Guía de Arte y Cultura: semana del 14 al 21 de febrero

MUESTRAS

Carlos Pérez Turco: Retrospectiva (1954-2024)

El Museo del Centro Cultural Leonardo Favio invita a visitar la muestra Carlos Pérez Turco: Retrospectiva, obras 1954-2024. La exposición está acompañada por una propuesta elaborada por el equipo de educación del museo que ofrece visitas guiadas, talleres y actividades.

190 obras conforman esta muestra y, a priori, puede parecer mucho. Pero son una selección, una elección curatorial que intentará evidenciar el lazo indivisible entre el artista, la historia, su obra y el barrio.

Horarios: de martes a domingos de 12 a 20. Más información: Mail de contacto: ccleonardofavio@lanus.gob.ar. Esta exposición estará exhibida hasta el 28 de febrero inclusive.

* Museo del Centro Cultural Leonardo Favio, en Av. 25 de Mayo 131, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires.

————

En la Casa del Bicentenario

Tecnopoiesis

En el marco del programa INTRA | ACCIONES, que desarrolla la curadora Agustina Rinaldi en la Casa, se inauguró esta exhibición que reúne instalaciones, objetos escultóricos, proyecciones, fotos y videos de los artistas Lena Becerra, Aun Helden, Juan Pablo Ferlat, Eva Moro Cafiero, Penny Di Roma, Angel Salazar, Roma Blanco y Celeste Martínez Aburrá. La exposición se podrá visitar hasta el domingo 9 de febrero de 2025 en el 3er piso de la Casa. Las audioguías se pueden escuchar en la web de la Casa.

Programa de activaciones:

Un fuego no será suficiente para todo esto

Primera muestra individual de Emiliano Guerresi. Cincuenta obras con las que el joven artista construye una crónica del territorio que habita y recorre: el sur del conurbano. Objetos descartados, como tapas metálicas, chapitas de cerveza y maderas, son utilizados como soportes de pinturas de pequeño formato. En ellas, ejes como la infancia, los cultos populares y las luchas sociales confluyen en un imaginario propio que da lugar a escenas cargadas de intimidad e introspección. La exposición se podrá recorrer hasta el domingo 16 de febrero, en el tercer piso y el espacio de la vidriera de la Casa.

*

Mural del Colectivo Asfixia

Una iniciativa de jóvenes artistas argentinos, que se encuentra enmarcada dentro del arte contemporáneo urbano. La propuesta, cargada de una potente poesía visual, gestiona su mensaje a través de un lenguaje gráfico basado en el dibujo y la escritura, caracterizado por el uso de colores vibrantes, tipografías, impresiones láser e ilustraciones serigráficas. La obra se presenta en principio como disparador de un trabajo participativo de aquellos espectadores que deseen intervenirla en activaciones futuras. Se exhibe en el patio de la Casa esta potente obra, un mural colectivo del grupo ASFIXIA, hasta el 23 de febrero. ASFIXIA son: Luna Bordenave, Graciela Wahnish, Juan Ignacio Digrazia, Melina Michel.

Contacto de las Casa del Bicentenario: (+54) +11 4813.0301/0679. casa@casadelbicentenario.gob.ar. Horario de atención: miércoles de 15:00 a 20:00; jueves de 15:00 a 20:00; viernes de 15:00 a 20:00; sábado de 15:00 a 20:00 y domingo de 15:00 a 20:00.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

————

Complot evocativo: Capítulo I, en Miranda Bosch Galería

La primera edición de Complot evocativo se complace en presentar una selección de 30 artistas que componen piezas de arte contemporáneo desde distintas materialidades y lenguajes, pero que tienen en común la cita a otro artista. Se trata de giros estilísticos o referencias explícitas, procedimientos técnico-poéticos que navegan junto a otros en el magma del campo del arte. Esta exhibición se nutre de los gestos artísticos del presente que respiraron el aire del pasado y que se desplazan hacia el deseo del futuro. Artistas participantes: Diego Javier Alberti, Emilia Álvarez, Mateo Amaral, Sofia Arbol, Luis Daniel Bernardi, Victoria Castellú, Juan Ignacio Cabruja, Malcon D ́Stefano, Leandro García Pimente,Sandra Guascone, Francisco Heredia, Renata Juncadella, Bárbara de Lellis, Luciano León Liguori, Bernardo Lizarralde, Julieta Marasas, Daiana Martinello, Carelyn Daniela Mejías, Manuel Molina, Alejandra Montiel, Andrea Nosetti, Gaspar Nuñez, Julia Padilla, Pablo Pérez Torres, María Santi, Juana Simona, Nika Seniora, Azul Van Peborgh y Laura Viñas.

Este Premio Estímulo que la galería Miranda Bosch impulsa pretende poner en danza la trama afectiva del sistema del arte argentino y, así, este proyecto clausuró un 2024 de intenso trabajo, dándole la bienvenida al 2025. Curaduría: Natalia Albanese Gisbert.

Se puede visitar de lunes a viernes de 13 a 19. Hasta febrero 2025.

* Miranda Bosch galería, en Montevideo 1723, C. A. B. A.

————

Ensayos naturales II, Mondongo-Schoijett

Ensayos naturales, una experiencia.

(EXPOSICIÓN TEMPORARIA) Curadora: Alejandra Aguado. Del 14 de diciembre de 2024 al 2 de marzo de 2025.

Salas del Lago. Inauguración con entrada libre y gratuita. Sábado 14 de diciembre. 17:00 Conversación inaugural a cargo de los artistas y la curadora. 17:30 Activación sonora en las Salas del Bosque a cargo del trío Espinosa.

Malba Puertos presenta la segunda edición de Ensayos naturales, un diálogo expositivo que vuelve a acercar representaciones contemporáneas del paisaje que recuperan el asombro frente a lo que nos rodea. Este capítulo, también curado por Alejandra Aguado, reúne los doce paneles de la instalación pictórica Argentina (paisajes), 2009-13, del dúo Mondongo (Juliana Laffitte, Buenos Aires, 1974; Manuel Mendanha, Buenos Aires, 1976), junto a una serie de collages de la artista Rosana Schoijett (Buenos Aires, 1969), en los que predomina la aparición de la flor: otra expresión de la belleza y riqueza del suelo que a su vez revela nuestra necesidad y deseo de crear pequeños paraísos en la tierra.

El proyecto toma su nombre de la compilación de ensayos del naturalista Henry David Thoreau e invita a dejarse atravesar por la pintura y el collage para volver a mirar aquello que crece entre nuestro cuerpo y el horizonte, con la mirada maravillada y transformadora de la imaginación. En el primer capítulo, inaugurado el 21 de septiembre en la apertura del museo, el conjunto de obras de gran escala de Mondongo convivía con otras doce pinturas de Luis Ouvrard (Rosario, 1899-1988) realizadas entre 1966 y 1986. Tanto en las piezas de Mondongo como en las de Schoijett el trabajo laborioso permite al reino vegetal crecer bajo las manos de los artistas, siguiendo leyes orgánicas y largos procesos de superposición, y adoptando las formas caóticas de lo primigenio.

La obra del dúo Mondongo propone un recorrido que atraviesa la espesura de plastilina para acercarse al bosque que recrean sus imágenes. Por su lado, los collages de Schoijett –nueve de los cuales fueron producidos especialmente para esta exposición– invierten las leyes de protagonismo que presentan usualmente estas imágenes: traen a lo verde al frente, distraen de su fragilidad y lo multiplican hasta ocupar toda la atmósfera, a la que proveen no solo de belleza sino fundamentalmente de oxígeno.

En Malba Puertos continúan además: la exposición La vida que explota, que propone un diálogo entre el conjunto escultórico de cinco seres antropomorfizados de Gabriel Chaile y las obras textiles de la artista wichi Claudia Alarcón y el colectivo de tejedoras Silät; la intervención en la reserva técnica del museo en la que Amadeo Azar crea una serie de acuarelas que relacionan una selección de obras de la Colección Malba con la flora y fauna autóctona de lasolo zona; Mueble Escultura en las Salas del Bosque; y el Circuito de Arte Público, la serie de veintitrés piezas diseminadas a lo largo de un museo sin paredes, que transforman el paisaje y crean sorprendentes espacios de uso comunitario.

* Alisal, Puertos, Av. de la Bahía 160, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

————

Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere

El viernes 25 de octubre, a las 18 horas, será la inauguración oficial de Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere, que se extenderá hasta el 28 de marzo de 2025. Un recorrido por libros y materiales vinculados a ilustración de la artista, que incluye originales, procesos creativos, trabajos finales, libros y elementos especialmente creados para esta exposición. Se puede visitar de 8 a 20, de lunes a viernes,con entrada libre y gratuita.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

35 pirulines, del Taller Azul

Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 20 la muestra interdisciplinaria del Taller Azul, recientemente nominado al premio ALMA, un espacio dedicado al arte infantil creado por Silvia Katz en 1987 en la ciudad de Salta. La exhibición reúne las obras de 171 creadores que hilvanan generaciones, disciplinas y latitudes en un espacio de arte y literatura dedicado a las infancias. Hasta el 30 de marzo de 2025.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

En el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta presenta Postrópico, del artista Nicolás Gullotta (en la sala 10), y Vestuario en escena: Graciela Galán, en la flamante sala 14.

Postrópico es la primera instalación a gran escala de Gullotta comisionada específicamente por el Centro Cultural, y está atravesada por una fuerte impronta narrativa proveniente de la ciencia ficción. El espectador se relaciona sensorialmente con un futuro lejano, postdistópico, que emerge entre los restos de la civilización. El artista inventa un lugar posible, que avanza y se mueve como una criatura animada. La tierra muerta y arrasada y los pozos químicos son el nuevo mundo natural, impulsado por un modo de vida que aún no se conoce.

Por su parte, en la nueva sala 14 se puede visitar Vestuario en escena: Graciela Galán, centrada en la figura de la destacada vestuarista y escenógrafa argentina de trayectoria nacional e internacional. Con la curaduría de Silvina Vicente, la muestra está enfocada en el dibujo, elemento fundamental dentro del proceso creativo de la artista, cuya obra se nutre tanto de la historia del arte como de la sabiduría popular y de las tradiciones rurales. La exhibición celebra el diseño de vestuario como disciplina fundamental del teatro, la danza y las artes escénicas, imprescindible en la definición de los personajes, las épocas y las atmósferas, enriqueciendo la narrativa escénica en su conjunto. La muestra presenta algunos de sus trabajos más sobresalientes, conservados en el Centro de Vestuario del Complejo Teatral de Buenos Aires y desarrollados en colaboración con directores como Jorge Lavelli, Laura Yusem, el coreógrafo Mauricio Wainrot y la cineasta María Luisa Bemberg.

* Ambas exposiciones pueden visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 h con entrada libre y sin costo para residentes argentinos en el Centro Cultural Recoleta.

Memorias en gestación

El Programa de Arte y Tecnología MediaLab CCEBA celebra 20 años en el Centro Cultural Recoleta en las salas 7, 8 y 9.

Es una exposición colectiva que cruza arte, tecnología y ciencia y surge de la convocatoria pública Apoyo a la producción. Arte contemporáneo MediaLab del Centro Cultural de España en Buenos Aires, que fue creada en 2021 para estimular la investigación artística en la Argentina a través del financiamiento de proyectos y experiencias innovadoras. Las seis propuestas seleccionadas entre 2023 y 2024, que tienen a Jimena Ferreiro como curadora invitada por el Medialab CCEBA, encuentran aquí su materialización luego de un intenso proceso de conceptualización y exploración a cargo de un comité integrado por Rodrigo Alonso, Mariana Rodríguez Iglesias y Mene Savasta durante 2023; y Jazmín Adler, Florencia Levy y Javier Villa en el transcurso de este año, bajo la coordinación de Emiliano Causa y Matías Romero Costas, responsables del programa MediaLab.

Los artistas que integran esta gran exhibición son Andrés Belfanti, Federico Ragessi, Penny Di Roma, Indira Montoya, Karen Palacio, Franco Palioff, Leonello Zambón y el Sindicato involuntario.

En la sala 7 Penny Di Roma (Ciudad de Buenos Aires, 1988) exhibe Poéticas de la Naturaleza, instalación de luz led, higrostato, humidificador ultrasónico y ecosistema de musgos. Andrés Belfanti (Villa María, 1985) y Federico Ragessi (Ciudad de Córdoba, 1985) presentan la instalación sonora titulada Études (Sobre un rollo de pianola encontrado).

En la sala 8 Indira Montoya (Ciudad de Córdoba, 1975) propone la videoinstalación titulada Te convertirás en sal (2024), compuesta por videos generados con motores de videojuegos y una experiencia de realidad virtual para Oculus.

En la sala 9 Franco Palioff (Junín, 1988) presenta la videoinstalación titulada ElectroChikry y Leonello Zambón (Ciudad de Buenos Aires, 1970), junto al Sindicato Involuntario, la instalación La Memoria de un Eco: Espejismos aurales en el desierto fantasma. Mientras que Karen Palacio (Ciudad de Córdoba, 1994) propone Lenguaje frontera: Otros infinitos en las fisuras técnicas de los sistemas (videoarte).

Los seis artistas convocados proponen cierta exploración arqueológica de pasados remotos o incluso más próximos, que se funden en ficciones especulativas que anticipan desastres ecológicos y versiones posthumanas.

* Memorias en gestación podrá visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos, en el Centro Cultural Recoleta.

*

Contorno biográfico, de Roxana Ramos

El 13 de noviembre se inauguró Contorno biográfico, la nueva muestra de la artista Roxana Ramos, en la sala 4 del Centro Cultural Recoleta, con curaduría de Carla Barbero.

Roxana Ramos (1978, Cafayate, Salta) es parte fundamental de la escena cultural del noroeste argentino. A través de su práctica artística, la docencia y la gestión cultural, ha contribuido durante más de dos décadas a la consolidación de un panorama artístico en la región.

Contorno biográfico, primera exposición individual de Ramos en Buenos Aires, está integrada por una selección de piezas enfocadas en la memoria de los oficios familiares, en particular el de la panadería. A través de una serie de videoperformances, dibujos y esculturas, la exposición propone un recorrido poético que explora la relación entre el cuerpo y el territorio, así como entre el cuerpo y la memoria familiar, convirtiendo sus acciones tanto en un registro biográfico como social.

Roxana ha recibido destacados reconocimientos, como las becas del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2021-2022), las Becas a la Creación y Formación del FNA (2019 y 2017), la Beca Montessori de la Universidad de Salamanca, España (2019), la Fundación Antorchas (2003), Trama (2004-2005) y Riej Academie (2001).

* Contorno biográfico puede visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos, en el Centro Cultural Recoleta.

*

Comienzo del juego

Pinturas, esculturas, fotografías, videos, instalaciones sonoras, objetos personales y un imponente túnel de 93 metros para celebrar a Julio Cortázar. Comienzo del juego se extiende a lo largo de más de 1500 metros cuadrados en el espacio expositivo bautizado en 1994 como Cronopios J y C, en honor al escritor. A lo largo de las tres grandes salas, la exposición repasa la biografía, la obra y la influencia de Cortázar a través de un abordaje lúdico y al mismo tiempo riguroso, imaginando una mirada múltiple intervenida por diversas disciplinas. Estos dos espacios están conectados por un túnel o pasaje (una idea esencial de la literatura cortazariana) de más de 90 metros creado por el curador Rodrigo Alonso para la sala Cronopios como un recorrido que el visitante puede transitar a su gusto, y a través del cual desembocará en situaciones inspiradas por los títulos de sus libros. Una vez allí tendrá la posibilidad de sorprenderse con las propuestas visuales de artistas argentinos como Marta Minujín, Edgardo Giménez, Fermín Eguía, Graciela Taquini, Pablo Suárez, León Ferrari y Mildred Burton, entre muchos otros.

* La exposición podrá visitarse hasta el 23 de marzo de 2025, de martes a viernes de 13:13 a 22, sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos.

*

Una imagen mil palabras

50 figuras de la cultura argentina eligen su foto favorita. La muestra Una imagen mil palabras, con la curaduría del escritor, periodista y traductor Guillermo Piro, presenta a 50 figuras de la cultura argentina (escritores, músicos, fotógrafos, actores, cineastas, deportistas y dramaturgos) seleccionan su fotografía favorita y explican las razones de la elección en un audio al que puede accederse por código QR.

* Una imagen mil palabras podrá visitarse hasta el 2 de marzo de 2025, de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos.

*

Red – Infancia interrumpida

Una muestra con historias de niños y adolescentes en instituciones y hogares de tránsito, ideada por Patricia Carrascal y Rocío Irala y Hernández, con fotografías de Nora Lezano, en la Sala 13 del Centro Cultural Recoleta.

La exposición está integrada por trece historias contadas a través de 17 fotografías blanco y negro y color de 1 m x 0,70 cm tomadas por Lezano que reflejan la experiencia de niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones y/o hogares de tránsito. La dirección es de Patricia Carrascal, la producción general de Rocío Irala y Hernández. Participa también Flor Álvarez, hoy cantante, quien desde los tres años vivió en la calle, luego en hogares y protagonizó un proceso adoptivo que no funcionó.

Red - infancia interrumpida es mucho más que una exhibición de fotografías. Se trata de una intervención artística necesaria que busca concientizar acerca de los espacios de cuidado alternativo como pilar fundamental en la vida del niño o adolescente en el proceso de restitución de sus derechos.

* Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos. Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*

Jajan’t

El imaginario de Cortázar.

La nueva exposición individual de la artista visual Paula Castro (Buenos Aires, 1978) profundiza su exploración con la escultura usando materiales como la virulana de uso doméstico y objetos hallados en la calle. En esta exposición, la mayoría de las piezas fueron creadas específicamente para la sala: un cuerpo tropieza y cae, tótems preocupados, cabezas con migraña y un perro con Crocs.

Para esta exposición la artista toma referencias de la cultura contemporánea a diferencia de sus exposiciones anteriores donde las motivaciones se dirigían a la historia del arte argentino. Ahora sus fuentes incluyen desde series de TV, memes y stickers que circulan en Internet hasta ​​su propio cuerpo, el dolor físico, la incomodidad y el humor.

* Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos. Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*

Sensor de movimiento

En su nueva exposición individual, curada por Javier Villa, Noel de Cándido (Córdoba, 1980) presenta varias esculturas realizadas desde 2011 en una instalación única: un bosque mestizo entre lo natural y lo artificial. De Cándido trabaja con las ramas que arrastra el Río Suquía y con tecnología obsoleta o rudimentaria, como coolers, pantallas, minicomponentes, flippers y semáforos, entre otros elementos.

* Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos. Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

————

Arte en el Palacio Libertad

La forma del futuro: experiencia inmersiva. Como parte de las propuestas de Arte y Tecnología del centro cultural, el colectivo Ouroboros presenta La forma del futuro, una experiencia inmersiva inspirada en la obra de Ángeles Ceruti que forma parte de la exhibición La fábula de la razón y otras realidades posibles. Se puede visitar del 5 de febrero al 26 de febrero de 2025, de 14 a 20, en el segundo piso, Sala Inmersiva.

Más allá del espacio . Graciela Hasper, Marcela Sinclair y Luciana Lamothe llevan adelante una exhibición que propone la intervención artística del sexto piso de La Gran Lámpara. En Más allá del espacio , se potencia el accionar de cada una de las artistas a partir del cruce entre los lineamientos de sus producciones. viesa su recorrido, es el modo en el que nos vinculamos con el espacio. Ya sea delimitando, replicando o destruyendo la arquitectura, las artistas producen un señalamiento. La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20 , en el sexto piso, La Gran Lámpara.

La fábula de la razón y otras realidades posibles . Como parte de la programación de Artes Visuales, se lleva a cabo La fábula de la razón y otras realidades posibles , una exhibición de obras de grandes referentes de la escena del arte contemporáneo argentino curada por Andrea Wain que busca superar los binomios antagónicos que construyen y sustentan el pensamiento moderno occidental. Explorando los límites entre conceptos como naturaleza y cultura, hombre y máquina, realidad y ficción, las obras exhibidas desnaturalizan los modos de percibir, sentir y aprender que, a partir de imaginarios dominantes y categorías excluyentes, limitan nuestra forma de habitar el mundo. Se puede visitar hasta el 31 de agosto de 2025, de 14 a 20 , en el cuarto piso.

En el principio fue la magia es una exhibición que propone un retorno a los conceptos elementales de la fotografía, a través de un conjunto de artistas que investigan las posibilidades de la luz, la cámara oscura y los materiales fotosensibles. Con curaduría de Francisco Medail, la exposición presenta un nuevo acercamiento a los orígenes de la fotografía desde una perspectiva contemporánea que, lejos de toda nostalgia, invita a pensar críticamente el presente caracterizado por la hipermediatización visual y la saturación de imágenes. Abierta hasta el 27 de abril de 2025, de 14 a 20, en las salas 502 al 505.

* Palacio Libertad, en Sarmiento 151, CABA.

————

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas C, E y F).

El aprendizaje infinito [ Arte y educación ] hasta el 4 de marzo de 2025 . Esta exposición indaga en las relaciones entre arte y educación. Se centra en las experiencias desarrolladas en la Argentina entre los siglos XX y XXI. En la planta baja (Salas A y B). La exposición colectiva otorga reconocimiento a tantos artistas maestros de Argentina. Indaga sobre la posibilidad de mejorar las formas tradicionales del sistema educativo desde las prácticas artísticas, y sobre el rol de las instituciones cuando el arte es tanto el medio como el fin. De esta manera, pone en diálogo la tradición histórica de la enseñanza de las artes y los proyectos experimentales que han tenido lugar en las últimas décadas, con el propósito de poner en el centro el aprendizaje y su capacidad infinita de generar saber. Con curaduría de Jimena Ferreiro , en colaboración con Alfredo Aracil y la participación de artistas como Andrés Aizicovich, Diana Aisenberg, Aída Carballo, Olga y Leticia Cossettini, Marina De Caro, Mirtha Dermisache y las Jornadas del Color y la Forma, Lucas Di Pascuale, Tomás Espina, Leonel Fernández Pinola, Graciela Gutiérrez Marx, Federio Klemm, Nicolás Martella & Manuel A. Fernández, Frente de Artistas del Borda, Diego Melero, Emilio Pettoruti, Amalia Pica, Emilio Renart, Eduardo Stupía, Marta Traba y Edgardo Antonio Vigo, entre otros.

Dibujar es crear mundos hasta el 16 de febrero de 2025 . Esta exposición reúne obras y proyectos de ocho grandes artistas expansivos de la escena argentina actual, cada uno de los cuales ha desarrollado un cuerpo importantísimo de obras, en las cuales el dibujo ha jugado y juega un rol central a la hora de articular sus muy diversas visiones sobre el mundo contemporáneo. En el segundo subsuelo (Sala I).

Alberto Passolini: Soñar a borbotones , hasta febrero de 2025 . Mural creado por Alberto Passolini (Buenos Aires, 1968). Este mural cumple una doble función: por un lado, da la bienvenida a los visitantes del museo, los invita a un recorrido por la historia del arte; por otro lado, conecta el hall de entrada del museo con la sala del subsuelo del museo donde se presenta la exposición colectiva Dibujar es crear mundos , en la que participa el artista. En los espacios comunes de planta baja y segundo subsuelo.

Martín Legón: Solo las piedras recuerdan , hasta el 23 de febrero de 2025 . Esta exposición construye un puente paradojal entre aquella educación formal profundamente analógica y la irrupción de una tecnología del saber que abre nuevos horizontes a la vez que, con su sola existencia, anuncia el final de aquel paradigma. Diseño museográfico: Iván Rösler. Curaduría: Francisco Lemus. Productora: Laura Roldán. En el segundo piso (Sala G).

Celina Eceiza: Ofrenda , hasta marzo de 2025 . La primera exposición individual en un museo de la Argentina de la joven artista Celina Eceiza (Tandil, 1988) es un ambicioso proyecto inmersivo que fue producido por el Moderno en su totalidad. Ofrenda propone una manera de habitar el espacio como si la arquitectura fuera un cuerpo que respira espasmódicamente, se agita y cambia de estado en el pasaje de un ambiente a otro. La rigidez edilicia se desarma en la experiencia de vestir las paredes, materializada en miles de metros cuadrados de lienzo unidos a través de la acción colectiva y atemporal de coser, hasta conformar una única superficie suave y sensible a cualquier variación.

Elian Chali: Plano inesperado , hasta febrero de 2050 . Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

Onome Ekeh: Especulaciones, hasta abril de 2025. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se enorgullece de presentar la primera exposición de Onome Ekeh en Argentina. Ekeh nació y se crio a ambos lados del Atlántico. Comenzó su carrera como pintora, viró al diseño, se enamoró del cine y, en algún momento de ese trayecto, se volvió digital y se apropió de la inteligencia artificial. Su obra abarca cine, video, teatro, literatura y radio. La exposición presenta las dos últimas películas de la artista, así como imágenes de sus series African Jetset [Jetset africano] (2022), Afropunk, Lagos, 1982 (2022) y Glittering Witness [Testigo Brillante] (2024). Las obras en esta exposición alteran la temporalidad de la mano de la ficción especulativa, reimaginando el pasado según una cronología que lo corrige y proyectando futuros posibles desde una concepción africana.

Sofía Bohtlingk: El ritmo es el mejor orden, hasta el 1 de marzo de 2025. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 2024 adquirió la obra Escribir (2016), de Sofía Bohtlingk (Buenos Aires, 1976), expuesta actualmente en la exposición de patrimonio Moderno y MetaModerno. Esta obra guarda una íntima relación con los dibujos aquí reunidos, y ambos —pintura y dibujos— responden al título que la artista eligió para esta exposición de obras sobre papel: El ritmo es el mejor orden. Esta frase, pronunciada por la coreógrafa y compositora peruana Victoria Santa Cruz, inspiró profundamente a la artista y podría sintetizar la actitud de entrega de Sofía cuando se dispone a crear. Desde hace más de una década, el arte de Sofía Bohtlingk responde a su accionar corporal. Sus pinturas y dibujos dan cuenta del ritmo corporal que rigurosamente se torna pincelada, trazo y gesto visual.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

——————–——

Puertas a mundos

¿Te imaginás conocer diez mundos distintos en una hora? Puertas a mundos es la nueva muestra inmersiva interactiva para toda la familia que llega a La Rural, Buenos Aires, que invita a los visitantes a sorprenderse con distintos escenarios pensados para ser recorridos: sin importar la edad, se puede jugar, disfrutar y sacarse cientos de fotos.

En estos mundos podés hamacarte entre las nubes, sentir que caminás en el espacio exterior, entrar en un mundo de golosinas gigantes o sentir cada rincón de una habitación hecha solamente de peluche. ¿Están tus sentidos listos para mundos que nunca vas a olvidar?

Puertas a mundos recibirá a sus visitantes desde el 10 de enero hasta el al 13 de marzo. Las entradas pueden obtenerse de 12 a 20. Los turnos para recorrer Puertas a Mundos son cada 10 minutos, para que se pueda recorrer el espacio más cómodos. La muestra está ideada y dirigida por Luciana Grosman, licenciada en Artes y productora especializada en eventos masivos y diseñada junto a las escenógrafas Lucila Rojo y Agustina Filipini.

Horarios: de 12 a 21, (último ingreso 20), de lunes a lunes. Edad recomendada: Para toda la familia.

Hay promociones bancarias disponibles y por grupos. Entradas a la venta en https://www.laruralticket.com.ar/event/puertas-a-mundos

* Pabellón 8 de la Rural, Sarmiento 2704, C. A. B. A.

————

Muestras de los museos de la Ciudad para disfrutar un verano bien porteño

En una de las sedes del Museo Isaac Fernández Blanco , el Palacio Noel (Suipacha 1422), se pueden recorrer la muestra de fotografías Guido Boggiani y el Chaco: Una aventura del siglo XIX y Arte y ambiente natural: circuito escultórico accesible en los jardines del Palacio Noel , realizada junto con el Museo Perlotti .

De blanco te esperé… Curaduría: Patricio López Méndez. Junto a una selección de trajes de boda, producidos entre 1870 y 1926, se presenta la donación del Ing. Carlos Vertanessian, consistente en cientos de retratos fotográficos de bodas del mismo período. Esta muestra congela el instante memorable de la unión de dos personas, pero también recuerda que hubo una sociedad que en su conjunto creyó que el único lugar posible para una mujer era esperar. Hasta el 31 de marzo de 2025 . En la Casa Fernández Blanco (Hipólito Yrigoyen 1420), la otra sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco .

Más hacia el norte de la ciudad, en el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) continúan la exposición Tesoros del Gran Chaco y la instalación Nirvana , en el jardín. También se destaca la exposición de Tomás Ditaranto, reconocido como el pintor del Martín Fierro.

En el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291) las propuestas incluyen la exhibición Intermitencias, destellos y continuidades: Un encuentro inesperado entre Silvia Gurfein y Agustín Riganelli , y la intervención Nomad , de Aaron Nachtailer , en el jardín.

Mientras tanto, el Museo de la Ciudad (Defensa 223) invita a conectarse con los recuerdos en la muestra Parque de la Ciudad: una vuelta por su historia , y el Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaures 735) homenajea al tango con Troilo, el otro Gardel del Abasto .

Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, C. A. B. A.), Obras Escultóricas Revalorizadas, Testimonios Recuperados (Sala César A. Fioravanti / 1er piso.) En esta ocasión, se han seleccionado un conjunto de obras escultóricas que dan cuenta de la heterogeneidad técnica, temática y estilística que caracteriza la colección del museo y por consiguiente, lo complejo de la conservación de estas evidencian la diversidad que convive en sus materialidades. Artistas: Luis Perlotti, Libero Badii, Horacio Juárez, María Michailovsky, Juan Carlos Ferraro, Lidia Battisti, Santiago José Chierico, Héctor Nieto, Troiano Troani, José Villalobos y Francisco Cabestany Piñol. Para quienes no tuvieron la oportunidad de apreciar la primera exposición, Cabestany Piñol , del ciclo Revelando el Patrimonio , esta continúa, también, hasta marzo 2025 . (Pasarela / 2do piso.)

En el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51) se puede disfrutar de Wilenski, fotógrafo de artistas , en homenaje a Sivul Wilenski . En el Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) continúa Mariquita Sánchez de Thompson: En primera persona . Y, desde el 29 de diciembre de 2024, se puede redescubrir el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555), que reabrió sus puertas tras las obras de puesta en valor de su sede, inaugurando la exposición de la 68ª edición del Salón Manuel Belgrano .

Pensado para los más pequeños, el Museo de la Imaginación y el Juego ( MIJU ) (Av. de los Italianos 851), ofrece actividades lúdicas y educativas de miércoles a domingo, convirtiéndose en un plan ideal para las familias en verano.

Asimismo, la Torre Monumental (Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315), que tuvo gran concurrencia desde su reapertura en 2024, continúa abierta todo el verano de lunes a viernes, de 10 a 17, y sábados, domingos y feriados de 10 a 18 .

Todos los museos porteños, exceptuando el MIJU y El Moderno, están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19 horas y los fines de semana y feriados de 11 a 20 horas. Los martes se encuentran cerrados.

————

El Museo Sívori reabre sus puertas con la 68ª edición del Salón Manuel Belgrano

El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori reabrió las puertas de su sede de Av. Infanta Isabel 555 y recibe al público para celebrar la 68ª edición del Salón Manuel Belgrano, uno de los certámenes más icónicos de la escena artística argentina.

El finalizado proyecto de puesta en valor reafirma el compromiso del museo con la preservación de su patrimonio y su rol como referente cultural en Buenos Aires.

Durante los meses de enero y febrero de 2025 se llevará adelante, desde el Programa Audiovisual del museo, el proyecto Cita con artistas, que presenta a artistas integrantes del certamen mostrando sus obras en el taller y ofreciendo visitas a sus propias obras exhibidas en el museo, junto a colegas artistas. Asimismo se dará continuidad al programa En obra, mostrando la intimidad del oficio de artistas contemporáneos argentinos.

Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado. Entradas: público general $1000. Extranjeros no residentes $5000. Miércoles sin costo. Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo.

* Museo Eduardo Sívori, en Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, C. A. B. A.

:::::::::::::::::::::::::

TEATRO

Vuelve “Rent”, el musical

Vuelve “Rent”, el musical

Rent regresa una vez más a Buenos Aires para ofrecer su última función. Será el 20 de febrero en el Teatro Ópera. Este espectáculo, dirigido por Fernando Dente, es una poderosa historia sobre la amistad, el amor y la lucha por la libertad. Ganador de 3 premios HUGO, 1 Premio Ace y con un elenco que vibra en cada escena, esta última función en Buenos Aires promete ser una experiencia inolvidable.

* 20 de febrero en el Teatro Ópera, 20 horas, Av. Corrientes 860, Buenos Aires.

“El Principito” regresa

El 22 de febrero en el Teatro Ópera, El Principito, una aventura musical, vuelve a los escenarios de Buenos Aires. Ganador de 3 Premios ACE y 6 Premios Hugo, esta versión renovada del clásico libro tiene a Juan Carlos Baglietto y a sus hijos, Julián y Joaquín Baglietto, como protagonistas.

* 22 de febrero en el Teatro Ópera, Av. Corrientes 860, Buenos Aires.

****

Saverio el cruel

Saverio el cruel

Vuelve la obra de Roberto Arlt con dirección de Gabriela Villalonga.

El fascismo, la farsa, la desigualdad y la violencia de clases son algunos de los rasgos que Arlt aborda en esta pieza estrenada en 1936; que Villalonga revisa y recupera para pensar la crueldad social imperante en las sociedades contemporáneas y los dispositivos socioculturales que hacen posible su puesta en práctica y su impunidad.

Desde el sábado 15 de febrero, todos los sábados de febrero y marzo a las 20 horas en el Teatro Payró.

****

Los habitantes, de Joselo Bella y Pedro Sedlinsky

Los habitantes es una miniserie de cuatro episodios contada por un actor. La acción transcurre en Madrid, España, en 1936. Tres hermanos dueños de un bar frecuentado por artistas, poetas, militantes e intelectuales son asesinados por soldados falangistas. Los habitantes es la historia de estos jóvenes madrileños y un judío ruso asesinados. La muerte violenta que han atravesado les ha quitado la vida tal cual la han conocido. En ese pasaje, sin saberlo, han sido dotados de un don: cuentan con la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos. Y desde allí buscarán torcer el rumbo de la historia. Y salvar a sus amigos Federico García Lorca, los actores de La barraca, Carmen Luna, una militante republicana feminista y Antonio Machado.

Los primeros dos episodios de Los habitantes se podrán ver los domingos de febrero a las 21. En tanto que en marzo se estrenarán los dos restantes. Todas las funciones serán en el Espacio Callejón. Estreno para público: domingo 2 de febrero a las 21. Funciones: domingos de febrero a las 21. Valor de las entradas: $12.000, dto a estud. y jubilados. Reservas por: www.alternativateatral.com.

* Espacio Callejón, en Humahuaca 3759, C. A B. A.

————

Quiero decir te amo, de Mariano Tenconi Blanco

¿Escribir para entender la vida o vivir para poder escribirlo? El próximo viernes 10 de enero llega Quiero decir te amo, la obra escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, e interpretada por Violeta Urtizberea y Lucía Adúriz con funciones los días viernes y sábados. Protagonizada por dos de las actrices más destacadas de la escena actual, la pieza fue el disparador inicial del autor de la serie Los géneros íntimos, de la que luego formaron parte otras obras como La vida extraordinaria y La mujer fantasma. En esta ocasión, Quiero decir te amo sube a escena en una nueva versión del texto original.

Sinopsis: una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Esa mujer comienza a escribirle cartas de amor al hombre. La esposa de ese hombre captura las cartas y las responde haciéndose pasar por su esposo.

Quiero decir te amo es un homenaje al amor, a la literatura, a la pasión sin frenos, al amor mítico, al amor imposible. Quiero decir te amo es una obra de teatro y al mismo tiempo es una carta de amor para todos los enamorados y para todas las enamoradas del mundo. Solo hará falta decir “te amo” para que el amor exista.

Reestreno: 10 de enero de 2025 a las 22, hasta el 1 de marzo. Funciones: sábados a las 22 y viernes a las 18. Entradas $23.000, por Plateanet y en la boletería del teatro.

* Teatro Picadero, en Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, C. A. B. A.

————

Habitación Macbeth (Versión para un actor), de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare

Habitación Macbeth, la obra de teatro argentino más premiada, desarrolla su quinta temporada consecutiva, en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Actuación y dirección Pompeyo Audivert. Música original de Claudio Peña. Funciones: sábados y domingos a las 20:30. Entradas: desde $ 20.500 por Plateanet.

* Teatro Metropolitan, Sala 1, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

Las moiras, de Tamara Tenenbaum

Por 6 únicas funciones, y bajo la dirección de Mariana Chaud, regresa esta pieza al Teatro Metropolitan. El 8 de enero llega Las Moiras, una de las obras más elogiadas de Tamara Tenenbaum, con dirección de Mariana Chaud y producción de la compañía Teatro Futuro. Interpretada por Analia Couceyro, Luciana Mastromauro, Flor Piterman y Fiamma Carranza Macchi, la pieza pone el foco en las esposas de unos rabinos que marcan los destinos del barrio de Once decidiendo quién se puede casar con quién. A ellas se enfrenta la rebeldía de una joven que busca romper con el orden establecido, pero a su vez es presa del Dibuk, un espíritu errante que se apodera de ella.

Las Moiras tiene funciones los miércoles 12, 19 y 26 de febrero a las 20:15. Localidades $22.500 disponibles por Plateanet.

* Teatro Metropolitan, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

Enamorarse es hablar corto y enredado

Enamorarse, entre la ciudad y el campo.

La obra que se ha presentado en Ciudad de México continua con su novena temporada en la calle Corrientes, todos los viernes de febrero a las 20:15. Enamorarse es hablar corto y enredado cuenta la historia de Ana y Pedro, dos personajes que se conocen en el banco de una plaza y a partir del vuelo de una mariposa inician el primer diálogo. Ella, la muchacha de ciudad, dice que es “finita como un papelito”. Él, hombre de campo, la nombra “etérea, elevada, impalpable, así como si fuese un ser del cielo”. El encuentro entre ambos, entonces, se hace círculo, una ronda de mate que encuentra su eje en el encantamiento y el amor.

Funciones: viernes a las 20:15. Entradas: desde $20.500 por Plateanet.

* Teatro Metropolitan, Sala 2, Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

Ha muerto un puto, de Gustavo Tarrío

Carlos Correas era escritor, traductor, ensayista, profesor, prologuista, cronista. En Ha muerto un puto, los textos de Correas aparecen puestos en escena: desde primeros (ocultos o judicializados), pasando por su autobiografía y sus reseñas de actualidad (históricas, lúdicas, ácidas, políticas, ¡cómicas!) sobre el cine y la televisión de la década del 90. Ha muerto un puto podría ser un réquiem luminoso. También una posible narración de la historia o la despedida furiosa y deseante de un escritor secreto.

Funciones: sábados 8, 15 de febrero a las 20:30, y domingos 9 y 16 de febrero a las 20:30. Entradas ya la venta por Alternativa Teatral.

* Auditorio Arthaus, en Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

————

Bailarinas incendiadas, de Luciana Acuña

La música suena en el escenario y el público baila hipnotizado mientras cinco performers relatan historias sobre oscuros sucesos ocurridos a mediados del siglo XIX. Se trata de crónicas sobre bailarinas incendiadas por el fuego de las lámparas de gas que se utilizaban en teatros de aquella época. ¿Será cierto? ¿Bailarinas incineradas por lámparas de gas?

Funciones: jueves 13, 20 y 27 de febrero a las 20:30, y viernes 7, 14, 21 y 28 de febrero a las 20:30. Entradas ya la venta por Alternativa Teatral.

* Auditorio Arthaus, en Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

————

El gran deschave, de Sergio de Cecco y Armando Chulak

La rutina y el acostumbramiento se instalaron en la vida de una pareja, un detonante nos muestra la verdad; vidas que necesitan amor, comprensión, ternura… Seres que necesitan mirarse a los ojos.

De Sergio de Cecco y Armando Chulak, con Claudia Carabajales, Walter Muni, Adriana Gasalla, Juan Lucero y Pedro Pelliza. Dirección general, Federico Jimenez. Entradas por PLATEANET Y ATRAPALO o en la boletería del teatro. Funciones: domingos de febrero, a las 18.

* Teatro Buenos Aires, en Rodriguez Peña 411, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::

DANZA

NOESTANGO en el teatro Metropolitan

Un espectáculo creado por el colectivo de danza integrado por Ollantay Rojas, Lisandro Eberle y Milagros Rolandelli. La pieza creada por la compañía Noestango, con la dirección de Ollantay Rojas reúne -a través de un gran despliegue escénico- a cinco bailarines: Manuco Firmani, Nicolás Minoliti, Ulises García, Milagros Rolandelli y Marcela Vespasiano acompañados por cinco grandes músicos: Emiliano Greco en piano y dirección musical, Matías Grande en violín, Lautaro Greco en bandoneón, Matías Tozzola en guitarra y Manuel Gómez en contrabajo.

Toda la energía de la danza se despliega potenciada por un repertorio muy poco visitado del gran Astor Piazzolla, entablando un diálogo en el que el movimiento, los cuerpos y el sonido se convierten en los verdaderos protagonistas de una nueva escena.

Funciones: miércoles 12, 19 y 26 de febrero a las 20. Localidades: $21.500, disponibles en Plateanet. 20% de descuento con Swiss Medical y 15% con Santander Amex.

* Teatro Metropolitan, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

Romeo & Julieta en el Teatro Avenida

Por pedido del público y tras el éxito obtenido la compañía, GDBDanza da comienzo a su temporada 2025, en una fecha sumamente especial para los enamorados, conmemorando la historia de amor y lealtad más relevante de todosl los tiempos. Función: 14 de febrero a las 20. Corografía y dirección: Guido De Benedetti.

La obra propone no solo el triunfo del amor por sobre las diferencias socio-económico-culturales e ideológicas sino además sobre el amor en las distintas relaciones humanas.

* Teatro Avenida, en Avenida de Mayo 1222, C. A. B. A.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

MÚSICA

Bebop Big Band. Desde el lunes 10, todos los lunes del año a las 20 hs. Dirigida por el trompetista Mariano Loiácono y cuenta además con grandes solistas como Gustavo Musso, Sebastián Loiácono, Pablo Raposo, Ramiro Penovi, entre otros.

Funky Torinos - Crook instrumental. Desde el lunes 10, todos los lunes a las 22.30 hs. La histórica banda que acompañó al mayor referente del funk argentino, Willy Crook, hace un repaso de la obra instrumental que aparece en sus discos. La banda está compuesta por Nacho Porqueres, Timoty Cid, Miguel Tallarita, Patán Vidal, Juan Valentino, Hubert Reyes y un desfile de invitados.

Alvaro Torres- Gillespi presentan “Forma”, martes 11 y todos los martes de febrero a las 22.30 hs. Un álbum que reúne música original compuesta en 2024 de forma colectiva. Ambos músicos se propusieron trabajar en un repertorio de un formato que podríamos denominar “dúo (ampliado)”, es decir que se han dado libertad de agregar instrumentos tocados por ellos mismos para orquestar las composiciones originales concebidas en dúo,sin convocar a ningún otro músico en el proceso.

Los shows son puntuales. Para los primeros, se da puerta una hora antes; para los segundos, media hora antes. Las entradas pueden adquirirse a través de www.bebopclub.com.ar, por boletería de martes a domingos de 17 a 20, o en la puerta.

* Bebop Club, Uriarte 1658, C. A. B. A.

————

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio.

Ciclo: Canciones al atardecer en la terraza del Centro Cultural Recoleta

Ciclo de recitales con bandas completas y solistas. Música en vivo para disfrutar de las mágicas puestas de sol de verano en la terraza del Recoleta. Actividades no aranceladas para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.

Viernes 14 de febrero a las 19:30 . Chechi de Marcos . La cantante y guitarrista se presenta con un repertorio de temas propios acompañada por una formación nueva (una segunda guitarra eléctrica, bajo, pistas, teclado y coro), un híbrido entre banda completa y show íntimo pero súper enérgico. Habrá canciones más rockeras y otras más pop siempre dentro del indie.

Domingo 16 de febrero a las 18. Nina Suarez: Cantante, compositora y guitarrista, Nina protagoniza un show acústico con un repertorio variado en el que confluyen canciones de Algo para decirte, el simple doble “Verano en capital”, temas inéditos y versiones de boleros.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

CINE

****

Ciclo Integral Andréi Tarkovski en el Teatro San Martín

"Andréi Rubliov" (1966)

Del viernes 14 al domingo 23 de febrero se llevará a cabo en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) un ciclo denominado Integral Andréi Tarkovski. El programa está integrado por los siete largometrajes que dan forma al núcleo de la filmografía del gran autor ruso, en copias en su mayoría enviadas desde Moscú y restauradas por los legendarios estudios Mosfilm. El ciclo está organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con Fundación Cinemateca Argentina y Mosfilm, con el apoyo de MUBI y el auspicio del programa radial Pax Russika.

La agenda completa del ciclo es la siguiente:

Viernes 14

Andréi Rublev (URSS, 1966)

La infancia de Iván (Ivánovo detstvo; URSS, 1962)

Sábado 15

La infancia de Iván (Ivánovo detstvo; URSS, 1962)

Stalker (URSS, 1979)

El sacrificio (Offret; Suecia/Reino Unido/Francia, 1986)

Domingo 16

Andréi Rublev (URSS, 1966)

Solaris (URSS, 1972)

Martes 18

El sacrificio (Offret; Suecia/Reino Unido/Francia, 1986)

El espejo (Zérkalo; URSS, 1975)

Nostalgia (Nostalghia; Italia/URSS, 1983)

Miércoles 19

Stalker (URSS, 1979)

La infancia de Iván (Ivánovo detstvo; URSS, 1962)

El espejo (Zérkalo; URSS, 1975)

Jueves 20

Nostalgia (Nostalghia; Italia/URSS, 1983)

Stalker (URSS, 1979)

Viernes 21

El espejo (Zérkalo; URSS, 1975)

Solaris (URSS, 1972)

Sábado 22

Andréi Rublev (URSS, 1966)

Domingo 23

Solaris (URSS, 1972)

El sacrificio (Offret; Suecia/Reino Unido/Francia, 1986)

****

Cine en el MALBA

Malba Cine pretende celebrar durante todo el mes de febrero a los medios de transporte con los que la humanidad se volvió moderna y llegó más rápido a todas partes. Una tradición no escrita indica que el más cinematográfico de esos medios es el tren, pero también se hicieron excelentes films protagonizados por autos y aviones. El ciclo Aviones, trenes y automóviles se verá en fílmico, como es costumbre, y habrá algunos cortometrajes sorprendentes sobre el tema. Finalmente, entre los estrenos, continúa Construcción de un mundo, de Guillermo Costanzo, que indaga en la vida y obra de la artista plástica Marta Minujin, ícono del arte argentino.

Viernes 14 de febrero

A las 18:00 , Yo quiero morir contigo , de Mario Soffici [Ciclo Aviones, trenes y automóviles ]

A las 20:00 , Construcción de un mundo , de Guillermo Costanzo

A las 22:00, Infierno en las nubes, de Nicholas Ray [Ciclo Aviones, trenes y automóviles]

Sábado 15 de febrero

A las 18:00 , El Expreso del Oeste , de Eugene Forde [Ciclo Aviones, trenes y automóviles ]

A las 20:00 , Algo viejo, algo nuevo, algo prestado , de Hernán Rosselli

A las 22:00 , La sed , de Ingmar Bergman [Ciclo Aviones, trenes y automóviles ]

A las 24:00, Christine, de John Carpenter [Ciclo Aviones, trenes y automóviles]

Domingo 16 de febrero

A las 18:00 , Popular tradición de esta tierra , de Mariano Llinás

A las 20:00 , Tú me abrasas , de Matías Piñeiro (estreno).

A las 22:00, El tren, de John Frankenheimer [Ciclo Aviones, trenes y automóviles]

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

*****

Cine Cosmos UBA

Imagen de 'Hasta el fin del mundo'

Del 13 al 19 de febrero, esta es la programación diaria, salvo los martes, que no se proyectan funciones. El Cine Cosmos UBA queda en la Avenida Corrientes 2046, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

18:25 - Sala 2 / 21:10 - Sala 1

El desertor | Israel, 2023 | 96 min (SAM 13) | Dirección: Dani Rosenberg

18:55 - Sala 1

Hasta el fin del mundo | EEUU, 2023 | 129 min (SAM 13) | Dirección: Viggo Mortensen

20:15 - Sala 2

Dahomey | Senegal, 2024 | 67 min (ATP) | Dirección: Mati Diop

16:40 - Sala 1

Stella, una vida | Alemania, 2023 | 120 min (SAM 13) | Dirección: Kilian Riedhof

16:20 - Sala 2

La favorita del rey | Francia, 2023 | 117 min (SAM 16) | Dirección: Maiwenn

21:30 - Sala 2

Extraña forma de vida | España, 2024 | 82 min (SAM 13) | Dirección: Pedro Almodóvar

15:05 - Sala 1

Hojas de otoño | Finlandia, 2023 | 81 min (SAM 13) | Dirección: Aki Kaurismaki

14:55 - Sala 2

El planeta salvaje | Francia, 1973 | 73 min (SAM 13) | Dirección: René Laloux

*****

Cine en el Centro Cultural Recoleta

Se presentan, durante febrero, películas con una programación variada. En el primer fin de semana, se cierra el ciclo Alemania inédita, con el apoyo del Instituto Goethe. Por una parte, se presenta el ciclo Adiós, Mr. Lynch, para homenajear a David Lynch con cuatro obras centrales que definen su arte. Por otro lado, se dedican los sábados y domingos de febrero a rescatar la ironía de Billy Wilder, quien -como guionista y director- fue el mayor ironista que tuvo el Hollywood clásico, con Billy Wilder, el irónico. Finalmente, los jueves de febrero, llega Italpark, de Juan Carlos Domínguez, documental que se focaliza en la emblemático parque de diversiones. Actividad no arancelada para residentes argentinos. Reservas en Entradas BA. Sujeto a la capacidad de la sala.

Viernes 14 de febrero

A las 18:00, Terciopelo azul, de David Lynch [Ciclo Adiós, Mr. Lynch]

Sábado 15 de febrero

A las 18:00, El bueno, el malo y el feo, de Sergio Leone [Ciclo Sábados de superacción]

Domingo 16 de febrero

A las 18:00, Primera plana, de Billy Wilder [Ciclo Billy Wilder, el irónico]

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

En el Museo Moderno

Asanas para un verano saludable. Juegos yóguicos en el Museo Moderno. La exposición Celina Eceiza: Ofrenda hace transitar por distintos estados de ánimo al pasar de un ambiente a otro. En este mundo de sensaciones agradables, los juegos yóguicos permitirán conectar el cuerpo y la mente, ensayar posturas y realizar ejercicios de respiración para sentirte mejor este verano. La actividad, a cargo de la artista Isolda Núñez Portillo, es abierta a todo público. Solo se debe reservar el lugar en el encuentro que se prefiera. Viernes 14 de febrero, a las 10:30. Orientado a público en general, en el segundo piso. Actividad gratuita con inscripción previa . Juegos yóguicos en el Museo Moderno.La exposiciónhace transitar por distintos estados de ánimo al pasar de un ambiente a otro. En este mundo de sensaciones agradables, los juegos yóguicos permitirán conectar el cuerpo y la mente, ensayar posturas y realizar ejercicios de respiración para sentirte mejor este verano. La actividad, a cargo de la artista, es abierta a todo público. Solo se debe reservar el lugar en el encuentro que se prefiera.Orientado a público en general, en el segundo piso. Actividad gratuita con inscripción previa AQUÍ

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

————

Actividades en el Museo Ana Frank

Museo Ana Frank verano 2025: visitas guiadas por jóvenes los jueves, viernes, sábados y domingos de 14 a 19 h. Los días jueves y viernes, 2x1 sobre el valor de la entrada general. Salas renovadas por el 15.° aniversario del Museo, nuevos objetos originales y la única reproducción del anexo secreto donde se escondió la familia Frank. Valor de las entradas: $5000 público general, $4000 para docentes, estudiantes y jubilados, menores de 10 años inclusive sin cargo. Información: https://centroanafrank.com.ar/visita-el-museo.

* Centro Museo Ana Frank Argentina (CAFA), Superí 2647, C. A. B. A.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

INFANTILES

Vacaciones de verano 2025: Destellos de otro mundo en el Museo Moderno

Hasta el domingo 16 de febrero. Destellos de otro mundo. Propuestas de verano para niños, niñas, adolescentes y familias. Hacer arte y hacer sociedad pueden ser acciones complementarias. Durante enero y febrero, el Museo Moderno se transformará en un campamento de verano: un vibrante espacio de aprendizaje y disfrute animado por el cruce entre niños, jóvenes, adultos, familias, comunidades, artistas y educadoras.

SEMANA 7 (del lunes 10 de febrero al domingo 16 de febrero inclusive)

Fenómeno fluorescente . Espacio de exploración y creatividad. Formas y colores bailan por los pasillos y las salas del Moderno. ¿Te animás a atraparlos y llevarlos al papel? Se espera a los visitantes para registrar en un gran rollo de papel las formas geométricas, las vestimentas coloridas y los paisajes ondulantes que descubran en su recorrido por el museo. Del lunes 10 de febrero al domingo 16 de febrero, de 15 a 17 . Orientado a niños, niñas y familias,en la Sala Yapeyú. Actividad gratuita sin inscripción previa.

Dibujos que bailan . Taller de experimentación creativa a cargo de Flor Sánchez. A partir de la observación de obras de las distintas exposiciones del Museo, se explorará la traducción entre diferentes lenguajes artísticos. El dibujo se transformará en escultura; la pintura en un poema, y la instalación en danza colectiva. Estas formas de traducción invitan a ampliar la imaginación a través del juego con diferentes materiales. Miércoles 12 de febrero, de 16 a 18 . Orientado a niños y niñas a partir de los 6 años, en la Sala Supervielle. Actividad gratuita con inscripción previa . Taller de experimentación creativa a cargo deA partir de la observación de obras de las distintas exposiciones del Museo, se explorará la traducción entre diferentes lenguajes artísticos. El dibujo se transformará en escultura; la pintura en un poema, y la instalación en danza colectiva. Estas formas de traducción invitan a ampliar la imaginación a través del juego con diferentes materiales.. Orientado a niños y niñas a partir de los 6 años, en la Sala Supervielle. Actividad gratuita con inscripción previa AQUÍ

Entre papeles y aplausos . Taller de juegos teatrales a cargo de Brenda Lem y Marianela Faccioli . Un maniquí puede ser el personaje de una gran historia. Una pintura puede convertirse en el escenario de todo aquello que imaginamos. Nuestros cuerpos son capaces de explorar los más variados universos. En este encuentro se van a crear personajes para actuar en el gran teatro del Moderno, inspirados en algunas de las numerosas obras del museo. Sábado 15 de febrero, de 16 a 18 . Orientado a niños y niñas a partir de los 6 años, en el Auditorio. Actividad gratuita con inscripción previa . Taller de juegos teatrales a cargo de. Un maniquí puede ser el personaje de una gran historia. Una pintura puede convertirse en el escenario de todo aquello que imaginamos. Nuestros cuerpos son capaces de explorar los más variados universos. En este encuentro se van a crear personajes para actuar en el gran teatro del Moderno, inspirados en algunas de las numerosas obras del museo.Orientado a niños y niñas a partir de los 6 años, en el Auditorio. Actividad gratuita con inscripción previa AQUÍ

Cielito lindo. Atelier para primera infancia a cargo de Eva Cuevas. Niños, niñas y familias están invitados a embarcarse en un recorrido lúdico por la exposición Celina Eceiza: Ofrenda, para explorar sus espacios blandos y sus coloridos rincones. Luego, con la curiosidad bien despierta, los asistentes se sumergirán en un atelier de creación sensorial para imaginar otros mundos posibles. Domingo 16 de febrero, de 11:30 a 12:30. Orientado a niños y niños de 18 meses a 3 años, en la Sala Supervielle. Actividad gratuita con inscripción previa . Atelier para primera infancia a cargo deNiños, niñas y familias están invitados a embarcarse en un recorrido lúdico por la exposición, para explorar sus espacios blandos y sus coloridos rincones. Luego, con la curiosidad bien despierta, los asistentes se sumergirán en un atelier de creación sensorial para imaginar otros mundos posibles.. Orientado a niños y niños de 18 meses a 3 años, en la Sala Supervielle. Actividad gratuita con inscripción previa AQUÍ

Vaivén. Espectáculo musical para las infancias. A través de juegos, ritmos y movimientos, la dupla Vaivén —formada por Florencia Knoblovits y Sofía Carelli— invita a un viaje musical para compartir en familia. Será un momento de disfrute a puro canto y baile, a través de un repertorio con aires latinoamericanos. Domingo 16 de febrero, de 17 a 18. Orientado a niños, niñas y familias, en el Auditorio. Actividad gratuita con inscripción previa . Espectáculo musical para las infancias. A través de juegos, ritmos y movimientos, la dupla Vaivén —formada por Florencia Knoblovits y Sofía Carelli— invita a un viaje musical para compartir en familia. Será un momento de disfrute a puro canto y baile, a través de un repertorio con aires latinoamericanos.. Orientado a niños, niñas y familias, en el Auditorio. Actividad gratuita con inscripción previa AQUÍ

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B.A.

————

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

———————

Colonia Natural y Artística

Del 3 al 14 de febrero

Para las vacaciones tenemos una propuesta que incluye al cuerpo en todas sus potencias. Saltar, investigar, girar, cocinar, pintar, leer, cantar, volar, bailar e imaginar nuevos mundos. Cada grupo cuenta con cuatro artistas/educadores/guías a cargo, lo que nos permite hacer cada actividad de manera personalizada y segura. Para el inicio se contempla un período de adaptación acorde a la necesidad de cada niño y su familia. En este periodo ayudamos y damos sostén a las familias para encontrar la mejor dinámica y actividad corporal y pedagógica. Para reservar la vacante se requiere completar el formulario de inscripción uno por cada niño/niña: Formulario de inscripción: https://forms.gle/RajNd2sHQP64Ww7U7.

Días y horarios: Enero y Febrero Sede Tigre Centro, Lunes a viernes de 9:30 a 12.30hs. Sede Palermo (Sede Arevalo) lunes a viernes de 9:30 a 12:30hs. Sede Vicente López Lunes a Viernes de 9:30 a 12:30hs. Sede Olivos Lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30hs.

Más información en: www.chicosabailar.com.ar +54 9 11 3649-8494 / chicosabailar@gmail.com / @chicosabailar. Coordinadora General y Pedagógica Marisa Fernández.

SEDES: Palermo: Arevalo 2255, CABA; Vicente López: Carlos F. Melo 1756, Pcia.de Buenos Aires; Olivos: Jose Manuel Estrada 2475, Pcia.de Buenos Aires; y Tigre: Navarro y Sarmiento, Pcia.de Buenos Aires.

__________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Programación 2025 de los cursos y clases de verano en el MALBA

Como cada año, durante los meses de enero, febrero y marzo, Malba Literatura presenta una nutrida oferta de cursos y clases magistrales, tanto para público general como para profesionales del área. Inscripción online o presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:30. Consultas: literatura@malba.org.ar Inscripción abierta.

OTRAS LITERATURAS

Curso presencial + virtual. Las trampas de la memoria: Borges, Marcel Proust, Philip K. Dick, Samuel Beckett, Julian Barnes, por Carlos Gamerro. Lunes 10, 17 y 24 de febrero de 18:00 a 19:30. Auditorio.

FILOSOFÍA

Curso presencial + virtual. Los libros negros de C. G. Jung: visiones para nuestro tiempo, por Bernardo Nante. Miércoles 19, 26 de febrero y 5 de marzo de 18:00 a 19:30. Auditorio.

LITERATURA ARGENTINA

Clase presencial + virtual. La literatura argentina por fuera del libro: nuevas audiencias en los años treinta. Radioteatro, revistas y diarios populares en el origen de la fotonovela, por Sylvia Saítta. Viernes 7 de marzo de 18:00 a 20:30. Biblioteca.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Talleres en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal

FEBRERO

CUANDO TODO ERA NADA, ERA NADA EL PRINCIPIO , dictado por Guido Chiossone Zitta . Cuando todo era nada, era nada el principio es un taller de lectura y escritura centrado en los comienzos narrativos de la literatura y el cine. Está destinado a gente que escriba o quiera empezar a escribir y busque herramientas para analizar textos propios y ajenos. Miércoles de 18:00 a 20:00. Informes e inscripción: gchiossonezitta@gmail.com. Actividad arancelada.

CUÉNTAME UNA VIDA , dictado por Marisa Avigliano .Un taller para escribir biografías breves. En una hoja de cuaderno (o dos) se contarán vidas reales o imaginarias. Ni Marcel Schwob ni el feed de Instagram aunque nos visiten ambos. Jueves 27 de febrero de 18:00 a 20:00 . Informes e inscripción: aviglianoumbria@gmail.com. Actividad arancelada.

NÓMADE , dictado por Fabián Casas . Un taller teórico-práctico que recorre los géneros poesía, ensayo, narrativa y cine. El curso no requiere de experiencia previa y tiene cupos limitados. Lunes o miércoles, a las 10:00 o a las 18:00 . Informes e inscripción: actividadesculturales@fce.com.ar o al teléfono +54 9 11 4429 3899. Actividad arancelada.

TALLER DE AUTOFICCIÓN , dictado por Fernanda Nicolini . De la vida al papel: recuerdos, historias de familia y experiencias personales como insumos literarios. Un espacio para intercambiar lecturas y poner en práctica disparadores de escritura. Lunes de 18:00 a 20:00 . Informes e inscripción: IG @fer.nicolini o por mail a fernicolinitalleres@gmail.com. Actividad arancelada.

Fantastic Taller: HISTORIETA Y DIBUJO, dictado por Cam Repetti. ­Taller de dibujo, historieta y producción de fanzines. Buscamos potenciar la creatividad para diseñar personajes y mundos nuevos con los cuales contar nuestras propias historietas, que se volverán fanzines. A lo largo del año veremos temas como diseño de personajes, estructura, línea dinámica, volumen, fondos, narrativa, guión y muchos temas más. Martes de 17:30 a 19:00. Dirigido a infancias de 7 a 13 años. Informes e inscripción: IG @fantastictaller o camilarapetti@gmail.com. Actividad arancelada.

* Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal, en Costa Rica 4568, C. A. B. A.

————

Laboratorio de Escrituras - Leer a Paul Auster

En febrero el Lab de Escrituras invita a zambullirse en La trilogía de Nueva York, de Paul Auster, con la guía de Eugenia Zicavo. Inscripción en este enlace. Los martes 11, 18 y 25 de febrero, de 19 a 21, por zoom.

El taller propone acercarse a la obra de Paul Auster a partir de la lectura y el análisis de sus tres libros más emblemáticos: Ciudad de cristal (1985), Fantasmas (1986) y La habitación cerrada (1986) reunidas en la Trilogía de Nueva York, en los que aparecen aspectos recurrentes en su obra: el azar, la figura del doble y el lugar de la ficción en la vida cotidiana, con una estructura que redefinió la novela de detectives.

————

Seminarios de verano y talleres de actuación y creación escénica 2025, a cargo de Victoria Roland

Seminarios intensivos en febrero y marzo: Hacer cosas con palabras (alianzas productivas entre los cuerpos y los textos)

Febrero: lunes 17 / miércoles 19, de 19 a 22. Marzo: miércoles 19 y 26, de 19 a 22.

El objetivo del seminario intensivo es propiciar una investigación de los textos desde procedimientos técnicos concretos que permitan desplegar y expandir la potencialidad material de las palabras: su dimensión sonora-musical, física, sensorial, sensible, expresiva, asociativa, imaginaria y poética. + INFO e INSCRIPCIONES solo por mail: vicoroland@gmail.com.

* En Sala de Máquinas, Lavalle 1145 (timbre subsuelo), C. A. B. A.

*

Taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2025). Turno noche, a partir de abril

Taller de actuación y creación escénica

Grupo 1: martes de 19 a 22. Grupo 2: miércoles de 19 a 22.

* En Sala de Máquinas, Lavalle 1145 (timbre subsuelo), C. A. B. A.

Taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2025). Turno mañana, a partir de abril

Taller de actuación y creación escénica

Jueves, de 10:30 a 13:30.

El TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA propone un espacio de entrenamiento en la práctica de la actuación entendida como una actividad creadora de lo escénico y como un campo de investigación expandido y en infinito movimiento. La actuación que invocamos está siempre atenta a las diversas preguntas que la interpelan como práctica artística contemporánea, y estas preguntas van mutando a lo largo del tiempo.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

+ INFO sobre los talleres e inscripciones: vicoroland@gmail.com.

————

TALLER DE INVENCIONES, Intensivo de verano, El rayo verde

El objetivo del taller es capturar el momento de experiencia sublime pero fugaz que son las ideas, las ocurrencias creativas, para darles espacio, ponerlas en diálogo y desarrollarlas como obra propia. Guía: María Canale.

Desarrollo de obra e investigación creativa. 4 encuentros por zoom durante febrero 2025. Dos horarios y grupos posibles:

martes de 18 a 20

miércoles de 14 a 16

No se requiere experiencia previa -para creadores de cualquier disciplina -se puede hacer con proyecto en curso o a partir de cero.

Más información, a través del mail mariacanaleclases@gmail.com o en este formulario:https://forms.gle/SF3UayUy3Amr9Tcq8.

PODCAST LAS INVENCIONES: https://open.spotify.com/show/5PIQDNhcx1MRxcyq18bFPO?si=2baea7d605104262.

————

————

Taller Leer la dictadura, por Julia Coria

A contramarcha de la idea de que no se puede escribir el horror, la literatura argentina acerca de la última dictadura cívico militar compone un corpus vasto y alucinante, de la pluma de reconocidísimos autores y autoras. En este taller se van a leer algunos de los cuentos y las novelas que lo componen. El taller se organiza en cuatro encuentros y en cada uno se conversará en torno a algún tema puntual, aunque por supuesto habrá superposiciones y diálogos entre los textos.

Programa:

Clase # 1: Total anormalidad: La vida en Estado de excepción.

Clase # 2: Ojos que no ven: Colaboracionismo, desinterés y entusiasmo de la sociedad civil.

Clase # 3: De tal palo: Los hijos van detrás de la historia de sus padres.

Clase # 4: Escribir el pasado: diálogo con autores y autoras que escribieron sobre el tema.

Cronograma: viernes 14, 21 y 28 de marzo, de 18:30 a 20:00. Formato virtual.Arancel: $ 27.000 para residentes en Argentina y 30 usd para quienes viven en el exterior (incluye materiales de lectura no obligatoria pero sí enfáticamente sugerida). Las vacantes se reservan con una seña del 50%. Las y los participantes de todos los talleres de Julia tienen 15% de descuento en el arancel. Más infomación, consultar en unajuliacoria@gmail.com.

————

Seminarios y talleres organizados por La Balandra

Narrativas esenciales: un diálogo entre Natalia Ginzburg y Elena Ferrante. A cargo de la escritora Natalia Brandi . ¿Qué tienen en común dos escritoras tan distintas, separadas por décadas y contextos históricos diferentes? Natalia Ginzburg y Elena Ferrante, a pesar de sus particularidades, comparten una mirada visceral sobre la condición humana, especialmente sobre la experiencia femenina. En este taller exploraremos las conexiones y los contrastes entre las obras de estas dos grandes narradoras. A través de un análisis comparativo de sus novelas, relatos y cuentos. Para solicitar información escribir al correo info@fundacionlabalandra.org.ar o enviar un whatsapp (+54 9 11 2235-1029) con el asunto SEMINARIO CON NATALIA BRANDI. Jueves 13 de febrero , de 19 a 20:30 (ARG). Modalidad: Vía Zoom.

Autobiografía de mi madre, de Jamaica Kincaid, taller dictado por Mauricio Koch. Autobiografía de mi madre no es un texto pensado en términos de principio, nudo, clímax y desenlace. No hay suspenso (de entrada, ya lo sabemos todo), lo que hay es una voz potente y lírica. ¿En qué reside el encanto de esa voz?, ¿qué características tiene? Estas son algunas de las cuestiones que se trataráem en el taller de lectura de dos encuentros, que dictará Mauricio Koch en el mes de febrero, sobre esta obra de Jamaica Kincaid. Para solicitar información escribir al correo info@fundacionlabalandra.org.ar o enviar un whatsapp (+54 9 11 2235-1029) con el asunto SEMINARIO POESIA HAIKU. Martes 18 y 25 de febrero, de 19:30 a 21 (ARG). Modalidad Vía Zoom. Actividad arancelada, con inscripción previa y abono adelantado. Las socias y socios de la Fundación La Balandra podrán acceder con descuento, según su categoría.

Otras propuestas literarias: actividades y lecturas recomendadas:

Dana Babic . De marzo a mayo . Lunes, de 19 a 20:30 hs. Taller de lectura profesional. Dictado por. Lunes, de 19 a 20:30 hs. Más información, acá

Registro de Escritores: Un espacio para difundir y visibilizar a escritoras y escritores con el fin de difundir sus obras.

Más información de todas las actividades, consultar en el correo info@fundacionlabalandra.org.ar.

————

CURSO GRATUITO Y VIRTUAL “EL MUNDO DE ANA FRANK”

Capacitación gratuita, a distancia, abierta al público y de corta duración. Pretende ser una puerta de entrada para todos aquellos interesados en conocer sobre la historia de Ana Frank y su familia. Al ser autogestionado, cada cursante lo hace a su tiempo, con la posibilidad de atravesar los tres módulos en una sola jornada o en varias. Consultas: cursosanafrank@gmail.com.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

A los 20 años de la tragedia, Canal Encuentro estrena Cromañón

Sobrevivientes y familiares se unen en la danza, la música y la pintura para recordar. Canal Encuentro estrena el lunes 30 de diciembre, intercalado en la programación, el microprograma Cromañón. A los 20 años de la tragedia de Cromañón, esta pieza documental ofrece un viaje emotivo y artístico hacia la memoria colectiva. Desde la danza, la música y la pintura, sobrevivientes y familiares se unen para recordar a quienes padecieron aquella fatídica noche. Una bailarina, sobreviviente y especialista en expresión corporal, interpreta una pieza musical compuesta por otro sobreviviente, mientras el padre de dos jóvenes que lograron escapar con vida transforma la experiencia pintando un mural. La fusión de estas tres expresiones artísticas se convierte en un homenaje y un llamado a nunca olvidar.

Ficha técnica: Cromañón, microprograma-efemérides, 20 años de la tragedia de Cromañón. Duración: 8 minutos. Producción interna de Canal Encuentro.

————

Nuevas ediciones históricas de la Heritage Live Collection del Teatro Colón

El Teatro Colón continúa rescatando y celebrando su legado sonoro con la incorporación de títulos emblemáticos a su Heritage Live Collection, una iniciativa dedicada a la restauración de grabaciones históricas en vivo. Este proyecto, coordinado por Diego Fischerman, se distingue por su compromiso con la máxima calidad sonora, preservando los armónicos originales y la autenticidad del sonido de la sala.

Entre los nuevos lanzamientos destacan dos hitos inolvidables: Carmen, de Georges Bizet (13 de julio de 1967), protagonizada por Grace Bumbry y Jon Vickers, bajo la dirección de Georges Prêtre, un referente indiscutido en este repertorio. E Il Trovatore, de Giuseppe Verdi (5 de junio de 1969), con un elenco de lujo encabezado por Carlo Bergonzi y Leontyne Price, acompañados por Fiorenza Cossotto y Piero Cappuccilli, con la batuta de Romano Gandolfi.

Además, se suman: una interpretación histórica de Rhapsody in Blue, de George Gershwin, a cargo del pianista Enrique “Mono” Villegas junto con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Pedro Ignacio Calderón (1971) y el icónico concierto del Sexteto Tango en el Teatro Colón, de 1972.

Se publicó, también, el Concierto de Piazzolla de 1983, con el estreno en el Teatro Colón del Concierto de Nácar para 9 tanguistas y orquesta junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Pedro Ignacio Calderón. Por primera vez, se incluirá el concierto completo y un ensayo inédito, restaurados a partir de las cintas originales del archivo del teatro. Estos títulos se integran a una colección que incluye registros de figuras legendarias como Martha Argerich, Maria Callas, Birgit Nilsson, Horacio Salgán, Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla, entre otros.

Disponible en todas las plataformas de streaming, esta colección celebra el patrimonio sonoro del Teatro Colón, llevando su historia y excelencia artística a públicos de todo el mundo.

————

La imaginación compartida: Trayectoria del Premio Ibermuseos de Educación

Ibermuseos se complace en presentar La imaginación compartida. Trayectoria del Premio Ibermuseos de Educación, una memoria interactiva que reúne catorce años de trabajo colectivo, visiones compartidas y experiencias educativas impulsadas por museos iberoamericanos. Esta publicación celebra el papel fundamental de los museos en la democracia cultural y la garantía de derechos, destacando su función educativa y social a través de 284 proyectos que han beneficiado a más de 50 mil personas en 17 países.

El micrositio de la memoria interactiva ofrece: Información completa sobre las 12 ediciones del Premio Ibermuseos de Educación, con recursos que permiten explorar desde distintas perspectivas esta inspiradora trayectoria. Reflexiones en la sección ‘Perspectivas Regionales’, donde destacadas mujeres iberoamericanas del ámbito de los museos, la educación, el patrimonio y la cooperación abordan temas clave como género, niñez, decolonialidad, ciudadanía, democracia cultural y políticas públicas. Datos y logros principales obtenidos a lo largo de las convocatorias, destacando las temáticas trabajadas: capacitación, accesibilidad e inclusión, género y diversidad, sostenibilidad, memoria y derechos humanos, y puesta en valor del patrimonio. Reconocimiento a las personas e instituciones que han participado activamente en las comisiones nacionales y especiales de evaluación, cuyo aporte ha sido clave para el éxito del Premio.

https://premio.ibermuseos.org/

:::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

La Academia Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional de las Artes convocan al Premio Composición ANBA-FNA 2025 para obras sinfónicas

El concurso está destinado a compositores argentinos o naturalizados nacidos a partir del 1 de enero de 1985. Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo de 2025.

El concurso otorgará un único premio de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos argentinos), Diploma de Honor y el estreno de la obra por la Orquesta Sinfónica del Neuquén, bajo la dirección de Andrés Tolcachir, en la segunda mitad de 2025. El jurado, conformado por miembros de la Comisión de Música de la ANBA, podrá otorgar, además, hasta dos menciones honoríficas no remuneradas. Las obras deben ser inéditas, no estrenadas ni premiadas y estar registradas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Las composiciones deben ser de autoría individual (no se admitirán coautorías, arreglos ni transcripciones), durar entre 10 y 15 minutos, y ajustarse al orgánico orquestal especificado en el reglamento.

Las obras se deben entregar según las indicaciones del reglamento en la ANBA, Sánchez de Bustamante 2663, 2.º piso, CABA (C1425DVA), excepto entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025. Los resultados se darán a conocer antes del 31 de agosto de 2025 y serán publicados en los sitios web de la ANBA y del FNA.

* Consultas vía mail a: cultura@anba.org.ar. Más información, reglamento y preguntas frecuentes en el sitio del FNA: fnartes.gob.ar.

————

El II Premio Rapallo de Poesía 2025 abre su convocatoria para autores en lengua castellana

La Revista Rapallo ha anunciado la apertura de la convocatoria para el II Premio Rapallo de Poesía 2025, un certamen que busca destacar obras inéditas de poetas en lengua castellana. Según informó la publicación, los interesados tendrán hasta el 31 de marzo de 2025 para presentar sus trabajos, los cuales deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos en las bases del concurso. De acuerdo con la información publicada por la Revista Rapallo, el premio está dirigido a autores mayores de 18 años, sin importar su nacionalidad. Las obras deberán estar escritas en español, ser completamente inéditas y tener una extensión mínima de 50 páginas y máxima de 100. Además, cada participante podrá presentar únicamente una obra, que deberá ser de temática y forma libres. Uno de los aspectos destacados de las bases es que, en caso de que una obra inscrita en este concurso resulte premiada en otro certamen, el autor deberá notificarlo de inmediato a la organización del Premio Rapallo para proceder a retirar su participación. Este requisito busca garantizar la exclusividad de las obras presentadas, según detalló la revista. El plazo para la recepción de trabajos comenzó el 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 31 de marzo.

Más información en: https://revistarapallo.com/index.php/2025/01/01/ii-premio-rapallo-de-poesia-2025.

————

Convocatoria al 13.º Premio Ibermuseos de Educación

Para reconocer y fomentar el papel educativo de los museos de Iberoamérica. Inscripciones abiertas hasta el 27 de febrero de 2025. El 13º Premio Ibermuseos de Educación está dirigido a instituciones museísticas de toda Iberoamérica y tiene como propósito reconocer y apoyar 10 proyectos en desarrollo, otorgando a cada uno 5.000 euros. En total, serán distribuidos 50 mil euros en premios. Más información en https://convocatorias.ibermuseos.org/es/.

_______________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.