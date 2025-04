Vacuna argentina contra el cáncer de piel: investigación, innovación y cambio de paradigma

El doctor José Mordoh es investigador del Conicet, pionero en inmunoterapia y fundador de la Fundación Cáncer (FUCA) y del Instituto Alexander Fleming (Foto: Giovanni Sacchetto)

Después de más de 30 años de investigación, científicos argentinos del Conicet desarrollaron una vacuna terapéutica contra el melanoma cutáneo, que fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en 2021 y está a punto de ser comercializada. La ciencia argentina alcanzó de esta forma otro hito histórico.

“Nuestro trabajo se centra en la inmunoterapia del cáncer, y el objetivo es que los pacientes vacunados generen una respuesta similar a los mecanismos naturales del sistema inmunitario para combatir la enfermedad y eliminar las células tumorales”, explicó el doctor José Mordoh, investigador del Conicet, pionero en inmunoterapia y fundador de la Fundación Cáncer (FUCA) y del Instituto Alexander Fleming, entre otros. Y amplió, en diálogo con DEF, que se trata de “una vacuna terapéutica, destinada a pacientes cuyo melanoma se encuentra en los estadios tempranos de la enfermedad”.

Después de más de 30 años de investigación, científicos argentinos del Conicet desarrollaron una vacuna terapéutica contra el melanoma cutáneo (Foto: Giovanni Sacchetto)

-Las vacunas que conocemos son preventivas. ¿Qué significa exactamente “terapéutica”?

-Quiere decir que es una vacuna que se administra a personas que ya fueron diagnosticadas con melanoma. A diferencia de las vacunas preventivas, su propósito no es evitar su aparición, sino tratar a pacientes que transitan las primeras etapas de la enfermedad, y ayudarlos a detener el crecimiento de células cancerosas residuales después de la cirugía.

-Considerando que el cáncer son células que se rebelan contra el cuerpo, ¿cómo actúa el sistema inmunológico ante esta amenaza?

-El sistema inmunológico está diseñado para protegernos de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos externos. Sin embargo, también enfrentamos enemigos internos: células que desobedecen las órdenes del cuerpo, que se independizan de los controles normales y se convierten en un organismo dentro de otro. A esto lo llamamos cáncer.

El desarrollo científico argentino es una vacuna que se administra a personas que ya fueron diagnosticadas con melanoma (Foto: Fernando Calzada)

-¿Cómo logran las células cancerosas evadir el sistema inmune y cuál es la clave para superar esta resistencia?

-Hace más de 40 años, me pregunté por qué el sistema inmune, siendo tan poderoso, no puede atacar las células cancerosas. La respuesta comenzó a surgir décadas después, al descubrir que estas células, aunque originarias de nuestro cuerpo, aprenden a camuflarse. Entendí entonces que lo crucial es enseñarle a este sistema a distinguir entre células normales y tumorales, basándose en proteínas llamadas antígenos.

Desde mis inicios, en el laboratorio conocíamos la resistencia bacteriana, un mecanismo de evasión de los antibióticos. Comprendimos que la célula cancerosa también desarrolla mecanismos de resistencia frente al sistema inmune. Es decir, se transforma para escapar de los ataques del organismo con anticuerpos o linfocitos. Por eso, consideramos esencial estimular el sistema inmunitario para aumentar su eficiencia para reconocer y atacar específicamente estas células.

"Comprendimos que la célula cancerosa también desarrolla mecanismos de resistencia frente al sistema inmune", precisó a DEF Mordoh (Foto: Giovanni Sacchetto)

-¿Por qué se priorizó el desarrollo de vacunas terapéuticas en lugar de preventivas en la investigación contra el cáncer?

-El concepto de vacuna es amplio y, en general, se asocia con la prevención de infecciones (como, por ejemplo, contra bacterias o virus como los de la gripe, COVID o dengue). En nuestras investigaciones, debido a que aún no sabíamos cómo desarrollarla, dejamos de lado la vacuna preventiva contra el cáncer y priorizamos la creación de vacunas terapéuticas, utilizando los antígenos presentes en las células tumorales del mismo origen.

-¿Por qué eligieron el melanoma?

-Porque es un tumor de piel sumamente agresivo que tiene antígenos muy fuertes y contra el que no había tratamientos efectivos. Al no utilizarse quimioterapia como tratamiento inicial, la posibilidad de que el sistema inmune estuviera intacto era muy alta.

Parte del equipo de científicos argentinos que desarrolló la innovadora vacuna (Foto: Giovanni Sacchetto)

-¿Cuáles fueron los resultados de los estudios clínicos en comparación con los tratamientos existentes y cómo se llegó a la producción farmacéutica?

-En primer lugar, el concepto de “vacunas terapéuticas” se estudió utilizando distintos melanomas de ratón, y se comprobó que funcionaban bien en estadios tempranos de la enfermedad, que aumentaban la sobrevida y no generaban una toxicidad importante.

Iniciamos entonces estudios clínicos para probar la vacuna en un mayor número de pacientes, comparándola con tratamientos existentes como el Interferón, que fue durante muchos años el principal fármaco contra el melanoma. Los buenos resultados llevaron al Conicet y a la Fundación Sales a licenciar la producción y el desarrollo farmacológico de la vacuna. Tras la aprobación regulatoria y los análisis técnicos del ANMAT, la vacuna VACCIMEL será producida y comercializada por el Laboratorio Pablo Cassará.

-¿Cree que esta vacuna abre la puerta a investigaciones para su aplicación en otro tipo de cánceres?

-Nuestro equipo planea continuar investigando para desarrollar vacunas similares en otros tipos de tumores. Estamos dedicando muchos esfuerzos a comprender el mecanismo subyacente, ya que, si no se entiende bien cómo funciona algo, uno se convierte en un simple conductor. Por ejemplo, sé manejar autos, pero no tengo idea de mecánica, por lo cual si fallara no sabría qué hacer. Lo mismo ocurre con muchos medicamentos: funcionan y se usan, pero es crucial entender cómo actúan y de qué modo responde el organismo. Hemos aprendido que no hay dos sistemas inmunitarios iguales. Algunos pacientes se defienden mejor contra el cáncer y responden con éxito a una vacuna, mientras que otros no. Queremos entender qué les sucede a quienes no logran defenderse para ver cómo ayudarlos con las herramientas adecuadas.

-Este proyecto contra el cáncer de piel comenzó hace 35 años. ¿Nunca se detiene la investigación?

-La investigación es un proceso continuo, uno puede cansarse, pero, como afirmaba el doctor Leloir: “En la ciencia no hay problemas agotados, sino científicos agotados por el problema”, que no es lo mismo. Estamos en esa línea y son los jóvenes quienes deben tomar la posta.

Como le decía, existen vacunas preventivas contra algunos cánceres. Hay algunas, como la vacuna contra el virus del papiloma humano, que puede causar cáncer de cuello uterino y cáncer de pene, que son más simples de desarrollar porque es un virus el que los produce. Sin embargo, en la mayoría de los cánceres más comunes, no es así. Es una célula que se vuelve “loca”, un “loco malo”, inteligente pero malo, que no está desencadenado por un virus. Por lo tanto, hay que adentrarse en la “locura” de la célula tumoral para entender sus puntos débiles y en eso estamos enfocados hoy.

el concepto de “vacunas terapéuticas” se estudió utilizando distintos melanomas de ratón, y se comprobó que funcionaban bien en estadios tempranos de la enfermedad (Foto: Fernando Calzada)

-Teniendo en cuenta su extensa trayectoria, que abarca desde el haber sido discípulo de los premios Nobel Luis F. Leloir y François Jacob hasta dirigir en la actualidad el Centro de Investigaciones Oncológicas de FUCA, ¿cómo evalúa la realidad de la investigación científica en nuestro país?

-Creo que, a nivel global, hay una actividad científica importante, aunque no se puede decir lo mismo de la Argentina. Cuando empecé a investigar, la capacidad nacional era similar en calidad a la de otros países. Todo era más equitativo y, aunque siempre fueron imprescindibles fondos para investigar, se dependía tanto de la creatividad y del ingenio como del dinero. Hoy, dado el enorme avance tecnológico, se requiere de mucho capital para alcanzar un nivel importante en las investigaciones. Nosotros no tenemos casi aportes del Estado; de hecho, diría que casi nada últimamente. Por fortuna, tenemos fundaciones (como la Fundación Sales y la Fundación Cáncer-FUCA) que nos proveen de fondos y así podemos seguir con nuestra tarea, pero la situación de muchos laboratorios es desesperante. En lo que respecta a nuestro centro, se investigan cinco tipos de cáncer diferentes y todos los grupos estudian la inmunoterapia, que es el aspecto que nos importa y elegimos.

-¿Cómo impactan las dificultades económicas y la falta de incentivos en los jóvenes científicos?

-La realidad es que hoy en día hay poca gente interesada en la investigación y quienes se dedican a ella apenas pueden mantenerse, razón por la cual es frecuente que terminen renunciando. Muchos becarios, en especial los que vienen del interior, tienen dificultades hasta para pagar el alquiler. La falta de apoyo social y las constantes crisis económicas hacen que la situación sea agotadora. Los subsidios no se pagan, las becas, a pesar de ser de dedicación exclusiva, son insuficientes y no se renuevan. La investigación requiere pasión y dedicación constante, y la preocupación económica dificulta mantener el entusiasmo. Por eso, una de las tareas de los mayores es pensar cómo conseguir fondos y de qué modo organizar el trabajo para incentivar a los más jóvenes. Considero que la situación es grave y creo que el gobierno debería apoyar a la ciencia. Sin ella, no existe un país autónomo. En este momento, hablar de otra cosa es salirse de foco.

-En un momento de esta charla, mencionó que hay científicos que se agotan de los problemas. Usted parece estar muy lejos de esa realidad.

-Yo mantengo la misma pasión y considero que quien no la tiene debería dedicarse a otra cosa. Creo que es un sentimiento que se termina con la muerte.