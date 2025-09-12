Guía de Arte y Cultura: semana del 12 al 19 de septiembre

MUESTRAS

Canción interior, de Alejandra Brátin

En el marco de la Foto Bienal Avellaneda, se exhibirá en la sede del Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales de Avellaneda la muestra Canción interior, de Alejandra Brátin, una obra fotográfica que traza un puente entre el pasado y el presente de las colonias galesas en la Patagonia, idea que toma como punto de partida para reflexionar y expandir temáticas relacionadas con la inmigración. Este trabajo le demandó a la autora varios viajes y estadías durante tres años en distintas localidades de la provincia de Chubut: Esquel, Rawson, Trelew, Gaiman y Trevelin.

Este registro fotográfico, compuesto por alrededor de 26 imágenes en blanco y negro de 100 x 70 cm, es una parte de su libro de fotos y textos homónimo, que también será presentado en el marco de la Bienal.

Inauguración de la muestra: 15 de septiembre a las 19:30 horas, hasta el 30 de septiembre. Entrada libre y gratuita.

* Colón 451, Avellaneda centro, Provincia de Buenos Aires.

Ensamble armónico, obras gráficas de Isol

Ensamble armónico es la tercera exposición individual de Isol en Galería Mar Dulce. Presenta unas series de obras que mezclan fotografía y dibujo y forman parte de unos proyectos especiales, por fuera de los libros integrales para niños de Isol. Están impresas en calidad artística giclée, en ediciones limitadas. Inauguración: viernes 29 de agosto, de 18 a 20:30.

Junto con la exposición principal la galería presenta +COLECTIVA91, una curaduría de obras realizadas por otros artistas de la galería e invitados, incluyendo Diego Ontivero, Dolores Barbenza, Daniel García, Selva Goeta, Marcelo Bukavec, Silvi Hei, Carolina Romano, Patricia Tewel, Cintia Vietto, Luciana Minerva y María Luque. Habrá, también, una tienda pop up de insta store @passsionpop joyeria en el patio.

Hasta el 11 de octubre de 2025. Se puede visitar de martes a sábado, de 16 a 19.

* Galería Mar Dulce, Uriarte 1490, C. A. B. A.

Muestras en el MALBA

Mi mundo privado, de Ulises Beisso. Del 22 de agosto al 10 de noviembre de 2025. En el Nivel 1. Mi mundo privado es la primera exposición institucional de Ulises Beisso fuera de su país natal. Nacido en Montevideo, Uruguay (1958-1996), en su corta carrera produjo más de trescientas obras buscando subvertir desde la figuración el orden de las cosas. La importancia de su legado hoy radica en haber pensado, en términos identitarios, las disidencias y la diversidad en el contexto cultural rioplatense de los años ochenta y comienzos de los noventa. El título de la exposición, Mi mundo privado, fue recogido de un cuaderno con bocetos de obras y con anotaciones que Beisso dejó como parte de su legado artístico. Curador: Martín Craciun.

Travesía, de Liliana Porter. Actualmente radicada en Nueva York, Liliana Porter vuelve a la Argentina para presentar una exposición retrospectiva de su trabajo que abarca su amplia trayectoria iniciada en los años 60. La exposición reúne una rica selección de series y obras únicas que la artista produjo entre 1968 y 2025, un viaje que quiebra la linealidad temporal para proponer un diálogo entre trabajos de diferentes décadas, reunidos según algunos de los temas fundamentales que subyacen a la obra de Porter: el cuestionamiento de la representación, el papel del artista en la sociedad, la importancia del trabajo, la mujer en el arte, la memoria, la literatura, el viaje, lo absurdo de la violencia, las consecuencias del cambio climático, el colapso social y la reparación como forma de cuidado, entre muchos otros.La exposición propone revisar la relación de Porter con la gráfica como una dimensión expandida que la condujo a explorar lo performativo. Esa potencialidad enriqueció su mirada de lo escénico, concretada tanto en sus producciones en video de los 2000 como en sus realizaciones teatrales. Por eso esta retrospectiva también incluye piezas escénicas, que formarán parte de un programa específico a desarrollarse en la sala de exhibición. Curador: Agustín Pérez Rubio. Núcleos de la exposición: Inicios desde Nueva York: expandir la gráfica; Una visión comprometida con los acontecimientos sociopolíticos; Líneas de tiempo; De naturalezas muertas literarias a diálogos con el otro; Derramando esfuerzos: del colapso a la reconstrucción y Videos. Sala 5, Nivel 2, hasta el 13 de octubre de 2025.

El desentierro del diablo, de Carrie Bencardino. En su primera exposición institucional, Carrie Bencardino (Buenos Aires, 1993) presenta una serie de obras inéditas en la Sala 1 de Malba. Buscando distintas formas de proyección, desde el comienzo de su carrera su obra se destaca por la construcción narrativa, elaborada a partir de su interés en los discursos visuales del underground y de los espacios de contracultura colectiva. La noción de fluidez es un elemento constante en su producción: tanto en su identidad no binaria como en la forma en que manipula la materia pictórica, escapando de los detalles definidos y con una carga material ligera avivada por trazos gestuales. El desentierro del diablo, curada por Carlos Gutiérrez, surge del reconocimiento de una posible crisis de la imaginación, alimentada por los vaivenes políticos y el avance de un tipo de pensamiento que tiende a disolver los vínculos entre las personas. Conformada mayormente por pinturas, la muestra busca transformar la sala en un espacio donde se cruzan distintos espacios: es casi un bar, casi un cine, casi un club. Sala 1, Nivel -1, hasta el 13 de octubre de 2025.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

Un mar sin orillas, exposición individual de Judith Giani

Inauguración: martes 13 de agosto a las 18. La artista Judith Giani presenta Un mar sin orillas, una exposición que invita a sumergirse en una travesía visual y emocional nacida de un proceso personal de varios años. A través de dibujos, pinturas, monocopias,textiles y esculturas de papel líquido e hilo impresor 3D, Giani construye un universo donde los cuerpos narran, las veladuras evocan memorias, y lo simbólico se entrelaza con lo material.

Cada obra actúa como una constelación que interpela al espectador con preguntas esenciales: ¿haciadónde vamos?, ¿qué dejamos atrás?, ¿qué llevamos con nosotros? Los barcos de papel se convierten en símbolos de fragilidad y persistencia ante lo incierto. Con un lenguaje íntimo y poético, Judith Giani entrelaza recuerdos de la infancia, rituales familiares y resonancias emocionales, proyectándolos en un mar abierto, sin orillas. Cierre: 12 de septiembre.

* Galería Imaginario, en Paraguay 423, C. A. B. A.

Tres muestras nuevas en el Centro Cultural de España en Buenos Aires

Tres muestras, seleccionadas en el marco de una convocatoria pública. Además, la fachada de la institución exhibirá sus nuevas persianas intervenidas por la muralista Luli Adano.

En la sala I se expone Andar de Nones: el mundo en singular, con la curaduría de la diseñadora gráfica Natalia Volpe. La muestra presenta el trabajo del colectivo zaragozano Andar de Nones integrado por 19 artistas con diversidad intelectual y discapacidad. La muestra presenta una serie de doce afiches que documentan las diferentes exposiciones y proyectos en los que el colectivo ha participado, una obra realizada de manera colectiva y un video que registra sus procesos creativos. Andar de Nones contribuye al enriquecimiento del “Art Brut”, arte creado por personas ajenas al mundo artístico tradicional reunidas en un proyecto que promueve la imaginación, la empatía y la sensibilidad.

En la sala II tiene lugar Un poco de luz mi amor, del colectivo de diseñadores- artistas que componen La gloriosa JPG, grupo surgido en los pasillos de la FADU-UBA que practica la militancia visual con el fin de expresar su compromiso social invitando al encuentro con manifestación poética. Con la curaduría de la diseñadora gráfica Elisa Strada.

En la sala III se presenta Nosotros y los murciélagos, con la curaduría de Emmanuel Franco. Los artistas Barro, Pomenarec y Soto Roland proponen una narración a partir de la iconografía del cómic, los superhéroes, los imaginarios sobre el totalitarismo, los conflictos bélicos y sus consecuencias sobre la sociedad. Extraña cruza entre manifiesto, diario de guerra y panfleto político, la exposición propone hacer un zoom sobre aquellos símbolos que construyeron una cultura del conflicto y que generan hasta el día de hoy peligrosos fanatismos y el resurgimiento de discursos radicales.

Por último, Espacio Persianas CCEBA - ORGULLO LGBTQ+ exhibe, con motivo de los 20 años de la promulgación de la Ley que legalizó en España el matrimonio entre personas del mismo sexo y los 15 años de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina; una nueva intervención de sus persianas a cargo de la muralista Luli Adano. A través del arte, el objetivo se basa en erradicar la discriminación y violencia en todas sus formas propiciando la construcción de una sociedad donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir con dignidad y respeto.

Las muestras han sido acompañadas en su desarrollo y producción por el equipo del CCEBA con asesoría curatorial de Laura Spivak.

Las exposiciones pueden visitarse hasta el 13 de septiembre con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados de 12 a 18.

* Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159, C. A. B. A.

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

La gravedad del brillo. Inaugurada el 14 de agosto, es el nuevo proyecto de la artista salteña Soledad Dahbar, seleccionado en la Convocatoria de Artes Visuales 2025 del Centro Cultural Recoleta. Desde hace más de quince años, Dahbar investiga los vínculos que establecemos como humanos con modos de existencia no orgánicos, como metales y minerales provenientes de entornos tanto naturales como industriales. Su práctica se articula en torno a la minería, su historia colonial y extractiva, y su impacto social y económico en el presente. En la Sala 5.

Un final programado. Inaugurada el 14 de agosto, propone un recorrido por una serie de instalaciones, esculturas y videos para generar un tenue paisaje. Las artistas Celeste Martínez (Villa María, 1973) y Marcela González (Buenos Aires, 1966) desarrollan desde hace tres años una práctica colaborativa que cruza arte, ciencia y tecnología para reflexionar sobre los límites entre cuerpo, tecnología y percepción. Seleccionada mediante la Convocatoria abierta del Centro Cultural 2025, esta exposición toma como eje a los procesos de transformación desde una perspectiva tecnopolítica: una mirada que entiende la tecnología no solo como herramienta o medio, sino como sistema de organización del mundo, atravesado por relaciones de poder, afecto y temporalidad. En la Sala 6.

Mi alma gemela. Inaugurada el 14 de agosto, es la primera exposición individual institucional de Milagros Schmoll en la Argentina, compuesta por unas veinte obras realizadas en los últimos 15 años en diferentes ciudades del mundo y presentadas en Buenos Aires en conjunto por primera vez. En la Sala 13.

Carroña última forma es la gran exposición que llega a la sala Cronopios con 38 obras de once artistas: Antonio Berni, Leónidas Lamborghini, Liliana Maresca, Raquel Forner, Marcia Schvartz, Osvaldo Lamborghini, Grete Stern, Verónica Meloni, Tobías Dirty, Santiago O. Rey y Verónica Gómez. Las piezas exhibidas exploran las figuras del cuerpo herido, los restos de la historia y los imaginarios del poder. A través de lenguajes intensificados —grotescos, alucinados, a veces hiperbólicos— la exhibición se presenta como un ensayo visual que vincula las vanguardias de mediados del siglo XX con expresiones contemporáneas que tensan los límites de un realismo local. El título de la muestra retoma el libro homónimo de Leónidas Lamborghini, escrito en 2001, durante el colapso social y económico del país. En ese texto, el poeta recorre una ciudad descompuesta donde el lenguaje, como el cuerpo social, ha sido degradado. En diálogo con esa obra, la exposición asumirá la carroña no como deseo, sino como forma última: lo que persiste, lo que habla desde lo corroído.

Arte Rata es un proyecto colectivo de Lulo Demarco y Delfina Bustamante realizado a partir de la simbiosis rata-artista, entendiendo cómo ambos se ubican por fuera del status quo a la vez que recuperan todo aquello que a este ya no le sirve. Arte Rata pone en diálogo una porción del arte argentino del siglo XX y del XXI a través de un parámetro de funcionamiento que supone una reacción al contexto. Desde Alberto Heredia a Mia Superstar, la línea trazada es sinuosa y abarcativa de avatares que han marcado un modo de hacer arte. Los nombres que forman parte de la muestra colectiva son Juan Del Prete, Martín Farnholc Halley, Martha de la Gente, Alberto Heredia, Carlos Herrera, Hoco Huoc, Fernanda Laguna, Luciana Lamothe, Valentina Liernur, Sergio De Loof, Juan Ojeda, Marisa Rubio, Liv Schulman, Mia Superstar y Santiago Villanueva.

Adiós a los vivientes, primera exposición individual del artista Francisco Montes (Buenos Aires, 1995) presenta una serie de cinco dibujos lumínicos de gran formato (a los que se suman dos de mediano formato realizados previamente) y dos nuevas esculturas confeccionadas con organismos vivos.

Nací niña . Reúne el arte y la poesía de la artista finlandesa Minna Pietarinen , enfocada en los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. A través de obras conmovedoras, Pietarinen destaca mujeres inspiradoras de distintas culturas que han desafiado barreras y transformado realidades, cada una representando un derecho humano fundamental. Las obras están acompañadas por un poema escrito específicamente para la persona retratada, y un texto que proporciona información sobre la relevancia de ese derecho en la vida de la protagonista. Estos textos están disponibles mediante códigos QR para que los visitantes puedan leerlos. La exposición busca generar diálogo y promover la acción en torno a temas urgentes y actuales relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos. Su propuesta pone el foco en la construcción de redes de acompañamiento entre mujeres utilizando la expresión creativa como herramienta de empoderamiento y de encuentro. Inauguración: jueves 15 de mayo, esta exhibición cuenta con el apoyo de la Embajada de Finlandia en Buenos Aires (sala 14). Con entrada libre y sin costo para argentinos y residentes, se puede visitar de martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21.

Un perfume de amor, sangre y nervios. Primera gran exposición institucional de la artista Laura Códega (Campana, Buenos Aires, 1977). Con un interés particular en las tradiciones populares y los relatos periféricos, la artista recupera figuras y temas olvidados o marginales, proponiendo una mirada crítica sobre imaginarios despreciados, tales como los paganos y antimodernos. La muestra se propone presentar un panorama de su vasta producción a través de una selección de más de 30 obras producidas entre 2010 y la actualidad, incluyendo pinturas creadas específicamente para esta exposición y otras, como grabados sobre cuero, repujados en metal, collages, pinturas con pigmentos naturales como limón y banana, además de esculturas y dos piezas audiovisuales. Un perfume de amor, sangre y nervios pone de manifiesto la particular experimentación material de Códega así como también su desborde figurativo. Además, como parte del programa curatorial de este año, la exposición establece un diálogo transhistórico con el arte argentino a través de la inclusión de una serie de grabados de Abraham Vigo (Montevideo, 1893 - Buenos Aires, 1957) y Adolfo Bellocq (Buenos Aires, 1899 - 1972) pertenecientes al acervo del Museo Nacional del Grabado. Ambos fueron parte de los Artistas del Pueblo, un grupo formado entre 1913 y 1914 que se opuso a los cánones académicos y exclusivos del arte oficial de su tiempo. Sala C.

En la sala 1 (Sala Histórica) , los visitantes podrán disfrutar del nuevo video homenaje a Narcisa Hirsch , artista argentina de origen alemán, pionera del cine experimental y del videoarte nacional, fallecida en 2024, con la proyección de Canciones napolitanas , realizada originalmente en 16 mm en 1970.

En las salas 2 y 3 se celebrará al escritor César Aira a cincuenta años de la edición de Moreira , su primera novela. Con curaduría de Diego Cano y Germán Coppolecchia , se exhibirán todas las portadas de las primeras ediciones de sus 123 libros publicados hasta el día de hoy. Entre ellos, algunas joyas inconseguibles que suponen un minucioso trabajo de investigación y catalogación a cargo de estos especialistas en la obra de Aira .

En las salas 7, 8 y 9 funcionará la exposición colectiva Lluvia ácida, con la curaduría del poeta y licenciado en Historia del Arte Marcos Krämer. La muestra propondrá una narración sobre los 45 años del Centro Cultural a partir del cruce de lenguajes que se han desarrollado profusamente en la Recoleta: las artes visuales, la historia, el cómic y el humor gráfico. Lluvia ácida presentará obras de variada materialidad, como pinturas, dibujos e instalaciones agrupadas en tres grandes núcleos temáticos: la sátira carnavalesca (sala 7), el grotesco social (sala 8) y las parodias políticas (sala 9). A carga de artistas que cruzaron los límites disciplinares ya través del uso de herramientas visuales, apelaron a recursos como el humor, la sátira, el grotesco y la parodia, para dialogar con sus respectivos contextos, desde finales de la dictadura hasta la actualidad.

La vigilia de los harapos es la primera exposición institucional de Josefina Labourt (Buenos Aires, 1985) en la Argentina. Presenta una selección antológica de sus obras realizadas entre 2017 y la actualidad, donde conviven la escultura, el relieve, la pintura y el collage. Labourt trabaja con materiales como la resina, toalla, gasas, cáscaras de huevo o cartapesta, entre otros, con los cuales representa cuerpos femeninos que empuja a la vejez, la decrepitud o incluso la deformidad. Labourt se para entre la opacidad, el desconcierto y la crudeza que envuelven al tiempo de un cuerpo real y la superficie brillosa, resbaladiza y teatral de su representación. En la Sala J.

Yo recuerdo: Arte & Memoria a 31 años del atentado a la AMIA. Es una exposición colectiva que reúne obras temáticas de los artistas Tano Verón, Martín Ron, Alejandro Thornton, Alejandra López, Alfredo Benavídez Bedoya y Verónica Albajari. Las piezas fueron realizadas en memoria y reclamo de justicia por las 85 víctimas fatales del atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994. La exhibición curada por Elio Kapszuk está formada por 42 obras entre fotografías, serigrafías, afiches y piezas en papel y MDF. En la sala 13. Entrada sin cargo para argentinos y residentes.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

Exhibiciones en Ungallery

En la Sala 1, desde el 30 de agosto se presenta Cielo en tu océano, de Mariano Botas, con curaduría de Natalia Albanese Gilbert. Esta exhibición reúne cerca de una veintena de obras recientes de Mariano Botas (Buenos Aires, 1969), atravesadas por la inmensidad del cielo y del mar, por la cadencia del tiempo y la hondura de la vida contemplativa. Tras dos décadas en Chile y con residencia actual en México, el artista despliega en esta serie un territorio de paisajes interiores, singulares y abstractos, donde late una meditación persistente sobre el tiempo.

En la Sala 2 se puede visitar La intimidad como artificio, Lena Szankay: Autorretratos inéditos (1988–1995), de Lena Szankay, con curaduría de Lorena Alfonso. Por primera vez, se presenta al público un conjunto de fotografías inéditas realizadas por Lena Szankay entre fines de los años ochenta y mediados de los noventa, en una etapa iniciática de su carrera como artista visual y fotógrafa. Autorretratarse, para Szankay, no fue nunca un acto de registro, sino de exploración. Producidas en un contexto técnico analógico, estas imágenes fueron reveladas, copiadas y archivadas por la propia artista, en total autonomía. Ese control absoluto sobre el proceso refuerza el carácter privado, físico y ritual de su práctica. Así, el autorretrato se convierte en una operación visual que no busca revelar una identidad estable, sino “producir imágenes que no informan sobre el yo, sino que lo interrogan”. La intimidad como artificio invita a recorrer una constelación visual donde lo fotográfico se desborda en ensayo, deseo y extrañamiento

Ambas muestras se pueden visitar de jueves a sábado de 14 a 18.

* Ungallery, Ministro Brin 1335, C. A. B. A.

Premio Adquisición Alberto J. Trabucco: Otros Soportes 2025

En esta edición del Premio Adquisición Alberto J. Trabucco, dedicada a Otros Soportes, que reconoce la expansión de los lenguajes visuales y el diálogo con las tecnologías contemporáneas, el Jurado de Selección realizó una minuciosa elección. Se presentan obras de Diego Alberti, Marcela Cabutti, Flavia Da Rin, Faivovich & Goldberg, Jorge Haro, Daniel Joglar, Gonzalo Maciel, Esteban Pastorino, Paola Sferco y Augusto Zanela. Hasta octubre de 2025.

* Fundación Federico Jorge Klemm - Oficial: - Marcelo T. de Alvear 626, Galería Embassy, 1er. subsuelo, C. A. B. A.

————

En la Casa del Bicentenario

MAPA Muestra: Exhibición colectiva . 34 galerías. 34 artistas. MAPA Muestra es una exhibición que reúne una cuidada selección de artistas que participaron en la séptima edición de la feria de arte MAPA. Abierta hasta el 14 de septiembre en la Casa Nacional del Bicentenario, para reafirmar el compromiso de MAPA con la proyección y el fortalecimiento del circuito artístico local.

Alejandro Sirio y la Edad de Oro del arte gráfico argentino . Exposición de ilustraciones del reconocido artista, curada por Cristina Santa Cruz y Jorman Gutiérrez. La imborrable elegancia de la ilustración de principios del siglo XX se despliega en una exhibición inédita que redescubre al gran ilustrador hispano argentino de la primera mitad del siglo y su núcleo de contemporáneos, con cerca de 200 piezas originales pertenecientes a colecciones particulares que se muestran al público por primera vez, incluidas algunas del MUDI Museo del Dibujo y la Ilustración, gracias a un trabajo curatorial y de investigación de más de una década. Se podrá visitar hasta el domingo 5 de octubre en el tercer piso de la Casa.

Nido matinal, mortaja del mundo . Del 14 de agosto al 28 de septiembre , se exhiben en el microespacio de la Casa dos instalaciones de la artista Lucila Sancineti . Inspirándose en exoesqueletos, piezas de corsetería, armaduras -dispositivos para cubrir, proteger, sostener-, Sancineti elabora piezas combinando morfologías y experimentando con materiales que aportan textura, flexibilidad y rigidez. Con procesos lentos, repetitivos y minuciosos, la materia se vuelve piel: invita a la caricia, espera la inscripción. Sus piezas sugieren un encuentro con restos en estados de mutación suspendidos. Intentos frustrados de interpretar los mecanismos de fuga de lo que se resiste a ser capturado.

Un mapa para lo frágil. Obras de Ana Laura Amante, Julieta Cantarelli, Romina Tejerina y Graciela San Román. El jueves 14 de agosto a las 18 inauguró Un mapa para lo frágil, exhibición curada por Ana Larrere. Conformada por once trabajos en diversos soportes —instalaciones site-specific, frottages, piezas textiles, esculturas cerámicas, obra sonora, pintura y obra sobre papel—, la muestra propone una reflexión sobre los modos de habitar, cuidar y percibir los territorios. En diálogo con los recientes acontecimientos climáticos en la región, las piezas se acercan al paisaje no como fondo, sino como interlocutor: lo escuchan, lo atraviesan, lo traducen. A través de una disposición que articula lo interior y lo exterior del espacio expositivo, Un mapa para lo frágil invita a pensar el territorio desde la fragilidad como potencia de relación y transformación. La exposición se podrá visitar hasta el domingo 5 de octubre, en el cuarto piso de la Casa.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

De Milán a Buenos Aires, Virginio Colombo

Muestra fotográfica histórica referente al arquitecto Virginio Colombo. A través de postales, fotografías y objetos, esta muestra invita a seguir los pasos de Virginio Colombo en su travesía de Italia a Argentina, a descubrir la historia de un hombre en un país desconocido, que dejó su huella en la ciudad que lo acogió. Realizó 50 obras arquitectónicas y sus interiores (luminarias, mobiliarios, gobelinos) en solo 21 años.

La muestra De Milán a Buenos Aires. Virginio Colombo puede ser vista como una forma de resurrección, donde la vida y obra de Virginio Colombo son recordadas y celebradas.

Selección y organización del material de la muestra: Alejandro Machado y Jeremi Salvatierra.

La muestra puede visitarse de forma libre y gratuita hasta el 19 de septiembre de 2025, de lunes a viernes de 8 a 23 h y sábados y domingos de 10 a 20.

* Sala Pública de Lectura, Hipólito Yrigoyen 1750, C. A. B. A.

Arte en el Palacio Libertad

Pintura italiana hoy: Una nueva escena. La Trienal de Milán (Triennale Milano) y el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires presentan Pintura italiana hoy. Una nueva escena, una iniciativa promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional italiano y por la Embajada de Italia en Buenos Aires. Con curaduría de Damiano Gullì, la muestra busca dar a conocer la riqueza y la complejidad de la nueva escena de la pintura italiana a través de las obras de 27 artistas representantes de las principales tendencias y ejes temáticos actuales.Organizada en cinco secciones –Solos/Juntos; Historia, relatos y tradición; Metafísica de lo cotidiano; Entre lo figurativo y lo abstracto; Forma, color, tiempo, materia–, la exposición aborda los temas de la representación y la autorrepresentación, la relación con el panorama objetual de la vida cotidiana, las contaminaciones y transformaciones disciplinarias, la relectura y distorsión de las técnicas e iconografías tradicionales, los intercambios fluidos entre la abstracción y la figuración, y la nueva abstracción. Se puede visitar de miércoles a domingos, de 14 a 20. No se requiere reserva previa de entradas. Hasta el 21 septiembre 2025. Salas 705 y 706.

* Palacio Libertad, en Sarmiento 151, CABA.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas C, E y F).

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

Era un lugar azul, de Olivia Funes Lastra y Eva y la poética del agua, de Victoria García Valenzuela

Con curaduría de Javier Soria Vázquez, se presenta esta instalación inmersiva y multisensorial que integra pintura, texto, video y sonido. La propuesta configura un paisaje poético en forma de archipiélago: las obras se disponen en la sala como islotes habitables, que el espectador puede recorrer y habitar con el cuerpo y los sentidos.

Y en la sala 2, Eva y la poética del agua, de Victoria García Valenzuela es una instalación que invita a un diálogo íntimo y profundo entre imagen, palabra y tecnología.

Las muestras se pueden visitar gratis, de jueves a sábado de 14 a 18.

* Ungallery, Ministro Brin 1335, C. A. B. A.

Los museos porteños presentan sus exposiciones

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de febrero, C. A. B. A)

Lenguaviaje: la despoesía de Augusto de Campos. Hasta el 5 de octubre . Recorrido por el universo de este poeta, ensayista, traductor y crítico brasileño, que ha buscado siempre llevar la poesía más allá, incursionando en lo visual, la música y el video. Explica su curador Gonzalo Aguilar que “en esta muestra se exhibirán piezas pertenecientes a su desarrollo vital y creativo, que tiene sus hitos en la fundación del movimiento de poesía concreta, en su colaboración con el grupo tropicalista y en su trabajo último, más personal, pero que sigue manteniendo un marcado acento político y social”. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Verso y reverso. Hasta el 25 de octubre . Se presenta por primera vez en Buenos Aires la producción del artista contemporáneo chileno Rodrigo Vergara. Sus obras exploran los lenguajes artísticos postconceptuales, empleando una diversidad de formatos de la cultura visual, que parten de una concepción expandida del grabado, la cultura del disco, los medios audiovisuales, instalaciones, formatos gráficos, impresos y editables. Texto y curaduría: Teresa Riccardi. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad y el apoyo de la Embajada de Chile.

Un puñado de tierra. Inaugura el 11 de septiembre a las 18. Exposición del artista misionero Andrés Paredes, curada por Sandra Juárez, que aborda la tierra como principal elemento conceptual, tanto en lo material como en lo inmaterial. La tierra como superficie fértil donde crece lo vegetal, pero también como materia vibrante y, finalmente, como lugar donde todo se transforma. La exposición reflexiona sobre cómo la tierra de origen impregna el alma, el lugar y construye memoria y pertenencia.

Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, C. A. B. A.)

Naturalia o de la diversidad del mundo. Hasta el 30 de noviembre. Bajo curaduría de Pablo La Padula, del equipo BIENALSUR, la muestra se propone como un retorno a la naturaleza articulando, en el particular espacio de las salas y en el jardín del museo, las fotografías de aves de Valeria Cannata , los diseños naturalistas de Paula Darriba -ambas artistas argentinas- y el paisaje compuesto por el italiano Alberto Tadiello, a partir de los sonidos de los mamíferos de la Patagonia. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, C. A. B. A.)

Persistencias. Hasta el 30 de noviembre. Las obras de Clemente Padín, Pablo Reinoso y Juan Sorrentino y la instalación de Mene Savasta reflexionan en torno al aire. “En un momento de crisis medioambiental y tensiones sociales, las obras seleccionadas adquieren un nuevo significado, evocando tanto el desgaste de los recursos naturales como la fragilidad de los cuerpos, en un contexto de inestabilidad creciente”, señala Diana Wechsler, directora artística de BIENALSUR y curadora de la muestra. Y “Del colapso al origen”, de los brasileños Gisela Motta y Leandro Lima, apela a la luz y al sonido, para dar cuenta del desarrollo cíclico de la vida en el planeta y de sus habitantes. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Casa Fernández Blanco (Av. Hipólito Yrigoyen 1420, C. A. B. A.)

Fu Manchu. El más grande espectáculo de magia. Hasta el 9 de noviembre. Se exhiben aparatos, vestuarios y objetos que acompañaron al gran ilusionista, el padre de la magia argentina. Con curaduría de Patricio López Méndez, esta muestra se realiza gracias al aporte de la colección de Martín Pacheco y su asesoramiento permanente. En tiempos en los que las realidades virtuales envuelven sin aviso, estos objetos transportan al público a una época en la que los creadores de ilusiones no tenían como objetivo engañar al público, sino abrir puertas al asombro, la ternura, el humor y el misterio.

Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, C. A. B. A.)

Reconstruir un monumento . Hasta el 14 de diciembre . Las artistas argentinas Sara Bonomi, Adriana Bustos, Tamara Goldenberg y Sol Quirincich realizan una relectura del legado de la artista argentina Lola Mora. “A través de materiales desplazados, archivos, escalas alteradas, gestos mínimos o ficciones especulativas, interrogan las huellas, su figura expandida y el lugar que aún ocupa en los relatos del arte y de la nación”, explica la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Atardecer en un bosque . Hasta el 23 de noviembre . Las esculturas textiles blandas de Tadeo Muleiro, lúdicas y dinámicas, transforman la sala del primer piso del museo en un ecosistema atemporal y simbólico, e invitan a adentrarse en un universo donde lo humano, lo animal y lo fantástico se entrelazarán en un tránsito constante, generando un espacio que abrirá la puerta a nuevas formas de habitar y percibir el mundo. Curaduría de Jen Zapata. Con el acompañamiento de Fundación Santander Argentina, a través del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Territorios en tensión: Otras formas de habitar. Hasta el 16 de noviembre. Obras de Adriana Omahna (grabado), Susana Casanovas (escultura) y Hernán Reyes (pintura). La muestra propone una reflexión artística sobre la relación entre naturaleza, ciudad y ser humano. A través de materiales reciclados, impresiones botánicas y pintura, los artistas repiensan las prácticas urbanas desde la sensibilidad, el entorno natural y lo espiritual.

Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, C. A. B. A.)

Entre Ríos. Hasta el 1 de marzo de 2026. Esta exposición invita a revisitar un episodio tan popular como las Invasiones Inglesas, a partir de los dibujos del argentino Ariel Cusnir. “Lejos de reproducir la gesta militar como epopeya, Cusnir aborda estas escenas desde una mirada crítica, sensible al absurdo, a la distorsión y al poder narrativo de lo marginal. En diálogo con el archivo del museo, este proyecto activa una arqueología poética y política que interpela la propia idea de documento e inscribe una cartografía obstinada por reimaginar las narraciones del pasado”, destaca la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, C. A. B. A.)

XXI Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato . Hasta el 9 de marzo de 2026 . Exhibición de las obras premiadas y seleccionadas en la última edición de este reconocido Salón, organizado junto con la Asociación de Amigos del museo. Los trabajos muestran la riqueza de técnicas utilizadas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos y sintéticos, y la expresión en diversas texturas, volúmenes y colores. Este Salón es un evento ya instalado en el panorama cultural argentino, que crece año a año con una alta participación y renovación de artistas y propuestas.

Tomás Ditaranto, pintor del Martín Fierro. Hasta el 12 de octubre. La exposición hace foco en uno de los trabajos más destacados de Ditaranto: las ilustraciones que realizó para las ediciones plurilingües del “Martín Fierro”. Además se exhiben bocetos de este trabajo, sus pinturas de viaje y las obras de su última etapa. Inaugurada en 2024, por los 190 años del nacimiento de José Hernández (1834-1886).

Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, C. A. B. A.)

El Taller de Simonetta y Vicente. Hasta el 9 de noviembre. El museo exhibe la colección de trabajos textiles de Simonetta Borghini y Vicente Gallego, referentes del diseño argentino contemporáneo, que forma parte de su acervo patrimonial, y que se se inscribe en el marco de la renovación del diseño textil argentino durante el último tercio del siglo XX. Con curaduría de Paula Carrella, la exposición presenta un conjunto de 150 piezas, entre textiles serigrafiados, indumentaria, accesorios, bocetos y documentación.

Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, C. A. B. A.)

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña. Hasta fines de 2025. La primera muestra que se realiza dedicada exclusivamente a Ignacio Corsini repasa la trayectoria de uno de los cantores más populares de los años veinte, amigo y admirado por Carlos Gardel. Con el valioso aporte de coleccionistas y del archivo personal de la nieta del cantor, Victoria Corsini, se exhiben fotografías, partituras, prensa de época y objetos originales que reconstruyen su legado artístico.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércole,s sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

MÚSICA

Manuel García en Auditorio de Belgrano

El prestigioso cantautor chileno que acaba de ganar nuevamente el Premio Pulsar, está celebrando el vigésimo aniversario de su primer disco Pánico. Un trabajo inspirado en la esencia de los grandes trovadores latinoamericanos, desde un canto poético, social y romántico en el que reflexiona sobre la historia de su país y continente.

Concierto en Argentina: viernes 12 de septiembre, a las 21. Entradas a través de Ticketek o en www.manugarpez.com

* Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348, C. A. B. A.

Tangos “ANTES DEL FIN” (Versiones originales de tangos clásicos)

Verónica Costa (voz) y Andrés Linetzky (piano) invitan en su espectáculo a un recorrido por algunos de los tantos paisajes que nos ofrece el tango, que son tan nuestros, tan de todos los días… y que están a la vuelta de esquina, agazapados, esperando sorprendernos.

En su próximo show, el miércoles 17 de septiembre a las 20:30, dentro del ciclo Tangos de miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, continuarán presentando su primer disco Tangos ANTES DEL FIN (Vol.1), grabado en el mes de febrero de 2025 en Estudios Moebio de Buenos Aires, en el que incluyen en su repertorio de tangos clásicos en versiones originales, tangos nuevos compuestos por Andrés Linetzky.

Entradas disponibles en Alternativa Teatral. Valor de la entrada: $ 18.000. Duración del show: 70 minutos.

* Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Ciclo Canción sobre canción: Homenaje al rock nacional de los 80

La década de los 80 marcó un antes y un después en la historia del rock nacional argentino. Este período se caracterizó por una explosión creativa con un alcance que trascendió las fronteras del país. Los 80 vieron el surgimiento de bandas que marcaron generaciones. Este ciclo tiene como objetivo homenajear a los artistas y las canciones que marcaron una época crucial en la música argentina -época en la que el Recoleta fue protagonista- para que quienes la vivieron puedan revivir sus recuerdos y donde las nuevas generaciones puedan descubrir el impacto cultural del rock nacional. Viernes de septiembre y de octubre.

Viernes 12 de septiembre a las 19:30 . Daniela Herrero . Daniela Herrero protagoniza un show íntimo de rock nacional recorriendo clásicos y canciones que marcaron generaciones. Una noche de música, emoción y recuerdos compartidos en la que la voz y la energía se potencian en cada interpretación. Con 25 años de trayectoria, Daniela Herrero sigue emocionando con su música presentando su nuevo disco y explorando nuevos proyectos que conectan con su público. Grabó a los 12 años su primer CD independiente y a los 14 firmó con Sony Music Argentina, colaborando con Zeta Bosio. Su álbum debut salió en 2001 e incluyó el hit “Solo tus canciones”. Fue nominada a los MTV Music Awards y grabó varios discos, como “No voy a mentirte” (2003) que resultó disco de oro. Participó como actriz en programas de televisión y colaboró con artistas como Fabiana Cantilo y Charly García. En la Terraza .

Viernes 19 de septiembre a las 19:30 . Rosario Ortega . Cantante, guitarrista y compositora, Rosario va a tocar en este show temas propios y del rock nacional en el marco del ciclo homenaje al rock nacional por los 45 años del Recoleta. Desde muy joven experimenta con su voz y guitarra en distintos géneros. Formó parte de bandas como Meteoros y Entre Ríos. Además de su carrera solista forma parte de la banda de Charly García con quien ya grabó 2 álbumes. Su primer álbum Viento y sombra producido en 2012 por Jesse Harris, marca su debut como solista y le valió una nominación al Grammy Latino como Mejor nueva artista y un Premio Gardel como Mejor nueva artista de pop. Con su segundo álbum, Otro lado, fue nominada nuevamente como mejor álbum pop alternativo. En noviembre de 2021, estrenó Del otro lado, un show grabado en los estudios Cacodelphia, que propone un repaso de su disco con nuevas versiones desde un escenario virtual que recorre a nivel visual diferentes texturas musicales. En marzo de 2023 presentó Track, su nuevo álbum de versiones que grabó, seleccionando entre muchas de las canciones que marcaron su adolescencia y su amor definitivo por la música. Actualmente está terminando de grabar las canciones de su próximo disco. En la Capilla .

Viernes 26 de septiembre a las 19:30. Los Atorrantos. En un formato unplugged (guitarras y piano) al estilo fogón, los músicos Tatito, Facu Iñigo, Lauti, Panchito Villa y Agucci, interpretarán versiones de clásicos del rock nacional de Charly García, Fito Páez, Daniel Melero, Andrés Calamaro y Ratones Paranoicos, entre otros, intercambiándose mutuamente los instrumentos y rotando en el rol de voz principal. Los Atorrantos es un grupo formado por cinco amigos que recorrieron y recorren la escena musical porteña, desde el indie hasta el rock and roll. Cuando no se encuentran presentándose con sus respectivos grupos (Isla de Caras, Tatito, Facu Iñigo, Agucci), se reúnen junto al piano en noches de vigilia para homenajear a sus referentes de la música nacional y su inagotable repertorio: Calamaro, Charly, Ratones Paranoicos, Daniel Melero y más. En la Capilla.

Ciclo Antidomingos en el Recoleta

Regresan los Antidomingos en el Recoleta. Todos los domingos al atardecer habrá música para todos los gustos. Rock, pop, folk, jazz y clásica, en un ciclo permanente y con sorpresas.

Domingo 14 de septiembre a las 18 . T.A.Y.A.R.A . La cantautora afroargentina T.A.Y.A.R.A (Tayara Moura Costa) junto al guitarrista Timoteo Rinaldi presenta “De Cora a Cora”, un show íntimo y acústico para una tarde de domingo. A través de versiones de su EP, canciones inéditas y covers de los años 90 y 2000, la artista creará un espacio de conexión genuina lleno de carisma y calidez. La acompañarán músicos como Kris Alaniz (segunda voz en “El juego”), Nacho Castellón (segunda guitarra en “Rayo”), Manuela Montesano (coros en “Rayo”), Lorenzo Di Marco (piano en “Punto aparte” y “Me rompiste el corazón”). En la Capilla .

Domingo 21 de septiembre a las 18 . FLORIAN . En Actos de gentileza , Florián protagoniza un show íntimo presentando canciones propias y versiones de clásicos. Es una invitación a disfrutar de la música junto a amigos. Florián es músico, cantante y compositor. Inició su carrera solista en 2019 con singles como “TKM” y en 2021 lanzó su primer álbum X Amor. En 2024 presentó su segundo trabajo discográfico, De fábrica, explorando géneros como el rock, pop y tango. “Gentileza”, su último single, marcó el inicio de los shows titulados “Actos de gentileza”, un lugar de encuentro y celebración de la música.. En la Terraza .

Domingo 28 de septiembre a las 18 . Camaleón . La banda ofrecerá un show de canciones originales que invitarán a un viaje por diversas emociones, de la euforia a la calma, del disfrute a la introspección, celebrando la llegada de la primavera. Formada en 2018, Camaleón busca ser una fuerza disruptiva en la escena musical independiente argentina con su pop rock de autor. Han lan

zado singles y videoclips, y su álbum debut es El Peligro. La integran Dino Ariel Pérez, Teo López Puccio, Camilo Santella, Nehuen Chumbita Cerdá y Laureano Marmaj. En la Terraza.

Metrópolis: Festival de Música Electroacústica de la Ciudad de Buenos Aires

La propuesta, con curaduría de Jorge Sad-Levi, se suma a las celebraciones por los 45 años del Centro Cultural Recoleta, homenajeando y evocando el espíritu de libertad creativa y amplitud estética cuando los protagonistas de la música electroacústica argentina e internacional convocados por el LIPM generaron un polo de creación musical para toda Latinoamérica.

Martes 16 de septiembre . Daniel Shachter, Ulises Martínez, Horacio Vaggione y Elsa Justel, a las 18:30. Julieta Szewach, Daniel Judkowsky, Alejandro Brianza, Marcela Perrone y Fernando López Lezcano, a las 19.30 . Intérpretes: Julieta Szewach, voz; Andrea Escobar, flauta; Juliana Moreno, flauta; Fernando López Lezcano, sintetizador. En la Capilla .

Martes 23 de septiembre . Mario Mary, Carlos Roqué Alsina, Annette Vande Gorne y Cristian Morales Ossio, a las 18:30. Miguel Calzón, Carolina Carrizo, Néstor Ciravolo y Miguel Bellusci, a las 19:30.

Martes 30 de septiembre. Gabriela Yaya, Marcela Pavía, Miguel Garutti y Beatriz Ferreyra, a las 18:30. Gonzalo Biffarella, Javier Leichman, Sergio Santi, Diego Tedesco y Eduardo Kusnir, a las 19:30.

Martes 7 de octubre. Francisco Kröpfl, Julio Viera y Carmelo Saitta, a las 18:30. Eduardo Caballero, Javier Bravo, Javier Mariani y Jorge Sad-Levi, a las 19:30.

Estrenos

Sábados 13 y 20 de septiembre a las 18. La impresión que deja una pieza en su estreno es -ya sea cierta o equivocada- indeleble. Este ciclo, que se extiende todo el año, está destinado a las primeras audiciones de compositores argentinos y extranjeros. En algunos casos, serán también segundas audiciones porque, como decía Juan Carlos Paz, en la Argentina hay primeras audiciones, pero nunca segundas.

Sábado 13 de septiembre a las 18 . Compañía Oblicua . El concierto está conformado por tres bloques. El primero se inicia con un estreno del compositor argentino Santiago Santero (1962), escrito especialmente para la Compañía Oblicua y sigue con una obra del compositor norteamericano Morton Feldman (1926-1987). El segundo bloque es camarístico con una obra para piano de Franz Liszt (1811-1886) seguido de una obra de Mauricio Kagel (1931-2008) que dialoga con la de Liszt, y una tercera de Wolfgang Rhim (1952-2024), dedicada al cumpleaños número sesenta de su amigo Kagel. El tercer bloque vuelve al ensamble completo con una obra de Marcelo Delgado (1955) para cerrar con dos canciones del compositor argentino Martín Queraltó. La Compañía Oblicua es un ensamble de referencia en el panorama de la música contemporánea en nuestro país. En actividad desde hace más de veinte años, se dedica a la difusión de repertorios actuales y de las tradiciones vanguardistas del siglo XX con especial énfasis en las obras de compositores y compositoras de nuestro país. Está formado por: Sergio Catalán (flautas), Lautaro Abrego (clarinetes), Elena Buchbinder (violín), Mariano Malamud (viola), Fabio Loverso (violoncello), Diego Ruiz (piano), Daniela Cervetto (percusión), Nicolás Cesario (bandoneón), Lucía Lalanne (soprano) y Marcelo Delgado (dirección). En la Capilla .

Sábado 20 de septiembre a las 18. ATHESA, voces femeninas. El concierto del ensamble de voces y piano cuenta con un programa compuesto por dos partes. La primera con obras a capella de Marcelo Delgado, Marta Lambertini, Alberto Balzanelli, R. Murray Schafer y Luigi Nono, y la segunda con tres ciclos de György Ligeti para voces femeninas y piano. Athesa es un ensamble vocal integrado por mujeres con amplia experiencia en el ámbito coral y vocal. Ella son Virginia Majorel, Lucía Lalanne, Nati Iñón (sopranos) y Susana Gómez Lezcano (mezzo), junto a Lucas Urdampilleta, pianista invitado.Su creación tuvo lugar en 2021, impulsada por el estreno de la obra Duérmete niño, compuesta por el argentino Marcelo Delgado. La propuesta se centra en el estudio, interpretación y difusión de obras para voces iguales, con especial énfasis en las compuestas desde el siglo XX hasta la actualidad.. En la Capilla.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

DANZA

Ringtone

Coreografía y dirección artística de Brenda Angiel.

Una pieza atravesada por un humor sútil en la que se invita a reflexionar sobre el cuerpo, el paso del tiempo, los vínculos afectivos intrafamiliares y el legado intergeneracional, a partir y a través de la danza. La artrosis de cadera que padece la protagonista dispara una reflexión sobre los límites del cuerpo, el deseo de creación y la continuidad como metáfora vital. Este dilema se encarna en un dúo con su hija, también bailarina, donde la escena deviene en una representación física del paso del tiempo y de los lazos intergeneracionales. En un gesto de honestidad escénica, la obra desarma el proceso creativo y la presenta como a una antiheroína de la figura tradicional del coreógrafo.

Ringtone se podrá ver todos los sábados a las 20, a partir del 30 de agosto.

* Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272, C. A. B. A.

TEATRO

Menos detalles, de Gustavo Tarrío

A partir de septiembre, se presentará los sábados, siempre en El Galpón de Guevara. Funciones: sábados 13 y 20 de septiembre, a las 15 horas. Del sábado 27 de septiembre al 25 de octubre, a las 16 horas.

Aunque repleta de fantasía, la obra está inspirada en hechos reales. Menos detalles, escrita y dirigida por Gustavo Tarrío, se presenta los miércoles de agosto en El Galpón de Guevara. En la obra, una actriz (Carolina Saade) y un titiritero (Gerardo Porión) reconstruyen un viaje trunco, trágico y cómico, como un cuento de hadas contemporáneo para adultos en el que atravesar la frontera del dolor se vuelve imposible. El espectáculo conjuga el teatro de sombras, el de objetos, maquinaria teatral a la vista, chemsex y canciones como punta del iceberg de una historia conmovedora.

Menos detalles narra un viaje transoceánico de placer al que se suben dos personas y vuelve una. Lo inesperado del acontecimiento transforma la experiencia en excitante, lisérgica y alucinógena. Al regreso en soledad, y con la ausencia de un ser querido a cuestas, se le suman las escalas eternas, con múltiples alertas y aeropuertos repletos de extraños. Al llegar a destino, se inhabilita la posibilidad de contarlo todo, porque siempre habrá alguien que interrumpa y diga: “por favor, menos detalles”.

* El Galpón de Guevara: Guevara 326, C. A. B. A.

Mariano Tenconi Blanco estrena Madre Ficción

Madre Ficción se centra en la historia de un dramaturgo argentino que, al recibir el encargo de escribir una obra para la Comedia Nacional de Montevideo, se enfrenta a un bloqueo creativo. Su intento inicial de basarse en figuras literarias como Florencio Sánchez o Juan Carlos Onetti se estanca. El problema, sin embargo, es más profundo: Uruguay no es un país cualquiera para él, sino el de su madre y su abuela, idealizado por los relatos de su infancia. Protagonizada por Diego Velázquez, Camila Peralta, Marcos Ferrante y Valeria Lois, junto con los músicos en escena Ian Shifres y Gonzalo Pérez Terranova.

El estreno será el jueves 18 de septiembre a las 19:30. Funciones: viernes 19 de septiembre a las 19; jueves 25 de septiembre y jueves de octubre a las 22.

* Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Con Federico

Osmar Nuñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa. Federico se vuelve una presencia real y perfuma todo el aire alrededor: como un torbellino, lleno de furia, amor y belleza.

Con dramaturgia y dirección de Analía Fedra García, sobre textos de Federico García Lorca, y la interpretación de Osmar Núñez. Funciones: viernes de septiembre a las 21; viernes 3, 10 y 17 de octubre, a las 21. Entradas: 15000. Entradas por alternativa teatral o en boletería del teatro. Descuentos a jubilados en boletería únicamente. Duración: 50 minutos

* Sala Osvaldo Pugliese, del Centro Cultural de la Cooperación. Avda Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Deviniendo Tato, con textos de Eduardo Tato Pavlovsky, de Rodrigo Cárdenas y Gabriela Villalonga

Una obra sobre Eduardo Tato Pavlovsky que por primera vez aborda su faceta y trabajo como Psicoterapeuta Grupal y Psicodramatista. Maximiliano Sarramone compone en este unipersonal a siete pacientes y al mismo Pavlovsky. Es un unipersonal evocativo de Eduardo Tato Pavlovsky y de lo que ha representado y representa en la actualidad. El actor Maximiliano Sarramone interpreta a Tato y se multiplica en varios de los pacientes de la sesión ficcionada. La acción transcurre en una sesión de terapia psicodramática a cargo del actor dramaturgo y terapeuta, creador del psicodrama en Latinoamérica, Eduardo “Tato” Pavlovsky. Es la evocación de dos ex pacientes suyos: Rodrigo Cárdenas y Gabriela Villalonga, ambos dramaturgos de la obra. Es una versión subjetiva de una sesión terapeútica y su experiencia como pacientes de Pavlovsky.

A partir del sábado 6 de septiembre, funciones: sábados a las 21. Entrada: $20.000/ estud y jub $17.000

* Tadrón, en Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

————

Zorra ¿furry?, de Jimena Repetto

Después de veinte años de matrimonio, una pareja se enfrenta en terapia de pareja a sus mejores y más secretas fantasías. Las de cada uno por separado. La analista los escucha atenta y les pregunta: ¿será que no hay dos sin tres?

Con Fernanda Bercovich, Santiago Fraccarolli y Laura Névole. Vestuario y escenografía: Sol Luparia.

Funciones: miércoles y sábados de septiembre a las 22:15, 22:45, 23:15, 23:45 y 00:15.

* MICROTEATRO, en Serrano 1139, C. A. B. A.

————

La callé está llena de gente inmortal

Una obra escrita y dirigida por Natalia Anselmi, con actuación de Sharon Luscher.

Diario íntimo de una jubilada en la Argentina de principios de los 90. Una ofrenda a Norma Plá. Una jubilada escribe, aferrada al mundo por la palabra. Una joven actriz ensaya un cuerpo futuro. A través del ejercicio de escribir, el cuerpo toma otra dimensión, por fuera de los márgenes de lo esperado, el cuerpo de la escritura sale a lucir una fuerza que se cree perdida para enfrentar el presente de forma inédita. Lo histórico es paradoja, también. Acompañamiento en laboratorio de dirección: Victoria Roland.

Estreno: martes 2 de septiembre. Funciones: martes de septiembre y octubre a las 21. Duración: 65 minutos.

* Nün Teatro Bar, en Juan Ramirez de Velazco 419, C. A. B. A.

————

Lengua, lengua, lengua, de Carolina Mazzaferro

Edda y Rosetta, dos brujas disfrazadas de novicias, tienen una misión: deben salvar a Alba, una joven panadera que su parroquia quiere quemar en la hoguera. Lengua, lengua, lengua es una comedia en verso y prosa que pone en primer plano el juego con el lenguaje. El procedimiento se traslada al argumento, y este juego deja de ser un principio constructivo para pasar a ser el nudo transversal de la pieza.

Obra ganadora del 14° Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia. Esta obra fue coproducida por el Festival Internacional de Buenos Aires FIBA 2023 y el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Contó con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia. Realizó una primera temporada en el Centro Cultural Rojas en 2023, una segunda temporada en Espacio Callejón en 2024. Esta es su tercera temporada.

Entradas por Alternativa Teatral. Funciones: domingos de septiembre y octubre a las 17:30.

* Abasto Social Club, Yatay 666, C. A. B. A.

————

El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

————

@Los engranajes, de Nathán Cusnir

En el marco de una corporación empresaria dos personajes que trabajan en ella juegan su destino. Guiados por una ambición desmedida, harán lo que sea necesario para consolidar su lugar y garantizar un futuro promisorio. Hipérbole maldita, @Los engranajes es una obra que, desde el humor y la ironía, visibiliza la parte oscura y absurda de ciertos aspectos de la condición humana. Nathan Cusnir estrena esta pieza cuya acción se sitúa en las entrañas de una gran empresa. Una historia de los de “cuello blanco”, pero también de los de “cuello azul”.

Los engranajes se puede ver a partir del sábado 16 de agosto, todos los sábados a las 20. Entradas: $18.000; estudiantes y jubilados, $15.000. Reservas por Alternativa, en: https://www.alternativateatral.com/obra94975-losengranajes. Duración: 70 minutos.

* Teatro Anfitrión, en Venezuela 3340, C. A. B. A.

————

El trabajo, de Federico León

Wo Portillo del Rayo

Con las actuaciones de Santiago Gobernori, Beatriz Rajland y el propio Federico León, El trabajo se inspira en los talleres que el dramaturgo, escritor y director teatral lleva adelante desde hace quince años. En esta oportunidad, León se pone en escena para experimentar (en carne propia) su propia práctica docente. La obra se presenta los viernes y sábados a las 20. Duración: 60 minutos. Entradas: $28.000.

* ZELAYA: Zelaya 3134, C. A. B. A.

————

Estado constante, una obra de Fernanda Provenzano

Con música de Jimena Roig. Estreno: sábado 16 de agosto de 2025 a las 23. Funciones: sábados a las 23.

Estado constante es una creación de teatro físico que propone transitar los cuerpos en escena desde lo sutil hasta lo brutal… desde lo simple hasta lo complejo y llegar al límite, al extremo. El cuerpo humano transformado por una sociedad y un sistema cada vez más perverso y violento… El cuerpo en representación de toda acumulación a punto de explotar. Cuerpos violentados, en constante transformación, atravesados por la vida y por la espera de la muerte. La violencia de una transformación, ¿sos hombre, sos mujer, qué sos cuando perdes el sentido? ¿sos animal? La contradicción como motor, la repetición y acumulación, cuerpos extremos y sensibles a la vez. ¿Nos estamos volviendo depredadores de nosotros mismos? ¿Qué piel habitamos, qué piel dejamos de habitar? Todo se repite, todo vuelve a cero. La crisis como nuevo estado constante.

Idea original, libro y dirección general y coreográfica: Fernanda Provenzano. Música original & DJ y dirección musical: Jimena Roig. Elenco: Agustín García; Bernardita Orengo; Bianca Di Pasquale; Camila Rimoldi; Emiliano Kenyoumdjian; Federico Sorrentino; Lucas Romero y Victoria Casserly. Alternantes: Uma Puleio y Martín Barbieri.

* Itaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

————

La épica de lo desconocido, de Nicolás Manasseri

Con música, libro, idea original y dirección de Nicolás Manasseri. Estreno: domingo 17 de agosto a las 17. Funciones: domingos a las 17.

Con una estética muy particular y a modo de teatro musical, La épica de lo desconocido es un viaje hacia el interior de nuestras mentes, intentando llegar a ese desconocimiento que nos constituye. La épica de lo desconocido es un recorrido simbólico y de ensueño que cuenta la historia de un joven que se somete a un nuevo método innovador para poder borrar su pasado, Intentando aquietar el sufrimiento mediante el olvido. ¿Acaso donde yo era ya nunca seré? ¿ACASO EL PASADO PUEDE SER BORRADO? ¿Y si no soy mi pasado qué soy? ¿Acaso mientras soy ya no estoy siendo?… Soy…

Idea original, libro y dirección general y coreográfica: Nicolás Manasseri. Elenco: Marco Michienzi, Guadalupe Fiora, Christian Edelstein, Juan Manuel Besteiro, Marian Morelli, Flor Gotkin, Carolina Mainero, Jazmín Fernandez y Miguel Luna. Cover: Belén Spizzirri. Dirección musical: Facundo Cicciu. Arreglos vocales: Nicolas manasseri y Fernanda Provenzano.

* Itaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

————

Una sombra voraz, de Mariano Pensotti

El sábado 2 de agosto a las 20, se estrena Una sombra voraz, de Mariano Pensotti / Grupo Marea, con las actuaciones de Diego Velazquez y Patricio Aramburu. La obra tuvo su estreno mundial (en versión francesa) en el prestigioso Festival de Aviñón en 2024 y luego, en 2025, se estrenó la versión austriaca en el Festival de Viena.

Esta es la primera obra de Mariano Pensotti / Grupo Marea en estrenarse en la Argentina luego del éxito de Los años y marca el regreso del grupo, después de casi veinte años, a una sala independiente.

Sinopsis: Julián Vidal es un escalador, hijo de un famoso alpinista que desapareció intentando llegar a la cumbre del Annapurna en 1989, cuando él era pequeño. En 2017, con 40 años y antes de retirarse, Julián quiere intentar completar la escalada en la que murió su padre. Pero al hacerlo algo absolutamente inesperado le sucede y vuelve famosa su historia. En el 2021 se filma una película sobre lo que le pasó a Julián Vidal. Para interpretarlo convocan a Manuel Rojas, un actor cuya carrera viene un poco estancada en los últimos años. Realizar la película cambiará su vida y hará que descubra que su biografía tiene más de un punto en común con la historia de Vidal.

Desde el sábado 2 de agosto hasta el 26 de octubre. Funciones: sábados de agosto a las 20; a partir de septiembre, sábados a las 22 y domingos a las 18. Duración: 90 minutos. Entradas: $22.000.

* Dumont 4040, en Santos Dumont 4040, C. A. B. A.

————

MONA: Una ópera serrana, de Lucía Maciel y Paula Grinszpan, con Gogó Maldino

En la monotonía de un call center, Mónica soporta el hostigamiento de su supervisor y la precarización laboral. Un día, desde el monte, desciende una mujer de una extraña comunidad que con promesas de un paraíso serrano, arrastra a Mónica a un abismo donde su identidad se desdibuja. Un unipersonal ácido y moderno en clave de ópera. En MONA, Lucía Maciel y Paula Grinszpan vuelven a explorar su singular lenguaje con esta obra que entrelaza el humor, la ópera y el cuarteto de una forma sensible y desopilante. La obra propone una mirada corrida de la ópera tradicional, apropiándose de sus recursos desde un lenguaje propio. Entradas a través de PASSLINE.

Funciones: viernes de agosto y de septiembre a las 20:30. Por localidades agotadas, NUEVAS FUNCIONES, sábados 16 y 23 agosto y 13, 20 y 27 septiembre a las 17 horas.

* Cultural Morán, en Pedro Morán 2147, C. A. B. A.

————

Bala perdida, de Carolina Huerta y Virginia Flammini

Es un grotesco noventoso que mezcla ironía, crudeza y referencias a la cultura popular argentina. Con un lenguaje propio y desbordado, la obra desfigura lo cotidiano hasta volverlo un terreno inquietante, donde la intensidad emocional de los personajes se impone sobre cualquier lógica aparente. 17 de agosto del año 1997. Oficina de dirección de la Escuela Normal número 5 del barrio de Constitución. Susana, Perla y Teresa: Directora, portera y preceptora se preparan para el acto homenaje a San Martín. El prestigio del establecimiento y la partida económica estatal están en juego. Una serie de imprevistos coronados por el ingreso de Berenice, una alumna embarazada, generarán un homenaje algo particular. Entre música, poemas patrios y escarapela estas cuatro mujeres intentarán sacar adelante la ceremonia.

Dramaturgia: Carolina Huerta y Virginia Flammini, dirección: Fernanda Giménez, por la Cia Teatral Arde.

Reestreno, 6 de septiembre. Funciones: sábados de septiembre a las 22:30. Entradas anticipadas $ 14.000. Duración del espectáculo: 70 minutos. Compra online / Reservas: www.culturalthames.com.ar.

* Teatro C.C. Thames - Thames 1426, C. A. B. A.

————

El filo de las hojas de afeitar, dramaturgia y dirección Franco Cassano

Un abogado meticuloso lleva a vivir con él a su primo desamparado. La convivencia entre ambos se vuelve cada vez más estrecha a medida que pasan los días. Las diferencias entre los primos comienzan a borrarse. La personalidad de uno se diluye en la del otro. Un ser de dos cabezas; una escort rusa; un aspirante a periodista deportivo fanático de la Holanda del 74 que no tiene nada en su cabeza excepto datos y estadísticas de fútbol; un ex preceptor acusado de abuso sexual; el fantasma de un padre violento; una madre cruel, controladora y psicópata… Todo esto y más en una obra donde lo cotidiano se vuelve extraño y el apego adopta formas difíciles de nombrar.

Estreno: 2 de agosto. Funciones: sábados a las 18:00.Entrada General: $15.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 90 minutos.

* Area 623, en Pasco 623, C. A. B. A.

————

La mentira candente, de Ana María Bovo

Montaje y puesta en escena: Juan Parodi y Ana María Bovo. En su nuevo espectáculo, Ana María Bovo rescata el protagonismo de nuestro rol de espectadores, la afición por contarnos las películas que nos emocionan, nos asombran, nos hacen reír. Un espectáculo que busca recrear el vínculo entrañable que hemos ido forjando con las verdades de la ficción.

Funciones: Viernes a las 20. Entradas en la boletería del teatro o en el siguiente link: https://www.alternativateatral.com/obra96749-la-mentira-candente.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

40 segundos de diámetro

Esta comedia basada en hechos reales con dramaturgia y dirección de Víctor Chacón, vuelve a escena los domingos a las 20. Entradas ya a la venta en Alternativa Teatral.

La obra propone una situación tan absurda como real: tres amigos atrapados en una isla del Caribe, rodeados por miles de ratas tamaño perro chiquito. Una comedia filosa sobre los vínculos, la amistad y los límites del control.

* Espacio Polonia, Fitz Roy 1475, C. A. B. A.

————

El grito y el silencio, de Selva Palomino

(Fuente)

La historia narrada en distintos tiempos (1868 y 1914), presenta a dos mujeres unidas por un lazo indestructible, a pesar de ellas. Dos mujeres. Dos miradas que cobran vida en un texto sensible. Por un lado la mujer violentada, poseída por un pasado que la atormenta. Por otro, la mujer que lucha por recuperar su identidad, invocando al pasado en esta dura empresa. La mujer y su rol en una sociedad y un tiempo en el que reina el patriarcado. El devenir de la historia nos lleva a desmitificar a los hombres que “escribieron” con sangre nuestra historia. Los mismos que reaparecen cíclicamente, a través de los tiempos, y que hoy siguen escribiendo la historia con “nuestra sangre”. Un texto fuertemente reflexivo, que nos muestra que la memoria no se apaga y las voces no se callan. Luego de la fructífera experiencia compartida en Cocinando con Elisa, la dupla actoral conformada por Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini vuelve al teatro, ahora dirigida por Fabi Maneiro.

Funciones: viernes a las 20:30.

* Andamio 90, Paraná 660, C. A. B. A.

————

Ojos látigo

Un homenaje a un amigo que ya no está. Un ritual barrial para invocarlo y hacer viva su ausencia.

Los domingos a las 18 horas se presenta Ojos látigo, con dramaturgia y dirección de Leticia Coronel. La obra trae el ritual a escena. Cuatro cuerpos invocan a su amigo fallecido, le dedican palabras, un recital, un baile; hacen de su ausencia una presencia viva. Todo sucede en una esquina y en una noche. El sentimiento de la obra es un homenaje al tiempo compartido con otros que ya no están y a la reconstrucción de lo aprendido en los primeros años de vida: la inocencia. La infancia, la vereda, ese lugar donde todo es posible.

Actores y creadores escénicos: Julián Vila Graca, Mathias Percat, Matías Coronel y Vicente Pérez. Colaboración artística: Damiana Gamarra, Manuel Fuster y Maira Annoni. Vestuario: Uriel Cistaro. Diseño coreográfico: Vicente Pérez. Diseño gráfico: Manuel Mateu. Diseño audiovisual: Trinidad Falco. Diseño sonoro: Moreno Curubeto. Diseño de iluminación: Paula Fraga. Prensa: Marisol Cambre. Producción ejecutiva: Leticia Coronel, Manuel Fuster y Damiana Gamarra. Asistencia de dirección: Jennifer Hernández. Dramaturgia y dirección: Leticia Coronel. Entrada general: $15.000. Estudiantes y jubilados: $12.000.

* Teatro El Extranjero: Valentín Gómez 3378, C. A.B. A.

————

LIQUIDACIÓN TOTAL!, de Eliana Murgia

Una tienda de ropa vintage en el barrio de Palermo se transforma en el escenario de un diario íntimo intervenido por dos personas. Ambas recorren la tienda y confeccionan ficciones: para probar, para usar, para vender. Una es original y la otra es copia. Una es real y la otra es falsa. Una miente y la otra dice la verdad. O al revés. O las dos por igual. Es lo mismo. Se presenta los miércoles a las 20:30 y los domingos a las 13. Localidades a la venta en Alternativa teatral.

* TIENDA DE ROPA DUDOU VINTAGE, Guatemala 4334, C. A. B. A.

————

Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Audivert

Funciones: domingos a las 19:00, desde el 7 de septiembre en nueva sala.

Sinopsis: Comedia metafísica sobre cómo una familia intenta, a través del interrogatorio, dar con su paradero en la escena nacional perdida. En los restos fragmentados de un paisaje nacional que varía a cada momento, la familia se somete a feroces interrogatorios con el fin de descubrir al traidor disfrazado, al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. El padre, la madre y el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Desde el picnic de Ezeiza las identidades familiares se han trastocado y ya no es posible afirmar una causa común ni una dirección. La lucha continúa por otros medios en un plano de realidad inenarrable.Duración: 70 minutos. Entradas: $15.000. Reservas: www.alternativateatral.com

* Sala Teatral Inda Ledesma , Espacio Experimental Leónidas Barletta, en Diagonal Norte 943, C. A. B. A.

————

La vis cómica, de Mauricio Kartun

Camino hacia sus 300 funciones reestrena La vis cómica en su 6ª temporada a sala llena. Se puede ver todos los sábados a las 19:30. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. (Este espectáculo fue creado en coproducción con el Teatro General San Martín del CTBA.)

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Saverio el cruel

Saverio el cruel

Vuelve la obra de Roberto Arlt con dirección de Gabriela Villalonga.

El fascismo, la farsa, la desigualdad y la violencia de clases son algunos de los rasgos que Arlt aborda en esta pieza estrenada en 1936; que Villalonga revisa y recupera para pensar la crueldad social imperante en las sociedades contemporáneas y los dispositivos socioculturales que hacen posible su puesta en práctica y su impunidad.

Todos los domingos a las 17 horas.

* Teatro Payró, San Martín 766, C. A. B. A.

————

Habitación Macbeth (Versión para un actor), de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare

Habitación Macbeth, la obra de teatro argentino más premiada, desarrolla su quinta temporada consecutiva, en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Actuación y dirección Pompeyo Audivert. Música original de Claudio Peña. Funciones: sábados a las 21:30 y los domingos a las 21:15. Entradas: desde $ 20.500 por Plateanet.

* Teatro Metropolitan, Sala 1, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

3er cordón del Conurbano: Una tragedia marrón

Una adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Situada en el conurbano bonaerense durante la crisis del 2001. Dirigida por Paula Sánchez.

Funciones: viernes a las 20.

Sinopsis: Cuando el odio y la discriminación se hacen carne en una sociedad se abre paso a la tragedia. “El conurbano” territorio de injusticias, hacinamiento, contaminación, y violencia, dejan al descubierto la sociedad que somos. En plena crisis del 2001, mientras la tragedia sucede, en los barrios del conurbano la gente trata de vivir, enamorarse, cuidar a sus hijos y huir por amor. Entrada gral: $10.000/ Dto a estud y jubil. Reservas: www.alternativateatral.com

* Teatro Beckett, Guardia Vieja 3560, C. A. B. A.

CINE

Cine en el MALBA

En septiembre continúan en cartelera Tesis sobre una domesticación, de Javier Van de Couter, basada en el libro homónimo de Camila Sosa Villada, los viernes; Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, los sábados; Yo y la que fui, de Constanza Niscovolos, los sábados, y El mensaje, de Iván Fund, también los sábados, y las proyecciones de Cineclub Nocturna, la medianoche de los sábados; Trasnoches en technicolor, este viernes a la medianoche; El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, los domingos; Nicolás Echevarría, el cartógrafo del México profundo, los viernes; e Historias extraordinarias, de Mariano Llinás, los jueves. Se estrena en septiembre Senda India, de Daniela Seggiaro. Además, se suma el ciclo Brian De Palma x4, los tres primeros viernes de septiembre, el 12 de septiembre, con doble función.

Viernes 12 de septiembre

A las 18:00 , Greetings , de Brian De Palma [Ciclo Brian De Palma x4 ].

A las 20:00 , Senda India , de Daniela Seggiaro [Estreno].

A las 22:00 , Tesis sobre una domesticación , de Javier Van de Couter .

A las 24:00, La furia, de Brian De Palma [Ciclo Brian De Palma x4].

Sábado 13 de septiembre

A las 18:00 , Yo y la que fui , de Constanza Niscovolos .

A las 20:00 , El mensaje , de Iván Fund .

A las 22:00, Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli.

Domingo 14 de septiembre

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas [Estreno].

Jueves 18 de septiembre

A las 19:00, Historias extraordinarias, de Mariano Llinás [Reestreno].

Viernes 19 de septiembre

A las 18:00 , Cabeza de vaca [Ciclo Nicolás Echevarría, el cartógrafo del México profundo ].

A las 20:00 , Senda India , de Daniela Seggiaro [Estreno].

A las 22:00 , Tesis sobre una domesticación , de Javier Van de Couter .

A las 24:00, Hermanas diabólicas, de Brian De Palma [Ciclo Brian De Palma x4].

Sábado 20 de septiembre

A las 18:00 , Yo y la que fui , de Constanza Niscovolos .

A las 20:00 , El mensaje , de Iván Fund .

A las 22:00, Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli.

Domingo 21 de septiembre

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas [Estreno].

Jueves 25 de septiembre

A las 19:00, Historias extraordinarias, de Mariano Llinás [Reestreno].

Viernes 26 de septiembre

A las 20:00 , Senda India , de Daniela Seggiaro [Estreno].

A las 22:00, Tesis sobre una domesticación, de Javier Van de Couter.

Sábado 27 de septiembre

A las 18:00 , Yo y la que fui , de Constanza Niscovolos .

A las 20:00 , El mensaje , de Iván Fund .

A las 22:00, Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli.

Domingo 28 de septiembre

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas [Estreno].

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Cine en el Centro Cultural Recoleta

Se terminan los ciclos de agosto Viernes de la Hammer, los viernes a las 18; y El fantástico Sr. Bergman, los sábados y domingos, a las 18, y las proyecciones, los jueves, a esa misma hora, del documental Cuidadoras, de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf. Continúan los ciclo mensuales Sábados de superacción (este mes con proyección el 13 de septiembre) y Película sorpresa, el 21 de septiembre. En septiembre se inauguran los ciclos Chicas imparables, los viernes a las 18; Robert Aldrich, señor de la tensión, los sábados 6 y 20 de septiembre y los domingos 7 y 14 de septiembre, a las 18. Los jueves 4, 11 y 18 de septiembre y 2 de octubre, a las 18, se proyectará Una vez, un circo, de Saula Benavente, que narra la historia de glorias, fugas y arte de uno de los acontecimientos anuales más importante de los años sesenta y setenta, la llegada del Circo de Moscú al Luna Park de Argentina.

Viernes 12 de septiembre

A las 18:00, Miss Simpatía, de Donald Petrie [Ciclo Chicas imparables].

Sábado 13 de septiembre

A las 18:00, La condesa descalza, de Joseph L. Mankiewicz [Ciclo Sábados de superacción].

Domingo 14 de septiembre

A las 18:00, ¿Qué pasó con Baby Jane?, de Robert Aldrich [Ciclo Robert Aldrich, señor de la tensión].

Jueves 18 de septiembre

A las 18:00, Una vez, un circo, de Saula Benavente.

Viernes 19 de septiembre

A las 18:00, Legalmente rubia, de Robert Luketic [Ciclo Chicas imparables].

Sábado 20 de septiembre

A las 18:00, Doce del patíbulo, de Robert Aldrich [Ciclo Robert Aldrich, señor de la tensión].

Domingo 21 de septiembre

A las 18:00, Película sopresa.

Jueves 2 de octubre

A las 18:00, Una vez, un circo, de Saula Benavente.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

ACTIVIDADES

Festival de Poesía del AMBA

La 3ª edición del Festival de Poesía del AMBA llega a Lanús, y tendrá su apertura el viernes 12 de septiembre a las 19 en la Biblioteca Municipal Mariano Moreno (Av. 25 de Mayo 788, Lanús, Provincia de Buenos Aires), con una mesa de lectura integrada por escritores locales. El sábado 13 y domingo 14, continúa su programación en el Centro Cultural Leonardo Favio (Av. 25 de Mayo 131, Lanús, Provincia de Buenos Aires), con talleres, presentaciones de libros, mesa de diálogos, lecturas de los Novísimes ’25 y mesas de lecturas con poetas de diversa trayectoria. El festival es abierto a todo público y gratuito y busca acercar la literatura a los barrios del AMBA, descentralizar las propuestas culturales y ampliar el acceso a la palabra poética en todas sus formas.

Serie Kassia: presentación de novedades y lectura

El sábado 13 de septiembre a las 14, dentro del marco del Festival de Poesía del AMBA 2025, la editorial Dragones de Papel presenta los nuevos títulos de poesía de Kassia: Inconexión, de Brisa Novas Passo; Acciones irrelevantes, de Romina Eliana de Seta y Había escrito en la miel una verdad, de Isabel Brito.

* Auditorio Centro Cultural Leonardo Favio, Av. 25 de Mayo 131, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

————

Ciclo de charlas Sucesos del arte

Este ciclo, coordinado por Claudio Iglesias y Carla Barbero, propone debatir temas clave del arte contemporáneo y sus vínculos con otras prácticas y contextos. Se buscan, en especial, los ecos entre la escena actual y la que ronda el cambio de milenio, los primeros años 2000. Los encuentros incluyen charlas, entrevistas y paneles con participación del público, centrados en cuestiones urgentes para la práctica artística actual. Algunas sesiones giran en torno al trabajo de uno o dos artistas y críticos, mientras que otras se organizan a partir de un tema específico.

Quinto encuentro, martes 16 de septiembre, a las 18:30. Demasiada representación. En esta charla, un crítico de arte y una poeta compartirán ideas en torno al problema de la representación política en las prácticas artísticas. Se debatirá la tensión entre disputar espacios de visibilidad y explorar propuestas que buscan generar presencia y acción más allá de la representación. El encuentro invita a pensar cómo el arte, de manera más o menos deliberada, despliega distintas formas de intervención en el contexto. Con Alejo Ponce de León y Pilar Otero. Sala CeDIP.

* Centro del Centro Cultural Recoleta, Junin 1930, C. A. B. A.

————

Conversación Creo que amamos la extremidad

Con Lucas Disalvo, el jueves 18 de septiembre a las 18:00, en la Sala 1. Arte degenerado, decadencia y la pregunta por la cotidianeidad de lo que se transforma en la obra de Carrie Bencardino, en el marco de la exposición El desentierro del diablo, de Carrie Bencardino.

Actividad gratuita con inscripción previa en: https://malba.liit.com.ar/decidir/?evento=si&tp=3&evs=987.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Valeria Wald presenta Una noche entera: Pólvora que dinamita el deseo

La escritora Valeria Wald presentará su nuevo libro, editado por El Hueco Editora. El evento, que contará con la presencia de la autora y la participación especial del escritor Matías Tortella, autor del prólogo, se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 21:00 en el espacio cultural El Hueco de La Paternal, con entrada libre y gratuita. La obra de Wald construye un universo literario donde la noche es testigo y cómplice de transformaciones íntimas y explosivas. El prólogo de Matías Tortella ofrece una lectura lúcida y penetrante que anticipa al lector el viaje sensorial al que está por subirse. La velada ofrecerá un espacio de encuentro enriquecedor, donde la autora y el prologuista dialogarán sobre el libro, su proceso creativo y los temas que aborda. Además, los asistentes podrán disfrutar de una lectura de poemas que transportará la obra al plano sonoro, compartiendo así la esencia de Una noche entera. Para cerrar la noche, habrá una ronda de preguntas, firma de ejemplares y un momento agradable para brindar con un buen vino mientras la poesía sigue flotando en el ambiente.

Más información y reservas por la web: www.elhueco.com.ar.

————

Autoetnografía y ficción: taller de lectura y escritura por Maricel Cioce

Este es un taller de lectura y escritura que cruza lo íntimo con el análisis social, la literatura con las ciencias sociales. A partir de herramientas de la autoetnografía, vamos a leer relatos, cuentos y poesías que condensan temáticas conceptuales potentes para pensar lo social. También vamos a escribir desde lo personal, trabajando con experiencias, memorias y emociones propias.

Se llevarán a cabo cinco encuentros los sábados 23 y 30 de agosto y 6, 20 y 27 de septiembre de 16 a 18 horas en Naesqui libros y café, Charlone 1400, C. A. B. A., primer piso por escalera.

————

Oesterheld, El Recorrido

¿Querés saber dónde y cómo nació El Eternauta y el recorrido que realizó por Buenos Aires? ¿Querés conocer más sobre Oesterheld y su obra literaria?

Desde La Sueñera y, de la mano de Miguel Ángel Foncueva, te proponen un recorrido por los sitios emblemáticos e históricos por la Buenos Aires de 1957 - 1959.

¿Cuándo? Sábados de septiembre, comienzo: 6 de septiembre. Duración: 1 hora (cada encuentro), horario: de 15 a 16 hs (horario de Argentina 🇦🇷). Modalidad on line vía Meet. Encuentro arancelado. Informes e inscripción: +54 9 11 3119 2024. dm lasueniera.libros

————

Presentación de Canción interior, Alejandra Brátin

En el marco de la Foto Bienal Avellaneda, se exhibirá en la sede del Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales de Avellaneda la muestra “Canción interior, de Alejandra Brátin. Este trabajo le demandó a la autora varios viajes y estadías durante 3 años en distintas localidades de la provincia de Chubut: Esquel, Rawson, Trelew, Gaiman y Trevelin. Brátin sumó a su intención original retratar con imágenes a estas comunidades, relatos que fue escribiendo a partir de sus propias preguntas, que iban surgiendo de las extensas conversaciones que mantenía con los pobladores, las cuales le permitieron tejer una narrativa íntima y reflexiva sobre el sentido de pertenencia, la memoria, el migrar y las herencias intangibles, finalmente los temas de esta exhibición. Este registro fotográfico, compuesto por más de 26 imágenes en blanco y negro de 100 x 70 cm, es una parte de su libro de fotos y textos Canción interior, que será presentado en el marco de la Bienal, con entrada libre y gratuita, el jueves 18 de septiembre a las 17:30 horas.

Canción interior, Extremo Sur, 2024, 160 pp. (Edición bilingüe español - inglés)

* Centro Municipal de Arte (CMA), San Martín 797, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

————

Mes de las Industrias Culturales Argentinas en el Centro Cultural Borges

Con una programación federal, que incluye más de 32 funciones, la participación de 55 artistas en escena provenientes de 12 provincias de Argentina, se ofrecerán tres ciclos destinados a todo público: de teatro, de cine, y de música y letras, durante todo el mes de septiembre.

Antes que anochezca: Ciclo de música y letras con presentaciones que cruzan la palabra y el sonido en sus más diversas formas. Sala Astor Piazzolla (240 localidades). Viernes y sábados, a las 20.

Viernes 12 de septiembre : Adrian Berra (Bahía Blanca) y Alejandra Kamiya (C.A.B.A.).

Sábado 13 de septiembre : De plata y luna (La Rioja) y Marina Mariasch (C.A.B.A.).

Viernes 19 de septiembre : Hollywood Bungalows (Jujuy) y Romina Paula (C.A.B.A.).

Sábado 20 de septiembre : Mujererio cuerpo y voces (C.A.B.A.) y Laura Wittner (C.A.B.A.).

Viernes 26 de septiembre : Los Mangrulleros (PBA) y Roberta Iannamicco (Villa Ventana).

Sábado 27 de septiembre: Jorge Retamoza grupo (C.A.B.A.) y Fernando Noy (Río Negro).

Territorios escénicos: Un espacio del teatro federal, con obras provenientes de distintas provincias, seleccionadas por su calidad artística y su potencia territorial. Sala Mercedes Sosa (126 localidades). Miércoles a viernes a las 20; sábados a las 18 y 20, y domingo a las 18.

Viernes 12 de septiembre , a las 20 , Nunca más mamá te vayas (San Juan).

Sábado 13 de septiembre, a las 18 y a las 20; domingo 14 de septiembre, a las 18 , Dois (Santa Fe).

Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de septiembre, a las 20 : Territorio Coraje (Rosario).

Sábado 20 de septiembre, a las 18 y a las 20; y domingo 21 de septiembre, a las 18 : Mensaje a pobladores rurales (Chubut).

Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de septiembre, a las 20 : Reconstrucción de una ausencia (Córdoba).

Sábado 27 de septiembre, a las 18 y a las 20; y domingo 28, a las 18: Mi animal, entre el grito y el canto (Santa Fe).

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C.A.B.A.

————

EXIGÍ BUEN CAFÉ: Un encuentro único para amantes del café en todas sus facetas

La feria de café Exigí Buen Café se prepara para abrir sus puertas 14 y 15 de septiembre en La Rural y ofrecer una experiencia sin precedentes para todos los apasionados del café. Este evento promete reunir a expertos, marcas destacadas y aficionados en un espacio diseñado para explorar, degustar y aprender más sobre el mundo del café.

Talleres; Latte Art en vivo; concursos; catas y degustaciones: en la feria se realizarán desafíos sensoriales, tanto para los amantes del café, como para los baristas para poner a prueba sus paladares y conocimientos.

Domingo 14 de septiembre, de 10 a 21 y lunes 15 de septiembre, de 10 a 21.

* Pabellón Ocre de la Rural, Av Santa Fe 4201, C. A. B. A.

————

ESTALLARÁ LA ISLA CONTINÚA CON SU TERCERA TEMPORADA

El lunes 15 de septiembre a las 20 con la coordinación de Marina Cavalletti y Bebe Ponti circularán las lecturas, y tendrán como protagonistas a Paulina Aliaga y Malén De Felice. Además, será una noche con música intimista, de la mano de cantautor cordobés Lucas Heredia.

El encuentro, con entrada libre, será en Je suis Lacan, Balcarce 749, C.A.B.A.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

INFANTILES

Recorrido + taller: Un hilo rojo, un pingüino y un gaucho

En esta actividad se recorrerán algunas de las salas de la exposición de Travesía, de la artista argentina Liliana Porter. Allí los participantes se cruzarán con personas realizando tareas extrañas, papeles arrugados desparramados en el piso, estatuillas, platitos rotos, y encuentros y conversaciones inusuales entre un grupo muy especial de personajes: figuras, juguetes y objetos que parecen cobrar vida. ¿Qué le diría un gaucho a Pinocho? ¿Y un pingüino a un perro? ¿A dónde irán un grupo de figuras de porcelana? ¿Cuánto tardará una señora diminuta en barrer un enorme cúmulo de arena azul? ¿O un pequeño señor pintando una gran pared de color? Luego de conocer estas situaciones insólitas, pasarán a un taller donde se diseñarán las propias escenas de encuentros inesperados entre objetos de diferentes mundos.

Actividad gratuita con inscripción previa. Cupos limitados.Dirigida a niñas y niños de 5 a 12 años, acompañados por una persona adulta.Duración: 40 minutos de recorrido + 30 minutos de taller. A cargo del equipo de Educación, domingos a las 16:00. Punto de encuentro: Hall.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

La luna y el niño juegan un juego que nadie ve

De los creadores de la multipremiada El día que cambió la vida del Sr. Odio, llega La luna y el niño juegan un juego que nadie ve, un espectáculo de títeres y objetos dirigido a toda la familia compuesto por un collage de poemas, música y tres hermosos cuentos: “Edmundo, el primer vagabundo del mundo”, “El zarcillo colgante de la elegante mujer gigante” y “El cortejo del cangrejo Alejo”.

La obra se presenta los domingos de agosto, septiembre, octubre y Nnoviembre a las 15:30. Entrada general a $10.000 por Alternativa (descuentos por pack familiar).

* Sala Raúl González Tuñón, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

————

Taller de escritura Inventorxs de historias, para niñes de 8 a 11 años

Un espacio para que se sientan habilitados a crear, escribir y jugar a partir de disparadores literarios. Cuento, novela, poesía, historietas, teatro y literatura digital son algunas de las formas para leer, pensar y acercarse a la escritura. Con la palabra como herramienta, *Inventorxs de historias* les invita a jugar e imaginar pero sobre todo: les habilita a crear.

Martes de 16:45 a 18:15 hs. En zona Parque Centenario. Costo $28000. Coordina: Clara Anich. Consultas al mail: clara.anich@gmail.com

————

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro del Centro Cultural Recoleta, Junin 1930, C. A. B. A.

————

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

————

Vacaciones de invierno en el Museo Ana Frank

Visitas guiadas por jóvenes los jueves, viernes, sábados y domingos de 14 a 19 hs . Para conocer sobre la vida de Ana, su familia, su escondite en Ámsterdam y su diario. Un recorrido con contenidos renovados, objetos originales traídos desde Países Bajos y una tienda con regalos, el diario de Ana Frank en su versión oficial y libros únicos sobre Holocausto y Derechos Humanos. Entrada general: $6000 Entrada reducida: $5000 (estudiantes, docentes y jubilados).

Taller de collage creativo para trabajar para trabajar el arte y la memoria junto a toda la familia.La actividad incluye materiales y dura aprox una hora, sin inscripción previa.

* Museo Ana Frank, Superí 2647, C. A. B.A.

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Seminario Estudios críticos del discurso y ciencias sociales

Aportes metodológicos, en el marco del Doctorado en Ciencias Humanas de la UNSAM, cargo de las docentes Dra. Sara Pérez y Dra. Ana Aymá. El seminario es en modalidad virtual sincrónica. Inicia: 4 septiembre 2025. Encuentros: 8, jueves de 17 a 21 hs. Horas: 32 hs totales.

Fechas: jueves 4, 11, 18 y 25 de septiembre; 2, 9, 16 y 23 de octubre.

Temas: Estudios del lenguaje en sociedad; derechos humanos, género, infancias y juventudes; estudios latinoamericanos; modernidades descentradas y constelaciones conceptuales contemporáneas; educación, cultura y subjetividad; metodologías de investigación

Modalidad: Virtual sincrónica.

Informes e inscripción: doctorcshumanas@unsam.edu.ar.

————

Taller creativo Cruces entre imágenes y palabras

El taller abre un espacio íntimo y sensible donde palabra e imagen se entrelazan. A partir de textos propios o ajenos, y de imágenes creadas o encontradas, cada quien podrá explorar el cruce entre lo que se dice y lo que se ve. Experimentarán con materiales como la acuarela, el dibujo o la fotografía y el textil, dejando que las formas y los gestos plásticos den cuerpo a poemas visuales, pinturas, dibujos o ilustraciones. Martes, de 18:30 a 20:30. Coordina, la licenciada Lourdes Rodriguez Varela. Más detalle e inscripción, a través del mail lurodriguezvarela@gmail.com.

* Al Margen Librería Cultural, Fraga 606, C. A. B. A.

————

Itinerarios de escritura

Taller de narrativa coordinado por Tamara Till y Dafne Casoy, los jueves a 19. Modalidad: virtual. No buscamos fórmulas. Es la propia mirada la que marca el tono y la estructura, la respiración de un texto.

No hace falta tener experiencia previa. Contacto para más información: IG: @itinerarios_de_escritura / itinerariosdeescritura@gmail.com

————

Talleres La Transformación

Taller Sentidos. Un taller de lectura y escritura para conectar con imágenes sensoriales. Asincrónico e individual, con devoluciones personalizadas de los textos. Duración: 3 módulos de 4 semanas cada uno. Info e inscripción: www.latransformacion.ar. Un taller de lectura y escritura para conectar con imágenes sensoriales. Asincrónico e individual, con devoluciones personalizadas de los textos. Duración: 3 módulos de 4 semanas cada uno. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. No es necesario tener experiencia previa para participar. Info e inscripción: www.latransformacion.ar. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. No es necesario tener experiencia previa para participar. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar

Todos los talleres son vía Meet.

————

CURSO GRATUITO Y VIRTUAL “EL MUNDO DE ANA FRANK”

Capacitación gratuita, a distancia, abierta al público y de corta duración. Pretende ser una puerta de entrada para todos aquellos interesados en conocer sobre la historia de Ana Frank y su familia. Al ser autogestionado, cada cursante lo hace a su tiempo, con la posibilidad de atravesar los tres módulos en una sola jornada o en varias. Consultas: cursosanafrank@gmail.com.

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

————

Canal Encuentro estrena la serie de micros Voces de Malvinas, desde el miércoles 21 de mayo

Se emiten intercalados en la programación. Canal Encuentro, junto con el proyecto Voces de Malvinas, radicado en el Observatorio Malvinas, Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) estrenan, desde el miércoles el 21 de mayo, Voces de Malvinas, una serie de micros (con una duración promedio de cuatro minutos cada uno) en la que veteranos de guerra argentinos relatan sus experiencias de combate y lo que la guerra significa en sus vidas.

Estrenos

Horario: se emiten intercalados en la programación

Micro 1 - Owen Guillermo Crippa. Teniente de Navío e Integrante de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque, Armada Argentina. Duración: 4 min 31 s.

Micro 2 – Félix Alegre. Soldado, Regimiento de Infantería 4, Monte Caseros, Corrientes, Ejército Argentino. Duración: 3 min 38 s.

Viernes 23. Micro 3 - Lautaro José Jiménez Corbalán. Subteniente, Regimiento de Infantería 4, Compañía B, Jefe de la 3.a Sección, Monte Caseros, Corrientes, Ejército Argentino. Duración: 4 min 35 s

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2026

El Centro Cultural Recoleta abre la segunda edición de la convocatoria para formar parte de la programación de artes visuales del 2026, con el propósito de ampliar las redes de trabajo colaborativo con las diversas escenas artísticas del país.Está destinada a artistas, quienes deberán presentar un dossier con sus obras. Los seleccionados trabajarán en conjunto con el equipo de curaduría del CCR. Asimismo, se convoca a la presentación de proyectos curatoriales diseñados especialmente para alguna de las siguientes salas: 4, 5, 6 o 10. Los proyectos seleccionados trabajarán en colaboración directa con el equipo de programación del CCR. Se invita a revisar las bases y condiciones y las preguntas frecuentes de la convocatoria y si tenés dudas o consultas te podés comunicar con nosotros al siguiente correo: convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar. Inscripción abierta desde el 1 de septiembre de 2025 a las 00 hasta el 26 de septiembre de 2025.

————

18.ª edición del Premio de Pintura Bancor

La edición 2025 del Premio de Pintura Bancor repartirá $18.500.000 en premios entre las categorías de pintura y muralismo. En la categoría pintura, se otorgarán un Primer Premio Adquisición de $4.500.000, un Segundo Premio Adquisición de $3.000.000 y un Tercer Premio Adquisición de $2.000.000. Además, se entregarán tres Menciones Arte Bancor Joven Adquisición (para artistas de hasta 35 años) de $1.500.000 cada una. En la categoría muralismo, el Primer Premio Muralismo Córdoba será de $4.500.000.

La convocatoria está abierta a artistas individuales o colectivos de todo el país, mayores de 18 años, sin restricción temática. Para la categoría pintura, el plazo de inscripción se extiende hasta el 25 de septiembre de 2025, y para muralismo, hasta el 23 de octubre de 2025.

Las postulaciones deben realizarse de manera digital a través del sistema de inscripciones disponible online.

