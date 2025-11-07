Guía de Arte y Cultura: semana del 7 al 14 de noviembre

MUESTRAS

36.ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino (aRGra)

@bourbontadeo

El sábado 18 de octubre a las 17 se inauguró en la Casa de las Madres la Muestra Anual 2024 de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra). 150 fotografías seleccionadas entre casi 2500 imágenes enviadas por 85 reporteras y reporteros de todo el país que retratan los hechos más relevantes del año 2024 en materia de actualidad, política, arte, vida cotidiana, ambiente y derechos humanos.

aRGra reúne a más de 800 reporteros y reporteras gráficos del país. Desde 1942, es referente del fotoperiodismo argentino y latinoamericano, comprometida con la defensa de los valores éticos del oficio y la construcción de una memoria histórica tanto nacional como internacional.

La muestra se puede visitar hasta el 20 de noviembre, de lunes a viernes de 11 a 20, y los sábados, de 13 a 18. Entrada gratuita.

* Casa de las Madres, Espacio de la Memoria, Av. del Libertador 8151, C. A. B. A.

————

Auguria, Paloma Zamorano Ferrari + Interkevs

LADO B: trastienda con obra de Diego de Aduriz y de Catalina Oz para Memoir.

La muestra se puede visitar los sábados de 16 a 21 y los miércoles, jueves y viernes de 14 a 19. Por otros horarios, concertar cita escribiendo a laspuertasdelcastillo@gmail.com. HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE

* El castillo, Independencia 1653 E, C. A. B. A.

————

Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Del 25 de octubre al 31 de diciembre de 2026. Inauguración para todas las familias: sábado 25 de octubre, a las 15:00.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecerán en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

————

Jardín mutante, dibujos de Guadalupe Silva

Jardín mutante es la primera exposición individual de Guadalupe Silva en Galería Mar Dulce. Presenta una serie de 15 dibujos nuevos en grafito sobre papel. Inauguración: sábado 18 de octubre, de 16 a 19.

Junto con la exposición principal la galería presenta +COLECTIVA92, una curaduría de obras realizadas por otros artistas de la galería e invitados, que incluyen a Alejandro Pasquale, Isol, Diego Ontivero, Laura Romano, Paz Tamburrini y Patricia Tewel.

Hasta el 6 de diciembre de 2025. Se puede visitar de martes a sábado, de 16 a 19.

* Galería Mar Dulce, Uriarte 1490, C. A. B. A.

————

SIMPOIESIS

El sábado 18 de octubre a las 14:30 inauguró la muestra Simpoiesis en la sala de exposiciones temporarias del Museo de la Cárcova, ubicado en Puerto Madero y perteneciente a la Universidad Nacional de las Artes. Con obras de Camilo Guinot, Luciana Paoletti, Oliverio Duhalde y Julie Vtt, y curaduría de Gabriela Aparici, Luciana Sofía Mastropietro, Catalina Russo Temchesen, Erika Villacorta, Micaela Belén Correa, Margot Morales y Nadezda Siachoque, la exposición reúne un conjunto de obras-sistema que integran tecnología, naturaleza y procesos orgánicos, a través de diversos lenguajes visuales y sonoros.

El título de la muestra retoma el concepto de “simpoiesis” —del griego hacer con—, acuñado por la filósofa Donna J. Haraway para referirse a formas de creación colaborativa entre especies. Esta idea atraviesa la propuesta curatorial como una invitación a repensar las relaciones entre organismos, humanos, no humanos y máquinas. Las obras presentadas se manifiestan como sistemas interdependientes que activan experiencias sensibles en el espacio: un registro del tiempo a través del movimiento terrestre, figuras de vidrio que evocan cuerpos en transformación, una bioinstalación sonora que reacciona al ambiente, y huellas de microorganismos que habitan en los suelos. Las piezas en su conjunto conforman un bioma donde arte, naturaleza y tecnología conviven y se fusionan para generar una experiencia colectiva de contemplación orgánica y estética que sincroniza las escalas temporales humanas con la profundidad de las escalas temporales biológicas.

Como parte de las activaciones de la muestra, el sábado 25 de octubre a las 9 se realizó un Avistamiento de Aves en la Reserva Ecológica Costanera Sur, a cargo de la organización Aves Argentinas.

Simpoiesis forma parte de los Proyectos Curatoriales Finales de la Licenciatura en Curaduría en Artes de la Universidad Nacional de las Artes.

La exposición podrá visitarse de martes a sábados de 10 a 17 hs, hasta el sábado 8 de noviembre de 2025.

* Museo de la Cárcova - UNA, Av. España 1701, C. A. B. A.

————

Dos muestras nuevas en Herlitzka & Co.

Se inauguraron dos exposiciones en simultáneo. Con estas dos exposiciones, Herlitzka & Co. reafirma su compromiso con el arte contemporáneo latinoamericano, ofreciendo un espacio de diálogo entre lenguajes, generaciones y contextos culturales diversos. Tanto Ojo de agua como Plumarios invitan a reflexionar sobre la memoria y la potencia simbólica de materiales inusuales en el campo del arte, convirtiendo a la galería en un punto de encuentro para la sensibilidad y el pensamiento crítico.

Ojo de agua, la primera exhibición individual en la galería del artista argentino Hernán Salamanco. En sus pinturas, Salamanco convierte al entorno y al espectador en parte activa de la obra: el brillo del esmalte refleja y multiplica lo que sucede alrededor, integrando espacio, materia y mirada en una misma experiencia. Su producción explora la complejidad de los vínculos afectivos y sociales, y busca generar un campo abierto de resonancias emocionales accesible a todos, más allá de teorías o referencias eruditas. Desde el 15 de octubre hasta fin de 2025.

Plumarios, del artista peruano Mariano León, en la sala E. La serie reúne ensamblajes confeccionados con guantes mineros usados, que evocan mantos y estandartes prehispánicos de carácter ceremonial y bélico. Con este gesto, León entrelaza la tradición ancestral andina con el presente social y económico del Perú, donde la fuerza laboral minera (fundamental en la historia del país) atraviesa tensiones derivadas de los procesos globales de explotación y transformación de los territorios. Desde el 15 de octubre hasta fin de 2025.

Horario de visita: lunes a viernes, 11 a 19.

* Herlitzka & Co., Libertad 1630, C. A. B. A.

————

Tres muestras nuevas en el Centro Cultural de España en Buenos Aires

El viernes 26 de septiembre a las 18 el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) inaugurará las tres últimas muestras de artes visuales del año que podrán visitarse, con entrada libre, hasta el 5 de diciembre de 2025.

Las exhibiciones han sido seleccionadas en el marco de la convocatoria pública que el CCEBA impulsa -por segundo año consecutivo- para el desarrollo, la producción y concreción de proyectos expositivos emergentes.

En la sala I, Foto Féminas 2015-2025. Territorios y conversaciones. Visualidades contemporáneas desde la fotografía y el fotolibro de fotógrafas mujeres y no binarias de América Latina y el Caribe. La muestra celebra los diez años del colectivo Foto Féminas, y reunendo las miradas de más de 40 mujeres y no binarias de distintas partes del mundo, quienes a través de la fotografía y el fotolibro construyen un archivo visual contemporáneo de territorios, realidades cotidianas, afectos y experimentaciones artísticas. Con curaduría de Verónica Sanchis Bencomo.

En la sala II tendrá lugar el Museo del Devenir (MdD). Un museo itinerante, un archivo de arte marica y racializado enfocado en la performance, la fotografía y el video. Curada por Guad Creche.

En la sala III, Dormir mientras nuestras camas arden. Colectivizar el archivo de futuro es una muestra que toma el archivo como práctica artística reuniendo piezas y registros transdisciplinares de obras efímeras que suceden en el espacio público, con artistas procedentes de Argentina, España, Portugal, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Estonia y Serbia desarrollados durante su participación en los encuentros artísticos de Cáceres Abierto y la Residencia Epecuén. Cáceres (Extremadura, España) y Epecuén (Buenos Aires, Argentina), son dos territorios periféricos separados por el Atlántico pero con realidades paralelas, que acogen diversos eventos de arte público a través de los cuales se rescata, revisa, visibiliza y revaloriza el quehacer artístico compartiendo pensamientos desde la crítica situada. Curada por Julio C. Vázquez Ortiz, de España, y Paula L. Benítez y Residencia Epecuén/ AAMM, de Argentina, se revaloriza el potencial del archivo compartido, revisado colectivamente y a disposición del público implicado, dispuesto a investigar y explorar caminos experimentales para estas prácticas efímeras.

La fachada del CCEBA desplegará sus nuevas persianas intervenidas por la artista visual y muralista Manuela Tejo para quien el mundo natural no es decorado, sino vínculo y refugio. Un espacio donde lo orgánico, lo doméstico y lo imaginario se entrelazan para expandir nuestra sensibilidad.

Las muestras han sido acompañadas en su desarrollo y producción por el equipo del CCEBA con asesoría curatorial de Laura Spivak.

Las exposiciones pueden visitarse hasta el 5 de diciembre con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados de 12 a 18.

* Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159, C. A. B. A.

————

Motor, de Yiyú Finke en galería Tramo

De "Motor" de Yiyú Finke en galería Tramo

La muestra Motor marca el debut individual de Yiyú Finke en la galería Tramo, donde la artista presenta una serie de pinturas y esculturas que exploran cómo lo cotidiano puede adquirir un carácter extraordinario. En esta propuesta, elementos como hormigas, flores y frutas se convierten en símbolos que impulsan la memoria, la imaginación y el deseo.

El proyecto destaca la idea de la mirada como un motor capaz de revelar lo inadvertido y modificar la percepción del tiempo. Según Herrera, “en las pinturas y esculturas de Yiyú Finke hay una idea de motor. No se trata de un motor mecánico, sino psíquico, sensible. Cada hormiga, cada flor, cada fruta, se convierte en engranaje de un dispositivo poético que activa la memoria, la imaginación y la percepción. Son motores de lo íntimo, recordatorios de que el arte es también una práctica de insistencia, un gesto que se enciende y se repite hasta volverse ritual”.

La exposición fue concebida específicamente para el espacio de la galería, proponiendo un recorrido que resalta la fuerza de lo cotidiano y la transformación del trabajo paciente en poesía. De lunes a viernes de 14 a 19. Hasta noviembre.

* Tramo, Av. Alvear 1580, PB., C. A. B. A.

---------

Muestras en el MALBA

Mi mundo privado, de Ulises Beisso. Del 22 de agosto al 10 de noviembre de 2025. En el Nivel 1. Mi mundo privado es la primera exposición institucional de Ulises Beisso fuera de su país natal. Nacido en Montevideo, Uruguay (1958-1996), en su corta carrera produjo más de trescientas obras buscando subvertir desde la figuración el orden de las cosas. La importancia de su legado hoy radica en haber pensado, en términos identitarios, las disidencias y la diversidad en el contexto cultural rioplatense de los años ochenta y comienzos de los noventa. El título de la exposición, Mi mundo privado, fue recogido de un cuaderno con bocetos de obras y con anotaciones que Beisso dejó como parte de su legado artístico. Curador: Martín Craciun.

Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s . Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026 . En el Nivel 2. Esta muestra presenta un conjunto representativo de más de 120 piezas de 50 artistas, entre las que se encuentran obras del acervo de la Pinacoteca de San Pablo, y de las colecciones Roger Wright –considerada una de las más importantes de arte en Brasil dedicada a la producción artística de las décadas de 1960 y 1970– Malba y Costantini. Incluye obras de Anna Bella Geiger, Antônio Dias, Claudio Tozzi, Hélio Oiticica, Mira Schendel, Rubens Gerchman, Wanda Pimentel y Wesley Duke Lee, entre otros protagonistas fundamentales del período. Curadoría: Pollyana Quintella y Yuri Quevedo .

Valerie Brathwaite: Un propio andar fluyente. Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026. En el Nivel -1. Esta exposición reúne alrededor de cuarenta obras, entre dibujos y esculturas, que recorren la producción de Valerie Brathwaite (Trinidad y Tobago, 1938) desde los años 70 y destacan su producción reciente. Incluye una serie de obras sobre papel producidas entre 1972 y 2002 y un conjunto de esculturas blandas que la artista viene realizando desde 2004. A través de medios diversos y de un juego sutil entre abstracción y figuración, Brathwaite ofrece una mirada femenina de profunda raíz ecológica.. Curadoría: Alejandra Aguado.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

La gravedad del brillo. Inaugurada el 14 de agosto, es el nuevo proyecto de la artista salteña Soledad Dahbar, seleccionado en la Convocatoria de Artes Visuales 2025 del Centro Cultural Recoleta. Desde hace más de quince años, Dahbar investiga los vínculos que establecemos como humanos con modos de existencia no orgánicos, como metales y minerales provenientes de entornos tanto naturales como industriales. Su práctica se articula en torno a la minería, su historia colonial y extractiva, y su impacto social y económico en el presente. En la Sala 5.

Un final programado. Inaugurada el 14 de agosto, propone un recorrido por una serie de instalaciones, esculturas y videos para generar un tenue paisaje. Las artistas Celeste Martínez (Villa María, 1973) y Marcela González (Buenos Aires, 1966) desarrollan desde hace tres años una práctica colaborativa que cruza arte, ciencia y tecnología para reflexionar sobre los límites entre cuerpo, tecnología y percepción. Seleccionada mediante la Convocatoria abierta del Centro Cultural 2025, esta exposición toma como eje a los procesos de transformación desde una perspectiva tecnopolítica: una mirada que entiende la tecnología no solo como herramienta o medio, sino como sistema de organización del mundo, atravesado por relaciones de poder, afecto y temporalidad. En la Sala 6.

Lo que arrastra la corriente inauguró el 30 de octubre a las 18 y reúne obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous, tres artistas que formaron parte de HÍBRIDA Laboratorio un espacio de experimentación y debate de proyectos (in)disciplinarios activo desde 2019. Desde la curaduría, la creación y la enseñanza, promueve la interrelación de prácticas para generar diálogos que desafíen nuestra manera de percibir y transformen nuestra forma de estar en el mundo. La muestra toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. En la sala se encuentran diferentes acercamientos a tres cuencas importantes de Argentina. María Daud trabaja desde la memoria familiar y presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero; Agustín Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino creando su propio mito sobre la transformación de esa zona, e Inés Tillous muestra un video, piezas gráficas y una serie de pinturas del río Choncancharava en Córdoba, transformado por el modelo agroexportador. Con curaduría de Mercedes Lozano y Violeta González Santos. En la sala 4.

Artistas y arquitectos: Bedel, Benedit, Testa en el Recoleta inauguró el 30 de octubre a las 18. En el marco de los 45 años de la inauguración del Recoleta, se presenta esta exposición que se centra en el proyecto arquitectónico del Centro Cultural realizado por los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, hecho que se contextualiza con su producción artística de la décadas del 70 y 80, período en que se concretó la remodelación edilicia. La exposición incluye Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de sus obras de los últimos años. En Sala 7, los visitantes se encontrarán con la producción artística de la década del 70 de Bedel, Benedit y Testa. Sus búsquedas personales así como las obras, registros fotográficos y bocetos de su participación, en tanto integrantes del Grupo de los Trece, en la XIV Bienal de San Pablo de 1977 donde obtuvieron el Gran Premio Itamaraty otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implicó su consagración internacional. En Sala 8 se despliega el proyecto arquitectónico, planos, decretos, fotografías del proceso de la obra y artículos periodísticos. También se exhiben obras de la década de 80 en donde las propuestas de los creadores se centran en la historia de América. En Sala 9 se presenta Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de obras producidas entre 2017 y 2025 en las que experimenta con lo más variados materiales -polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato- para crear piezas a una escala monumental que remiten a lo sublime. Con curaduría de Cecilia Rabossi.

Ombligo inauguró el 30 de octubre a las 18. Exhibición seleccionada en el marco de la Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2025 del Centro Cultural Recoleta. A través de un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas, esta exposición de las artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala explora a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco. Con curaduría de Nicolás Cuello. En la sala 10.

Punto de mira , de María Martha Pichel , inauguró el 30 de octubre a las 18. Esta exposición está integrada por una serie de obras en las que el círculo, figura recurrente en la producción de la artista, se convierte en objetivo, diana, contención. A partir de esa figura geométrica, la artista propone un cruce entre su obra y el universo del tiro con arco y flecha. Ambas disciplinas -el arte geométrico y la arquería- comparten una ética del gesto preciso: concentración, tensión, inmovilidad y deseo. Las obras exhibidas son Engranaje (acrílico sobre tela, 2025), Maquinaria (acrílico sobre tela, 2025), Serpiente azul (acrílico sobre tela, 2025). Con curaduría de Laura Isola. En la sala 13 .

En la sala 1 (Sala Histórica), los visitantes podrán disfrutar del nuevo video homenaje a Narcisa Hirsch, artista argentina de origen alemán, pionera del cine experimental y del videoarte nacional, fallecida en 2024, con la proyección de Canciones napolitanas, realizada originalmente en 16 mm en 1970.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. Inaugura el 13 de noviembre. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. Inaugura el 13 de noviembre. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. Inaugura el 13 de noviembre. En la sala J.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Exhibiciones en Ungallery

En la Sala 1, desde el 30 de agosto se presenta Cielo en tu océano, de Mariano Botas, con curaduría de Natalia Albanese Gilbert. Esta exhibición reúne cerca de una veintena de obras recientes de Mariano Botas (Buenos Aires, 1969), atravesadas por la inmensidad del cielo y del mar, por la cadencia del tiempo y la hondura de la vida contemplativa. Tras dos décadas en Chile y con residencia actual en México, el artista despliega en esta serie un territorio de paisajes interiores, singulares y abstractos, donde late una meditación persistente sobre el tiempo.

En la Sala 2 se puede visitar La intimidad como artificio, Lena Szankay: Autorretratos inéditos (1988–1995), de Lena Szankay, con curaduría de Lorena Alfonso. Por primera vez, se presenta al público un conjunto de fotografías inéditas realizadas por Lena Szankay entre fines de los años ochenta y mediados de los noventa, en una etapa iniciática de su carrera como artista visual y fotógrafa. Autorretratarse, para Szankay, no fue nunca un acto de registro, sino de exploración. Producidas en un contexto técnico analógico, estas imágenes fueron reveladas, copiadas y archivadas por la propia artista, en total autonomía. Ese control absoluto sobre el proceso refuerza el carácter privado, físico y ritual de su práctica. Así, el autorretrato se convierte en una operación visual que no busca revelar una identidad estable, sino “producir imágenes que no informan sobre el yo, sino que lo interrogan”. La intimidad como artificio invita a recorrer una constelación visual donde lo fotográfico se desborda en ensayo, deseo y extrañamiento

Ambas muestras se pueden visitar de jueves a sábado de 14 a 18.

* Ungallery, Ministro Brin 1335, C. A. B. A.

————

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas C, E y F).

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

————

Los museos porteños presentan sus exposiciones

Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, C. A. B. A.)

Naturalia o de la diversidad del mundo. Hasta el 30 de noviembre. Bajo curaduría de Pablo La Padula, del equipo BIENALSUR, la muestra se propone como un retorno a la naturaleza articulando, en el particular espacio de las salas y en el jardín del museo, las fotografías de aves de Valeria Cannata , los diseños naturalistas de Paula Darriba -ambas artistas argentinas- y el paisaje compuesto por el italiano Alberto Tadiello, a partir de los sonidos de los mamíferos de la Patagonia. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, C. A. B. A.)

Persistencias. Hasta el 30 de noviembre. Las obras de Clemente Padín, Pablo Reinoso y Juan Sorrentino y la instalación de Mene Savasta reflexionan en torno al aire. “En un momento de crisis medioambiental y tensiones sociales, las obras seleccionadas adquieren un nuevo significado, evocando tanto el desgaste de los recursos naturales como la fragilidad de los cuerpos, en un contexto de inestabilidad creciente”, señala Diana Wechsler, directora artística de BIENALSUR y curadora de la muestra. Y “Del colapso al origen”, de los brasileños Gisela Motta y Leandro Lima, apela a la luz y al sonido, para dar cuenta del desarrollo cíclico de la vida en el planeta y de sus habitantes. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Casa Fernández Blanco (Av. Hipólito Yrigoyen 1420, C. A. B. A.)

Fu Manchu. El más grande espectáculo de magia. Hasta el 9 de noviembre. Se exhiben aparatos, vestuarios y objetos que acompañaron al gran ilusionista, el padre de la magia argentina. Con curaduría de Patricio López Méndez, esta muestra se realiza gracias al aporte de la colección de Martín Pacheco y su asesoramiento permanente. En tiempos en los que las realidades virtuales envuelven sin aviso, estos objetos transportan al público a una época en la que los creadores de ilusiones no tenían como objetivo engañar al público, sino abrir puertas al asombro, la ternura, el humor y el misterio.

Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, C. A. B. A.)

Reconstruir un monumento . Hasta el 14 de diciembre . Las artistas argentinas Sara Bonomi, Adriana Bustos, Tamara Goldenberg y Sol Quirincich realizan una relectura del legado de la artista argentina Lola Mora. “A través de materiales desplazados, archivos, escalas alteradas, gestos mínimos o ficciones especulativas, interrogan las huellas, su figura expandida y el lugar que aún ocupa en los relatos del arte y de la nación”, explica la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Atardecer en un bosque . Hasta el 23 de noviembre . Las esculturas textiles blandas de Tadeo Muleiro, lúdicas y dinámicas, transforman la sala del primer piso del museo en un ecosistema atemporal y simbólico, e invitan a adentrarse en un universo donde lo humano, lo animal y lo fantástico se entrelazarán en un tránsito constante, generando un espacio que abrirá la puerta a nuevas formas de habitar y percibir el mundo. Curaduría de Jen Zapata. Con el acompañamiento de Fundación Santander Argentina, a través del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Territorios en tensión: Otras formas de habitar. Hasta el 16 de noviembre. Obras de Adriana Omahna (grabado), Susana Casanovas (escultura) y Hernán Reyes (pintura). La muestra propone una reflexión artística sobre la relación entre naturaleza, ciudad y ser humano. A través de materiales reciclados, impresiones botánicas y pintura, los artistas repiensan las prácticas urbanas desde la sensibilidad, el entorno natural y lo espiritual.

Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, C. A. B. A.)

Entre Ríos. Hasta el 1 de marzo de 2026. Esta exposición invita a revisitar un episodio tan popular como las Invasiones Inglesas, a partir de los dibujos del argentino Ariel Cusnir. “Lejos de reproducir la gesta militar como epopeya, Cusnir aborda estas escenas desde una mirada crítica, sensible al absurdo, a la distorsión y al poder narrativo de lo marginal. En diálogo con el archivo del museo, este proyecto activa una arqueología poética y política que interpela la propia idea de documento e inscribe una cartografía obstinada por reimaginar las narraciones del pasado”, destaca la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, C. A. B. A.)

XXI Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato. Hasta el 9 de marzo de 2026. Exhibición de las obras premiadas y seleccionadas en la última edición de este reconocido Salón, organizado junto con la Asociación de Amigos del museo. Los trabajos muestran la riqueza de técnicas utilizadas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos y sintéticos, y la expresión en diversas texturas, volúmenes y colores. Este Salón es un evento ya instalado en el panorama cultural argentino, que crece año a año con una alta participación y renovación de artistas y propuestas.

Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, C. A. B. A.)

El Taller de Simonetta y Vicente. Hasta el 9 de noviembre. El museo exhibe la colección de trabajos textiles de Simonetta Borghini y Vicente Gallego, referentes del diseño argentino contemporáneo, que forma parte de su acervo patrimonial, y que se se inscribe en el marco de la renovación del diseño textil argentino durante el último tercio del siglo XX. Con curaduría de Paula Carrella, la exposición presenta un conjunto de 150 piezas, entre textiles serigrafiados, indumentaria, accesorios, bocetos y documentación.

Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, C. A. B. A.)

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña. Hasta fines de 2025. La primera muestra que se realiza dedicada exclusivamente a Ignacio Corsini repasa la trayectoria de uno de los cantores más populares de los años veinte, amigo y admirado por Carlos Gardel. Con el valioso aporte de coleccionistas y del archivo personal de la nieta del cantor, Victoria Corsini, se exhiben fotografías, partituras, prensa de época y objetos originales que reconstruyen su legado artístico.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércole,s sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

:::::::::::::::::::::::::

MÚSICA

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Alejo Kia

Acompañado por un trío, el músico recorre su repertorio formado de nuevas canciones y de composiciones de los dos discos de estudio (Peculiares y En el palacio de las almas) de su primer grupo musical, el dúo Alejo y Valentín. Alejo Kia es la nueva encarnación solista de Alejo Llanes Vignale, músico y compositor nacido en Mendoza, Argentina, y con base en Buenos Aires. Con 24 años y más de una década de trayectoria sobre los escenarios, Alejo concibe su propuesta rockera como materia viva: visceral, poética, elegante y rebelde. Viernes 7 de noviembre a las 19:30. En la Capilla.

Melina Moguilevsky

La cantante, multiinstrumentista y compositora Melina Moguilevsky se presenta con su nueva banda, integrada por Eze Burín en guitarra, Chowa en bajo, cello, sintetizadores y sampler y Martín Freiberg en batería electroacústica. El concierto será un recorrido por las canciones de su último álbum Huecos y por otras de sus álbumes anteriores, Mudar y Árbola, re-versionadas y arregladas para esta instrumentación. Es cantante, compositora y artista vocal-performática. Canta desde niña y lleva adelante su proyecto solista hace 15 años, con diferentes formaciones e indagando en distintas estéticas y formas de producir música en cada etapa. Su recorrido artístico se destaca por la exploración de la voz como instrumento y una búsqueda experimental con la que, dentro del género canción y otros, se apropia de múltiples sonoridades. Presentó su música y dio workshops en escenarios y festivales del país y del mundo (España, Alemania, Suiza, Colombia, Brasil, Uruguay). Viernes 14 de noviembre a las 19:30. En la Capilla.

Ciclo Antidomingos en el Recoleta

Regresan los Antidomingos en el Recoleta. Todos los domingos al atardecer habrá música para todos los gustos. Rock, pop, folk, jazz y clásica, en un ciclo permanente y con sorpresas. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad.

Domingo 9 de noviembre a las 19. Julieta Kitman y Angel Sucheras. La cantante Julieta Kitman se presenta junto a Angel Sucheras en piano, e interpretarán un repertorio de standards que abarca las distintas épocas del jazz en un formato intimista y cálido. El dúo vuelve a reunirse, luego de estar presentando el tercer disco de la intérprete durante 2024 y que fuera grabado en vivo con el Maestro Sucheras. Julieta Kitman es una cantante de jazz argentina que viene desarrollando su actividad artística desde 2008. Se ha presentado con destacados músicos de la escena local en clubes de jazz y teatros, ofreciendo distintas propuestas musicales. Sus proyectos se destacan por su reinterpretación personal de temas clásicos del jazz. En el 2014 editó su primer disco Travelin’ Light que le valió una distinción en el ciclo Jazzología del Centro Cultural San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Durante 2022 editó su segundo disco Flowin’, seleccionado para ser presentado en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. En 2023 fue seleccionada en la convocatoria del INAMU “Fomento a la música argentina”, a fin de grabar un nuevo disco. En 2024 la cantante presentó su tercer álbum, en este caso un disco en vivo, titulado A Swinging Sunday – Live Session. En la Capilla.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

María Ezquiaga

María Ezquiaga, de Rosal, continúa presentando su álbum Toco y Canto (PopArt Discos, 2024) con repertorio del disco y canciones nuevas. Canciones contemporáneas se entrelazan en un recorrido íntimo y luminoso.

El domingo 9 de noviembre, a las 18:30, ofrecerá las canciones del póster con acordes y tablaturas de su último álbum (ilustrado por Santi Guerrero), y adelanta nuevos temazos. Será en formato banda junto con Javier Mattano en bajo y Toto Ciccone en batería. Se presenta en el marco de Esta Vida No Otra. Anticipadas a $7500 en Passline. Roseti (Gallo 764, Almagro, C. A. B. A.), en un concierto gratuito al aire libre. Acompañada por Javier Mattano en bajo y Toto Cicone en batería.

El viernes 28 de noviembre, entre tanto, lo hará a a las 21, con Mercedes Borrell como invitada especial. Entradas: próximamente. En escena: María Ezquiaga (voz y guitarra) y Javier Mattano (bajo).

* Plataforma Lavardén – Petit Salón, Mendoza 1085, Rosario, provincia de Santa Fe.

:::::::::::::::::::::::::

DANZA

Ringtone

Coreografía y dirección artística de Brenda Angiel.

Una pieza atravesada por un humor sútil en la que se invita a reflexionar sobre el cuerpo, el paso del tiempo, los vínculos afectivos intrafamiliares y el legado intergeneracional, a partir y a través de la danza. La artrosis de cadera que padece la protagonista dispara una reflexión sobre los límites del cuerpo, el deseo de creación y la continuidad como metáfora vital. Este dilema se encarna en un dúo con su hija, también bailarina, donde la escena deviene en una representación física del paso del tiempo y de los lazos intergeneracionales. En un gesto de honestidad escénica, la obra desarma el proceso creativo y la presenta como a una antiheroína de la figura tradicional del coreógrafo.

Ringtone se podrá ver todos los sábados a las 20, a partir del 30 de agosto.

* Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272, C. A. B. A.

————

Paralelo Cruzado, LA VERDAD ESPERA DONDE EL TIEMPO SE DISUELVE

La compañía de danza dirigida por Sabrina Castaño y Federico Santucho lleva a escena su última producción. En un escenario donde el tiempo se pliega y la forma impuesta se quiebra, Paralelo Cruzado invita al espectador a sumergirse en una experiencia escénica que fusiona danza, teatro, música en vivo y dispositivos poéticos de resistencia.

Las próximas funciones serán los domingos 16 y 23 de noviembre a las 16.

* Pompas Club de Artes, Brasil 2640, C. A. B. A.

:::::::::::::::::::::::::

TEATRO

Realmente irreal: el único gesto es creer, una obra de narración oral y teatro

Realmente irreal es una experiencia escénica creada por CruzAndez producciones, una compañía conformada por colombianos/as residentes en Argentina. La pieza fusiona la narración oral con el teatro y la ficción con la realidad.

Cuatro historias ambientadas en distintos rincones de América Latina: un pueblo en Colombia donde los pescadores adoptan cuerpos encontrados en el río a los que les piden milagros, una ciudad brasileña iluminada por el polvo de estrellas, un argentino con ascendencia extraterrestre y un pueblito en Ecuador donde nadie muere, allí existe el secreto de la longevidad. Cuatro historias que siembran en el público la duda de si lo que acaba de escuchar ocurrió realmente o es producto de la ficción. Finalmente, el único gesto es creer.

Funciones: jueves 13 de noviembre a las 20:30 y el viernes 21 de noviembre a las 21:30. Entradas: a la gorra. Duración: 70 minutos.

* El Tinglado Teatro, Mario Bravo 948, C. A. B. A.

————

POÉTICO SERÍA TIRAR UNA PARED Y QUE ESTÉS VOS DEL OTRO LADO, de Juan Tupac Soler

Premio Argentores “Del texto a la escena” 2024. Funciones: sábados 1, 8, 15 y 22 noviembre a las 22:30.

Eloísa está sola en su casa. Rodolfo, su vecino, está solo en su casa. Enrico llega por accidente a la casa de su tío Rodolfo, parece que también se siente solo. Eloísa hace rato que está transitando un tratamiento terapéutico. Rodolfo quiere filmar su primera película antes de morir. Enrico no sabe qué quiere de su vida, pero parece ser el más feliz de los tres. Eloísa cree no encontrar ninguna resolución en su terapia. Rodolfo no tiene fondos económicos para concretar su película. Enrico sigue sin saber qué quiere de su vida. Eloísa, Rodolfo y Enrico terminan teniendo un proyecto juntos. Aunque ninguno lo planeó. Fue así, por accidente. Y al fin y al cabo, los tres dejaron de estar solos en este mundo. Por un rato. Por lo menos, por un rato.

* Savia Cultural, Jufré 127, C. A. B. A.

————

Humanitas al poder, de Brenda Costa, Haydée Álvarez y Sandra Silvina Galas

Estreno: domingo 2 de noviembre.

Este año el colegio secundario Bendición del Sagrado Auxilio seleccionó al departamento de Humanidades para llevar a cabo la Jornada Anual de Saberes. A través de una votación, La Agonía del Eros resulta el tema elegido. Las profesoras María de los Ángeles Aguilar y Ana Garay intentarán abordar la temática desde su reconocimiento y problematización, en un tiempo donde casi todo tiende a confundirlo y desintegrarlo. Pero ¿cómo insuflar el deseo a los y las jóvenes, si ellas mismas sucumben ante la agonía del Eros? Y, un momento… ¿Eros qué es?

Funciones: domingos de noviembre a las 19 (reestreno en 2026). Entrada: a la gorra. Reservas: www.alternativateatral.com.

* Teatro Páramo Cultural - Carlos Calvo 3974, C. A. B. A.

————

Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Luego de agotar funciones durante cinco meses todos los jueves, se despide Incidente en Vichy, de Arthur Miller, adaptada y dirigida por Pablo Gorlero, con 15 actores en escena, un hito para el teatro independiente. La obra de Miller sobre el nazismo con notable resonancia en el presente ofrece sus funciones hasta fin de octubre, los jueves a las 20 en El Callejón. El viernes 31 de octubre a las 21 presenta una función especial en el Teatro Pacheco –Córdoba 625, Pacheco, Provincia de Buenos Aires–, con entrada libre. Tendrá otra función especial en el Teatro Roma de Avellaneda –Sarmiento 109, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires–, el 29 de noviembre a las 21, y formará parte del ciclo de Teatro Judío del Paseo La Plaza con una función el 13 de enero. Volverá al Espacio Callejón para su segunda temporada el jueves 12 de marzo a las 20.

————

Creer y reventar, de Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal

Con Diego Carreño y Matías Lodeiro y dirección de Patricia Palmer

Una comedia explosiva sobre el enfrentamiento de dos polos opuestos. ¿Hasta cuanto somos capaces de tolerar lo intolerable? Cuando uno no soporta a nadie y el otro quiere acabar con todo, surge una disputa en cuenta regresiva sobre la forma de ver el mundo y sólo cabe “creer y reventar”.

Funciones: viernes a las 22:30.Duración: 60 minutos. Entradas: $24.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Picadilly, Av. Corrientes 1524, C. A. B. A.

————

El abismo del verbo

La dramaturga y poeta Adriana Scheinin estrena El abismo del verbo, con dirección de Julia Funari. Una singular historia de amor. Un hombre y una mujer forman una paradojal pareja. Librarán una lucha a lengua partida, a labios cortantes, labios que hieren al decir y al no decir. Están inmersos en una lucha a corazón incierto. Es una historia de amor y de guerra, del poder del Verbo y su silencio, de la incansable lucha de la mujer, de los hombres que al creer en ella vuelven a creer en ellos. Es la historia de una Revolución que se gana y se pierde para volver otra vez… por vez primera.

Funciones: domingos a las 20:30. Entradas: $17.000 / dto a jub y estud. Duración: 55 minutos.

* Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, C. A. B. A.

————

Hacé como si entendieras, comedia de humor negro

Con dramaturgia de Hisham El Naggar y dirección de Diego Cosin. Una lujosa casa en un barrio privado. Allí cinco personas se reúnen para hacer un trabajo creativo en torno a la obra de Edgar Allan Poe. Lo que comienza como un ejercicio literario, se ve alterado por el arribo de un personaje inesperado. Con el paso de las horas, producto del consumo de sustancias y la desconfianza reinante, el juego se transforma en una espiral de paranoia, confusión y violencia. La obra plantea una crítica ácida al privilegio, el poder y la percepción de la realidad, con un humor negro mordaz y una estética inspirada en los films góticos de Roger Corman.

Estreno para público y prensa: sábado 4 de octubre a las 21:30. Funciones: sábados a las 21:30.

* Teatro Payró, San Martín 766, C. A. B. A.

————

Implicados, con dramaturgia y dirección de Arturo Wong Sagel

El incendio en un centro penitenciario para jóvenes ha dejado un tendal de cuerpos calcinados y heridos; y ha prendido la mecha de un malestar social que estaba en estado latente. La ciudadanía gana las calles pidiendo justicia. En ese contexto, dos custodios del centro penitenciario se dan a la fuga, se refugian en un viejo edificio céntrico del casco urbano a la espera de ayuda de sus jefes. El tiempo pasa, las noticias no llegan y a los agentes los asaltan sus propios demonios internos. Afuera, las masas exigen castigo para los culpables de este siniestro, cuyas causas aún se desconocen. Adentro en el refugio, las miserias personales y la evidencia que un sistema corrupto los ha dejado a la deriva se hace cada vez más evidente entre los penitenciarios. Para su puesta y presentación en argentina, Wong Sagel ha convocado a un elenco de lujo conformado por los actores Emiliano Diaz, Pablo Pereira y German Rodríguez.

Estreno para público: viernes 3 de octubre a las 20:30. Funciones: viernes a las 20:30.

* Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378, C. A. B. A.

————

Qué hacer con todas estas cosas, de Alejandra Endler

En busca de su identidad, Laura recrea su vida a través de un joven que interpreta a su hermano y la asiste en un documental de su propia historia. Tal vez al reconstruir el pasado el presente traiga otro modo de estar en el mundo.

En esta puesta de Alejandra Endler, los vínculos familiares, los restos materiales y las versiones heredadas se entrelazan en un espacio de montaje vivo, donde el espectador ocupa el lugar de la cámara y es testigo de un intento por narrarse desde los escombros.

Enmarcada en la disciplina teatral, la obra se ubica en un cruce con el cine documental, la instalación y lo performático.

Qué hacer con todas estas cosas se puede ver a partir del miércoles 1 de octubre, todos los miércoles a las 21. Hasta el 19 de noviembre.

Entradas: $17.000 / dto a jub y estud. (con credencial).

* Teatro El Grito, Costa Rica 5459, C. A. B. A.

————

Mariano Tenconi Blanco estrena Madre Ficción

(Sebastián Freire)

Madre Ficción se centra en la historia de un dramaturgo argentino que, al recibir el encargo de escribir una obra para la Comedia Nacional de Montevideo, se enfrenta a un bloqueo creativo. Su intento inicial de basarse en figuras literarias como Florencio Sánchez o Juan Carlos Onetti se estanca. El problema, sin embargo, es más profundo: Uruguay no es un país cualquiera para él, sino el de su madre y su abuela, idealizado por los relatos de su infancia. Protagonizada por Diego Velázquez, Camila Peralta, Marcos Ferrante y Valeria Lois, junto con los músicos en escena Ian Shifres y Gonzalo Pérez Terranova.

El estreno será el jueves 18 de septiembre a las 19:30. Funciones: viernes 19 de septiembre a las 19; jueves 25 de septiembre y jueves de octubre a las 22.

* Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Suipacha y Viamonte

Volvió esta obra, que anuncia que regresa, pero que “no todo es como antes, hay cosas que cambiaron” y que el público no se la puede perder. Funciones: viernes a las 22.

Una familia de pasar holgado sufre un revés económico y tiene que mudarse a la última propiedad que le queda: un petit hotel ruinoso en el Microcentro. Es diciembre, hay una ola de calor, todo se cae a pedazos. Y no están tan solos como creían...

Entradas a través de Alternativa.

* Espacio Callejón, Humahuaca 3759, C. A. B. A.

————

En mitad de tanto fuego, de Alberto Conejero

En mitad de tanto fuego, con texto del reconocido y multipremiado autor español Alberto Conejero, con la actuación de Victorio D’Alessandro​ y la dirección de Alejandro Tantanian, la obra es un canto al amor en un mundo signado por la guerra, un manifiesto queer a favor del deseo y la disidencia. Las funciones son los viernes a las 21:30. Entradas por Alternativa.

Sinopsis: La guerra de Troya ha sido cantada por los siglos de los siglos, una y otra vez, desde la Ilíada hasta hoy. Pero esta no es la historia de la guerra de Troya. En mitad de tanto fuego cuenta la historia de Patroclo, “el más amado por Aquiles”. Esta es la historia de la carne que antes de morir, amó.

* Dumont 4040, en Santos Dumont 4040, C. A. B. A.

————

La Changuita

Con Dramaturgia y dirección de Alejandro Lifschitz. En la Costanera Sur un puesto de venta de carne asada, La Changuita, es el último bastión donde la cultura popular argentina intenta sobrevivir. Para lograrlo, se disfraza de sí misma pretendiendo simular lo que ya no es. Pero se le nota. Exacerbación costumbrista lastimera y promesas de morlaquitos extranjeros en un mundo orgulloso de volverse idiota. La Changuita.

Estreno: viernes 19 de septiembre a las 20:30. Funciones viernes de septiembre y octubre a las 20.30. Entradas: $14.000 / dto a estud y jub.

* Fandango Teatro, Luis Viale 108, C. A. B. A.

————

Deviniendo Tato, con textos de Eduardo Tato Pavlovsky, de Rodrigo Cárdenas y Gabriela Villalonga

Una obra sobre Eduardo Tato Pavlovsky que por primera vez aborda su faceta y trabajo como Psicoterapeuta Grupal y Psicodramatista. Maximiliano Sarramone compone en este unipersonal a siete pacientes y al mismo Pavlovsky. Es un unipersonal evocativo de Eduardo Tato Pavlovsky y de lo que ha representado y representa en la actualidad. El actor Maximiliano Sarramone interpreta a Tato y se multiplica en varios de los pacientes de la sesión ficcionada. La acción transcurre en una sesión de terapia psicodramática a cargo del actor dramaturgo y terapeuta, creador del psicodrama en Latinoamérica, Eduardo “Tato” Pavlovsky. Es la evocación de dos ex pacientes suyos: Rodrigo Cárdenas y Gabriela Villalonga, ambos dramaturgos de la obra. Es una versión subjetiva de una sesión terapeútica y su experiencia como pacientes de Pavlovsky.

A partir del sábado 6 de septiembre, funciones: sábados a las 21. Entrada: $20.000/ estud y jub $17.000

* Tadrón, en Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

————

La callé está llena de gente inmortal

Una obra escrita y dirigida por Natalia Anselmi, con actuación de Sharon Luscher.

Diario íntimo de una jubilada en la Argentina de principios de los 90. Una ofrenda a Norma Plá. Una jubilada escribe, aferrada al mundo por la palabra. Una joven actriz ensaya un cuerpo futuro. A través del ejercicio de escribir, el cuerpo toma otra dimensión, por fuera de los márgenes de lo esperado, el cuerpo de la escritura sale a lucir una fuerza que se cree perdida para enfrentar el presente de forma inédita. Lo histórico es paradoja, también. Acompañamiento en laboratorio de dirección: Victoria Roland.

Estreno: martes 2 de septiembre. Funciones: martes de septiembre y octubre a las 21. Duración: 65 minutos.

* Nün Teatro Bar, en Juan Ramirez de Velazco 419, C. A. B. A.

————

Noche blanca, entre la vigilia y el sueño, de Cecilia Dellatorre y Lucía Ivanissevich

Ana y Celeste se encuentran en un espacio donde no parece transcurrir el tiempo. ¿Qué es ese no lugar? ¿Un sueño? ¿Un limbo? ¿Un pasaje entre dos mundos? Tratarán de encontrar alguna clave a través de la representación de los personajes de sus recuerdos.

Funciones: sábados a las 21. Entrada general: $15.000 (incluye copa de vino). Jubilados y estudiantes con credencial: $12.000.

* Teatro Eureka, Avenida Corrientes 4269, C. A. B. A.

————

Partir(se), de Belén Galain

Ganadora del primer premio Germán Rozenmacher a la nueva dramaturgia en 2023.

El lunes 6 de octubre a las 20:30 se reestrena Partir(se), escrita y dirigida por Belén Galain. Hasta el 24 de noviembre.

Partir(se) bucea en el acto de partir, de dejar atrás el propio territorio y atravesar nuevas fronteras. ”Yo partí, vos partiste, todos partimos. Y no es este un juego de lenguaje, no es solo poesía del verbo partir. La obra está dedicada a quienes han partido, están partidos, o están en otra parte desde un lenguaje dramatúrgico atravesado por el cuerpo y la palabra.

Sinopsis: Marlies, guiada por la precisa intuición de partir a tiempo, decide irse de la Argentina junto a su hija. Se despiden con urgencia y parten hacia la novedad. Al llegar, la madre se encuentra con un pueblo en ruinas y una serie de desafíos transformadores. Lejos de su hogar, descubre que la partida es una oportunidad para reinventarse. Ana llega a un lugar que huele distinto, con la mitad del idioma, sin saber qué historia contarles a los demás ni a sí misma. Mientras su madre se preocupa por hacer de sus vidas una cotidianeidad tranquila, Ana sale a descubrir el mundo a través de la danza. Observar a Marlies la inspira a buscar su propio camino, a preguntarse por su deseo, su patria, en fín, su heimat.

Funciones: lunes de octubre y noviembre a las 20:30. Localidades $15.000 - $18.000 disponibles en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro, en efectivo.

* El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, C. A. B. A.

————

Lengua, lengua, lengua, de Carolina Mazzaferro

Edda y Rosetta, dos brujas disfrazadas de novicias, tienen una misión: deben salvar a Alba, una joven panadera que su parroquia quiere quemar en la hoguera. Lengua, lengua, lengua es una comedia en verso y prosa que pone en primer plano el juego con el lenguaje. El procedimiento se traslada al argumento, y este juego deja de ser un principio constructivo para pasar a ser el nudo transversal de la pieza.

Obra ganadora del 14° Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia. Esta obra fue coproducida por el Festival Internacional de Buenos Aires FIBA 2023 y el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Contó con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia. Realizó una primera temporada en el Centro Cultural Rojas en 2023, una segunda temporada en Espacio Callejón en 2024. Esta es su tercera temporada.

Entradas por Alternativa Teatral. Funciones: domingos de septiembre y octubre a las 17:30.

* Abasto Social Club, Yatay 666, C. A. B. A.

————

El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

————

El trabajo, de Federico León

Wo Portillo del Rayo

Con las actuaciones de Santiago Gobernori, Beatriz Rajland y el propio Federico León, El trabajo se inspira en los talleres que el dramaturgo, escritor y director teatral lleva adelante desde hace quince años. En esta oportunidad, León se pone en escena para experimentar (en carne propia) su propia práctica docente. La obra se presenta los viernes y sábados a las 20. Duración: 60 minutos. Entradas: $28.000.

* ZELAYA: Zelaya 3134, C. A. B. A.

————

La épica de lo desconocido, de Nicolás Manasseri

Con música, libro, idea original y dirección de Nicolás Manasseri. Estreno: domingo 17 de agosto a las 17. Funciones: domingos a las 17.

Con una estética muy particular y a modo de teatro musical, La épica de lo desconocido es un viaje hacia el interior de nuestras mentes, intentando llegar a ese desconocimiento que nos constituye. La épica de lo desconocido es un recorrido simbólico y de ensueño que cuenta la historia de un joven que se somete a un nuevo método innovador para poder borrar su pasado, Intentando aquietar el sufrimiento mediante el olvido. ¿Acaso donde yo era ya nunca seré? ¿ACASO EL PASADO PUEDE SER BORRADO? ¿Y si no soy mi pasado qué soy? ¿Acaso mientras soy ya no estoy siendo?… Soy…

Idea original, libro y dirección general y coreográfica: Nicolás Manasseri. Elenco: Marco Michienzi, Guadalupe Fiora, Christian Edelstein, Juan Manuel Besteiro, Marian Morelli, Flor Gotkin, Carolina Mainero, Jazmín Fernandez y Miguel Luna. Cover: Belén Spizzirri. Dirección musical: Facundo Cicciu. Arreglos vocales: Nicolas manasseri y Fernanda Provenzano.

* Itaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

————

Una sombra voraz, de Mariano Pensotti

El sábado 2 de agosto a las 20, se estrenó Una sombra voraz, de Mariano Pensotti / Grupo Marea, con las actuaciones de Diego Velazquez y Patricio Aramburu. La obra tuvo su estreno mundial (en versión francesa) en el prestigioso Festival de Aviñón en 2024 y luego, en 2025, se estrenó la versión austriaca en el Festival de Viena.

Esta es la primera obra de Mariano Pensotti / Grupo Marea en estrenarse en la Argentina luego del éxito de Los años y marca el regreso del grupo, después de casi veinte años, a una sala independiente.

Sinopsis: Julián Vidal es un escalador, hijo de un famoso alpinista que desapareció intentando llegar a la cumbre del Annapurna en 1989, cuando él era pequeño. En 2017, con 40 años y antes de retirarse, Julián quiere intentar completar la escalada en la que murió su padre. Pero al hacerlo algo absolutamente inesperado le sucede y vuelve famosa su historia. En el 2021 se filma una película sobre lo que le pasó a Julián Vidal. Para interpretarlo convocan a Manuel Rojas, un actor cuya carrera viene un poco estancada en los últimos años. Realizar la película cambiará su vida y hará que descubra que su biografía tiene más de un punto en común con la historia de Vidal.

Funciones: sábados a las 20 y domingos a las 18. Duración: 90 minutos. Entradas: $22.000.

* Dumont 4040, en Santos Dumont 4040, C. A. B. A.

————

El filo de las hojas de afeitar, dramaturgia y dirección Franco Cassano

Un abogado meticuloso lleva a vivir con él a su primo desamparado. La convivencia entre ambos se vuelve cada vez más estrecha a medida que pasan los días. Las diferencias entre los primos comienzan a borrarse. La personalidad de uno se diluye en la del otro. Un ser de dos cabezas; una escort rusa; un aspirante a periodista deportivo fanático de la Holanda del 74 que no tiene nada en su cabeza excepto datos y estadísticas de fútbol; un ex preceptor acusado de abuso sexual; el fantasma de un padre violento; una madre cruel, controladora y psicópata… Todo esto y más en una obra donde lo cotidiano se vuelve extraño y el apego adopta formas difíciles de nombrar.

Estreno: 2 de agosto. Funciones: sábados a las 18:00.Entrada General: $15.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 90 minutos.

* Area 623, en Pasco 623, C. A. B. A.

————

La mentira candente, de Ana María Bovo

Montaje y puesta en escena: Juan Parodi y Ana María Bovo. En su nuevo espectáculo, Ana María Bovo rescata el protagonismo de nuestro rol de espectadores, la afición por contarnos las películas que nos emocionan, nos asombran, nos hacen reír. Un espectáculo que busca recrear el vínculo entrañable que hemos ido forjando con las verdades de la ficción.

Funciones: Viernes a las 20. Entradas en la boletería del teatro o en el siguiente link: https://www.alternativateatral.com/obra96749-la-mentira-candente.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

40 segundos de diámetro

Esta comedia basada en hechos reales con dramaturgia y dirección de Víctor Chacón, vuelve a escena los domingos a las 20. Entradas ya a la venta en Alternativa Teatral.

La obra propone una situación tan absurda como real: tres amigos atrapados en una isla del Caribe, rodeados por miles de ratas tamaño perro chiquito. Una comedia filosa sobre los vínculos, la amistad y los límites del control.

* Espacio Polonia, Fitz Roy 1475, C. A. B. A.

————

El grito y el silencio, de Selva Palomino

(Fuente)

La historia narrada en distintos tiempos (1868 y 1914), presenta a dos mujeres unidas por un lazo indestructible, a pesar de ellas. Dos mujeres. Dos miradas que cobran vida en un texto sensible. Por un lado la mujer violentada, poseída por un pasado que la atormenta. Por otro, la mujer que lucha por recuperar su identidad, invocando al pasado en esta dura empresa. La mujer y su rol en una sociedad y un tiempo en el que reina el patriarcado. El devenir de la historia nos lleva a desmitificar a los hombres que “escribieron” con sangre nuestra historia. Los mismos que reaparecen cíclicamente, a través de los tiempos, y que hoy siguen escribiendo la historia con “nuestra sangre”. Un texto fuertemente reflexivo, que nos muestra que la memoria no se apaga y las voces no se callan. Luego de la fructífera experiencia compartida en Cocinando con Elisa, la dupla actoral conformada por Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini vuelve al teatro, ahora dirigida por Fabi Maneiro.

Funciones: viernes a las 20:30.

* Andamio 90, Paraná 660, C. A. B. A.

————

Ojos látigo

Un homenaje a un amigo que ya no está. Un ritual barrial para invocarlo y hacer viva su ausencia.

Los domingos a las 18 horas se presenta Ojos látigo, con dramaturgia y dirección de Leticia Coronel. La obra trae el ritual a escena. Cuatro cuerpos invocan a su amigo fallecido, le dedican palabras, un recital, un baile; hacen de su ausencia una presencia viva. Todo sucede en una esquina y en una noche. El sentimiento de la obra es un homenaje al tiempo compartido con otros que ya no están y a la reconstrucción de lo aprendido en los primeros años de vida: la inocencia. La infancia, la vereda, ese lugar donde todo es posible.

Actores y creadores escénicos: Julián Vila Graca, Mathias Percat, Matías Coronel y Vicente Pérez. Colaboración artística: Damiana Gamarra, Manuel Fuster y Maira Annoni. Vestuario: Uriel Cistaro. Diseño coreográfico: Vicente Pérez. Diseño gráfico: Manuel Mateu. Diseño audiovisual: Trinidad Falco. Diseño sonoro: Moreno Curubeto. Diseño de iluminación: Paula Fraga. Prensa: Marisol Cambre. Producción ejecutiva: Leticia Coronel, Manuel Fuster y Damiana Gamarra. Asistencia de dirección: Jennifer Hernández. Dramaturgia y dirección: Leticia Coronel. Entrada general: $15.000. Estudiantes y jubilados: $12.000.

* Teatro El Extranjero: Valentín Gómez 3378, C. A.B. A.

————

LIQUIDACIÓN TOTAL!, de Eliana Murgia

Una tienda de ropa vintage en el barrio de Palermo se transforma en el escenario de un diario íntimo intervenido por dos personas. Ambas recorren la tienda y confeccionan ficciones: para probar, para usar, para vender. Una es original y la otra es copia. Una es real y la otra es falsa. Una miente y la otra dice la verdad. O al revés. O las dos por igual. Es lo mismo. Se presenta los miércoles a las 20:30 y los domingos a las 13. Localidades a la venta en Alternativa teatral.

* TIENDA DE ROPA DUDOU VINTAGE, Guatemala 4334, C. A. B. A.

————

Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Audivert

Funciones: domingos a las 19:00, desde el 7 de septiembre en nueva sala.

Sinopsis: Comedia metafísica sobre cómo una familia intenta, a través del interrogatorio, dar con su paradero en la escena nacional perdida. En los restos fragmentados de un paisaje nacional que varía a cada momento, la familia se somete a feroces interrogatorios con el fin de descubrir al traidor disfrazado, al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. El padre, la madre y el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Desde el picnic de Ezeiza las identidades familiares se han trastocado y ya no es posible afirmar una causa común ni una dirección. La lucha continúa por otros medios en un plano de realidad inenarrable.Duración: 70 minutos. Entradas: $15.000. Reservas: www.alternativateatral.com

* Sala Teatral Inda Ledesma , Espacio Experimental Leónidas Barletta, en Diagonal Norte 943, C. A. B. A.

————

La vis cómica, de Mauricio Kartun

Camino hacia sus 300 funciones reestrena La vis cómica en su 6ª temporada a sala llena. Se puede ver todos los sábados a las 19:30. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. (Este espectáculo fue creado en coproducción con el Teatro General San Martín del CTBA.)

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Saverio el cruel

Saverio el cruel

Vuelve la obra de Roberto Arlt con dirección de Gabriela Villalonga.

El fascismo, la farsa, la desigualdad y la violencia de clases son algunos de los rasgos que Arlt aborda en esta pieza estrenada en 1936; que Villalonga revisa y recupera para pensar la crueldad social imperante en las sociedades contemporáneas y los dispositivos socioculturales que hacen posible su puesta en práctica y su impunidad.

Todos los domingos a las 17 horas.

* Teatro Payró, San Martín 766, C. A. B. A.

————

Habitación Macbeth (Versión para un actor), de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare

Habitación Macbeth, la obra de teatro argentino más premiada, desarrolla su quinta temporada consecutiva, en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Actuación y dirección Pompeyo Audivert. Música original de Claudio Peña. Funciones: sábados a las 21:30 y los domingos a las 21:15. Entradas: desde $ 20.500 por Plateanet.

* Teatro Metropolitan, Sala 1, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

3er cordón del Conurbano: Una tragedia marrón

Una adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Situada en el conurbano bonaerense durante la crisis del 2001. Dirigida por Paula Sánchez.

Funciones: viernes a las 20.

Sinopsis: Cuando el odio y la discriminación se hacen carne en una sociedad se abre paso a la tragedia. “El conurbano” territorio de injusticias, hacinamiento, contaminación, y violencia, dejan al descubierto la sociedad que somos. En plena crisis del 2001, mientras la tragedia sucede, en los barrios del conurbano la gente trata de vivir, enamorarse, cuidar a sus hijos y huir por amor. Entrada gral: $10.000/ Dto a estud y jubil. Reservas: www.alternativateatral.com

* Teatro Beckett, Guardia Vieja 3560, C. A. B. A.

:::::::::::::::::::::::::::

CINE

Ciclo Casi primavera: Edición Aniversario

El ciclo de proyecciones Casi primavera celebra su segundo aniversario con una edición especial de cortometrajes independientes en Caseros.

Este ciclo nacido producido por estudiantes de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), celebra dos años como plataforma de difusión para el cine independiente del conurbano bonaerense. La Edición Aniversario se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre de 2025, con entrada a colaboración. El evento tendrá lugar en Bar Urquiza Garden (Av. Urquiza 4877, Caseros) y ofrecerá una selección de cortometrajes innovadores y diversos sin fines competitivos.

* Bar Urquiza Garden, en Av. Urquiza 4877, Caseros, partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires.

————

Cine en el MALBA

En noviembre continúa en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, los domingos. Se estrenan, el 9 de noviembre, LS83, de Herman Szwarcbart, documental en el que los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan se entrelazan con el archivo inédito del noticiero de Canal 9 entre 1973 y 1980 (domingos a las 18), Tortuga persigue a tortuga, de Víctor González, a partir del 8 de noviembre (sábados a las 18), que da pie a la retrospectiva del director (sábados 15 y 22 de noviembre), y En la corriente, de Hong Sang-soo (viernes a las 20). Además, se suman los ciclo Bazofi, festival de rarezas desde el 7 de noviembre; Peter Watkins x3 (desde el jueves 13 al 27 de noviembre a las 19) en el que se proyectarán tres films del cineasta británico considerado padre del falso documental

Viernes 7 de noviembre

A las 18:00, Melody, de Waris Hussein [Ciclo Bazofi, festival de rarezas].

A las 20:00 , En la corriente, de Hong Sang-soo [Estreno].

A las 22:00 , Un hombre llamado Caballo , de Elliot Silverstein [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].

A las 24:00, Profecía final, de Mario Andreacchio [Ciclo Bazofi, festival de rarezas].

Sábado 8 de noviembre

A las 18:00, Tortuga persigue a tortuga, de Víctor González [Estreno].

Domingo 9 de noviembre

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart [Estreno].

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 13 de noviembre

A las 19:00 , El juego de la guerra , de Peter Watkins [Ciclo Cineclub Núcleo / Peter Watkins x3 ].

A las 20:00 , Tiro fijo , de John Ford + MV [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].

A las 21:30 , Hojas de parra , de Howard Hawks + MV [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].

A las 23:00, ¡Película sorpresa! [Ciclo Bazofi, festival de rarezas].

Viernes 14 de noviembre

A las 18:00 , La gata muestra las uñas , de Henri Decoin [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].

A las 20:00 , En la corriente , de Hong Sang-soo .

A las 22:00 , Más allá del sol , de Robert Parrish [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].

A las 24:00, Brainstorm, de William Conrad [Ciclo Bazofi, festival de rarezas].

Sábado 15 de noviembre

A las 18:00 , Tortuga persigue a tortuga , de Víctor González .

A las 20:00 , Guachoabel + Ciudad de Dios , de Víctor González .

A las 22:00 , ¡Ataque! , de Robert Aldrich [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].A

A las 24:00, El aguijón de la muerte, de William Castle [Ciclo Bazofi, festival de rarezas].

Domingo 16 de noviembre

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart [Estreno].

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 20 de noviembre

A las 19:00 , Culloden , de Peter Watkins [Ciclo Cineclub Núcleo / Peter Watkins x3 ].

A las 21:00 , El espía de dos cabezas, de André De Toth [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].

A las 23:00, War Bus: el último valiente, de Ferdinando Baldi [Ciclo Bazofi, festival de rarezas].

Viernes 21 de noviembre

A las 18:00 , La mujer X, de Julián Soler [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].

A las 20:00 , En la corriente , de Hong Sang-soo .

A las 22:00 , La novia del átomo , de Ed Wood [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].

A las 23:30, Yo cambié de sexo, de Ed Wood [Ciclo Bazofi, festival de rarezas].

Sábado 22 de noviembre

A las 18:00 , Tortuga persigue a tortuga , de Víctor González .

A las 20:00 , El cielo elegido , de Víctor González .

A las 22:30 , Ritmo embrujador , de Richard Lester [Ciclo Bazofi, festival de rarezas ].

A las 24:00, Psicosis II, de Richard Franklin [Ciclo Bazofi, festival de rarezas].

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Cine en el Centro Cultural Recoleta

En noviembre se inaugura el ciclo Los mundos épicos de Ralph Bakshi, los viernes a las 18; y los sábados y domingos, Stephen Frears, autor británico. Los jueves de noviembre a las 18 se proyectará El cinturón de Olivia, de Jeremías Magnaghi Rudy, que cuenta la historia de una joven astrofísica que se enfrenta a la posibilidad de visitar universos paralelos, narrada con una amabilidad enorme. Continúan los ciclo mensuales Sábados de superacción (este mes con proyección el 8 de noviembre) y Película sorpresa, el 16 de noviembre.

Viernes 7 de noviembre

A las 18:00, Los hechiceros de la guerra, de Ralph Bakshi [Ciclo Los mundos épicos de Ralph Bakshi.]

Sábado 8 de noviembre

A las 18:00, El botín de los valientes, de Brian G. Hutton [Sábados de superacción].

Domingo 9 de noviembre

(Fuente)

A las 18:00 , Ropa limpia, negocios sucios , de Stephen Frears [Ciclo Stephen Frears, autor británico ].

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 13 de noviembre

A las 18:00, El cinturón de Olivia, de Jeremías Magnaghi Rudy.

Viernes 14 de noviembre

A las 18:00, El señor de los anillos, de Ralph Bakshi [Ciclo Los mundos épicos de Ralph Bakshi.]

Sábado 15 de noviembre

A las 18:00, Ambiciones prohibidas, de Stephen Frears [Ciclo Stephen Frears, autor británico].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Llega la segunda edición de LIP, Libros Independientes en Primavera

El 15 y 16 de noviembre, de 14 a 21, la LIP abrirá sus puertas por segunda vez en la estación más linda del año, en QueTren, un espacio amplio emplazado en el Barrio Chino de la ciudad, a pasos de Barrancas de Belgrano, con charlas, lecturas, talleres, mesas de debate, un recital y el premio LIP a la labor independiente y la participación de más de 50 editoriales participantes. La producción y programación está a cargo de Sergio Criscolo y Marina Mariasch.

Sábado 15 de noviembre

De 15 a 15:45 : Libros oscuros vs. libros luminosos , por Rocío Ceccotti Ponte (@lacupuladepapel) y Mayra Andrade (@lecturacriminal). Dos lectoras se enfrentan en un contrapunto de lecturas. Una busca la luz, la otra se adentra en la oscuridad. Entre ambas, los libros trazan un recorrido que va del resplandor a la sombra, del alivio al estremecimiento.

De 16 a 16:45 : Una isla , por Lucía Villanueva , Ansilta Grizas y Ana Montes . Tres escritoras-lectoras caminan por las canchas mientras leen textos que dialogan con el entretiempo: lo que pasa entre un partido y otro, en esa espera que muchas veces se transforma en tiempo de lectura.

De 17 a 17:45 : Sobre los talleres literarios + lecturas de talleristas . Santiago Llach , autor y director de Chasco Club , cuenta sus mejores consejos de escritura. Luego, algunos de los talleristas leerán textos propios. Coordina: Sergio Criscolo .

De 17:30 a 19:30 : Tardecitas de música y libros . San Ignacio Dj .

De 18 a 19 : ¿Cuáles son las voces que permanecen invisibles en la literatura? Los modos en que la villa puede volverse un escenario de imaginación literaria . Coordinan: Gustavo Barco y Juan Francisco Gentile .

De 19:30 a 20:20: Salón de poesía y canción, con Pablo Dacal y Laura Lobov. Actividad libre y gratuita.

Domingo 16 de noviembre

De 15 a 15:45 : De Murakami a Han Kang: literatura asiática para entender el presente , con Mariana Cárcamo (@lecturasniponas) y Mayra Andrade (@lecturacriminal). Un recorrido por algunas de las voces más influyentes de la literatura contemporánea de Asia.

De 16 a 17:45 : Mover la Lengua - La Práctica . Una invitación a bailar textos en un encuentro que mezcla la poesía con la danza. Lectores recitan en vivo y bailarines son desafiados a interpretarlos con el cuerpo. Si querés participar leyendo, tu texto debe durar 1 minuto.

De 17 a 17:50 : El diluvio tecno-liberal : una mirada sobre el modelo político, económico y cultural que impera hoy en Argentina. Valeria Di Croce , autora de El arca de Milei (Futurock) dialoga con La Inca (Natali Incaminato), intelectual, escritora e influencer. Coordina: Agustina Paz Frontera .

De 18 a 19 : La vida a diario . Con Flor Monfort , Tania Dick , Lara Segade y Laura Wittner . Lectura de diarios editados por la editorial Bosque Energético. Coordina Eugenia Pérez Tomas .

De 19:15 a 20:15 : Cómo hacer un libro, taller de libros cartoneros , por Eloísa Cartonera, con cupos limitados. La cooperativa Eloísa Cartonera cuenta su experiencia y monta un taller de armado participativo para que se integren los participantes de la LIP.

De 20:15 a 21:15: Entrega del Premio LIP a labor editorial independiente. Editorial Sigilo (Maxi Papandrea). Entrevista: Eugenia Zicavo. Luego de haber premiado a Daniel Divinsky en la primera edición, este año se homenajea a la editorial Sigilo (editores de Cometierra y del premio nobel Laszlo Krasznahorkai) en una entrevista abierta a su director editorial.

* QueTren Club Cultural, en Olazábal 1784, C. A. B. A.

————

Retratón

Sábado 15 de noviembre de 15 a 20. Es una maratón de retratos que reúne a artistas, estudiantes y público en un mismo espacio. En el Patio del Aljibe se podrá disfrutar de una exposición de afiches ilustrados y fanzines realizados por estudiantes de la FADU, recorrer una feria con la producción de ilustradores/as y colectivos, y presenciar retratos en vivo a cargo de invitados especiales, abiertos a todo el público. Música, comida, bebida y el mejor atardecer completan esta celebración de la ilustración en la ciudad. Desde 2018, el Retratón muestra el trabajo de los alumnos de FADU y comparte un espacio donde talleres, editoriales y colectivos se encuentran para acercar la ilustración a toda la comunidad. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Programa de actividades vínculadas a las muestras en el CCEBA

MUSEO DEL DEVENIR

Viernes 28 de noviembre, a las 18. Conferencia performativa: WAWASKUNA - [en el río un niño se despide de su madre], a cargo de Tiziano Cruz.

* Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159, C. A. B. A.

————

Skull Fest Art: Convención Internacional de Tatuajes

El evento se centra en una competencia artística donde jurados de alta talla internacional analizan las obras de más de 200 tatuadores que compiten dos días en 26 categorías distintas!

8 y 9 de noviembre desde las 10 hasta las 22. https://www.passline.com/eventos/skull-fest-art

* Palais Rouge, Jerónimo Salguero 1441, C. A. B. A.

————

ART MASTERS: Museo del Prado en Realidad Virtual

UN VIAJE INSPIRADO EN LAS OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO

De martes a domingos en La Rural, Pabellón Frers. Entradas en venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Una exposición itinerante con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado, que a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), - también llamada metaverso- exalta la reinterpretación poética que brinda la dimensión de las obras que se presentan en el museo. Esta experiencia de realidad virtual aumentada combina historia e innovación, permitiendo a los visitantes poder adentrarse en algunas de las obras maestras más celebradas del arte europeo.

Una nueva forma de vivir el arte: Desarrollada por ACCIONA Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial único que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

Un guardia como guía, un museo que cobra vida: El recorrido es guiado por un personaje virtual. Un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional —como el taller de restauración o la sala de guardias— y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

Piezas que cobran vida:

Las Meninas – Diego Velázquez.

El Jardín de Las Delicias – El Bosco.

El Aquelarre – Francisco de Goya.

Venus y Adonis – Paolo Veronese.

El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel.

DÍAS, HORARIOS E INGRESO:

Martes a Jueves: 12 a 20

Viernes: 12 a 21

Sábados: 10 a 21

Domingos: 10 a 20

* El ingreso es por Av. Santa Fe 4363 (Pabellón Frers, La Rural).

————

Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

INFANTILES

Recorrido + taller: Un hilo rojo, un pingüino y un gaucho

En esta actividad se recorrerán algunas de las salas de la exposición de Travesía, de la artista argentina Liliana Porter. Allí los participantes se cruzarán con personas realizando tareas extrañas, papeles arrugados desparramados en el piso, estatuillas, platitos rotos, y encuentros y conversaciones inusuales entre un grupo muy especial de personajes: figuras, juguetes y objetos que parecen cobrar vida. ¿Qué le diría un gaucho a Pinocho? ¿Y un pingüino a un perro? ¿A dónde irán un grupo de figuras de porcelana? ¿Cuánto tardará una señora diminuta en barrer un enorme cúmulo de arena azul? ¿O un pequeño señor pintando una gran pared de color? Luego de conocer estas situaciones insólitas, pasarán a un taller donde se diseñarán las propias escenas de encuentros inesperados entre objetos de diferentes mundos.

Actividad gratuita con inscripción previa. Cupos limitados.Dirigida a niñas y niños de 5 a 12 años, acompañados por una persona adulta.Duración: 40 minutos de recorrido + 30 minutos de taller. A cargo del equipo de Educación, domingos a las 16:00. Punto de encuentro: Hall.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

La luna y el niño juegan un juego que nadie ve

De los creadores de la multipremiada El día que cambió la vida del Sr. Odio, llega La luna y el niño juegan un juego que nadie ve, un espectáculo de títeres y objetos dirigido a toda la familia compuesto por un collage de poemas, música y tres hermosos cuentos: “Edmundo, el primer vagabundo del mundo”, “El zarcillo colgante de la elegante mujer gigante” y “El cortejo del cangrejo Alejo”.

La obra se presenta los domingos de agosto, septiembre, octubre y noviembre a las 15:30. Entrada general a $10.000 por Alternativa (descuentos por pack familiar).

* Sala Raúl González Tuñón, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

————

Taller de escritura Inventorxs de historias, para niñes de 8 a 11 años

Un espacio para que se sientan habilitados a crear, escribir y jugar a partir de disparadores literarios. Cuento, novela, poesía, historietas, teatro y literatura digital son algunas de las formas para leer, pensar y acercarse a la escritura. Con la palabra como herramienta, *Inventorxs de historias* les invita a jugar e imaginar pero sobre todo: les habilita a crear.

Martes de 16:45 a 18:15 hs. En zona Parque Centenario. Costo $28000. Coordina: Clara Anich. Consultas al mail: clara.anich@gmail.com

————

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.vidades

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Memoria Madre

Es un espacio de exploración gráfica que surge del interés de indagar e investigar lo inspirador y creativo que se manifiesta con la maternidad. Se vuelve urgente revisar el linaje y la propia historia para expresar lo que desborda y emerge explosivo e incontrolado. En ese andar caótico, el encuentro con los libros y con el impulso de escribir se vuelven motor y salvavidas.

Este laboratorio es una invitación a leer, escribir y conversar sobre literatura, poesía y maternidad. Lo maternal como pregunta y enigma universal. Sobre ser hijo, ser madre y sobre la memoria de esas experiencias vitales, sobre la afectación de la maternidad porque todos somos hijos.

¿Por qué la memoria? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué hace que un hecho se transforme en un recuerdo? ¿Cuántas veces tiene que ocurrir? ¿Cuál es el primer recuerdo? aquel que aparece antes de antes. ¿Con quién estabas, dónde, cómo? ¿Es un olor? ¿Qué recuerda una madre? ¿Qué olvida una madre?

Memoria Madre tiene la intención de generar un espacio de cruces con lo que conmueve y moviliza. Sin verdades absolutas ni juicios. Armado cada encuentro, con los libros que están en la biblioteca y van circulando de mano en mano. Con lo que hay, con lo que somos.

Encuentros virtuales semanales, martes y viernes, de 9:30 a 11:30 (virtual). Está destinado a todas las personas que quieran leer y escribir. No se necesitan conocimientos previos. No se necesita ser madre. Cualquier duda o consulta: memoriamadre@gmail.com o @memoriamadre (instagram).

Guía: Lau Mangialavori.

————

Taller creativo Cruces entre imágenes y palabras

El taller abre un espacio íntimo y sensible donde palabra e imagen se entrelazan. A partir de textos propios o ajenos, y de imágenes creadas o encontradas, cada quien podrá explorar el cruce entre lo que se dice y lo que se ve. Experimentarán con materiales como la acuarela, el dibujo o la fotografía y el textil, dejando que las formas y los gestos plásticos den cuerpo a poemas visuales, pinturas, dibujos o ilustraciones. Martes, de 18:30 a 20:30. Coordina, la licenciada Lourdes Rodriguez Varela. Más detalle e inscripción, a través del mail lurodriguezvarela@gmail.com.

* Al Margen Librería Cultural, Fraga 606, C. A. B. A.

————

Itinerarios de escritura

Taller de narrativa coordinado por Tamara Till y Dafne Casoy, los jueves a 19. Modalidad: virtual. No buscamos fórmulas. Es la propia mirada la que marca el tono y la estructura, la respiración de un texto.

No hace falta tener experiencia previa. Contacto para más información: IG: @itinerarios_de_escritura / itinerariosdeescritura@gmail.com

————

Talleres La Transformación

Taller Sentidos. Un taller de lectura y escritura para conectar con imágenes sensoriales. Asincrónico e individual, con devoluciones personalizadas de los textos. Duración: 3 módulos de 4 semanas cada uno. Info e inscripción: www.latransformacion.ar. Un taller de lectura y escritura para conectar con imágenes sensoriales. Asincrónico e individual, con devoluciones personalizadas de los textos. Duración: 3 módulos de 4 semanas cada uno. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. No es necesario tener experiencia previa para participar. Info e inscripción: www.latransformacion.ar. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. No es necesario tener experiencia previa para participar. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar

Todos los talleres son vía Meet.

————

CURSO GRATUITO Y VIRTUAL “EL MUNDO DE ANA FRANK”

Capacitación gratuita, a distancia, abierta al público y de corta duración. Pretende ser una puerta de entrada para todos aquellos interesados en conocer sobre la historia de Ana Frank y su familia. Al ser autogestionado, cada cursante lo hace a su tiempo, con la posibilidad de atravesar los tres módulos en una sola jornada o en varias. Consultas: cursosanafrank@gmail.com.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Canal Encuentro continúa con los estrenos de su ciclo No ficción

Canal Encuentro continúa, los viernes y sábados de octubre y noviembre a las 23, con los estrenos en su pantalla de TV (*): la nueva temporada de No ficción (XI), el ciclo de cine documental argentino.

Viernes 7 de noviembre : Ciclón fantasma , de Diana Cardini (62′). El río Luján, la Basílica y un parque de diversiones. Fabián construye el ciclón fantasma. Alejandro y Rosa recorren las orillas del río buscando fósiles. Los personajes quieren hacer realidad sus sueños en un espacio colmado de creencias.

Sábado 8 de noviembre : Un hombre de cine , de Hernán Gaffet (113′). La historia política de la censura cinematográfica argentina narrada a través de la trayectoria profesional de Néstor Gaffet, abogado, distribuidor y productor de cine, publicista, ocasional guionista, crítico y docente. Llevó a Leopoldo Torre Nilsson a triunfar en festivales internacionales para ubicarlo entre los mejores directores del mundo. Se especializó en distribuir cine de vanguardia y luchó tenazmente contra la censura cinematográfica desde 1955 hasta 1982, año de su fallecimiento. En dos ocasiones sus litigios con los censores llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Una historia hasta hoy oculta del país y del cine argentino.

Viernes 14 de noviembre: Los incrédulos, de Máximo Ciambella y Damián Coluccio (72′). Esta película es un diario en tercera persona de los encuentros y desencuentros entre dos incrédulos y un profeta. Pero, antes que eso, es un disparatado viaje en el que sus valerosos personajes se verán implicados en una serie de sucesos (extra)ordinarios con una bola misteriosa, naves espaciales y productos regionales.

(*) Es importante aclarar que los estrenos serán únicamente para la pantalla de TV, ya que no se dispone de los derechos para las redes.

————

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

:::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes 2025

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL MARTES 11 DE NOVIEMBRE A LAS 23:59.

El Fondo Nacional de las Artes lanza el Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes 2025, con el objetivo de fortalecer la producción editorial en todo el país y destacar el trabajo de los sellos pequeños y medianos que promueven contenidos literarios y artísticos diversos, alternativos e innovadores.

Destinatarios:

Podrán participar sellos editoriales independientes radicados en la Argentina, con una antigüedad mínima de dos años y entre 2 y 20 títulos publicados durante el período 2023-2025.

Quedan excluidas las editoriales públicas, universitarias o pertenecientes a un grupo editorial. Tampoco podrán participar aquellas que hayan recibido apoyo del Fondo Nacional de las Artes durante 2023 o 2024, ni las que mantengan deudas por Derechos de Dominio Público Pagante.

Asimismo, no podrán presentarse funcionarios y personal del FNA, familiares de los miembros del Directorio, beneficiarios de becas o préstamos del organismo durante 2024, integrantes de los jurados de las convocatorias 2025 ni ganadores de ediciones anteriores que no hayan cumplido con los compromisos asumidos.

Características: Cada sello podrá presentar un único proyecto de edición o reimpresión de libros, de cualquier género literario o de no ficción. Los ganadores deberán publicar al menos uno de los títulos propuestos en un plazo máximo de 180 días corridos a partir de la fecha en que reciban el apoyo económico.

Premios: Cada proyecto seleccionado recibirá un reconocimiento económico de $2.000.000.

El Directorio del FNA podrá, además, otorgar menciones especiales, tanto dinerarias como no dinerarias.

Cierre: Martes 11 de noviembre, a las 23:59.

————

TERCERA EDICIÓN LABORATORIO DE PERIODISMO PERFORMÁTICO: LOS FANTASMAS DE LA IA NUEVA CONVOCATORIA

La convocatoria está dirigida a periodistas, académicos o investigadores en alianza con artistas que propongan explorar nuevos lenguajes para contar historias. Los desafiamos a investigar con el cuerpo, narrar con el espacio, informar desde el arte.

En su tercera edición, el Laboratorio de Periodismo Performático, creado y dirigido por Cristian Alarcón, promueve el desarrollo de obras bajo el concepto Los fantasmas de la IA.

Los proyectos deben ser inéditos y cruzar las especulaciones y reflexiones críticas alrededor de esta tecnología con la agenda pública contemporánea.

Los 3 proyectos seleccionados recibirán acompañamientos para realizar la investigación periodística y el montaje performático; incentivo para la producción de obra de 3.500.000 pesos; apoyo en la comunicación de la performance y espacio para su estreno en el marco del Festival Futuro Imperfecto, en mayo 2026.

Las tutorías de esta edición están a cargo de Silvina Heguy, periodista y editora, y Juan Pablo Gómez, director teatral y dramaturgo. Los equipos seleccionados participarán de intercambios exclusivos con Blas Briceño, Lorena Vega y Cristian Alarcón.

más info: www.periodismoperformatico.com.

Postulación hasta el 14 de noviembre.

Anuncio de los ganadores: 22 de noviembre.

****************

* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.