Proyecciones para un año agitado: ¿Cuáles son los eventos que marcarán el rumbo del mundo durante este 2024?

El 2024 parece reunir todos los componentes capaces de transformar esquemas de poder y modificar la dinámica mundial: guerras, desastres naturales, elecciones y carreras por conquistar el espacio. Desde DEF repasamos los principales eventos que ya están en el foco de atención y aquellos que prometen marcar la agenda internacional.

Tanto Rusia como Ucrania aumentaron los presupuestos militares para 2024 y prevén un enfrentamiento a largo plazo, todo lo contrario a lo que se pensaba en 2021 (AFP)

1. La guerra en Ucrania

Rusia empuja con bombardeos que alcanzan cada vez más objetivos, Ucrania resiste a la espera de que las potencias de occidente brinden un apoyo que le permita financiar la defensa.

Ambas trincheras aumentaron los presupuestos militares para 2024 y prevén un enfrentamiento a largo plazo, todo lo contrario a lo que se pensaba en 2021 cuando se reanudó la confrontación que parecía haber concluido en Crimea.

La nación comandada por Volodimir Zelensky tendrá el gasto militar más alto de su historia; mientras que los liderados por Vladimir Putin llevarán su presupuesto al nivel de la vieja y extinta Unión Soviética.

Sin embargo, Ucrania es incapaz de financiar su gasto y necesita 41.000 millones de dólares externos para continuar resistiendo, situación límite que llegó a los países afines a la causa ucraniana.

Es por eso que la Unión Europea continúa las negociaciones para brindar importantes paquetes de ayuda, con resistencia de ciertos países. Estados Unidos, por su parte, afirmó este jueves que la ayuda militar que ha estado proporcionando se ha “detenido por completo” debido a la falta de un acuerdo en el Congresom

Además del financiamiento, el suministro de armamento y la falta de nuevos soldados entrenados son preocupaciones que tanto Rusia como Ucrania comparten, pero que hoy están dispuestos a asumir con tal de acercarse a la victoria.

El Estado de Israel parece determinado a destruir las capacidades militares de Hamas en Gaza, pero cada día que pasa Hezbollah –desde El Líbano– se erige como un nuevo y conocido rival del gobierno de Netanyahu (AFP)

2. El conflicto en Medio Oriente, Hamas vs Israel

Otra guerra que no cesa es la que tiene como protagonista a Israel y a las organizaciones terroristas de Medio Oriente.

A casi tres meses del comienzo de la ofensiva israelí, los muertos en la Franja de Gaza escalan a más de 22.000 y todavía hay más de 100 rehenes que continúan secuestrados.

Los altos mandos del ejército israelí plantean una guerra a largo plazo y en palabras del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa: “No existen soluciones mágicas”.

El Estado de Israel parece determinado a destruir las capacidades militares de Hamas en Gaza, pero cada día que pasa Hezbollah –desde El Líbano– se erige como un nuevo y conocido rival del gobierno de Netanyahu. Además, los constantes bombardeos cerca de Beirut configuran el antecedente de una escalada que hoy está más cerca que nunca.

Si bien a lo largo de la historia los fenómenos meteorológicos causaron estragos en distintos países, la irrupción del cambio climático llegó para cambiarlo todo (Archivo DEF)

3. El Fenómeno del Niño

Los desastres naturales también prometen marcar la agenda del mundo que viene, y en la primera semana de enero ya tuvimos un impactante terremoto en Japón.

Si bien a lo largo de la historia los fenómenos meteorológicos causaron estragos en distintos países, la irrupción del cambio climático llegó para cambiarlo todo.

El Niño es uno de los eventos más importantes del mundo, provocado por el calentamiento del Océano Pacífico y el descenso de los vientos.

Olas de calor más frecuentes, prolongadas y más fuertes, pero también lluvias torrenciales son algunos de los sucesos que se prevén para 2024, provocando sequía, inundaciones, calor y frío en distintas zonas del continente americano y del mundo.

El Fenómeno de El Niño en 2024 preocupa y mucho a los expertos del mundo, sobre todo por el peligro de inundaciones inéditas y una temporada récord de huracanes y ciclones. Mientras que en América Latina se vivirá un verano más húmedo, menos caluroso y con más precipitaciones, se espera que Norteamérica cuente con un invierno más seco y con menos nieve.

Más de 1.600 millones de personas elegirán este año a sus respectivas autoridades presidenciales (Reuters)

4. Más del 40% del mundo va a elecciones

En materia geopolítica, las elecciones ocuparan un lugar más que importante en la agenda global y más de 1.600 millones de personas elegirán a sus respectivas autoridades presidenciales. La posibilidad de cambio, también significa modificaciones en el tablero de la geopolítica.

El pueblo de Taiwán será el primer país en elegir representante. Será una jornada electoral importante en la que los candidatos debatirán la dirección del país y sobre todo la relación con Pekín, enfrentándose el sentimiento independentista con el sueño de la China inmensa de Xi Jinping.

Rusia es la primera gran potencia que tendrá elecciones en marzo. En medio de la guerra con Ucrania, presos políticos y candidaturas inhabilitadas, Vladimir Putin pretende erigirse una vez más como la máxima autoridad de la política rusa, esta vez por un mandato de seis años.

Estados Unidos definirá a su nuevo líder, y todo indica que Joe Biden y Donald Trump, dos viejos conocidos y rivales, se volverán a enfrentar por la Casa Blanca.

Mientras tanto, India desplazó a China como la nación con más población del mundo y cuenta con Narendra Modi como el principal candidato para lograr su segunda reelección.

En América Latina, México encabezará las elecciones en su región y, en un hecho no menor, el país podría tener la primera presidenta de la historia.

Starship cuenta con el potencial para ser el cohete más importante de la humanidad y forma parte de un plan mucho más ambicioso: llegar a Marte (Reuters)

5. Las ambiciones espaciales recaen en SpaceX

Tras un 2023 con récord en lanzamientos espaciales, el 2024 tendrá a SpaceX como uno de los grandes responsables del entusiasmo de la industria espacial.

A pesar de los consecutivos lanzamientos fallidos que postergaron el lanzamiento del transporte Starship, la nave cuenta con el potencial para ser el cohete más importante de la humanidad y forma parte de un plan mucho más ambicioso: llegar a Marte.

Pero los objetivos no quedan ahí. La empresa de Elon Musk planea realizar en abril de 2024 la primera caminata espacial comercial en la Luna bajo el nombre Polaris Downl. El ser humano no pisa el satélite natural desde 1972 y hacerlo 52 años después puede no solo ser un hito en sí mismo, sino el comienzo del sueño de la conquista espacial.

La geopolítica, la guerra, el clima y la conquista espacial competirán por disputar el centro de la atención durante este año. ¿Cuál será el evento que marcará el 2024 en los libros de historia?