Guía de Arte y Cultura: semana del 3 al 10 de noviembre

ARTE

Tiempo de Provincias

Tiempo de Provincias es una exposición sobre el período de construcción de la Argentina y es parte, junto a la exhibición Tiempo de Revolución, de la renovación del guión principal del Museo Histórico Nacional. Tiempo de Provincias es una exposición del período que va desde la disolución del gobierno central de las Provincias Unidas y de la Liga de los Pueblos Libres en 1820 hasta la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, una época en la que el eje de la vida social, política y económica estuvo en las provincias. Fueron tres décadas decisivas, conflictivas y violentas en las que se formó la identidad argentina y se delinearon las bases de un país federal.

En Tiempo de Provincias también se podrán apreciar pertenencias de Bernardino Rivadavia, Facundo Quiroga, Manuel Dorrego, Juan Bautista Alberdi, José Echeverría, Hilario Ascasubi, José Mármol, Juan Agustín Maza, Manuela Rosas y Florencia Varela, armas del almirante Guillermo Brown, Martín Rodríguez, Juan Felipe Ibarra, Federico Rauch, Ángel Pacheco, Ciriaco Cuitiño, Justo José de Urquiza y de Ángel Vicente, el Chacho Peñaloza, así como retratos de las principales figuras políticas de la época.

*Museo Histórico Nacional. Defensa 1600 - CABA

Trama en América. Artistas tejedoras anónimas del Norte Argentino

Galería Herlitzka & Co. inaugura Trama en América, exhibición que integra obras de arte contemporáneo latinoamericano de los reconocidos artistas Marcela Astorga, Andrés Bedoya, Carla Beretta, Gerardo Goldwasser, Juan José Olavarría, Teresa Pereda y Candelaria Traverso, con piezas textiles de la ex colección García Uriburu realizadas por artistas tejedoras anónimas de mediados del siglo XX en la región centro-norte de Argentina.

Lunes a viernes: 11:30 a 19 hs, hasta el 29 de diciembre de 2023.

*Herlitzka & Co. Libertad 1630 – Buenos Aires

A 18 minutos del sol

La exposición A 18 minutos del sol aborda la observación astronómica y el acceso al espacio exterior como ejes para activar un diálogo entre la imaginación artística y la exploración científica. Se accede al espacio exterior desde tres perspectivas diferentes e interconectadas: la ciencia, las cosmologías indígenas y la espiritualidad. En torno de cada uno de estos centros de interés orbitan más de noventa artistas argentinos de territorios y generaciones distintas que establecieron conexiones profundas con las cosmovisiones del cielo, desde perspectivas y objetivos propios. La exposición propone una investigación abierta a lo largo de todo el territorio argentino, desde el Chaco salteño hasta la Patagonia, y toda la historia del arte de nuestro país, abarcando a artistas tanto históricos como contemporáneos, para entender cómo es el mapa que creamos, desde el sur, con el fin de acercarnos a las estrellas y sus reflejos.

La exhibición subraya los lazos populares, espirituales y científicos que vincularon la producción visual de nuestro territorio con las grandes preguntas sobre el espacio exterior, lo que ha dado lugar a una reescritura de las narrativas coloniales sobre la historia política y social de nuestros cielos. Tomando como eje fundamental la perspectiva indígena local, para la cual el cielo es un reflejo de la Tierra y viceversa, la exposición se sumerge en la potencialidad de sentir los cielos que nos cubren como una forma de entender el planeta en el que vivimos.

La muestra se puede visitar de 11 a 19 (sábados, domingos y feriados hasta las 20) hasta el 31 de diciembre.

*Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Av. San Juan 350.

Pintores de la Historia

Una exhibición donde podrán verse las obras de algunos de los pintores más importantes de la colección del Museo. Los óleos que la conforman representan acontecimientos centrales de la historia argentina y son parte del imaginario nacional. Se destacan entre ellas El Cabildo Abierto del 22 de mayo de Pedro Subercaseaux, La Capitulación de Salta, 1813 de Augusto Ballerini, La Revista de Rancagua, de Juan Manuel de Blanes y las pinturas de Cándido López sobre la Guerra de la Triple Alianza.

Muchas de esas imágenes son las que vemos cuando se busca información sobre hechos fundamentales de la historia argentina en los libros escolares o en internet. Y que, aunque fueron creadas varios años después de los eventos que describen o recrean, quedaron fuertemente asociadas con ellos en el imaginario colectivo.

Entrada libre y gratuita

*Museo Histórico Nacional. Defensa 1600 – CABA

Materia, una muestra de Juan Travnik

La presentación de nuevos trabajos de Juan Travnik, referente de la fotografía latinoamericana, está conformada por un grupo de más de cincuenta fotografías color que abordan la temática del paisaje urbano.

El recorrido, especialmente por Buenos Aires, nos trae imágenes de rincones y paisajes en los que su mirada contemplativa rescata diferentes capas de materias. Los primeros trabajos son de 2019 y se extienden hasta 2023. Manchas en las paredes, remiendos, tachaduras, textos que no se leen, vestigios de lo quitado o reemplazado y roturas o desgastes propios del paso del tiempo producen una serie de capas que, como sedimentos, construyen la posibilidad de un abordaje que termina en imágenes de ambigüedad misteriosa y múltiples lecturas.

En Materia, estos elementos, como la presencia de cortinas metálicas cerradas, huellas de carteles en las paredes, agujeros tapiados y geometrías interrumpidas, son tratados por Travnik de tal manera que, según la lectura del curador de la muestra, el francés Alexis Fabry, conllevan una referencia directa al movimiento informalista que se extiende desde fines de los años 40.

Visitas de jueves a domingos de 12 a 19 horas, hasta fines de enero de 2024.

* Fundación Larivière, Caboto 564, La Boca. Entrada: $ 500.-

Tributo, muestra fotográfica internacional en el Palacio de las Aguas Corrientes

Exhibida en la Fotogalería a cielo abierto del Palacio de las Aguas Corrientes, y curada por el artista Alejandro Chaskielberg, la muestra reúne a 7 fotógrafos internacionales de Rusia, Países Bajos, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y nuestro país, que con su mirada inquieta abordan diversos temas medioambientales y buscan generar conciencia para poder habitar un planeta más sustentable. En el marco de su programa AySA Cultura, Celine Frers, Helen Glazer, Nadia Huggins, Sergey Pesterev, Diewke Van Den Heuvel, Rodrigo Terrén y Sofía Lopez Mañan, logran un homenaje a través de fotografías que muestran su belleza y potencia en el vínculo generado entre las personas y su entorno natural.

*Fotogalería a cielo abierto del Palacio. Av. Córdoba, altura 1950, entre Riobamba y Ayacucho. Acceso libre y gratuito.

En Fundación OSDE

Los esperamos el jueves 19, a partir de las 19.00 h, para la apertura de la exposición y la premiación de los artistas seleccionados en la 5ta edición del Premio Argentino a las Artes Visuales.

La exhibición de obras podrá ser visitada hasta el 9 de diciembre.

*Fundación OSDE | Espacio de Arte. Arroyo 807 C1007AAA C.A.B.A

De la calle a la galería

Gente en su sitio, o tentativas de una noble igualdad, del escultor chileno Nicolás Miranda, entra en su última etapa en Buenos Aires. El proyecto enmarcado en la dinámica artística contemporánea conocida como site specific, culminó la etapa de las intervenciones y de las operaciones relámpago en distintos puntos simbólicos de la ciudad; para ingresar en la última fase del plan titulada De la calle a la galería. Curaduría de Néstor Zonana y texto de Evelyn Sol Márquez.

Visitas: de lunes a viernes de 14 a 19h. Hasta el 30 de noviembre

*Galería Pabellón 4. Ramírez de Velazco 556 pb, Villa Crespo

Se exhiben los proyectos ganadores del Programa Impulso Cazadores 2023

Agenda 3 al 10 de noviembre

Fundación Cazadores presenta el segundo proyecto ganador de Impulso Cazadores, un programa que acompaña a artistas en todo el proceso creativo de un proyecto transdisciplinario en desarrollo. Luego de Desierto, de Nicolás Licera Vidal y Sofía Kauer, con la tutoría de Iván Haidar, este jueves 26 de octubre se presentó Frenesí de alimentación en el salón de cabello, de Cynthia Carllinni. La muestra podrá visitarse los sábados 4 y 11 de noviembre, entre las 16 y las 20 hs., donde habrá activaciones de la obra.

Se trata de una instalación performática y docu-serie que se compone como archivo de psicomagia, mitos, supersticiones y desfasajes. La obra explora elementos del grotesco criollo desplegados en un mundo especulativo de ciencia ficción.

La idea comenzó a gestarse en 2019, a partir del encuentro de la artista con el mobiliario de peluquería heredado de su abuela Elena, una inmigrante gallega poseedora de un local en Villa Urquiza.

Sesión de desarraigo del cabello: sábado 4/11. Sesión de batidos del cabello: sábado 11/11

*Fundación Cazadores. Villarroel 1438, CABA

“Memoria”, una exposición retrospectiva de Boris Lurie

El museo Judío de Buenos Aires y el Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invitan a la inauguración de “MEMORIA”, la exposición retrospectiva del artista ruso- norteamericano Boris Lurie.

La exposición compuesta por 130 obras, se presenta por primera vez en Argentina en el marco de una gira latinoamericana. Y está organizada por la Boris Lurie Art Foundation (BLAF), de la ciudad de Nueva York, por el Museo Judío de Buenos Aires y por el Centro Cultural Borges de Buenos Aires.

La muestra se exhibirá en dos sedes: el Museo Judío de Buenos Aires ubicado en Libertad 769 (que inaugurará el martes 10 de octubre). Y en el Centro Cultural Borges, ubicado en Viamonte 525 (cuya inauguración será el miércoles 11 de octubre). Para las exposiciones en Argentina, la Boris Lurie Art Foundation (BLAF), imprimió un catálogo bilingüe, que se presentará en el marco de las exposiciones. En ambas sedes la entrada es gratuita.

Cierra el 26 de noviembre de 2023.

Premio Argentino a las Artes Visuales 2023 - 5ta. Edición

El Espacio de Arte de la Fundación OSDE anuncia la inauguración de la exposición de obras seleccionadas de la 5ta edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Esta edición tuvo la novedad de la extensión a la participación a toda la comunidad artística, sin límite de edad.

La exposición permanecerá abierta hasta el 9 de diciembre, de lunes a sábados de 12 a 20.

*Espacio de Arte de la Fundación OSDE, Arroyo 807, CABA.

111.º Salón Nacional de Artes Visuales

La exposición del 111.º Salón Nacional de Artes Visuales está organizada por el Palacio Nacional de las Artes – Palais de Glace con la colaboración de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación. Este año, la exhibición tendrá tres sedes: el Centro Cultural Borges, el Centro Cultural Kirchner y el Centro Cultural Paco Urondo.

La exhibición, integrada por 212 obras seleccionadas y premiadas de artistas de todas las regiones de Argentina, marca una creciente participación federal en su 111.ᵃ edición. La curaduría, a cargo de Guillermina Mongan, indaga sobre la multiplicidad de tiempos que conviven en las prácticas artísticas del Salón. Las historias del arte, los imaginarios en torno al futuro, las memorias y sus insistencias, y la relación con nuestros territorios, son algunos de los núcleos que organizan la propuesta curatorial.

Las categorías artísticas de los Premios Salón Nacional de Artes Visuales son: Artes del Fuego, Dibujo, Escultura, Fotografía, Gráfica, Instalaciones y Medios Alternativos, Pintura, Textil y Espacio no Disciplinario. El reglamento contempla otorgar más premios a mayor cantidad de personas inscriptas por categorías para los segundos y terceros premios.

*Centro Cultural Borges. Hasta el 12/11, de miércoles a domingos de 14 a 20 h. Viamonte 525, CABA

*Centro Cultural Kirchner. Hasta el 12/11, de miércoles a domingos de 14 a 20 h. Sarmiento 151, CABA

Los sitios son amigables para personas con movilidad reducida. Entrada libre y gratuita.

Cultura colibrí, Juguetes rabiosos y Danza actual en el Moderno

Cultura colibrí. Arte e identidad en el under de los años 80 y 90 es una evocación a las fantasías de la contracultura en la Argentina de los 80 y 90 a través de la crónica y la poesía del poeta, performer y letrista Fernando Noy como protagonista del período y sobreviviente de una generación arrasada por las violencias de la última dictadura militar y posteriormente por la crisis del VIH-sida.

Juguetes rabiosos. Vanguardia y destrucción en el arte argentino de los años 60 se enfoca en el período de la década del sesenta, una época marcada por la experimentación y el cuestionamiento a los límites del arte, en el que algunos artistas realizaron una serie de gestos de destrucción de sus propias obras.

La exposición Danza actual. Experimentación en la danza argentina de los años 60, es un proyecto impulsado por el Museo Moderno que indaga en un episodio poco frecuentado en la historia de las vanguardias de los años 60: la experimentación y la renovación de la danza moderna en Buenos Aires. También, rinde homenaje a las maestras pioneras y a las mujeres que llevaron la danza moderna a las grandes audiencias e inspiraron a las generaciones más jóvenes.

*Museo Moderno. Avenida San Juan 350, San Telmo

Archivo represión

El Rojas, dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA presenta: entrepíxel, ciclo de artes electrónicas. El ciclo entrepíxel (e/pxl) de artes electrónicas, presenta ideas, obras, clases magistrales, performances y proyectos de artistas de la escena local mediante una programación anual de exposiciones y eventuales activaciones resultantes de las mismas.

Archivo represión es un proyecto de investigación que reflexiona en torno a los mecanismos de la memoria en la era de la imagen digital. A partir de imágenes de represión en Latinoamérica recopiladas de redes sociales y procesadas con inteligencias artificiales. Este acervo de imágenes es expuesto a diversas redes neuronales artificiales entrenadas para reconocer rostros y cuerpos humanos, creando así una nueva serie de imágenes junto a un devenir de problemas filosóficos propios de estos procesos algorítmicos actuales. El proyecto, ganador de una mención en el Premio ITAÚ 2023 en la categoría Arte e inteligencia artificial, dialoga con la propuesta del texto “Excavating AI” de Kate Crawford y Trevor Paglen, en donde los investigadores australianos se plantean el deber de continuar examinando a quienes nos examinan por medio de estas inteligencias artificiales (AI).

Curador: Guillermo Peloche

Inauguración: miércoles 8 de noviembre | 19 h. Visitas: Lunes a sábados de 10 a 20 h

*Espacio entrepíxel – Av. Corrientes 2038. Entrada gratuita

Manifiesto verde

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la inauguración de la exposición Manifiesto verde. La exhibición forma parte del programa anual 2023 del Museo Moderno, El arte, ese río interminable.

En Manifiesto verde se pone de relieve el arte pionero de impronta ecológica creado a partir de los años ´60 por Nicolás García Uriburu y se propone un diálogo entre él y otros artistas argentinos cuyas obras reactivan el imaginario de la naturaleza.

Participan también Luis Fernando Benedit, Melé Bruniard, Juana Butler, Feliciano Centurión, Nora Correas, Casimiro Domingo, Raquel Forner, Ricardo Garabito, Edgardo Giménez, Juan Grela, Aid Herrera, Lido Iacopetti, Marcelo Pombo y Juan Tessi.

Las obras que integran esta exposición fueron producidas entre la década de 1940 y la actualidad, y son una celebración del arte como herramienta fundamental para descubrir el vigor que caracteriza a la Tierra, al que los artistas acceden a partir de la observación minuciosa de sus entornos y de sus ejercicios pictóricos e imaginarios. En estas obras convergen la realidad y la fantasía: son visiones exuberantes donde humanos, flora, fauna, aire, agua y tierra conviven y participan de procesos de transformación e intercambio.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes: cerrado. Miércoles: entrada gratuita para público general. Hasta el 31 de diciembre.

Entrada general: $500 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

Gente de mi ciudad

Agenda 6 al 13 de octubre

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Ciudad informan que se inauguró, en la Fotogalería del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), la exposición Gente de mi ciudad, con imágenes de la edición número 24 del tradicional concurso organizado por el Banco Ciudad. La muestra podrá visitarse hasta el domingo 5 de noviembre de 14 a 20 horas.

Las imágenes reflejan la vida y las costumbres de Buenos Aires, de quienes la habitan o la transitan, preservando aspectos históricos y sociales que son parte de su patrimonio cultural.

___________

Cien caminos en un solo día

La exposición forma parte del programa anual 2023 del Museo Moderno, El arte, ese río interminable.

Para Cien caminos en un solo día, Luciana Lamothe (Mercedes, prov. de Buenos Aires, 1975) creó especialmente un paisaje suburbano monumental, sobre el que artistas argentinos de diferentes contextos, expresan las propuestas que irrumpieron durante la crisis económica de fines de 2001. La gran instalación de Lamothe aloja un conjunto de objetos, instalaciones, esculturas, videos, pinturas y fotografías, varias de ellas pertenecientes a la colección del Museo Moderno, y otras producidas para esta exposición.

La exhibición busca poner de relieve el contrapunto entre el desgarro y la reparación. En este sentido, su curadora, Jimena Ferreiro, explica “Son versiones de la ciudad –entre la destrucción y la reconstrucción– que señalan la rotura y la desarticulación, al tiempo que buscan refugio en el espacio doméstico y los encuentros inesperados en la calle. Desde esta mirada, una explosión puede ser también un estallido de color que transforma, por unos instantes, el paisaje seriado de la ciudad para volver el cielo fucsia y dar a sus cúpulas una composición como la del arcoíris.”

Los artistas participantes son Nicanor Aráoz, Daniel Basso, Facundo Belén, Belleza y Felicidad Fiorito, Diego Bianchi, Eugenia Calvo, Paula Castro, Cynthia Cohen, Tomás Espina, Mariana Ferrari, Dieqo Fiqueroa, Graciela Hasper, Carlos Herrera, Juliana Iriart, Irina Kirchuk, Martín Legón, Mariana López, Valentina Liernur, Tomás Maqlione, Verónica Meloni y Clorindo Testa, quienes investigan las posibilidades de un arte vital, urbano, dramático y lúdico que se alza por entre los escombros.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes: cerrado. Miércoles: entrada gratuita para público general. Hasta el 31 de diciembre

Entrada general: $500 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

Al Rojo Vivo, de Renata Schussheim

El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, inaugura “Al Rojo Vivo” de Renata Schussheim, una exposición que expresa medio siglo de trabajo de una artista insoslayable en la cultura argentina y global.

No es una retrospectiva: es la apertura de “los archivos” que contienen el imaginario de una mujer pionera y multifacética, que, en esta exposición montada en tres salas vinculadas entre sí, abre el cuerpo de su obra para presentarlo desde una mirada contemporánea, invitando a un viaje con ideas convocantes, sentido del humor, sugestión y poesía.

Un cosmos construido por el cruce de artes plásticas, escénicas y visuales, la música y el rock. Algunos hitos de su producción vinculada al rock y al arte colaborativo que realizó junto a Charly García, Luis Alberto Spinetta y Federico Moura, con fotos de Jorge Fisbein, Eduardo Martí, Gianni Mestichelli, Martin Gurfein, José Luis Perotta y Gabriel Rocca, estarán exhibidos en distintos formatos y soportes. Habrá además vídeos, dibujos, animaciones, gigantografías, collages, esculturas, elementos corpóreos y dispositivos escenográficos, vestuarios y figurines de toda su trayectoria.

Se podrá visitar con entrada libre y gratuita de martes a viernes de 13.30 a 22 h, y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 h.

*Centro Cultural Recoleta. Junín 1930

Faivovich & Goldberg: Otumpa

Desde hace casi 18 años, Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg investigan, desde una perspectiva tanto local como universal, los meteoritos que cayeron en Campo del Cielo (Chaco Austral, Argentina).

Viajan a través del tiempo por las diversas historias que desplegó el fenómeno, sumergidos en una búsqueda constante, cíclica y obsesiva que permita arrojar luz sobre un tesoro galáctico: la historia cultural, científica y social de una región, desde sus pueblos originarios a la conformación del Estado Nación, desde la fascinación humana por el cosmos hasta la devastación actual del planeta.

Entre las múltiples búsquedas y preguntas del dúo, está la mítica historia del Mesón de Fierro, el célebre meteorito en la cosmología mocoví. Desaparecido en 1783 a manos de una comitiva española, este meteorito ha sido buscado desde entonces por todo tipo de exploradores y entusiastas durante más de dos siglos. La exposición de los artistas en el Museo Moderno abordará la desaparición y el encuentro con el meteorito más buscado de Campo del Cielo.

Curaduría: Javier Villa. Producción: Edgar Lacombe y María Venancio

Hasta el 28 de Febrero de 2024

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

Celebramos Prilidiano

La muestra invita a festejar los 200 años del nacimiento de Prilidiano Pueyrredón con la exhibición de un importante conjunto de sus obras, pensarlo como el hombre moderno que fue para su tiempo y, en ese andar, propone una hipótesis interesante y poco visitada: la estrecha relación de sus pinturas con la fotografía. En su propia casa, el Museo Pueyrredón, del 30 de septiembre al 3 de diciembre, con acceso gratuito.

Será una gran oportunidad para ver obras de colecciones privadas que nunca o muy pocas veces fueron exhibidas al público en general, como también importantes trabajos de colecciones públicas.

Podrá visitarse los fines de semana, de 14 a 18, y los martes y jueves, de 10 a 18. Entrada gratuita. Para más información, www.sanisidro.cultura.gob.ar

*Museo Pueyrredón (Rivera Indarte 48, San Isidro)

Golden People

Una experiencia única donde el vino y el arte convergen en una cerrajería que se transforma en una galería efímera. La iniciativa es obra del renombrado artista Diego Alexandre, quien presenta su nueva exhibición Golden People, que busca devolver a estos tiempos un bocado de los años 90, donde el dorado, la música y las performance callejeras se fundían con copas y postales de excentricidad.

Lunes miércoles y viernes de 14 a 19 hs. Hasta el 30 de noviembre

* Paraguay 414, Ciudad de Buenos Aires

Llega al Bellas Artes la primera muestra antológica dedicada a Eduardo Sívori

El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró en el Pabellón de exposiciones temporarias “Eduardo Sívori. Artista moderno entre París y Buenos Aires”, la primera muestra antológica que la institución dedica a uno de los pioneros del arte argentino, con curaduría de las especialistas Laura Malosetti Costa y Carolina Vanegas Carrasco.

Integran la muestra cerca de 200 obras, fotografías, documentos y objetos personales provenientes de colecciones públicas y privadas, entre los que se cuentan pinturas, dibujos, acuarelas, gouaches, grabados y afiches creados por Sívori y algunos de sus discípulos.

La muestra podrá visitarse hasta el 4 de febrero de 2024 en el Pabellón de exposiciones temporarias del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Buenos Aires

El Canto del Cisne

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invita a la inauguración de la exposición de arte textil El Canto del Cisne. Se trata del segundo capítulo de la investigación artística que realiza Nicole Mazza de este mito.

Mazza tomó como punto de partida el relato de Leda y el cisne y, a través de su bordado, creó una nueva narrativa poética plasmada en 32 obras. Dice Irene Gelfman, curadora de la muestra, “En un juego de apropiaciones y reescritura de un relato tradicional, la artista le da a las protagonistas la posibilidad de un destino diferente a partir de la unión de fragmentos, de zurcir patrones y de bordar finales alternativos”.

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h hasta el 30 de noviembre en la Sala de Exposiciones temporarias 1, del Pabellón II del Centro Cultural. Entrada: gratuita

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

18° Concurso Nacional UADE de Artes Visuales

UADE Art inaugurará la muestra de obras seleccionadas en el 18° Concurso Nacional UADE de Artes Visuales. El jurado de esta edición estuvo conformado por Adriana Lauria, Juan Astica, Gachi

Visita: desde el lunes 6 de noviembre. Lun. a Vie., de 10 a 17.00 hs. Ingreso libre y gratuito presentando DNI en puerta.

+info: uadeart@uade.edu.ar

* UADE. Lima 717 (CABA).

La cámara afgana, de Rodrigo Abd

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invita a la inauguración de la exposición La cámara afgana, del reportero gráfico Rodrigo Abd. La exposición tiene curaduría de Irina Dambrauskas.

En esta propuesta, Abd nos acerca fotografías tomadas con la “cámara de cajón” o cámara de madera realizadas durante dos viajes que hizo a Afganistán. Uno en 2006, cuando cubrió el conflicto bélico que atravesó ese país y otro realizado 16 años después, cuando regresó para registrar la vida de ese pueblo, tras la salida de las tropas extranjeras.

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h hasta marzo de 2024, en la fotogalería del Centro Cultural. La entrada es gratuita.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

Legado

La muestra Legado está conformada por obras de 17 reconocidos representantes del arte argentino del siglo XX, con la curaduría de Eugenia Garay Basualdo.

Quin Libero Badii /Martín Blaszko /Ary Brizzi /Pascual Buigues /Pablo Curatella /Manes Germaine Derbecq /Jorge Demirjian /Juan Del Prete /José Fioravanti /Magda Frank /Walter Gavito /Naum Knop /Rubén Locaso /Eduardo Mac Entyre /Miguel Ángel Vidal /Yente (Eugenia Crenovich)

La iniciativa surge de una idea gestada por herederos y legatarios de los artistas mencionados que, de manera mancomunada, se organizaron con el objetivo de continuar con la exhibición, la investigación y la difusión de sus legados.

Cierre: viernes 15 de diciembre 19hs Horarios de atención: lunes, miércoles y viernes de 10 a 17hs; martes, jueves, sábado y domingo cerrado.

*Fundación Naum Knop: Catamarca 1747, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contacto: info@naum-knop.org

Se levanta la casa / Tierra de la dicha. Tessi Arce y Mariana Cannizzaro

El Centro Cultural Borges y la Fundación Luis Felipe Noé invitan a la inauguración de la muestra 122 de La Línea Piensa. En esta oportunidad, Tessi Arce presenta Se levanta la casa y Mariana Cannizzaro expone Tierra de la dicha.

La Línea Piensa es un proyecto creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar a los artistas del dibujo de nuestro país. La exposición estará hasta el 12 de noviembre en la Sala de Exposiciones Temporarias del primer piso. La entrada es gratuita.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525

_____________

Breve Historia de la Eternidad

El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, presenta en salas Cronopios, J y C, la muestra colectiva Breve Historia de la Eternidad, que reúne obras de diferentes formatos de más de cuarenta artistas extranjeros y nacionales de gran trayectoria como Robert Mapplethorpe, Alejandro Kuropatwa, Ana Gallardo, Grete Stern, Nicola Costantino, Marcos López, entre otrxs.

La sala Cronopios va a alojar quince proyectos de instalación en gran formato (“site-specific”) de Matilde Marin, Luciana Lamothe, Santiago Viale, Ana Gallardo, Eduardo Basualdo, Marina de Caro, Eugenia Calvo, Nushi Muntaabski, Graciela Taquini, Andrea Alkalay y Gabriela Golder, entre otrxs.

En las salas contiguas J y C se podrán disfrutar de pinturas, esculturas, fotografías y dibujos de colecciones públicas y privadas, de artistas de la talla de Sophie Calle, Chiachio y Giannone, Alejandro Kuropatwa, Marcos López, Jorge Macchi, Robert Mapplethorpe, Grete Stern, Nicola Costantino y Adriana Lestido, por sólo citar algunxs.

Las obras abordan la idea de la plenitud como fuga a los ideales de una sociedad intolerante y opresiva. Daniel Fischer, curador de la muestra, la describe de este modo: “Con el poder de un rayo iluminado, rizomático y breve, las metáforas de la sala exponen e interrogan de manera elocuente, lo temporal y lo eterno”.

La muestra se podrá visitar con entrada libre y gratuita en los horarios del centro: de martes a viernes de 13.30 a 22 h, y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 h. Toda la programación está disponible en www.centroculturalrecoleta.org

*CC Recoleta. Junín 1930

________________________

Una chacra, dos barrios y un Museo. 150 aniversario de Saavedra y Núñez

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la exposición Una chacra, dos barrios y un Museo. 150 Aniversario de Saavedra y Nuñez, organizado por MuseosBA en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, Av. Crisólogo Larralde 6309.

Por los 150 años del nacimiento de los barrios de Saavedra y Núñez, el Museo Histórico Saavedra realizará una muestra homenaje a su historia, a sus vecinos y a todas las personalidades e instituciones que fueron y son parte de esta gran comunidad.

La muestra transita la historia del barrio, partiendo desde los orígenes de la ciudad en los que la familia Saavedra cumplió un rol fundamental, pasando por la fundación de la chacra de Luis María Saavedra y el museo que hoy funciona allí. La exhibición finaliza con un panorama de la actualidad de los barrios, sus personalidades destacadas, instituciones y tradiciones que hacen a la conformación de su identidad.

Con la colaboración de vecinos e instituciones, la muestra cuenta con objetos pertenecientes a la comunidad que se suman a una amplia variedad de piezas de la colección patrimonial del museo, ilustrando así el vínculo entre el museo y la comunidad de Saavedra y Nuñez. La exhibición será acompañada por diversas actividades y propuestas para distintos públicos como visitas guiadas a escuelas y público general, presentaciones de libros, el ciclo “El Saavedra le pone música al barrio” y ciclo de charlas y conferencias.

La muestra podrá visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

Amorales. Un archivo de la prensa popular

Un archivo de la prensa popular, una aproximación al archivo del diario Crónica donde se guardan documentos de difusión de prensa muy relevantes: comunicados de la Policía Bonaerense, boletines del Frente de Liberación Homosexual, cartas, fotografías y sobres que exhiben distintos modos de nombrar.

Más de 3 kilómetros de papel conforman el archivo del diario Crónica, creado en 1964. En el año 2014, los 550 muebles archiveros que albergaron estos documentos llegaron a la Biblioteca Nacional para su conservación y digitalización con el objetivo de abrir su acceso a investigadores y público en general.

Las publicaciones de la editorial Sarmiento (el diario Crónica y las revistas Esto! y Así) funcionaron como verdaderas plataformas de difusión y visibilización de los activismos LGBTIQ+. Desde la entrevista pionera a los miembros del Frente de Liberación Homosexual en 1971 y la cobertura de las primeras marchas en Estados Unidos, hasta la difusión de las movilizaciones masivas en la década del 90 en Argentina, la prensa popular se hizo eco del crecimiento de estos movimientos. Aunque no sin contradicciones: muchas de estas noticias estaban repletas de estereotipos, ironías y estigmatización, y transformaban a las existencias sexodisidentes en mercancías informativas para el escándalo o el divertimento público.

Hasta el 30 de diciembre de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Museo del libro y de la lengua (Av. Gral. Las Heras 2555)

Una ola de sueños. Experiencias del surrealismo en Argentina

La muestra exhibe libros, revistas, dibujos y documentos personales de distintos poetas y artistas que recorren la trayectoria del surrealismo en Argentina.

Recorrer desde el presente la trayectoria del surrealismo en Argentina (sus inicios, su producción, sus retiradas y resurgimientos sucesivos) permite no solo ver panorámicamente su historia y la del grupo que lo promovió sino también recuperar las características estéticas e ideológicas de esta vanguardia. La Biblioteca Nacional posee en su acervo los libros y las revistas en los que diversos artistas elaboraron particulares variaciones de la visión surreal, así como las publicaciones periódicas locales en las que se esparcieron las noticias del surrealismo europeo. Enriquecida gracias al aporte de archivos y colecciones privadas, la muestra Una ola de sueños. Experiencias del surrealismo en Argentina propone un recorrido que reconstruye el capítulo local de esta vanguardia, recuperando en su título uno de los manifiestos inaugurales del surrealismo francés y evocando su proyección hacia esta orilla.

Entre los materiales que se podrán apreciar en Una ola de sueños. Experiencias del surrealismo en Argentina, también se encuentran algunos catálogos de exposiciones como, por ejemplo, “Surrealismo en Argentina” que se hizo en el Instituto Di Tella en 1967, organizada por Aldo Pellegrini; un espacio dedicado a la editorial Argonauta, un proyecto editorial que rescató y publicó a algunos de los precursores del surrealismo francés; algunos dibujos de Juan Andralis y Juan Battle Planas, “que fue en la pintura un poco lo que fue Aldo Pellegrini en la poesía” –señala el curador-; collages de Miguel Ángel Bustos; y entrevistas a algunos de los familiares de los poetas: a la hija de Battle Planas, al hijo de Andralis y al hijo de Bustos.

Hasta el 31 de marzo de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la sala Juan L. Ortiz. Entrada libre y gratuita

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

Muestra de fotografía contemporánea en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación invita a la muestra de fotografía contemporánea del taller Co-Crear dirigido por la arquitecta y artista Vivian Galban, con obras de 20 artistas, que se puede visitar con entrada libre y gratuita en la Sala Juvenil Elsa Bornemann, en Hipólito Yrigoyen 1750 de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta exposición es el fruto de un taller que ha reunido obras de 20 artistas, y se caracteriza por la disposición de 40 fotografías colocadas de manera contigua para formar una imagen bifaz. A pesar de las diferencias en términos de enfoque, texturas y temáticas, el resultado logra un efecto sumamente inmersivo y agradable para los visitantes.

Participan los y las artistas Ana Miró, Ana Zorraquin, Ángeles Pereda, Corina Acosta, Daniela Silicz, Eduardo de La Tour, Elie Angles, Gabriel Carlini, Georgina Pascual, Inés Clusellas, Irene Momesso, Juan Manuel Bonnet Irigoin, Mariana Fuentes Zamorano, Pablo Caro, Patricia Vidal, Pompi Caputo, Solange Baques, Sonia Braun, Teodelina Detry y Virginia Gauna Torres.

La muestra estará disponible para visitar de forma libre y gratuita hasta el 15 de diciembre de lunes a viernes, de 8 a 23 h, y los sábados, de 10 a 20 h.

El cuarto de la música, de Elisa Strada

Smart Gallery se complace en presentar El cuarto de la música, una exposición individual de la artista argentina Elisa Strada, con curaduría de Guadalupe Creche. La inauguración será el martes 31 de octubre a las 18 horas en Av. Alvear 1580, PB.

El cuarto de la música es un espacio dedicado a la reunión y la escucha, compuesto por una serie de obras en diversos soportes realizadas especialmente para la muestra. En el centro de la instalación se encuentra una gran biblioteca reticulada llena de libros con portadas de colores sobre papel craft, que combinan geometría y abstracción para componer un lenguaje visual accesible para todo público. Frente a la biblioteca, un conjunto de mesas geométricas de cartón facilitan la reunión. En las paredes que las rodean cuelgan afiches que parecen provenir de carteles callejeros y obra pictórica recolectada en partes de las clases de morfología que Strada dicta en la Universidad Pública hace más de 20 años.

La muestra es una gran instalación que evoca la memoria y los recuerdos de infancia de la artista a través de la música, los libros y las artes visuales. Por otra parte, representa también la primera intromisión de una experiencia personal en su obra por el largo duelo tras la pérdida de su padre, así como un quiebre en el modo de trabajo que la artista ha desarrollado en las últimas dos décadas. Esta instalación expresa una nueva forma de crear y ordenar que va más allá de su experiencia e investigación sobre el color y la forma. Ahora, lo que importa no es sólo la imagen en sí misma, sino también lo que despierta en quienes la observan. En relación con este despertar, el proyecto prevé una serie de actividades destinadas a facilitar la escucha que serán comunicadas a lo largo de la muestra.

Curaduría: Guadalupe Creche

El cuarto de la música puede visitarse desde el martes 31 de octubre al 16 de diciembre de 2023, de lunes a viernes de 14 a 19 en Smart Gallery, Av. Alvear 1580 - PB. Entrada libre y gratuita. www.smartgalleryba.com

El Bellas Artes exhibe obras de los ocho galardonados con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2023

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura la exposición que presenta las obras de los ocho galardonados del Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2023, certamen con el que el Ministerio de Cultura de la Nación reconoce el recorrido y la contribución de los creadores argentinos, como parte del 111.⁰ Salón Nacional de Artes Visuales.

Los artistas premiados en esta edición son Fernando Allievi (Córdoba), Martha Cortés Álvarez (La Rioja), Carlota Beltrame (Tucumán), Mónica Millán (Misiones), Edgardo “Egar” Murillo (Mendoza), y Rosana Fuertes, Alberto Goldenstein y Pedro Roth (CABA).

En la sala 33 del primer piso, podrán verse ocho dibujos de Allievi sobre “El Cordobazo” (2017/2023); “Los años de plomo” (2017), nueve telas laminadas de Beltrame; la escultura “Mutuamente II” (2006), de Cortés Álvarez; y el bordado “Su ser de cielo” (2021/2022), de Millán.

Además, se exhiben nueve imágenes de la serie “En museos” (2011/2018), de Goldenstein; el óleo sobre cartón intervenido “El misterio del capitalismo” (2018), de Murillo; la pintura “Los sesenta no son los noventa” (1994), de Fuertes; y el acrílico “Esfinge de Tebas” y una fotografía de la serie “Cúpulas de Buenos Aires”, de Roth.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

Diccionar

El viernes 21 de julio en la Sala Leónidas Lamborghini se inauguró la muestra Diccionar, organizada por el Museo del libro y de la lengua, una propuesta colectiva de artes visuales que ofrece doce perspectivas singulares sobre la idea de enciclopedia, entramadas en una totalidad múltiple y compleja.

Diccionar nace a partir de la decisión, o mejor, de la voluntad, de prolongarle la vida a una enciclopedia de los años 50, herencia familiar, conformada por doce pesados y gruesos tomos, con un destino final probable: su propio descarte. Y bien es sabido que todas las formas que puede tomar el descarte resultan indeseables, ruines e injustas ante tantos años de servicio y generosidad informativa ilustrada. En cambio, la heredera del tesoro no solo la rescató de tremendo final inmerecido, sino que imaginó un futuro posible para preservar su vida útil.

Para ello, debía desplegar una serie de rituales de pasaje para asegurar su propia transmutación: de diccionario enciclopédico a obra de arte colectiva. Para sobrevivir, debería cambiar de categoría y asumir su propia eternidad. Debería también abandonar su morada, esa biblioteca que tan bien le sentaba. La enciclopedia, que fue editada en México en 1950 y tuvo un gran alcance latinoamericano, consta de 10 tomos y 2 apéndices, con unas 500 mil entradas y unas 12 mil páginas, que incluyen más de 80 láminas a color, mapas, rotograbados y más de 20 mil ilustraciones en negro.

Este tesoro-fetiche, desmembrado, comenzó su pasaje a obra de arte al ser entregado a once artistas-chamanes más. Siendo la intervención la operatoria indicada para dicha tarea, cada artista la ejerció desde una lente sensible propia, materializando así un conjunto de singularidades que conviven sin esfuerzos, en una misma espacialidad.

Artistas expositores: Amelia Herrero, Silvio Fischbein, Irene Licia Marin, Patricia Szterenberg, Diego Cossettini, Carlos Kravetz, Néstor Goyanes, Karina Maddonni, Mónica Goldstein, Mónica Fierro, Myriam Jawerbaum y Florencia Salas.

Hasta el 30 de diciembre de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Museo del libro y de la lengua, Sala Leónidas Lamborghini (Av. Gral Las Heras 2555),

Premio Adquisición 8M. Ediciones 2021-2022-2023

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura la exposición PREMIO ADQUISICIÓN 8M. Ediciones 2021-2022-2023, con los trabajos premiados en las tres ediciones de este certamen: 48 nuevas obras de arte contemporáneo que han sido incorporadas al patrimonio nacional. Se exhiben pinturas, esculturas, fotografías, videos, cerámicas, textiles e instalaciones que dan cuenta del trabajo de artistas argentinas provenientes de Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Misiones, Corrientes, Córdoba, San Juan, Salta, Neuquén, la Provincia de Buenos Aires y CABA, en un recorrido sensible y material por temáticas y preocupaciones que las atraviesan de manera transversal: la sexualidad, la identidad, la maternidad, las tareas de cuidado, la educación, la religión, el cuerpo, la violencia, la poesía, los miedos, las ilusiones, los vínculos, las tradiciones.

Hasta el 31 de marzo de 2024

*Casa Nacional de Bicentenario. Riobamba 985

519600 de Maxi Murad

519600 está compuesta por un conjunto de mosaicos calcáreos y pinturas al fresco, dos técnicas utilizadas históricamente en la arquitectura para la decoración de edificios. Maxi Murad se apropia de dichas técnicas como soportes para disponer elementos propios de su imaginario: signos gráficos, recortes de pixeles y geometrizaciones caprichosas con los que representa motivos clásicos como jarrones, calaveras y arquitecturas que en tanto sintéticos e irregulares podrían describirse como figuras pictogramáticas de carácter metafísico.

2da exhibición individual de Maxi Murad en Moria Galería, curada por Marcelo Galindo. Visitas: Jueves a Sábado 16 a 20hs

*Moria Galería. Thames 608, Villa Crespo, CABA

Inestabilidad óptica y naturaleza orgánica. Las formas dinámicas de Cesar Fioravanti y Nelly Schneider

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta Inestabilidad óptica y naturaleza orgánica. Las formas dinámicas de Cesar Fioravanti y Nelly Schneider organizada por MuseosBA.

Las obras de Nelly Schneider nos remiten a formas primigenias, momentos de la tierra en formación y nos devuelve una visión ancestral. Las sinuosas esculturas presentes en esta exposición son patrimonio del museo y solo una breve parte del universo creativo de esta escultora. Exploradora de la naturaleza inerte, nos presenta ‘Estalactita’ y, de los fenómenos de la misma como ‘Gran Ola’ y ‘Gran Lluvia’, que se develan a través de su sobriedad y originalidad para plasmarlo en la materia.

Los collages, relieves, dibujos 3D, gofrados o los dinamogramas de Cesar Fioravanti, reflejan la idiosincrasia de su espíritu alegre y libre, un mundo interior donde prevalecen los colores, las formas geométricas y la ironía: ‘Que Curvas…eh…?’, ‘Verano’ y ‘Se viene la primavera’. Una particularidad de su obra es el interés en hacer partícipe al espectador, de integrarlo, no solo por el recurso óptico sino también actuando sobre la dinámica de la pieza, movilizando módulos y actualizando la obra como bien se puede experimentar en ‘Mar azul’; ‘Arlequín’ y ‘1+2′, por ejemplo.

La muestra podrá visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

* Museo Perlotti. Pujol 644

Oscuro sobre sí, de Elena Loson

En su tercera exhibición en Hache, Elena Loson propone la repetición y la serialidad como método de trabajo para desarrollar obras tanto de gran formato como de pequeña escala, que aluden a las operaciones propias del taller.

A partir de las tintas azul de Prusia y grafito, en Oscuro sobre sí se consolida el trabajo de Elena tanto sobre el papel como en su dimensión instalativa, proponiendo el nacimiento de sus imágenes a partir de los materiales que la constituyen.

Curaduría: Malena Souto Arena

Cierre: diciembre, 2023. Entrada libre y gratuita. Horarios: lunes a viernes de 14 a 19 h. Otros horarios con cita previa.

*Hache galería. Loyola 32, Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bienalsur en Muntref y Museo de la Inmigración

De las exposiciones participarán más de 30 artistas de 20 países, que reflexionarán en torno a la construcción de relatos, las utopías, la relación de los cuerpos con el espacio y las democracias, en el marco de la cartografía de la BIENALSUR 2023, que hasta diciembre recorrerá más de 70 ciudades de 28 países en cinco continentes junto a más de 400 artistas de todo el mundo.

El histórico hotel de los inmigrantes que durante la primera mitad el siglo XX albergó las oleadas transatlánticas que transformaron a la ciudad de Buenos Aires en una Babel cosmopolita y diversa, albergará ahora las muestras colectivas “Rompecabezas” y “(Sin) Límites”; y las instalaciones y exhibiciones “William Forsythe, Buenos Aires”; “Casas vacías no hacen ciudad”, de Colomer; “Sindemia, estallidos andinos”, de la chilena Voluspa Jarpa; y “Tribe Apex”, del neerlandés SMACK. Todas las muestras podrán recorrerse hasta el 31 de diciembre.

Co-curada por Wechsler y la italiana Benedetta Casini, la exposición colectiva “Rompecabezas” reúne a 22 artistas de Argentina, Brasil, Italia, Austria, Colombia, España, Estados Unidos, República Checa, Alemania, Croacia, Suiza, Perú y Cuba que con sus obras configurarán una posible lectura de la realidad latinoamericana.

De alguna manera “Rompecabezas” -una exposición conceptualmente muy ligada a la exhibición “Ficciones reales” que el 30 de julio se inauguró en el Centro Cultural Kirchner, KM 1.3 BIENALSUR-, “cuestiona, o pone en duda, la idea de objetividad: ningún punto de vista es inocente, todos venimos cargados con un contexto social, histórico, político y económico que interviene la mirada”, indica Casini.

La exhibición que reversiona el “Quebracabeza latinoamericano” de la emblemática artista brasileña Regina Silveira, reunirá piezas, entre otros, de Anna Bella Geiger, Ryts Monet, Agustina Woodgate, Jorge Macchi, Glenda León, Edgardo Rudnitzky, Harun Farocki, Ursula Biemann, Renata Poljak y Élodie Pong.

En diálogo con “Rompecabezas” se exhibirá la exposición “(Sin) Límites”, que, co-curada por Wechsler y el francés Etienne Bernard, convoca a los artistas Basma Alsharif, de Kuwait; Marianne Fahmy, de Egipto; Marcel Dinahet, de Francia; Ursula Biemann, de Suiza; y Alexandre Ponomarev, de Rusia; a deconstruir cierta noción de binarismo establecida en torno al término “límite”, imaginando mundos posibles más allá de la tensión de los opuestos: Blanco-negro, luz y sombra, natural-artificial, propio-ajeno, nativo-extranjero, divino-humano... la lista puede ser interminable.

“Casas vacías no hacen ciudad” será la primera exposición individual de Jordi Colomer (Barcelona, 1962) en la Argentina, uno de los más reconocidos artistas catalanes contemporáneos, que representó a España en la 57 Bienal de Venecia.

Lo que se verá en MUNTREF es el “Tríptico de las tradiciones inventadas”, tres registros audiovisuales de acciones colectivas orquestadas por Colomer en Noruega, España e Italia y aquí puestas en diálogo; el inédito “Abecedario argentino” que realizó con alumnos de quinto grado de la escuela pública Onésimo Legizamón de la Ciudad de Buenos Aires; y una reversión de su obra “X-Ville”, realizada con estudiantes del Profesorado Pueblos de América de la Villa 21-24, la más populosa de la ciudad.

El “Abecedario argentino” es un proyecto que Colomer desarrolló en el marco de la BIENALSUR a lo largo de dos años que lo llevaron tres veces a la Argentina para idear, junto a alumnos de primaria de la escuela Onésimo Leguizamón, letras y palabras de un abecedario propio, capaz de interpelarlos, “en oposición a la idea tradicional de que los estudiantes aprendan a partir de abecedarios hechos por adultos”, indica Casini.

Por otro lado, la chilena Voluspa Jarpa presentará la exhibición “Sindemia, estallidos andinos”. El término sindemia fue introducido en la década de 1990 en la medicina antropológica para describir dos o más epidemias secuenciales en una población, las cuales exacerban la carga de una enfermedad. La artista lo utilizará para analizar las manifestaciones sociales que ocurrieron entre octubre del 2019 y marzo del 2020 en Chile, momento en que gobiernos todo el mundo decretaron aislamiento social obligatorio a raíz de la pandemia de Coronavirus.

Co-curada por el italiano Eugenio Viola y Wechsler, “Sindemia” es un proyecto multimedia que incluye videos, piezas musicales, instalaciones, cartografías, animaciones, documentos, informes, testimonios, fotografías, pinturas y objetos; que fue galardonado en la edición inaugural del Premio de Arte Julius Baer para Artistas Mujeres Latinoamericanas, el primer premio de este tipo en Latinoamérica cuya misión es reconocer la investigación de destacadas artistas latinoamericanas.

___________________

Lo que sea, pero de amor, de Valeria Budasoff

Agenda 3 al 10 de noviembre

Serie Cartas de amor y Cartas de amor en la calle. Proyecto multidisciplinario integrado por 16 obras talladas en mármol, citas, manifestaciones gráficas en las calles, una playlist , todo sobre el amor. Hasta el 1 de diciembre

*Galería Pasaje 865 , Humberto primo 865 San Telmo , Caba, Argentina

_________________

El ojo desarmado

Nuestra forma de mirar nunca es inocente, codificamos el mundo a través de un anquilosado sistema de creencias, construido desde fuera pero naturalizado como propio. Lo difícil es localizar y desenredar los componentes de esta estructura de dominación perpetuada de forma inconsciente. El objetivo del proyecto es despojar al ojo de los marcos de referencia aprehendidos para enseñarle a ver por sí mismo.

La propuesta plantea un giro de 180 grados en la manera de abordar la cultura de la violación, desplazando la mirada desde las víctimas hacia los perpetradores y el sistema de que ampara la violencia. El ojo representa el dispositivo mediante el que nuestra sociedad procesa la realidad. Un filtro basado en la hegemonía de lo masculino, blanco y occidental que opera en nuestras mentes sin darnos cuenta, pero contaminándolo todo. Las obras seleccionadas, evidencian un engranaje demasiado bien constituido - el del heteropatriarcado - y señalan hacia dónde se tiene que dirigir verdaderamente la culpa y la responsabilidad. Debilitan el poder del sistema a través de su desvelamiento, identificando las estrategias encubiertas y los mecanismos de naturalización del abuso y la opresión.

En definitiva, enseñan a ver con ojos nuevos, desarmados, libres del aparataje que pervierte el pensamiento, antes de ni siquiera mirar.

Con la curaduría de Nerea Ubieto

Hasta el 15 de diciembre

*Marq Museo de Arquitectura, Av. Libertador 999.

Conjeturas. Explorando el arte hoy

Una invitación a adentrarse en la especulación artística y el descubrimiento visual. Mediante una variedad de medios y estilos, los trabajos que conforman la exhibición ofrecen una interpretación del presente, explorando temas que van desde la identidad y la política hasta el medio ambiente, la cultura y la tradición.

Hasta noviembre.

Con la curaduría del crítico e historiador Rodrigo Alonso, reúne piezas de Andrés Aizicovich, Sergio Avello, Elena Dahn, Iara Freiberg, Mauro Giaconi, Silvia Gurfein, Alicia Herrero, La Chola Poblete, Analía Sabán, Mariela Scafati, Alan Martín Segal, Juan Sorrentino, Amparo Viau y Dolores Zinny & Juan Maidagan.

* Fundación Proa. Av. Pedro de Mendoza 1929

En el Museo de la Historia del Traje

El Museo invita a participar de las actividades del mes orientadas a conocer acerca de la historia y el presente en la confección de textiles teniendo en cuenta su contexto social, cultural y político. Además, podés recorrer MODALIA, una plataforma virtual que pone en diálogo los accesorios y las piezas textiles que se encuentran en los museos argentinos.

El Museo de la Historia del Traje está conformado por más de 9000 piezas -entre vestidos, pantalones, calzados, objetos de uso cotidiano, fotografías, molderías y otros materiales gráficos vinculados a la moda- que van desde el siglo XVIII hasta la década de 1980.

___________________

Tres exposiciones simultáneas en ArtexArte

P. Baja | ALLÍ MIS PEQUEÑOS OJOS | Guillermo Franco

1º Piso | TODO Y NADA | Gisela Volá/Nicolás Pousthomis

2º Piso | EL PULSO DE LA PIEL | Daniel Muchiut. Curadora: Micaela Cartier

INAUGURACIÓN SÁBADO 21 DE OCTUBRE - 16h. Abierta al público hasta el 22 de diciembre. Horarios: martes a viernes 14 a 20h y sábados de 15 a 20h. Domingos y feriados cerrado al público. Entrada libre y gratuita.

*ArtexArte, Lavalleja 1062, Villa Crespo, CABA.

Las marcas de la Frontera

Más de la mitad del espacio que hoy integra Argentina nunca fue conquistado por los españoles. Distintos pueblos indígenas mantuvieron su soberanía sobre grandes extensiones en el Chaco, sur de Cuyo y en Pampa-Patagonia hasta que el Estado argentino ocupó esos territorios por la fuerza en las últimas décadas del siglo XIX. Las fronteras fueron entonces una presencia fundamental en la historia nacional. El museo cuenta con piezas valiosísimas que hablan de las relaciones, violentas y pacíficas, que se dieron en ellas.

Las marcas de la Frontera se suma como un nuevo eje a la exhibición Grandes Éxitos con una serie de objetos de origen indígena, otros relacionados con su conquista y representaciones artísticas que se han hecho sobre ellos.

La curaduría de este eje se hizo a partir del proyecto interdisciplinario “De los ex territorios al Museo Histórico Nacional: abordajes provinciales y valorización de colecciones con foco en el proceso de expansión estatal” entre el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) y el MHN.

La exhibición es uno de los primeros resultados de ese proyecto CONICET. El trabajo implicó una revisión y enriquecimiento del inventario, la digitalización 3D de algunas piezas de la colección del museo y el montaje.

*Museo Histórico Nacional - Defensa 1600 – CABA. Entrada libre y gratuita

1983 -1989. Imágenes de una democracia en construcción

La Casa Nacional del Bicentenario presenta el ciclo de exposiciones 1983 -1989. Imágenes de una democracia en construcción, con fotografías y videos que retratan los primeros años de la recuperación democrática, desde 1983 hasta 1989. Obras de Marcos López, Adriana Miranda, RES, Alejandro Kuropatwa y Mónica Hasenberg se exhibirán entre el 25 de agosto y el 3 de diciembre, en tres muestras que ocuparán sucesivamente la sala 302 de la Casa, en el tercer piso.

PROGRAMACIÓN

-Mónica Hasenberg. Escuelas, 1983-1989. Marcha Blanca, 03/1988. Del 2 de noviembre al 3 de diciembre

Las fotografías que se exhiben pertenecen al archivo de la familia Hasenberg-Quaretti y dan cuenta del registro que hizo la fotógrafa Mónica Hasenberg junto a su marido Brenno Quaretti en escuelas en la Ciudad de Buenos Aires –la Escuela Jose Maria Gutierrez N2 DE6, de Parque Patricios, y la Escuela Juan de Garay N7 DE5, de Barracas– y varias escuelas de Salta, Chubut, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy, entre 1983 y 1989. También se incluyen varias imágenes de la histórica Marcha Blanca, en marzo de 1988, cuando docentes de todo el país marcharon hasta Capital Federal con sus guardapolvos, en defensa de la educación pública, de sus salarios y derechos laborales. El guardapolvo blanco funciona aquí como hilo conductor de una historia de educación pública y compromiso. El guardapolvo blanco como igualador de oportunidades. Maestras, niñas y niños con la misión de transformar el país en un lugar con más espacio para los derechos, para la inclusión. En definitiva: para la democracia.

_________________

Muestras visuales en el Recoleta

Desde ese día se podrán visitar la XIII Bienal de Arte Sacro Contemporáneo, que reúne obras de distintos formatos que abordan el tema de lo sagrado; las instalaciones “Paramnesia, la doctrina de los ciclos: La casa de fuego / La casa en llamas”, de Leila Tschopp y “Paramnesia, la doctrina de los ciclos: La memoria del agua / La memoria sin fin”, de Paula Senderowicz, que dialogan entre sí y reflexionan sobre el fenómeno de la percepción y la memoria. Finalmente, se podrá recorrer la muestra “Desmadres. Imágenes del desborde”, compuesta por obras gráficas de 50 artistas latinoamericanos creadas a partir de textos de 50 escritores latinoamericanos.

Las muestras se pueden visitar en los horarios habituales del centro cultural: martes a viernes de 13.30 a 22 h, sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 h.

La entrada es libre y gratuita. Para más información: http://www.centroculturalrecoleta.org/

*CC Recoleta. Junín 1930

La visión detrás y Desatando la línea de tiempo

La visión detrás, de José Luis Landet y con texto curatorial de Tania Puente, invita a preguntarse sobre los modos de producción, circulación y consumo de objetos socioculturales. Partiendo de residuos como viejas enciclopedias, pinturas de mercados de pulgas, revistas y fotografías olvidadas, el artista transforma estos materiales para reintroducirlos en el registro de la obra artística.

Con la piel, el órgano sensorial más extenso del cuerpo, como punto de partida, Marcela Astorga se propone despertar la percepción sensitiva de quienes visiten Desatando la línea de tiempo, la nueva exposición del Parque de la Memoria. Curaduría: Silvia Rottemberg.

Las exposiciones permanecerán abiertas al público de martes a domingos y feriados de 11 hs a 17 hs Entrada libre y gratuita.

*Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre). Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745, CABA

___________________

Invertir la escena. Acciones artísticas de denuncia en Chile y Argentina

En el marco de dos conmemoraciones significativas –los 50 años del golpe de Estado en Chile y los 40 años de la vuelta a la democracia en Argentina–, el Centro Cultural Kirchner presenta Invertir la escena. Acciones artísticas de denuncia en Chile y Argentina.

Con curaduría de Soledad Aguirre –investigadora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Santiago de Chile)– y Fernando Farina –curador y profesor de arte contemporáneo (Argentina)–, la exposición aborda algunos acontecimientos artísticos de impacto social y político paradigmáticos de los últimos cincuenta años de uno y otro lado de la cordillera.

La muestra tiene como protagonistas a artistas y colectivos que realizaron acciones de denuncia con la intención de intervenir (e invertir) el silencio que había impuesto la violencia de estos regímenes.

A partir de reflexiones de problemáticas comunes surgidas en dictadura, Invertir la escena plantea un recorrido sobre otras formas de pensar posibles transformaciones en la escena del arte y su relación con la ciudadanía.

En los distintos espacios se incluye un despliegue de los archivos del CADA - Colectivo de Acciones de Arte (1979-1985) y del Colectivo Mujeres por la Vida (1983-1989) de Chile. Ambas colecciones se componen de videos, fotografías, material gráfico y de prensa, pertenecientes al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, junto a obras de emblemáticos artistas argentinos, como León Ferrari, Graciela Sacco, Fernando “Coco” Bedoya y Juan Carlos Romero, entre otros, que se encuentran en colecciones públicas y privadas de la Argentina, con la intención de mantener viva una memoria de hechos recientes en un tiempo donde es necesario reafirmar los valores para la construcción de futuros proyectos sociales.

Visitas de 14 a 20 h. Hasta el 12 de noviembre

*Salas 404 405 y 406 del CCK. Sarmiento 151

Fulguraciones

La exposición de Renata Schussheim continúa en forma parcial. En la cúpula vidriada de la Plaza de las Artes, nadan en el aire nueve escultóricas atletas que en su danza aérea, ingrávida y silenciosa forman una espiral áurea, que remite a aquellas descritas, siglos atrás, por Leonardo de Pisa conocido también como Fibonacci.

*CC Borges. Viamonte 525

__________________

Tango que fuiste y serás

Este jueves se inauguró la muestra Tango que fuiste y serás que intenta dar cuenta de la inmensa variedad de modos en que la cultura argentina ha tratado de reformular preguntas en torno al tango y su vínculo con la argentinidad a partir de un conjunto de materiales —libros, revistas, discos, fotografías, partituras— que en gran medida forman parte del acervo de la Biblioteca Nacional.

Se puede visitar hasta el 31 de marzo 2024, de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la Sala Leopoldo Marechal. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

Actividades en el Museo Moderno

-Trama. Taller anual de experimentación artística para adultos

Trama es el nuevo taller anual de arte para adultos del Museo Moderno, un laboratorio de creación sensible y aprendizaje mutuo. En este espacio, indagaremos en la colección del museo y en el universo ilimitado de la práctica artística contemporánea. Construiremos, desde la observación y el propio hacer, un encuentro de exploración colectiva. No requiere conocimientos previos. Todos los viernes, de 17 a 19 h. Sala Supervielle (1er piso). Actividad presencial con inscripción previa

-Las orillas. Grupo de cartografía colectiva. Proyecto deriva y mapeo del barrio de San Telmo y sus contornos.

Coordinada por el colectivo de urbanistas y activistas ambientales m7red, la propuesta cuenta con la participación de personas mayores de la Residencia Balcarce, así como vecinas, vecinas y otras personas interesadas por el pasado y el futuro de la convivencia entre culturas y naturalezas del medio más cercano.

A través de conversaciones, paseos y prácticas de documentación artística lo que se pretende es hacer visible aquello que la cartografía muchas veces no alcanza a representar: el barrio y sus habitantes -humanos y no-humanos-, como la suma de cada paso, parada y eventual encuentro.

Reuniones quincenales en el Museo y en el territorio. Actividad presencial sin inscripción previa. Para más información: comunidades@museomoderno.org

-Escuela de pintura. Una experiencia artística de aprendizaje colectivo.

La Escuela de pintura es un espacio de taller que nació después de la pandemia, tras un proceso de escucha y diálogo mediado por propuestas artísticas con las residencias, centros de jubilados y otros espacios de encuentro para personas mayores de la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta experiencia busca crear un ambiente de participación, donde aprender es familiarizarse con técnicas y materiales, pero también animarse a incorporar lo que puede enseñarnos el otro. Todos los miércoles, a las 15 h. Sala Supervielle. Actividad gratuita y presencial sin inscripción previa

Para más información, escribí a comunidades@museomoderno.org

*Museo Moderno. Av. San Juan 350 (CABA)

DANZA

El ángulo muerto

Un experimento performático sobre la intimidad y la observación, es una danza devenida en instalación y una película en vivo. Un cubo blanco ubicado en el centro de la sala es el objeto de observación. En él la imagen de un cuerpo íntimo y plural. El espectador está invitado a circular alrededor para decidir desde donde mirar, y armar su propio relato. Un cuerpo estallado en la insistencia de ser mirado. La contradicción como una cascada. La tenacidad irracional. Un manifiesto vivo sobre lo múltiple y no hegemónico.

Viernes 10 y 17 de noviembre a las 21 hs

*Artlab - Roseti 93. Entradas en Passline

____________

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea presenta Vivir juntes es posponer el final

La directora y coreógrafa Lucía Giannoni define así a su obra: “Somos máquinas sensibles avanzando con rigor. Somos obreras subordinadas a la magia. Somos la mejor peor versión de nosotres mismes. El escenario convertido en un set de filmación aloja a los veintiún bailarines de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. El set se convertirá en una pantalla de nuestras propias diferencias”.

Sábado 4 de noviembre a las 20 h y domingo 5 de noviembre a las 19 h

*CCK, Sala Argentina. Sarmiento 151

__________________

Cantata

Agenda 3 al 10 de noviembre

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Ciudad anuncian que el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín -que dirige Andrea Chinetti y codirige Diego Poblete- presentará, esta vez en el Teatro Presidente Alvear (Avenida Corrientes 1659), Cantata, la aplaudida coreografía del italiano Mauro Bigonzetti, el viernes 10 y el sábado 11 de noviembre a las 20 horas y el domingo 12 de noviembre a las 19 horas.

La música original y tradicional es del Grupo ASSURD + Enza Pagliara y Enza Alessandra Prestia, quienes recuperan y reactualizan la tradición del sur de Italia. La reposición de vestuario es de Lula Rojo, la reposición de iluminación de Gabriel Tobares y Eduardo Gauna, el diseño de vestuario de Helena de Medeiros, el diseño de iluminación de Carlo Cerri y la asistencia de coreografía de Roberto Zamorano.

Espectáculo en coproducción con el Istituto Italiano de Cultura y el Teatro Coliseo, en el marco del ciclo Italia XXI.

_____________________

Ciclo Danza Compartida

El Ballet Folklórico Nacional los invita a las funciones del Ciclo Danza Compartida que se realizará el viernes 3 y sábado 4 de noviembre a las 19 h, en el Centro Cultural Borges, en las que interpretarán parte de las obras de su repertorio. Artistas invitados: Compañía de Tango de la UNA

*Centro Cultural Borges- Auditorio Astor Piazzolla - 2do Piso. Viamonte 525, CABA

No se llama

Julia va hasta la cocina, pone la pava y en un momento nota que los mensajes que quiere enviar no llegan. “No se llama” es una exploración de los movimientos de esa espera, del espacio que subsiste entre le suelo y los dedos de su pie. Algo tan grande que resulta inenarrable. Y lo que ocasiona esa espera no es para nada apacible. Es inevitable como un amor, un accidente o una catástrofe.

No se llama es una pieza de narración autobiográfica en la que la artista es al mismo tiempo, persona y personaje. La vida de Julia como bailarina y como mujer queda plasmada en esta puesta contundente que refleja un devenir signado por el accidente cerebrovascular que la intérprete sufrió un tiempo atrás.

Viernes 3 de noviembre

*MOVAQ (Malabia 852, CABA).

_________________

Cantata para una rumia mental

La rumia habita en nuestro cotidiano, aquello que fue y las posibilidades de lo que será viven en nosotres. Ariel nos muestra sus cicatrices (algunas todavía abiertas) y nos presta su historia. A veces es difícil seguir su discurso, en poco tiempo entendemos que vivió mucho, como quien vive dos vidas en una sola. El amor, la posibilidad de xaternar, la colimba, el fracaso de la adultez, la dictadura, los baños, el amor, las caídas de la infancia, la peste, los 80s, todo en su memoria que vuelve como espuma y queda flotando en forma de rumia. Es fácil entender que su historia no solo habla de él, sino de una comunidad, incluso de la historia de una nación.

Performers: Ariel Osiris, Jorge Thefs, Rosario Ruete, Juliana Ortiz, Victoria Duarte. Sobre textos de: Ariel Osiris

Miércoles 1, 8, 15 y 22 de noviembre a las 20.30

Miércoles 6 de diciembre a las 20.30

*Casa Sofia - Fitz Roy 1327

_________________

Zethache

Zethache es un espectáculo de danza contemporánea en el que dos artistas se ilusionan con encontrar compañía en donde une siempre está sole: la mente. Elles son Ge, quien acaba de salir de su crisis creativa-existencial; y Jota, una artista aparentemente estable y eficiente. La historia se desarrolla dentro de la psiquis de ambos personajes. Un cuerpo de baile tratado como “orquesta de movimiento” representa sus respectivos pensamientos y torna visible la música de WOS en “OSCURO ÉXTASIS”.

Una experiencia multidisciplinaria del GRUPO _ensamble_ que cuenta con la dirección de Alcalaval y una puesta muy interesante con música del álbum “Oscuro éxtasis” de WOS. El espectáculo fusiona aspectos coreográficos con el formato de recital de música en vivo, tratando al cuerpo de baile como una “orquesta en vivo” que genera “música visible”.

Se presenta una vez por mes. Las entradas se pueden conseguir por Plateanet o en la boletería del teatro.

* Teatro El Cubo (Zelaya 3053, CABA)

_______________

Noche Corta

Una nueva propuesta de Ricky Pashkus sale a la luz, esta vez en el Teatro Politeama, donde se presentará “Noche Corta”. Una experiencia musical increíble con artistas de primer nivel en el que se encuentran bailarines, cantantes y actores. La icónica canción que da título a la obra fue interpretada en los 60 por las Hermanas Kessler llamada La notte è piccola per noi. Además contiene música de Debussy Faure y Chick Corea.

Se presentará los lunes 6 y 13 de noviembre. Las entradas se pueden sacar a traves de Plateanet o en la boleteria del teatro.

El espectáculo cuenta con la dirección general y las coreografías del reconocido Ricky Pashkus, coreografías y puesta en escena de Vero Pecollo, dirección musical del Bruno Delucchi, música de Eliana Liuni y un talentoso elenco conformado por: Gabo Usandivaras, Pablo Fermani, Santiago Toledo, Eugenia Gil Rodríguez, Marian Moretti, Agustin Vidal Rossi, Gian Bissutti, Bruno Moriconi, Delfina Pallardó, Esteban Poblete y Felipe Bou Abdo.

TEATRO

+TEATRO 2023

Fundación SAGAI presenta la segunda temporada de +Teatro 2023, un ciclo de obras seleccionadas con funciones gratuitas para todo público.

El ciclo está conformado por 35 obras que están en cartel actualmente y que brindarán una única función con entrada libre y gratuita. Desde el lunes 26 de junio hasta el lunes 6 de noviembre del 2023. Los lunes y miércoles a las 20h.

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE

-Lunes 6 – “LOS PÁJAROS”- Autores: Juan Ignacio Gonzalez, Ignacio Torres. - Director: Juan Ignacio Gonzalez - Elenco: Marcelo Subiotto

Reserva de entradas a través de: www.fundacionsagai.org o Alternativa Teatral. Los días martes se habilitan las entradas para las funciones de los lunes y los jueves para las funciones de los miércoles.

*Sala HUGO ARANA en Fundación SAGAI: 25 de Mayo 586 (CABA)

Sueño Raffaella

Sueño Raffaella transcurre en la Argentina de 1995. A tres mujeres de 50 años, las convoca el sueño de una de ellas, Lidia, quien anhela participar en el concurso del famoso programa italiano Sueño Raffaella. Este sueño es un disparador para darle sentido a su vida opaca y rutinaria, ella no cuenta con el talento ni con el dinero para lograrlo. Ahí aparecen Idila y Dilia, sin saber que sus vidas serán impactadas a partir de la heroica interrogante de Lidia ¿por qué alguien como yo no puede vivir un sueño?

En este encuentro surgen fantasmas, miedos, frustraciones, renuncias, dolor y ocultamientos que han fracturado los vínculos de la familia, aun así, algo sucederá en el misterioso universo emocional de estas mujeres y a partir de ese momento nada volverá a ser igual.

Dramaturgia: Guillermo Farisco. Dirección general: Silvia Silva

Viernes 20:30hs. (hasta el 22/12/23)

*Teatro Belisario Club de Cultura: Avda. Corrientes 1624 CABA

Aven, por Fuerza Bruta

FUERZA BRUTA construyó una nueva sala, la Sala SINPISO, en GEBA. AVEN, un lugar sin piso, es un nuevo show que busca la felicidad. Buscamos ser libres, recrear elementos y efectos de la naturaleza. Una obra lúdica y con una mirada amorosa, que busca recobrar esa belleza que ya nos es extraña y que nos emociona hasta las lágrimas. AVEN será el show más feliz del mundo, y en nuestra casa.

Entradas a la venta en www.ticketflash.com.ar

*GEBA. Julio A. Noble y Figueroa Alcorta

Suavecita

Suavecita funda un mito. Una fantasía marginal y pegajosa. En el hospital donde trabaja, el rumor corre a sus espaldas. El Dr. Rodríguez la utiliza para probar una terapia alternativa en pacientes terminales. Suavecita viene a traccionar dos universos: por un lado, el de una mujer que descubre un don para curar a pacientes; y por otro lado, el universo de la ciencia y la medicina tradicional en un hospital público del conurbano. En ese espacio entre lo mágico y lo terrenal aparece ella, con un objetivo más terrenal que mágico: ganar dinero para mantener a su hija y darle las mejores condiciones de vida posibles. Erotismo, ciencia ficción y misterio se mezclan en el relato de Suavecita mientras descubre que su don es más grande de lo que imagina.

Con Camila Peralta. Escrita y dirigida por Martín Bontempo.

- NÜN Teatro Bar. Juan Ramírez de Velasco 419, CABA.

Jueves 21h – Entradas $2700. Anticipadas en boletería del teatro y por Alternativa Teatral

Media perdida

Una mujer sumergida en la voracidad de las redes sociales y apremiada por problemas económicos, en una noche de insomnio y a partir de un conflicto desencadenante, se encuentra con el desafío de atravesar distintos momentos de su vida a través de una mirada irónica, sarcástica, cómica, sensible y poética. Media perdida es una obra para reírse, identificarse y reflexionar sobre el mundo caótico en el que vivimos, externo e interno.

Viernes a las 21:00 hs. Entradas en Alternativa Teatral.

*NÜN Teatro Bar - Juan Ramírez de Velasco 419 (Villa Crespo, C.A.B.A.)

Ay, camila!

En los albores de la nueva República Argentina (1840), Camila de 20 años se escapa al norte argentino con Uladislao; el cura de Santa María del Buen Aire para empezar una nueva vida. Hoy, Camila desciende entre nosotros para revivir su historia. Ella relata cuáles son sus fantasmas, su adoración por la abuela, sus juegos de niña rica y a la vez de su compromiso por los olvidados. Ella sabe sobre los miedos del poder, y de su amor hacia un hombre prohibido. Ella es quien representa a todas las que hicieron frente a los fusiles. Las que siguen trabajando por ser escuchadas y que se sostienen en la gran fuerza del amor.

Domingos a las 18hs

*Teatro La Tertulia Gallo 826, CABA, Argentina.

Para mí, para vos

Celos, amor, traición, locura y deseo se desatan en un absurdo fin de semana de convivencia en el que tres hermanos tendrán que encontrar la manera de resolver sus diferencias para no terminar perdiéndolo todo.

Masha, una reconocida actriz de cine y televisión, vuelve a la vieja casa familiar donde Vanya y Sonia viven esperando que suceda algo que ni ellos saben qué es. Su llegada no sería tan incómoda si no fuese por la presencia de su nuevo amor: un aspirante a actor —20 años menor que ella— que se desnuda y luce su “lomazo” ante la menor excusa, levantando la temperatura de todos los que lo rodean.

Con Soledad Villamil a la cabeza, quien regresa a los escenarios luego de 17 años, Boy Olmi y Laura Oliva, el elenco se completa con: Paula Ransenberg, Tupac Larriera y Ailin Zaninovich.

FUNCIONES DE MIÉRCOLES A DOMINGO

* Teatro Multitabaris Comafi (Corrientes 831, CABA)

Todas somos muchas mujeres en una… ¡y es un quilombo!

La periodista y escritora Valeria Schapira vuelve al teatro con su show tan sin filtro como ella y en permanente evolución. Los años. Los daños. Los mandatos. Los vínculos. El quilombo del amor... Una montaña rusa de risas y emoción que recorre el universo femenino desde la niñez hasta los + 50.

¿Quién dijo que ser mujer es fácil? ¡Pero es un quilombo hermoso! Vení con quien quieras. O en tu hermosa compañía. Benditos sean los hombres que vengan al teatro.

Única función: jueves 9 de noviembre a las 20.30 hs. Entradas a la venta en Plateanet y en boletería del teatro.

*Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565 - CABA)

Imaginarios

Un espectáculo de impro y humor en el que tres actores y un músico improvisan en escena a partir de las ideas del público. Personajes, conflictos, frases, títulos, estilos musicales y mucho más, son la base de este espectáculo de improvisación que juega y se divierte en complicidad con los espectadores.

PABLO RUSCONI - JUAN DEMARCO - NICO DEVINCENTE

8va temporada. Única función: VIERNES 10 DE NOVIEMBRE 22.30 HS

*LA MUECA TEATRO. Cabrera 4255 CABA

Justo, un biodrama payaso

Agenda 13 al 20 de octubre

La monótona vida de Justo es interrumpida con un anuncio inesperado: tan solo le quedan tres campanadas de vida. Navegando entre historias pendientes y deseos irrenunciables, buscará entonces exprimir cada momento en su más justa medida. El tiempo -finito y eterno- lo sumergirá en un viaje de despedida rodeado de cartas, besos, risas y canciones. ¿Puede un payaso hacer de su vida -y su muerte- una obra de arte?

Una creación de Diego Curyk, siendo su primer unipersonal de clown, adentrándose en las huellas de su historia personal, para resignificarla desde una mirada payasa. El encuentro con la muerte, el deseo de enamorarse y la búsqueda de un padre ausente motorizan esta obra pintada en capas que se propone encontrar belleza entre lo profundamente dramático.

Sábados de noviembre a las 20:00 horas

* Savia Espacio Cultural. Jufre 127, CABA

Animal humano

Agenda 13 al 20 de octubre

Jorgelina Aruzzi pone en juego toda su potencia actoral para encarnar el tormento de una mujer que ha sido puesta en el blanco de los prejuicios del barrio. Un humor que toca aristas desopilantes será parte de los recursos para este montaje a cargo de Guillermo Cacace.

Martes de noviembre a las 20.30 hs.

*Teatro Astros (Av. Corrientes 746 - CABA)

Festival Internacional de Circo Independiente (FICI)

Con actuaciones de artistas nacionales e internacionales, la Gala apertura tendrá lugar el domingo 29 de octubre a las 17 horas en el Anfiteatro de Parque Centenario.

Del 27 de octubre al 5 de noviembre se desarrollará la novena edición del Festival Internacional de Circo Independiente (FICI), con espectáculos de Bélgica, España, Italia y Argentina. A partir de una mirada integradora, la programación incluye 12 actividades en las que el público podrá disfrutar de todas las manifestaciones circenses de la escena nacional e internacional. Habrá espectáculos de sala y de calle con entradas gratuitas, a la gorra y pagas en distintos espacios de la Ciudad.

_____________

Homosexualización

Este espectáculo se sumerge sin temor en el vibrante universo de la homosexualidad, explorando sus facetas con descaro y pasión. Adopta el formato de Varieté, con una potente dosis de singularidad al teñir cada número con la misma temática. Los sketches son un torbellino de expresiones artísticas que abarcan el absurdo, el grotesco, la comedia física, el sarcasmo, la poesía, la performance y mucho más.

Este no es un espectáculo de humor común y corriente. HOMOSEXUALIZACIÓN se alza como un acto disruptivo, desafiando los límites de lo establecido y provocando a su público. Su objetivo es claro: sacudir los cimientos de las creencias arraigadas en los espectadores, invitarlos a cuestionar su propio sistema de valores y embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y reflexión.

Por ZIRUJAS

Dos únicas funciones: viernes 24 de noviembre y 1 de diciembre a las 23:00 hs.

*Teatro El Popular (Chile 2080, CABA).

María es Callas

A 100 años del nacimiento de María Callas, una obra íntima sobre la gran artista que revolucionó la lírica mundial. Su amor desesperado por Aristóteles Onassis, una traición y un coro pre-anunciando el final. Natalia Cociuffo interpreta a María, una mujer en su cuarto, perdiendo el don de su voz y acompañada por el coro de voces de su tormento (Sol Agüero, Pedro Frías y Verónica Pacenza). Del otro lado del teléfono, “Ari”, llevándose con él lo que queda de ella. Ocaso y caída. La historia trágica del personaje privado; “La Callas” dejando paso a María. La historia de una mujer que, entregándose por entera, nunca fue suficiente para el resto ni para sí misma.

Domingos a las 16:30 hs

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636

___________________

Curuzú La Novia

Noche de luna llena. Un norteamericano llega en busca de Angélica, la novia que habita en las profundidades de la laguna, para recibir su ayuda. Junto a Kirico, un lugareño cargado de culpa por un amor prohibido, se adentrarán en el bosque. El cura del pueblo interferirá en sus planes obsesionado con alejar a la presencia litoraleña.

Una obra de Tona Passarelli, que dirige al elenco que también compone junto a Juan Antonio Bolumburu, Matias Lodeiro y Thiago López Escobar. Está basada en una historia de amor y tragedia que fue relatada de generación en generación hasta convertirse en leyenda.

Miércoles a las 21:00 horas

*Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo)

El ascensor

Dos extraños quedan encerrados en un ascensor. No hay luz, no hay teléfonos, un apagón en la zona imposibilita todo tipo de comunicación. La espera se prolonga y solo quedan dos opciones: esperar a que alguien los rescate o morir asfixiados mientras intentan dejar de ser extraños.

Protagonizada por Susana Giannone y Juan Paya y la dirección de Esteban Prol.

Funciones: Jueves y viernes 20:00 hs

*Teatro: Border (Godoy Cruz 1838, Palermo - CABA)

La versión infinita

Lilian sueña con ser una astronauta que pone un pie sobre la luna, pero trabaja en una oficina de venta de seguros. Es una empleada ejemplar, hasta que recibe un llamado telefónico de una voz idéntica a la de ella misma y en ese preciso momento toda su existencia se ve conmovida. ¿Es posible que algo de ella exista por fuera de su cuerpo? ¿pueden haber otras versiones de ella misma? ¿Es posible una vida distinta?

La pieza es la primera parte de una trilogía de obras escritas y producidas por Trama Infinita (María Paula del Olmo, Daniela Contreras Bocic y Carolina Sturla) en las que las artistas buscan problematizar la idea de realidad y subvertir la percepción única del tiempo y del espacio.

Domingos a las 19 h

*Beckett Teatro (Guardia Vieja 3556, CABA)

Después del ensayo

Es el mejor homenaje a los actores y directores de teatro, en este caso, tal como le sucediera al propio Bergman, a las actrices: su musa durante años y su hija. El paso inexorable del tiempo, la decadencia del cuerpo enfrentada a la pulsión de los deseos, la necesidad de actuar por encima de todo y en todos los ámbitos de la vida, los fantasmas de personas y personajes que albergan las paredes del teatro, las relaciones íntimas (incluso familiares) que acaban invadiendo a esos seres que se atreven a representar las emociones y los dilemas humanos frente a otros seres que los observan, empatizan o juzgan.

El elenco está integrado por Osmar Núñez, Vanesa González y Silvina Sabater. Dirigida por Daniel Fanego.

Domingos 16 hs

*Teatro: Picadero – Pje. Enrique Santos Discépolo 1857

Habitación Macbeth

Pompeyo Audivert continúa presentando, en Tercera Temporada Consecutiva, el multipremiado espectáculo unipersonal. Tres Premios Estrella de Mar | Un Premio ACE | Un Premio Luisa Vehil | Un Premio Siripo | Mención Especial como Obra Destacada – Escuela de Espectadores.

Escrita, protagonizada y dirigida por Pompeyo Audivert, a partir de “Macbeth” de W. Shakespeare| Música Original: Claudio Peña.

Funciones: Viernes, 21 hs; Sábados, 19.30 hs y Domingos, 20 hs. Duración: 90 Minutos

*Centro Cultural de la Cooperación- Sala Solidaridad. Av. Corrientes 1543

Vendo humo

Vendo Humo lo pone a Juan en el centro de la escena descubriendo relatos personales y familiares que dialogan con sus respectivos contextos macro y microeconómicos, develando al público entre el espesor del humo, el complejo y entramado universo de un artista y sus cavilaciones. Con un amplio recorrido como coreógrafo, Onofri Barbato se abre en esta obra a diversas formas para contar. Decide reconstruir memorias personales de su vida laboral, junto con archivos familiares, que flotan entre el humo como discurso.

Escrita y dirigida por Elisa Carricajo y Juan Onofri Barbato

Noviembre: Jueves 2, 9, 23 y 30, a las 21.30 hs.

*PLANTA DE INVESTIGACIÓN y CREACIÓN TRANSVERSAL (Inclán 2661, Parque Patricios, CABA.)

Vassa

Máximo Gorki concibió esta pieza en 1910 y, consumada la revolución rusa, la reescribió por completo. Lo único que mantuvo de la original es el carácter avasallante de Vassa, una mujer que crió una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger. En esta versión no hay Rusia ni revolución. Hay crisis financiera, inflación y estallido social. Hay una casa y una empresa de las que casi no queda nada, con el padre fundador al borde de la muerte. Y los cambios que Vassa frenó como un dique parecen imposibles de detener.

Versión de Felicitas Kamien, Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu. Dirección: Felicitas Kamien

Elenco: Humberto Tortonese, Horacio Marassi, Anabella Bacigalupo, Javier Pedersoli, Mariano Sayavedra, Andrea Nussembaum, Darío Levy, Viviana Vázquez, Rita Gonzalez, Diego Báez Toro

Martes a las 20.30 horas Localidades a la venta en plateanet.com y en www.complejotetaral.gob.ar

*Teatro Metropolitan (Avda. Corrientes 1343)

Lo que el río hace

Amelia está desbordada. Perdida entre objetos y obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba. Salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo. ¿Y si ésa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Si de tanto perseguirnos nos alcanza? ¿Qué haríamos con ella? ¿La reconoceríamos? ¿La abrazaríamos?

Presentado con excelente repercusión de crítica y público en el Teatro San Martín, este espectáculo de las hermanas María y Paula Marull aborda el reencuentro y el redescubrimiento personal a partir de un viaje a un lugar del pasado, donde el río es un personaje más.

Elenco: María Marull, Paula Marull, Willy Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

Lunes a las 20 horas Localidades a la venta en entradauno.com y en www.complejotetaral.gob.ar

*Teatro Astros (Avda. Corrientes 746)

Bajo el asfalto

Un hombre yendo a la oficina como todos los días, una rapera que improvisa con todo lo que ve, una contadora llegando tarde a una reunión y una cantante soñadora con un amigo muy especial son solo algunos de los pasajeros de este particular viaje. “Bajo el Asfalto” nos abre las puertas de un vagón de subte de la ciudad de Buenos Aires y nos invita a uno de sus recorridos diarios mientras disfrutamos las historias de los pasajeros que van pasando. Un conjunto de relatos que nos muestran la magia dentro de los cuentos de todos los días.

Una obra de Nicolás Acosta, quien además dirige un talentoso elenco formado por más de 10 artistas.

Sábados a las 21:30 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

*Teatro El Ópalo (Junín 380, CABA)

La galera del mago

La galera del mago es una obra en la que dos personajes, a partir de un encuentro casual, instalan un vínculo que toma caminos inesperados. Mara es una actriz que ha vuelto a la actuación después de mucho tiempo y tiene una hija, Azul, de 15 años. Ramiro dice ser un músico que toca en una banda “aquí y alla”.

La acción se desarrolla en la casa de Mara después de un encuentro íntimo en un hotel. Son dos personajes en apariencia muy diferentes. Existen entre ellos muy pocas líneas de contacto posibles salvo la “casualidad” que muchas veces no es tan azarosa como puede suponerse. Ellos vagan a sus maneras. Han vivido, se podría decir, nadando como pudieron en aguas turbulentas. Son sobrevivientes solitarios. Tienen acaso un sencillo punto en común: sobrevivieron a la dictadura. Cada uno la vivió desde el lado opuesto del vidrio. No por elección, sino por circunstancias. Pero aún eso es secreto cuando los vemos. El cuerpo de cada uno es lo que los ha llamado.

De Jorge Palant. Con Florencia Galiñanes y Néstor Navarría. Dirección: Jorge Diez

Domingos 20 hs

*Teatro del Pueblo (Lavalle 3636 CABA)

Tamorto (Romance de Arlequín y la Muerte)

Agenda 3 al 10 de noviembre

Arlequín está enfermo. Una adivinadora le predijo que el día que dedicara más tiempo al sueño que a la botella, moriría a las doce de la noche en punto. Son las ocho y aún duerme. A Pierrot, el mejor amigo de Arlequín, se le ocurre retrasar el reloj, aunque sea dos horas para que lo atienda la Dottora, cosa que a Arlequín le divierte. Colombina, la mujer de Pierrot, tiene una cita furtiva con Arlequín. Pierrot, lleno de celos decide vengarse adelantando el reloj. La muerte llega a las 12:00 de la noche... Las cartas están echadas.

Dirección: Jorge Costa, Roberto Sánchez

Únicas 4 funciones - Viernes 3, 10, 17 y 24 de noviembre 20hs.

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

__________

Barlovento

Un viaje en barco con cuatro tripulantes en alta mar: un árabe, un italiano, una francesa y un ruso. Cada uno habla su idioma. Narran la misma historia. De popa a proa, del quillote al carajo, esta nave deja a su paso la estela espumosa del pasado.Hacia el horizonte navega Barlovento, no busca un destino más allá que transitar el viaje, no busca un lenguaje más allá que el propio. El teatro, la acrobacia, el humor, la danza y la magia, se mezclan y nutren al espectáculo. Barlovento, de donde viene el viento, es el resultado de un sueño, una creación colectiva, un microcosmos dentro de una barca en la inmensidad del mar.

Dirección: Alan Darling

Únicas 4 funciones - Sábados 4, 11, 18 y 25 de noviembre 20hs.

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

Esperando el tren

Las esperanzas y desilusiones políticas y sociales en un pueblo solitario, donde un vendedor ambulante se enfrenta a sus peculiares habitantes mientras esperan un tren que represente un cambio, explorando la lucha constante por llenar un vacío profundo.

La historia aborda sus triunfos y miserias, amores y desamores, mientras se preparan para defender su estación, esperando un tren que les permita avanzar. La trama se sitúa en los años 1990, una de las décadas que, en nuestra opinión, resultaron más complicadas para nuestro país.

De Ricardo Hana. Dirección: Manuela Serrano Bruzzo

Elenco: Lourdes Cerdán/ Juan Salamone/ Miguel Ángel Atilio Farina/ Tuco Turleone.

Viernes 21hs. Entradas por Alternativa Teatral

_______________

La Companyia Hongaresa de Teatre en Argentina

Agenda 15 al 22 de septiembre

La mítica compañía de teatro creada hace 28 años por los valencianos Lola López y Paco Zarzoso, y la catalana Lluïsa Cunillé vuelve a Buenos Aires para estrenar en octubre “El apocalipsis del soñador”, en coproducción con la Compañía Argentina Malón Teatro, que dirige Gabriel Fernández Chapo.

Funciones: sábados 17.30h.

*Abasto Social Club, Yatay 666. Entradas por Alternativa. Informes y reservas: 4861- 7714

________________________

El horno está para bollos

En la Argentina, una cooperativa de teatro independiente ensaya la obra que estrenará mañana. Luego de recibir una noticia inquietante del dueño de la sala, el elenco tomará el teatro. Estarán Luno, Megustina, Paquetó, Lavedetto, Lorenzo y Lanueba. Emulando el teatro de revista, se tocarán varios temas: se comenzará con una advertencia y Trotsky esquivará su asesinato. Habrá un emoji entre las piernas, se expropiará un poema y dos mujeres enfrentarán acoso. Se nombrarán las gruesas morcillonas y en la penumbra se escuchará un canto soez. Se ilustrará cómo se inventó la homosexualidad. Habrá preocupación por el hambre y ballenas que hablan.

Por el grupo Morena Cantero Jrs. Dramaturgia y dirección Iván Moschner

Sábados 20 h (Hasta el 25/11)

_________________

Severino

Retrata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni en el calabozo de la Penitenciaria Nacional antes de ejecutarse su pena de muerte durante la Dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional cargado de preguntas la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano y narra hechos pasados perforando así la trama histórica para evidenciar la reflexión sobre el hecho de ser fusilado y, sobre todo, del ser visto morir. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final.

Autoría: Gabriel Rodríguez Molina. Actúa: Juan Manuel Correa. Dirección: Mariano Dossena

VIERNES A LAS 22.30 HORAS. Entrada general: $2000 en venta por Alternativa Teatral.

______________

Las descartadas

Seis mujeres muy diversas, estudiantes de psicología de la universidad pública necesitan presentar su tesis universitaria grupal para así recibirse y poder cambiar su suerte. En plena búsqueda del tema a investigar hurgando en sus biografías estalla el conflicto. Fueron “descartadas” por sus compañeros y rejuntadas en un grupo dispar, unidas por diferentes, cada una mostrará sus partes menos valoradas, menos aceptadas, haciéndonos reflexionar sobre el aspecto “descartado” con el que cada uno de nosotros luchamos cotidianamente.

Dirigida por Alejandra Mistral. Una obra de Florencia Farías y Gustavo Roza Pereyra

Funciones: Domingos a las 20. Localidades: $ 4.600.-En venta por Plateanet

*Teatro Buenos Aires – Rodríguez Peña 411- CABA

Para mí sos hermosa

Agenda 15 al 22 de septiembre

En una feria de variedades de Europa, exactamente en la Hungría de 1940, el mago Harry Vansky, la estrella de la compañía, realiza su acostumbrado truco de escapismo pero esta vez, luego de diez minutos de permanecer bajo el agua, el baúl nunca se abre. Cada una de las mujeres que lo rodean, sus asistentes siamesas, su aprendiz, su esposa, su amante “La magnética”, y una perfumista se debaten entre llorar su muerte o su escape misterioso. ¿El baúl está vacío o Harry está muerto adentro? Las mujeres desesperan ante un artefacto que solo el mago puede abrir desde adentro para revelar su verdad.

En octubre “PARA MÍ SOS HERMOSA”, de Paula Ransenberg, celebra sus diez años en escena. Dirección de Marcelo Nacci.

Domingos a las 17:30 h

*Teatro Timbre 4 - México 3554. Entradas a la venta por Alternativa Teatral

________________

Cyrano

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Ciudad informan que el miércoles 15 de noviembre a las 20 horas subirá a escena en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530) Cyrano, versión del clásico de Edmond Rostand con traducción, adaptación y dirección de Willy Landin y protagonizado por Gabriel Goity.

El elenco lo completan María Abadi, Mariano Mazzei, Mario Alarcón, Daniel Miglioranza, Iván Moschner, Larry de Clay, Fernando Lúpiz, Pacha Rosso, Dolores Ocampo, María Morteo, Hernán “Curly” Jiménez, Pedro Ferraro, Ricardo Cerone, Tomás Claudio, Franco D’Aspi, Pablo Palavecino, Agustín Suárez, Horacio Vay, Tito Arrieta, Lucía Raz, Jess Rolle y Paloma Zaremba.

Músicos en escena: Lautaro Asato, María del Rosario Barrios Caram, Gisela Nonaka, Gustavo Valor, Lorena Yankelevich, Keiji Yonagi

Las funciones tendrán lugar de miércoles a sábados a las 20 horas. Domingos a las 18 horas

Tacaño es el amor

Tres actrices atrapadas en el recuerdo de un viejo amor que se rehúsan a olvidar. En su dolor repiten parlamentos de los más emblemáticos personajes de Shakespeare. ¿O será que esos recuerdos tan profundos, tan vívidos, fueron guionados?

Amor, desengaño, despecho, envidia, desenfado y humor, Tacaño es el amor no es simplemente un éxito más de Patricia Suárez. Es un poderoso homenaje dramatúrgico a William Shakespeare llevado exquisitamente a escena de la mano del director Pino Siano.

Dramaturgia Patricia Suárez - Dirección Pino Siano

Miércoles 21:30 hs.

*Teatro Buenos Aires - Av. Corrientes 1699

Festival Callejón 2023

Del 5 al 11 de noviembre, desde el atardecer hasta las 23h, tendrá lugar la sexta edición del FESTIVAL CALLEJÓN, la maratón artística de teatro, danza y música protagonizada por jóvenes creadoras que año a año conquistan el emblemático teatro Espacio Callejón). La sala icónica de la escena independiente, dirigida por Javier Daulte y Federico Buso, recibe una nueva edición del Festival Callejón que cuenta con la curaduría y producción de Ramiro Bailiarini, Sebastián Francia y producción general de Zoilo Garcés.

Este año las propuestas se duplican con una programación de seis días consecutivos con triple programa diario, intervalos con música en el bar y una instalación inusual titulada “Entrar Tarde”, video performance de Damiana Poggi y Miguel Masllorens con fotografía de Nora Lezano y la interpretación de Diana Szeinblum, Leticia Mazur y Federico Fontán.

La oferta teatral 2023 está integrada por el estreno de “Subatómica”, la obra de Mia Miceli sobre la investigación de un evento subatómico en una casa muy particular. “Cine herida”, work in progress de la actriz Sofia Palomino que pone en escena el devenir errante del espectador de un film. “Lo ilimitado no existe” obra estreno de Renata Mármora sobre el vínculo entre entrenadora-deportista y las dinámicas que circulan en los ámbitos de competencia deportiva.

Las propuestas de danza son “La victoria de lo incompatible” de Mariana La Torre y su desopilante reflexión sobre el universo de los grupos, sus comportamientos y espacios de acción. “Los herederos de corazón de colibrí”, obra invitada, con interpretación y dirección de Natalia Tencer junto a Cristián Jensen y Gulliver Markert (co-producción del FIBA y el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea).

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759. Entradas y programación en Alternativa Teatral

____________

La Gran Renuncia

Un empleado de una empresa publicitaria decide rebelarse al sistema laboral que lo obliga a estar disponible 24 horas, los 7 días de la semana. Por su salud mental y su calidad devida, un día decide no ir al trabajo, apagar su teléfono celular y reclamar las vacaciones correspondientes a las horas extras en las que estuvo a disposición.

Versión libre sobre La fiaca , la exitosa y recordada pieza de Ricardo Talesnik de 1967, La gran renuncia respetando el espíritu de la obra original pero de forma moderna, aborda la abrumadora invasión de información y la necesidad de comunicación real.

Elenco: Gastón Cocchiarale. Laura Cymer. Abian Vainstein. Romina Fernandes. Lisandro Fiks. Con la participación virtual de Luis Brandoni

FUNCIONES Viernes 22hs

________________

Maten a Hamlet!

Maten a Hamlet, no es ni una versión, ni una parodia. Es una obra totalmente nueva que cuenta el lado B de la archiconocida tragedia. Los Macocos, asumen el desafío de abordar con su humor la obra que examina el alma humana y reflejarla como ninguna, sus desvelos, les permite jugar una ficción, dentro de otra ficción, dentro de otra. Una obra, dentro de una obra, dentro de otra. Como una mamushka teatral.

Dan vida a cuatro bufones trashumantes, con hambre de escenario y del otro, que por algún milagro dramatúrgico logran entrometerse en el famoso castillo de Elsinor. Ingresan en Hamlet desde Yorick, desde el icono de Hamlet: la calavera. Son los sucesores de ese bufón que le dio al príncipe la única gota de amor que destila toda la obra de Shakespeare.

Por “Los Macocos”. Banda de teatro. Dirección: Sebastián Irigo. Con: Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts.

Funciones: Viernes 19:30hs. y Sábados 22:15hs. Entradas: Platea $3300. Pullman $3000. En boletería del teatro o por Alternativa Teatral

___________________

La vis cómica

Tras su estreno en el Complejo Teatral de Buenos Aires, y dos temporadas luego a sala llena en el Teatro Caras y Caretas, vuelve, ahora, en la sala mayor del Centro Cultural de la Cooperación, La vis cómica, de Mauricio Kartun.

Este espectáculo fue creado en coproducción con el Teatro General San Martín del CTBA.

La vis Cómica se podrá ver todos los martes a las 20hs en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543. Entradas: $3000. Dto a estud y jub

Atte. Tus vecinos. Vodevil Musical

Luego de que su compromiso se haya arruinado por un engaño y después de una amenaza de desalojo por parte del consorcio, Verónica decide hacerse pasar por su ex prometido, Marcos, inquilino adorado por todo el edificio. Bajo esta inesperada identidad, se sumerge en un enredo de situaciones hilarantes. La trama se teje con enredos amorosos dignos de un vodevil clásico. En medio de los pasillos llenos de puertas que se abren y cierran a un ritmo frenético, y al compás de risas contagiosas y melodías pegajosas, se desarrolla nuestro vodevil cómico y desenfrenado: “Atte. tus vecinos”.

Dirección general: Rubén Viani

Domingos 20 HS

___________________

Al Karem

Al Karem es una obra fragmentada, con violín en vivo. El montaje nos muestra al General San Martín en un sueño premonitorio sobre una revolución feminista, en un futuro que no le tocará vivir. En su sueño aparece la Virgen del Carmen, Patrona del Ejercito de los Andes, que, después de hacerse humana, es detenida, torturada y desaparecida por los militares de la dictadura. Luego, vemos a una colona alemana del sur, militante de la extrema derecha, que es poseída por el espíritu de una mujer mapuche. Finalmente, el sueño culmina con una mujer contemporánea, realizando una arenga por los derechos de los que no tienen voz, al sur del mundo.

Dramaturgia y dirección Mauricio Arturo Fuentes

Viernes de Noviembre, 22:30 hs.

*Animal Teatro - Castro 561 (Boedo, CABA)

Escorpio

Marina es una actriz tan histriónica como decepcionada. Sebastián es herrero por herencia y no sabe qué quiere de la vida. Marina canaliza su sinsentido en el sexo y la ficción. Sebastián está cansado de vivir entre escenografías teatrales y personajes que lo asaltan con canciones y puestas de luces en pleno almuerzo. Ambos conviven en un pequeño departamento que es el ring de una disputa de identidades. En la guerra cotidiana del amor terminan encontrando lo que no sabían que buscaban: su propia voz y su profesión.

De Julieta Otero. Con Sofia González Gil y Miguel Ferrería. Dirección: Julieta Otero

MIÉRCOLES 20:30H – Entradas en venta por Alternativa Teatral

*Espacio Callejón

El mejor cierre

En plena pandemia el matrimonio Venturini, acosado por las deudas, resuelve transformar su fundida mercería en una casa velatoria clandestina. El Mejor Cierre es una comedia de humor negro donde, a partir de la irreverencia constante y diálogos memorables, se recrea nuestra propia clase media y su idiosincrasia: porteños pintorescos reconociblemente inescrupulosos y apolíticos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.

Dramaturgia y dirección de Javier Margulis

Funciones: Viernes y Sábados, a las 21.30 hs.

*Sala: Mil80, Muñecas 1080 | Entrada: $3000

Valeria y los pájaros

Valeria, una mujer entrando en la madurez, ha creado un micro mundo personal, dedicándose a sus traducciones turísticas al esperanto y a escuchar a sus pájaros, como forma de vida, de compañía para escaparse de la jungla, en su salita de estar.

Un texto del dramaturgo y director español José Sanchís Sinisterra, con dirección de Alejandro Giles

Funciones: Sábados a las 19:30. Entradas por Alternativa Teatral

*Teatro Border - Godoy Cruz 1838 – Palermo - CABA

¿Todo bien?

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad informan que el viernes 3 de noviembre se estrenará ¿Todo bien?, obra escrita por Carlos Ares con la dirección general de Leonor Benedetto, en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765, Mataderos).

¿Todo bien? cuenta con la actuación de Juan Manuel Correa, Micaela Sol Bruzzone y Carlos Ares. La asistencia artística es de Candela Valencia, el diseño de iluminación es de Ana Heilpern, el diseño de escenografía y vestuario es de Fabián Cucurullo, y la producción artística es de Micaela Sol Bruzzone.

Las funciones tendrán lugar los viernes a las 19 horas, y los sábados y domingos a las 17 horas.

Duración: 70 minutos

Valor de las localidades: Platea $ 3.500 Pullman $ 2.500

Última función: sábado 18 de noviembre

Mariquita Sánchez de Nadie

En esta pieza se recrea, con el carisma y la entrega de Rafaela Gamba, un suceso ficcional en uno de los días claves en la historia de Mariquita Sánchez. Mientras se prepara para entonar por primera vez las estrofas del Himno Nacional recibe una visita por demás inesperada: Lucía Thompsón. El encuentro entre ambas producirá que tiemble la mismísima tierra patria, poniendo en riesgo el destino que la propia Mariquita creía tener escrito. Una experiencia intimista y audaz que nos invitará a recorrer la revolución interna del instinto y la fantasía sexual.

Espectáculo unipersonal basado en el cuento “Mariquita Sánchez” del libro “Pollera Pantalón, cuentos de género”, de Paula Jiménez España (ed. La mariposa y la iguana)– Pieza con la cual, además, uno de los actores más queridos del mítico Adrián Blanco, Ariel Haal, debuta como director en esta puesta que tiene como protagonista a Rafaela Gama.

Funciones: viernes, 22 hs. Entrada $2000 (Jub. y Est. $1800) - Solidaria $3500

*Sala: Teatro Polonia, Fitz Roy 1477

Galego

Un hombre mayor, migrante, despliega su memoria en un presente que lo re interpela. Nos habla en un gallego entre porteño, corrido hacia nuestros pagos. La memoria no es lineal, su relación con él mismo, tampoco.

Actuación Gabriel Fernández - Dramaturgia y dirección Julio Molina- Sobre textos de Gabriel Fernández y Julio Molina

Funciones: Sábados 22 hs. Duración del espectáculo: 60 minutos. Entradas por Alternativa

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636 -

El zoo de cristal

Una de las obras maestras de Tennessee Williams (en este caso en versión de Mauricio Kartun), es una exploración, sumamente poética, de los contradictorios vínculos familiares –su luz y su sombra-, de los sueños perdidos –y su nostalgia-, de los deseos irrenunciables -y su precio-, y en definitiva de la conmovedora búsqueda de un sentido para la vida.

MARTES A LAS 20 HORAS. Entradas por Plateanet

*Teatro Picadero - Enrique Santos Discépolo 1857

La papa

¿Qué pasa cuando tu hermana se hace ortodoxa y vos sos poco ortodoxa? Son los noventa. Nuni y Luli son hermanas, son amigas, son cómplices. Pasarán los años y Luli tomará una elección que cambiará su vínculo para siempre. ¿Qué pasa cuando un cambio inesperado ocurre en una familia? ¿Qué hacer cuando una persona querida elige un camino que no podemos entender?

LA PAPA está basada en la historia de vida de su autora, su vínculo con el judaísmo y con su hermana cuando ésta se hace ortodoxa.

¡TERCERA TEMPORADA!

DOMINGOS A LAS 12 DEL MEDIODÍA Entradas por Alternativa Teatral

*Timbre 4 - Boedo 640

________________________

Desde la luna

César espera reencontrarse con la Colo, su antiguo amor a quién no volvió a ver desde que regresó de la guerra de Malvinas, pero quien llega en su lugar es una extrovertida joven quien de a poco le irá haciendo entender el padecimiento que también sufrieron las mujeres de los combatientes durante y después del conflicto bélico. Cerca del final se revelará un secreto que hará sistema con todo lo dicho y sucedido durante la pieza.

SÁBADOS A LAS 17.30 HORAS. Etradas por Alternativa Teatral

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759

Fuego aliado

La trama nos sumerge en la vida de dos mujeres valientes: una Afroargentina y una Mapuche. Juntas enfrentan un nuevo orden social surgido tras la pandemia, donde se convierten en trabajadoras de un programa de medicina preventiva. Su misión: monitorear la contaminación viral, promoviendo una cultura sanitaria vital para la población. Sin embargo, su labor las lleva a descubrir un negocio ilegal, marcado por la evasión de impuestos y condiciones inhumanas para los trabajadores. La denuncia resultante desencadena una serie de consecuencias, incluyendo la pérdida de sus empleos.

Las actuaciones en conjunto con la interacción multimedia en vivo permiten una conexión profunda con las emociones y dilemas éticos que enfrentan los personajes. Desafían a la audiencia a reflexionar sobre su propia relación con un mundo saturado por la apatía y la desconexión.

Funciones: 09/10/11/23/24/25 de noviembre a las 21 horas

* Espacio Tole Tole, Pasteur 683, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

______________

Salvar el fuego

Nos lleva al universo de ‘Las cosas que perdimos en el fuego’ de Mariana Enriquez, donde en una cruda pero cercana distopía las mujeres deciden quemarse para no ser quemadas. El material se propone el relato de esta historia desde los matices de Enriquez, que exponen diversas y complejas aristas de la violencia y las razones poéticas y políticas de la inmolación.

SALVAR EL FUEGO es una obra en formato site specific que propone un recorrido por las instalaciones de ‘De la tía’ por lo que recomendamos traer abrigo por si hace frío el día de la función ya que hay momentos a la intemperie. No se suspende por lluvia.

SÁBADOS A LAS 14 Y 15.30 HORAS.

*De la tía Espacio - Ecuador 751, timbre 2. Entrada general $3000 en venta por Alternativa Teatral

Nada que no quieras

Emilia acaba de jubilarse. Ambiciona disfrutar la última etapa de su vida con la tranquilidad de haber cumplido con todo lo que debe cumplir una buena profesional, una buena madre y una buena esposa. Sin embargo, la inesperada visita de su hermana Nora -que regresa sorpresivamente de un tratamiento de rehabilitación que la obligó permanecer internada durante mucho tiempo-, la de su hija Brenda -buscando amparo y contención para sobrellevar el duro impacto de una infidelidad que se reitera-, y la de su mejor amiga Diana -víctima de un hecho delictivo que la sorprendió en la tranquilidad de su hogar-, la enfrentará a una realidad a la que supo resistirse.

Una obra de Fabian Saad. Protagonizada por Mirta Busnelli, Inda Lavalle, Miriam Odorico y Mónica Raiola. Dirigida por Corina Fiorillo

Domingos 18 hs. Entradas por Plateanet

*Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857, CABA)

Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin

¿Cómo relatar los recuerdos sin escenificarlos? ¿Y cómo hacerlo, sin recurrir a los personajes que los encarnan? En los recuerdos de Villa del Parque, los muertos viven, y proponen la discusión sobre sus vidas. Y los vivos, envejecen, quizá sin resolver esas vidas…

Una obra de añoranzas y ausencias presentes en la que Tito Cossa invita a viajar hacia la magia, a través de la honda espesura de la memoria, ese frágil cristal, que confunde y borra los límites entre la realidad y la fantasía.

Protagonizada por Stella Matute, Amancay Espindola, Claudio Pazos, Daniel Dibiase, Leonardo Odierna y Brenda Fabregat y cuenta con la cuidada dirección de Norberto Gonzalo

Funciones: viernes a las 20.30h. Entrada general: $2500 - Descuento jubilados/ estudiantes/ sindicatos RADAR. Reservas: Alternativa Teatral/ Telefónicamente: 4307-0566

*Teatro: La Máscara Piedras 736 (San Telmo)

Oh Dios Mío

Cuenta la historia de un encuentro muy particular: el de una psicóloga y un nuevo paciente que requiere una sesión de terapia con urgencia, que es -nada más y nada menos- que “Dios”. Una propuesta reflexiva que habla de la fe, de sus límites y de las necesidades de la existencia humana. Una comedia dramática de la autora israelí Anat Gov. Adaptación de Juan Freund. Actúan: Juan Ignacio Pagliere, Lili Popovich.

Agosto: Domingos a las 18.30 hs

Entradas por AlternativaTeatral.com

*NüN Teatro Bar. Juan Ramírez de Velasco 419

Todxs saltan/ Están bien/ Nadie mejora

Dentro de un Call Center de atención al suicida, especie de cruce entre dependencia pública y espacio tercerizado/privatizado o en vías de... los personajes trabajan, proyectan sus mundos y maneras de lidiar cotidianamente con el suicidio, la soledad, las pequeñas angustias existenciales.

Una obra que reflexiona sobre los vínculos, las formas de conectarse, los procedimientos para enfrentar la soledad. Siete episodios que, cual breves instantáneas del mundo contemporáneo, nos enfrentan a la realidad con sus variantes, el suicidio, el desamor, la angustia, el simulacro.

SÁBADOS A LAS 22 HORAS. Entradas: $3000. En venta por Alternativa Teatral

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636

Una línea azul plateada en el río

Dos mujeres conviven bajo una autopista que mira al río. Lapin, una joven embarazada, se refugia en la casa de Lagarta, quien le ofrece protección a cambio de dinero. Ambas planean la venta del hijo. El embarazo avanza en una encrucijada de fuerzas dibujando el mundo de la desesperanza, con la ilusión de que en algún momento, algún día, aparezca una línea azul plateada en el río.

De Susana Gutiérrez Posse, con dirección de Pablo Di Paolo y las actuaciones de María Svartzman y Solana Pastorino.

Jueves a las 20 hs. ATP (a partir de los 14 años)

* La Tertulia Espacio Teatral (Gallo 826, CABA).

Catarro

Escrita y dirigida por Mario Segade la obra cuenta las vacaciones fallidas de una pareja en el verano argentino de 1974 en donde conviven miedos y deseos frustrados. Los personajes son interpretados por Vanina Montes, Maite Velo y Abián Vainstein y están inmersos en la época que sería antesala de la larga noche argentina.

Lunes 20.30 h

*El Tinglado Teatro: Mario Bravo 948

El David marrón

David, el marrón, se enamora de Juan en un museo de la Ciudad de Buenos Aires. Entre esculturas europeas, obras de arte argentino y mingitorios, se miran, se besan, se prometen matrimonio. David, el de Miguel Ángel, tan gélido él, es primero testigo involuntario de ese amor, para luego ser, por qué no, su verdugo.

La obra cuenta las vicisitudes y el trágico desenlace de un extraño triángulo amoroso interracial –el de Juan, el rubio; David, el marrón y David, el de mármol–, mientras cuestiona las nociones de belleza, bondad y pureza históricamente otorgadas a la blanquitud.

Dramaturgia y actuación: David Gudiño. Dirección: Laura Fernández

VIERNES A LAS 21 HORAS (hasta el 3 de noviembre). Entrada general $1800. Estudiantes y jubilados$ 1440. En venta por Entradas BA

*Centro Cultural 25 de Mayo - Av. Triunvirato 4444

De profesión maternal

La obra de Griselda Gambaro está dirigida por Alejandro Vizzotti y cuenta con la actuación de Sol Cintas, Cecilia Labourt y Elvira Onetto. Se trata de una pieza actual y, a la vez, visionaria porque permite reflexionar sobre lo que ocurre cuando chocan el deseo, sentimiento y lo que es considerado “la norma” de una época: ¿es posible tramitar la imposibilidad de vinculación amorosa entre una madre y una hija?

Domingos a las 17:30h (Se agregan dos funciones especiales los días viernes 3 y 10 de noviembre a las 20)

*El Camarín de las Musas: Mario Bravo 960 CABA

Chacón en busca del amor

Una comedia de situaciones enfocadas con distintos tipos de mujeres, en diferentes etapas de su vida y cómo se relaciona con ellas. Pedro Leal relatará en medio de monólogos y representaciones de citas amorosas con las mujeres en cuestión, todo lo que un hombre llega a atravesar psicológica y emocionalmente, cuando quiere enamorar a una mujer. Se confrontará, de manera muy jocosa y sensual, con estas 4 mujeres, y estas también tendrán que debatir sus comportamientos y contraponerlos con la opinión del público; haciendo a esta pieza teatral sea un espectáculo interactivo muy actual, que se convierte en una suerte de espejo para la sociedad que vive en pareja.

Este espectáculo cuenta con un ambiente musical de ritmos urbanos y caribeños que harán al público levantarse de su butaca y bailar durante 90 minutos.

Pedro Leal estará acompañado por Katherine Frailan. La pieza está escrita por Daniel Leal.

Funciones: Sábados a las 22:30 y domingos a las 20:00 durante el mes de noviembre

*MUY TEATRO (Humahuaca 4310, Almagro, CABA)

__________________

La pregunta

Beltesa es un pequeño pueblo rural donde la vida siempre ha transcurrido tranquilamente… Hasta que de pronto ese sosiego constante se ve interrumpido por un hecho sin precedentes y de enorme magnitud. El insólito fenómeno ha sido presenciado sólo por cinco personas. Con el propósito de investigar lo sucedido, una comitiva del Ejército de la Nación se presenta en el lugar. Los testigos son exhaustivamente interrogados en forma individual por miembros de la fuerza militar. “La Pregunta” nos invita a observar uno de esos interrogatorios.

Dramaturgia y Dirección Federico Moransa

Obra ganadora del Concurso de Dramaturgia CicloINcierto - 6ta Edición - organizado por Espacio TBK

Sábados 22 hs

_________________

La cumbia triste

En la oscuridad de una caja olvidada en la más recóndita repisa, posiblemente en la casa de alguna tía muerta, donde Dios es Chayanne y la vida es un eterno viaje en tren, existe un grupo de criaturas agridulces, tragicómicas y peleadoras: Les Millennials. Hijes de los 90, Liga de la Justicia venida a menos, humor negro y dolor, estas vulnerabilidades encuentran alivio denunciando a los gritos cantados que el mundo es una cloaca, que la realidad es intolerable, y que al parecer la única solución es volverse un refugio.

Una tragicomedia musical de la compañía “Capricornio Teatro”, con dramaturgia y dirección de Gabriela Manildo.

Domingos a las 16:00 horas

* Teatro Azul (Av. Corrientes 5965, Villa Crespo)

Presentimiento

Dos hombres, desde hace un tiempo indefinido, se encuentran varados en un refugio de una montaña nevada. Uno de ellos está preocupado por un presentimiento, el otro se conforma con sentirse atado al destino.

Dramaturgia Miguel Ángel Diani - Dirección Marcelo Mangone

Funciones: Jueves 21 hs. Entradas por Alternativa

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027 -

Las persianas tienen ojos

“Si tuviera que volver a vivir la misma historia, habría vuelto a pagar el costo. Eso marca la diferencia entre un espíritu libre y un espíritu encadenado, eso marca la diferencia entre respirar con la cabeza alta... O morir ahogado en tu propia mierda.”

Basada en hechos reales, ésta historia, retrata la crisis de una familia cuando el hijo – en una época en la que nadie lo hacía, año 1973 – confiesa su homosexualidad. Desafiando mandatos y normas, Tony privilegia su deseo, ya que para él el deseo es motor y fuente de todo movimiento posterior en la vida.

Autor: Luis Formaiano. Director: Patricio Azor

Funciones: Domingos a las 20.30. Localidades: $ 3.000.- Estudiantes y jubilados: $ 2.600.- En venta por Alternativa Teatral

*El Método Kairós – El Salvador 4530 – Palermo – CABA

Amanda y Eduardo

En la Buenos Aires del ´30, la joven Amanda es la “querida”, la amante de Camilo, un adinerado hombre mayor que la mantiene tanto a ella como a su familia. Una vida gris y monótona, atada a un contrato implícito, que se quiebra cuando la pasión por Eduardo irrumpe para fragmentar la vida de ambos. Amanda está dispuesta a arriesgarse, a romper con ese mundo que la sometió y condenó a la prostitución para sobrevivir. Pero este movimiento no será gratuito, la red que durante años se tejió a su alrededor amenaza ese sueño de libertad.

Con dramaturgia de Patricia Zangaro, a partir de la obra de Armando Discépolo, la obra es dirigida por Teresa Sarrail y cuenta con un elenco encabezado por Lorena Szekely y Mario Petrosini que se completa con Liliana Lavalle, Jose Manuel Espeche, Faty Arahuete, Lucia Palacios, Jesica Álvarez

Funciones: domingos a las 20.30h. Entradas por Alternativa

*Sala: Patio de Actores (Lerma 568)

La casa del río

1985. Un pueblo con río en algún lugar de la Argentina. En una casa de veraneo, para algunos, vive Olga con su hija. La casa pertenece a la familia de su marido y ellas han vivido con su suegra hasta su reciente fallecimiento. La abuela siempre tuvo un deseo que Olga quiere seguir conservando.

Su marido desapareció hace unos años atrás. ¿Saben qué pasó con él? Los hermanos han naturalizado el miedo de época de dictadura y no pueden hablar. ¿Tranquiliza culpar al otro? ¿Qué pretenden hacer para que nada modifique su no memoria? ¿Podrán los jóvenes de la familia quebrar ese silencio?

Dramaturgia y dirección: Jorge Castaño

Domingos 16 hs

*Timbre 4. Boedo 640

En el aire

Unipersonal de Facundo Arana.

Funciones: Jueves 22:00 hs

* Paseo La Plaza sala Picasso (Corrientes 1660 - CABA)

Londres 1930

Un hombre anuncia a su esposa que se ausentará unos días y regresará el fin de semana. Una decisión que no podría ser más trivial desata una serie de acontecimientos que desembocan en una inesperada tragedia familiar. El autoengaño, el regreso siempre postergado, el espionaje obsesivo van formando el día a día de nuestro protagonista mientras la vida pasa y el sinsentido de la existencia se va revelando en su dimensión inequívoca.

La obra está basada libremente en textos de Nathaniel Hawthorne, autor admirado por Jorge Luis Borges. Se estrena en Buenos Aires con la actuación de Daniel Toppino, José María López y Graciela Clusó y el director viajó especialmente al país para realizar este proyecto.

Escrita y dirigida por David Amitin

Sábados a las 20h

*Teatro: Payró, San Martin 766 CABA

Dos bacalaos noruegos

Popovski, un hombre solitario, rutinario y casi misántropo, se cruza por accidente, en la plaza del barrio, con Yoco Onda, una excéntrica y misteriosa mujer, tan solitaria como él. A partir de ese primer contacto aparentemente fortuito, y a lo largo de sucesivos encuentros, ella lo ayudará a recordar episodios que había reprimido, a replantearse una existencia que creía intrascendente y a valorar la vida. Una experiencia con mucho humor que invita a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo.

Dos bacalaos noruegos es una creación colectiva en clave de clown surgida a partir del trabajo de improvisación de los actores Leticia Torres y Octavio Bustos bajo la mirada de María Rosa Frega en calidad de directora y la dramaturgia de Patricio G. Bazán.

Sábados a las 21hs. Localidades por www.alternativa.com

*Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543

Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene O´Neill

Con elementos de la vida del propio autor, esta pieza gira en torno a los conflictos de una familia norteamericana quebrada por las frustraciones y los vicios. Mary, una mujer presa de una adicción imposible de desarraigar, está casada con James Tyrone, un actor que ha pasado su vida haciendo giras sin poder formar un verdadero hogar y llevando frecuentemente a su esposa, que de joven soñaba con ser monja o concertista de piano, como acompañante.

Elenco: Arturo Puig, Selva Alemán, Lautaro Delgado Tymruk, Diego Gentile y Julia Gárriz.

Desarrollo creativo: Selva Alemán, Arturo Puig, Luciano Suardi. Música original y diseño sonoro: Carmen Baliero. Diseño de iluminación: Jorge Pastorino. Diseño de escenografía y vestuario: Graciela Galán. Dirección: Luciano Suardi

Miércoles a domingos a las 20.30 horas

*Funciones accesibles: Domingo 5 de noviembre a las 20.30 horas

*Sala Casacuberta Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

Familia

En un cumpleaños familiar promediando los años 90s, una serie de situaciones y actitudes inusuales descubre un secreto que hará un contrapunto entre el drama y la comedia para debatirnos: ¿Conocemos realmente a nuestra familia? ¿Es como realmente soñamos que sea? ¿Qué rol ocupamos cada uno en ella?

Por primera vez en Buenos Aires se estrena la versión teatral de la película FAMILIA, nominada y ganadora de premios Goya entre otros, del multipremiado autor y cineasta español Fernando Leon de Aranoa. Adaptación local de Victoria Alsua. Dirección de Sebastián Bauzá.

Viernes a las 20:00hs

*Método Kairós (El Salvador 4530)

Desquiciados

Cuatro personajes atrapados en un espacio sin tiempo. La inacción, producto de sus propios miedos o tal vez de su incapacidad de cambiar las cosas, hace que se vayan aliando y enfrentando entre ellos tratando de encontrarle sentido al sinsentido. El absurdo es el motor de esta reflexión sobre los miedos y la… ¿muerte…? ¿Qué hora es?

Puesta en escena y dirección general: Daniel H Fernández. Autoría: Claudio Gotbeter. Actúan: Denise Emery, Martín Gutman, Mariana Recio, Germana Sciarratta.

Género: Comedia / absurdo

Funciones: 10/11/2023

*Centro Cultural EUREKA. Av Corrientes 4269 CABA. Entradas por Alternativa teatral

Cita a ciegas

Una plaza, un banco y un famoso escritor ciego. Los caminos trazados o desdibujados por el tiempo y una cantidad infinita de ramificaciones que presentan otras posibilidades. Aquellos encuentros y desencuentros. Lo que sucedió y lo que podría haber sucedido. Hipótesis que ponen en jaque al destino de los personajes, historias que se enlazan con el amor. El amor que no siempre tiene la misma cara, el amor que sacude, el amor inevitable.

Mario Diament evoca, nada más y nada menos, que a Jorge Luis Borges y plantea la existencia de realidades paralelas. Cita a ciegas fue representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, México, Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia y Panamá. Y traducida a varios idiomas logrando ser un éxito en todas sus representaciones.

DOMINGOS A LAS 17.30 HORAS. Entrada general $2500. En venta por Alternativa Teatral

*El Método Kairós - El Salvador 4530

Gabriela Acher presenta: ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?

Unipersonal de Gabriela Acher, en el cual la prestigiosa actriz aborda una temática dirigida a las nuevas generaciones de mujeres: a las de 40, las de 50, las de 60, las de 70… “Nuevas generaciones” porque hasta hace solo 50 años no gozaban de lo que ahora nosotras llamamos vida.

Domingos a las 19 horas

*Teatro Picadilly, Av. Corrientes 1524 CABA

__________________

No es solo un fuerte debate, es una obra profunda sobre dos hombres que viven y discuten los grandes temas de todos los tiempos, con inteligencia y humor. La última sesión de Freud (Freud`s last session) de Mark St. Germain, se despedirá de los escenarios en la temporada 2023 del Teatro Picadero, el próximo 23 de abril. Luis Machín es quien interpreta al Dr. Sigmund Freud en este duelo de actores, y Javier Lorenzo en el papel de C.S Lewis, bajo la dirección de Daniel Veronese.

La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis a su casa en Londres. Ese día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

Funciones: Viernes 22 hs; Sábado 20 hs – Domingo 18:30 hs

Localidades: Desde $ 4.800.- en boletería del teatro o por plateanet.com

*Teatro: Picadero – Pje Enrique S. Discépolo 1857

Jean Genet, Las criadas

Las hermanas Claire y Solange Lermercier trabajan como criadas de una decadente señora de la burguesía francesa. Cuando ésta se ausenta de la casa, ambas criadas asumen un perverso juego de representación a través del cual dejan aflorar los sentimientos de desprecio, envidia, odio y admiración que sienten por su señora, tensando los límites del juego hasta simular su asesinato. La situación se complica cuando con cartas anónimas denuncian a la policía al amante de ésta. Pero al enterarse que el Señor queda en libertad por falta de pruebas, comprenden que su traición será descubierta. Desesperadas, deciden consumar el asesinato de la señora e intentan envenenarla.

Con dirección y puesta en escena de Facundo Ramírez, la emblemática obra del escritor francés Jean Genet es interpretada por Claudio Pazos, Pablo Finamore y Dolores Ocampo.

Domingos a las 13.30h. Entrada: $2500/ descuento a jubilados y estudiantes

*Espacio Callejón: Humahuaca 3759 / Tel: 4862-1167

Janequeo

Tomasino es un conquistador que ha viajado sirviendo al Rey de España para ampliar las fronteras del reino y llevar la palabra evangelizadora en las Indias Occidentales. Él es aventurero, ducho en las artes de la guerra, lector empedernido, escritor, y poeta. Lleva un diario de su camino en las nuevas tierras y redacta cartas en donde narra sus aventuras a la Corona. Lo acompaña Federico un Abad de Castilla, su gran consejero y confidente. Junto con él diagraman y organizan los pasos a seguir.

Tomasino un hombre de su época, desbocado por conocer a los aborígenes, no solo los empuja de su territorio por la fuerza, sino que insiste en cruzarse con la indiada. Pero cae profundamente enamorado cuando Janequeo le salva la vida. Cuando el Abad conoce los sentimientos que unen a Janequeo y Tomasino comienza a pergeñar el plan para someter a la Janequeo ante los ojos de su señor, darle muerte y salir ileso del complot. Una farsa toma el espacio. Los animales hablan, las personas corren desnudas y el Guajalote nos escucha. Conoceremos una verdad con un encanto doloroso.

Ópera prima de Juan Isola, con las actuaciones de Facundo Livio Mejias, Delfina Colombo, Emanuel D´aloisio, Gogo Maldino y Eugenio Tourn.

Funciones: Sábados 23 hs.

*Teatro El Grito (Costa Rica 5459 - CABA)

Los invisibles

En Los Invisibles, Laferrere aborda con lúcido sarcasmo la práctica del espiritismo. Se vale para ello de un drama familiar en donde todos sus integrantes se someten con docilidad al padre de familia, quien resulta ser el legítimo intermediario con los espíritus que vagan por esta vida. Esa ceguera colectiva trae aparejada la ruina económica de la familia y la definitiva pérdida de la cordura. La sinrazón se apodera sin piedad de todos los personajes, y los hechos de carácter fantástico se suceden sin continencia alguna.

Comedia satírica sobre espiritismo de Gregorio De Laferrere. Dirección: Eleonora Maristany

Funciones: sábados 20:30 hs. Entradas por Alternativa Teatral

*Teatro el Popular: Chile 2080, Balvanera, CABA

Jardín fantástico

Un grupo de adolescentes decide dejar de lado sus familias para reunirse en una casa-jardín con el fin de inventar y experimentar una nueva forma de vivir juntxs. Jardín fantástico es una escritura en voz alta de este grupo de estudio, un diario íntimo colectivo donde se postulan pensamientos adolescentes sobre qué es la amistad, la familia y el amor. Una instalación en un espacio real que utiliza la fantasía para ensayar nuevas realidades que se proponen como alternativas frente a este mundo herido.

Texto y dirección de Agostina Luz López. Un recorrido guiado por diez adolescentes en el que el público puede moverse al mismo tiempo que ellxs se mueven, espiando sus modos y formas.

Domingos a las 18 horas desde el 17 de septiembre hasta el domingo 12 de noviembre Duración: 70 minutos. Entradas disponibles por Alternativa.

*Zelaya 3134 - Abasto - CABA

La Yoli Mindolacio

La Yoli Mindolacio reconstruye con suavidad la vida de una niña nacida en un pueblo originario del norte argentino. La Yoli, sus amigxs, su padre deben trasladarse del monte en el que viven a un barrio de casas precarias al borde de una población que los discrimina. Obligadxs a pagar una cuota mensual para vivir allí, lxs niñxs crecen amenazadxs por la policía y las drogas. Años de destierro y violencia construyen un paisaje en el que, sin embargo, lxs niñxs irradian felicidad mientras aprenden a proteger lo poco que poseen.

Escrita por Fabián Díaz - Dirección Manuela Méndez- Actuación Olave Mendoza. Este espectáculo ha resultado ganador del Premio ARTEI a la producción de teatro independiente 2023

Estreno Viernes 22 de Septiembre. Funciones: Viernes 22:30 hs.

*Teatro El Grito - Costa Rica 5459

Ryan, hermano motor

Un hombre viaja por las rutas del desierto a cumplir el último deseo de su padre: arrojar sus cenizas en un río de México. Lo acompaña el Ryan, máquina automotriz, reliquia familiar y hermano menor. Mamita espera en casa. La promesa de una aventura en donde todo lo que es crecer es enfrentar las cosas difíciles.

Dramaturgia y dirección: Ana Schimelman

Sábados de noviembre a las 17 h

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

Estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia

Cinco mujeres en la casa, hacia el final del verano, desde el final de la tarde hasta incluso la mañana del día siguiente, cuando el frescor haya vuelto y que la noche y sus demonios se hayan alejado. Cinco mujeres y un muchacho de vuelta de todo, de vuelta de sus guerras y de sus batallas, finalmente de regreso a casa, puesto allí, en la casa, ahora, agotado por la ruta y por la vida, dormido apaciblemente o moribundo, nada más, vuelto a su punto de partida para morir allí.

Jean-Luc Lagarce nos cuenta la historia de su retorno a la casa familiar, vuelve vencido por su enfermedad. Es el joven hermano, quien un día se fue para no regresar. Ahora escribe su despedida y quien nos habla es su hermana, La Mayor, ella se ha quedado esperando, junto a La Madre, La Más Vieja, La Segunda y La Más Joven. Y la espera de su regreso ahora se ha transformado en la espera de su muerte.

Sábados a las 18 horas. Entradas: $3000. En venta por Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

La Tempestad de Lear

Tanto la dramaturgia como la puesta en escena de " La Tempestad de Lear " fueron concebidas a través de un proceso de investigación basado en el cuerpo del actor como principal recurso escénico y poético. Una actriz, un mismo cuerpo atravesando los distintos roles de la tragedia, sus estados, sus energías. Un ritual escénico al servicio del descubrimiento de lo que hay más allá de la Tempestad.

Versión libre de “El Rey Lear”, con dramaturgia de Christian Forteza y Daniela Rizzo | Espectáculo unipersonal protagonizado por Daniela Rizzo, con dirección de Christian Forteza

Domingos, 20 hs

* Centro Cultural de la Cooperación (Sala Tuñón), Av. Corrientes

_______________

Vincent, el loco rojo

Vincent, el loco rojo, plantea un Van Gogh que irrumpe en la escena teatral moderna. Aparece para sumar a su extensa y reconocida obra, al hombre que fue Vincent, descarnado, frágil, sensible, violento y lleno de ilusiónes, para contar sus desamores, su pasión por la pintura, sus traumas de infancia y la frustración por no haber podido vender en vida, viendo que hoy es uno de los artistas más reconocidos de la historia.

Unipersonal con dramaturgia y dirección de Flor Berthold con el protagónico estelar de Joaquín Berthold.

Sábados a las 20:30 horas

* Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo)

_______________

Un cielo gris

Después de muchos años, Marcos acepta la invitación de su hermano Lucas para pasar unos días en su casa de campo. Sus esposas, Jimena y Carla, los acompañan. En el transcurrir de la noche, se revela una verdad que los une y los enfrenta. Un descubrimiento familiar dispara todos los fantasmas y cuentas pendientes del pasado. Lucas, Carla, Jimena y Marcos son arrojados a las arenas movedizas de un futuro incierto, donde los límites, propuestos por los valores y principios sociales, se diluyen.

La obra, ligada al realismo sucio, navega entre los fantasmas de aquellos padres cuyos hijos cometieron un acto de violencia de género, entre las relaciones familiares, el amor, la crueldad, la idea de justicia, los principios sociales y los límites de la moralidad.

De Miguel Forza de Paul.

Domingos de noviembre a las 17 hs,

* El Jufré Teatro (Jufré 444, CABA).

________________

Tarico on the Rotemberg “Vote 2023″

Ariel Tarico y David Rotemberg llegan al Politeama con su nuevo espectáculo TARICO ON THE ROTEMBERG “VOTE 2023″, proponiendo ver el vaso medio lleno a pesar de la falta de liquidez.

Los mejores personajes, directamente de la radio al teatro. La mejor fórmula perfecta para un año electoral. “TARICO Y ROTEMBERG” se conocieron en Radio Mitre en 2004 y a partir de ese momento han trabajado juntos y con otra gente, practicando el “polihumor”.

FUNCIONES TODOS LOS MARTES de agosto 20:00 HS. Localidades en venta en Plateanet o en la boletería del teatro .

*Politeama (Paraná 353)

___________

Cocinando con Elisa

Una cocina de estancia es el escenario donde dos mujeres, una adulta (Nicole) y otra joven (Elisa), trabajan y cocinan exóticos platos para los señores. Allí pasan sus horas en soledad. Las une su condición de clase y la relación de sumisión y respeto que tienen con sus patrones; sin embargo, la mayor reniega de su condición, alardea de sus saberes culinarios y se comporta como patrona humillando y violentando a la joven.

Entre ingredientes y recetas se irá construyendo una relación tormentosa, en la que se exploran los vínculos de poder, los celos, la envidia y las emociones más ocultas de estos personajes, y nos permitirán echar un vistazo en el recóndito mundo de las miserias humanas. ¿Qué está dispuesta a tramar Nicole para quitar a Elisa del medio y quedarse con su juventud?

Funciones: domingos a las 19.30 hs. Entradas: $2000. Estud y jubilados: $1200. Entradas y reservas en: Alternativa Teatral

* CELCIT. Moreno 431, CABA

____________________

Modelo vivo muerto

Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.

Una creación colectiva Bla Bla y cia. Intérpretes: Pablo Fusco, Tincho Lups, Manu Fanego, Julián Lucero, Sebastián Furman y Carola Oyarbide

VIERNES Y SÁBADOS A LAS 22.30. Entrada general $2500. A la venta por Alternativa Teatral

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

__________________

Lulú, una tragedia monstruo

Con guiños al universo del circo, el cabaret y el teatro musical, Lulú una tragedia monstruo, es un espectáculo con una extraña e inquietante mixtura entre la parodia y la tragedia. La obra de Wedekind está enmarcada dentro de la corriente expresionista y hacia esa dirección intentamos ir en una propuesta de teatralidad desmesurada y desbordante, donde palabra/imagen/acción confluyen en un tipo de expresión que estalla en su fuerza expresiva.

Lulú es una mujer de impulsos viscerales, que domina y magnetiza a los hombres por su impulso sexual y los lleva a desenlaces aterradores. Se trata del personaje más famoso, pero también más controvertido de la dramaturgia de Frank Wedekind, en gran parte por el tabú sobre la sexualidad femenina que provocó escándalos y censuras en la época de su estreno. La obra propone una mirada sobre la mujer que es consciente de su sexualidad y la vive con libertad y sin culpas, lo que constituye una fuerte amenaza frente a la hegemonía machista imperante. Más de un siglo después Lulú, una tragedia monstruo continúa teniendo una enorme vigencia, ya que la representación sobre la sexualidad femenina en las ficciones aún está teñida por un machismo que prefiere mostrar a los cuerpos feminizados en posiciones débiles, dependientes y enamoradizas.

Autor: Frank Wedekind. Adaptación: Cintia Miraglia y Miguel Sorrentino

SÁBADOS A LAS 20 HORAS. Entradas: $3000. En venta por Alternativa Teatral

*El Portón de Sánchez - Sánchez de Bustamante 1034

___________________

Babel cocina

Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos narrativos, BABEL COCINA superpone el hecho histórico real, el devenir de los personajes de ficción y la realidad de un elenco que los recrea desde el siglo veintiuno, varias tramas que se reunirán y resolverán en un final sorprendente.

Integran el elenco Claudia Cárpena, Gaby Barrios, Gabriel Schapiro. Gabriela Blanco, Susana Giannone, Hernán Cuevas, Leandro Cóccaro, Renata Marrone, Ana Clara D´Albenzio, Julieta Fernández, Silvia Bek, Thelma Demarchi, Karina Iazurlo y Cali Mallo. La puesta tiene coreografías de Lucila SANLES, iluminación de Roberto TRAFERRI, vestuario de Vanesa ABRAMOVICH, diseño sonoro de Guillermo Pintos, maquillaje y peinados de Analía ARCAS, y efectos de magia a cargo de Quique MARDUK.

Direccción: Rita Terranova

SABADOS a las 20.30. Reservas en Alternativa Teatral

*El Tinglado, Mario Bravo 948

____________

Nación Alambre

21 de diciembre de 2001, día posterior a la renuncia del entonces presidente argentino. Oficina de un secretario presidencial en la Casa Rosada en plan desarme. Afuera se escuchan estruendos, explosiones, bombos, ruido de cacerolas furiosas y canciones de protesta. La gente canta el himno. Adentro las máquinas de picar papel trituran cuánta evidencia pudiera quedar. María, una joven asustada pero entusiasmada por la tarea –recibir al próximo presidente –, llega a la casa de gobierno. Apenas si sabe qué tiene que hacer en medio de ese caos nacional. Y la realidad supera lo que jamás hubiera podido esperar. Una hilarante comedia basada en dolorosos hechos reales.

De Guadalupe Pita Monzón, con dirección de Sergio

Viernes a las 21:30 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del Teatro

*Teatro El Astrolabio (Terrero 1456)

_______________

Bala perdida. Coronadas de gloria

Agenda 6 al 13 de octubre

En un colegio público del barrio de Constitución se palpita el acto homenaje a San Martín, donde se juega el prestigio del establecimiento y la partida económica distrital. Pero todo se irá desmadrando por el desafío de lidiar con una alumna embarazada.

Dramaturgia Carolina Huerta, Virginia Flammini - Dirección Fernanda Giménez - Por la Cia Teatral Arde

Viernes 20:30 h.

*C.C. Morán - Pedro Morán 2147 -

_______________

La compañía canadiense Talk is Free presenta Tanto para el descanso como para la reproducción

Agenda 3 al 10 de noviembre

En el año 2150 los humanos se convirtieron en género neutro y usan el pronombre “ish” para identificarse. Dos historiadores: ISH56 y su colega ISH62 quieren transformar una casa antigua en un museo de los 90s en donde representan personas sis del pasado. Mientras el proyecto avanza los miembros del grupo se enamoran demasiado del género de sus personajes y eventualmente comienzan a recrear los comportamientos peligrosos de sus antepasados.

Escrito por Adam Meisner. Esta obra cuenta con la tecnología ARIA de subtitulado, diseñada por Talk is Free Theatre.

Funciones gratuitas. Del 7 al 10 de noviembre 20 hs Nota de la producción: una vez comenzado el recorrido a las 20hs hacia la locación secreta no se podrá ingresar al espectáculo. Más información: plataformatsunami@gmail.com

*Punto de encuentro: Guardia Vieja 4129 – CABA. Reservas por Alternativa

______________________

Segundo Festival Primavera APDEA

La Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina presenta el Segundo Festival Primavera APDEA, donde se presentarán 6 obras elegidas por un prestigioso jurado y cuyas funciones serán con entrada gratuita en distintos teatros de CABA. Luego de cada función habrá conversaciones de desmontaje y reflexión sobre los elementos de la dirección. Además, la programación ofrece 3 charlas abiertas con socios/as de APDEA e invitados/as especiales sobre distintos aspectos del ejercicio de la dirección escénica.

La convocatoria se dio este año entre personas asociadas a APDEA de CABA, PBA y Misiones. Además, se abrió la línea “Estímulo”, convocando también a estudiantes de dirección de la UNA y la EMAD.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

Del Miércoles 1 al Domingo 11 de Noviembre

________________

Como todos los días

Un musical que muestra los desafíos de cuatro neoyorkinos para conectar de manera genuina con otros y elegir su propio camino, aun cuando las heridas del pasado atormentan y paralizan, mientras atraviesan situaciones cotidianas en una gran ciudad: la Nueva York post 9/11. Una mirada a veces preciosa, a veces devastadora, sobre gente solitaria que intenta vincularse con otros en plena era de Internet y de vínculos cada vez más virtuales, pero descubriendo en el camino que lo simple y ordinario puede estar lleno de vida y sentido.

Una obra inquietante sobre cómo volver a confiar en el amor después de la pérdida y el dolor.

Viernes a las 22:30 horas

*Teatro Border (Godoy Cruz 1838)

______________

Proyecto Garland

Proyecto Garland es una pieza teatral conmovedora que indaga en las infancias, el trabajo infantil y la violencia de género con la vida de Judy Garland como oscuro trasfondo.

Con profundidad, humor y compromiso, Marina Munilla, ganadora del Premio ACE Revelación Femenina, interpreta magistralmente a Judy Garland, sondeando en los confines del ser entre los límites del amor, el deseo y la fama, y da cuenta en su cuerpo herido de las consecuencias que implica lo vivido en su infancia. La pieza es dirigida por el director Gerardo Grillea, quien construye en su puesta un mundo sombrío y, a su vez, teñido por los recuerdos de Garland durante las filmaciones de El mago de Oz. Como sucede en la vida, los recuerdos se fragmentan y confunden y aparecen con música. Esta pieza no es la excepción. Con las voces en off de RITA TERRANOVA y OSMAR NUÑEZ

Funciones: DOMINGOS 20hs. Entradas por Alternativa Teatral

* NO AVESTRUZ ESPACIO DE CULTURA. Humboldt 1857, Palermo

___________________

Elena de a ratos

Llega a oídos de un viudo la existencia de una joven que posee la capacidad de encarnar espíritus. Este le solicita le traiga a su difunta semanalmente. La proximidad de los cuerpos y las almas disparará un triángulo sentimental que promete no acabar bien.

FUNCIONES: VIERNES A LAS 21 HORAS. Entrada general $2300. En venta por Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

__________________

Locas

El encuentro de dos mujeres en la sala de espera de un consultorio de Salud Mental, ambas comparten el deseo de ser felices, en una historia que aborda el padecer del ser humano y la necesidad de reinventarse. Una invitación a reflexionar como sociedad. Un diálogo divertido, ácido, trágico y ágil. Un viaje lleno de complejidad que te llevará por diferentes emociones. Por un sistema de salud mental igualitario, sin discriminación y con base en la comunidad.

La obra Locas es una creación de José Pascual Abellan, en este caso adaptada y dirigida por Gladys Villanueva, quien además protagoniza la historia junto a Adriana Tascón.

Viernes a las 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro La Tertulia (Gallo 826, CABA).

_______________

Y a otra cosa mariposa

“Y a otra cosa mariposa” es una incursión de cuatro actrices al mundo privado de los varones. ¿Cómo nacen los micromachismos cotidianos? ¿Qué piensan ellas del mundo de ellos? ¿Hace cuanto que las cosas son así…?

Cuatro personajes masculinos, interpretados por ellas, en diferentes momentos de sus vidas dibujan los modismos y prácticas vinculares que los hace amigos, el machismo, la mirada sobre las mujeres, situaciones que aparecen como algo habitual se van afianzando y volviéndose cada vez más recalcitrantes.

De Susana Torres Molina. Dirección: Federico Tombetti

Funciones: Sábados 22.30 hs.

*Teatro NUN. Juan Ramírez de Velasco 419 - CABA

______

Me gusta

Andrés (Damián de Santo) y Martina (Julieta Zylberberg) llevan 10 años casados y tienen una hija pequeña. Andres y Martina se conocen…mucho…demasiado. Y para ambos, la rutina se les está tornando cada vez más notoria. Y más pesada. Hasta que Jowy (Lu Grasso), una baby sitter centennial, aparecerá en sus vidas no sólo para que puedan ir al cine de vez en cuando, sino para trastocarles toda esa estantería conyugal que tanto les costó armar y, ahora, sostener. Entre fantasías y pensamientos ocultos, enredos tan divertidos como vergonzosos y algún que otro “likeo” controversial (como ya aprendimos, las redes sociales todo lo complican); esta pareja tan adorable como sufrida deberá decidir si ya es hora (y edad) de tirarse a la pileta.

De Alberto Rojas Apel. Dirigida por Javier Daulte

VIERNES y SÁBADO 21:30h/ DOMINGO 21h. Entradas por Plateanet.

*Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA)

_________________

Las algas

Una actriz quiere volver a respirar poesía. Llama a un director para armar un espectáculo. Le pide que sea sobre Alfonsina Storni pero que sea una comedia. LAS ALGAS es un viaje hacia Alfonsina, un pequeño momento Wikipedia lleno de emoción.

Dramaturgia y dirección Dennis Smith

SÁBADOS A LAS 22 HORAS. Entradas por Alternativa

*El Camarín de las Musas - Mario Bravo 960

___________________

El sonido

Berta, una joven trastornada, está segura de oír la voz de su madre muerta en el sótano de su casa. Sus hermanos mayores no terminan de aceptar su estado mental. Su ex niñera, una diputada de extrema derecha, una vieja leyenda del rock nacional y su coequiper completan el entorno familiar. Olaf, un sueco sin escrúpulos, llega a la Argentina con un curioso aparato con el que dice poder recuperar los sonidos producidos a lo largo de la historia de la humanidad.

Dramaturgia y Dirección: Javier Daulte

Martes a las 20 h. Entradas por Alternativa

*ESPACIO CALLEJON – Humahuaca 3759 – CABA

___________________

La máquina de la alegría

Un artista famoso anuncia su retiro y su agrio manager consigue de inmediato un reemplazante para una comedia musical. Inesperadamente, los dos artistas se convertirán en socios de una peligrosa aventura: salvar a un tercer artista injustamente condenado a la silla eléctrica en Las Vegas.

El viaje es una excursión desconcertante de humor absurdo, negro, ingenuo, político, grotesco. Así, desfila una colección de personajes inefables: el inoxidable Heavy, el servicial pianista Tuco, el sombrío manager Rubén Galante, un terrorista aéreo del conurbano, un caballero que se siente azafata, una dama adicta a las tragamonedas, el bailarín carcelario Eloy y un Elvis nacional y popular.

Con Eduardo Calvo y Fernando Migueles, dirigida por Alfredo Allende.

Todos los viernes a las 21 hs. ATP

* Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, sala Osvaldo Pugliese (Av. Corrientes 1543, CABA).

__________________

Precoz

Precoz nos sumerge en la historia de una madre, su hijo adolescente y la intensa relación que los une. Un vínculo que se debate entre la ternura y la locura. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad.

Basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega y las actuaciones de Valeria Lois y Tomás Wicz.

JUEVES y VIERNES 20H. Entradas por Alternativa. Duración: 80 minutos

*Dumont 4040 - Santos Dumont 4040 - CABA

Fotografía: Sebastián Freire

__________

Tu escena no es la mía

Dos historias distintas y un final que las une. Un músico que enviudó recientemente se relaciona con una vecina que curiosea por su ventana. Un director de teatro que espera a una actriz para conversar sobre su nuevo proyecto. Planes entusiastas que proyectan un futuro próximo mientras la nostalgia del pasado asoma a cada instante. Pero la sonrisa siempre acompaña. “La sonrisa de una lágrima”, podría llamarse esta obra, dice uno de sus personajes.

De Gabriela Izcovich

Sábados a las 20 hrs. Entradas: $3000. Descuentos a estudiantes y jubilados. En venta por Alternativa

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636

_________________

27º Festival Internacional de la Víspera

Entre el 9 y el 12 de noviembre se desarrollará la 27º Edición del Festival Internacional de La Víspera. El mismo es organizado por El Baldío Teatro (El Palomar) en colaboración con Galpón Momo Teatro.

El Festival Internacional de la Víspera es un evento de artes escénicas que transforma el tiempo y el espacio de Ciudad Jardín y alrededores, en el conurbano, a lo largo de sus cuatro días de duración. El encuentro reúne espectáculos de teatro y música tanto en salas, como en la calle, y en espacios no convencionales.

La entrada es libre y gratuita con salida “al sobre” y las reservas pueden hacerse por Whatsapp del Teatro El Baldío: 911-7008-5647.

En esta 27ª Edición, participarán los espectáculos El aparato, unipersonal de Carlos Belloso (CABA), Barranca Sánchez de Florencio Abajo del Grupo Treatro TRAC (Chivilcoy, Buenos Aires), Un Océano de Caricias Rotas de Galpón Momo Teatro (La Plata), Dulcinea, Una aventura quijotesca de Compañía del Revés Teatro (Haedo), La cigarra de DC ARTE Colombia (Colombia), Orquesta Pies Descalzos (El Palomar), Arde Troya de TAE-TACEC Teatro Argentino de La Plata-LaPlata) y Compañía Nacional de Fósforos (Villa Bosch), Cruce De Caminos de DC ARTE Colombia (Colombia), Nación Alambre con dirección de Sergio Falcón (CABA).

Cualquier cambio imprevisto en la programación, será comunicado por las redes sociales de El Baldío Teatro.

Sedes:Todas en Ciudad Jardín, El Palomar : Sala El Baldío Teatro (Finca 6577), Plaza de los aviadores (Boulevard San Martín y De los Jacarandaes), Plaza Plate (Blvd. San Martín 2228), Centro Cultural Raíces Compañeras (Pte. Juan Domingo Perón 9255).

_______________________

Una casa llena de agua

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

La primera obra de teatro escrita por Tamara Tenenbaum, protagonizada por Violeta Urtizberea, con dirección de Andrea Garrote y producción general de Compañía Teatro Futuro.

Sábado - 20:00 h. Entrada: $ 3.000,00 a la venta en Alternativa Teatral

*DUMONT 4040. Santos Dumont 4040

________________

Casa Duarte

Casa Duarte es el lugar elegido por la familia De la Puente para hacer la tradicional despedida a Pedro. La dueña de la casa velatoria, sus hijas y la aparición de personajes disparatados, harán que su viuda y la familia tengan un velorio para el olvido. Con altas dosis de humor negro, esta comedia nos hará pensar si realmente somos felices con la vida que tenemos, o bien, qué hacemos para tenerla.

El público es espectador y al mismo tiempo protagonista del único velorio en el que se llora, ¡pero de risa!

VIERNES Y SÁBADOS a las 21.30 horas. Entradas por Plateanet

*Multiescena Teatro. Av. Corrientes 1764

____________

No te vayas con amor o sin él

La Señora de la casa, con una discapacidad física, y su cuidadora y mucama quien sueña con liberarse de ella (Señorita) van alternando el poder a través de una lucha cotidiana de dominador y dominado que deviene en una simbiosis. Su vinculación es desde la propia carencia, sin embargo, se necesitan para seguir funcionando.

Autor: Norman Briski. Dirección general y puesta en escena: Daniela Rizzo

Funciones: Sábados 20.30hs

*Vera Vera: Vera 108 - CABA

____________________________

Las moiras, primera parte de El dibuk, dos covers

Tres esposas de rabinos tejen los destinos de todo el barrio de Once decidiendo quién se casa con quién. Se encuentran con la rebeldía de una joven que reclama el derecho a romper con el orden establecido. Cuando la chica intenta articular sus argumentos, un Dibuk se apodera de ella.

LAS MOIRAS pone a dialogar de forma explícita dos mitos sobre el destino y su relación con los muertos: la leyenda judía del dibuk, un espíritu errante que no ha terminado su trabajo en la Tierra y por eso no puede cruzar al otro lado, y el mito de las moiras, las tres viejas del inframundo que en la mitología griega hilan, sostienen y cortan el hilo de la vida.

LAS MOIRAS es la primera parte de EL DIBUK, DOS COVERS, un díptico que continuará con EL DÍA MAS LARGO DEL MUNDO.

Dramaturgia: Tamara Tenenbaum. Dirección: Mariana Chaud

Actuación de Analía Couceyro, Luciana Mastromauro, Florencia Piterman y Fiamma Carranza Macchi.

Funciones los Sábados 20 h. y Lunes 21 h. Entradas a la venta en Alternativa Teatral

*El Galpón de Guevara, Guevara 326

_________________

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus

El protagonista se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, un Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquel planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un loro y un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

Autores: Diego Carreño y Gabriel Wolf. Con: Diego Carreño

Funciones: Viernes a las 22:00 hs. Entrada General: $2000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral Duración: 60 minutos

*El Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. CABA

_____________________

Enrique V

Escrita posiblemente en 1598 y representada en al año 1599, es un drama excepcional en la obra de William Shakespeare. Enrique V acaba de ascender al trono, pero antes de que pueda gobernar una nación, y mucho menos conquistar otra, debe demostrar su valía como líder de los hombres. La puesta en escena busca sugerir, a través del movimiento de los actores y de los objetos, espacios imponentes trazados en un escenario limitado. Armado con algunos de los discursos más poderosos del arsenal del Bardo, Enrique y su “banda de hermanos” superarán obstáculos abrumadores; ya que como hoy, la impiadosa guerra parece ser la sombra oscura que invade la ancha nave del universo.

Dirección y puesta en escena de Martín Barreiro

Sábados 20:30 h. Las entradas se pueden conseguir en la boletería o por la plataforma del teatro.

*Teatro El Convento. Reconquista 269

_________________

En El Crisol Teatro

El Crisol Teatro, ubicado en Malabia 611, en el barrio de Villa Crespo, presenta:

-El saco de Fred Astaire

“La vida es un derrotero”, dice el intendente de un pueblo recóndito, al sufrir el hurto de su prenda más preciada, mientras se mira al espejo bailando claqué. “Yo se perder, lo que no se es callar”, declara Berta. Madre soltera y sostén del intendente. “¿Y vos, qué me robaste?”, pregunta Sulfita. Una hija carente de atención. ¿Se puede existir sin la mirada? Domingos a las 20.30hs

-Los viernes a las 20.30 horas se estrena “Voces de Malvinas”.

Canciones, cartas, testimonios, documentos y relatos de 1829 hasta el presente construyen una memoria afectiva sobre las Islas Malvinas. Criadas, gauchos, soldados, enfermeras... personajes poco conocidos de nuestra historia nos sorprenden y conmueven. La soberanía nacional tal vez sea también una emoción.

“Voces de Malvinas” recibió el premio Malvinas Soberanía 2022 del Instituto Nacional del Teatro y es una coproducción de la Compañía Teatral Republiquetas y Teatro El Crisol.

Dramaturgia: Lucía Laragione

-Los sábados a las 20 horas se presenta “La noche se está muriendo”.

Buenos Aires, 1945. Al finalizar la función del estreno mundial de La Casa de Bernarda Alba, Margarita Xirgu vuelve emocionada a su camarín en el Teatro Avenida. Allí comprueba que el teatro es un ritual de invocación: atraído por la gran interpretación de su actriz predilecta, Federico García Lorca aparece para festejar el éxito y celebrar su amistad, impulsándola a tomar una importante decisión.

__________________

Antígona

La multipremiada obra del poeta peruano José Watanabe, versión libre de la tragedia de Sófocles, interpretada por Ana Yovino bajo la dirección de Carlos Ianni, subirá a escena en la sala del Celcit.

Funciones: sábados a las 19 hs.

*CELCIT. Moreno 431, CABA

::::::::::::::::::::

CINE

En el Cine Gaumont

06/11/23 PERDIDO POR PERDIDO 19:30 Alberto Lecchi THRILLER

08/11/23 MEMORIAS DE ESCENARIO 19:30 Claudia Sánchez DOCUMENTAL

02/11/2023 al 08/11/2023 PUAN 12:10 María Alché, Benjamín Naishtat COMEDIA DRAMÁTICA

02/11/2023 al 08/11/2023 AUXILIO 14:20 Tamae Garateguy TERROR

02/11/2023 al 06/11/2023 y 08/11/2023 (excepto martes 07) NORMA 16:00 Santiago Giralt DRAMA

02/11/2023 al 05/11/2023 (excepto lunes 6, martes 7 y miércoles 8) PUAN 18:00 María Alché, Benjamín Naishtat COMEDIA DRAMÁTICA

02/11/2023 al 05/11/2023 (excepto lunes 6, martes 7 y miércoles 8) NORMA 20:20 Santiago Giralt DRAMA

02/11/2023 al 06/11/2023 y 08/11/2023 (excepto martes 07) PUAN 22:15 María Alché, Benjamín Naishtat COMEDIA DRAMÁTICA

02/11/2023 al 08/11/2022 I’X MUJER MONTAÑA 12:30 Wanda López Trelles DOCUMENTAL

LA PANTALLA ANDINA Carmina Balaguer

02/11/2023 al 08/11/2022 PIBAS SUPERPODEROSAS 13:45 Leonora Kievsky DOCUMENTAL

02/11/2023 al 08/11/2022 EL DUELO 15:30 19:00 Augusto Tejada COMEDIA

02/11/2023 al 08/11/2022 DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE NOS VIMOS 17:15 Matías De Leis Correa DRAMA ROMÁNTICO

02/11/2023 al 08/11/2023 CUENTA REGRESIVA 20:45 Silvia Maturana, Pablo Navarro DOCUMENTAL

02/11/2023 al 08/11/2023 RECUERDOS DEL MAL 22:30 Gabriel Musco TERROR

02/11/2023 al 08/11/2023 NO ME ROMPAN 12:20 18:15 Azul Lombardía COMEDIA

02/11/2023 al 08/11/2023 LENNONS 14:10 José María Cicala COMEDIA

02/11/2023 al 08/11/2023 TIEMPO DE COSECHA 16:30 22:00 Pilar Ruger Alonso SUSPENSO

REINA ANIMAL Moroco Colman THRILLER

02/11/2023 al 08/11/2023 LA VIDA A OSCURAS 20:15 Enrique Bellande DOCUMENTAL

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $200.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 100.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 100.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 100.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

_________________

Nosferatu, con música en vivo

Luminton presenta el clásico de cine mudo y pieza fundamental de la historia del cine: Nosferatu, de F. W. Murnau, en una proyección con música en vivo. La misma se realiza con una copia brindada por la Fundación F. W. Murnau de Wiesbaden, Alemania.

La música en vivo estará a cargo de María Ezquiaga, Manu Caizza y Lorena Mayol.

4 y 5 de Noviembre - 20 h. Comenta la película Eva Noriega.

*Cine York (Juan B. Alberdi 895. Olivos). Entrada gratuita por orden de llegada.

________________

Las Delicias

En el verde campo entrerriano, más de cien alumnos del internado agrotécnico Las delicias viven el final de su niñez y el comienzo de su juventud. El cuarto largometraje de Eduardo Crespo sigue la vida cotidiana de estos personajes mientras estudian, se meten en problemas y se esfuerzan por cumplir las expectativas de sus profesores, que quieren verlos convertirse en “la sociedad del mañana”. Las Delicias habla del aprendizaje, del crecimiento personal y colectivo, del paso del tiempo en nuestras vidas y de la promesa eterna de un futuro en el cual los jóvenes tienen toda la incidencia.

De Eduardo Crespo. Tras participar en la Competencia Internacional del prestigioso Festival Internacional de Documentales de Amsterdam (IDFA) y de hacer un notable recorrido por festivales internacionales (Biarritz, Guadalajara -entre otros-), Las delicias, llega a la Sala Lugones donde tendrá siete únicas funciones.

Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 a las 21 hs./ Domingo 5 a las 17 hs./ Martes 7 a las 18 hs./ Miércoles 8 a las 17 hs./ Jueves 9 a las 18 hs.

*Sala L. Lugones (Av. Corrientes 1530, Teatro San Martín)

______________________

Las guerras a través del tiempo

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invita a la presentación de Las guerras a través del tiempo, una serie de cortos de Víctor Laplace, creados a partir de textos de la obra teatral Soldados y Soldaditos de Aida Bortnik. El Soldado Yanqui, Soldado Samurái, Balada del Desertor y La Paloma de la Paz conforman esta obra sobre la guerra y sus consecuencias.

Se trata de una versión libre de Víctor Laplace en formato audiovisual e instalación artística. Las piezas incluyen textos del escritor uruguayo Eduardo Galeano y dos canciones de Viet Rock, la ópera musical sobre Vietnam de Megan Terry. El vestuario de Las guerras a través del tiempo, estuvo a cargo de la artista Renata Schusseim.

La presentación y proyección de los cortos se realizará el jueves 9 de noviembre a las 18h en el Auditorio Alberto Williams del Centro Cultural. Y antes de fin de año estarán disponibles en la Plataforma contar.

Participarán: Víctor Laplace, Jorge Dubatti y Luis Schenone

Actividad gratuita. Capacidad limitada

*Centro Cultural Borges. Auditorio Alberto Williams, segundo piso. Viamonte 525

________________

La Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina ofrece dos ciclos de cine gratuitos durante el mes de noviembre

Las películas se proyectarán en el Auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN sito en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requiriéndose una inscripción previa y reserva de entrada

Así es como los días martes y jueves de este mes, a partir de las 18:30 horas, se exhibirán dos ciclos de cine: “Ser o no ser” y “La maté porque era mía

Ciclo de Cine - Martes de Noviembre: “Ser o no ser”

-Martes 7: Taekwondo, de Marco Berger (Año 2016, 107′).

Fernando está de vacaciones con sus amigos. En este espacio libre de novias, los varones dejan salir a la luz sus intimidades más profundas. Bajo este contexto, Fernando invita a Germán con quien irá profundizando una amistad que bordeará, por momentos, el amor.

-Martes 21: *Alegría, de Julieta Tetelbaum. Cortometraje (Año 2023, 11′).

Un viaje a través de la mente de una mujer trabajadora de 65 años, adicta al azúcar, que no puede dejar de recordar a su novia de la juventud. Vive con un maniquí que luce exactamente como su ex.

*Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (Año 2019, 118′).

Salvador Mallo, un director de cine bloqueado creativamente, recuerda su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, así como el primer deseo y su primer amor adulto en el Madrid de los 80.

-Martes 28: Los muchachos no lloran, de Kimberly Peirce. (Año 1999, 118′).

Teena Brandon siempre ha deseado ser un chico. Un día decide cortarse el pelo, ocultar sus pechos bajo un vendaje apretado, y cambiar el orden de su nombre, pasándose a llamar Brandon.

Ciclo de Cine – Jueves de Noviembre: La maté porque era mía

-Jueves 16: Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín (Año 2003, 106′).

Una noche de invierno, Pilar sale huyendo de su casa. Se lleva pocas pertenencias y a su hijo Juan. Escapa de Antonio, un marido que la maltrata y con el que lleva 9 años casada. Él no tarda en salir a buscarla, ya que ella “es su sol” y “le ha dado sus ojos”.

-Jueves 23: La maté porque era mía, de Patrice Leconte (Año 1993, 86′).

Paul, un hombre mujeriego enamorado de su mujer pero cansado de los conflictos que arrastra su relación, decide, por consejo de su tío, acabar con su esposa. Para ello, busca a una tercera persona que cometa el crimen.

-Jueves 30: Ellas hablan, de Sarah Polley (Año 2022, 104′).

Un grupo de mujeres que integran una colonia religiosa se juntan a discutir sobre qué hacer tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales. Basada en la novela homónima de la escritora Miriam Toews.

_____________________

Itinerancia del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina

En el marco de el Mes de la Afroargentinidad y de la Cultura Afro, la Manzana de las Luces junto al Festival Internacional de Cine Africano de Argentina y el Observatorio de Visiones no Identificadas del Sur invitan a este nuevo ciclo de cine en nuestra Sala de Representantes. Todos los miércoles de noviembre a las 19 h, viajaremos a través de distintas temáticas (mujeres, ciudades, vínculos, música y danza) y formatos, explorando la diversidad del continente africano. Cada película es un testimonio de la riqueza cultural y la creatividad de los realizadores africanos.

*La Manzana de las Luces. Sala de Representantes. Perú 272, CABA

____________________

Pibas superpoderosas. Una película documental de Leonora Kievsky

El Carlos Pellegrini, un tradicional colegio de la ciudad de Buenos Aires, es sacudido por un nuevo protagonismo de las alumnas. Milena es alumna consejera; Ana, es la presidenta del Centro de Estudiantes; y Lorena, una joven artista performática. Mientras transcurren sus últimos meses de la escuela secundaria participan activamente de la vida estudiantil: debates, asambleas, marchas y recitales. Ellas nos introducen en su intensa vida estudiantil y su tránsito a la adultez.

Las protagonistas pertenecen a una generación de pibas que encabezó la emergencia de “la marea feminista” con una profunda revisión de los vínculos entre géneros, las relaciones de poder y sus propias indentidades. La película toma su nombre del espacio “Pibas superpoderosas” que las alumnas crearon en la escuela para acompañarse y visibilizar situaciones de abuso y machismo en esos años.

ESTRENO: 26 de octubre en el Cine Gaumont

______________________

Tango que fuiste y serás

El ciclo de cine Tango que fuiste y serás presenta tres películas que tematizan el tango desde distintas perspectivas: dos documentales biográficos sobre figuras claves del siglo XX como Nelly Omar y Ástor Piazzola, y el film de Pino Solanas, con música del propio Piazzola, El exilio de Gardel.

Próximas fechas

Sábado 4 de noviembre | 16 hs. El exilio de Gardel (1985, 120′). Dirección y guion: Pino Solanas.

Sábado 2 de diciembre | 16 hs. Piazzola, los años del tiburón (2018, 94′). Dirección y guion: Daniel Rosenfeld.

Tango que fuiste y serás se puede visitar del 22 de septiembre de 2023 al 31 de marzo 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

________

Narcisa Hirsch. La intensidad de una mirada

La muestra propone un recorrido por la trayectoria de la artista pionera y referente del cine experimental argentino y latinoamericano, desde su primera experiencia detrás de cámara hasta sus más recientes producciones.

Con curaduría de Daniela Muttis y la colaboración de la Filmoteca Narcisa Hirsch, la exhibición despliega los archivos completos de Hirsch –nacida en Alemania en 1928, y luego ciudadana argentina–, el carrete de una existencia devenida en un inmenso autorretrato audiovisual. Se presentan diarios fílmicos personales, documentación fotográfica, dibujos, entrevistas, escritos, películas inéditas conservadas en su archivo desde la década del 60 y reproducciones de piezas de gran tamaño utilizadas en los happenings que protagonizó y que se exhiben por primera vez. Además de las dos salas del cuarto piso y la sala sonora, la muestra se complementa con un ciclo de cine donde se podrán apreciar Diario patagónico 1 (1972), Diario 1976 (1976), La pesca de la centolla (1979) y La pasión (1992), entre otros títulos que completan toda su filmografía y que estarán presentes junto con una intervención en la sala sonora a cargo de Nicolás Diab en colaboración con la propia Hirsch.

Con más de sesenta películas que abordan temas como el amor, la muerte, o el universo, Hirsch escenifica su propia vida mientras construye su obra alterando los materiales manualmente y creando sus propias herramientas de montaje audiovisual para alejarse de cualquier narrativa convencional. Así, explora la abstracción como un campo fértil que se extiende hasta su última película, Materia Oscura (2023), que se estrena en el Centro Cultural Kirchner.

Visitas de 14 a 20. Hasta el 12 de noviembre

*Salas 402, 403 y 613 del CCK. Sarmiento 151

___________________

Visiones expandidas: ciclo de cine gratuito en Fundación SAGAI

El último jueves de cada mes, Fundación SAGAI junto con Barda, Cartelera Transfeminista, invitan a la comunidad a disfrutar de cine nacional de manera gratuita. Además, las proyecciones estarán acompañadas por sus realizadores con una conversación abierta al público.

Este ciclo es una oportunidad para indagar sobre la temática, modelo de producción, sentido poético de cada obra y acercarse a los realizadores de una escena cinematográfica rica en diversidad.

El ciclo está conformado por 5 películas que se proyectarán en una única oportunidad con entrada libre y gratuita. Hasta el jueves 30 de noviembre, el último jueves de cada mes se realizará este encuentro a las 19h. VER PROGRAMACIÓN

*Sala HUGO ARANA en Fundación SAGAI: 25 de Mayo 586 (CABA)

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Canal Encuentro estrena la serie En mi mente. El camino de las adolescencias

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena la serie documental En mi mente. El camino de las adolescencias –con la conducción de Matías Cadaveira– que retrata la adolescencia como ese período tan maravilloso como desconcertante, en el que se atraviesan numerosas transformaciones.

EN MI MENTE. EL CAMINO DE LAS ADOLESCENCIAS

Serie documental. 6 capítulos – 15 minutos. Estreno: martes 31 de octubre a las 19:00. Repite jueves a las 10:00, viernes a las 11:00 y sábados a las 10:00

Capítulo 1. Bullying / Capítulo 2. Depresión / Capítulo 3. Ansiedad / Capítulo 4. Crisis de identidad y conductas de riesgo / Capítulo 5. Impulsividad / Capítulo 6. Adicciones con y sin sustancias

_______________________

DDH40: un podcast sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

La producción, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos junto a Gelatina, recorre en 40 episodios las luchas del movimiento de derechos humanos y las políticas de Estado que se llevaron adelante desde la vuelta de la democracia.

El proyecto busca difundir y acerca a nuevos públicos las luchas colectivas que hicieron posible construir una democracia basada en el respeto a los derechos humanos.

___________________

Tercera temporada del programa Archivo general de la Emoción AGE

Tomando como punto de partida un hecho significativo de nuestra historia que nos sitúa en un año específico, cada emisión de la mano de Felipe Pigna, nos invita a hacer un recorrido por el patrimonio emocional de los Argentinos, por ese archivo que tiene su sede en cada casa, en cada familia. Temas, hechos y recuerdos que están en el corazón de la memoria de todos los argentinos. Un viaje en el tiempo a través de imágenes y videos de personajes y objetos de nuestra historia.

A partir del 14 de octubre, todos los sábados a las 20 horas. Por la TV Pública

Capítulo estreno: La Argentina en 1960

________________

Canal Encuentro estrena series documentales de historia, ciencia, salud mental y ambiente

Agenda 6 al 13 de octubre

-AGUA, AIRE, TIERRA, FUEGO. CARTOGRAFÍA DEL CONFLICTO AMBIENTAL – Con la conducción de Elena Roger. Una producción de Renacer Audiovisual

Serie documental. 4 capítulos – 48 minutos. Todos los jueves a las 20:00. Avance.

-LAS RUTAS DE LA ESCLAVITUD

Serie documental. 4 capítulos – 50 minutos. Estreno: a partir del lunes 16 de octubre, todos los lunes a las 20:00

Esta es la historia de un mundo cuyos territorios y fronteras fueron construidos por la trata de esclavos; un mundo donde la violencia, el sometimiento y el lucro impusieron sus rutas. La historia de la esclavitud no comenzó en los campos de algodón: se trata de una tragedia mucho más antigua, que ha estado ocurriendo desde los albores de la humanidad.

-LA ANTEÚLTIMA PREGUNTA

Serie documental. 4 capítulos – 28 minutos. Estreno: a partir del jueves 19 de octubre, todos los jueves a las 21:30

A partir de los grandes interrogantes que acompañan desde siempre a la humanidad, se despliega este acercamiento a la astrofísica y a la astronomía actuales. Con la guía de científicas y científicos de nuestro país, nos aproximamos a las maravillas del universo, los nuevos descubrimientos y las preguntas que aún las ciencias intentan desentrañar.

_________________

Canal Encuentro estrena el especial Discursos de odio conducido por Ana Cacopardo

El 28 de octubre a las 21:00, Encuentro, el canal educativo del Estado argentino, estrena la producción original Discursos de odio con la conducción de la periodista Ana Cacopardo, una de las figuras de la señal. El especial analiza esta preocupación contemporánea urgente a través de voces de especialistas y personas que son víctimas de esta forma de violencia simbólica que tiene consecuencias concretas en sus vidas.

A diario, leemos o escuchamos palabras y frases tales como “negra planera”, “travesaño”, “se embarazan por un plan”, “tortillera”, “hay que matarlos a todos”, entre muchas otras. Aunque no haya un acuerdo absoluto acerca de su definición, los discursos de odio “son aquellas declaraciones pronunciadas en la esfera pública que promueven, incitan o legitiman la discriminación, la deshumanización y la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de su pertenencia a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial o de género”, explica Micaela Cuesta del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la UNSAM.

El documental busca diseccionar el entramado social que habilita el crecimiento y la aceptación de estos discursos. También brindan sus opiniones y nos interpelan Fernanda Ruiz, especialista en convergencia de medios y Esteban Rodríguez Alzueta, del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales (UNQ).

DISCURSOS DE ODIO

Serie documental. 1 capítulo – 45 minutos. Estreno: sábado 28 de octubre a las 21:00. Repite: a partir del lunes 30 octubre, los jueves a las 22:00, sábados a la 1:30 y domingos a las 10:00

________

Teatro en la Televisión Pública

El ciclo curado por Rubén Szuchmacher difunde notables versiones de obras teatrales adaptadas para televisión que recorrieron diversas carteleras del país.

Televisión Pública presenta en su nuevo ciclo de teatro la obra Un domingo en familia de Susana Torres Molina, estrenada en el año 2019 con producción del Teatro Nacional Cervantes.

La obra teatral recibió el Premio Trinidad Guevara para Susana Torres Molina como autora y para Guillermina Etkin por su labor de Mejor diseño sonoro. Distinguida con los Premios Teatro XXI: Juan Pablo Gómez. Mejor Dirección y Mejor Especialización. Nominada a los Premios ACE 2019 y el Premio Luisa Vehíl.

Viernes a las 22.30

_________

Canal Encuentro estrena No ficción VIII, el ciclo de cine documental argentino

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena No ficción VIII, el ciclo de cine documental argentino que incluye una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo, que estará en pantalla desde el lunes 2 de octubre hasta el miércoles 1.° de noviembre inclusive. De lunes a viernes a las 23:00

Se trata de la octava parte de una selección que se suma a los documentales ya estrenados en la pantalla de la señal educativa y cultural pública en 2020, 2021 y 2022.

Lunes 2: Sueños, de Marcos Martínez

Martes 3: De la Nubia a La Plata, de Ricardo Preve

Miércoles 4: Los libros cautivos, de Gabriela A. Fernández

Jueves 5: El encanto de la mosca, de Octavio Comba y Lucía Levis Bilsky

Viernes 6: El Beagle y sus dos naciones, de Fernando del Castillo

Lunes 9: El viaje de Carla, de Sergio Costantino

Martes 10: Los visionadores, de Néstor Frenkel

Miércoles 11: Varsavsky, el científico rebelde, de Rodolfo Petriz

Jueves 12: Gonzalo, de Gonzalo Giuliano

Viernes 13: El tobar, de Jovana de Obaldía

Lunes 16: La Paz en Buenos Aires, de Marcelo Charras

Martes 17: Político, de Francisco Novick

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Conciertos en el CCK

- La aviación como inspiración, concierto a cargo del Ensamble de Música de Cámara de la Fuerza Aérea Argentina

El Ensamble de Música de Cámara de la Fuerza Aérea Argentina presenta el concierto La aviación como la inspiración, integrado por una selección de su disco Mujeres Aeronautas, declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. El proyecto parte de trabajos de indagación y divulgación de compositorxs locales, con un repertorio que evoca la historia aeronáutica nacional y describe el impacto generado por la llegada de la aviación a la República Argentina.

Participan Cristina Catsigyanis (flauta traversa y piccolo); Gilda Lheritier (oboe); Matías Borinelli (clarinete y clarinete bajo); Mercedes Morello (fagot); Natalia Calza (violoncello); Javier Miranda (piano), y Pablo Fortunato (guitarra) como músico invitado. 3 de noviembre a las 19 h en Salón de Honor

- Presentación del disco ¡Música Maestrx!, con Teresa Parodi, Bruno Arias, Arbolito y más invitados

A cincuenta años de la fundación de la Confederación de Trabajadorxs de la Educación de la República Argentina (CTERA), se presenta en el Auditorio Nacional el disco ¡Música Maestrx! por la Escuela Pública, a cargo de maestrxs y profesores de distintas regiones del país junto con grandes artistas invitados: Teresa Parodi, Bruno Arias, Arbolito, Ariel Prat, Mamita Peyote, César Angeleri y Miguel Ángel Tallarita.

Las canciones que integran el disco acompañaron las distintas luchas de la organización gremial docente en defensa de la escuela pública y los cuarenta años de democracia, y composiciones de artistas docentes dedicadas al maestro neuquino Carlos Fuentealba. 3 de noviembre a las 20 h en Auditorio Nacional

- La Pampa Sinfónica, concierto a cargo de la Banda Sinfónica de La Pampa

Dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, La Banda Sinfónica de La Pampa presenta una selección de obras del ciclo La Pampa Sinfónica, realizado junto a compositores e intérpretes de la escena regional. Con coordinación general de Manuel Gerez, el concierto da cuenta de la vívida escena musical de la provincia.

Participan como solistas Roberto Yacomuzzi, Juani de Pian, Guillermina Gavazza, Nicolás Rainone, el Skat Dúo –compuesto por Alejandro Bidegain y Estefanía Schanton–, el grupo de tango Revirados y el grupo de rock Indio Brujo. 5 de noviembre a las 17 h en Auditorio Nacional

- Cuando el río suena: música y lecturas inspiradas en la Cuenca Matanza Riachuelo

Organizado junto a ACUMAR –la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo–, se realiza Cuando el río suena, espectáculo con música y lecturas inspiradas en la Cuenca Matanza Riachuelo.

La propuesta contará con la presencia de músicos y cantantes invitados de todo el país, como Peteco Carabajal, Lidia Borda, Condor Sbarbati, Patricia Malanca, Viviana Scaliza, Chino CNO, Jesús Fernández, Pedro Conde, Agustín Ronconi y Pablo Bernab, entre otrxs. Por su parte, María Pía Lopez, Daniel Santoro, Alicia Genovese y Luis Gusmán leerán textos propios incluidos el libro Para todxs, el río: experiencias, memorias y porvenir del Matanza Riachuelo, que será presentado durante el espectáculo. 8 de noviembre a las 19 h en Sala Argentina

- Béla Bartók y Juan José Castro, por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional

Con dirección de Diego Censabella, la Orquesta Sinfónica Nacional interpreta la suite El mandarín maravilloso, de Béla Bartok, y ofrece, junto con el Coro Polifónico Nacional (dirigido por Antonio Domenighini) y Mario De Salvo como solista, la Cantata Martín Fierro de Juan José Castro.

El concierto se transmite en vivo por radio Sonido Cultura. 8 de noviembre a las 20 h en Auditorio Nacional

- Filiberto Rock: Clics modernos, de Charly García, por la ONMA, con Piano Bar y Miguel Zavaleta

Bajo la dirección de Lucía Zicos, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto regresa al Auditorio Nacional con su ciclo Filiberto Rock. En esta oportunidad, junto con la agrupación Piano Bar y el cantante Miguel Zavaleta como invitados, la ONMA interpreta Clics modernos, disco solista de Charly García y obra trascendental del rock y pop argentinos, a cuarenta años de su lanzamiento en 1983. Además, sonarán clásicos de Charly como “Desarma y sangra”, “Necesito tu amor” y “Promesas sobre el bidet”, entre otros. Arreglos y orquestación: Juan “Pollo” Raffo. 10 de noviembre a las 20 h en Auditorio Nacional

- Diego Frenkel presenta su nuevo disco Medusas

El cantante, guitarrista, compositor y productor Diego Frenkel celebra el lanzamiento de su nuevo disco, Medusas. El concierto es una invitación a revisitar gran parte de su trayectoria y sus temas más populares. Además, el público podrá recorrer sus diferentes etapas musicales, desde 1984 hasta hoy.

Participan Diego Frenkel (voz, guitarras, samples); Nicolás Raffetta (teclados, piano); María Eva Alvbistur (bajo); Alejandro Castellani (batería); León Frenkel (guitarra, coros); Elizabeth Ridolfi (viola); Yamile Burich (saxo); Pedro Carabajal (cello); Cecilia García (violín); Facundo Rodriguez (trompeta), y Juana Mariash (coros). 11 de noviembre a las 20 h en Sala Argentina

- Homenaje a Pepe Cibrián

Referente máximo del teatro musical en Argentina, Pepe Cibrián Campoy vuelve a subirse a un escenario para protagonizar Pepe con Pepe, un espectáculo intimista que propone un repaso por su vida personal y artística. Con la impronta que lo caracteriza, se encontrará con su yo del pasado, con sus recuerdos y los momentos imborrables de una vida que ha dejado huella en la cultura de todos los argentinos.

Pepe con Pepe propone mostrar el detrás de escena, aquello que el espectador generalmente no ve. Acompañado por un pianista, que interpretará emblemáticas canciones que marcaron su vida, Cibrián hará un recorrido por el arduo camino de la profesión: sus inicios, anécdotas de sus padres, cómo nació su vocación, la vida en el teatro, sus éxitos, sus fracasos, su emblemático recitado de Marica en el Senado, entre muchas otras cosas que lo convirtieron en el artista que es hoy. 11 de noviembre a las 20 h en Auditorio Nacional

- Mendelssohn, Brahms y el estreno de El Timbó, de Ramírez Duarte, por la Sinfónica Juvenil

Bajo la dirección de José Ariel Ramírez Duarte, la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín estrena El Timbó, composición de Ramírez Duarte para orquesta y electroacústica, inspirada en el cuento “Los prisioneros”, de Augusto Roa Bastos. Además, el organismo interpreta el concierto para violín y orquesta en mi menor de Mendelssohn –con Pilar Policano como solista– y la segunda sinfonía de Johannes Brahms. 12 de noviembre a las 17 h en Auditorio Nacional

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151

______________________

La Orquesta Académica y el Coro de Niños del Teatro Colón presentan el concierto Terezin

La obra Cantata por Terezin de Nelly Beatriz Gómez fue encargada especialmente para este programa para rendir homenaje a los miles de judíos que fueron deportados desde diciembre de 1941 al gueto de Teresienstadt.

El sábado 4 de noviembre a las 17:00 horas, la Orquesta Académica y el Coro de Niños del Teatro Colón presentarán un programa musical que incluirá el estreno de la obra Cantata por Terezin de Nelly Beatriz Gómez, especialmente encargada para este concierto con la Orquesta Académica, con dirección del maestro Pablo Bocchimuzzi, y el Coro de Niños del Teatro Colón, dirigido por César Bustamante. Junto a esta obra, se estrenará He ahí la noche, otra obra sinfónica pensada para la Orquesta Académica, escrita especialmente por Claudio Alsuyet. El programa se completará con el Concierto N° 2 de Dmitri Shostakovich, Kikimora de Anatoly Lyadov y la Sinfonía N° 1, Op. 25 de Sergei Prokofiev.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_______________

Conciertos del mediodía del Mozarteum Argentino

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Ciudad informan que, en el marco del ciclo Conciertos del mediodía del Mozarteum Argentino, el martes 7 de noviembre a las 13 horas se presentará en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530) el Coro de Niños del Teatro Colón dirigido por César Bustamante.

La entrada es gratuita y el ingreso se realizará por orden de llegada (hasta colmar la capacidad de la sala).

________________

Música en escena y Teatro Empire presentan la temporada musical 2023

Esta temporada 2023 la compañía Música en escena presenta su programación anual junto a la programación musical del Teatro Empire con:

- Un Abono de ópera

- Un ciclo de música de cámara “Tardes de música en el foyer” (2 domingos por mes)

- Un ciclo de ópera en versiones de concierto “Ópera en el Foyer”

Todo bajo la dirección general de Antonio Leiva y la Coordinación musical de la Mtra. Silvana D’Onofrio.

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Tardes de música en el foyer: Domingo 1 de octubre a las 17 hs

DICIEMBRE

Concierto de Navidad de la Orquesta Acadámica de Música en Escena y Teatro Empire: Sábado 15 de diciembre 20 hs

*TEATRO EMPIRE. Hipólito Yrigoyen 1934 - CABA

___________________

El Ciclo Barroco del Teatro Colón ofrecerá un recital junto al director Alessandro De Marchi y el sopranista Bruno de Sá

Esta presentación forma parte de Divina Italia, una colaboración entre el Teatro Colón con la Embajada de Italia en Buenos Aires y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires enfocada en recorrer el legado del arte musical italiano.

El lunes 6 de noviembre a las 20:00 horas el Ciclo Barroco del Teatro Colón, con curaduría de Verónica Cangemi, brindará un recital con ensamble junto a uno de los más importantes directores barrocos, Alessandro De Marchi. Acompañará el sopranista Bruno de Sá. El programa abarca obras de Vivaldi, Corelli, Scarlatti, Arena, Porpora, Cocchi, Hasse, Latilla, Broschi y Piccinni.

Divina Italia es una fructífera colaboración entre el Teatro Colón, la Embajada de Italia en Buenos Aires, cuyo embajador es Fabrizio Lucentini, y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, cuya directora ad interim es Giuliana Gentile.

Las localidades se encuentran a la venta en www.teatrocolon.org.ar. Y también en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

___________________

Foco Marclay Argentina

Se trata de un ciclo temático sobre la obra del reconocido compositor e intérprete Christian Marclay, quien ofrecerá conciertos acústicos y eléctricos -incluyendo un estreno mundial-, performances audiovisuales, muestras y actividades de formación, además de una charla para que el público pueda conocerlo.

Programa

● Charla con Christian Marclay + Performances de DJs experimentales argentinos Viernes 3 de noviembre a las 17:30 h en Artlab. Entrada gratuita con reserva previa a través del siguiente formulario .

Moderada por la autora y periodista cultural Matilde Sánchez. Intérpretes: Agustin Barbei (Dj y productor), Cristian Trincado (Dj de vinilos) y JP Sgalia ( Dj de vinilos y digital, scratch).

● “Found in Buenos Aires” (estreno mundial)

Sábado 4 de noviembre a las 20 h en el Parque de la Estación Abasto. Entrada libre y gratuita.

Esta performance basada en la improvisación, combina los sonidos producidos por los músicos convocados con los que Christian Marclay genera a partir de manipular, golpear y friccionar objetos recolectados en distintas locaciones de la ciudad donde se realiza el concierto, en este caso Buenos Aires. A diferencia de la Música Concreta, la cual usa sonidos cotidianos pero grabados y distorsionados, Marclay trabaja con el potencial acústico natural de cualquier objeto sin amplificar su sonido. El piensa que de este modo el público que escucha participa más activamente y les es exigida una concentración mayor que cuando los sonidos son amplificados, a veces, de un modo exagerado.

Intérpretes: Christian Marclay, Luc Müller, Violeta García y Carlos Vega.

● Concierto del Ensamble Babel [Suiza]: “Walking Venezia”

Domingo 5 de noviembre a las 18 h en PROA21. Entrada libre y gratuita.

Estreno nacional de un nuevo proyecto del reconocido ensamble suizo.

_________________

Giovanni Sollima & Mario Brunello +12 Violoncellos Ensamble

Los reconocidos violoncellistas italianos Giovanni Sollima y Mario Brunello se presentan junto al grupo de jóvenes intérpretes 12 Violoncellos Ensamble -con la dirección artística de Benjamín Báez- en una propuesta singular.

El lunes 6 de noviembre a las 20:00 hs te invitamos a escuchar 14 violoncellos sobre el escenario del Teatro Coliseo en un programa ecléctico que va desde la tradición a la vanguardia, con obras de Bach, Vivaldi, Piatti, y del propio Sollima, hasta composiciones de Piazzolla, Spinetta y Charly García.

Este concierto es parte del ciclo ITALIAXXI, ideado, curado y producido por el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires y el Teatro Coliseo, con el apoyo institucional de la Embajada de Italia, del Ministerio de Cultura de Italia y el programa beIT del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia.

El concierto, además, se presenta en el marco de Divina Italia, una colaboración entre el Teatro Colón, la Embajada de Italia en Buenos Aires y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires.

Adquirí tus entradas por Ticketek o en la boletería del Teatro Coliseo de martes a domingo de 12:00 a 20:00hs.

*Teatro Coliseo. MT de Alvear 1125

____________

Estreno mundial de la obra Artista Ex Machina de Nicola Costantino

El Centro de Experimentación del Teatro Colón, dirigido por Diana Theocharidis presenta este espectáculo visual, escénico y musical que combina diversas narrativas. Cuenta con música original compuesta por Esteban Insinger y dirección general de Nicola Costantino.

La propuesta se completa con la dirección escénica de Martín Antuña y Victoria Roland. Participan el Ensamble Erató y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, con la dirección musical del maestro Juan Martín Miceli.

Las funciones están programadas para el mes de octubre. Las mismas serán los días miércoles 25, jueves 26, viernes 27, y sábado 28 a las 20h y el domingo 29 a las 17h.

Durante el mes de noviembre podrá verse los miércoles 1, jueves 2, viernes 3 y sábado 4 a las 20h, y el domingo 5 a las 17h.

Entradas a la venta: en www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20h y domingos de 9 a 17h

*Centro de Experimentación del Teatro Colón: Viamonte 1168

____________________

Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, cierra la temporada lírica 2023 con nueve funciones

En una nueva producción del Teatro Colón, las presentaciones de esta ópera forman parte de Divina Italia, una colaboración entre el Teatro Colón con la Embajada de Italia en Buenos Aires y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires enfocada en recorrer el legado del arte musical italiano.

Madama Butterfly, la ópera en tres actos de Giacomo Puccini, subirá a escena a partir del martes 7 de noviembre a las 20:00 horas, siendo el último título de la temporada lírica 2023 del primer coliseo.

Esta nueva producción del Teatro Colón se presentará en nueve funciones que se llevarán a cabo los días martes 7, miércoles 8, jueves 9, viernes 10, martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de noviembre a las 20:00 horas y domingo 12 de noviembre a las 17:00 horas.

La dirección musical será del maestro Jan Latham-Koenig en las funciones del 7, 10, 12 y 15 de noviembre y Carlos Vieu lo hará en las presentaciones del 8, 9, 14, 16 y 17 de noviembre. La dirección de escena será de Livia Sabag.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_____________

Experiencia “Fratres Arvo Pärt”

A partir del viernes 27 de octubre a las 14 h, se podrá vivir una experiencia sensorial y artística única en la sala inmersiva del Centro Cultural Kirchner. Fratres, la obra del compositor Arvo Pärt en su versión para ocho cellos, invita a un viaje de sonidos y emociones a través de la música.

Arvo Pärt es uno de los máximos referentes de la música contemporánea y se destaca por su estilo minimalista y sacro. Fratres, que en castellano significa “Hermanos”, es una de sus obras más notables, realizada en 1977, en la que se destaca su estilo propio, minimalista y espiritual, y donde se produce un juego de dos voces que convergen y se entrecruzan. Pärt la compuso por encargo, concebida para quinteto de cuerdas y quinteto de vientos y tuvo más de 17 adaptaciones.

Mediante un registro audiovisual de la versión de Fratres para ocho cellos, arreglo de 1982, filmado en el Centro Cultural Kirchner, se podrá disfrutar de esta experiencia inmersiva que propone un acercamiento único y conmovedor a la belleza y la espiritualidad de la obra maestra de este gran compositor.

La Experiencia Fratres Arvo Pärt estará en la sala inmersiva, en el Segundo piso del Centro Cultural Kirchner todos los viernes de 14 h a 20 h.

*CCK. Sarmiento 151

_________________

Bryn Terfel y Carla Filipcic-Holm cantarán junto con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

El sábado 11 de noviembre a las 20:00 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Julian Kuerti, realizará el concierto 17 de su abono 2023 junto al bajo barítono Bryn Terfel, una de las grandes figuras de la lírica internacional de las últimas décadas, y la soprano Carla Filipcic-Holm. Se escucharán obras de Richard Wagner, Ludwig van Beethoven, Arrigo Boito, Francesco Cilea, Jerry Block, George Gershwin, Victor Herbert y Claude-Michel Schönberg.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_________________

La artista Nicola Constantino presenta su espectáculo visual, escénico y musical Artista Ex Machina en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

El miércoles 25 de octubre a las 20:00 horas, el Centro de Experimentación del Teatro Colón, cuya directora es Diana Theocharidis, presenta Artista Ex Machina, el espectáculo visual, escénico y musical de la artista Nicola Costantino. Se trata de una producción que combina diversas narrativas, y que cuenta con música original compuesta por Esteban Insinger. La propuesta se completa con la dirección escénica de Martín Antuña y Victoria Roland, quien además es la actriz principal. Participa el Ensamble Erató y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, con la dirección musical de Juan Martín Miceli.

Las funciones programadas durante el mes de octubre tendrán lugar los días Miércoles 25, Jueves 26, Viernes 27, y Sábado 28 a las 20:00 horas y el Domingo 29 a las 17:00 horas. También las funciones continuarán durante el mes de noviembre los días Miércoles 1, Jueves 2, Viernes 3 y Sábado 4 a las 20:00 horas, y el Domingo 5 a las 17:00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

*CETC. Tucumán 1171

________________________

Festival María Elena Walsh

Llega la primera edición del Festival María Elena Walsh que llevará a cabo el miércoles 15 de noviembre en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA) en homenaje a nuestra querida María Elena. Será un día de fiesta con dos eventos: el primero dedicado a las infancias y el segundo para público en general.

A las 13hs, se iniciará el festival con actividades para colegios y niños acompañados por padres, tías o abuelos con entrada libre y gratuita, reservando por WhatsApp al 11 5175 7992 o por mail a red@fundacionmariaelenawalsh.com.

A las 20hs, los artistas más cercanos a María Elena Walsh se dan cita para interpretar sus canciones, revisitar sus poemas y celebrar su vida con versiones únicas y en exclusiva. El festival contará con material audiovisual inédito y el estreno de una canción nunca antes escuchada de María Elena. Las entradas se pueden adquirir por el portal Entrada Uno.

Los artistas que serán de la partida con versiones únicas serán: Gerogina Barbarossa. Leonor Benedetto. Marián Farías Gómez. Juan Iñaki. Sandra Mihanovich. Teresa Parodi. Paz Martínez. Facundo Ramírez. Marilina Ross. Lito Vitale. Y más sorpresas. Conduce Victoria Carreras

Este evento será a beneficio de la Fundación María Elena Walsh, presidida por Sara Facio, cuya misión principal es mantener presente el legado de María Elena y poner en valor su archivo personal para la consulta.

___________________

Cuarteto de Señoritas

Cuarteto de señoritas presenta su tercer álbum de estudio titulado “Mujeres, la otra cara del tango” el próximo viernes 10 de noviembre a las 21h.

La formación con 24 años de trayectoria está integrada por María Eugenia Baza en saxo soprano, Griselda Acquista en saxo alto, Mariela Brochero en saxo tenor y Magalí Carballo en saxo barítono. A través de una agrupación atípica para el tango, las artistas amplían las fronteras tímbricas del género poniendo a las mujeres en primer plano.

“Mujeres, la otra cara del tango” álbum pensado para cuarteto de saxofones y orquesta típica cuenta con la composición y dirección musical de Bernardo Monk y las voces invitadas de Patricia Barone y Natalia Bazán.

*Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772, CABA). Localidades $2500 disponibles en Tickethoy y en boletería del teatro.

________________

A un paso del tiempo

La artista multifacética Irene Goldszer estrena su nuevo trabajo A UN PASO DEL TIEMPO, propuesta en la que profundiza su investigación en la fusión de la música y la escena, la cual viene realizando desde hace más de 20 años.

A UN PASO DEL TIEMPO (AUPDT) está compuesto por piezas musicales y relatos que indagan en torno al tiempo y su relación con lo cercano y lo lejano, con las posibilidades de moverse entre lo íntimo y lo público y, con los recorridos que se producen en ese vínculo entre la intimidad y lo ajeno. Ese recorrido se desarrolla en el constante cruce entre canciones, textos y gestos escénicos que hilan el material creando su identidad y su lenguaje propio. Intentar definirlo, es limitarlo. Hay canciones y también hay una historia. Es música para ver.

Funciones: viernes 10 de Noviembre y Lunes 11 de Diciembre, a las 21 hs.

*El Galpón de Guevara, Guevara 326

_________________

Orquesta Fernández Fierro

La orquesta que revolucionó la escena del tango con su impactante sonoridad y puesta en escena continúa con su ciclo de shows de todos los miércoles en su propia sala, el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), verdaderas celebraciones del tango actual y vital.

Miércoles 1, 8, 15 y 29 de Noviembre a las 21hs

* CAFF, Bustamante 772, CABA, entradas por TicketHoy

___________________

Maga Falcoff presenta UNE I y II, un proyecto creado a dúo con el pianista peruano Kenneth Saravia

La cantante, compositora y percusionista Maga Falcoff presenta oficialmente UNE I y II, proyecto en el que viene trabajando junto a Saravia tanto presencial como virtualmente. El eje principal es dar a conocer lenguas nativas y estilos musicales no tan difundidos de Argentina y de Perú y Maga brindará dos conciertos junto a su banda.

Músicxs en vivo: Maga Falcoff (Voz, percusión, piano y composición). Martín “Chino” Capici (Guitarra). Edú Gabriel (Bajo). Leandro “Pitu” Marquesano (piano)

*Sábado 4 de noviembre a las 21h en Espacio Tucumán, Suipacha 140, CABA. Entrada anticipada con descuento https://bit.ly/3PZHnLO

*Jueves 9 de noviembre a las 19h en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, CABA. Entrada libre y gratuita.

__________________

Rumbo tumba

Tras un exitoso tour por África y Europa, el proyecto del multiinstrumentista y productor argentino Facundo Salgado aterriza nuevamente en Buenos Aires para cerrar el año con un show íntimo e inédito. Las entradas ya están a la venta a través del sistema Passline.

12 de noviembre

*Teatro Margarita Xirgu. Chacabuco 875

______________

Belen Mackinlay

Presenta su nueva creación titulada CANCION DE AMOR. La exquisita intérprete argentina, vinculada con la música de raíz folklórica y el repertorio latinoamericano propone una obra de excelencia musical y sonido pop, con dirección y arreglos del maestro Juan Esteban Cuacci, aliado musical de la artista, en un camino de búsqueda constante por nuevos sonidos, en este caso plasmados en un puñado de canciones conmovedoras.

El 15 de noviembre a las 20h será la presentación oficial junto a los músicos que grabaron el álbum más Julieta Lizzoli en piano y la dirección artística y puesta en escena de Alejando Pellegrino.

*BEBOP CLUB. Uriarte 1658, Palermo, CABA

_________________

Magalí Juares presenta su nuevo disco

Magalí Juares vuelve al escenario de Espacio el viernes 17 de noviembre a las 21:30 hs, para presentar su nuevo disco “CORAZÓN”, integrado por canciones clásicas del folklore y nuevas composiciones.

*ESPACIO TUCUMÁN. Suipacha 140 – CABA. Entradas anticipadas en boletería del lugar

_____________

Hotel Savoy - Tributo a Virus

El grupo creado hace 8 años, que homenajea a una de las icónicas bandas del rock nacional presentará un show muy especial para despedir el año. Con una puesta multimedia, Hotel Savoy propone al espectador viajar a través del tiempo hacia la década del ‘80 recreando la música de Virus en su momento de mayor apogeo.

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE, 21 HS. Tickets $3500.- A la venta por TicketWay

*TEATRO LUZ Y FUERZA. Perú 823- San Telmo (CABA)

__________________

La trova rosarina junto a Lito Vitale celebran 40 años de democracia

Adrián Abonizio, Juan Carlos Baglietto, Jorge Fandermole, Fabián Gallardo, Silvina Garré y Rubén Goldín se presentan por primera vez en el escenario del histórico Teatro Coliseo, para celebrar el aniversario de las cuatro décadas de democracia en Argentina junto al maestro Lito Vitale.

El concierto recorre la historia del movimiento artístico rosarino y de los grandes hitos del rock nacional durante la vuelta a la democracia. A 40 años de recuperar la libertad, deseamos escucharlos una vez más.

La Trova Rosarina y el maestro Lito Vitale celebran la música, el camino recorrido y, sobre todo, la libertad recuperada el sábado 4 de noviembre a las 21:00 hs

*Teatro Coliseo de Buenos Aires

_____________

Crudo, el primer musical metalero

Un recital, el lugar más épico para cualquier metalero, se mezcla con una puesta teatral donde todo en el espacio se transforma. La historia de Tigre se desarrolla entre anviles, instrumentos y equipos. Él trabaja en el taller de Ricardo, un viejo amigo de su padre Claudio, ahora enemistados. Algo en Tigre lo hace tomar un camino diferente que su padre. Soñando con una vida mejor junto a su novia Mariana y su amigo Patricio, quien lo tentará con los negocios turbios del taller y su jefe. Las presiones y mentiras lo empujan hacia el ‘galpón tres’, donde nada será igual y todo dejará de ser lo que parece.

Inspirada en la canción “El Pibe Tigre” de Almafuerte, CRUDO trae todo el mundo del metal y sus costumbres al teatro musical. Su propuesta original busca provocar nuevos públicos combinando el espacio musical y teatral argentino.

Jueves 21hs hasta el 30 de noviembre

*G104, espacio de artes - Gascón 104. Entradas por Alternativa Teatral

____________________

Marilina Ross: 40 años de soles y 80 de vida

Marilina Ross, icono indiscutido y una de las cantautoras más importantes de la música popular argentina, celebra junto a sus seguidores, sus jóvenes 80 años de vida y los 40 años del concierto “Soles”, acompañada en esta oportunidad por una Gran Orquesta en vivo dirigidos por Ángel Malher.

10 de Noviembre de 2023 a las 21 hs.

* Teatro Opera

_______________

El Rojas, dependiente de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA, presenta el nuevo encuentro de Rock y Pop

Visage une generaciones musicales dentro de estilos tan iguales y distintos como el post punk, urbana, electropop, trap, darkwave, reggaeton , crooners, electrónica y canciones humorísticas.

El contexto de la sala Batato Barea es ideal para el despliegue performático de los grupos que van a tocar. Visage es un homenaje al grupo del mismo nombre y a su factotum Steve Strange, que supo innovar con su estilo en el muy creativo ambiente como fueron los 80s. Se presentan bandas históricas de la escena nacional como Adicta, con memorables presentaciones en el Rojas, los legendarios Euroshima y nuevos grupos como Notum Negres o la uruguaya Vera, comparten pasión por Visage.

Martes 7, 14, 21 y 28 de noviembre | 20:30 h

Martes 7 de noviembre | 20:30 h RENDO / REINA Y EL PRINCIPE HEREDERO

Martes 14 de noviembre | 20:30 h LAS ERAS

Martes 21 de noviembre |20:30 h FAMA Y GUITA / KRYSTA

Martes 28 de noviembre | 20:30 h ADICTA / PURPUBEL

*Sala Batato Barea – Avenida Corrientes 2038 . Entrada $1000

_______________

Shows en La Trastienda

-VIEJAS LOCAS X FACHI Y ABEL. BANDA INVITADA: SUPER ELÉCTRICOS. Viernes 3 de noviembre – 23:30hs

-LOS PÉREZ GARCÍA. Sábado 4 de noviembre – 20:30hs

-KISS MY ASS. BANDAS INVITADAS: ROSE GUN + XOLOS. Domingo 5 de noviembre – 18:00hs

*La Trastienda – Balcarce 460. Entradas a la venta en www.tuentrada.com

_____________________

Antonio Birabent participará del ciclo “Música y Democracia” en el Senado

El cantante y compositor Antonio Birabent ofrecerá un concierto el viernes 3 de noviembre a las 19, con entrada libre y gratuita en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo (H. Yrigoyen 1849 - CABA), en el marco del ciclo “Música y Democracia”.

En esta oportunidad Birabent recorrerá parte de su trayectoria con sus temas más populares acompañado por el músico y percusionista Ignacio Svachka

La entrada a estos conciertos es libre y gratuita (hasta agotar la capacidad del salón) y el ingreso debe hacerse por H. Yrigoyen 1849 a partir de las 18. El concierto también se podrá seguir en vivo por streaming a través del canal de YouTube del Senado (https://www.youtube.com/senadotvargentina).

__________________

Siamés

El grupo hará un repaso por las canciones de sus dos discos de estudio: “Bounce Into The Music” y “Home” y además adelantará temas de su próximo álbum.

Viernes 17 de noviembre a las 21:00hs. Entradas por ticketek

* Teatro Broadway – Av. Corrientes 1155.

_______________

Buenos Aires Jazz Festival Internacional 2023

Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del 2 al 5 de noviembre se realizará la 16° edición del Buenos Aires Jazz Festival Internacional. Durante cuatro días, los amantes de este género y quienes se acercan por primera vez al universo musical del jazz podrán disfrutar de una amplia y diversa oferta de conciertos nacionales e internacionales, con una notable presencia de artistas sudamericanos, además de las habituales visitas de artistas europeos, masterclasses, clínicas y charlas. La programación completa se encontrará en www.buenosaires.gob.ar/festivaldejazz.

En esta nueva edición, el festival recibe a músicos internacionales, contando con la presencia del dúo del trompetista Fabrizio Bosso y el pianista Julián Mazzariello (Italia), el dúo de voz y piano de Vanessa Moreno & Salomão Soares (Brasil), Antonio Guerra Trio (Brasil), el pianista Felipe Riveros (Chile), la flautista y cantante María Toro Cuarteto (España), el pianista Moises Sanchez (España), el saxofonista Iman Spaargaren y el trompetista Gerard Kleijn (Holanda), el “Ensamble Palito Miranda” (Paraguay) liderado por el baterista Victor Morel, y la agrupación “Ecuador Contemporáneo” (Ecuador).

SEDES:

Usina del Arte - Agustín R. Caffarena 1 | El Cultural San Martín - Paraná 320 | Salón Dorado del Teatro Colón - Libertad 621 | Museo del Cine - Agustín R. Caffarena 51 | Vidriera de la DGEART - Perú 374 | Bebop Club - Uriarte 1658 | Jazz Voyeur Club - Posadas 1557 | Prez – Jazz & Music Club - Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1347 | Thelonious Club - Nicaragua 5549 | Centro Cultural Nueva Uriarte - Uriarte 1289

_______________

In Flames en Argentina

Desde que se formaron en Gotemburgo, Suecia, en 1990, el legendario grupo de metal melódico ha realizado giras por el planeta innumerables veces e influyó en muchos de los grupos de metal más importantes de la actualidad sin dejar nunca de impulsar su propio sonido característico.

MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE -18.00HS. Entradas a la venta en Ticketflash

* Arena Sur Centro Cultural - Av SAENZ 459 - (C.A.B.A)

_________________

Shows en Teatro Flores

-EN VIVO: OJOS LOCOS + ETIQUETTA. Sábado 4 de noviembre – 23:55hs

-MASSACRE. INVITADA: MARINA FAGES. Domingo 5 de noviembre – 19:00hs

*Teatro Flores – Av. Rivadavia 7806. Entradas a la venta en www.passline.com

_________________

Música al aire libre en QueTren Club Cultural

-Elena Ciavaglia, Guadalupe Otheguy y Diego Marchionatti

Viernes 10 de noviembre 21 hs (Entradas anticipadas $3000. Entradas en puerta $4000)

-Flopa Lestani en QueTren. Banda invitada: Fletes Rakel

Antes de que se nos escape el año, y justo una semana antes de decidir para y por nuestro futuro, una noche única llena de música, amistad y familia. Vuelve Flopa a QueTren en una fecha distinta y especial, con versiones clásicas y otras renovadas y una joven banda invitada que la rockea toda.

Domingo 12 de noviembre 20hs (Entradas anticipadas $4000. Entradas en puerta $4500)

-Paula Maffía junto a Florencia Núñez

La cantautora porteña invita a cruzar el charco y compartir un rato de juego a su admirada colega Florencia Núñez, dueña de una preciosa obra y trayectoria dentro de la canción Sábado 25 de noviembre 21 hs (Entradas anticipadas $5000. Entradas en puerta $5500)

*QueTren Club Cultural, Olazábal 1784, Barrio Chino

__________________________

Show en El Teatrito

-GRUM HALLOWEEN – FIESTA DE DISFRACES. Viernes 3 de noviembre – 23:55hs

-NIHILISMO. Sábado 4 de noviembre – 19:00hs

-DAVID REES. Domingo 5 de noviembre – 19:00hs

*El Teatrito – Sarmiento 1752. Entradas a la venta en www.passline.com

__________________

Muñeki77a

La multidisciplinaria artista, presenta su nuevo disco “El Terror Solo es Amor”. Se suman al show los artistas invitados: Isaac (metal trap) y Peka Roux (pop punk urbano) y habrá flash tattoo gratis con dibujos realizados por la artista.

Viernes 3 de noviembre a las 19 hs

*The Roxy Live. Cnel. Niceto Vega 5542 Entradas a la venta por sistema ALLACCESS

_____________

Jukebox Rockola

Covers de clásicos de la Música Country y rock and roll.

Incluyendo actuaciones en escenarios Argentinos como Estadounidenses (New York, Los Ángeles, Chicago ) Jukebox Rockola propone un show y un viaje a través del tiempo evocando autores clásicos de la música norteamericana tales como Chuck Berry, Carl Perkins, Fats Domino , Leadbelly etc, rememorando la música de la época dorada del rock and roll, rhythm and blues y musica country. La formación principal de la banda es: Voz, dos guitarras, bajo y batería y en algunas ocasiones incorpora saxo, banjo y percusión.

Próximos shows

Diciembre 22 2023 – 9:30 pm. Gavilan Bar. Gavilán 1998 – CABA

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Actividades permanentes en el Centro Cultural de la Ciencia

Todas actividades del C3 de recorrido libre y para toda la familia.

-LUGAR A DUDAS

Viernes a domingos, de 12 a 19 horas

La ciencia se desarrolla a partir de preguntas, contrastando evidencias y cuestionando certezas. “Lugar a dudas” es un espacio interactivo que invita a adentrarse en el mundo de la ciencia y el pensamiento científico a través de 60 módulos que abordan desde tres conceptos transversales a las ciencias exactas y naturales como son el tiempo, la información y el azar. Para participar de la experiencia participativa “Visitas conversadas” acompañado de los/as copilotos reservar la entrada en la web

-MUNDO FUNGA | LA VIDA INTERCONECTADA

Viernes a domingos, de 12 a 19 h. Laboratorio del C3

En este espacio, se invita a conocer el universo de los hongos, imprescindibles para comunicar los ecosistemas entre sí y mantener la vida en la Tierra desde hace 3500 millones de años. Con reino propio, el reino fungi consta de más de 1,5 millones de especies diversas de levaduras, mohos y setas; y, aunque algunos pueden ser tóxicos, la mayoría de ellos están, de una manera extraordinaria conectando el planeta. Una oportunidad para conocer este mundo que ya se aplica al uso diario además del comestible como remedios, materiales y arte como la exposición del fotógrafo taiwanés, Eric Cho.

-EXPOSICIÓN | CIENCIA ES SOBERANÍA

Viernes a domingos, de 12 a 19 horas

Un recorrido por los 65 años del CONICET a partir de fotografías, ilustraciones, tapas de diarios, objetos corpóreos, textos y producciones sonoras. Se trata de un proyecto que invita a realizar un repaso por la historia del organismo en relación con los diferentes contextos sociopolíticos del país.

-BIBLIOTECA ENCENDIDA

Sábados y Domingos | 14 a 18 h

El C3 presenta su biblioteca de divulgación científica que cuenta con una colección de material bibliográfico, publicaciones, revistas especializadas y que abordan integral e interdisciplinariamente temas científicos. Estará presente la bibliotecaria.

-PUNTO DE LECTURA Y ESCUCHA

Viernes a domingos, de 12 a 19 horas

Como parte del programa de lectura Leé Ciencia, Leé Futuro, el C3 presenta un punto de encuentro para toda la familia. Estarán disponibles todos los títulos que forman parte de la colección juvenil Ciencia al Toque y de la colección infantil Hola, Ciencia. Además, en este espacio podrás escuchar los episodios del podcast Escuchá Ciencia narrados por Gabichu, Magdalena Fleitas, Lalo Mir, Tomás Fonzi, Mariana Baggio, Delfina Pignatiello y Julián Kartún junto a Diego Golombek.

*C3. Godoy Cruz 2270

_____________

Evita frente al espejo. Ensayos sobre moda, estilo y política en Eva Perón

En el marco de la 14° edición de la Feria del Libro de Temática Peronista, los invitamos a una nueva presentación de Evita frente al espejo. Ensayos sobre moda, estilo y política en Eva Perón. Patricia Nobilia y Adrián Melo, dos de los autores que integran el volumen, conversarán con Diego Erlan, editor general de Ampersand, acerca de la influencia que tuvo y tiene la figura de Evita en la cultura, moda e imaginario social argentino.

3 de noviembre - 16 h

*Auditorio Cristina Banfi. Museo Evita - Lafinur 2988, CABA Entrada libre y gratuita

___________________

Maestros de la historieta. Reportajes públicos

El viernes 3 de noviembre a las 19 hs en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos comienza el ciclo Maestros de la historieta. Reportajes públicos con la participación de Gianni Dalfiume.

El ciclo contará con la presencia de tres autores fundamentales de la historieta argentina, quienes recorrerán su obra, entre anécdotas biográficas y personales y detalles técnicos, influencias y realidades sociales, editoriales e históricas.

Max Aguirre, dibujante y quien estará a cargo de las entrevistas, amplía sobre la intención de las charlas: “Vamos a tratar el detalle social y humano en el que se desarrollaron como profesionales los invitados, cómo era publicar en esa época, los requisitos editoriales, con qué materiales se trabajaba, cuál era la dinámica de entrega. Y también cómo fue su desarrollo cuando ya tenían un nombre y llegaron a sus primeras historietas consagratorias, cómo crearon sus personajes principales; sumado a anécdotas personales”.

Programa

-Viernes 3 de noviembre | 19 hs. Gianni Dalfiume.

-Viernes 10 de noviembre | 19 hs. Cacho Mandrafina.

-Viernes 24 de noviembre | 19 hs. Lito Fernández.

Producción ejecutiva: Federico Reggiani y Fabián Zalazar.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502. Entrada libre y gratuita.

__________

2º Festival de Ajedrez en el Centro Cultural Kirchner

Un encuentro donde las y los amantes del ajedrez podrán disfrutar de un match histórico, que enfrentará a campeones y campeonas argentinas de nuestra historia y a un combinado de figuras sub 17 que representan el futuro del ajedrez argentino. Como así también la posibilidad de participar de importantes torneos de partidas rápidas, uno Infantil Sub 14 y otro Abierto. Los tres eventos, estarán bajo la supervisión del reconocido árbitro y organizador internacional Leandro Plotinsky.

De esta manera, la jornada incluye dos competencias con sistema suizo de juego: un Torneo Infantil sub-14, que comenzará a las 15 h, y un Torneo Abierto Blitz, que iniciará a las 18 h.

Domingo 12 de noviembre de 14 a 20h

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151. Entrada libre y gratuita

__________________

Retorno 1983. Fotografías de los archivos de los diarios Crónica y La Voz

En la Fototeca Benito Panunzi se inaugura la muestra Retorno 1983. Fotografías de los archivos de los diarios Crónica y La Voz, que presenta una selección de fotografías provenientes de los negativos de redacción de los diarios Crónica y La Voz, preservados y custodiados por la institución.

En el año en que se cumplen 40 años del retorno de la democracia se propone esta muestra fotográfica como una reflexión, un acercamiento al clima social y el ambiente de una época pasada que fue determinante en el posterior transcurso de la historia.

En la era de la imagen y la pantalla poder detenerse en esta selección de fotografías provenientes de los negativos de redacción de los diarios Crónica y La Voz, preservados y custodiados por la Biblioteca Nacional, permite apreciar hechos puntuales acontecidos en el año 83 como retratos de una sociedad que demandaba un cambio político pero que, además, convivía con hechos que hoy son impensables.

Hasta el 31 de marzo de 2024, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. y sábados y domingos de 12 a 18 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

______________

“La Noche de la Ciencia Argentina”, un puente entre los/as científicos/as y la sociedad

El viernes 3 de noviembre, de 19 a 24 h, museos, universidades nacionales e instituciones de ciencia y tecnología del país abrirán sus puertas para que el público recorra y conozca cómo son, qué hacen y quiénes producen la ciencia en nuestro país. La entrada es libre y gratuita

El Centro Cultural de la Ciencia será parte de la iniciativa, aquellos/as que asistan al C3 confirmar presencia a prensa@mincyt.gob.ar

La diversidad de actividades abiertas al público incluye proyecciones, espectáculos musicales, visitas guiadas, observaciones astronómicas, experiencias de realidad virtual y talleres sobre aplicaciones satelitales, meteorología, astronomía, tecnología minera y biofísica de la mano de la propia comunidad de especialistas.

____________________

La sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Una lectura apócrifa de Borges

¿Será que detrás del velo de los juegos borgeanos con textos falsos o con situaciones imaginarias se insinúa el Misterio de lo Innominable?

Presentación a cargo de: Leandro Pinkler (FVH), Claudia Farías Gómez , María Rosa Lojo (USAL/CONICET/UBA), Bernardo Nante (FVH/USAL).

LUNES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00

*Presencial en Aráoz 1942 - CABA y vía Zoom

_______________

Festival de Caminatas en la ciudad

El 10, 11 y 12 de noviembre se realizará en la ciudad de Buenos Aires el ya clásico Festival de Caminatas organizado por Urbanismo Vivo. Como cada año desde 2012, miles de personas se lanzarán a recorrer las calles de Buenos Aires guiadas a través de caminatas que cruzan la ciudad con temáticas que van desde naturaleza, arte e historia hasta fútbol, neurociencia y arquitectura.

En esta ocasión, habrá 20 caminatas durante ese fin de semana para que los participantes elijan, según sus intereses, los recorridos de acuerdo a las distintas temáticas, los barrios o incluso según sus líderes preferidos.

El propósito de esta propuesta es fomentar una ciudad más amable, humana y peatonal, invitando a todas las personas a caminar distintos barrios para conectar con el entorno de una forma diferente. PROGRAMACIÓN

_______________

Asia Festival

El festival con entrada libre y gratuita y que ya va por su 12º edición tiene el objetivo de acercar a las personas diversos espectáculos, seminarios y congresos y adentrarse en culturas lejanas como las de China, Japón, India, o los países árabes.

El 8 de noviembre, desde las 14 hs, se realizará el Congreso de Historia de la Danza y Música de Asia y el Norte de África en la Biblioteca Nacional.

La Manzana de las Luces también será escenario de diversas expresiones artísticas. Así, el 10 de noviembre se realizará el Concierto de Literatura y Música Árabe (19 hs).

En tanto que el 12 de noviembre se realizará la Conferencia Performática: las danzas folklóricas de Medio Oriente (18:30 hs).

El 16 de noviembre, en la Biblioteca del Congreso de la Nación desde las 18:30 hs, se llevará adelante un taller de danzas marroquíes y el 24 de noviembre, 18:30 hs, el tradicional “Chado: el té como camino”.

El cierre del Festival se producirá el 30 de noviembre desde las 19 hs, en el Museo Nacional de Arte Oriental / Centro Cultural Borges, con un espectáculo de música y danza árabe.

__________________

Cartografías Jelin. Archivo, tiempos y afectos

La exposición reúne un conjunto de materiales del archivo personal de la socióloga Elizabeth Jelin que dan cuenta de su itinerario, trazando, de forma fragmentaria, una cartografía a recorrer.

Docente, investigadora y artífice de una prolífica producción intelectual, Jelin alcanzó notoriedad nacional e internacional por sus aportes teóricos y empíricos, ligados a memoria y derechos humanos, género, trabajo, familia y movimientos sociales, centralmente en América Latina. Su archivo, a disposición para la consulta pública en la Biblioteca Nacional desde el año 2022, conforma el legado de su trayectoria y exhibe su mentalidad temporal, anudada en múltiples capas que se yuxtaponen. ¿Qué idea de comunidad se puede reconstruir a partir de un archivo personal? ¿Cómo se relaciona una biografía individual con su tiempo histórico? ¿Cómo se representa el tiempo, los tiempos, los cruces de temporalidades?

Se puede visitar hasta el 31 de marzo de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones (PB)

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

__________________

Festival Animal Andino

Con entrada gratuita, el evento que contempla charlas, shows en vivo y una feria de artes aterriza en Buenos Aires el viernes 3 de noviembre desde las 15 h con la misión de estrechar lazos entre el público, las artes y los creadores de distintas regiones del continente.

En su quinta edición, la propuesta impulsada por la productora sanjuanina 40 Grados apuesta por la expansión y anunció un lineup cargado de artistas emergentes que están refrescando el panorama musical de Argentina: Echega (San Juan), Lisboa (Buenos Aires), Juan López (Córdoba), Catalina (Mendoza), Mila Farrás (Buenos Aires), Tomajök (Santa Fe) y Flor 8ta (Buenos Aires) serán quienes desplieguen la música en vivo este viernes 3 de noviembre en la Sala Villa Villa.

Por otro lado, el patio del Tanque del CC Recoleta estará tomado por los Dj Sets de Solo Juan (San Juan) y Galean (Buenos Aires), al mismo tiempo que se podrá disfrutar de una feria de arte, moda e indumentaria, fanzines, fotografía, intervenciones artísticas en vivo y más.

La entrada para el Festival Animal Andino es libre y gratuita, por lo que no se requiere inscripción previa.

________________

Nueva edición de la Feria del Libro de Temática Peronista en homenaje a Horacio González

El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón– Museo Evita celebra la 14° edición de la Feria del Libro de Temática Peronista, del jueves 2 al domingo 5 de noviembre, en homenaje a Horacio, en los espacios del Museo, con entrada libre y gratuita.

Esta edición contará con una veintena de editoriales y títulos orientados a la temática peronista como historia política nacional, derechos civiles, género y otros temas que representan los ideales que Evita profesaba, y que hoy siguen inspirando a las nuevas generaciones.

Habrá presentaciones de libros, lecturas de narrativa y poesía, proyecciones audiovisuales, música, actividades para los más pequeños y una programación cultural en el patio-restaurante del Museo. En el homenaje principal a quien fuera el director de la Biblioteca Nacional, participarán Mariana Gainza, Américo Cristófalo y Ezequiel Grimson, con la moderación de Pedro Brieger.

Públicos de todas las edades se hacen presente cada año para recorrer y participar en esta feria que es un espacio de intercambio cultural, participativo e inclusivo.

El horario de la feria es de 14 a 20 hs, y la entrada es libre y gratuita. PROGRAMACIÓN

*Museo Evita, Lafinur 2988, CABA.

________________________

Feria del Libro Originario en la Biblioteca Nacional

El domingo 5 de noviembre, de 14 a 19 hs., se realizará la primera edición de la feria del libro organizada por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502 - CABA).

La feria se propone presentar un recorrido a través de los diversos emprendimientos editoriales del país que, en sus repertorios bibliográficos, abordan la temática de las primeras naciones desde la literatura, la historia, la realidad escrita, el periodismo, la música, el ensayo, la etnografía y los saberes ancestrales.

Con entrada libre y gratuita, en la Plaza del lector Rayuela de la Biblioteca Nacional.

Eventos:

14 hs. Apertura de la feria

15.30 hs. recital de Victorina Melipan Antieco Spoja (cantora mapuche tehuelche)

16.30 hs. Presentación del libro Los diarios del Malón de la Paz (Editado por el CPO)

18.00 hs. recital de Qullqi Jawira (conjunto de sikus, tarkas y quenas que realiza música comunitaria aymara y altoandina)

___________________________________

Actividades en el Museo Moderno

* Red de escucha y acompañamiento. La creación de pertenencia

Con el museo y sus muestras como herramientas para propiciar encuentros e intercambios, la Red de Escucha y Acompañamiento conecta cuerpos y crea situaciones artísticas. Esta red se propone como un instrumento de mediación cultural y fomento de la salud comunitaria.

REA funciona como una membrana que conecta el adentro y el afuera del museo a través de reuniones quincenales e intervenciones mensuales en el barrio. El grupo está abierto a la participación de personas con y sin formación en artes, que quieran ser parte de procesos de producción artística grupal, integrando una colectividad más grande que cada individualidad, donde lo físico cultiva lo mental, y viceversa.

¿Te imaginaste alguna vez que es posible ver una obra tirado en el piso o desde el costado? ¿Y que la energía del arte vuelva protagonistas a las personas, y sean las pinturas y las esculturas las que nos observen? En la Red de Escucha y Acompañamiento, los cuerpos crean sus propios sonidos y los sentidos producen su propia coreografía. (Encuentros quincenales, los viernes a las 12 h)

Orientado a público general. Actividad gratuita sin inscripción previa. Para más información, escribí a comunidades@museomoderno.org

-Caravana. Espacio de arte y salud para adolescentes

Caravana es un espacio para adolescentes donde se hace del arte una expresión de salud. Si tenés entre 12 y 17 años, el Museo Moderno y el Centro de Salud y Acción Comunitaria de San Telmo te invitan a participar de esta experiencia creativa. Animate a ser parte de este taller, donde se juega y se aprende a través de lenguajes y medios artísticos. ¡Sumate a la caravana!

Todos los lunes 15:00 h . Actividad gratuita sin inscripción previa

*Museo Moderno – Av San Juan 350 (CABA)

_______________________________________

Leemos y bailamos

Ya están a la venta las entradas para Leemos y bailamos, la fiesta literaria del club de libros Escape a Plutón. Con artistas como Gabriela Cabezón Cámara, Pablo Katchadjian y Diosque, este mix entre música y experiencias en torno a la literatura propone conversaciones con grandes escritores, música en vivo, lecturas compartidas, ilustraciones y feria de libros.

La fecha abrirá con la Jam de lectura, una experiencia colectiva con DJ e ilustraciones en vivo de La Watson, en la cual lxs lectorxs pueden acercarse con su libro favorito, o tomar libros prestados, para construir un tiempo de lectura en comunidad. Para cerrar la jam, el escritor Pablo Katchadjian leerá fragmentos de su obra. Anfitriona: Cecilia Bona.

Además, Gabriela Cabezón Cámara, una de las escritoras más importantes de nuestro país y de Latinoamérica conversará en una charla 1 a 1 con la escritora, docente y periodista Mercedes Halfon. Será un recorrido por los viajes reales e imaginarios de la autora de Las aventuras de la Chin Iron y Las niñas del naranjel.

El set musical bailable estará a cargo de Diosque, una de las mentes más renovadoras de la música contemporánea argentina. Además, habrá una feria de libros con los títulos de las editoriales que pasaron por el club, objetos de diseño y cajas literarias de Escape a Plutón.

Domingo 12 de noviembre, 17 h Entradas: desde $4000 en www.escapeapluton.com.ar

*Dumont4040 -Santos Dumont 4040, CABA.

________________

Visitas Guiadas al Centro de Vestuario del CTBA

Ubicado en Zabala 3654, en el barrio de Chacarita, es un espacio destinado a preservar y resguardar más de 45 mil prendas que integran el patrimonio del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de observar el vestuario de las más importantes producciones de su historia, los visitantes recorrerán la sala de clasificación, el espacio de fotografía, el de guarda y el depósito de escenografía, donde se podrá conocer el trabajo de creadores como Renata Schussheim, Jorge Ferrari, Eugenio Zanetti, Graciela Galán, Nene Murúa y Mini Zuccheri, entre muchos otros.

Valor de la visita $ 500. Estudiantes y jubilados: $ 300. Instituciones privadas $ 300. Universidades públicas y privadas $ 300. Instituciones públicas (únicamente educación primaria y secundaria) gratis. Los docentes no abonan entrada.

Para quienes se acerquen de forma particular, las entradas podrán adquirirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

________________

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

___________________

Festival No Convencional

Del 24 de septiembre al 11 de noviembre, el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de Mecenazgo, acompaña la tercera edición de esta propuesta de espectáculos novedosos presentados en formatos atípicos, realizados en lugares inesperados y protagonizados por artistas reconocidos y profesionales, en conjunto con estudiantes y amateurs.

Del 24 de septiembre al 11 de noviembre en distintos puntos de la Ciudad, vecinos y turistas podrán disfrutar de esta propuesta única que fusiona lo mejor de la música contemporánea y las artes escénicas. MÁS INFORMACIÓN

________________

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

Visitas Guiadas al Teatro Colón

El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs. Duración: 90 minutos

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Visitas guiadas al nuevo Museo del Senado

La Dirección de Cultura del Senado de la Nación informa que se suma a las visitas guiadas al Palacio Legislativo un nuevo recorrido por el Museo del Senado, una experiencia inmersiva en la que el público se informará sobre la historia del Senado y visitará los espacios destacados del Palacio Legislativo.

Las visitas se realizan de Lunes a viernes en Hipólito Yrigoyen 1863 a las 12 y 17 horas y solo los sábados, domingos y feriados de 12 a 16 horas son con inscripción previa en https://www.senado.gob.ar/museo.

Los colegios e instituciones deberán solicitar turno enviando un correo electrónico a visitasguiadas@senado.gob.ar. Allí recibirán los requisitos y protocolos a cumplir.

______________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Certamen Nacional de Composición Sinfónica 2023

Se invita a todos los compositores argentinos y naturalizados, con domicilio efectivo en cualquier punto del territorio nacional, a formar parte del nuevo Certamen Nacional de Composición Sinfónica- 2023. Cada autor podrá enviar al concurso una única obra, que deberá ser inédita, sin estrenar y sin premios nacionales o internacionales obtenidos en forma previa. Fecha límite de presentación de obra: 19 de febrero de 2024

Las obras deberán ser remitidas personalmente, por correo certificado, mensajería especializada o personalmente al Ministerio de Cultura de la Nación, Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” sito en la calle México N° 564, 1º piso – CABA (C.P.: 1097); con el título “II Certamen Nacional de la Composición Sinfónica 2023″.

Los envíos se realizarán bajo seudónimo. Cada copia de las partituras estará identificada por el Título y el seudónimo del autor. El envío deberá contener un sobre cerrado que contenga en el exterior del mismo el Título y el seudónimo de la obra. En el interior de dicho sobre se incluirá la siguiente información: Seudónimo - Nombres y apellidos completos - D.N.I. - Fecha de nacimiento - Dirección postal donde el postulante vive efectivamente - Teléfono/celular de contacto – Email - Curriculum Vitae - Catálogo de obras

___________________

La compañía de danza del Teatro San Martín incorporará bailarines varones profesionales

El Teatro San Martín y el Ministerio de Cultura de la Ciudad informan que el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín –dirigido por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblete– realizará una audición para incorporar intérpretes para la Compañía.

La misma se realizará en dos etapas: una preselección virtual mediante la presentación de un video y una segunda etapa, de modo presencial, que tendrá lugar el 4 de diciembre de 2023 en la sala de ensayo del Ballet en Av. Corrientes 1530, 9° piso, cuerpo “C”.

Los interesados podrán postularse hasta el viernes 24 de noviembre mediante el formulario disponible en www.complejoteatral.gob.ar

Para mayor información, comunicarse al Teatro San Martín, Secretaria del Ballet Contemporáneo, Sara Peña. Av. Corrientes 1530, piso 9 cuerpo C (1042) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: audiciones.bctsm@gmail.com

_________________

Festival Internacional de Cine Africano de Argentina

Convocamos a directores de cine, realizadores, documentalistas, videoartistas que envíen su material con diversas miradas de África para el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina que se realizará en agosto de 2024, en Buenos Aires, Argentina.

Se reciben obras de producción independiente realizadas en países de África o relacionadas con el continente africano, su gente y su diáspora hasta el 29 de febrero de 2024.

Se llevará a cabo en forma híbrida a través de una plataforma digital, disponible únicamente para territorio argentino, y en salas de cine en agosto de 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e itinerancias por el país.

La inscripción para participar del Festival se hace por las siguientes plataformas:

> Filmfreeway y Festhome

> También pueden inscribirse en el formulario > Aquí.

La programación del Festival incluirá secciones competitivas y no competitivas. El material recibido de esta convocatoria también puede formar parte de nuestro Archivo de cine independiente para futuras muestras y ciclos.

_____________________

Sony Future Filmmaker Awards

Ya abrieron las inscripciones a la segunda edición de los Sony Future Filmmaker Awards, uno de los más importantes programas anuales de premios para cortometrajes. La inscripción es libre y gratuita, a través de www.sonyfuturefilmmakerawards.com, hasta el 15 de febrero de 2024.

Los premios cuentan con 6 categorías: Ficción, No Ficción, Medioambiente, Animación, Estudiantil y Formato Futuro.

Los treinta realizadores preseleccionados viajarán a Los Ángeles, donde accederán a un exclusivo programa de talleres durante cuatro días y asistirán a la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el 30 de mayo de 2024 en el Cary Grant Theatre, en los históricos estudios de Sony Pictures en Culver City, California. Los ganadores recibirán premios en efectivo y una variedad de equipos de imagen digital de Sony.

_______________

La Usina del Arte lanza convocatorias para artistas de todo el país

Hasta el 20 de noviembre estará abierta la inscripción de la convocatoria Usina Ilumina, se podrán presentar proyectos que se encuentren finalizados y listos para presentar, vinculados a la música, las artes visuales, la gastronomía y las infancias. Las propuestas, dirigidas al público adulto y/o infantil, deberán realizarse de manera presencial. Mes a mes, el equipo de programadores y curadores seleccionará proyectos que formarán parte de la programación durante todo el año. El link de inscripción está disponible en la web de la Usina del Arte.

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Taller-Escuela de Titiriteros “Ariel Bufano”

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad informan que hasta el 30 de noviembre estará abierta la inscripción para el ciclo 2024 del Taller-Escuela de Titiriteros “Ariel Bufano”, institución creada en 1990 con el objeto de capacitar y perfeccionar a sus estudiantes en el arte de interpretar, construir, dirigir y producir teatro de objetos y de títeres.

La inscripción se realiza en forma presencial en la sede de la Escuela, en Avda. Córdoba 6056 (Teatro Regio), de martes a viernes de 9 a 13 horas. Los aspirantes deberán completar un formulario y, cuando sean citados al coloquio, deberán presentar su DNI, una fotocopia del mismo y una foto carnet. Los aspirantes que no puedan realizar su inscripción en forma presencial, podrán completar el formulario de inscripción en forma virtual solicitándolo a tallertiteresarielbufano@gmail.com

___________

Clases magistrales en Entrepalabras

-Narrar la maternidad. Coordina: Violeta Gorodischer

Esta clase propone analizar los principales hitos de la potente ola discursiva en torno a la maternidad que salió del closet y pasó a ocupar un lugar protagónico en el periodismo y la literatura. En un cruce de textos teóricos y literarios, repasaremos la construcción de la “madre devota y virginal” de principios del siglo XX, la centralidad del cuerpo en el acto de maternar, la violencia silenciosa del terreno médico, la des-romantización de la figura materna a nivel mundial y cómo, a través de la escritura, es posible transformar los tabúes: partos, pérdidas, infertilidad, deseo y arrepentimiento atraviesan los más interesantes textos contemporáneos.

Se leerán fragmentos de textos clave para abordar el tema, se conversará a partir de esos textos y se propondrá un ejercicio disparador para dar comienzo a la escritura de una posible historia. (24/11 de 18 a 20 (ARG) por zoom)

-Periodismo cultural: caja de herramientas. Coordina: Hinde Pomeraniec

Esta clase propone analizar cómo se construyen los textos básicos de lo que llamamos periodismo cultural -una reseña, una entrevista o un artículo de fondo dentro del espectro del arte y la cultura- y sumar ideas para otras formas de la comunicación: la redacción de gacetillas o los posteos en blogs personales y redes sociales.

Algunos de los temas a tratar:

* A qué llamamos hoy objetos culturales.

* Divulgar también es periodismo

* Las redes sociales y un nuevo modo de narrar.

* Periodismo narrativo; crónica y literatura.

* Por qué es importante ser un buen lector para poder escribir o hablar.

* Literatura del yo/Periodismo del yo: lo excepcional y la voz autorizada.

* Cómo capturar a un lector.

* Gramática y sintaxis: los mejores compañeros, aún si vamos a faltarles el respeto.

(jueves 30/11 de 18 a 20 (ARG) por zoom)

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

________________

Introducción a la xilografía. Taller de grabado a cargo de Florencia Bruno y Nazarena Mastronardi

Se experimentará con el grabado en superficie y los alcances de la técnica de xilografía. Algunos de los ejes del taller son: comprensión de la imagen xilográfica, introducción a las herramientas del grabado, producción de una matriz sobre madera o plástico (tallado con gubia), estampado a uno o más colores, entintado a rodillo partido, construcción de imágenes por superposición de colores y/o formas. El taller apunta tanto a estudiantes con conocimientos previos, como a aquellos que quieran experimentar el grabado por primera vez.

4 clases presenciales de 2 horas: Jueves 2, 9, 16 y 23 noviembre de 18 a 20 h

Los talleres teórico-prácticos son gratuitos, incluye materiales.Los cupos son limitados y con inscripción previa. Podés anotarte a través del formulario de inscripción o pedir más información en espaciodearte@fundacionosde.com.ar

*Espacio de Arte de Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA

__________________

Masterclass con Santiago Mitre

Modera el director Sergio Wolf. Viernes 17 de noviembre a las 18:00 hs en la sede de DAC, Vera 559 – CABA. Entrada libre y gratuita – Cupos limitados con inscripción

_______________

Grandes maestros del cine nórdico: Ingmar Bergman, Thomas Vinterverg, Aki Kaurismaki

En este curso, les proponemos un apasionante recorrido a través del cine escandinavo y su aporte artístico al noble arte cinematográfico. Durante esta experiencia, exploraremos las joyas ocultas y los éxitos internacionales que han surgido de la región nórdica de Europa. Poseedor de un estilo distintivo en su narrativa evocadora y su capacidad para abordar temas sociales, culturales y personales de manera única.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración 4 clases, Miércoles a las 19 hs. Las clases serán los días 1, 8, 15, 22 de noviembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $10500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_________________

La música Impresionista y Expresionista: Ravel, Debussy, Schoenberg, Berg

Este curso le invita a explorar dos corrientes revolucionarias de la música del siglo XX: el impresionismo y el expresionismo. Estudiaremos los misteriosos paisajes sonoros creados por los compositores Claude Debussy y Maurice Ravel, que dieron vida al impresionismo musical con su enfoque en la atmósfera, el color y la evocación de estados de ánimo. Luego nos adentraremos en el terreno emocional y a menudo turbulento del expresionismo a través de las obras de Arnold Schoenberg y Alban Berg, quienes desafiaron las convenciones tonales y se aventuraron en territorios auditivos desconocidos. A lo largo del curso, analizaremos composiciones clave de estos compositores y exploraremos cómo sus innovaciones musicales influyeron en la música del siglo XX, trascendiendo las expectativas tradicionales y forjando nuevos caminos de expresión artística a través del sonido.

Profesora: Silvana D’Onofrio. Lunes de 19 a 20:30hs. Las clases serán los días: 30 de octubre, 6, 13, 20 de noviembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $10500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_____________

Taller de historieta y dibujo

A cargo de Sebastián Cantero, para adolescentes y adultos. Información e inscripción talleres.vinetas@gmail.com

*La casa de viñetas sueltas. Cabrera 6030

__________________

Taller de dibujo y comic

Cartoon, manga y cómic para chicos y adolescente. Este año también veremos animación, técnicas digitales y color.

Modalidad Virtual y presencial. Dos días por semana. Horarios: Sábados 14 hs y Jueves 18:30hs

*La casa de las viñetas sueltas. Cabrera 6030

_______________

Cine Italiano Contemporáneo. Los mejores directores del momento

Desde hace un tiempo, una ola de nuevos y excelentes directores italianos está demostrando que puede competir con el mejor cine del resto del mundo. Imponiendo sus films sin ningún temor reverencial, con talento y una amplia y original visión, que difiere de los cánones clásicos a los que estamos acostumbrados. En este curso estudiaremos a algunos de estos relevantes autores del Cine Italiano Contemporáneo. Analizaremos sus películas ya clásicas y también visionaremos films inéditos, aun no estrenados en la Argentina.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Sábados 16:30 hs. Las clases serán los días 28 de octubre, 4, 11, 18 de noviembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $10500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_________________

Talleres de Escritura FILBA

El Laboratorio de escrituras Filba es un ciclo de formación que cuenta entre sus docentes a los más destacados autores e ilustradores de Argentina.

La mayoría de los talleres son virtuales, por Zoom. En 2023 tendremos algunas clases magistrales en formato bimodal: presencial en la Alianza Francesa (Av. Córdoba en CABA) y en streaming (por Zoom, con posibilidad de participar virtualmente).

::::::::::::::::::::

INFANTILES

FILBITA

El jueves 9 y el viernes 10 de noviembre, todas las actividades del Filbita serán para adultos interesados en la literatura infantil. Habrá talleres de ilustración -uno por Adolfo Serra (España), y otro por Mariana Ruiz Johnson-, uno de narrativa con Florencia Gattari y otro de libro-álbum con el autor integral Ed Vere (Inglaterra).

También habrá paneles de los que participarán, entre otros, Inés Garland, Christian Montenegro, Horacio Convertini, Sandra Comino, Betina González, Mariana Cincunegui y Clara Lagos, y los ilustradores que viajan especialmente para el festival: Ed Vere y Adolfo Serra. Uno de los momentos más esperados del festival será la entrevista a la autora, editora, traductora y ensayista Graciela Montes.

El festival es presencial en la ciudad de Buenos Aires. Las sedes de esta nueva edición son la Alianza Francesa y el Centro Cultural de la Ciencia.

–Las actividades para adultos son por orden de llegada hasta colmar la capacidad de las salas, salvo los talleres que requieren inscripción previa a partir del 25 de octubre a las 11 h en filba.org.ar –Todo el festival es gratuito pero podés elegir hacer una colaboración. En el caso de los talleres para adultxs, encontrarás todas las opciones en Conseguir entradas.

El sábado 11 y el domingo 12 de noviembre, todas las actividades del Filbita serán para niñas y niños. Habrá talleres de historietas, de ilustración, de canciones, de curiosidades, de traducciones poéticas, de filosofía y mucho más! Algunos de los autores y artistas que darán los talleres para niños en esta nueva edición, son: Isol, Ed Vere, Adolfo Serra, Melina Pogorelsky, Betina González, Luciano Saracino, Pablo Dacal, Federico Lamas, Claudia Stella, Vanessa Zorn, Marina Haller, Margarita Bornemann, Carolina Salvini y la ilustradora de la imagen del Filbita, Paz Tamburrini.

–Los talleres y las actividades para chicas y chicos serán con cupo limitado y por orden de llegada. –El festival es presencial y gratuito pero podés elegir hacer una colaboración acá. También, podés asociarte mensualmente a la Comunidad Filba y obtener muchos beneficios en el Laboratorio de Escrituras Filba, en la librería Eterna Cadencia y en las librerías Estación Libro.

_________________

Zamba y Nina llegan a la Cuenca Matanza Riachuelo

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta, junto con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), nuevos contenidos para promover la educación ambiental, que muestran a distintos personajes conociendo la historia, la cultura y el territorio, la Cuenca Matanza Riachuelo y la historia de sus doscientos años de contaminación y conocen las tareas de ACUMAR para mejorar el ambiente, su cultura, flora, fauna y patrimonio, con la misión de contribuir a su saneamiento y su recomposición ambiental.

Para la creación de los contenidos se realizaron talleres con una escuela de la cuenca en las que niñas y niños de primaria pudieron sumar sus dibujos, perspectivas y experiencias que funcionaron como disparador para la creación de la historia de Zamba y Nina en el Matanza Riachuelo.

Entre los materiales ya disponibles se encuentra el cuento “La asombrosa misión de Zamba con las guardianas y los guardianes de la Cuenca Matanza Riachuelo”, un conjunto de diez láminas sobre temáticas ambientales y una revista con actividades.

Dentro de los contenidos –enfocados principalmente a las infancias pero también destinados al público en general–, se podrán encontrar efemérides ambientales y temas como historia, patrimonio de la cuenca, biodiversidad, cambio climático, cuidado del agua, soberanía alimentaria y mucho más. Asimismo, a través de las redes sociales de ACUMAR, se publicarán periódicamente contenidos específicos que buscan promover el conocimiento de la cuenca y sensibilizar sobre la importancia de su cuidado.

_____________________

El Teatro Colón presenta Canciones Deshilachadas, una propuesta escénica musical pensada para chicos con obras del compositor francés Erik Satie

El Domingo 12 de noviembre a las 11:00 horas, el ciclo Colón para chicos del Teatro Colón presentará el Concierto Canciones deshilachadas sobre melodías de Erik Satie. (Recomendado para chicos a partir de los 6 años).

Con dirección musical y adaptaciones instrumentales de Nicolás Kapustiansky, y dramaturgia y dirección escénica de Felipe Hirschfeldt, la producción ofrece una experiencia lúdica en la cual los personajes experimentan con la sonoridad de las palabras.

Las localidades se encuentran a la venta en www.teatrocolon.org.ar. Y también en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

__________________

Pakapaka estrena Experimentores en la escuela

Llega una nueva saga de la serie que conduce Tomás Fonzi en su tercera temporada en el canal infantil público, solo que los experimentos científicos, en estos nuevos episodios, ¡serán en las aulas! Desde este lunes 6 de noviembre a las 17.30

Los capítulos cuentan, en esta nueva saga, con la participación de chicos y chicas de diferentes escuelas de la Provincia de Buenos Aires. En cada episodio se explican fenómenos de las ciencias naturales, la física y la química a partir de diferentes experimentaciones.

La serie busca encontrar, a través de experimentos divertidos y grandes demostraciones, diferentes respuestas a preguntas de la vida cotidiana, y despertar, en los chicos y chicas, el interés por la ciencia, para explorar y comprender el mundo que nos rodea.

En esta tercera temporada, la serie se desarrolla en escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires. Allí, Tomás Fonzi, junto con las chicas, los chicos y sus docentes, van a experimentar y descubrir, por ejemplo, cómo funcionan los cohetes o por qué los barcos flotan. Porque, como dice el eslogan de la serie, “¡La escuela es nuestro laboratorio!”.

Entre las diferentes instituciones que participan de la iniciativa, estarán las siguientes: Escuela N.° 27 Avellaneda; Escuela N.° 13 Tigre; Escuela N.° 24 Avellaneda; Escuela N.° 16 San Miguel; Escuela N.° 41 José C. Paz

_______________________

1º Festival para las Infancias (FESPI) de UNICEF

En la previa al Día Mundial de las Infancias, llega el sábado 18 de noviembre, el 1º Festival para las Infancias (FESPI) de UNICEF. Con la conducción de Muni, Ciudad Cultural Konex será la sede de este evento pensado para que chicas, chicos y sus familias disfruten de una tarde llena de música, baile y diversión de la mano de reconocidos artistas y bandas musicales como TOPA, Pequeño Pez, Vuelta Canela y Plim Plim. Las entradas ya pueden adquirirse en entradas.cckonex.org/event/fespi o por boletería (Sarmiento 3131, CABA).

El horario de apertura de puertas y actividades será a las 15.30 horas; los shows musicales darán inicio a las 16.30 hs.

_____________

Talleres y actividades en el Museo Moderno

-CALEIDOSCOPIO. Taller anual de arte para familias a cargo del equipo educativo

Caleidoscopio es un espacio de encuentro con las exposiciones del museo desde una mirada lúdica y participativa. En este taller de producción creativa, invitamos a los niños, niñas y familias a experimentar un universo de sensaciones con texturas, color y mucha imaginación.

Todos los sábados, de 16 a 18 h

Orientado a niños y niñas desde los 6 años y sus familias. Actividad presencial con inscripción previa AQUI Sala Supervielle (1er piso)

-VISITAS EN FAMILIA. Recorridos participativos a cargo del equipo educativo

Te invitamos junto a tu familia a un recorrido dialogado a cargo del equipo educativo para explorar las exhibiciones del programa anual Un día en la Tierra e interactuar creativamente con ellas. Vení a descubrir la diversidad de nuestra colección y las obras de artistas invitados que la componen. Luego podrás realizar tu propia creación. ¡Te esperamos!

Todos los sábados y domingos a las 15 h.

Orientado a niños, niñas y familias. Recomendado a partir de los 6 años. Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI Hall de ingreso –

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_____________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

