingeniería del Ejército.

General Gustavo García, actual decano de la Facultad del Ejército

En el presente, la Facultad del Ejército cuenta con tres sedes académicas: el Colegio Militar de la Nación en El Palomar, la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” en Campo de Mayo y la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos” en el barrio porteño de Palermo, que cuenta con una oferta educativa a distancia.

El dato: si bien ofrece carreras específicas pensadas para el público militar, su oferta académica incluye también capacitaciones abiertas al público en general.

Los 10 años de la Facultad del Ejército: “En estas sedes, se talla el futuro”

Para conmemorar la primera década de la Facultad del Ejército, este martes muchos de los docentes y alumnos –civiles y militares– acompañaron el acto que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Ingeniería del Ejército.

García dio su discurso por los 10 años de la Facultad del Ejército frente al director de Educación del Ejército Argentino, general Jorge Alberto Puebla, y del rector de la Universidad de la Defensa Nacional, Dr. Julio Spotta

Allí, en presencia del director de Educación de la Fuerza, general Jorge Alberto Puebla, y del rector de la Universidad de la Defensa Nacional, Dr. Julio Spotta, el actual decano de la Facultad del Ejército, general García, tomó la palabra. “Es un día significativo”, afirmó, no sin antes repasar distintos hitos alcanzados a lo largo de los años. Uno de los más relevantes: la incorporación de la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” al ámbito de la Facultad en el año 2023, como consecuencia de la creación de Tecnicaturas Universitarias Militares para los suboficiales de esa Fuerza.

“Cada aula, despacho, campo de instrucción y lugar de práctica refleja el esfuerzo diario de docentes, investigadores, técnicos y personal administrativo que sostiene, con vocación y profesionalismo, la noble tarea de educar”, dijo el general, y agregó: “Quiero señalar que, en el marco de la Facultad, también desarrollan sus tareas el Instituto Argentino de Historia Militar, la Editorial Universitaria del Ejército, el Laboratorio de Investigación en Neurociencias e Inteligencia Artificial y el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa, esta última unidad asociada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas”.

Uno de los hitos más relevantes en el ámbito educativo castrense fue la incorporación de la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” al ámbito de la Facultad en el año 2023

En síntesis, García puso el foco en la oportunidad que tiene la Facultad del Ejército para pensar en un futuro que exige la consolidación de un sistema educativo de excelencia, sobre todo en lo que respecta a la formación profesional de los efectivos militares, y resaltó que la Facultad del Ejército es una Facultad del Ejército Argentino y lleva adelante sus tareas conforme a la visión que emana del ápice estratégico de esa Fuerza.

Además, el director general de Educación de la Fuerza, general Puebla, se refirió a las cualidades académicas de la Facultad, institución que, de acuerdo con sus palabras, “pudo adaptarse a los nuevos desafíos de la educación militar y civil sin perder su identidad”.

“En estas sedes, se talla el futuro de los próximos 30 o 40 años del Ejército”, reconoció, no sin antes mencionar el aporte de la planta docente, administrativa y de las autoridades de la casa de estudios: “Su labor diaria fortalece el potencial humano de nuestra oferta y asegura la continuidad de los valores que nos identifican”.

Un detalle no menor: en la ceremonia por los 10 años de la Facultad, también se reconoció al personal que se acogió al sistema jubilatorio y a aquellos que cumplieron 30 años al servicio de la casa de estudios.

García y Spotta se saludan

¿Qué hay que estudiar para ser militar?

Bajo la órbita académica de la Facultad del Ejército, se encuentra el Colegio Militar de la Nación, el emblemático instituto de formación para quienes desean integrar la Fuerza como oficiales. Cabe destacar que se trata de una carrera de cuatro años de duración con un sistema de internado. Al terminar la cursada, los hombres y mujeres egresan como subtenientes del Ejército Argentino y obtienen el título de licenciados en Conducción y Gestión Operativa.

Además, en este instituto, también se puede cursar una carrera afín a la sanidad militar y cuya duración es de cuatro años: quienes egresan lo hacen como subtenientes y obtienen la Licenciatura en Enfermería (con el título intermedio de enfermeros universitarios).

Los interesados solo deben tener en cuenta una serie de requisitos: ser argentinos nativos o por opción, solteros, contar con estudios secundarios (completos o con hasta dos materias adeudadas), tener hasta 25 años (24 en el caso de quienes quieran ser enfermeros militares) y medir 1,55 (los varones) o 1,50 metros (las mujeres).

El Colegio Militar de la Nación es el emblemático instituto de formación ideado para quienes desean integrar la Fuerza como oficiales

Otra de las sedes de la Facultad es la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”, único instituto que forma a los futuros suboficiales de la Fuerza.

Cabe destacar que la “Cabral” ofrece una serie de tecnicaturas universitarias militares (Conducción Operacional, Administración de Recursos Materiales del Ejército Argentino, Enfermería, Administración de los Recursos Humanos del Ejército, Instrumento de Banda, Tecnología Mecánica, Electrónica, Informática, Aeronaves, Construcciones e Instalaciones Fijas y Armamento) de dos años y seis meses de duración. Además, quienes finalizan la cursada –bajo la modalidad de internado– obtienen el grado de cabo de la Fuerza y pueden continuar así la carrera militar.

Licenciaturas, profesorados y maestrías: ¿qué se puede estudiar en la Escuela Superior de Guerra del Ejército?

Además de formar a los futuros jefes y comandantes del Ejército, en pleno barrio porteño de Palermo, la Escuela Superior de Guerra ofrece carreras de grado y posgrado abiertas al público.

La Escuela “Cabral” ofrece una serie de tecnicaturas universitarias militares

Entre las primeras, cabe destacar la Licenciatura en Relaciones Internacionales y el Profesorado Universitario para la Enseñanza Media y Superior de la Conducción Militar. En cuanto a las de posgrado, la Escuela Superior de Guerra cuenta con dos maestrías: en Estrategia y Geopolítica y en Historia de la Guerra.

Dentro de su oferta, también ofrece cuatro especializaciones: en Gestión de la Defensa Civil y Apoyo a la Población, en Historia Militar Contemporánea, en Planeamiento y Gestión de los Recursos Humanos de Organizaciones Militares Terrestres, y en Planificación y Gestión de los Recursos Materiales de Organizaciones Militares Terrestres.

Asimismo, en la Escuela Superior de Guerra, se puede realizar un curso de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas Militares.

Un detalle: para 2027, se espera contar con una especialización en Derecho Aplicado al Ámbito Militar.

Estudiar ingeniería en el Ejército Argentino

Por último, –y si bien no se encuentra bajo la órbita de la Facultad del Ejército–, la Fuerza cuenta con una Facultad de Ingeniería (FIE) con carreras de pregrado, grado y posgrado abiertas al público.

la Facultad del Ejército cuenta con tres sedes académicas: el Colegio Militar de la Nación en El Palomar, la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” en Campo de Mayo y la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos” en el barrio porteño de Palermo (Fotos: Fernando Calzada)

En cuanto a las primeras, cabe mencionar las tecnicaturas en Geomática y en Higiene y Seguridad. Luego, existen seis ingenierías que se pueden estudiar en la FIE: en Agrimensura-Geográfica, Civil, Electrónica, Informática, Mecánica y Química.

Finalmente, en cuanto a las carreras de posgrado, la oferta incluye cinco especializaciones: Transporte Operativo, Ciberdefensa, Seguridad e Higiene Ocupacional, Criptografía y Seguridad Teleinformática y Sistemas de Control.