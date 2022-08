Guía de Arte y Cultura: semana del 12 al 19 de agosto

ARTE

Agustina Galindez Quesada exhibe “Catarsis”

El jueves 16 de junio a las 14h se inaugura en el nuevo Centro Cultural Borges la exposición “Catarsis” de Agustina Galíndez Quesada. La muestra forma parte del ciclo La Línea Piensa, creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía, un proyecto destinado a visibilizar los grandes exponentes que existen en nuestro país en materia de dibujo.

Se puede visitar de miércoles a domingos de 14 a 20 h

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, CABA

__________

Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020

Fotografías, instalaciones, pinturas y videos de más de ochenta artistas y colectivos de todo el país integran un recorrido que propone reflexionar sobre los recientes cambios sociales y estéticos, así como ampliar las fronteras de la categoría “mujer” como único sujeto del feminismo.

La propuesta curatorial estuvo a cargo de un equipo integrado por Valeria González, María Isabel Baldasarre, Viviana Usubiaga, Jimena Ferreiro, Luciana Delfabro, María Fukelman, Marcela Roberts, Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas, Julia Rosemberg y Eva Grinstein.

La muestra se despliega en la planta baja y pisos 1 y 2, y estará abierta hasta el 11 de septiembre de miércoles a domingos de 15 a 20. Entrada gratuita.

* Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, C. A. B. A.

_____________

Segundo episodio de Un día en la Tierra

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires anuncia la apertura del segundo episodio de Un día en la Tierra, programa anual de exposiciones que despliega un discurso integral y holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. A lo largo de 2022 y en sucesivas inauguraciones, el museo presentará en todas sus salas más de once exhibiciones, hilvanadas a través de esta amplia narrativa, que incluyen tanto exposiciones colectivas de las colecciones públicas del Museo Moderno en diálogo con artistas invitados, como exposiciones individuales, mientras que las plataformas digitales del museo se desarrollarán importantes programas de contenidos artísticos, educativos y sociales.

Exposiciones vigentes:

Días y horarios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes cerrado.

Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

Las nuevas salas se podrán visitar hasta el 28 de febrero de 2023.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

_________________________

En la Fundación OSDE

-No he visto árboles de tal naturaleza

Un pequeño ecosistema de producciones artísticas nos anima a preguntarnos cuál es nuestro vínculo con el entorno que habitamos. Cada obra cifra la incertidumbre que entraña lo cotidiano, la enhebra, la merodea y, sin proponérselo, la demarca. A través de un movimiento constante, donde nada pareciera estar en su sitio, catorce artistas quiebran la mirada automatizada del mundo. No he visto árboles de tal naturaleza invita a ejercitar una mirada atenta. Un puntapié para imaginar un (otro) mundo posible a partir de sus partes.

Curaduría, textos y diseño de montaje: Carolina Cuervo y Juana Fonrouge

Artistas: Viviana Blanco, Julian Brangold, Nacha Canvas, Camila Carella, Jimena Croceri, Emilia de las Carreras, Lucila Gradín, Julia Levstein, Enzo Luciano, Sabrina Merayo Nuñez, Magdalena Molinari, Lola Orge Benech, Andrea Ostera, Hernán Salvo.

-SALA II: PASERO. Artista: Ile Dell’UntiIle —ganadora del Primer Premio Argentino a las Artes Visuales de Fundación OSDE, 2021— presenta la videoinstalación Pasero, con la que continúa trabajando una línea de investigación en torno a la idea de lo fronterizo. En la provincia de Formosa, “pasero” es la forma de nombrar a quienes cruzan el río Paraguay hacia la ciudad paraguaya de Alberdi en sus canoas de madera. Dell’Unti parte de ese límite geográfico para experimentar con el lenguaje del video, la instalación y la posibilidad de que el espectador sea partícipe de la obra: que pueda sentarse en una canoa —que perteneció a un “pasero”— a contemplar las costas proyectadas y enfrentadas

Del 16 de junio al 27 de agosto

*Fundación Osde. Arroyo 807, CABA

_____________

Herlitzka + Faria inaugura la exhibición colectiva Tierra

El 29 de junio la galería Herlitzka + Faria inauguró Tierra, una exhibición colectiva con obra de 12 grandes artistas de Argentina, Paraguay, Perú y Venezuela que ponen el foco en las representaciones vinculadas a la tierra. Lo hacen con propuestas que conjugan sensibilidad y agudeza, apelando tanto a la materialidad de la tierra como a sus asociaciones conceptuales. Hay obras de Marta Minujín, Carlos Ginzburg, Juan Pablo Renzi, Candelaria Traverso, Fernando ‘Coco’ Bedoya, Juan Sorrentino, Alejandro Puente, Claudia Casarino, Mónica Girón, Nicolás García Uriburu, Teresa Pereda y Juan José Olavarría.

Desde el 29 de junio hasta el 31 de agosto de 2022. Días y horarios: lunes a viernes de 11:30 a 19 hs.

* Herlitzka + Faria. Libertad 1630, CABA

______________________

El infinito, según Pablo Bernasconi

La muestra del artista, que explora el concepto del infinito desde el arte, la ciencia, la literatura y la filosofía, se puede disfrutar en el C3 a partir del 15 de julio y hasta el 9 de octubre, con entrada libre y gratuita.

El infinito es el ojo de un artista justo antes de empezar a dibujar. Así lo expresa el ilustrador Pablo Bernasconi en su muestra El Infinito, inspirada en su libro homónimo (2018). A partir del 15 de julio, el Centro Cultural de la Ciencia C3 exhibirá la muestra interactiva sobre la metáfora del infinito que estará atravesada por la literatura, las artes plásticas, las ciencias exactas, la filosofía y la historia para contar los confines conceptuales de este universo. El Infinito se compondrá de 30 obras originales y sus textos, más material didáctico e interactivo, artefactos metafóricos que colaborarán en el entendimiento del concepto infinito. Dirigida a todos los públicos (se recomienda a partir de los 10 años en adelante), la muestra buscará despertar una participación activa para estimular y dejar flotando sus propias preguntas. La entrada es libre y gratuita.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

____________

Un dibujo

La muestra propone un proyecto work in progress del artista Ernesto Ballesteros, quien intervendrá el museo en su totalidad por medio de la producción de una obra que se llevará a cabo ante los ojos del público. La realización de este dibujo comprenderá un período de 6 semanas y participarán en la concreción 15 artistas, trabajando bajo la coordinación de Ballesteros.

Los visitantes podrán vivir el proceso de producción, presenciando el avance del dibujo de sitio específico sobre las paredes de ambas plantas del museo, en dos recorridos semanales programados y con reserva previa (viernes a las 19 en el After del museo, y sábados a las 16).

Esta obra se enmarca en una serie de piezas que el reconocido artista argentino viene desarrollando en los últimos años, a través de una exploración continua y heterogénea de disciplinas y materiales artísticos diversos.

Ballesteros y su equipo utilizarán lápices para la intervención del espacio. Los artistas participantes en el proceso son: Violeta Mollo, José Ignacio Fernandez, Laura Ojeda Bär, Ji Hyun Kim, Maximiliano Daniel Murad, Carlos Cima, María Mulder, Guido Orlando Contrafatti, Celina Eceiza, Lucia Reissing, Florencia Ferrari, Rocío Englender, Walter Andrade, María Valeria Maggi, Yael Desbrats, Triana Leborans y Juan Gabriel Miño.

A lo largo de estas 6 semanas en las que se esté desarrollando la obra, Ballesteros realizará un take over de las redes sociales del museo Marco, subiendo contenidos de manera periódica para habilitar el diálogo con el público, mencionar hechos puntuales de su trayectoria y contar detalles sobre Un dibujo.

La inauguración oficial de la exposición se realizará una vez haya terminado el proceso, a finales del mes de abril, y podrá visitarse hasta el mes de septiembre de 2022.

*MARCO- Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, en Av. Almirante Brown 1031, C. A. B. A.

_______________

Las pasiones alegres

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre.

* Teatro Sarmiento, en Avda. Sarmiento 2715, C. A. B. A.

______________________

El hábito de crear mundos

El Centro Cultural Recoleta presenta “El hábito de crear mundos”, una nueva programación que invita a descubrir los universos que creamos a partir de nuestros sueños celebrando la capacidad creativa que nos hace humanos y al arte como el territorio donde lo establecido se resignifica.

Una agenda de actividades con charlas, recitales, recorridos guiados por muestras, talleres, obras de teatro y más. MÁS INFORMACIÓN

* Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, C. A. B. A.

_____________________

Todos esos recuerdos se perderán como gotas en la lluvia

Hache se complace en presentar Todos esos recuerdos se perderán como gotas en la lluvia, la segunda exhibición individual de Diego Figueroa en la galería, con curaduría de Joaquín Barrera. Un alambrado separa el adentro del afuera, lo interno de lo externo, lo privado de lo público. Poner un pie en ese adentro implica ingresar al umbral desde el cual Diego Figueroa presenta su más reciente producción, en donde se vislumbran situaciones y costumbres propias de algo que podría asemejarse a un neobarroso realismo mágico chaqueño.

Inauguración: martes 26 de julio, 2022 - 17 a 21 h. Cierre: viernes 14 de octubre, 2022. Horarios: lunes a viernes de 14 a 19 h. Entrada libre y gratuita.

*Hache galería. Loyola 32, Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

__________________

Juan Pablo Inzirillo en Wunsch Gallery

Luego de trabajar durante varios años en su provincia natal, Mendoza, Inzirillo regresa a Buenos Aires con la muestra “Vuelven las ferias de artesanías a Mendoza”, una propuesta que nos invita a conocer las últimas producciones del artista. Variedad de formatos y técnicas con especial hincapié en la pintura y una mezcla de cotidiano, mundano y artesano marcan la obra.

“Juan Pablo Inzirillo vuelve medio feriante, con sus bártulos al hombro, mudando su cotidianidad y lo doméstico de sus objetos y sus obras y además vuelve en modo artesano. Un artesano artista que se encarga de mezclarlo todo, de embarrarlo y confundirlo. Ese movimiento de desplazamiento, escurridizo y sencillo, es su marca personal. Una marca que respira datos móviles y barrio, grafiti, humor ácido, sesiones de terapia, contradicciones y fake news”, apunta el curador Federico Curutchet.

La muestra, que cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Elena, se podrá visitar desde el próximo 2 de junio y hasta agosto, con cita previa de miércoles a viernes de 17 a 21 hs.

* Godoy Cruz 1648 Timbre W, C. A. B. A., 1140942576, info@wunsch.com.ar

____________

Post paja y El rayo en Moria Galería

Post paja es una muestra que reúne pedazos de la Dendrita, instalación realizada por Denise Groesman en Móvil (cheLA) con curaduría de Solana Viamonte. La segunda muestra individual de la artista en Moria Galería se presenta como una arqueología, como lo que quedó de un templo desarmado, lo que pudo sobrevivir y se enaltece y objetualiza.

¿Cómo desarmar una arquitectura y volverla objeto? En la composición de las obras de POST PAJA se aglomeran los sentidos. Denise utiliza plástico de bolsas y envoltorios, juncos, adobe, cáscaras y objetos ordinarios de la vida cotidiana y el trabajo. Todo lo que vemos fue parte de la instalación y ahora está reconfigurado: encontró una nueva lógica, una nueva circulación.

Fran Stella, artista y astrologx, presenta Rayo, su segunda muestra individual. Las obras están atravesadas por diferentes universos e imágenes en torno a la Magia. Elementos más europeizados y occidentalizados, asociados al recinto, a los castillos, a la figura del mago y el alquimista, se entreveran con elementos de la Tierra.

La exhibición conforma un cuerpo de imágenes de los que se derraman relatos cosmogónicos y ficciones en las que aparece el doble vínculo entre luz y sombra, materia y energía, vida y muerte.

Las muestras pueden visitarse de jueves a sábado de 16 a 20 horas durante julio y agosto.

*Moria Galería. Thames 608, Villa Crespo, CABA

____________________

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

____________

Marea Modular. Oráculo de la imagen en potencia

Es la cuarta exposición virtual producida por Espacio Pla y el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA. En esta ocasión, con la curaduría de Malena Souto Arena y Merlina Rañi, se presentan las artistas Aldana Bit, Constanza Castagnet, Daira, Dano Marello, Prifma, QOA, Renee Carmichael y Vicky Lamas, en una exposición colectiva alojada en la web, programada por Renee Carmichael como una obra-sitio web que contiene y vincula el conjunto de obras visuales, piezas sonoras y poemas.

Daira, Dano Marello, Prifma, Vicky Lamas presentan 32 obras visuales que exploran desde el soporte digital; Aldana Bit, Constanza Castagnet y QOA, artistas provenientes del arte sonoro, presentan 16 piezas sonoras; 7 poemas que se desprenden de las piezas exhibidas de Laura Fuchs (Prifma), Aldana y Constanza; y por último Renee, que viene del campo de la escritura y el código, propone este sitio web.

La muestra invita al visitante a sumergirse en un espacio inicial donde conviven todas las obras. Si alguna pieza lo convoca, el visitante puede posarse en ella y activar el Oráculo de la imagen en potencia a través de un click.

El Oráculo de la imagen en potencia es una sala que aparece para conectar tres obras de forma aleatoria, es decir azarosa. El visitante puede consultar el oráculo las veces que desee y en cada oportunidad la imagen generada a través del vínculo entre las obras tomará una nueva manifestación. Cada experiencia es distinta, no hay una relación predeterminada, cada click conectará de manera totalmente diversa y arbitraria un poema, una pieza sonora y una obra visual.

Hasta el 31 de agosto.

Sitio web del Pabellón Bellas Artes UCA.

_________________

Claroscuro Latinoamericano

La muestra de Claudia del Río, curada por Francisco Lemus, se inaugura el jueves 23 de junio a las 12:30.

La operación más persistente en su obra ha sido el collage; a través de él hilvana sus ideas y las imágenes, une palabras y genera preguntas sobre la micropolítica del arte. Claroscuro latinoamericano es una exposición que se hace eco del collage como método libre.

El arte correo, al constituirse como una internacional subterránea, le dio a Claudia del Río una ideología cuyo lema principal es “tomar las imágenes está bien”. En sus obras todo se vuelve usar, todo se recupera, a las cosas se les da una segunda oportunidad. No hay necesidad tecnológica, sino reasignación de recursos. Para Claudia del Río, la economía de los materiales es una posición ideológica: el arte tiene que estar hecho con lo que ya está en el mundo.

Puede visitarse de lunes a viernes de 13 a 17 h

*Waldengallery. Viamonte 452, CABA.

___________________

Curiosos en el Museo Larreta

Muestra en conmemoración a los 60 años del museo. La exhibición Curiosos estará compuesta por una importante selección del patrimonio artístico y documental que incluye ilustraciones originales, libros antiguos, primeras ediciones, manuscritos, objetos, fotografías y volúmenes dedicados. La exhibición podrá visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h y sábado, domingos y feriados de 10 a 20 h. Entrada general $50 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Museo Larreta. Juramento y Vuelta de Obligado

________________

Nuevas muestras en El Conti

-Familiarizarse. Modos de ser familia

Fotografías de Oriana Eliçabe. Curadora: Gisela Volá

Inauguración: Sábado 6 de agosto / 17 HS. Hasta el 2 de octubre

A través del seguimiento de diez familias formadas por mujeres y disidencias sexuales de España, Holanda y EE.UU, el proyecto “Familiarizarse” de Oriana Eliçabe abre un espacio de reflexión sobre las familias que no entran en la casilla de la heteronormatividad. Las imágenes muestran la intimidad, la fortaleza y la fragilidad de los vínculos en un ensayo de largo aliento. La autora se involucró con les protagonistas durante más de veinte años para lograr ser casi una integrante más de esas familias.

-La opacidad de lo evidente. Martín Di Girolamo. Curador: Fernando Farina. Inauguración: Sábado 6 de agosto / 17 HS. Del 6 de agosto hasta el 2 de octubre de 2022

Las situaciones y personas que Martín Di Girolamo recrea en sus esculturas resultan confusamente cercanas: podemos no saber bien de quiénes se trata pero creemos haberlas visto antes. Y porque quizás alguna vez las vimos -en forma de foto, como parte de una noticia, en una imagen viralizada- suponemos que podemos entender de qué hablan. Pero, ¿cuánto del dolor de esas vidas logra realmente traspasar las pantallas para tocarnos? Somos remotos y pasivos en nuestra condición de espectadores virtuales, estamos condenados a la total fugacidad de lo que podría llegar a conmovernos.

-Arqueologías Vivas del Exilio. Producción general y fotografías: Jerónimo Rivero. Curador: Nicolás Pousthomis. Inauguración: Viernes 5 de agosto / 17 HS. Hasta el 28 de agosto

Situado en el presente pero con un pie en el pasado y otro en el futuro, Arqueologías Vivas del Exilio propone una lectura en perspectiva de los tiempos actuales en Colombia. El título del ensayo sugiere una investigación poética que responde a una voluntad de observar, recordar y al mismo tiempo proyectar los sueños.

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

_________________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional, Agüero 2502, C. A. B. A.

_______________

El Bellas Artes en el Centro Cultural Kirchner

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta en el Centro Cultural Kirchner la muestra “Escenas contemporáneas. Recorridos por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Arte argentino 1960-2001″, que podrá visitarse desde el 4 de agosto, con entrada libre y gratuita.

La exposición organizada por ambas instituciones permitirá apreciar en las salas de la Gran Lámpara, en el 6° y 7° piso del Centro Cultural Kirchner, más de 150 obras de artistas argentinos, pertenecientes al acervo del Bellas Artes, creadas entre la década de 1960 y el año 2001. La muestra, con curaduría de Mariana Marchesi, directora artística del Museo, se articula en cinco recorridos temáticos, cada uno de los cuales funciona como una pequeña exhibición en sí misma.

El conjunto presentado incluye pinturas, grabados, esculturas, fotografías e instalaciones de un centenar de artistas argentinos emblemáticos, como Carlos Alonso, Antonio Berni, Juan Carlos Distéfano, Sara Facio, León Ferrari, Nicolás García Uriburu, Carlos Gorriarena, Gyula Kosice, Julio Le Parc, Liliana Maresca, Marta Minujín, Luis Felipe Noé, Liliana Porter, Narcisa Hirsch, Diana Dowek y Antonio Seguí, entre otros.

“Escenas contemporáneas” podrá visitarse hasta el 11 de diciembre, con entrada libre y gratuita, en las salas del 6° y 7° piso del Centro Cultural Kirchner de miércoles a domingos, de 14 a 20.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

____________________

Habitar el arte. Muestra colectiva

Esta muestra explora el Habitar de cinco artistas formados en disciplinas afines, aunque diversas, como la arquitectura, el diseño industrial y el diseño de indumentaria. Sus creaciones transforman los espacios desde la diferencia, dotándolos de cualidades que influyen en nuestra experiencia cotidiana.

HABITAR EL ARTE exhibe y explora los modos de transitar, apropiarse, fluir, ser y estar de estos artistas dentro de los límites espaciales del soporte propuesto por sus obras. Además, la muestra invita a un nuevo Habitar al incluir al espectador dentro de la sala: las obras, en su conjunto e individualmente, transforman el ambiente, lo dotan de cualidades y sentidos. La polifonía polisémica de HABITAR EL ARTE nos permite disfrutar del recorrido dual de las obras y el espacio, e invita al espectador a formar parte y advertir su propio Habitar.

Curaduría: Arq. Claudia Koen. La muestra puede visitarse hasta el 25 de agosto.

*Universidad de Palermo. Jean Jaures 932

__________

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21 h.

-AAmA 19th. Asian-African-Mediterranean-European and Americas International Art Exhibition

El Cultural San Martín recibe a la muestra internacional itinerante que, como efecto de la pandemia, quizás hasta paradójico, no se ha limitado a ser expuesta únicamente en China y, de este modo, ha fortalecido su carácter internacionalista dando lugar a un profundo y hondo intercambio cultural. En ella, más de 130 artistas provenientes de 58 países presentan sus obras inscriptas en diversos lenguajes artísticos que, como afirma María de la Vega, construyen “una red atemporal que interpela nuestra comunicación e incentiva a crear nuevos presentes”, tratándose de un testimonio y un recuerdo de la época de la pandemia en diálogo con los modos en que nuestra forma de percibir lo inminente y la adaptación a lo inevitable han cambiado.

Curada por Luo Qi y María de la Vega

Sala E. Inaugura el 11 de agosto a las 19h. Permanece hasta el 14 de septiembre.

● La quinta pared, por Agustina Alazraki: entre lo surreal y lo sublime del pensamiento pictórico, la artista presenta una serie de emociones receptadas a partir de lo onírico. Mediante vivencias noctámbulas de lo etéreo, recibe un llamado de lo más recóndito del inconsciente y recurre a él para expresar en figuras, formas y perspectivas, el camino hacia lo insondable e incógnito.

● Ni tan POPular, por Barbi Arcuschin: las relaciones que Barbi establece a través de sus capturas muestran un lenguaje particular, artístico y documental con coordenadas espacio-temporales muy precisas. Muchas de estas personas no podrían pasar desapercibidas, pareciera que se desplazan entre lo cotidiano como si estuvieran en un escenario, pero otras, por el contrario, centellean su anonimato y ahí es donde la artista logra señala con el lente algún detalle o nota que exhibe el rasgo particular que las identifica.

● Joyas del Delta - tecnología espiritual, por Maja Lascano: el proyecto se encuentra compuesto por esculturas blandas que serán activadas performativamente durante los meses en que permanezcan allí. Se trata de un ornamento blando inspirado en los colores, fauna y flora del Delta, un dispositivo de tecnología espiritual.

-¿Soy yo?, por Griselda Álvarez

Dibujo. Hall de la sala Muiño. Permanece hasta el 31 de agosto. En esta muestra, compuesta por 32 dibujos realizados en acrílico, rotuladores y tinta sobre papel, la artista propone encontrarnos y perdernos con ella mediante un juego de miradas: ¿Soy yo?, me preguntás con sorpresa. Sí claro —respondo— y soy yo también jugando a ser vos.

-Medio y médium, por Julieta Proto, Inés Deluca, Ampato Feito y Camila Julieta Cáceres. Muestra organizada por la Cátedra Bissolino de la UNA. Pintura. Sala vertical. Permanece hasta el 21 de agosto.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551

___________________

Muestra “Lygia & Lina por Luciana Levinton” en la Embajada de Brasil

En el Espacio Cultural del Palacio Pereda, de la Embajada del Brasil en Buenos Aires, podrá verse la muestra “Lygia & Lina por Luciana Levinton”, como parte de las actividades por el Bicentenario de la Independencia de ese país. Del 17 de junio hasta el 14 de agosto, de lunes a domingo, de 12 horas a 20 horas.

Son 100 obras de la artista argentina Luciana Levinton que dialogan con las formas creadas por la arquitecta italiana nacionalizada brasileña, Lina Bo Bardi (1914-1992) y la artista brasileña Lygia Clark (1920-1988). Oleos sobre tela y papel, y acrílicos sobre papel de diferentes dimensiones que visitan, entre otras referencias, el edificio de Sesc Pompeia, el notable proyecto de Lina construido en la ciudad de San Pablo, y las esculturas de la serie Bichos de Lygia, constituyen parte de la muestra.

“En Lygia & Lina, Luciana Levinton recupera las obras de Lina Bo Bardi y de Lygia Clark y –al igual que Lina con la cultura popular– no lo hace únicamente como motivo o como tema, sino que incorpora el montaje como procedimiento constructivo: toma las obras de estas mujeres y las descontextualiza, las fragmenta y las detalla como si mirara con lupa, prestando especial atención a ciertos rincones que podrían pasar desapercibidos para el observador casual.

La obra de Luciana, entonces, adquiere su originalidad en la impureza, a partir de la incorporación de otras obras dentro de su obra, a partir de la fusión de la arquitectura y la pintura, de lo geométrico y lo orgánico, de lo técnico y lo natural o de lo humano y lo animal. Luciana juega con la cita desplazada y, en este juego, hace referencia a un conjunto de artistas mujeres a las que trae al presente y las ilumina, dándoles una nueva vida y una nueva visibilidad, señala en las palabras del catálogo, Luz Horne.

Las obras, montadas de forma consecutiva, en una sucesión semejante a una línea de tiempo, se destacan por el carácter historiográfico que lleva consigo cada pieza, las cuales funcionan a su vez como documento de archivo e investigación y como lazo entre las diferentes salas, según la curaduría de Stefy Jaugust Casal.

*Embajada de Brasil. Arroyo 1142, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

______________

Voces y sentidos. Arte, relatos y saberes en el Decenio de las Lenguas Indígenas

La Biblioteca del Congreso y la UNESCO presentan la muestra Voces y sentidos. Arte, relatos y saberes en el Decenio de las Lenguas Indígenas. En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2022-2032, la muestra propone conectar con estas lenguas y con el conocimiento que ellas condensan, a través de sus relatos, su arte y sus juegos.

La muestra se exhibirá del 21 de junio al 21 de agosto y podrá visitarse en el Observatorio Unesco de Villa Ocampo, Elortondo 1837, Beccar, Provincia de Buenos Aires. El acto inaugural se llevará a cabo el próximo martes 21 de junio a las 16.30 h.

La entrada es gratuita, siendo necesario reservar entradas a través de nuestra página web para participar de las actividades. Podrá visitarse los viernes de 12.30 a 18 h y sábados, domingos y feriados de 10 a 19 h. En vacaciones de invierno de miércoles a domingos de 10 a 19 h.

La percepción sonora de relatos orales; obras de artistas plásticos sobre interpretaciones libres de esos relatos; espacio de juegos; selección de libros sobre la temática; proyección de cortometrajes y acciones participativas invitan a sumergirse, reflexionar y promover el valor de las lenguas indígenas de manera interactiva, lúdica y también contemplativa.

Además, se llevarán a cabo actividades y talleres para infancias, adultos, familias y especialistas. Se organizarán, asimismo, visitas guiadas de escuelas e instituciones, actividades artísticas, culturales y actividades especiales organizadas en forma conjunta por las distintas instituciones nacionales e internacionales involucradas.

____________________

Canal Encuentro inaugura una muestra audiovisual para celebrar sus 15 años

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, inaugura la muestra audiovisual “El conocimiento nos transforma” para celebrar sus 15 años, en el espacio El Túnel de Tecnópolis.

La muestra estará articulada como estaciones de un túnel, que contará la historia de la señal (el branding, los avances de la programación, los/las presentadores/as o conductores/as de estos años) y las diferentes disciplinas que atraviesan la programación de la señal. Hasta fines de octubre, bajo el lema “Argentina soberana, creando futuros”.

*Tecnópolis. Gral. Paz entre Balbín y Constituyentes

__________

El Borges inauguró las muestras “Marcos López: Clásico y Moderno. Obras recientes” y “El Caso Breccia”

La exposición de López reúne una serie de noventa imágenes, y la de Breccia está conformada por obras que fueron robadas y recuperadas por INTERPOL. Se pueden visitar en el Centro Cultural Borges, de miércoles a domingo, con entrada libre y gratuita.

Las muestras fueron podrán ser visitadas de miércoles a domingo, de 14 a 20 h, con entrada libre y gratuita.

*CC Borges. Viamonte 525, CABA

________________

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación OSDE presenta el catálogo que reúne las obras ganadoras y seleccionadas de la 4ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Para verlo o descargarlo, click aquí.

__________

Alberto Haylli, una memoria revelada

Niño de barrio ferroviario, adolescente curioso. Artista de pueblo, fotoperiodista de vanguardia, laboratorista, cineasta y archivista. Comerciante del centro, cocinero, padre, esposo, amigo, hermano, abuelo, personaje de Junín. Todo eso encierra la figura de Alberto Haylli.

El objetivo primario era recuperar su archivo pero en el proceso surgió la necesidad de visibilizar al artista y su trabajo, porque el Gordo Haylli ya era un recuerdo lejano para los juninenses. Apuntando a eso se crea el “Proyecto Haylli” dirigido por Christian Rémoli, que estuvo conformado por un grupo mínimo de trabajadores y vecinos de Junín, y fue el motor no solamente para entenderlo y entender su obra, sino para que llegara a la mayor cantidad posible de gente. Así, luego de la puesta en valor, se pintó un mural en el edificio Conde (arriba de donde estaban sus latas), se editó el libro, “Alberto Haylli. Una memoria revelada”, y se realizó una serie documental de cuatro capítulos con el mismo nombre, emitida por Canal Encuentro en el año 2021.

INAUGURACIÓN SÁBADO 2 DE JULIO - 17h. Abierta al público hasta el 13 de agosto. Horarios: martes a viernes 14 a 20h y sábados de 14 a 19h. Entrada libre y gratuita.

*ArtexArte, Lavalleja 1062, CABA.

____________________

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18.

* Museo Histórico Nacional Defensa 1600, C. A. B. A.

_________

Se exhiben en el Bellas Artes las obras de Ernesto Deira restituidas desde Chile

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura al público el viernes 29 de julio, a las 19, la muestra “Ernesto Deira. Identificaciones”, que presenta una serie de siete pinturas del artista argentino que se creían destruidas tras exhibirse en el Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile, en 1971. Además de las siete obras, en la muestra se exhibirá un conjunto de documentos de época provenientes del archivo del artista y material de prensa en el que Deira se basó para la realización de esta serie.

Con curaduría de la directora artística del Museo, Mariana Marchesi, la exposición –que podrá visitarse, con entrada libre y gratuita, hasta el 30 de octubre– presenta en la sala 33 del primer piso la serie de pinturas de 1971, en blanco y negro y estilo naturalista, que Deira denominó “Identificaciones”, centradas en el asesinato de Ernesto “Che” Guevara, sucedido años antes en la selva boliviana.

“Ernesto Deira. Identificaciones” podrá visitarse hasta el 4 de septiembre en la sala 33 del primer piso. El Museo Nacional de Bellas Artes, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación y cuenta con el apoyo de Amigos del Bellas Artes, está ubicado en Av. del Libertador 1473 (Ciudad de Buenos Aires) y abre sus puertas de martes a viernes, de 11 a 20, y sábado y domingo, de 10 a 20. La entrada es libre y gratuita.

___________________

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

La promesa. Fotografías de Irina Werning

Las pelilargas es un proyecto personal de la fotógrafa Irina Werning (Argentina-Alemania), quien desde hace 17 años viaja por América Latina, buscando y retratando a diversas mujeres con cabelleras largas. De este trabajo documental se desprende La promesa, donde la fotógrafa entabla -durante el confinamiento en Buenos Aires, debido al Covid-19- un íntimo vínculo con Antonella, una nena de 12 años que vive en el barrio de La Boca, y que hizo la promesa de cortarse el cabello una vez que pudiese volver a clases presenciales.

Hasta el domingo 28. Martes a domingos de 14 a 20 horas. Entrada libre

*Hall Alfredo Alcón (primer piso) Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

________________

3 historias en 1 clic. Muestra de la Fundación Ph15

Una experiencia de postas creativas a partir de la cual las fotografías realizadas en los talleres de PH15 se transforman en dibujos y las imágenes inspiran a su vez relatos y narraciones. Los 45 trípticos que se presentan en la muestra 3 historias en 1 clic son el resultado de esta acción artística conjunta que abrió las obras a múltiples miradas y significados. La principal convicción que guía el trabajo de la Fundación PH15 es que el arte puede actuar como una poderosa herramienta de transformación. Por eso, desde 2000 PH15 utiliza los recursos de la fotografía para estimular nuevas capacidades expresivas en niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Hasta el domingo 28. Martes a domingos de 14 a 20 horas. Entrada libre

*FotoGalería Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

________________________

Dos nuevas muestras dedicadas a las migraciones del Mediterráneo oriental

La sede Hotel de Inmigrantes inaugura este 6 de agosto a las 12: 30 horas dos exposiciones con entrada libre que recorren diferentes aspectos de los éxodos en la región del Mediterráneo Oriental: ellas son: “Del Mediterráneo Oriental al Plata. Cristianos, judíos y musulmanes”, curada por Marcelo Huernos y “Hacia la otra orilla”, con obras de Diana Dowek y curaduría de Diana Wechsler, “Del Mediterráneo Oriental al Plata. Cristianos, judíos y musulmanes”.

Entre las piezas más importantes que se exhiben hay un Pasaporte Nansen, un documento de identidad destinado a servir de documento de viaje, expedido a los refugiados, una idea de Fridtjof Nasen, ganador del Premio Nobel de la Paz ,una alcancía del banco sirio libanés y un molinillo de café que guardan las huellas del tiempo y su carga de dolor. En algunas piezas decorativas, el grado de interacción entre las tres culturas, es patente de modo claro.

La muestra también rinde homenaje a personalidades de la cultura y la ciencia, descendientes de esos pioneros entre los que se encuentran la galerista Ruth Benzacar,el escritor Juan José Saer, el músico Eduardo Falu, Nicolás Sarquís y Jorge Demirjian , entre otros cuyos videos biográficos forman parte de la muestra. En la exposición también interviene la obra de la artista plástica Karina El Azem.

*MUNTREF – Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina s/n

_________

Dos inauguraciones en el Parque de la Memoria

-Una identidad en fuga es la primera exposición antológica de Alicia D’Amico, a 21 años de su muerte y luego de que su archivo permaneciera resguardado por un largo tiempo. Curaduría: María Laura Rosa y Tamara García Iglesias. MÁS INFO

-Escala 1:43 propone un diálogo entre la historia política de Argentina y una selección de juguetes producidos y/o comercializados en el país, comenzando desde el peronismo y hasta los años noventa. Curaduría: Jordana Blejmar, Natalia Fortuny y Martín Legón. MÁS INFO

Las exposiciones permanecerán abiertas al público de martes a domingos y feriados de 11 a 17 hs. Entrada libre y gratuita.

*Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre). Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745, CABA.

_________________________

Muestra La Escribiente

De lunes a viernes de 9 a 20 h, se puede visitar en la Biblioteca del Congreso de la Nación la Muestra La Escribiente, en torno a María Teresa Andruetto, la primera escritora argentina en lengua española en obtener el prestigioso premio Hans Christian Andersen en 2012, entre otros reconocimientos. A través de la interpretación de un grupo de artistas, se propone una relectura de la obra, que traza un nuevo puente entre lo visual y lo escrito.

Más información sobre la programación en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

______________

Llega “Quién es Quién” al Museo de la Historia del Traje

El viernes 12 de agosto a las 20.30 h se inaugura la exhibición Quién es Quién, con curaduría de Victoria Lescano, periodista especializada en moda, en el Museo de la Historia del Traje, ubicado en Chile 832, CABA.

La muestra, originada a partir de una investigación sobre la colección del Museo en el ámbito de las becas Activar Patrimonio 2020, invita a reflexionar sobre la identidad en constante construcción de la moda argentina, con más de 50 piezas que han formado parte de la historia textil del país en diálogo con piezas más contemporáneas.

Quién es Quién hace hincapié en los perfiles y modismos de las diseñadoras y los diseñadores europeos radicados en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX. Para esto, parte de un diccionario organizado de la A a la Z, en el que propone un recorte alfabético y biográfico de los y las referentes del diseño más icónicos de los últimos tiempos cuyas piezas forman parte de la colección del Museo.

La exposición podrá visitarse de miércoles a domingos de 13 a 19 h, con entrada libre y gratuita en el Museo de la Historia del Traje, Chile 832, CABA.

__________________

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

_____

Respirar, pensar, hacer: cuatro joyeros contemporáneos en el Museo de Arte Popular José Hernández

Como parte de la III Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, la exposición recorre el trabajo de Jorge Castañón, Fabiana Gadano, Graciela Lescano y Mabel Pena, joyeros argentinos que han marcado con su obra y labor docente la joyería contemporánea y han abierto los caminos para el desarrollo de esta disciplina. La muestra está abierta al público los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.

____________

Galería Maculan en Smart Gallery

Valeria Maculan inaugura la muestra ESCENARIO que podrá visitarse desde el 11 de agosto hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes de 13 a 19, en Smart Gallery. La muestra es su primera exposición individual como artista de esta galería y marca su esperado regreso para mostrar su última producción realizada en Madrid, ciudad donde reside desde 2010. Acompaña la muestra ESCENARIO el texto de la curadora Antonia Gaeta.

Valeria Maculán presenta una serie de trabajos que van desde el collage sobre papel, la escultura, hasta la instalación, orquestando una exhibición con fuertes reminiscencias del teatro griego en donde lo escénico juega un rol fundamental.

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580 - PB

__________________

Lo que cuento con mi cuerpo: muestra de artistas argentinas en acción en la Usina del Arte

Con la curaduría de Melisa Boratyn. El ingreso es por orden de llegada, con capacidad limitada, los días viernes de 17 a 20 h y los sábados y domingos de 12 a 20 h en la Sala Laberinto. Creadoras de diferentes generaciones y regiones de nuestro país presentan sus trabajos con temáticas como la política y la historia, la sexualidad, la fantasía y el juego, la relación con los materiales, la condición humana y la intimidad. Participan las artistas Delia Cancela, Celeste Leeuwenburg, Elena Dahn, Inti Pujol, Liliana Maresca, Verónica Meloni, Natacha Ebers, Ornella Pocetti, Geli González, Flavia Da Rin, Soledad Sánchez Goldar, Natacha Voliakovsky y Lucía Von Sprecher. La exhibición se aleja de estereotipos de género y rompe con imposiciones sociales sobre la figura de la mujer. Las trece artistas crean y comunican a partir de sus propias inquietudes, problemáticas, urgencias y deseos. Ellas exponen y representan de manera poética, explícita, amorosa y visceral, temas que nos atraviesan a todos.

___________________

Muestras en el Recoleta

En el marco de la nueva campaña El hábito de crear mundos en El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, se están presentando de martes a domingos muestras e intervenciones abiertas al público. Terra Incógnita, Guerrilleras, Bien común, Tipos y letras, Cómo llenar un bache y Mejores deseos son algunos de los títulos que se presentaron durante la Bienal de arte joven y que continúan en las diferentes salas y espacios del Recoleta.

TERRA INCÓGNITA

Renata Schussheim, Emilia de las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons

SALA CRONOPIOS

Transitar al borde del misterio. Perder la noción del tiempo y sumergirse en un espacio infinito donde el agua se vuelve tierra y la tierra se vuelve cielo. Donde mirar hacia arriba es mirar hacia abajo y viceversa. “Terra incógnita” es un territorio inexplorado, imaginado por Renata Schussheim, Emilia De las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons, donde la fuerza unificadora del color cobija nuevas mitologías, seres y comunidades, y pone de manifiesto la magnitud de lo desconocido.

GUERRILLERAS

de Carolina Favre

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala J2

Guerrilleras, de Carolina Favre, explora formas, materiales y conceptos provenientes de la historia del arte, la arqueología, la arquitectura y la vida cotidiana. Esta exposición presenta una familia de esculturas contundentes, con cavidades y protuberancias que evocan senos, manos, bocas y ojos. Presencias que se extienden en un mismo espacio interactuando entre ellas y con el público. Sus obras encuentran un delicado equilibrio entre la fragilidad y la fuerza, entre lo circunspecto y el absurdo.

CÓMO LLENAR UN BACHE

Artista: Lukas Alienígena

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala C2

Lukas Alienígena viaja y dibuja. Recorre y observa con sutileza y acierto los barrios del conurbano bonaerense. Fascinado por las escenas a las que asiste diariamente en González Catán, Virrey del Pino y Esperanza, en la muestra Cómo llenar un bache presenta imágenes y objetos, algunos de ellos de indescifrable procedencia, que le dan sentido y soporte a sus obras. En esta oportunidad, sus dibujos protagonizados por personajes humanxs y no humanxs, cobran una nueva dimensión narrativa y espacial.

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?

Salas 3, 4 y 5

Artistas: Melina Airaudo, Erik Arazi, Inés Beninca, Ainelén Bertotti Burket, Sebastián Carzino y Carmela Hijós, Rocío Englender, Yael Gerónimo Estevez, Tamara Goldenberg, Andrés Gorzycki, Santiago Gramajo, Mateo Grossi, Emilia Hendreich, Mimi Laquidara, Elías Leiro, Mabel, Daiana Martinello, Trinidad Metz Brea, Renata Molinari, Bart Network, Lucila Ortega, Julia Padilla, Javier Rodríguez, Nico Rodríguez Sosa, Superpraxis: Ramiro Carro y Juliana Lareu, Azul Van Peborgh.

Curadores: Tainá Azeredo

En este recorrido, nos acercamos al universo de 25 artistas y encontramos paisajes deconstruidos, cuerpos fragmentados, fronteras invisibles y relatos mínimos de la intimidad de personas y objetos. También nos adentramos en un espacio donde la memoria deja entrever las incertidumbres, las vergüenzas, los secretos, las celebraciones y el silencio. Y después de atravesar ruinas, artificios y sueños fracturados, nos hallamos en un intento de reconstrucción de este mundo, donde el fracaso muchas veces camina al lado de la ilusión. Y es en este juego de fracturar y reconstruir, donde habita la pregunta: y ahora, ¿qué hacemos?

VIRAL MURAL

Artistas: Earth Crusher, Doma, Ale Giorgga, Lu Yorlano, Elliot Tupac, Lacast, Elisa Strada, Fluorencia, Nuria Mora, Tec, Poeta, Malén Pinta, Cabaio, María Noel Silvera, Pum Pum, Unidos Crew, Valeria Calvo, Les soeurs Chevalme, Jorge Macchi y Florencia Aliberti.

Curador: Rodrigo Alonso

Diseño de Montaje: Daniel Fischer

Sala 6

ID.N (Identidad Nacional)

Sala 7

Diseñadorxs: Juana Alvarez Amespil, Daniela Arcos, Daniela Bittenbinder, Martina Dorrego, Sofia Scarpetta, Milagros Pugliese, Rocio Moreno Gracia, Marta, Camila Bader, Belén Fernandez Rincón, Agustina García Fernández, Josefina Borruto, Micaela Callejo, Romina Feniak, Agustina Postigo y Marlen La Rosa (FADI).

Curadores: Turquesa Topper, Gala Germain, Maria Constanza Salinas, Federico Cociolo (Departamento Moda, Arte y Diseño UADE).

La muestra exhibe objetualidades híbridas del proyecto ID.N (identidad nacional), proyecto realizado por las alumnas de Diseño y Gestión de estéticas para la Moda de la UADE. Las objetualidades expuestas surgen a partir de la selección de proyectos finales realizados, a través de un Jurado de expertos nacionales e internacionales del ámbito disciplinar.

BIEN COMÚN

Sala 8

Diseñadoras: Carla Mangino, Camila Scian, Catalina Caruso, Luciana Garrido y Rocío González.

Curador: Juan Lo Bianco

Se presentan cinco proyectos de graduación 2021 y 2022 de cinco jóvenes diseñadoras de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lanús.

Soy mi cuerpo es una campaña realizada con el fin de visibilizar la violencia, la presión y la cosificación que genera una opinión ajena sobre el cuerpo propio de una mujer.

Ola de Retorno es un proyecto sobre la presencia de plástico en los océanos cuya finalidad es la de concientizar sobre la problemática cultural de usar y tirar y sobre la reducción, selección y reciclaje de desechos plásticos de un solo uso mediante una campaña de acción y educación.

Florecer desde las palabras es un proyecto para personas en tratamiento oncológico que tiene por finalidad la creación de material didáctico para generar un espacio propio de creación y reflexión, para explorar deseos y recuerdos, dirigido a pacientes que comienzan su primera sesión de quimioterapia.

Comprender el Autismo es integrar para visibilizar y brindar información y herramientas sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) ampliando la concientización e integración, previniendo la exclusión y los mitos.

Cortá con la red es una campaña de lucha contra el ciberacoso, ya que en un contexto de sobreexposición a las plataformas digitales, las redes sociales se han convertido en espacios de furia, irracionalidad y denigración.

TIPOS Y LETRAS

Tipografía latinoamericana en el siglo XXI

Curadores: Juan Lo Bianco y Fernanda Cozzi

Sala L

Para los amantes del diseño tipográfico, es una muestra sobre tipografía latinoamericana contemporánea que presenta trabajos que fueron seleccionados entre más de quinientas piezas originales de las bienales latinoamericanas de tipografía realizadas entre 2004 y 2018.

EL FUTURO ES COMO LA GELATINA, TRANSPARENTE

Artista: Santiago Paredes

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala C1

La obra de Santiago despliega múltiples capas de ideas, situaciones y referentes derivadas de las bellas artes, las artes decorativas y el diseño. En esta muestra compone el espacio con materiales en estado crudo (una planta, un pliego de goma eva) y con elementos manufacturados (flores artificiales o una comida de caucho en miniatura) que edita meticulosamente, como un virtuoso alquimista de materiales que atraviesa pantallas y épocas.

MEJORES DESEOS

Artista: Mariel Uncal Scotti

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala J1

En Mejores deseos, Mariel se apropia de ciertas estéticas populares y las exalta. Se detiene especialmente en aquellas versiones de personajes populares de la industria del entretenimiento infantil que aparecen en calesitas, kioscos, carnavales; representadas a través de conocimientos informales y resistencias estéticas y personales en los márgenes de las ciudades. Ella se apropia desprejuiciadamente de lo ya apropiado, traduce lo ya traducido, mientras arroja una incógnita en forma de nebulosa sobre las proporciones y características específicas de los personajes que adornaron nuestros momentos de recreación en espacios públicos y colectivos.

Horarios del centro: Martes a viernes, de 13.30 a 22 hs. Sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 hs. Las actividades son de carácter gratuito y algunas requerirán inscripción previa. Mirá la programación completa en centroculturalrecoleta.org

_____________________________

DANZA

T para T

En “T para T” la relación de a dos habita en espacios inimaginados e irreales, a través de la danza aérea y contemporánea.

El duelo personal de la autora le permite redescubrir el parecido de su madre con la legendaria Doris Day. Este disparador le sirve para plantear un ideal del amor y de las relaciones de épocas pasadas a través de la danza y del tema musical “Té para dos”, que es interpretado por la actriz estadounidense, entre otras versiones incluidas durante la obra. Pero estos conceptos tradicionales se ven interpelados por cuestiones de esta época: las diversidades de género y cuerpxs, versiones modernas del tema, entre otros elementos, dando como resultado una heterogeneidad del elenco, de la música y de las coreografías.

De Brenda Angiel. Con la interpretación de Lynx Tironi, Mauro Dann y la participación de la mismísima Angiel.

Funciones: Desde el 6 de agosto, sábados a las 21 hs. Localidades $1000 en venta por Alternativa Teatral

*Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272.

__________________

Bolero + Fervor

Dos coreógrafas, dos obras: por un lado, uno de los clásicos del repertorio del Ballet Contemporáneo; por el otro, un exponente de los nuevos abordajes de la danza. Ambas trabajan la fusión de distintos lenguajes de movimiento; Bolero en torno al tema de la repetición, Fervor en relación a la energía desbordante, a la danza como “acto de ardor”.

Bolero

Coreografía y dirección: Ana María Stekelman. Música original: Maurice Ravel Bolero. Reposición coreográfica: Elisabeth Rodríguez y Melisa Buchelli. Vestuario: Renata Schussheim. Diseño de iluminación: Alberto Lemme. Duración: 20 minutos

Fervor: hacer de la danza un acto de ardor.

Coreografía y dirección: Josefina Gorostiza. Reposición coreográfica: Elisabeth Rodríguez y Melisa Buchelli. Diseño de música original y diseño sonoro en escena: Kchi Homeless (Facundo Montoya). Diseño de iluminación: Claudio Del Bianco. Duración: 25 minutos

Desde el jueves 18. Jueves, viernes y sábados, 18 horas. Hasta el sábado 17 de septiembre . Duración: 45 minutos. Entrada libre (hasta agotar la capacidad del lugar)

*Hall Alfredo Alcón Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

______________________

El caso Arena Rodrigo contra la Danza Contemporánea

Se estrena el sábado 16 de julio a las 20h El caso Arena Rodrigo contra la Danza Contemporánea, cuyo proceso creativo se desarrolló en el marco de las Residencias Artísticas 2021 de El Cultural. Escrita, dirigida y protagonizada por Rodrigo Arena, la obra invita al público a reflexionar sobre el actual estado de la danza, dejando entrever rasgos autobiográficos.

El Sr. Rodrigo Arena se somete a un proceso judicial liderado por la Honorable Junta Artística para exponer sus argumentos en contra de la Danza Contemporánea. Su caso, considerado demencial e infundado por los miembros de la corte, cobra un sentido morboso cuando el artista redobla la apuesta ofreciendo su vida a cambio de la consideración de sus demandas. El tribunal agotará estrategias de persuasión, exhortando al artista a renunciar.

Acusado de perpetrar caos, angustia y desesperación entre hacedores del arte, movedores e investigadores del movimiento, Rodrigo es fusilado. Su alma, atormentada por las celebraciones concernientes a su muerte, es enviada al infierno hacia el final de la obra.

El caso Arena Rodrigo contra la Danza Contemporánea fue desarrollado en coproducción con El Cultural San Martín, el Festival Internacional de Buenos Aires y el Festival Próximamente (Bélgica). Se presentó en formato de trabajo en proceso en el Teatro Real Bruselas (KVS) y como sitio específico en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura. Cuenta con el apoyo de Mecenazgo, Fondo Nacional de las Artes y Fondo Metropolitano de las Artes.

Sábados y domingos a las 20h del 16/07 al 28/08. Sala B. Duración 60′. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

_________________

Ballet Folklórico Nacional

11 de agosto – 18: 30 h

Seminario de Estilización Folklórica. Universidad Nacional de Gral. Sarmiento. Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Pcia. Bs. As.

15 de agosto - 15, 16 y 17 h

Intervención en el marco del aniversario del fallecimiento del Gral. San Martín. Museo Histórico Nacional. Defensa 1600, CABA

18 de agosto - 18 h

Clase de tango en la Milonga Federal, Abierta, Atípica y Plural. Centro Cultural Kirchner- Plaza Seca. Sarmiento 151, CABA. Entrada libre y gratuita

_______________

La Fundación Julio Bocca ofrece una función a beneficio de Aldeas Infantiles SOS Argentina

Por el Mes de las Infancias, las dos ONG se unen en una iniciativa para reunir fondos destinados a apoyar los programas de Aldeas Infantiles en Argentina.

El espectáculo contará con la participación de los alumnos de la Fundación Julio Bocca, quienes realizarán un espectáculo varieté junto a la banda “Coronados de Gloria” y el cantante Benjamín Torres, entre otros.

29 de agosto a las 20:30 Adquirí tu entrada anticipada

*Sala Pablo Neruda del Paseo la Plaza. Av. Corrientes 1630

_______________

Vuelve Experiencias en Escena al Borges

El ciclo creado y coordinado por la filósofa y coreógrafa Adriana Barenstein comenzará una nueva temporada en el Borges. Una vez por mes se presentará una obra de danza que emplee o cruce diversos lenguajes. En agosto, en programa compartido, se presentan las coreógrafas Sandra Reggiani y Quio Binetti con plOp y Los incorporales, respectivamente.

Dirección: Viamonte 525, Buenos Aires

_____________

TEATRO

El intermediario

"El intermediario"se estrena el domingo 5 de junio

El domingo 5 de junio se estrena El intermediario, con dirección de Walter Jakob y las actuaciones de Julia Catalá, Marcelo Mariño y Rafael Solano.

En un intento desesperado por salvar su editorial de la quiebra, Fernanda ha publicado el nuevo libro de autoayuda de Susana Carulli, titulado Los intermediarios, separada de su marido hace un par de meses, ha tenido que recibir en su casa a Teto, su hermano mellizo, imposibilitado de vivir solo tras reiterados desórdenes de conducta.

Si para Fernanda Los intermediarios terminará siendo un completo fracaso, para Teto será el despertar de una transformación que contará con la ayuda de su vecino Sebastián, quien sin siquiera proponérselo, quedará atrapado en la compleja trama de los mellizos.

La obra ha sido merecedora del premio Estímulo Banco Ciudad otorgado por el Complejo Teatral de Buenos Aires.

Funciones: desde el domingo 5 de junio, domingos a las 20:45. Hasta el 28 de agosto de 2022. Localidades en venta, a $1200, en Alternativa teatral.

* Timbre 4, en Av. Boedo 640, C. A. B. A.

————

Voley, la final

VOLEY, LA FINAL es una obra de teatro Físico Musical que busca indagar sobre las relaciones grupales. Priorizando el cruce entre el deporte, la danza, lo físico y lo sexual, buscando profundizar sobre un lenguaje nuevo e interdisciplinario, a partir de una novedosa puesta en escena y la música fusión entre el rock y punck rock.

La obra de Teatro Físico Musical VOLEY, LA FINAL es una creación de la dupla Manasseri - Provenzano, quienes constantemente son elogiados por la originalidad de sus creaciones y puestas en escena. Esta obra fue elogiada por la crítica a lo largo de sus dos temporadas anteriores; y fue nominada como “MEJOR MUSICAL OFF” a los premios HUGO MIDÒN al teatro musical, en el año 2019. El espectáculo regresa en su tercera temporada con una nueva puesta en escena completamente renovada, un nuevo elenco y espacio.

Se presenta los martes a las 21:00 horas hasta el 27 de septiembre en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027) y las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

____________

Macbeth

Shakespeare más contemporáneo que nunca. Bajo la dirección de Daniel Casablanca y Andrés Sahade llega MACBETH, una de las piezas más emblemáticas de William Shakespeare. Ambición, amor, traición e intriga son los elementos con los que el dramaturgo inglés tejió esta maravillosa obra, que hoy está más vigente que nunca. Un encare moderno, descontracturado, lejos de la solemnidad, accesible, cercano al espectador. Una puesta ágil e imprevisible, donde se tensan las cuerdas del humor para darle profundidad a la tragedia.

Macbeth fue capaz de hacer cualquier cosa para conseguir poder. Y una vez que lo tiene hará cualquier cosa para conservarlo. Y sería capaz de hacer cualquier cosa para perpetuarse. ¿Será necesario ser un asesino para obtener el poder?

SÁBADOS 19:30H. Hasta el 27 de agosto. Precio de las entradas: $1500.- Sistema y link de venta: Alternativa Teatral

*EL MÉTODO KAIRÓS TEATRO - EL SALVADOR 4530, PALERMO

_________________

Embarazados

La llegada inesperada de un bebe en una pareja es un tema muy común y esto trae innumerables inconvenientes que podemos ver retratados en la obra Embarazados, una creación Juan Ignacio Bruzzo, Juan Álvarez Prado y Hernán Matorra. El espectáculo cuenta con la dirección general de Tomás Massun, la asistencia de dirección de Carolina De Gennaro y la dirección musical de Juana Lafita, mientras que el elenco está compuesto por Francisca Bodas y Juan López Boyadjian. El gran estreno será el 5 de junio a las 20:00 horas y las entradas se pueden comprar por Plateanet o en las boleterías del teatro. Última función domingo: 28 de agosto.

* Teatro Picadilly. Av. Corrientes 1524, C. A. B. A.

_____

LA REVANCHA. Festival Internacional de Teatro. ZANCADAZO V Edición

Del 8 al 20 de agosto el grupo de Teatro La Zancada continúa el año a lo grande con una nueva edición de su festival ZANCADAZO. Habrá obras nacionales e internacionales y se llevará a cabo la residencia de investigación artística “Breviario de Entrenamiento Actoral” con actores y actrices de Perú, Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina a realizarse en Arte y Vida Asociación Cultural (Remedios de Escalada 6750, Martín Coronado, Buenos Aires, Argentina)

El festival cuenta con una amplia oferta cultural; variedad de obras nacionales e internacionales, charlas, residencia y talleres de formación, con convocatorias abiertas o con entrada a la gorra, permitiendo que la comunidad participe sin importar su condición económica. Estas actividades se financian gracias a la colaboración de entidades, particulares y el público participante.

Además, en este contexto, realizaremos el Breviario de Entrenamiento Actoral, apoyado por IBERESCENA. El fin del proyecto es documentar las prácticas actuales de entrenamiento actoral de distintos grupos de Iberoamérica. A esta experiencia puede anotarse cualquier como oyente escribiendo a info@lazancada.com.ar

*Todas las actividades son a la gorra* Las reservas se realizan por alternativa teatral

_______________________

Eternidades. Té póstumo en el hall del cine

Las cuatro divas del espectáculo argentino se encuentran en el rinconcito del cielo que van a compartir por el resto de siempre. Allí se desata una serie de interrogantes que buscan respuesta: ¿Cómo se construye una diva, una estrella del espectáculo? ¿Quién la construye? ¿Ella misma, el público, un productor que conoce los mecanismos secretos de esa construcción? Una diva, ¿deseó alguna vez la eternidad?

El musical dirigido por Pablo Gorlero que les rinde homenaje a cuatro figuras legendarias de nuestra cultura cinematográfica y teatral: Fanny Navarro, Tita Merello, Zully Moreno y Libertad Lamarque. Autoría: Luis Longhi

Del 08/07 al 21/08. Viernes y sábados a las 20.30h y domingos a las 19.30h. Duración 90′. Sala 3. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

__________________________

Artista (de mierda) confiesa

Jack Isidore, el protagonista, es un “bueno para nada”, un ser sensible denostado por su familia, en especial por su hermana. Y en una sucesión de recuerdos, como flashes, reconstruye su historia.

Con Juan Manuel Correa. Adaptación de Rubén De León de la novela de Philip K. Dick “Confesiones de un artista de mierda”

Funciones: Sábados 21 hs. hasta el 27 de agosto. Entradas: $1.000 / 2 x $1.500. Reservas www.aletrnativateatral.com

*Espacio Lavallén (Solís 1125)

___________

Parecen Lápices

Omar espera la llegada de su hermano Álvaro, un célebre filósofo. El objetivo es convencerlo de vender la obra póstuma de su padre, también filósofo, para enfrentar la inminente pérdida de la cabaña familiar.

De Fernando Cellier. Producción ganadora del Premio Banco Ciudad a las Artes Escénicas 2021

Funciones: Sábados 22:30 hs. Hasta el 27 de agosto. Entrada $1000 / $1200 entrada solidaria / 2x1 Banco Ciudad. Reserva: www.alternativateatral.com

*Vera Vera Teatro (Vera 108)

_______________________

El juego de la silla

La familia Lujine está a la espera del regreso de Víctor, el hijo mayor, radicado desde hace años en Canadá. El volver a casa estará marcado por canciones, juegos y anécdotas propuestas por Nelly y sus hijos.

De Ana Katz. Dir. Mauro J. Pérez

Reestreno 9 de julio. Funciones: Sábados 22:15 hs. Hasta el 27 de agosto. Entrada general: $1200. Reservas www.alternativateatral.com

*Teatro El Tinglado (Mario Bravo 948)

___________________________

CASA MATRIZ

Bárbara el día de su cumpleaños número 30 decide regalarse una madre sustituta. Asiste a Casa Matriz pero la profesional encargada de cumplir el rol de madre, se equívoca de cliente y así comienzan los encuentros y desencuentros de esta madre con su hija.

Casa matriz son dos generaciones de actrices, que también son madre e hija, que también luchan por reconstruir el teatro contagiando risas, emoción, música y color en un espectáculo que va a lo más esencial y tierno de cada uno de nosotros como personas. Casa matriz... un rato entre madre e hija para vernos, reírnos e inspirarnos

Con Ana Acosta y Talia Acosta. Libro: Diana Raznovich / Adaptación y dirección: Nicolás Pérez Costa / Música Original: Martín Bianchedi

EL SÁBADO 20 A LAS 21hs

*Índigo teatro. Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Tel: 15 5763 5385

__________________

1989

En la Argentina de 1989, tres hermanos, Hernán, Fernando y Gregorio, deciden reencontrarse para exhumar el cuerpo del padre y trasladarlo a un nicho. La tarea es llevada adelante al cumplirse 10 años de su muerte, una exhumación planeada en tiempo y forma por el mismo papá, la cual debe incluir en el nicho el guardado de una misteriosa caja de su pertenencia conservada por los hijos. El negocio familiar de la cerrajería, hoy propiedad de Hernán, es el escenario del reencuentro. Hugo, empleado del negocio, y Nora, esposa de Fernando, serán testigos del ritual.

Obra de Teodoro López, con dirección de Leandro Airaldo. Con María Colloca, Emiliano Díaz, Germán Rodríguez, Gonzalo Ruiz y Tobías Bearzotti.

Estreno: Domingo 17 de julio a las 20. Funciones: Domingos a las 20 / Localidades: $ 1.200.- Est y jub: $ 1.000.- / Venta por Alternativa y en el teatro

*Teatro Del Pueblo – Lavalle 3636 / 7542-1752 - CABA

_____________

Vos, yo y el tiempo que habitamos juntos

Una performance de recorrido sonoro por los jardines del Museo Larreta.

Cuando mi mamá se murió mi papa empezó a perder la memoria y me pidió que lo grabe, quería dejar registro del amor con ella, fueron solo un par de veces porque al poco tiempo, se enfermó de cáncer y como Orfeo cruzo las aguas para ir a buscarla, pero no para traerla de vuelta, sino para quedarse con ella en otro mundo-

La acción de la obra consiste en esto: Los participantes, escanean con el celular códigos QR que los direccionan a audios, donde se escucha la obra dividida en cinco partes/estadios- Trabajo con la voz como cuerpo invisible que se materializa en el paisaje y el cuerpo propio de los participantes, para hacerse obra-

De Gaby Blanco. Curador Fernando Rubio. – Todos los días de 11 a 19. Llevar celular y auriculares. Entrada gratuita

*Jardines del Museo Larreta. Juramento 2291 – CABA

______________________________

CC 25 de Mayo

Ciclo Teatro Mítico de Buenos Aires | Todos los viernes de mayo a agosto a las 20hs, se realizará este ciclo que propone amplificar la mirada e invita a toda la ciudad a disfrutar de reconocidas puestas teatrales, ahora en el hermoso escenario del Centro Cultural 25 de Mayo. Cuatro obras de gran formato nacidas en el circuito independiente de la ciudad, cuatro autores de distintas generaciones que cruzan estéticas experimentales y populares y cuatro mitos teatrales porteños actuales, pasados, futuros y eternos.

Viernes 19 y 26 de agosto - Clara, de Sofia Wilhelmi

Entradas por Alternativa Teatral.

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

__________________

Mi mamá soy yo

Tres generaciones de mujeres, madre, hija y nieta, con una relación quebrada están obligadas por las circunstancias a convivir, y lo que en un principio parece una pesadilla se transformará en un escape para el dolor acumulado. Isabel, la abuela, afectada por la senilidad, cree ser su propia madre y ve en su hija su propia historia. Las situaciones equívocas que esto provoca harán que las relaciones se reparen a través del humor.

Dramaturgia y dirección: Luciano Cazaux

Funciones: Sábados, 17 hs. Hasta el 27 de agosto. Entradas: $1500. Compra: www.alternativateatral.com

*Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948 CABA

_______________________

Pirámide invertida

Damián Hernández es un exitoso dueño de medios y actúa como mentor de Luis, un aspirante a periodista, dentro de un programa llamado Un día con los líderes. Luego de compartir toda la jornada, y antes de la cena protocolar, conversan a solas. Entonces el joven pide que el consagrado le enseñe “la fórmula del éxito”. Con desconfianza al principio, pero con soberbia después, el empresario irá revelando algunos de sus secretos y el alumno demostrará que no es tan inocente como parece. La corrupción, la ambición y el dinero sobrevuelan la charla hasta un estallido de furia y humillación. Esta puesta minimalista en forma cuadrangular con capacidad limitada, simboliza un espacio de lucha de poderes al estilo ring de box, donde se desnuda, en forma por momentos violenta, la hipocresía del abuso de poder, el acoso, la extorsión y la corrupción en el periodismo y los medios de comunicación.

Del dramaturgo y periodista Jose Montero. “Pirámide invertida” fue escrita en el marco del taller “Dramaturgia en banda”, dictado por Mauricio Kartun. El texto ha sido publicado por la Editorial del Instituto Nacional del Teatro (INT).

Actúan: Pablo del Grosso y Leonardo Gavriloff

Funciones: sábados de agosto a las 20 hs. Duración 50 minutos

*La Sede Teatro. Sarmiento 1495, CABA

________________

Óxido

Una comedia amarga sobre el alivio, cuenta con dramaturgia y dirección de Gonzalo de Otaola, y las actuaciones de Natalia Santiago, Guillermo Berthold y Gerardo Serre. Las funciones son los viernes a las 22.30hs hasta el 26 de agosto con entrada general a $1000, por Alternativa.

*Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo)

_______________

Un encuentro

Un encuentro es una obra sobre las segundas oportunidades, sobre darse la posibilidad de sanar, de escuchar esas palabras que alivian el alma, ante lo incomprensible de la muerte. Un encuentro es una obra dramática, que aborda principalmente el flagelo del suicidio, pero está fuertemente atravesada por distintas temáticas que hacen a la situación específica de las mujeres.

De Nilda B. Diarte, con Graciela Legammare Fidalgo y Patrizia Alonso. Lasmedusas ha recibido la Beca Creación 2021 del fondo Nacional de las Artes

Funciones: Sábados 20:30hs. hasta el 20 de agosto. Localidades: $1000 y con descuento: $600

*Teatro Del Pasillo. Colombres 35 - CABA

____________________________

Tierra del Fuego

Inspirada en un hecho real, “Tierra del Fuego” cuenta la historia de una ex azafata israelí, víctima de un atentado en el que resultó herida y su mejor amiga muerta. Veintidós años después decide visitar y encontrarse con el terrorista autor del atentado, quien está detenido en una prisión de Londres, condenado a cadena perpetua.

Dramaturgia: Mario Diament. Dirección: Daniel Marcove. Funciones: MARTES 20:30 durante julio y agosto.

*METROPOLITAN SURA. Corrientes 1343, CABA

_______

Esa mujer

Un periodista concurre a la casa de un coronel del ejército argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cadáver de una mujer. Durante la entrevista el periodista indaga sobre el destino y el paradero del cuerpo ocultado por el ejército y el coronel, a su vez, intenta explicar su rol en esta apropiación con la pretensión de que se conozca su propia versión de los hechos cuando esto se publique.

Cuento: “Esa Mujer” de Rodolfo Walsh. Dramaturgia: Diego Ferrando

Funciones: Viernes a las 20.30hs. Hasta el 30 de septiembre. Entrada general $1200. Estudiantes y jubilados: $900. En Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027, CABA

_______________

La Madonnita

La historia de LA MADONNITA se ubica a principios del siglo XX en un altillo caluroso de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Kartun.

En un contexto político-económico de crisis, la pieza refleja el padecimiento de las mujeres a lo largo de la historia y su posición cruzada como objeto de intereses económicos y sexuales. A través del grotesco, LA MADONNITA condensa distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres: física, simbólica y psicológica proponiendo, a su vez, una reflexión sobre la construcción de las masculinidades.

Con dirección de Malena Miramontes Boim, esta exquisita versión del clásico de nuestro teatro nacional - cuando han transcurrido casi veinte años desde su estreno- propone una nueva lectura de la obra, desde el presente, en tono tragicómico.

A pedido del público y por localidades agotadas, continúan las funciones todos los domingos de julio y agosto a las 19.30h. Localidades $1200, descuento estudiantes y jubilados $1000 disponibles en Alternativa teatral.

*Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027.

___________________________

Enero, de Sara Gallardo

El domingo 10 de julio se estrena Enero, de Sara Gallardo, con la actuación de Vanesa González y la adaptación y dirección de Fedra. La novela emblemática de Sara Gallardo se abre para una indagación de la memoria. Se vuelve mapa y territorio en el que una mujer construye y reconstruye retazos de su historia. A través de la mirada extrañada de Nefer podremos ser testigos silenciosos, de alguien que confiesa un secreto y que quizá sólo encuentra refugio en la naturaleza.

Estreno domingo 10 de julio a las 20 horas Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 - CABA Funciones: domingos a las 20 h Entradas por Alternativa teatral: click Entrada general: $1200 - Estudiantes y jubilados: $1000 Duración: 50 minutos Hasta el 28 de agosto

______________________

Perdón

La nueva comedia de Sutottos es una obra sobre la amistad. El reencuentro de dos amigos de la infancia se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. La oportunidad para que afloren emociones acumuladas durante años. Competencias, amores y odios en una hora de humor desaforado y absurdo. Volver a verse remueve todo el pasado y saca a la luz las manipulaciones y miserias más profundas de su vínculo. Lo que fue y ya no es, lo que vuelve para ser distinto.

Por el grupo Sutottos. Actores: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk. Dirección y dramaturgia: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk.

Funciones: Sábados a las 20 horas / Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa Teatral

*La Carpintería – Jean Jaures 858 – CABA / 11 4964 2499

________________

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría. Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Funciones: Jueves a las 20.15 / Localidades: $ 2.500.- Platea - $ 2.000.- Pullman / Venta por Plateanet

*Sala Pablo Neruda - Paseo La Plaza – Av. Corrientes 1660 - CABA

_________________

La anémona y el jabalí

Madrid, 1936. Dos locutoras de ideologías opuestas se miden y rivalizan en un programa de radio en tiempos de censura y agitación política y social. La incorporación de una misteriosa sonidista, tensa aún más la situación, pero la música, la poesía y el radioteatro abrirán caminos de sororidad y tejerán alianzas en momentos de peligro para la República Española.

Sábados a las 21. ENTRADAS

*Teatro Azul. Av. Corrientes 5965

________

Damas bravas

Es una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Transcurre durante la Nochebuena de 1816 en Mendoza, ciudad que pronto quedará sin hombres. En una casona se reúne la porteña Remeditos con otras damas distinguidas, más una monja española que toca el piano, una criada mapuche y la beba Merceditas.

Dramaturgia y dirección: Alfredo Allende. Funciones los viernes a las 20:30hs. hasta el 19 de agosto. Entradas desde $1000 en venta por Alternativa Teatral

*Centro Cultural de la Cooperación - Av. Corrientes 1543

___________________

El recurso de amparo

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? “El recurso de Amparo” pone algunas sobre la mesa. Usted decide.

Autoría: Laura Oliva. Dirección: Javier Daulte. Elenco: Laura Oliva, Josefina Scaglione, Marcos Montes, Cristina Dramisino, Javier Niklison, Aymará Abramovich, Gerardo Serre, Marcelo Pozzi.

Funciones: Lunes a las 20:30 horas. Localidades: $ 1.500.- Venta a través de Alternativateatral.com

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759 - CABA

_____________________

El Cervantes estrena Familia No Tipo y la nube maligna

El jueves 21 de julio, a las 15 h, el Teatro Nacional Cervantes, organismo perteneciente al Ministerio de Cultura, estrena la obra Familia No Tipo y la nube maligna, dirigida y escrita por Mariana Chaud y Gustavo Tarrío.

El elenco está compuesto por Catalina Di Meglio, Greta Halperín, Cleo Moguillansky, Sophia Wiemer Llorensi, Andrés Caminos, Tati Emede, Vero Gerez, Nicolás Levín, Teo López Puccio, Gadiel Sztryk y Pablo Viotti.

Familia No Tipo y la nube maligna invita a compartir con alegría nuestras configuraciones familiares diversas, no sanguíneas, ampliadas, “no embaladas en bolsón cerrado”.

Es un espectáculo apto para todo público narrado a niñas y niños sobre cómo las y los adultos gestionan los temores al mundo. Está repleto de humor a cargo de una compañía capocómica y zurcido por dos pianistas de otro planeta capaces de musicalizarlo todo.

La obra nació durante el 2021 en un proceso creativo compartido con el elenco, el equipo artístico y las y los trabajadores del Teatro Cervantes.

Como bonus track rutilante, la Familia No Tipo recibe cada fin de semana a amadas cantantes argentinas como una manera de celebrar a nuestras estrellas musicales de todas las épocas.

A partir de agosto, sábados y domingos a las 15 h. Las localidades tendrán un valor de 600 pesos y estarán disponibles en la boletería del teatro y en la web de Alternativa Teatral.

Jubilados y estudiantes disponen de un 50% de descuento. Por pack familiar de tres o cuatro integrantes se obtiene un 30% de descuento y con TNC CLUB la promoción es de 2x1.

Para más información ingresá a la web del Teatro Nacional Cervantes.

*Teatro Nacional Cervantes. Libertad 815, CABA

_____________________

Artículo 19 – El experimento

Durante el año 1933, en una base secreta del ejército argentino, un soldado es forzado a participar como sujeto de prueba de un experimento, en el que se probará la sustancia denominada “Artículo 19″. La experiencia es supervisada por un autoritario General, junto a un ambiguo Doctor. Ambos siguen instrucciones de un diario que contiene memorias del mismísimo Manuel Belgrano, quien advirtió en su momento el potencial de esta planta, desde donde se obtiene el misterioso Artículo 19.

De Adriano Espinosa Catalán, Mauro Sabella y Fran Alonso. Actúan: Adriano Espinosa Catalán, Mauro Sabella y Fran Alonso. Dirección: Esteban Trivisonno y Manuel Melgar.

Funciones miércoles 10, 17 y 24 de agosto 20:30 / Localidades: $1400.- y con descuento $1200.-

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759 - CABA

_____________________

La papa

Basada en la historia de vida de su autora Natalia Slovediansky, donde narra su vínculo con el judaísmo y con su hermana, cuando ésta última se hace ortodoxa. El espectáculo cuenta con la dirección de Nicolás Salischiker y un elenco compuesto por 5 actores. Desde su estreno, en el mes de marzo, se encuentran con localidades agotadas, presentándose los sábados a las 20:30 horas en Patio de Actores (Lerma 568, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

_________________________

Las manos sucias

A finales de la Segunda Guerra Mundial, en un país imaginario, se abre una grieta ideológica dentro de un mismo partido. Dos facciones se enfrentan. Un joven se presenta como secretario del líder político, enviado por una facción contraria con una misión urgente. Son tiempos de objetivos claros y precisos. Pero las certezas que arrojan a la acción son inestables. La percepción de los hechos es insegura. La realidad se parece a una obra de teatro.

Autor: Jean Paul Sartre. Traducción: Ricardo Halac. Adaptación y dirección: Eva Halac

Elenco:

Daniel Hendler, Guido Botto Fiora, Florencia Torrente, María Zubiri, Ariel Pérez de María, Guillermo Aragonés, Nelson Rueda, Juan Pablo Galimberti y Ramiro Delgado

Desde la segunda quincena de junio: Miércoles a domingos, 19 hs. Hasta el domingo 4 de septiembre

Duración: 110 minutos

Platea $ 1.050 Miércoles $ 550

Descuento 50% jubilados y estudiantes

*Sala Casacuberta, Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

_________

La batalla de los ausentes

Desde el próximo miércoles 10 de agosto a las 20 horas se presentará en el Teatro Regio (Avda. Córdoba 6056) el grupo La Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte, con su espectáculo La batalla de los ausentes.

Los intérpretes de esta nueva creación de la prestigiosa compañía andaluza son Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos. El texto es de Eusebio Calonge y la dirección de Paco de La Zaranda.

Días y horarios de funciones: miércoles a domingos a las 20 horas. Última función: 28 de agosto. Duración del espectáculo: 120 minutos. Valor de las localidades: $1.850

______________

Cleopatra Fragmentada

Un unipersonal interpretado por Natacha Mendez y dirigido por Diego Cosin que realizan esta versión sobre textos de Antonio y Cleopatra del icónico William Shakespeare. Cleopatra es abordada como un significante único en el universo de los personajes femeninos de William Shakespeare. La obra se desarrolla en torno a dos ejes temáticos como lo son la cuestión de género en el ejercicio del poder y el cuestionado deseo femenino en sus distintas dimensiones y su resignificación social. Cleopatra Fragmentada toma su relato desde la contemporaneidad conservando matices históricos pero sin guardar rigurosa relación con la historicidad de la Reina de Egipto.

El gran estreno será el próximo viernes 8 de julio a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro De La Fábula (Agüero 444, CABA)

_______

Conurbano cotidiano

El miércoles 13 de julio estrena CONURBANO COTIDIANO, con dramaturgia y dirección de Santiago Gobernori en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). Protagonizada por la dupla integrada por Sabrina Zelaschi y Victoria Baldomir -en esta ocasión junto a Nicolás Giménez-; la obra despliega la historia de dos amigas que viven a las afueras de la capital y reciben la llegada de un nuevo compañero de hogar.

La pieza escrita y dirigida por Gobernori indaga en el concepto de cotidianeidad y dispara varios interrogantes y/o desafíos: ¿cómo contar una historia simple? ¿qué es “lo cotidiano”? ¿cómo se cuenta? ¿tiene una poética propia? Conurbano Cotidiano responde a todas estas inquietudes con una vertiginosa maquinaria teatral que abarca géneros como: el musical, la performance, el biográfico, la ficción, el teatro clásico y post dramático, entre otros; puestos al servicio de una voz propia y en constante dinamismo.

Funciones: miércoles 21h. Hasta el 31 de agosto. El Galpón de Guevara (Guevara 326).

Localidades $1200 disponibles en Alternativa Teatral

______________

Las de Barranco

Una realidad amarga y cruel se esconde tras un aire festivo de comedia de este clásico costumbrista situada en 1908. Doña María, la viuda del honorable Capitán Barranco y madre de tres hijas, usa a Carmen (su hija más favorecida en belleza y gracia) como cebo para los hombres que la pretenden y obtener de ellos presentes y favores con los que busca mantener el poco estatus que les queda e inclusive conseguir los medios para comer.

Las de Barranco es una clásica obra teatral de Gregorio Laferrere que en este caso tiene la producción de Teatro Popular Argentino y la dirección de Marcelo Silguero. El gran estreno será el 7 de agosto a las 17:00 horas en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764). Las entradas se pueden conseguir por Plateanet o en la boletería del Teatro.

___________________

Marcelo Savignone estrena De Interpretatione

Un intérprete pone en tensión el devenir del tiempo y las ausencias: decide salvar el tiempo a través de la confesión de sus puestas pasadas, sobre obras de Antón Chejov. ¿Cómo puede interpretarse un texto sin traicionar a su autor? El ser-en-el-mundo desplegado ante el texto: su memoria y recuerdos, su vínculo con el pasado, su presente y futuro, y la ruptura de lo cotidiano, que permitirán el desarrollo de ese ser-en-el-mundo, bajo la modalidad de poder ser.

El sábado 16 de julio a las 22 horas, Marcelo Savignone estrena De Interpretatione, basada en la filosofía de Paul Ricoeur. Un ensayo poético sobre la interpretación de los textos y la relación con su autor.

Sábados 22 horas. Entradas por Alternativa: click. Localidades: $1000. Duración: 65 minutos. Hasta el 24 de septiembre

*Teatro Belisario - Av. Corrientes 1624

_____________________

Con obras de Uruguay, Brasil y Finlandia se lanza la primera edición de Temporada Fluorescente en Buenos Aires

Del 2 de septiembre al 30 de octubre se realizará en Buenos Aires la primera edición de Temporada Fluorescente presentada por Plataforma Fluorescente, dispositivo de creación transdisciplinar que promueve la colaboración entre artistas y organizaciones de distintas geografías. En esta oportunidad, el proyecto cuenta con Piel de Lava, grupo integrado por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, como curadoras invitadas.

Tres piezas dramatúrgicas de Uruguay, Brasil y Finlandia comisionadas en la dirección a colectivos y creadores de Argentina se estrenarán en distintas salas de la Ciudad bajo el lema curatorial “El mapa de nuestro tesoro. Cartografías de supervivencia”.

__________________________

La rosa de cobre

El músico Alejandro Santoni presenta, junto al grupo La Urdimbre Música, su última creación “La rosa de cobre”, una obra musical inspirada en la literatura de Roberto Arlt, compuesta desde el lenguaje del tango. Duración del espectáculo: 60 minutos

Presentaciones CABA:

Sábado 6 y 13 de Agosto, 21 hs. Espacio Tucumán, Suipacha 140. Entrada en teatro $ 800/ Anticipadas $ 700. (Reserva/Compra: IG @la_rosa_de_cobre_musical)

Viernes 19 de Agosto, 21 hs. Teatro El Popular, Chile 2080. Entradas $1200/ $800 jub., est. y UPCN / $1500 colaboración solidaria / 2x1 vecinos del barrio. (Reservas/Compra: www.alternativateatral.com)

__________________

El Método Grönholm

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, junto con Rafael Ferro protagonizarán una nueva versión de EL METODO GRÖNHOLM, el éxito teatral escrito por el catalán Jordi Galceran, con dirección de Ciro Zorzoli y producción general de Pablo Kompel. El elenco se completa con Julián Cabrera. El estreno será el viernes 12 de agosto de 2022, en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, CABA.

Cuatro candidatos a un alto puesto ejecutivo de una multinacional tecnológica se enfrentan en la entrevista final. Pero aquí no hay ni entrevistador ni entrevistadora, sino que poco a poco deberán descubrir quién es realmente quién. Con diálogos fulgurantes, situaciones que cambian de rumbo en el instante menos esperado y un final que contiene otra sorpresa en su interior: carcajadas, hay muchísimas, pero la tensión es constante. Pacto de honor para quienes vean esta comedia: ¡no develar nunca pero nunca su final!

__

Stefano

Stéfano, el protagonista de esta pieza teatral de Armando Discépolo, es un inmigrante italiano de la primera posguerra, que llega a la Argentina con la ilusión de encontrar en la nueva tierra, la posibilidad de realizarse como artista y concretar el deseo de componer una ópera. Los avatares del destino y del entorno social y político del país, irán socavando sus sueños como artista y como hombre.

Dirección: Osmar Núñez . Sábados 21 h. hasta el 27 de agosto. Entrada general $1000. Jubilados $750. En venta por Alternativa Teatral

*Teatro La Máscara - Piedras 736

___________

Terrenal

En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión conurbana del mito. Caín productor morronero. Abel vagabundo, vendedor de carnada viva en una banquina del asfalto que va al Tigris. Hermanos a los bifes compartiendo ese terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera entre el sedentario y el nómade. Y Tatita, siempre ausente, que regresa al fin ese domingo melancólico.

Autoría: Mauricio Kartun. Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi, Claudio Martinez Bel

¡NOVENA TEMPORADA!

Sábados y domingos 20 horas

Sala Caras y Caretas 2037

Sarmiento 2037 (CABA)

Entradas desde $450 por Alternativa

_____

Me encantaría que gustes de mí, sobre textos de Fernanda Laguna

Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo. Fernanda intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma.

La Compañía Trueno presenta Me encantaría que gustes de mí, una propuesta teatral que surge a partir de la literatura de Fernanda Laguna. Con la actuación de Sol Fernández López y la dirección de Luciana Mastromauro, la obra se presentará a partir del sábado 6 de agosto a las 21 horas, hasta el 26 de noviembre. Duración: 55 minutos Entradas por Alternativa. Localidades: $1200 - Estudiantes y jubilados: $900

*Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556.

__________________

Othelo

Siempre Shakespeare. Lo cómico es trágico y tan trágico que es cómico, o lo que se es capaz de hacer por odio y celos. Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo.

En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. Respetando el texto de Othelo, su poesía, y tensión dramática, ahondo en las intenciones de los personajes a través del gag cómico, generando una ironía siniestra en la tragedia.

FUNCIONES VIERNES Y SÁBADOS 22.30HS hasta el 30 de septiembre.

Entradas desde $600 en venta en ALTERNATIVA

*Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037

_________________

El Manifiesto de las Alas Rotas

Fragmentos, retazos e instantes que retratan los sueños, las expectativas y la necesidad de ser de cada una como mujeres y actrices en su ficción diaria o en su realidad vívida sobre la escena. “…Y volverme a parar acá, la próxima semana, con eso en el estómago, como siempre, y volver a poner el cuerpo a un personaje, a un texto, o por qué no, a sus pulsiones más profundas que simplemente hablan de su vulnerabilidad frente a un otro que tiene tanto temor como vos de no sentirse querido. Aplauso.”

El Manifiesto de las Alas Rotas a estrenar en Buenos Aires y Lima en simultáneo con un elenco conformado por mujeres, donde además interactúan a la distancia. La obra tiene su dramaturgia propia en cada país conformado por actrices locales con sus inquietudes e idiosincrasia que tiñen los textos biodramáticamente. Es una creación de Yoska Lázaro, quien hace mas de 20 años llegó de su España natal para brindar su arte en Argentina, junto a su compañía TeatroATresVelas, con la que está cumpliendo 15 años. El gran estreno será el sábado 3 de septiembre a las 20:00 horas en Animal Teatro (Casto 571, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

________________

Geografías

Buenos Aires, noche de verano de 1992. Marcia y Federico se encuentran en una parada de colectivo en el barrio de Boedo. Federico le ofrece un pañuelo de papel; Marcia lo acepta, se seca las lágrimas y se suena la nariz. Es un primer gesto entre dos desconocidos, la creación de un campo gravitatorio, el acercamiento de dos cuerpos y sus palabras, el lenguaje como transporte para viajar por las geografías de la ciudad y el universo.

Autoría: Leandro Airaldo. Actúan: Cecile Caillón, Nicolás Asprella Dirección: Marcelo Moncarz

Funciones los viernes 20.30hs. Hasta el 9 de septiembre. Entradas $1000. Promoción: 2 x $1700 En venta por Alternativa

*Patio de Actores - Lerma 568

____

De la raíz a la luna

“¿Cómo me veré cuando el tiempo haya pasado? me pregunté una mañana frente al espejo. Así no; fue la respuesta. Y un intenso júbilo en la voz aconteció”. En un viaje pletórico de gracia, emoción y canciones, Pepa Luna nos invita a conocer su infancia, el despertar de la adolescencia y ese devenir en la vida adulta que no admite moldes. En esa constante búsqueda para reconocerse y ser, de la que nadie queda exento, la protagonista se desnuda y nos sumerge en este espectáculo llamado “de la raíz a la luna”, metáfora de su travesía que la trae de Madrid a Buenos Aires.

Protagonizado por Pepa Luna. Gustavo Corrado en piano y Dirección musical. Carlos Benet en contrabajo. Dramaturgia y dirección: Darío Bonheur

Desde el domingo 7 de agosto. Funciones: Domingos a las 20:30. Localidades: $ 1.200.-Venta por Alternativa Teatral

*Tadrón Teatro – Niceto Vega 4802 – CABA

_____________

Rota

En esta nueva creación de El Balcón de Meursault, compañía del Teatro El Extranjero, sobre la obra “Rota” de Natalia Villamil, texto ganador del primer concurso de mujeres del Instituto Nacional del Teatro, una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

Obra escrita por Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner.

Funciones: Sábados a las 20hs. Hasta el 10 de septiembre. Localidades: $1200.- Desc. Jubilados y estudiantes: $ 1.000.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3380, CABA

______________________

Y luego la calma

Una hija espera a un padre. Y espera también a un hijo. La paciencia no sobra y la culpa abunda. Y mientras espera cada desenlace inminente; intenta comprender la inmensidad a la que debe enfrentarse: el peso implacable de la muerte y la vida.

Autora: Daniela Pantano. Actúa: Daniela Pantano y Javier Niklison. Dirección General: Dennis Smith.

Funciones: Viernes a las 20:30 hasta el 12 de agosto / Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa Teatral

*El camarín de las musas – Mario Bravo 960 – CABA

_________

Torna amore

Vivi vive con su madre en su casa de siempre. Su vida pasa monótona hasta el regreso de Emilio, su ex. Este reencuentro después de treinta años lo revolucionará todo. Una historia de amor que transcurre en un pueblo del interior y que excede los límites territoriales como esos amores inolvidables.

Elenco (Por orden de aparición): Mayra Homar, Marita Ballesteros, Malena Resino, Benicio Chendo, Rubén de la Torre. Dramaturgia y dirección adjunta: Agustín Meneses. Dirección: Sebastián Irigo.

Funciones: Miércoles a las 20:30. Hasta el 31 de agosto. Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa teatral

*El Extranjero - Valentín Gómez 3380 – CABA

________

Luz testigo

La investigación de un crimen. Un padre y su hija compartiendo una suerte de exilio del mundo. Un actor desesperado de amor. El encuentro fortuito de dos personas que empiezan a conocerse. Humor, intriga, drama, y hasta el disparate, son los condimentos a través de los cuales se despliegan estas historias de seres perplejos y desesperados. LUZ TESTIGO es el resultado de un concurso de dramaturgia organizado en 2020 por el Equipo del Espacio Callejón.

Dramaturgia: Tomás Afán Muñoz, Marina Artigas, Rubén de la Torre, Julián Marcove y Agustín Meneses. Actúan: Ramiro Delgado, Lu Grasso, Silvina Katz, Paula Manzone, Agustín Meneses, Marcelo Pozzi, William Prociuk, María Villar. Dirección: Javier Daulte.

Martes a las 20.30 hasta el 23 de agosto. - Localidades: $ 1.200 - / Estudiantes: $ 900.- Entradas por alternativateatral.com

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759 – CABA

__________________

El narciso. Microteatro

“El Narciso” es el resultado de una investigación que realizó Analía Cobas en el marco de la beca de estudio que ganó en el 2020 en “CUNY” (City University of New York). Luego, fue seleccionada por “Galto Teatro”, Venezuela, dónde se brindó, además, una charla debate post función. En el 2021 fue seleccionada para cerrar el FESTIVAR, festival de impacto social. Actualmente, ya se encuentra disponible gratis en Youtube.

Este contundente microteatro es una denuncia sobre la violencia psicológica, allí la autora, exhibe hábilmente sus marcas. La violencia psicológica no puede verse a simple vista, se instala paulatinamente y genera una naturalización del maltrato. En “El Narciso” Victoria, la protagonista, está a punto de languidecer, en su desesperación recurre a una terapia alternativa para intentar entender que es lo que está mal en su vida.

Actrices: Florencia Otero (Vera), Florencia Santangelo (Victoria)

____________

Las costureras, un melodrama pueblerino

Dos costureras de pueblo, unidas por la costumbre y el aburrimiento, se embarcan en un imaginario que las saque de ahí, al menos de a ratos. Una muerte inesperada las empuja a actuar en la búsqueda de la verdad. Cualquier verdad. Caiga quien caiga.

Una creación de Gabriela Ainstein y Renata Aiello, quienes protagonizan esta comedia con la dirección de Lucía Szlak. Se presentan todos los viernes a las 21:00 horas. Hasta el 26 de agosto. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro desde $800.

* Teatro El Crisol (Malabia 611, CABA).

_____________

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. Todos tenemos objetos y nos constituyen cada vez un poco más. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. Un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

El Funeral de los objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. ¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso lo material se nos impone en nuestra subjetividad? Qué pasa con los objetos perdidos o con la incorporación de estos. ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso los objetos nos desnaturalizan?... ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

Una creación de la dupla Nicolás Manasseri – Fer Provenzano Esta obra fue elegida por la crítica como una de las mejores del 2021.

SÁBADOS 21:00 HORAS. Hasta el 10 de septiembre. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro.

*ITACA COMPLEJO TEATRAL. Humahuaca 4027, CABA

__________________

De la mejor manera

En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en la noche.

Actúan: Federico Liss, David Rubinstein

Funciones: sábados y domingos 19:00hs. 2da temporada Entrada general: $900 RESERVAR ENTRADAS

*RODNEY BAR. Rodney 400, CABA

_______________________

El blues de Tití

Entre palada y guitarra, Boris y Nilo, cavan un pozo mientras recorren parte de una historia que los une, hilvanando el presente con el pasado en un entramado que aparenta ser simple y natural. A medida que avanzan los recuerdos comienzan a aparecer situaciones que los ponen en jaque. ¿Qué están enterrando realmente? No hay que olvidarse de los detalles, porque el vaho sube rápido y lo podrido huele mal. La presencia de Violeta saca el velo y pone en riesgo la relación entre ellos. El Blues de Titi es una historia sobre la lealtad de los amigos, la complicidad entre varones y un amor que no pudo ser.

De Daniel Roy Berlfein. Dirección: Flor Yadid

Estreno: Domingo 21 de agosto 18hs.

Funciones: Agosto: Domingos 18hs / Septiembre: domingos 16hs. Localidades: $1200 -

*El Jufré Teatro Bar: Jufré 444, Villa Crespo - Tel: +54 11 21051158 / +54 11 3022-1091

_______________

Veo, veo

La obra Veo, Veo, es una creación de Micaela Grillo quien además dirige al elenco compuesto por 5 jóvenes que contaran la historia de su último año en un colegio privado, enfrentándose a muchos problemas que tendrán que afrontar. El gran estreno será el sábado 3 de septiembre a las 21:30 horas en el Teatro El Ojo (Tte. Gral. Juan D. Perón 2115, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

_______________

Las irresponsables

Foto: Alejandra López

¿QUÉ SERÍAS CAPAZ DE HACER POR UNA AMIGA? ¿Qué está bien, qué está mal? Es lo que tres mujeres comunes y corrientes, entre los 40 y los 50, se preguntan. Lo que empieza siendo un fin de semana entre amigas para animar a una de ellas que fue abandonada por su pareja, termina siendo el escenario para cuestionarse acerca del límite entre lo correcto e incorrecto y del sin sentido de haberse cuidado siempre de traspasarlo. La frustración personal de cada una de estas mujeres se convierte en motor de la acción. Pero esta vez las cosas no quedarán solo en quejas y en reflexiones acerca de lo que haría si me atreviese. Esta vez ellas lo harán.

Con Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Escrita y dirigida por Javier Daulte.

Funciones: viernes y sábados 20.30H – Domingos 20h ENTRADAS EN VENTA

* Teatro Astros, Corrientes 746, CABA

________________________

Solsticios de cuna

Obra dramática transcurrida en los inicios del 90 sobre la relación abandónica de una madre (Inés Campos) convertida en famosa actriz y sus dos hijos (Norberto y Eduardo) uno de los cuales (Eduardo, el mayor) está padeciendo fase terminal de SIDA. El mayor de los hijos decide llamar a su madre sin decirle la verdad que atraviesan, a pesar de su enojo por un año de ausencia. Ella llega ajena a todo hacia una cena de reencuentro donde de pronto el alcohol descorre velos y los reproches de una vida entera de silencios y secretos se desbordan.

De Daniel Piedrabuena. GRAN REESTRENO DOMINGO 5 DE JUNIO 19:00 HORAS. Entradas por Plateanet o boletería del teatro. Del 5 de junio hasta el 28 de agosto.

*Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA)

_________________________________

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

(foto: Noelia Vittori)

E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un loro y un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

Actuación de Diego Carreño. Dirección: Gabriel Wolf. Autoría: Wolf y Carreño

Estreno Viernes 29 de julio 22:30hs. Funciones Viernes 22.30hs. hasta el 26 de agosto. Entradas $1.400

*El Camarín de las Musas: Mario Bravo 960 - CABA

_________

Cuarto de luna menguante

Por una situación límite Rufino tiene como misión reencontrarse urgentemente con su hermana, quien abandonó a la familia hace muchos años. Celeste anhela hallar su lugar en el mundo. Se debate entre asistir o no a este encuentro que significaría revivir instantes dolorosos de su historia. Con la luna como única testigo, ambos desafiarán los límites del tiempo y la distancia, tratando de entender los momentos de sus vidas que los llevaron a estar en ese lugar. Una historia de (des)encuentros que se construye en un tiempo que no es lineal y nos conecta con la inocencia de la infancia dentro de la complejidad de los vínculos familiares.

Dirigida por Néstor Caniglia (“Manzi, la vida en Orsai”, “Perras”), la obra escrita y protagonizada por Matías Villanueva y Bárbara Abuaf.

Desde el 6 de agosto, todos los SÁBADOS a las 20.30 hs

*El Método Kairós (El Salvador 4530).

______________

Seres imaginarios de Borges

En agosto continúa el teatro para toda la familia en el Centro Cultural Borges con Seres imaginarios de Borges, de Fernando Flores Maio, con puesta y dirección de Claudio Gallardou.

Seres imaginarios de Borges es un divertido viaje por El libro de los seres imaginarios, escrito por Jorge Luis Borges en colaboración con Margarita Guerrero. En esta comedia se encontrarán con una selección de aquellos seres fantásticos y divinidades que han sorprendido a la especie humana desde la antigüedad, una delicada compilación de las extrañas formas vivientes que la fantasía ha engendrado a lo largo del tiempo y el espacio. Todos aquellos que estén preparados para disfrutar con las formas cambiantes que revela un calidoscopio están invitados a divertirse con esta comedia musical llena de ternura y humor.

Una producción del Teatro Nacional Cervantes y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.

La obra se puede ver los sábados 13 y 27 y los domingos 14 y 28 de agosto, a las 15 y a las 17 h. Todas las funciones son con entrada gratuita con reserva previa. Capacidad limitada

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

_____________

Las Dos Reinas

La obra explora la turbulenta vida de la carismática María Estuardo, reina de Escocia y la persuasiva Isabel I, reina de Inglaterra. Rivales en el poder y en el amor, reinas en un mundo gobernado por hombres. Isabel inclinada al protestantismo se proclamaba como la única soberana. Por derecho de nacimiento, María Estuardo, ferviente católica, podía reclamar el trono inglés. Ambas mujeres sienten una fascinación recíproca, y solo ellas saben realmente lo que significa reinar en una tierra de hombres. Poder, conspiraciones, amores y odios envuelven a estas dos reinas que cambiarán el futuro.

Adaptación de la obra “María Estuardo” de Friedrich von Schiller. Es una superproducción de Sin Red Producciones que trae a la escena argentina la historia de la relación entre la reina de Escocia, María Estuardo, y la reina de Inglaterra, Isabel I. Protagonizada por Paula Cantone y Victoria Aragón, con la dirección de Marcelo Silguero, esta atrapante historia estrenará el sábado 6 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764). Las entradas se pueden conseguir por Plateanet o en la boletería del teatro.

________________

Ser ellas

Tres grandes mujeres de la historia reflexionan sobre temas universales. Es también el encuentro entre las tres actrices que le prestan su piel a estas almas que han dejado su huella. Temas como la política, el amor, la libertad, la vocación, la muerte, la vejez, la juventud y la militancia se desplegarán a lo largo de este encuentro. Ellas, y las actrices que las encarnan, podrán reflexionar desde ese espacio eterno. Podrán revisar juntas, sus vidas con el humor y la ironía de saberse más allá.

Un encuentro imaginario entre Eva Perón, Frida Kahlo y Simone de Beauvoir. De Erika Halvorsen, con Ana Celentano, Anabel Cherubito y Fabiana García Lago

¡Únicas 8 funciones! - A partir del viernes 15 de julio. Todos los viernes 20 h Entradas en Alternativa Teatral

*Teatro El Tinglado (Mario Bravo 948)

_______________

Pampa escarlata

Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, la joven cae en una profunda depresión. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chinita pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación.

Dramaturgia y dirección de Julián Cnochaert

Con la actuación de Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues

Sábados 21 hs en ÁREA 623, la nueva sala de teatro y espacio de experimentación (Pasco 623, CABA).

Entradas en venta a través de EventBrite o en la boletería del teatro:

_____________________

Mary para Mary

Mary Wollstonecraft (Londres 1759-1797), considerada una de las pioneras del feminismo, se atrevió a defender la igualdad entre hombres y mujeres. Sus obras novedosas y rompedoras, y su propia persona se convirtieron al poco tiempo en fuente de controversia. Su obra capital “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792) nos interpela como seres humanos y es una clave para abordar la desigualdad estructural y conseguir la justicia de género.

Actriz: Eleonora Wexler. Autora: Paloma Pedrero. Puesta en Escena y Dirección: Marcelo Moncarz

Funciones: Martes 20 horas hasta el 16 de agosto.

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

_______________

LERITBI. Una comedia sobre los prejuicios

En el contexto de una primera sesión de terapia, se encuentran un psicólogo y su nuevo paciente. Poco a poco, el terapeuta nota que todas las situaciones reveladas por su paciente, evidencian incongruencias.

En tono de comedia, el psicologo intentara develar “¿Qué es verdad y qué no?” confrontando con dureza al paciente. Pero al final, la situación es límite y sin retorno. Ambos han expuesto sus miserias y sus debilidades y solo uno sobrevivirá a esta sesión.

Texto y Dirección: Julio Díaz

Funciones: Viernes 22.15 hs.- ENTRADAS por Alternativa Teatral: $1200.-

*Teatro Taller del Ángel. Mario Bravo 1239 - CABA

____________

El Cazador y el buen Nazi

Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesenthal recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?

En “El cazador y el buen nazi”, Mario Diament se vale de abundante documentación para dramatizar este extraordinario encuentro. Dos notables actores, Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio dan vida a los personajes bajo la dirección de Daniel Marcove

Funciones: los lunes a las 20.30hs. hasta el 29 de agosto. Entradas por Alternativa Teatral.

*El Tinglado, Mario Bravo 948.

_______________________________

La Fachalfarra

Es una comedia farsesca con texto y dirección de Alfredo Martin, a partir de la novela “Ferdydurke”, de Witold Gombrowicz. La gran obsesión gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegurándose así un yo acabado, en contraposición a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo.

Basado en: Ferdydurke de Witold Gombrowicz. Dirección y dramaturgia: Alfredo Martín

FUNCIONES LOS VIERNES 21.30HS hasta el 26 de agosto.

*Teatro Andamio 90, Paraná 660.

________________________

Alicia por el momento

Alicia se va de Chile durante la dictadura de Pinochet, su familia se va porque no le queda otra posibilidad, y ella trata de rehacer su identidad en un país donde no conoce el idioma ni la idiosincrasia, pero sin embargo ella logra sobrevivir a cada momento. Dirección y puesta en escena: Maruja Bustamante

Funciones los lunes a las 21hs. Entrada general $1500. Alternativa Teatral

*Timbre 4, México 3554.

__________________

El silencio de la carne

Una autoficción que narra las experiencias vividas por une de les performers dentro de una academia de teatro musical, donde el método de enseñanza estaba directamente ligado a situaciones de violencia, destrato y abuso.

Funciones los viernes a las 23 horas. Entrada general $1500. Alternativa Teatral

*NÜN Teatro Bar. Velasco 419

_________________

Lorca / Dalí

La obra Lorca/Dalí es una creación de Martin Barreiro, que relata el profundo sentimiento entre el poeta y el pintor, quienes son personificados por Luciano Crispi y Jonahtan Di Costanzo. Desde el sábado 7 de mayo hasta el 27 de agosto a las 18:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en las redes sociales del teatro o por Alternativa Teatral a $800 o $600 para jubilados y estudiantes.

* Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA).

________________________

Julio César

En el Cine Teatro El Plata. Con la dirección de José María Muscari y un elenco formado por Moria Casán, Marita Ballesteros, Malena Solda como Casio, Alejandra Radano, Mario Alarcón, MarianoTorre, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago y Payuca, esta obra se presenta los sábados y domingos a las 17 h. hasta el 25 de septiembre. Valor de las localidades: platea $1250, Pullman $750 (con visibilidad limitada). Duración: 80 minutos.

_______________________

Súper Capaces III

Súper Capaces III es una nueva obra que forma parte de la saga creada por Proyecto Szarny, una compañía teatral que enfoca sus temáticas en problemáticas sociales. Así como todas las obras de esta compañía, en cada función habrá un intérprete de lengua de señas para que toda persona pueda asistir a disfrutar de esta historia. El estreno será el sábado 20 de agosto a las 16:00 horas en el Galpón Artístico de Caballito (Avellaneda 1359, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del espacio.

__________________

Lo que el río hace

Las hermanas María y Paula Marull, consagradas en el circuito independiente con espectáculos como La Pilarcita, Hidalgo o Yo no duermo la siesta, estrenan este espectáculo sobre el reencuentro y el redescubrimiento personal a partir de un viaje a un lugar del pasado, donde el río es un personaje más.

Elenco: María Marull, Paula Marull, Willy Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli

Música original y puesta de sonido: Antonio Tarragó Ros

Estreno público: viernes 26 de agosto, 20 horas. Miércoles a domingos, 20 horas. Hasta el domingo 27 de noviembre

Duración: 100 minutos

Platea $ 1.250 Miércoles $ 650

*Sala Cunill Cabanellas Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

______________________________

La compañía española La Zaranda presenta La batalla de los ausentes

Asidua visitante de los escenarios argentinos, la prestigiosa compañía andaluza tiene en esta ciudad una legión de fervientes seguidores de cada uno de sus espectáculos, muchos de ellos estrenados en nuestras salas. En La batalla de los ausentes, que presentan ahora en el Teatro Regio, “los sobrevivientes, vencidos por el tiempo y derrotados por las hostilidades del destino, no han abandonado la esperanza de realizar una última gesta gloriosa contra el olvido”.

Texto: Eusebio Calonge. Elenco: Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos

Desde el miércoles 10. Miércoles a domingos, 20 horas. Hasta el domingo 28

Duración: 90 minutos

Platea $ 1.850

*Teatro Regio (Avda. Córdoba 6956)

___________________

Lucía Seles - Cofradía Eurobasquet

La poeta, música, cineasta, autora y directora Lucía Seles presentará en el marco del programa Artista en Residencia del Teatro Sarmiento hogar santa lucía del odio 16, retrospectiva y obra nueva junto con la Cofradía Eurobasquet.

Desde el jueves 18 hasta el domingo 11 de septiembre

Entradas desde $ 750

*Teatro Sarmiento (Avda. Sarmiento 2715)

_____________________

Recuerdos a la hora de la siesta

Inspirado en el universo poético de María Elena Walsh, Recuerdos a la hora de la siesta es una invitación a imaginar la infancia de María Elena Walsh y su peculiar forma de ver el mundo. Una celebración del juego, la fantasía y la libertad. “Detrás de toda gran obra, hay un gran artista y una manera distinta de ver el mundo”, dice Emiliano Dionisi, autor y director del espectáculo. “Las obras son puentes que estos artistas nos tienden para invitarnos a redescubrirnos, a mirar la vida de otra manera”.

Autoría y dirección: Emiliano Dionisi

Música original, arreglos y dirección musical: Martín Rodríguez

Sábados y domingos, 15 horas. Hasta el domingo 28. Edad sugerida: desde los 6 años . Duración: 85 minutos . Localidades $ 950

*Sala Casacuberta Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

____________________

Madres

La comedia más divertida sobre la maternidad se mudó al teatro Metropolitan Sura. El elenco conformado por Sabrina Garciarena, Vivi Puerta, Anita Martinez y Laura Conforte continúa sus funciones los viernes y sábados en Calle Corrientes. Luego de una exitosa temporada en el Teatro Provincial de Mar del Plata, ciudad en la que obtuvieron el premio “Estrella de Mar” a “Mejor Comedia Musical”, habiendo pasado por los escenarios del Teatro Picadero y Paseo La Plaza, reestrena por 4ta vez en el METROPOLITAN SURA para seguir emocionándonos y haciéndonos llorar de la risa. Viernes 22 hs y Sábados 21.30 hs

*Teatro Metropolitan. Av. Corrientes 1343

___________________

Agosto en Planta

Planta (Inclán 2661) es un espacio situado en el sur de la ciudad en el barrio de Parque Patricios. A veces es un teatro, otras veces un cine acompañados por un bar. Funciona como espacio de exhibición de artes performáticas o visuales, alberga distintas expresiones musicales, clases, seminarios, una sala de ensayo, un lugar para infancias, un punto de encuentro, un patio con plantas.

-Breve Enciclopedia Sobre La Amistad de Tomás Masariche | Breve Enciclopedia Sobre la Amistad es la puesta en escena del naufragio de un relato. Los restos de un texto dramático flotan hasta la superficie de una experiencia atravesada por el humor. La “Breve Enciclopedia…” es tanto una instalación viva como una conferencia performática, tanto una obra cómica como un concierto escénico. Como punto de partida, una historia sencilla: el verano que Celso y Celia, dos adolescentes, pasan juntos durante la década del 90. Todos los lunes a las 21 hs

-Una vez fuiste salvaje de Juan Brousset | Cuatro actorxs conspiran contra un mundo que maldice y hostiga las maternidades sin padre, en el que se otorga el derecho a la identidad sólo a lxs hijxs de Dios. Como un virus informático, harán colapsar el sentido lineal del tiempo para hackear al destino. Agar caerá en la misma desgracia que Agar. ¿Quién es Agar? ¿Una esclava egipcia del génesis bíblico, una mujer de principios de siglo, o una actriz de esta obra? La inminente división de la iglesia del estado hacen de esta actualización retrofuturista de “El hijo de Agar” (1915) un campo para repensar la herencia inscripta en el cuerpo y la cultura. Domingos a las 20 hs

-Sueño Pireli por Susi Pireli | ¿Teatro de canciones?¿Musical introspectivo? ¡Sí! Sueño Pireli es un recital para piano y voz inspirado en grandes dramas y gestos minúsculos.

Susi Pireli: Paula Trama & Inés Copertino | Dirección: Manuel Attwell. 12 y 13 de agosto a las 21 hs

__________________

Mi madre, mi novia y yo

La comedia furor de la calle corrientes, con funciones agotadas en casi todas sus funciones, trata sobre los conflictos que tiene un joven solterón a la hora de presentar a su novia con su posesiva madre. Se presenta de miércoles a domingos en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza y tiene doble función los días sábados. Mi madre, mi novia y yo, dirigida por Diego Reinhold y protagonizada por Sebastián Presta, Graciela Tenenbaum Vicky Almeida se puede ver los Miércoles 20 hs, jueves a las 20hs, viernes a las 22 hs, sábados a las 19.30 hs y 21.30 hs y domingos a las 20 hs.

*Paseo La Plaza. Av. Corrientes 1630

_______________

Jíjop

Cómo es que la maquinaria del sistema de consumo nos puede alienar y convertir en un objeto de uso y deshuso. En la obra conviven distintos lenguajes escénicos como el teatro físico, teatro negro, mascara neutra, herramientas expresivas de la técnica Lecoq y las danzas urbanas como el popping, que llevarán a los espectadores a un universo fantástico y surrealista compuesto por el actor y bailarín Emiliano Larea, la dirección de Gabriel Páez y la colaboración de un equipo de referentes de las artes escénicas. Domingos 17.30 hs.

*Galpón de Guevara. Guevara 326

___________________

Una película sin Julie

Una Película sin Julie es una metáfora sobre los niños y jóvenes que hundimos nuestros más queridos sueños en los pozos que nos depara el camino de la existencia. La ilusión y la desilusión, la valentía y el temor, el ser o no ser nutren está bella, profunda, divertida, dolorosa y esperanzadora historia donde Julie, por presencia y por ausencia, es la coprotagonista, de la cinematográfica y musical vida, de Miss Catalina Loneley. | Dirección Julio Panno - Viernes y Sábado desde el 5 al 27 de agosto a las 21 hs

*Teatro 25 de Mayo. Triunvirato 4444

_____________

Firebringer

Firebringer es un musical creado por Matt Lang, Nick Lang y Brian Holden que ahora será adaptada al castellano por OT Compañia Teatral de la mano de Gonzalo Chamula y María Victoria Vidal, realizándose por primera vez en Argentina. Cuenta la historia de una tribu de la prehistoria que se topa con el descubrimiento del fuego. El gran estreno será el jueves 11 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764). Las entradas se pueden conseguir por Plateanet, Atrápalo o en la boletería del teatro.

_______________________

Network

Se presentará el 14 de julio en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125), con un gran despliegue artístico. Protagonizado por Florencia Peña, Coco Sily, Eduardo Blanco, Cesar Bordón y Pablo Rago. Esta obra trata la historia de un presentador de noticias de televisión y el rol de los medios de la comunicación, un éxito en Broadway, Londres y México. Network es un espectáculo sin precedentes en Argentina, con un despliegue técnico y tecnológico puesto al servicio de un texto y elenco de primerísima calidad. El espectador se someterá a una propuesta inmersiva y de estímulo sensorial, ingresando al ajetreado mundo de un set televisivo, en el que luces, cámaras y pantallas se operan sobre el escenario en tiempo real.

Basada en la película del mismo nombre escrita por Paddy Chayefsky, protagonizada por Faye Dunaway y Robert Duvall, que obtuvo varios premios Oscar en 1977. En 2017 Lee Hall hizo una adaptación para teatro por encargo del National Theatre, que fue dirigida por Ivo Van Hove e interpretada por Bryan Cranston (Breaking Bad). Tiempo después llegó a Broadway, nuevamente con Cranston, se sumaron los talentos de Tony Goldwin, Tatiana Maslany, Ron Canada, entre otros. La obra fue nominada en 6 categorías de los premios Tony de 2019 y Cranston obtuvo el premio a Mejor Actor.

La obra muestra a Howard Beale, un presentador de noticias de televisión, que tras 25 años, recibe la fatal noticia de que va a ser despedido. Ante tal desesperación anuncia que en su próxima aparición se suicidará en vivo. Está jugada sube la audiencia del canal televisivo a un nivel nunca antes visto y hace que los ejecutivos le den otra oportunidad con un nuevo programa. Sin embargo, Beale aprovecha este espacio para criticar incluso a su propio multimedio.

Elenco Protagónico: Florencia Peña/ Coco Sily/ Eduardo Blanco/ Cesar Bordón/ Pablo Rago. Acompañados por más de 20 actores en escena.

Dirección general y puesta en escena de Corina Fiorillo. Versión de Juan José Campanella

_____________

Los otros Duarte

La obra propone una nueva mirada sobre la figura icónica de Eva Perón. Desde la perspectiva subjetiva y emotiva de sus medios hermanos, seres olvidados por la historia, se repasa el transcurrir del personaje y de nuestro país.

De Gastón Quiroga. Dir. Marcelo Velázquez. Funciones: Lunes 20 hs. hasta el 29 de agosto. Entradas www.alternativateatral.com

*Teatro Del Pueblo (Lavalle 3636)

___________________

Dios me odia

Una pareja recibe a cenar a otra pareja amiga. Los invitados vienen a anunciar que quieren ser padres, pero para cumplir su deseo hacen un pedido muy particular.

De Victoria Sarchi, con dir. Silvana Sabetta

Funciones: Miércoles 20 hs hasta el 31 de agosto. Entradas www.alternativateatral.com

*Teatro del Pueblo (Lavalle 3636)

_________________

Der Kleine Fuhrer

Adolf, un niño, un nuevo Führer, ha nacido producto de un experimento de laboratorio y sale al mundo recibido por payasos.

De Eugenio Soto. Funciones: Domingos 18 hs Entradas www.alternativateatral.com

*Sala de Máquinas (Lavalle 1145)

_________________

Los asesinos de los días de fiesta

Seis extravagantes hermanos, feroces y codiciosos, diseñan un plan para apoderarse de los bienes materiales de personas adineradas.

Adaptación teatral de Hernán Costa de la novela homónima de Marco Denevi, dir. Marcelo Velázquez

A partir de Agosto: Sábados 21:30 hs Entradas www.alternativateatral.com

*La Carpintería Teatro (Jean Jaures 858)

__________________

Cenando con mis monstruos

Cenando con mis monstruos es una creación del joven autor y director Ángel Agustín que plantea algo realmente único en la escena porteña: una obra para solo un espectador. Esta innovadora y desafiante propuesta desafía todos los límites conocidos, busca que la historia te atrape en todos los sentidos y se pueda disfrutar sin la juzgadora mirada de otro público. La propuesta es cenar con el único actor de la obra, Marcos Cárdenas. El gran estreno será el viernes 12 de agosto a las 21:00 horas en Espacio Preta. La entrada se puede adquirir por la cuenta de Instagram (@cenandoconmismonstruosobra) o en la boletería del teatro, el precio es de $1700 e incluye la cena (hay opción vegana).

Sinopsis de la obra “Cenando con mis monstruos” busca ser una propuesta teatral alternativa e innovadora. Esta intervención consiste en un vínculo que va a conectar al espectador y al actor en lo íntimo, lo privado y lo vulnerable. La obra consiste solamente en un espectador. Una mesa, dos sillas, un micro espacio y una cena. Mauricio está sufriendo periodos de depresión y soledad, por lo que decide emprender la búsqueda de tener una cita con alguien agradable. Esa persona especial serás vos. El único espectador que se reunirá con Mauricio para escuchar lo que este muchacho de 26 años tiene para contarte.

____________________

Tarascones

Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado -un crimen- transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la hechicera culpable. Tarascones es una comedia negra, un policial dislocado. Donde esas señoras paquetas hablan en verso, elevando una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate.

Elenco: Paola Barrientos- Alejandra Flechner - Eugenia Guerty - Susana Pampín

Entradas $2400. En venta por PlateaNet

*Metropolitan Sura - Av. Corrientes 1343

___________________

Íntimos embrujos

Un espectáculo de magia e ilusionismo de Pablo Zanatta que se realiza cada sábado, para un selecto grupo de 30 personas en el “Cuarto de las Mentiras”, una pequeña sala de magia de cerca, con forma de anfiteatro.

Sábados a las 21:00 horas

*Bar Mágico Teatro. Carlos Calvo 1631, Ciudad de Buenos Aires

_______________

Un almuerzo argentino

Una mesa larga, fideos con salsa y copas de vino. Un brindis. Un compromiso. Una llegada inesperada. Octubre de 1952. La grieta, la de antes y la de ahora.

De Bernardo Cappa. Funciones: Domingos 13 hs. Entradas: $1000 (incluye una empanadita y una copita de vino de gentileza) en www.hastatrilce.com.ar

*Hasta Trilce. Maza 177, CABA.

_________________________

Utopía

Marcelo Insúa reestrena UTOPIA en el Bar Mágico Teatro. Utopía, es una ecléctica mezcla de magia, humor y mentalismo, con experiencias interactivas y originales producciones audiovisuales que se proyectan en el fondo del escenario.

Se presentará a partir del 2 de abril, todos los sábados a las 21 horas, Las entradas se pueden conseguir en www.barmagico.com.ar

*Bar Mágico. Carlos Calvo 1631 (Ciudad de Buenos Aires).

___________________

CINE

Cine en El Cultural San Martín

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a diversos ciclos de cine nacional reciente que tienen lugar durante agosto.

Espacio documental: Entrada general $200 / Estudiantes y jubilados $150

Cine de Mecenazgo : Entrada gratuita

Ciclo “Vamos al cine”, de la Academia de Cine de Argentina : Entrada general $200 / Estudiantes y jubilados $150

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

___________________

Homenaje a Leonardo Favio en el Complejo Gaumont

En el Cine Gaumont, se proyectarán cinco de sus más reconocidas películas entre el 11 y 17 de agosto, dos de ellas en 35mm, gracias a la cesión de la Cinemateca Nacional. También se podrá recorrer una muestra especial presentada por el Archivo Histórico de Avellaneda.

Esta iniciativa, que se enmarca en la celebración del «Año Homenaje a Leonardo Favio», se completa con una serie de actividades organizadas por la TV Pública, Radio Nacional, Canal Encuentro, el sitio web Universo Favio y el Centro Cultural Kirchner, coordinadas desde el Ministerio de Cultura de la Nación con la intención de resaltar el valor y la trascendencia que tiene esta figura en la historia artística y cultural argentina.

El jueves 11 se exhibirá, en 35 mm, Nazareno Cruz y el lobo; el viernes 12, Juan Moreira; el sábado 13, Gatica, el mono, también en 35 mm; el domingo 14, Crónicas de un niño solo; y el miércoles 17, El dependiente. El hall del Complejo contará además con una muestra fotográfica facilitada por el Archivo Audiovisual Municipal de Avellaneda, con material sobre sus películas.

*Cine Gaumont. Rivadavia 1635

_______________

Natural

Sol es una joven de una familia del conurbano bonaerense que decide volver con su primer novio. Sin saber muy bien el porqué, juntos intentan recuperar aquella relación que los hizo volar. A pesar de que ya nada es lo que era, ambos insisten, revuelven los escombros, se dejan llevar por la cómoda inercia de los días de la juventud, buscan emociones nuevas, se ven seducidos a forzar los límites… Pero el tiempo pasó y sigue pasando. La vida no los espera. Hay que crecer, y eso duele.

Estreno: 23 de agosto.

Un film de Marcelo Mangone con Marina Glezer filmado en 1999 en blanco y negro

*Teatro San Martín. Corrientes 1530

______________

Cines autogestivos

Presentamos esta nueva propuesta que reúne cortometrajes y largometrajes documentales, ficcionales, experimentales y animados, todas producciones audiovisuales de la Provincia de Buenos Aires. Serán exhibidos en la sala de cine de la Casa los miércoles de agosto a las 18 como parte del proyecto desarrollado en conjunto con el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine (CIyNE).

Cada encuentro contará con la participación especial de sus realizadores, quienes conversarán con los coordinadores y los espectadores luego de cada proyección. Este ciclo está destinado especialmente a estudiantes, docentes, críticos, cineastas y amantes del cine.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

________________

Nuevo cine alemán: Verano fatal

Presentamos una selección de películas alemanas que se caracteriza en que todas las historias transcurren en un verano bastante agobiante. Ese calor que dificulta los trabajos para los que no pueden disfrutar de las vacaciones, al mismo tiempo que se presenta como algo tedioso para los que intentan disfrutar del ocio. En todos los casos, las altas temperaturas precipitarán las emociones y desenlaces.

Domingos 19:30. Esta actividad se desarrolla en conjunto con el Goethe Institut.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_______

Documental de Richard Shpuntoff

El sábado 20 de agosto a las 19.30, función especial de cine que contará con la presencia del director durante la proyección para conversar luego con la audiencia.

En esta película, Richard Shpuntoff expone una mirada política que disecciona la realidad desde adentro. El narrador/director norteamericano, que vive hace más de veinte años en la Argentina, se pregunta sobre su existencia y legado como extranjero en el país.

La experiencia única de Todo lo que se olvida en un instante no se limita a la observación, sino que requiere del espectador una atención sensorial para escuchar diálogos tanto en castellano como en inglés. Gracias a su profesión de traductor, el artista propone un juego con los subtítulos: van y vienen entre lenguas, sin necesariamente denotar lo que se dice. Las imágenes de Buenos Aires y Nueva York al principio se contraponen, para luego yuxtaponer las escenas, borrando los márgenes de las ciudades hasta el punto en que ya no sabemos cuál es cuál.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

________

Bafici estrena

El Cultural San Martín, junto al Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, presenta Bafici estrena, un nuevo ciclo que durante los meses de agosto, septiembre y octubre va proyectar tres de los grandes títulos de la última edición del festival. Se trata de una nueva oportunidad para disfrutar del mejor cine independiente. Para esta primera proyección, cuyo estreno tiene lugar el jueves 18 de agosto a las 21h, se presenta No somos nada, el documental dirigido por Javier Corcuera que narra la historia de la banda punk La Polla Records. La película continúa sus funciones hasta el 4 de septiembre, los jueves y sábados a las 21h y los domingos a las 15h, con entrada general a $350 a través de tuentrada.com.

Con motivo de la gira de despedida de la mítica banda punk La Polla Records, Evaristo, líder del grupo, recuerda cómo empezó todo. Una película sobre un grupo de amigos que formaron una banda sin apenas saber tocar, para atravesar fronteras y generaciones desde 1979 hasta hoy.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551

____________________

El encanto de la mosca y estreno del corto Pabellón

El encanto de la mosca, opera prima de Lucía Levis Bilsky y Octavio Comba, pone en discusión el impacto socioambiental provocado por la planta de aluminio Aluar que funciona desde 1978 en la ciudad de Puerto Madryn. Para miles de turistas que visitan la ciudad, su historia tanto como sus consecuencias son invisibles. El documental aborda el tema desde un punto de vista poético y nos va descubriendo ese entramado de silencio colectivo, como un acuerdo tácito de muchos de los habitantes chubutenses

El estreno de Pabellón, cortometraje de Lucía Levis Bilsky, sigue la misma línea: entre relatos de fantasmas y un pasado siniestro, rescata la historia del único edificio en pie que fue construido para los festejos del centenario de 1910. Hoy es parte del predio del estacionamiento de un famoso hipermercado en la Ciudad de Buenos Aires.

26 de agosto 19:30

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

________________

Bahía Blanca vuelve a las salas de Buenos Aires

Bahía Blanca, ópera prima de Rodrigo Caprotti, basada en la novela homónima de Martín Kohan (Anagrama, 2012). El film, que fue ganador del premio Ópera Prima del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (2015), contó con el apoyo de Mecenazgo Cultural y participó de los festivales BAFICI (2021), Festival Internacional de cine de Puerto Madryn MAFICI, (2022) y el Festival Internacional de Cine del Uruguay (2022).

Protagonizada por Guillermo Pfening, “Bahía Blanca”, cuenta con las actuaciones de Marcelo Subiotto, Elisa Carricajo (mejor actuación BAFICI 2021), Ailín Salas, Javier Drolas y Julia Martínez Rubio.

Del 11 al 14 de agosto y 17 de agosto a las 20:50

* Cine Cosmos. Corrientes 2046

____

Un bolso lleno de carteras

Celia trabaja artísticamente con la basura que su mamá acumula de manera compulsiva. Al embarcarse en la creación de una nueva obra, madre e hija se involucran en una experiencia que transforma sus vidas. Una película de Leonardo Javier Petralia

Función especial en la Casa, el sábado 13 de agosto a las 19.30, con una historia muy especial que retrata la relación de una madre y una hija.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_____________

Ciclo Familiar fantástico

Domingos 7 y 21 de agosto / 18 HS

Dos películas sobre familias. Dos fantasías de realización imposible, pero deseadas íntimamente (o necesarias) que sí pueden materializarse en el cine. En ese gesto, roles estancos y mandatos se reordenan, cada une toma un nuevo lugar abriéndose del encierro, acercándose a reparar en un caso una muerte, en el otro, viejos rencores.

Jesús López. Argentina, 2021, 87′. Dirección: Maximiliano Schonfeld. Con la presencia del director. Domingo 7 de agosto / 18 HS

Un joven piloto de carreras muere accidentalmente. Abel, su primo adolescente, se ve tentado a ocupar su lugar ante la familia y amigxs, y poco a poco se deja poseer por la presencia fantasmal de Jesús López. En el pueblo se organiza una carrera en su homenaje y Abel se anima a correr en el auto que era de Jesús. Escrita en colaboración con Selva Almada, Jesús Lopez es un hipnótico acercamiento al duelo inmerso en el clima litoraleño y con el atractivo de las carreras de Fititos.

Nuestros días más felices. Argentina, 2021, 100′. Dirección: Sol Berruezo Pichon-Rivière. Con la presencia de la directora. Domingo 21 de agosto / 18 HS

Agatha y Leónidas, madre e hijo, mantienen una relación absorbente y endogámica. Él ni se anima a construir una vida fuera de la casa familiar y de un día para el otro, Agatha despierta siendo niña: es ella, adulta, pero en su cuerpo de los 7 años. Tras haber cortado todo vínculo con el exterior por temor a dar explicaciones, llamarán a Elisa, la hija mayor, quien se sumará a la absurda dinámica familiar abriendo la posibilidad de curar heridas.

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

____________

Esta semana en #LaLugones

Comienza la última semana del ciclo El cine nuevo de Paulo Rocha y quedan tres funciones del film La mesa de Rocha, ópera prima del realizador portugués Samuel Barbosa.

Por otro lado, comienza el esperado ciclo Centenario Pasolini (del viernes 12 al martes 23 de agosto) presentando nueve largometrajes esenciales de la filmografía de Pier Paolo Pasolini. El ciclo forma parte de las celebraciones por el año centenario de su nacimiento, el 5 de marzo de 1922.

*Sala Lugones. Av. Corrientes 1530

_____

Bigli

Este jueves 11 de agosto, llega al Cine Gaumont “Bigli”, primer largometraje de ficción de Nicolás Tacconi protagonizado por Luis Luque, Ana Celentano, Esteban Bigliardi, Laura Grandineti, Rocco Posca, Ana Katz y Fabián Arenillas. 21:15 hs

SINOPSIS: Los años dejaron sin amor y sin sentido al viejo BIGLI, tratando de que el alcohol lo hunda a él o a su barco. En medio de ese largo adiós del mundo, su amada sobrina, sin encontrar contención en su familia, le pedirá ayuda. Como pueda, contra sí mismo y contra el mundo, BIGLI dará su vida de ser necesario, para que ella sea libre.

*CINE GAUMONT. Av. Rivadavia 1635 - CABA

______

Vuelve El cine es otra cosa al Museo Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de la programación 2022 de su ciclo de cine experimental El cine es otra cosa, con curaduría de Gabriela Golder y Andrés Denegri, que tendrá lugar entre los meses de julio y noviembre de 2022 en un formato híbrido que incluye los canales digitales del museo y el Auditorio del edificio del museo ubicado en Avenida San Juan 350, San Telmo.

Los ciclos audiovisuales del Moderno se constituyeron, tras más de veinte años de actividad, como referentes y formadores de artistas, investigadores y profesionales interdisciplinarios, además de generar un espacio de visibilidad para las obras audiovisuales experimentales y un sitio de encuentro entre los artistas argentinos e internacionales y el gran público.

*Museo Moderno. Avenida San Juan 350.

____________________

En la Sala Lugones

EL CINE NUEVO DE PAULO ROCHA

Seis largometrajes del realizador portugués Paulo Rocha, uno de los nombres más relevantes en el desarrollo del Nuevo Cine de ese país, en copias restauradas enviadas especialmente desde Lisboa. En colaboración con VAIVEM, Cinemateca Portuguesa, Instituto Camões, Embajada de Portugal en Argentina, Fundación Gulbenkian, ICA, Bando à Parte y Portugal Film.

Desde el viernes 5

CENTENARIO PIER PAOLO PASOLINI

Diez películas indispensables del gran realizador italiano, en el centenario de su nacimiento, en copias enviadas especialmente desde Roma. Incluye títulos como Accattone, El evangelio según San Mateo, Edipo Rey, Saló y El Decamerón. En colaboración con el Instituto Italiano de Cultura y la Embajada de Italia en Argentina.

Desde el viernes 12

CRIMES OF THE FUTURE

Últimas seis funciones del largometraje más reciente del realizador canadiense David Cronenberg, presentado en la sección oficial competitiva de la última edición del Festival de Cannes y protagonizado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Estreno exclusivo, en colaboración con MUBI.

Desde el viernes 12

DOCBUENOSAIRES

Una muestra con lo mejor del cine documental nacional e internacional más reciente, en la 22° edición aniversario de este clásico del género.

Desde el miércoles 24

LUCÍA SELES, ROMANTICISMO INDUSTRIAL

Dieciséis videos de la realizadora Lucía Seles, en el marco del programa Artista en Residencia, retrospectiva y obra nueva en el Teatro Sarmiento, dedicado a la obra de Seles junto con la Cofradía Eurobasquet.

Desde el martes 30

Entrada general $ 450

Estudiantes y jubilados $ 250

Localidades en venta desde cinco días antes del comienzo del ciclo.

*Sala Leopoldo Lugones Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

_______________________

En el Cine Gaumont

15/08/2022 TIERRA ADENTRO 19:30 Ulises de la Orden DOCUMENTAL 01:43

11/08/2022 al 17/08/2022 PARTIDOS 13:30 Silvia Di Florio DOCUMENTAL 01:07

11/08/2022 al 17/08/2022 BIGLI 16:00 Nicolás Tacconi FICCIÓN 01:19

11/08/2022 NAZARENO CRUZ Y EL LOBO (35mm) 19:00 Leonardo Favio FICCIÓN 01:30

12/08/2022 JUAN MOREIRA 19:00 Leonardo Favio FICCÓN 01:40

13/08/2022 GATICA «EL MONO» (35 mm) 19:00 Leonardo Favio FICCIÓN 02:21

14/08/2022 CRÓNICA DE UN NIÑO SOLO 19:00 Leonardo Favio FICCIÓN 01:20

17/08/2022 EL DEPENDIENTE 19:00 Leonardo Favio FICCIÓN 01:30

11/08/2022 al 15/08/2022 y 17/08/2022 LXS DESOBEDIENTES 21:30 Nadir Medina DOCU-FICCIÓN 01:02

11/08/2022 NAZARENO CRUZ Y EL LOBO (35mm) 22:45 Leonardo Favio FICCIÓN 01:30

11/08/2022 al 17/08/2022 LUNÁTICOS 14:30 Martín Salinas FICCIÓN 01:37

11/08/2022 al 17/08/2022 8 CUENTOS SOBRE MI HIPOACUSIA 17:00 Charo Mato DOCUMENTAL 01:23

11/08/2022 al 17/08/2022 LUNÁTICOS 19:30 Martín Salinas FICCIÓN 01:37

11/08/2022 al 17/08/2022 BIGLI 22:00 Nicolás Tacconi FICCIÓN 01:19

11/08/2022 al 17/08/2022 OLAF 12:30 July Massaccesi, Cristina Agüero FICCIÓN 01:35

11/08/2022 al 17/08/2022 CRUCES 15:00 Ernesto Aguilar FICCIÓN 01:16

11/08/2022 al 17/08/2022 LA ESTRELLA ROJA 17:30 Gabriel Lichtmann FICCIÓN 01:12

11/08/2022 al 17/08/2022 AMERICO 20:00 Federico Sosa DOCUMENTAL 01:12

11/08/2022 al 17/08/2022 LOS QUE VUELVEN 22:30 María Laura Casabé FICCIÓN 01:32

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta en agosto dos nuevos ciclos de cine

La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta en Agosto dos nuevos ciclos de cine que se podrán disfrutar, con entrada libre y gratuita, los martes y jueves a las 18.30 horas en el Auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los martes se presentan películas en el marco del ciclo Boldungsroman “Historias para crecer”, con la apertura a cargo de El Rayo Verde, película francesa de Eric Rohmer estrenada el año 1985, que se proyectará el 2 de agosto.

En la continuidad de la propuesta se podrá ver Rosetta (1999), film franco-belga dirigido por los hermanos Dardenne, el martes 9; Frances Ha (2012), dirigida por Noah Baumbach, el martes 16; Silvia Prieto (1999), comedia argentina dirigida por Martín Rejtman, el martes 23; y Sinfonía para Ana (2017), drama escrito, producido y dirigido por Ernesto Ardito y Virna, basado en la novela homónima de Gaby Meik del 2004, el martes 30.

Por otra parte, los jueves tendrá lugar el ciclo “Romántico y proletario”, un encuentro con el cine de Aki Kaurismaki, director de cine finlandés famoso por sus películas ambientadas entre las clases sociales más desfavorecidas, en especial las del norte de Europa. El programa incluye la proyección de Un hombre sin pasado (2002), el jueves 4; La chica de la fábrica de cerillas (1999), el jueves 11; Contraté a un asesino (1990), el jueves 18; y El otro lado de la esperanza (2017), el jueves 25.

Más información sobre la programación en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Eva: el viaje del arco iris. Radioteatro en 6 episodios

Al conmemorarse los 70 años de la muerte de Eva Perón, Télam junto a Radio Nacional realizaron un podcast de ficción que recrea el único viaje de Eva a distintos países de ese continente en el año 1947, representando a la Argentina en el convulsionado ambiente de posguerra al inicio de la primera presidencia de Perón. Bajo el título “Eva: el viaje del arco iris, radioteatro en 6 episodios”, el guionista Marcelo Camaño describió los pormenores y las internas de cómo se gestó el viaje, quiénes la acompañaron, cuáles fueron los personajes históricos con quienes se entrevistó y describe los resultados de la gira que emprendió por países asolados, en medio de la posguerra. En el elenco se destacan Mariú Fernández como Evita, Patricia Viggiano como Lillian Lagomarsino, Gabo Correa como el General Perón, Alejandro Paker como Juancito Duarte, Leo Trento como Alberto Dodero, Alejo García Pintos como Ricardo Guardo, Alejo Ortiz como Paco Muñoz Aspiri, Mónica Santibáñez como Pilar Primo de Rivera y María Fiorentino en los relatos. Música original de Lolo Micucci. Los seis capítulos, de una hora de duración cada uno, podrán escucharse a partir del lunes 25 de julio a las 18.00 hs. en www.telam.com.ar

El radioteatro se emitirá por Radio Nacional Folclórica FM 98.7 a partir del lunes 25 de julio a las 00.00, un episodio por día hasta el sábado 30 de julio. Además, se difundirá en todas las plataformas de Radio Nacional.

Estrenos en canal Encuentro

PRODUCCIONES NACIONALES

-ARTIVISTAS Serie documental

4 capítulos – 15 minutos. Estreno: lunes 15 de agosto a las 21:30. Tráiler

Artivistas explora las acciones y el pensamiento de músicos/as que fusionan su quehacer artístico y político. Abajo y arriba de los escenarios, cantan, gritan, dan pelea, creen y luchan por transformar el mundo, en un lugar menos desigual y más inclusivo. Entrevistados/as por la periodista Gabriela Borrelli, nos descubren su pasión militante a través de su arte. Artivistas es una coproducción del Ministerio de Cultura, el Centro Cultural Kirchner y Canal Encuentro.

Capítulo 1: Anahí Mariluán (cantora mapuche)/ Capítulo 2: Camil Guevara (musico/a)/ Capítulo 3: Mostro (rapero y actor)/ Capítulo 4: Tita Print (cantante y compositora)

-ÍNTEGRA Serie documental

8 capítulos – 26 minutos. Estreno: miércoles 17 de agosto a las 21:00

Serie de ocho capítulos en la que se generan espacios para abordar temáticas esenciales de nuestra sociedad contemporánea, a través del intercambio de la palabra y la música. Por una parte, cuatro capítulos están narrados por Inés Estévez y, por el otro, cuatro por Daniel Hendler, donde profundizan sobre un tema específico a través de monólogos e interpretaciones musicales de conciertos íntimos realizados en la Sala Sinfónica de la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner.

-TRES POEMAS Serie documental

12 capítulos – 5 minutos. Estreno: intercalados en la programación del canal

Tres poemas es una serie de doce micros de tres minutos de duracioìn donde se abordan, a través de poemas de autoras argentinas, temas trascendentes como el cuerpo, el dolor, el tiempo, la infancia, la muerte, la soledad, el otro, la violencia, el abandono, el deseo, la esperanza y el aprendizaje. Los poemas se presentan en la voz de la actriz Julieta Ortega, que los recita, mientras interactúa en diferentes escenarios que se enlazan de manera poética con el eje de cada capítulo.

-OÍD EL RUIDO Programa especial

1 capítulo – 26 minutos. Estreno: martes 16 de agosto a las 22:00 Tráiler

La última dictadura fue un parteaguas en la historia política, social y económica del país. Entre las cosas que el terrorismo de Estado pretendió desaparecer está la clase trabajadora. En ese período, además de ser víctima de la política represiva, fue protagonista de una gran cantidad de luchas sindicales y conflictos laborales que fueron invisibilizados en ese entonces, con el agravante de que aún hoy permanecen ocultos.

PRODUCCIONES ADQUIRIDAS

-DEBATES Y COMBATES Serie documental

11 capítulos – 26 minutos. Estreno: viernes 19 de agosto a las 19:30. Tráiler

Un ciclo que es un homenaje a Ernesto Laclau y a su producción teórica, de profunda raíz e inspiración en las derivas políticas argentinas, a la vez que de gran influencia internacional. Conversaciones intensas entre intelectuales, agitadores políticos y artísticos, luchadores sociales, profesores y escritores alrededor de la obra de Laclau y de las distintas opciones políticas y culturales.

-A BIG SHTETL: HUELLAS JUDÍAS EN BUENOS AIRES Serie documental

DeporTV estrena la serie documental La mítica 40

DeporTV, la señal pública de deportes, estrenó este martes 9 de agosto a las 23 hs la serie cordobesa La mítica 40, producida por el canal y con realización de El Camboyano Producciones.

La serie documental, de cuatro capítulos y 26 minutos de duración, narra el desafío –único— que emprenden un grupo de ciclistas para atravesar la Ruta Nacional N.°40 «Libertador General Don José de San Martín», desde La Quiaca hasta Ushuaia, por paisajes, coloridos y condiciones sorprendentes. Partiendo desde Villa Las Rosas, en Traslasierras, en la Provincia de Córdoba, hasta el fin del mundo.

¿Lograrán Los Experimentados el desafío de recorrer los 5280 kilómetros en 30 días, una proeza inédita en la Argentina? Un viaje donde se pone en juego la amistad. Los límites físicos y mentales en cada pedaleada. Detrás de cada atleta hay una historia personal, un sueño y una forma de vivir.

MÚSICA

Conciertos en el CCK

- Melanie Williams y El Cabloide / El Príncipe Idiota

El Centro Cultural Kirchner presenta una nueva fecha de Suban, ciclo dedicado a difundir las voces emergentes de la música y la poesía argentinas. En este encuentro, se presentan Melanie Williams y el Cabloide y El Príncipe Idiota. 12 de agosto a las 20 h en Sala Argentina

- Clara Presta. Invitado: Juanito el cantor

El Kirchner suma en agosto un nuevo ciclo de música. Cancionalismo. Canciones en estado mínimo promueve la participación de artistas de distintas regiones de la Argentina. Una diversidad de voces que existe en la escena actual y la relación de sus obras con los territorios originarios.

En el primer concierto, la cantautora cordobesa Clara Presta propone un encuentro con la música y la palabra a través de canciones que van del folklore al jazz. Como invitado, participa Juanito el cantor, con quien Clara interpreta temas preparados para esta ocasión. 14 de agosto a las 18 h en Salón de Honor

-Ariel Lanyi, recital de piano

El joven pianista británico Ariel Lanyi se suma al tradicional ciclo de los Conciertos del Mediodía del Mozarteum Argentino con un programa que comprende obras de Joseph Haydn, Robert Schumann e Isaac Albéniz. Se transmite en vivo por radio Sonido Cultura. 17 de agosto a las 14 h en Sala Argentina

-La Orquesta Nacional de Música Argentina interpreta obras de Piazzolla, Binellli y Suárez

Bajo la dirección de Lucía Zicos, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” interpreta obras de Astor Piazzolla, Daniel Binelli y Osvaldo Suárez. Como solistas actúan Sergio Rivas (contrabajo) y el Armonía Opus Trío, integrado por David Lheritier, María Marta Ferreyra y Fanny Suárez. 17 de agosto a las 20 h en Auditorio Nacional

-Tango de hoy, por Héctor Passarella y el Conjunto Nacional de Música de Cámara del Sodre

En un concierto realizado en colaboración con la Embajada de Uruguay en la Argentina, el bandoneonista y compositor uruguayo Héctor Passarella presenta obras propias y tangos clásicos junto al Conjunto Nacional de Música de Cámara del Sodre. Participan como invitadas Cinzia Zabala en voz y Marisol Passarella en recitados.

El histórico ensamble uruguayo Conjunto Nacional de Música de Cámara del Sodre está integrado por Juan Cannavó y Clara Kruk en violines, Stella González en viola, Rodrigo Riera en violoncello, Juan Chilindrón en contrabajo y Javier Toledo en piano. Dirección artística: Juan Cannavó. Dirección ejecutiva: Pierina Lavanca. Coordinación: Germán Alvarez.

El concierto se transmite en vivo por radio Sonido Cultura. 19 de agosto a las 18 h en Sala Argentina

-Hadrian Avila Arzuza dirige a la Orquesta Sinfónica Nacional

Con un repertorio integrado por el concierto para cello de Esteban Benzecry –con Pablo Bercellini como solista–, un estreno de Tomás Bordalejo y la primera sinfonía de Vassiliy Kalinnikov, la Orquesta Sinfónica Nacional se presenta bajo la dirección de Hadrian Avila Arzuza. 19 de agosto a las 20 h en Auditorio Nacional

-Nuevas canciones argentinas

Con arreglos y dirección de Exequiel Mantega, la Orquesta Sin Fin estrena diez canciones de compositoras y compositores argentinos de diferentes regiones del país. El concierto cuenta con la participación de destacadxs cantantes, quienes además sumarán composiciones propias: Flor Bobadilla Oliva, Germán Gómez, Diego Cortez y Sergio Zabala.

Las diez obras que reúne el proyecto federal son: Acuarelas del Litoral (V. Marchetti Méndez), Amaicha (J. Piscitelli / G. Gómez Saavedra), Cauce (R. Climente), Don Esperanza Quispe (D. Morcos / C. Machado), El canto (P. Vélez), Luna porteña (A. Petkevicius), Milonga muy triste (N. Saporiti), Ritual del Sur (J. Santucho), Todo está escrito en el viento (J. Colombo / P. Suárez) y Tristecito ay’ ser (M. Donetto / M. Estrada).

Creada por la asociación civil sin fines de lucro Tango Sin Fin, la Orquesta Sin Fin está integrada por Exequiel Mantega en arreglos y dirección, Paulina Fain en flautas, Emiliano Álvarez en clarinete, Víctor Carrión en saxo soprano, Guillermo Rubino, Natalia Cabello, Lucía Herrera, Laura Bertero en violines, María Eugenia Massa y Maite Unzurrunzaga en violas, María Eugenia Massa y Paula Pomeraniec en cellos, Guido Martínez en contrabajo, Exequiel Mantega en piano, Mario Gusso en batería y Sebastián Henríquez en guitarra. Coordinación general: Paulina Fain

El concierto se transmite en vivo por radio Sonido Cultura. 20 de agosto a las 20 en Auditorio Nacional

Entrada gratuita. Reserva online a partir del martes anterior al evento. Más información

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

Martha Argerich en el Teatro Colón

La velada inaugural será el viernes 12 de agosto a las 20:00 horas. La inigualable pianista estará acompañada por Charles Dutoit quien al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires interpretará un repertorio conformado por obras de Ravel y Berlioz.

El sábado 13 de agosto a las 20:00 horas y el domingo 14 de agosto a las 17:00 horas se llevará a cabo un programa que tendrá en su primera parte a Martha Argerich tocando la Partita N°2 en do menor, BWV 826 de Bach. Luego, en una segunda parte, será el turno de La Historia de un Soldado de Stravinsky, en una versión que tendrá la dirección musical de Charles Dutoit, dirección escénica y dramaturgia de Rubén Szuchmacher y las actuaciones especiales de Annie Dutoit, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Cumelén Sanz.

El domingo 14 de agosto a las 20:30 horas el pianista armenio-estadounidense Sergei Babayan brindará un recital conformado por piezas de Bach, Busoni, Zlabys, Schubert, Liszt, Rachmaninov y Schumann.

El martes 16 de agosto a las 20:00 horas, Martha Argerich y Sergei Babayan ofrecerán una presentación a dos pianos encabezada por obras de Prokofiev y Mozart.

Dong Hyek Lim, el pianista surcoreano, será el protagonista de la velada programada para el miércoles 17 de agosto a las 20:00 horas en donde predominarán obras de Franz Schubert.

Enrique Arturo Diemecke dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires el jueves 18 de agosto también a las 20:00 horas con la presencia nuevamente de Dong Hyek Lim, esta vez, en carácter de solista. El programa musical tendrá el Concierto N°1 en si bemol menor, Op. 23 de Tchaikovski y la Sinfonía N°8 sol mayor, op. 88 de Dvorak.

El gran cierre de este ciclo de conciertos será el sábado 20 de agosto a las 20:00 horas. Allí, participarán la Orquesta Estable del Teatro Colón bajo la dirección de Luis Gorelik junto a Martha Argerich y Dong Hyek Lim como solistas y Annie Dutoit como narradora.

Las entradas para el concierto se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

Los Púa Abajo y Guerrero-Scalerandi

Los Púa Abajo, integrado por Ángel Colacilli y Leandro Coratella (ambos en guitarras, arreglos y composición) presentan su nuevo trabajo discográfico “Nuevos Tangos Guitarreros Vol.2″, compuesto por ocho obras propias en donde se busca extender las posibilidades creativas y expresivas de la guitarra tanguera, a la vez que profundiza en el lenguaje, el sonido y la personalidad propia del dúo. El ritmo que predomina es el del tango, aunque también hay milonga urbana, milonga campera y candombe, entremezclados con influencias de otros géneros que dialogan con el lenguaje tradicional con fluidez y originalidad.

El dúo Guerrero-Scalerandi presenta su propuesta de concierto”Nueva música argentina”. El repertorio está integrado por obras tradicionales y compuestas, tanto por Agustín Guerrero (piano) como por Juan Martín Scalerandi (guitarra), que funcionan como una postal de la música de raíz argentina actual.

Viernes 12 de Agosto - 21hs. Entrada General $1000 en Boletería del CAFF / Por Ticket Hoy $1000, más cargo de servicio

*CAFF, Sánchez de Bustamante 772, CABA

El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta Frankenstein, internet y la obra de arte total

El jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de agosto a las 20:00 horas, y el domingo 21 de agosto a las 17:00 horas, el Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta Frankenstein, internet y la obra de arte total, una propuesta de cuatro diálogos performativos sobre la deriva y la creación musical, literaria y escénica llevados a cabo por la la directora y autora Florencia Werchowsky y el compositor Oscar Strasnoy.

Cada jornada se amparará en una de las cuatro óperas de la tetralogía El anillo del nibelungo como excusa para conversar sobre la música, los robots, las emociones, internet, la literatura, la cirugía plástica, los cyborgs, el miedo y el futuro.

La dinámica en escena será un híbrido entre conferencia, podcast y programa de televisión, y terminará de componerse con un recorrido del público alrededor de las ruinas wagnerianas, reconstruidas con piezas de escenografía, utilería y vestuario de las puestas del Ciclo de Wagner del Teatro Colón. A partir de un grupo de preguntas y repreguntas sobre la creación interdisciplinaria, se tratará de abrir ante todo el público una ventana inusual al backstage en el que una obra empieza a ser tal.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

Concierto de la Orquesta del Congreso de la Nación en la Gran Logia

La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación presentará el miércoles 17 de agosto a las 19.30 hs un concierto con obras de Wolfgang Amadeus Mozart en la sede de la Gran Logia de la Argentina (Juan Domingo Perón 1242 CABA). La entrada es gratuita previa inscripción electrónica.

Se trata de la primera vez en nuestra región que se escuchará en un único acontecimiento musical toda la obra masónica de Mozart, con la dirección a cargo del maestro Sebastiano De Filippi. Además, se presentará el Coro de Cámara de Tres de Febrero (directora: Débora Maccarone), Jaquelina Livieri (soprano), Mariano Spagnolo (tenor), Pol González (barítono) y Juan Roleri (piano/órgano).

La entrada al concierto es gratuita y con aforo limitado. Para acceder al mismo se debe realizar la inscripción previa

Cosí fan tutte, de W. Mozart

La nueva compañía lírica independiente, Fábrica de Ópera, inaugurará su primera temporada teatral con la presentación de la ópera “Cosí fan tutte” de W. Mozart, drama jocoso en 2 actos. La dirección musical estará a cargo de los Mtros. Matías Fernández de la Puente y Mariano Borgiani y la dirección de escena de la Mtra. Marina Mora.

Las funciones se realizarán en diversos espacios: 26 y 29 de agosto y 1º de septiembre a las 20 hs. en Hasta Trilce (CABA, Mazza 177); 27 de agosto a las 17.00 hs. en Marienheim (Villa Ballester, Chaco y Pueyrredón) y 3 de septiembre a las 19.30 hs. en el Teatro Don Bosco (La Plata, Calle 9, esq. 57).

Para información sobre adquisición de entradas ingresar a @fabrica_de_opera en Instagram, Fabrica de Ópera en Facebook o enviar un correo a fabricadeopera@gmail.com.

El Centro Cultural Kirchner presenta el ciclo “Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales”

A diez años de la partida de Luis Alberto Spinetta, su música continúa más presente que nunca. Por eso, el Centro Cultural Kirchner celebra su obra con Discos Esenciales, ciclos de conciertos dedicados a revisitar sus producciones que dejaron una huella en la memoria colectiva.

Así, se hará una serie de recitales temáticos. Cada uno de ellos aborda un disco en especial en el que participan músicos y cantantes invitados bajo una curaduría pensada exclusivamente para esa producción.

La primera selección de discos esenciales incluye Almendra, Artaud, El jardín de los presentes, Peluson of milk, Los ojos y Téster de violencia, que son abordados por figuras como Andrés Beeuwsaert, Claudio Cardone, Mono Fontana, Hernán Jacinto, Nadia Larcher, Javier Malosetti, Lucio Mantel y Loli Molina.

La entrada es gratuita, solo con reserva previa, y se podrá gestionar en la web cck.gob.ar

Agenda de conciertos de Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales

-Pescado Rabioso - Artaud (1973). Dirección: Loli Molina y Hernán Jacinto. Sábado 11 de junio, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 7 de junio

-Invisible - El jardín de los presentes (1976). Dirección: Lucio Mantel. Sábado 6 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 2 de agosto

-Luis Alberto Spinetta - Peluson of milk (1991). Dirección: Juan Carlos “Mono” Fontana. Sábado 27 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 23 de agosto

-Luis Alberto Spinetta y los Socios del Desierto - Los ojos (1999). Dirección: Claudio Cardone. Sábado 12 de noviembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 8 de noviembre

-Luis Alberto Spinetta - Téster de violencia (1988). Dirección: Javier Malosetti. Sábado 3 de diciembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 29 de noviembre.

Cultura homenajea a Leonardo Favio

A diez años de la muerte de Leonardo Favio y como parte de las actividades del ciclo Favio 2022, organizado por el Ministerio de Cultura junto a Municipalidad de Avellaneda, este sábado 13 de agosto, a las 20 h, se realizará un concierto en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner dedicado a su obra, con un ensamble de cámara armado para la ocasión, un coro y artistas invitados.

La orquesta está integrada por Lucía Herrera (concertino), Olga Pinchuck, Julieta Bril y Sebastián Masci en violines, Mariano Malamud y Julio Domínguez en violas, Adrián Speziale y Paula Pomeraniec en violoncello, Emilio Longo en contrabajo, Víctor Carrión en flauta y saxo alto, Daniel Kovacich en clarinete y saxo soprano, Alvaro Suárez Vázquez en corno, Ignacio Svachka en percusión, Miguel Pesche en coro y dirección de coro, Tamara Benítez en preparación de coro y piano y Pablo Salzman y Julián Caeiro en arreglos y dirección musical.

Los artistas invitados son Leo García, Mariano Fernández Bussy, Luciana Jury, Chino Laborde, Iván Noble, Barbarita Palacios, Dolores Solá, Sof Tot y Sofía Viola.

El repertorio incluye temas que forman parte de la memoria colectiva como Chiquillada, Fuiste mía un verano, Ella ya me olvidó, y fragmentos musicales de sus películas Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo, Gatica, el mono y Perón, sinfonía del sentimiento.

El concierto estará acompañado por la proyección de imágenes en pantalla gigante de sus films.

La presentación se transmitirá en vivo a través del canal YouTube del Kirchner, Sonido Cultura y Radio Nacional. Las entradas para el concierto en el Auditorio Nacional están disponibles desde el martes 9 de agosto.

La Fernández Fierro sigue con sus potentes shows en vivo

Miércoles 3, 10 y 17 de Agosto. Siempre a las 21hs. Entradas por TicketHoy

* CAFF, Bustamante 772, CABA

Guitarreros

GUITARREROS, el grupo salteño de gran impacto en el folklore y embajadores del género, anuncia su nuevo show en Buenos Aires para el sábado 10 de septiembre a las 23 hs en Café Berlín. Entradas por www.livepass.com.ar

Será un show íntimo y especial, en el que recorrerá todos los trabajos anteriores en nuevas versiones de temas queridos por el público como “Convivencias paralelas” y “Soy Salteño” y los estrenos más recientes como “A través del vaso”, “Canta corazón” y “Mil momentos”, entre otros.

*Café Berlín. Av. San Martín 6656, CABA

Presentación en vivo del disco Rompelo Tano

Es un lanzamiento discográfico y concierto muy especial ya que rinde homenaje a la música del gran músico compositor y bandoneonista Osvaldo Ruggiero, en su centenario que se cumple este año en septiembre. Osvaldo fue miembro fundador de la Orquesta de Osvaldo Pugliese y fundador junto a sus compañeros el Sexteto Mayor.

En esta ocasión, su hijo, el músico, compositor y bandoneonista Daniel Ruggiero es el productor de este disco quien junto a su hermano Adrián Ruggiero también compositor y bandoneonista seleccionaron a destacados y reconocidos bandoneonistas como solistas y directores de la orquesta, más un cantor invitado Ariel Ardit en la única obra del disco cantada.

“Rompelo Tano”, este es el primer material discográfico dedicado íntegramente a las composiciones de Osvaldo Ruggiero Además, este estreno incluye una obra hasta el momento inédita del reconocido artista arreglada y dirigida por su hijo

Jueves 22 de septiembre a las 21h. En el marco del FACAFF (Festival de Tango independiente) Entradas desde $1000 en Ticket Hoy

*CAFF /Club Atlético Fernández Fierro. Sánchez de Bustamante 772

Festival FACAFF 4 de Tango independiente

Cuarta edición del multitudinario encuentro donde más de 60 agrupaciones y artistas de diferentes disciplinas ofrecerán una mirada auténtica e innovadora del tango actual.

El FACAFF tendrá lugar durante 18 noches del mes de septiembre, de jueves a domingo, en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF). Inauguración: Jueves 1ero de septiembre con la Orquesta Típica Característica Cambio de Frente.

El FACAFF (Familia de Artistas del Club Atlético Fernández Fierro) es un festival cultural autogestivo que concentra artistas de diferentes disciplinas unidas por un lenguaje común que es el tango actual, vivo, alejado de los estereotipos y de la mirada for-export. Luego de tres exitosas ediciones (2017, 2018 y 2019) que tuvieron gran afluencia de público e importante repercusión de prensa, y después de la pandemia, se lanza la cuarta edición de esta cumbre del tango de hoy, que incluirá conciertos, feria de libros, exposiciones de fotos, proyecciones y charlas. El FACAFF contará con la conducción del mítico performer, poeta y emblema cultural de los ochentas Luis Aranovsky, y en esta nueva entrega, se realizará un homenaje especial al padrino y amigo del FACAFF Horacio Fontova.

Otras actividades: Feria de editoriales independientes / Muestra del Taller de Fotografía de Tango / Muestra de la Fundación León Ferrari / Charlas / Proyecciones

Entrada general $1500 en boletería del CAFF y en TicketHoy. Descuentos a estudiantes y jubiladxs. Se solicita concurrir con un alimento no perecedero para donar a comedores.

*CAFF, Bustamante 772, CABA.

Música en el Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación

Programación de agosto

JAZZ EN EL BORGES: Juan Cruz de Urquiza Quinteto (5 de agosto)

TANGO EN EL BORGES: Amelita Baltar (6 de agosto)

ARGENTINA DESDE EL PIANO: Claudio Loiácono (7 de agosto)

TERRITORIOS DE MÚSICA: Balbina Ramos y Santiago Arias (12 de agosto)

EN CONCIERTO: Cuarteto Divergente (19 de agosto) Oscar Edelstein con Deborah Claire Procter (20 de agosto)

INDUSTRIA NACIONAL: Nuntempe Ensamble (24 de agosto)

Todos los conciertos son con entrada gratuita con reserva previa en https://linktr.ee/reservas.ccborges Capacidad limitada. Seguí al Borges en las redes: IG @centroborges / fb/centroborges

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires.

Susana Baca en Córdoba

Susana Baca es una estrella de raíz afroperuana. Una leyenda de la canción latinoamericana. Admirada en el mundo por su refinada y virtuosa recreación. Ganadora de 3 Premios Grammy, sus espectáculos se vuelven ceremonias tan rítmicas y festivas como delicadas y profundas. Actualmente celebra medio siglo con el canto presentando “Palabras urgentes”, un álbum producido por Michael League, líder de la banda de jazz fusión Snarky Puppy y publicado por Real World Records –el sello discográfico fundado por el ex vocalista de Genesis, Peter Gabriel-. El mismo recibió el premio “Mejor Disco” de la revista inglesa SongLine. Se destacan en este trabajo las versiones de “Cambalache” y “Juana Azurduy”, así como también “Sorongo”; donde cuestiona el racismo.

Sábado 20 agosto - 21hs. SALA DE LAS AMÉRICAS, Pabellón Argentina de la UNC. Entradas en boletería o anticipadas en Disquería Edén (Obispo Trejo 15) o a través de www.edenentradas.com

La Gira: Viernes 19 agosto / Teatro Mercedes Sosa, TUCUMÁN. Sábado 20 agosto / Sala de las Américas, CÓRDOBA. Domingo 21 agosto / Teatro Municipal, RÍO CUARTO. Lunes 22 agosto / Teatro Plaza, MENDOZA. Miércoles 24 agosto / Sala Lavardén, ROSARIO. Viernes 26 agosto / Teatro Coliseo Podestá, LA PLATA. Sábado 27 agosto / Teatro Opera Orbis, BUENOS AIRES (con Raly Barrionuevo). Domingo 28 agosto / Teatro Solís, MONTEVIDEO (invitada Ana Prada). Martes 30 agosto / Teatro Nescafé de las Artes, SANTIAGO DE CHILE

El oficio de dar (para no quedarnos con las manos vacías)

Propuesta poética musical con la que por primera vez los reconocidos Ricardo Diaz Mourelle y Julieta Diaz, se suben juntos a un escenario.

Padre e hija dándole al público aquello que ellos mismos se han dado en la vida y en el arte: un puñado de bellas canciones y poemas que narran la historia de un país que sigue latiendo en la lucha cotidiana por la integridad. El repertorio está integrado por obras como “La pobrecita”, de A. Yupanqui; “El arriero”, de A. Yupanqui; “Triunfo agrario”, de César Isella y A. Tejada Gómez; “Zamba de Juan Panadero”, de Manuel J Castilla y Gustavo Leguizamón; “Soñamos soles”, de Ricardo Díaz Mourelle; entre otras. Se visitarán las voces de autores tales como: Atahualpa Yupanqui, Juan Gelman, Juana Bignozzi y Juan L. Ortíz.

UNICAS OCHO FUNCIONES! – Estreno: Miércoles 3 de agosto, a las 20 hs. – Funciones: Miércoles de agosto y septiembre, a las 20 hs. |Espectáculo que es parte de la Programación de la nueva edición del Ciclo Agosto Poético|En la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543 | Tel. – Informes: 5077-8000 (interno 8313) | Entrada: $1400 y $1600

CUARTETO DE NOS presenta su álbum LÁMINA ONCE

El Cuarteto de Nos estrena su álbum Lámina Once, y quizás lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué ese nombre? El arte de tapa alude al conocido test de Rorschach que maneja la Psicología para estudiar la personalidad en base a los datos que surgen de lo que una persona ve en una serie de diez láminas. Estas imágenes se caracterizan por ser ambiguas en su significación permitiendo que se proyecte la personalidad del sujeto.

“Lámina once”, o la lámina que no está, pasea por ocho particulares canciones: “Flan”, “Chivo expiatorio”, “Cinturón gris”, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Frankenstein Posmo”, “La Ciudad sin alma”, “Maldito show” y “Rorschach”. En todas ellas hay un trasfondo común: la manifestación de un malestar con lo que nos toca vivir en las sociedades contemporáneas, las desdichas del momento actual.

El disco plantea un problema filosófico fundamental: ¿cómo llevar adelante una vida examinada?, y es que hay un hilo conductor en las canciones que pone de manifiesto los obstáculos para llevar adelante esa vida. La dificultad para poder ser auténtico, la corrupción o la debilidad ética contemporáneas podrían llegar a confluir en esa pregunta, que tiene un aspecto personal pero también un reverberar de tipo relacional y social. Como siempre lo hace El Cuarteto, el disco propone una visión crítica y la exigencia de un cierto estándar ético en el abordaje de los temas cruciales del hoy. Y nos permite tomar distancia y reflexionar acerca de si no podríamos tener una vida mejor.

Jueves 3 de noviembre en Buenos Aires. Comprar entradas

*Movistar Arena. Humboldt 450, CABA

Última(s) catástrofe(s), obra de música situada

A partir del concepto de “última catástrofe” del historiador francés Henry Rousso, la Compañía de Funciones Patrióticas realiza un recorrido performático musicalizado con ocho canciones originales.

El punto de encuentro es la Pirámide de Mayo y la actividad es libre y gratuita (no requiere inscripción).

El público debe concurrir con celular con datos, lector QR y auriculares.

-Lunes 15/8, 17 horas. última(s) catástrofe(s). Obra de Música Situada. Punto de encuentro: Pirámide de Mayo, Plaza de Mayo. Actividad libre y gratuita.

¿Cúal es nuestra última catástrofe, esa que nos lacera la piel y nos pone a balbucear en busca de un sentido absurdo? ¿Y si no es una ni la última? ¿Si son dos, tres, más, todas al mismo tiempo? ¿Cuántos duelos podemos elaborar?

Música: Jimena Aguilar, Felipe Rubio, Martín Seijo y Martín Urruty. Performer: Martín Seijo

Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires

El próximo viernes 12 a las 18h, la Legislatura Porteña recibirá en el Salón Dorado a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires que presentará un repertorio que permitirá lucir cada uno de los instrumentos a nivel colosal. Obras de Alberto Williams, Piazzolla, Guastavino, Mariano Mores. Dirige: Mtro. Carlos David Jaimes

*Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Perú 130

Ciclo de conciertos en el Anfiteatro Parque Centenario

El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) y de la Dirección General de Música (DGMus), presenta El Anfi de Noche, un ciclo de conciertos a cielo abierto en el corazón de Caballito. Habrá diferentes propuestas musicales a cargo de artistas que integran los Conservatorios de Música “Manuel de Falla” y “Ástor Piazzolla”. Tango, jazz, folclore, música fusión serán algunos de los géneros musicales elegidos.

Entrada sin cargo hasta agotar la capacidad del lugar.

PROGRAMACIÓN AGOSTO:

JUEVES 11/08, 18 h // LA CHORERÍA

El show propone un repertorio e instrumentación tanto tradicionales como actuales del género brasilero “choro”, considerado como la primera música popular típica de Brasil. El ritmo es agitado y alegre, caracterizado por el virtuosismo y la improvisación de los intérpretes. La Chorería está integrado principalmente por estudiantes y docentes del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla.

JUEVES 18/08, 18 h // IBEROAMÉRICA CANTA A MERCEDES SOSA

El concierto propone un recorrido por el repertorio más representativo de la gran Mercedes Sosa. El proyecto nace en plena pandemia y de la necesidad de los músicos de vincularse y de hacer música con artistas de distintas partes del mundo. Contará con la participación especial de la cantante mexicana Claudia Cota Gamez.

JUEVES 25/08, 18 h // ENSAMBLE DE GUITARRAS DEL PIAZZOLLA

El Ensamble es un espacio de práctica musical integrado por estudiantes avanzados del Conservatorio Superior de Música Ástor Piazzolla. Recorre un amplio espectro de obras en cuanto a estéticas y lenguajes abarcando un repertorio de obras originales y transcripciones.

*Lillo y Marechal, parque Centenario

Boleros en blues. Homenaje a Eydie Gormé

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita el martes 16 de agosto a las 20h a una nueva sesión de Jazzología, curada por Carlos Inzillo. Como siempre, el acceso al show es libre y gratuito hasta agotar la capacidad de la sala Muiño.

En esta ocasión, DeBaires Group interpreta su espectáculo Boleros en blues. Homenaje a Eydie Gormé, cuyo repertorio fusiona los géneros que transitó la artista homenajeada: blues, jazz, swing y boleros. Los temas aquí presentados fueron seleccionados y reversionados especialmente para el show, debido a que expresan las diferentes etapas de la cantante. Además, con este homenaje el grupo busca exaltar la excelencia, dulzura, belleza y energía que caracterizó a Eydie como representante de una época de oro de la música pop.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551

_____________________

Enciende, por María Ezquiaga y Cecilia Zabala

Las artistas se unen para versionar a dúo canciones propias y de compositores que las inspiran, con invitados especiales.

María Ezquiaga, cantante y compositora de Rosal con una incipiente carrera solista y Cecilia Zabala, guitarrista y compositora con raíz en la música folklórica argentina, conectan universos en este show especial, a partir de una búsqueda estética en común en la mezcla de guitarras y voces.

DOMINGO 14 DE AGOSTO 20 hs. Entradas

*BEBOP JAZZ CLUB. Uriarte 1658

Gaby Morales llega por primera vez a La Trastienda

El viernes 07 de octubre a las 23:30 hs, con la presentación de su último disco “Ahora” y otras canciones memorables con las que recorre el país con éxito rotundo. Entradas a la venta por sistema tuentrada.com Con las canciones que integran su nuevo trabajo “Ahora”, el finalista del reality show Operación Triunfo 2009, pretende ampliar fronteras y llegar a otros públicos con un folklore más latinoamericano. ENTRADAS

*La Trastienda. Balcarce 460

_______________

Vintage Reggae Café

El colectivo de artistas mundialmente reconocido conformado por: Natty Bong, The Reggister’s y Sublime Reggae Kings, del sello Music Brokers, contará con las visitas internacionales por primera vez en Argentina de Pinky Dread (Jamaica) y Max Dubster (Estados Unidos) el día sábado 10 de septiembre a las 21:00hs en el Centro Cultural San Isidro (Av. Libertador 16.138).

No te pierdas los mejores éxitos y clásicos del pop en lujosas versiones reggae.

Los Jureles presentarán “520 Hz”, su nuevo disco, en Humboldt Niceto Club

El sábado 3 de septiembre a las 20 hs se realizará en Humboldt Niceto Club (Humboldt 1358 CABA), el lanzamiento oficial del último disco de la banda. Este recital se viene planeando desde el lanzamiento de 520 Hz, editado en plena pandemia y contará con grandes artistas invitados. Además de recorrer canciones de discos anteriores, Lso jureles van a presentar algunas versiones muy especiales de clásicos del rock nacional.

Los Jureles es una banda formada por Leo Costa, Migo Scalone, Juani Bertoli y Tomy Lucadamo. Con sonoridades características de la música negra, la banda combina con otros géneros como el pop, el rock y las baladas creando estribillos bailables y melodías contagiosas. Tras 5 años de trayectoria la banda cuenta con 3 discos de estudio, Banana Elite, Maravilla y 520Hz, los cuales fueron presentados en diferentes ciudades del país.

Manolo Salguero presentará en vivo su disco Pachakuti

Se trata de la segunda obra discográfica autoral del compositor, cantante y productor musical tucumano y del reencuentro con el público. La presentación del disco Pachakuti en vivo propone un viaje audiovisual hacia la música de raíz folklórica, específicamente de la zona de los Valles Calchaquíes en Tucumán, desde la mirada de Manolo Salguero y Javier Nadal Testa (productor musical del disco). Se trata de una propuesta original, tucumana, de raíz folklórica, con canciones de autores locales especialmente seleccionados y obras propias de Manolo Salguero, con la participación especial de músicas, músicos y trabajadores del ámbito musical de la región.

Viernes 19 de agosto 21 h. Valor de la Entrada: $700 Reservas por teléfono: 3815685431 o 1149157923 / culturatucuman@fibertel.com.ar

*Auditorio Espacio Tucumán. Suipacha 140 – C.A.B.A. Teléfono: 011 4322-0010

Leandro Ragusa presenta Eolia

Música para bandoneón y quinteto de vientos. Luego de los conciertos avant premiere en las ciudades de Nueva York y Montreal, LEANDRO RAGUSA, uno de los más destacados referentes del bandoneón actual aquí y en el mundo, presenta su nueva obra EOLIA en Argentina. El lanzamiento digital y presentación oficial será el 11 de agosto en Santiago de Chile y el 28 del mismo mes, en un único concierto en vivo en La Usina del Arte de la ciudad de Buenos Aires.

Agosto 28, 11.30h. Entrada libre y gratuita

*USINA DEL ARTE. Agustín R. Caffarena 1, CABA. Sala de Cámara.

PIANO BAR

Luego de dos exitosas presentaciones con localidades agotadas en el Teatro El Círculo (Rosario) y sus réplicas en el Quality Espacio (Córdoba) y Radio City (Mar del Plata), PIANO BAR, el show dedicado al músico más importante y revolucionario de la historia del rock argentino, llegará a Buenos Aires para compartir con el público una noche de euforia y emoción, marcada por las más grandes canciones del maestro del rock en español.

El concierto recorre la extensa trayectoria de García, incluyendo canciones de Sui Generis, Serú Girán y su carrera solista, sin apelar a la imitación, pero respetando arreglos, sonidos y climas de las versiones originales. Con una puesta en escena imponente y un amplio despliegue, PIANO BAR, trae los clásicos sonidos de García al presente y se proyecta al futuro como resguardo de uno de los legados más importantes de la música moderna de nuestro país.

Viernes 11 de noviembre. Entradas a la venta por Ticketek

*Teatro Gran Rex. Corrientes 857, CABA

______________________

Flor de tango

Para festejar sus 10 años, Flor de Tango presenta su cara más rockera en un recital a toda orquesta. Florencia Craien / Voz - guitarra – composiciones. Jesur/ Guitarra. Claudio Rodríguez Martín / Bajo. Diego García / Batería. Artista invitada: Sofía Calvet / Bandoneón.

Función: Viernes 19 de agosto a las 20 horas - Localidades: $ 1.000.- Anticipadas por Passline: $ 900.-

*Club Lucille - Gorriti 5520, Palermo – CABA

Mavi Leone en vivo en Club Lucille

La destacada cantante rosarina, dueña de una potente y sensible voz sigue presentando su cuarto disco “Refugio” editado por Tipica Records donde nos invita a un viaje por distintos climas y donde se combinan canciones simples con voz y guitarra y otras con full banda.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE - 20.30 HS. COMPRÁ TU ENTRADA

*CLUB LUCILLE. Gorriti 5520 - Palermo - CABA

Javier Pino Rodríguez

El guitarrista y compositor de jazz fusión Javier Pino Rodríguez presenta en vivo su segundo disco “La Ciencia d´la Intuición” el domingo 14 de agosto a las 21:00 junto a Nicolás Boccanera en piano, Pablo Elorza en bajo y Santiago Hernández en batería. Participan también músicos invitados como Mati Moar (batería) y Guido Vene (voz).

Entradas: http://cafevinilo.com.ar/ o por Alternativa

*Café Vinilo (Estados Unidos 2483, San Cristóbal, CABA)

El plan de la mariposa

Después de la presentación del Estadio Obras con entradas agotadas, a partir de julio, la banda liderada por los hermanos Andersen volverá a la ruta con su Gira Incandescente, una gira que los llevará por buena parte de la Argentina y que incluye también conciertos en el exterior:

VIERNES 19 DE AGOSTO - 19:00HS

TEATRO FLORES - AV. RIVADAVIA 7806

Lisboa presenta “Pompeya”, adelanto de su segundo disco

Pompeya es un bar mítico de zona oeste (Castelar, Ramos Mejia, Haedo), donde transcurre esta historia entre dos personajes. La canción nace a partir de que uno de ellos toma conciencia de que debe correrse del lugar de inacción que provoca esperar constantemente algo del otro. Musicalmente, Pompeya está muy emparentada al género pop con sintetizadores influenciados por Virus, guitarras clean al mejor estilo El Zar, Silvestre y la naranja, y a la cual el feat del talentoso Manu Hattom con sus voces aterciopeladas, dan un colorido aire.

La banda de Zona Oeste lanza un nuevo single anticipándose a su segundo disco y se presentan en La Tangente el 19 de agosto. Abrirá el show Uma Costa.

Entradas a la venta a través de Passline

*La Tangente. Honduras 5317, CABA

Chango Torres en Festival de Música Popular Nempla

En este nuevo show el artista va a interpretar temas de su primer material discográfico que llevará el título de “Raíces”, una producción que contendrá arreglos del cancionero popular de todos las épocas de diferentes artistas como Los Manseros Santiagueños, Raúl Carnota, Demi Carabajal, Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Atahualpa Yupanqui.

SÁBADO 13 DE AGOSTO, 21hs. Entrada GRATUITA

*Nempla. Guevara 402 (Chacarita-CABA)

Seba Dubar sigue presentando su disco Rompecabezas

El ex jugador de futbol profesional inicia su carrera musical con nuevo álbum.

19 de agosto 20 hs JUNTO A LA MEDIANERA. Entradas en Livepass

*Teatro Ópera| Calle 58 e/ 10 y 11, La Plata

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado presentan Rock and Roll

Sábado 13 de agosto, Villa Mercedes, San Luis. Puerta 17 hs / Show 21 hs -

CAMPING EL LAGO - ESTADÍA GRATIS

Entradas a la venta en tuentrada.com con envío a más de mil puntos de retiro en todo el país a través de Correo Argentino.

Rocío Cravero lanza su nuevo disco “Alquimia”

En este nuevo trabajo, profundiza en las letras de sus canciones llevándolas a otro nivel y mostrando un fuerte compromiso con el empoderamiento femenino.

Sábado 13 de agosto ENTRADAS

*La Tangente - Honduras 5317- Palermo.

Pablo Goldberg presenta Reflejos. Tangos y otras yerbas

El cantante Pablo Goldberg presenta su trabajo “Reflejos”, con tangos y milongas de ayer y de siempre, con el acompañamiento estelar de Rodolfo Gorosito en guitarra y Damián Zeni en piano. El disco fue grabado en febrero de 2019 en los estudios La Cuerda siendo producido por el propio Gorosito.

Se incluyen tangos clásicos de Discépolo y Charlo, así como de Borges y Piazzolla, Tito Cabano Carlos Acuña, o los hermanos Expósito. El show además incluirá distintos estilos, otros tangos, temas de folklore y bolero.

17 de setiembre a las 20hs. Entradas $ 1.000 a la venta en www.passline.com

*Circe Fabrica de Arte. Gral. Manuel A. Rodríguez 1559, Villa Crespo - C.A.B.A

Arturo Sandoval, la leyenda del jazz cubano

El virtuoso trompetista, pianista y compositor Arturo Sandoval, leyenda del jazz cubano, se estará presentando en un único show en Buenos Aires el día sábado 13 de agosto a las 21:00hs. Protegido del legendario maestro de jazz Dizzy Gillespie, Arturo Sandoval nació en Artemisa, un pequeño pueblo en las afueras de La Habana, Cuba, el 6 de noviembre de 1949, solo dos años después de que Gillespie se convirtiera en el primer músico en incorporar influencias latinas al jazz estadounidense.

* Teatro Ópera. Av. Corrientes 860, CABA

Jazz en la antesala

Antes de las funciones del CICLO DE A DOS podés venir a escuchar Jazz y tomar algo en el Bar de El Popular. Intérpretes Josengo Frojan y Claudio Di Risio

Todos los Sábados 21 hs. Sin reservas previas. Actividad Cultural Gratuita. Precios de Bar Populares.

*Teatro El Popular, Chile 2080, CABA

Hernán Lucero presenta su octavo disco Las noches que han pasado

20 DE AGOSTO 21 HS. ENTRADAS A LA VENTA A TRAVÉS DE ALTERNATIVA TEATRAL.

*Sala Caras Y Caretas. Venezuela 330

Mato Ruiz presenta Especie bebé

ABRE LA NOCHE: MARÍA PIEN

29 DE SEPTIEMBRE 21 HS. Entradas por passline

*Cultural Morán | Pedro Moran 2147

Las Sombras

Las Sombras es una banda de rock pampeana. En los últimos años crecieron a pasos agigantados gracias a la potencia de sus shows en vivo. En el año 2016 lanzaron su álbum debut con el apoyo del sello rioplatense Queruza y llamaron rápidamente la atención. Desde entonces no dejan de expandirse, habiendo tocado en los escenarios más importantes de la región.

La revista Rolling Stone de Estados Unidos los describió como “La nueva vanguardia del rock argentino” y Rolling Stone Argentina destacó en otro titular: “De La Pampa Al Mundo”. Para su tercer disco “El Club de los Nostálgicos” amplían la paleta de sonidos, incluyendo sintetizadores y percusiones que refrescan la propuesta clásica de dos guitarras, bajo y batería. Eso lleva a una sonoridad popular que por momentos trae al presente algo muy argentino de la década de los ochenta, con grupos icónicos como Virus y Los Encargados como influencia.

Show de presentación de “El club de los nostálgicos”, nuevo disco de Las Sombras (a lanzarse el 28 de julio) VIERNES 12 DE AGOSTO 21 HS Tickets en boletería del teatro o vía Plateanet.com

*ND TEATRO. Paraguay 918, CABA

Wild Bass Festival

El próximo viernes 12 de agosto a 16.30hs, el Anfiteatro inaugura una nueva edición de música electrónica en el Parque Centenario

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Música, invita a participar de un nuevo ciclo de música en el anfiteatro que le da lugar a artistas emergentes del género Bass Music.

Este evento trae DJ´s emergentes del género, con la diferencia de que cada uno tiene su propio estilo para disfrutar de diversos subgéneros del estilo Bass, un estilo que tiene cada vez mayor audiencia a nivel Nacional e Internacional. Entrada libre y gratuita.

*Anfiteatro Parque Centenario. Lillo y Marechal

Los Abuelos de la Nada están de regreso

La nueva formación está liderada por Gato Azul Peralta (voz y percusión) y la participación de los históricos Abuelos Juan Del Barrio, Kubero Díaz, Jorge Polanuer. A éstos músicos, se le sumaron Sebastián Peyceré, Alberto Perrone (bajo), y Frankie Langdon.

5 de Agosto - Arena Maipu Stadium - San Juan

6 de Agosto - Hugo espectáculos - Mendoza

20 de agosto - ND Teatro - Caba

15 de septiembre - La Rioja

Recitales en el Teatro Flores

-AGAINST. SÁBADO 13 DE AGOSTO – 19:00HS

-LA REINA

EN VIVO: LA PERRA QUE LOS PARIÓ + ARIEL EL TRAIDOR Y LOS PIBES

DJ CONEJA

SÁBADO 13 DE AGOSTO – 23:59HS.

-FIESTA HOMENAJE AL ROCK NACIONAL

EN VIVO: SUPERLÓGICO + FUEGO RITUAL + AFTER CHABÓN

DOMINGO 14 DE AGOSTO – 23:45HS

-SONS OF APOLLO. BANDA INVITADA: FUGHU. JUEVES 18 DE AGOSTO – 19:00HS

ENTRADAS A LA VENTA EN WWW.PASSLINE.COM

*TEATRO FLORES – AV. RIVADAVIA 7806

Shows en La Trastienda

-LINIERS & MONTT: STAND UP ILUSTRADO. JUEVES 11 DE AGOSTO – 20:30HS

-BARILARI – CANCIONES DORADAS. VIERNES 12 DE AGOSTO – 21:00HS

-MANCHA DE ROLANDO. SÁBADO 13 DE AGOSTO – 21:00HS

-THE BLUES / BANDA TRIBUTO A GUNS N’ ROSES. SÁBADO 13 DE AGOSTO – 23:30HS

-EN VIVO: DKW + INVIABLE + PUENTEDURA + LA FOCA FUNK. DOMINGO 14 DE AGOSTO – 20:00HS

ENTRADAS A LA VENTA EN WWW.TUENTRADA.COM

*LA TRASTIENDA – BALCARCE 460

Zenón Pereyra en Niceto Club

Luego de un debut fructífero con “Clandestino”, de su colaboración con Loli Molina y creciendo a pasos agigantados con 40.000 oyentes mensuales en Spotify, la nueva promesa del cancionero argentino e indie rock Zenón Pereyra anuncia su primer Niceto Club.

El músico nacido en Tandil, encontró su pasión gracias a la comedia musical. Para sus 10 años ya era un autodidacta de la guitarra y para sus 15 años ya componía hits –uno de ellos llamado “Yo Bailaré” de Halconizados de Amor que actualmente posee más 7 millones de reproducciones en Spotify–. Las dos grandes influencias del artista son Jorge Drexler y Charly García, pero siempre recala que no quiere casarse con ningún genero en particular, aunque es notorio que sus canciones ya se insertaron en la escena del rock nacional. Los músicos que lo acompañan y son parte de su banda –y que lo animaron e inspiraron en gran parte a lanzar su carrera solista– son Esmeralda Escalante y Yago Escriva (AINDA) en los coros, Iñaki Colombo (BANDALOS CHINOS) en la guitarra, Pablo Gimenez (EL ZAR) en bajos y guitarras, Guille Salort (CONOCIENDO RUSIA, WOS, etc) en las baterías.

9 DE SEPTIEMBRE 20 HS TICKETS A LA VENTA VIA PASSLINE.COM

*Niceto club. N. Vega 5510, CABA

Jero Jones presenta ‘Hollywood está lejos de casa’,

El próximo 26 de agosto va a presentar su primer ep como solista en el Festival Pardo, un evento contracultural que se va a desarrollar los días 26 y 27 de agosto en el Complejo Belgrano de Capital Federal, donde compartirá escenario con bandas emergentes del circuito.

Viernes 26 de agosto 20 hs. | FIesta Pardo | Anticipadas

*Complejo Belgrano - Av. Belgrano 2608 - Caba

Tres Latin Jazz

Federico Hilal (bajo). Nahuel Bailo (piano). Daniel Corrado (batería) presentarán en este ciclo un adelanto del repertorio que en octubre llevará al trío a realizar su 5to Tour Europeo “Living Sessions” , con composiciones realizadas durante los tiempos de pandemia.

Todos los jueves de agosto a las 21 hs. No se cobra derecho de show. RESERVAS: 4958-7387 / 11 5306-0121

*Confitería Las Violetas. Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano (Almagro-CABA)

La Mississippi

LA MISSISSIPPI llega al sur de la ciudad con un show único donde repasará los grandes éxitos de su carrera y adelantará el nuevo material que formará parte de su próximo álbum.

3 DE SEPTIEMBRE | 21:30HS Entradas a la venta por TicketFlask

*ARENA SUR - Avenida Sáenz 459

Juanse & The Mustang Cowboys en Obras

Después del éxito de un Luna Park completamente agotado, el líder responde al pedido de sus fans anunciando otra ceremonia histórica, ésta vez en Obras, que contará con invitados de lujo. Será un cierre de año único luego de finalizar su gira nacional e internacional que incluirá Chile, España y Uruguay entre otros.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE. ENTRADAS YA DISPONIBLES A TRAVÉS DE LIVEPASS

*ESTADIO OBRAS

Paul Higgs presenta Tridimensional

Su segundo álbum como solista grabado con producción de Martín Buscaglia en los estudios SONDOR de Montevideo.

Con visitas constantes a Brasil, Paul es un entusiasta del tridente Uruguay-Argentina-Brasil, destello de gloria inspiracional sobre el cual basa su nuevo álbum Tridimensional. Compuesto entre Buenos Aires y Montevideo y grabado entre Montevideo y São Paulo, es su segunda ofrenda como solista donde junto a Martin Buscaglia como productor logran ubicar la música de este autor en diálogo con el lenguaje universal de los meros trovadores. Es hi-fi y acústico a la vez, con lujo de detalles sobre un mundo interior. Acaso el suyo o quizás el del inconsciente colectivo. Sensaciones que vamos descubriendo mientras Paul ofrece a todo color una visión de drama, romance y tragedia. Siempre sabiéndose desde esta parte del mundo, un punto de fuga al sur de Sudamérica. En los locos años veinte del siglo veintiuno. ¿Acaso no es eso lo que los artistas hacen?

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 20 HS / TICKETS DISPONIBLES VIA PASSLINE.COM

*NICETO CLUB. Niceto Vega 5510

Arbolito

Arbolito celebra sus 25 años en un evento que convoca al encuentro de su música con quienes han compartido sus historias en este camino. Una fiesta donde celebrarán junto a invitados especiales, estos años de música, lucha y amor.

13 DE AGOSTO 19 HS. A.T.P (niños menores de 10, gratis, acompañado por mayor) APROVECHÁ LOS DESCUENTOS DE LA PREVENTA

*COMPLEJO ART MEDIA. Corrientes 6271. Chacarita, CABA

Rose, la fiesta de chicas más grande de Latinoamérica

Música urbana, reggaeton, perreo y cultura pop. La fiesta ROSE nació como una novedad en la noche Argentina, creando por primera vez una noche segura y divertida enfocada EXCLUSIVAMENTE EN MUJERES.

12.08 - Capital Federal - Mega Circus, Groove

13.08 ON TOUR – Montevideo, Budapest

14.08 ON TOUR – La Plata, Teatro Opera

El Torneo Freestyle Rap del Recoleta se hará en distintas provincias del país

Este año Cultura Rap, el torneo de freestyle rap creado por El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y organizado por Juancin (de El Quinto Escalón) para visibilizar a los nuevos talentos del rap local, se vuelve federal: 17 fechas entre junio y noviembre, en distintas provincias del país, hasta llegar a la gran final el 20 de noviembre en CABA. La competencia, que contará con el apoyo de UNICEF, pasa a ser rango 2 en el ranking de FRF (Freestyle Rap Federation), otorgando al ganador de la final nacional 20.000 puntos para el ascenso a la FMS, la liga más importante de freestyle rap del país.

Habrá 9 fechas regionales en distintas provincias en alianza con competencias locales. De cada regional saldrá un ganador que podrá competir en la gran final (en las regionales sólo podrán participar competidores con residencia fuera de AMBA). En paralelo, desde junio comenzará la competencia anual tal como la conocemos, en el Recoleta. La competencia tendrá formato torneo y durará ocho fechas. Los mejores cinco competidores de la tabla obtendrán el pase directo a la gran final nacional del 20 de noviembre.

En la final se medirán todos los competidores ya clasificados (catorce en total) quedando dos cupos libres para los freestylers que participen de la clasificatoria que sucederá de manera presencial el mismo día de este gran evento.

Junio: Dom 26.06 - Fecha 1- CABA- El Recoleta

Julio: Dom 10.07 - Fecha 2 - CABA - El Recoleta / Dom 31.07 - Fecha 3 - CABA - El Recoleta

Agosto: Dom 14.08 - Fecha 4 - CABA - El Recoleta / Dom 21.08 - Regional Mendoza capital - Amsterdam Free / Sáb 27.08 - Regional Mar del Plata, Bs As. - Call of freestyle / Dom 28.08 - Fecha 5 - CABA - El Recoleta

Septiembre: Dom 3.09 - Regional en Neuquén capital - La Jungla Free / Dom 11.09 - Fecha 6 - CABA - El Recoleta/ Dom 17.09 - Regional en San Salvador de Jujuy - Rap Soldier / Dom 25.09 - Regional Córdoba capital - Only bars / Vie 30.09 - Regional Santa Rosa, La Pampa - F-nix freestyle

Octubre: Dom 2.10 - Fecha 7 - CABA - El Recoleta / Sáb 15.10 - Regional en Resistencia, Chaco - Esculpiendo Rimas / Dom 16.10 - Fecha 8 - CABA - El Recoleta / Dom 30.10 - Regional en Rosario, Santa Fe - Elite Free y Talentos del Asfalto

Noviembre: Dom 13. 11 - Regional Río Grande, Tierra del Fuego - Barras de hielo / Dom 20.11 - Gran final del torneo federal en CABA /

ACTIVIDADES

FESTIVAL DEL FUEGO “HI MATSURI”

Sabado 13 y domingo 14 de 10 a 18:30 hs.

El evento más trascendental del año, vení a despojarte de toda negatividad y desear prosperidad.

Te obsequiaremos una tablita de madera para que puedas escribir todos los infortunios y todo lo que deseas dejar atrás, el paso siguiente es depositarlo en las urnas en la zona del puente trunco y esperar con muchas ansias el momento de la Ceremonia de quema con nuestro Maestro de Ceremonias, Minoru Tajima que presidirá el instante más emocionante en donde cambiaremos la energía negativa en positiva. Para sacarnos toda la mufa y transitar lo que queda del año, lo más aliviados posibles.

En plena ceremonia Tajima San escribirá en Shodo(caligrafía japonesa) las palabras Heiwa, Paz y Kenko, Salud. En el momento de la gran fogata pediremos por Paz y Salud para todo el mundo y esencialmente el fuego y el humo se elevarán al cielo para despojarnos de todos los males y desear muchísima prosperidad. Con el acompañamiento de los tambores japoneses será un momento inolvidable

Las ceremonias de quema se realizarán a las 15:30 y 17 hs.

Sábado 13 de agosto, 15 y 16:30 hs

Show de tambores japoneses a cargo de Mukaito Taiko a las 15 y 16:30hs. @mukaitotaiko

Domingo 14 de agosto – 15 y 16:30 hs

Show de tambores japoneses a cargo de Buenos Aires Taiko

@buenosairestaiko

El Jardín Japonés está situado en Av. Casares y Av. Figueroa Alcorta

Para mas información: informes@jardinjapones.org.ar

Informes al 4804-9141 int 133

Entrada general de $ 416

Menores de 12 y mayores de 65 años es gratuito, al igual que las personas con certificado de discapacidad, ingresan con acompañante.

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

BorgesPalooza

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita el sábado 20 y domingo 21 de agosto a la 4ta edición de BorgesPalooza, un festival producido y moderado por el periodista, poeta y gestor cultural Daniel Mecca que busca celebrar al legendario escritor nacional en el mes de su nacimiento.

Durante sus dos jornadas de acceso libre y gratuito, el evento ofrece una serie de charlas con destacados intelectuales que se proponen pensar a nuestro gran autor a la vez que intercambian conocimiento borgeano junto al público.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551

Feria del Libro de Tandil

Llega nuevamente a la ciudad de Tandil y por 17 año consecutivo la Feria del Libro, que se destaca a nivel nacional por la cantidad de expositores y autores y la participación de público que llega durante los cinco días de convocatoria.

La Feria comienza el 17 de agosto hasta el 21 en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, ubicado en la calle Yrigoyen 662.

Este año participaran entre los invitados especiales Carolina Mora, Tamara Tenenbaum, Ceferino Reato, Romina Zanellato, Laura Miranda, Pablo Zamboni, Magda Tagtachian, Pablo Ramos, Graciela Ramos, entre otros.

Conferencias sobre Performance Art Argentina en el Centro Cultural Recoleta

Argentina Performance Art, con el apoyo del Centro Cultural Recoleta, organiza por tercer año consecutivo el Ciclo de Conferencias sobre Performance Art Argentina. La primera fecha de esta nueva edición estará a cargo de Grupo Escombros y Grupo Fosa, destacados referentes de la creación artística colectiva durante los años ‘80 y ‘90. La segunda jornada contará con la presencia de la artista Marta Minujín, pionera del arte conceptual y de la performance art en el país. Serán presentadas y moderadas por Natacha Voliakovsky, directora de Argentina Performance Art y artista de performance art.

El Ciclo está dirigido a artistas, estudiantes, curadores, investigadores, críticos, historiadores y al público en general interesado en este lenguaje. Las jornadas se llevarán a cabo de forma presencial, con inscripción previa y aforo limitado. Las inscripción podrá hacerse los días previos al evento a través de la web del Centro Cultural Recoleta. MÁS INFORMACIÓN

MUNTREF otorga un certificado con el nombre de tus antepasados

El MUNTREF Hotel de Inmigrantes tiene abierto, de martes a domingo, su servicio gratuito a la comunidad que permite, además de visitar el museo y participar de exposiciones y actividades culturales gratuitas, para todas las edades, recibir un certificado con los nombres de los antepasados y el barco en el que llegaron a Argentina, por el puerto de Buenos Aires, por el que pasó, entre 1911 y 1920, casi el 40 por ciento de los inmigrantes que llegaron para poblar el país y armar un nuevo hogar.

El certificado, con un valor emocional grande, es un instrumento muy útil para las personas que quieren armar su árbol genealógico o iniciar la búsqueda de documentación para obtener ciudadanía de otro país.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a la que pertenece el museo, trabajó a partir de la base de datos elaborada por el Cemla, añadiendo otros motores de búsqueda.

De Martes a Domingo de 11 a 18hs. Gratis.

*MUNTREF Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina 1355, CABA

Cuentacuentos

Todos los sábados de 17 a 18 h en el set interno de la Biblioteca del Parque de la Estación (Perón y Gallo). En estos encuentros, un grupo de vecinos y vecinas amantes de la literatura, los cuentos, las poesías, el teatro, elige diversos autores y leyendas anónimas para compartir con las infancias en la Biblioteca. Actividad gratuita con aforo limitado, por orden de llegada. Organizada en conjunto por la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la estación y la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

Recorridos para instituciones educativas en el CCK

El programa de Recorridos Educativos se propone como una instancia de descubrimiento del Centro Cultural Kirchner que conecta los espacios históricos con las expresiones contemporáneas de las artes que aloja.

Para cada nivel educativo se plantean itinerarios que permiten vivenciar los diversos lenguajes artísticos que conviven en el Centro Cultural, con especial énfasis en las particularidades e intereses del grupo, que pueden destinar más tiempo o profundizar en ciertas instancias.

-Entre cartas, maravillas y una ballena

En este recorrido vamos a vivir una experiencia inmersiva: descubrir el espacio desde los sentidos y explorar el entorno mediante experiencias sonoras y visuales. Serán protagonistas los colores, los materiales, las escalas y las historias. Vamos a dejarnos maravillar por el Centro Cultural.

Primera Infancia y Nivel Inicial. A partir de los 2 años. Duración del recorrido: 1 hora.

-Oficina de Descifradores

Este recorrido es una invitación a interpretar los múltiples sentidos que conviven en el Centro Cultural. Descubriremos los rastros del pasado que dejaron huella en el edificio para emprender un viaje hacia la historia de las comunicaciones y el Correo. ¿Podremos volver al presente a través de exhibiciones visuales y experiencias sonoras? Vamos a descifrarlo en grupo.

Nivel Primario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

-Mover una coma

Este recorrido es un itinerario de la metamorfosis. Exploraremos los modos en que los cambios culturales transforman los espacios, sus funciones y sus usos. Nos dejaremos afectar por el arte como un sitio permeable donde hacernos preguntas sobre lo que existe y desbordar los límites de lo posible. El Centro Cultural será una plataforma para activar nuestros sentidos y ampliar lo imaginable. Generar una pausa, mover una coma.

Nivel Secundario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

Turnos y reservas:

Las reservas se realizan únicamente por mail a elcckirchner.educacion@gmail.com. Descargá la documentación aquí.

Recorridos: Miércoles, jueves y viernes, 10:30 y 14 h

Reservas:

- Primer período: entre el 7° de abril y el 15 de julio hasta cubrir cupos.

- Segundo período: entre el 1 de agosto y el 7 de diciembre hasta cubrir cupos. Reservas a partir del 1 de junio.

La poesía atrae poesía

La Casa Nacional del Bicentenario invitó a una serie de poetas para que intervengan la Casa con su voz, en el marco de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2021-2020+. Dos jornadas en las que poetas noveles y consagradxs, de distintas generaciones y puntos del país, se cruzan con el arte contemporáneo, y la Casa se vuelve escenario y correlato de la voz poética.

Organizan: Leticia Martínez, Carolina Giollo y Maricel Cioce.

Viernes 19 de agosto y 9 de septiembre a las 19 a las 18

Riobamba 985 | Entrada gratuita

Marchar, ocupar, manifestar. Viernes 19 de agosto. 18 HS. Participan: Celeste Diéguez, Andi Nachon, Ana Claudia Diaz, Nina Jäger y Belén Chale

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

CreativeMornings: una movida creativa para el mundo creativo

La creatividad necesita espacios donde pueda ser compartida permitiendo a los participantes inspirarse, aprender y crear nuevos lazos. Con este fin se creó CreativeMornings (en español “Mañanas Creativas”) hoy presente en 225 ciudades de todo el mundo.

El próximo evento en Buenos Aires será el viernes 26 de agosto a las 8.30 am en Huerta Coworking (Av.Dorrego 2133) bajo el tema global Critical. En esta oportunidad, las oradoras serán Dalia Gutmann, reconocida comediante, Diana Wang, terapeuta, y Mechi Ruggiero, ilustradora. Las entradas son gratuitas con un cupo muy limtado y la inscripción puede realizarse desde este enlace

Evita ayer, hoy y siempre. Performance + charla

Eva Perón es una de las figuras más anacrónicas de nuestra historia en tanto y en cuanto fue recuperada a lo largo del tiempo desde diferentes presentes. En 1951, estuvo en el edificio que hoy es la Casa Nacional del Bicentenario. Su imagen está presente en muchas de las obras que componen la muestra que se exhibe hasta el 11 de septiembre en la planta baja y los pisos 1 y 2 de la Casa.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

¡#EternaSocialClub estrena blog!

Ahora podés leer todas las entrevistas de #EternaSocialClub en la web. Cada miércoles, celebramos la literatura en la librería Eterna Cadencia. De la guía de Lala Toutonian, anfitriona y entrevistadora, las conversaciones se abren a los lectores que se acercan, trago en mano, y dialogan con escritores y escritoras en cada encuentro. Para que nada se pierda y todo quede en la lectura, presentamos todas las entrevistas en www.eternasocialclub.com

Milonga Federal. Abierta, atípica y plural

Llega una nueva fecha de la Milonga Federal. Abierta, atípica y plural, el encuentro semanal con clase de tango, orquesta en vivo, exhibición de bailarines y musicalizador invitado que se puede disfrutar todos los jueves en la Plaza seca del Centro Cultural Kirchner.

El ciclo continúa cada jueves con la misma dinámica junto a figuras invitadas. A través de diversas actividades –conciertos, clases, performances, charlas y talleres–, la Milonga Federal propone un espacio de participación para abrir experiencias e intercambios que parten del tango y estimulan reflexiones sobre corporalidad, imaginarios, culturas, identidades y diversidades alrededor de nuestra música y danza.

Todas las actividades son gratuitas, y no requieren reserva previa de entradas. Las parejas interesadas en bailar deberán registrarse en el momento de su llegada, respetando el aforo limitado establecido por los protocolos sanitarios.

Jueves de 18 a 21 hs. en Plaza Seca

*CCK. Sarmiento 151, CABA

Espinoffera. Obras que hacen historia (Ciclo para escuelas primarias, de 4° a 7° grado)

En este ciclo, conoceremos a distintos artistas locales que, a través de su compromiso y su producción, propusieron pensar un mundo más justo y solidario. Sus biografías serán las coordenadas para acercarnos a distintos contextos históricos, y las obras un punto de partida para conocer sus mundos creativos.

Así como en los spin off, los universos ficcionales de una historia se multiplican en versiones infinitas, Espinoffera busca expandir la recepción de obras icónicas en nuevas apropiaciones que estimulen la imaginación, la exploración lúdica de lenguajes expresivos y una lectura anclada en el presente.

CAPÍTULO 1: OESTERHELD

Hay muchas formas de revisitar la historia, la ficción es una de ellas. A 46 años de la última dictadura cívico-militar, elegimos reflexionar a partir de la vida del escritor y guionista desaparecido, Héctor Germán Oesterheld y su famosísimo viajero de la eternidad.

Les proponemos partir de su biografía para comprender cómo la trágica historia de su familia es signo de una época marcada por el terror. Luego pondremos el foco en su icónica historieta, El Eternauta, para su reconstruir la trama de sus aventuras desde diferentes lenguajes artísticos que generen nuevos diálogos entre el autor y los estudiantes.

________________

Apertura del Coliseo de Poesía en la Biblioteca Nacional

El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un espacio que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. La propuesta tendrá lugar el último miércoles de cada mes, durante todo el año.

Coliseo de Poesía propone tres líneas de análisis:

-Coliseo de Poesía presenta: un ciclo que aborda distintos ejes del quehacer poético y convoca a referentes en la materia para abrir el diálogo.

-La palabra secreta: un ciclo en el que narradoras y narradores compartan sus textos poéticos ocultos, inéditos y cuenten qué lugar ocupa la poesía en sus vidas y obras.

-Pasajera en trance: un ciclo en el que traductores y traductoras conversen sobre los problemas de la traducción poética, la experiencia de lo extranjero y su inserción en el mapa nacional.

Durante la pandemia, el Coliseo de Poesía desarrolló una colección de videos de lecturas donde se pueden encontrar las voces de poetas como Arturo Carrera, Diana Bellessi, María Teresa Andruetto, Leopoldo Castilla, Alicia Genovese, Alberto Muñoz, Eduardo Mileo y Claudia Masin, entre otros. Se pueden oír en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y gratuita.

____________________

Vuelven las Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

FESTIVAL BORGES: figuras nacionales e internacionales, charlas y talleres

El Festival Borges es un encuentro dedicado íntegramente a la figura del escritor —ícono de la literatura universal y argentina— que tiene como objetivo revisitar su obra y establecer un diálogo actual para acercarla a nuevos lectores y públicos. Esta segunda edición se llevará a cabo del 8 al 12 de agosto, en el marco del 123º aniversario del nacimiento del autor. Se emitirá en vivo desde el canal de YouTube Festival Borges, con un total de catorce actividades programadas, todas gratuitas con inscripción previa a través de la web del festival.

La propuesta es homenajear al autor a través de temas indispensables para abarcar el mundo borgeano, pero también nuevas miradas sobre su universo como la física cuántica o el cine en su obra; la conexión francesa; la tensión entre su apuesta cosmopolita y su raigambre sudamericana; o el Borges lector.

Participarán del encuentro figuras internacionales y locales. En primer lugar, el autor español Javier Cercas, quien se referirá a sus lecturas de Borges y a la influencia que tuvo en su propia literatura. El reconocido poeta español Luis García Montero redescubrirá el rasgo poético en Borges, y el académico italiano Federico Favali trazará paralelismos entre los textos borgeanos y las piezas musicales de los siglos XIX y XX.

Asimismo, estarán autoras y autores argentinos como Beatriz Sarlo, quien se adentrará en el espíritu cosmopolita de Borges en tensión con su destino nacional; Alberto Manguel, que dará cuenta de su identidad como lector o María Rosa Lojo, con la conversión del héroe.

El festival cuenta con el apoyo de Mecenazgo, programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires; de Impulso Cultural, Fundación Itaú y Bajalibros. En 2021, ha sido declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En su primera edición tuvo 38.000 inscripciones de personas provenientes de 60 países.

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. Vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

TURNOS CON RESERVA PREVIA PARA INSTITUCIONES: Martes y Jueves a las 10, 12 y 14 hs./ Miércoles a las 12, 14 y 16 hs./ Viernes a las 12, 14 hs./ Viernes 16 hs exclusivamente en idioma inglés.

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs.

Duración: 90 minutos

Valor de las localidades: Instituciones privadas $150 por persona; Instituciones educativas públicas: Sin cargo; Estudiantes y Jubilados $200; Público general $350

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

Llega Recorridos Lectores de CONABIP para las adolescencias

Vuelve el Ciclo de charlas sobre temas y géneros literarios con la presencia de escritores y especialistas de distintas disciplinas del arte, la cultura y el pensamiento.

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), organismo dependiente del Ministerio de Cultura anuncia el regreso del ciclo Recorridos Lectores, a partir del miércoles 27 de julio y durante todos los miércoles del mes de agosto desde las 18 h.

En esta oportunidad, en el ciclo se desarrollarán distintas charlas que tendrán como eje central pensar las adolescencias. Destinadas a los mediadores de lecturas de bibliotecas populares así como también para su público joven lector, la agenda de charlas cuenta con la participación del filósofo Julián Fava; el novelista Luis Avila; la booktuber Cecilia Bona; el rapero Under MC y el periodista y conductor Maxi Legnami.

Más información sobre los expositores en este link de la web de Conabip.

El ciclo se presenta en doble modalidad: presencial en la sede de distintas bibliotecas y virtual con transmisiones en vivo por las redes de Facebook de CONABIP y Youtube de la CONABIP.

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

Presentación de Vencidos vencedores: Atravesar los umbrales del hambre, de Guillermo Whpei

Guillermo Whpei es pionero en el país en la lucha contra la esclavitud contemporánea y la promoción de la cultura de paz. Se desempeña como Presidente de la Fundación para la Democracia Internacional, la institución con sede en Rosario, que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la construcción de un mundo más justo. En su libro Vencidos vencedores. Atravesar los umbrales del hambre realiza un análisis profundo sobre las causales del actual entretejido social latinoamericano, desde el punto de vista de la sociología, la ciencias políticas y la historia.

Con la participación de Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992.

Jueves 18 de agosto, 18:30 hs

Museo Evita -Auditorio Cristina Banfi-

Juan María Gutierrez 3926, CABA

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

Aldeas Infantiles

Del 19 al 21 de agosto, Aldeas Infantiles invita a acercarse a la Plaza del Vaticano (Cerrito y Viamonte – CABA) para vivir una experiencia divertida, alegre y lúdica que nos invita a descubrir los derechos fundamentales de los niños y las niñas, por qué es necesario dar vuelta la realidad de los chicos y cómo podemos lograrlo. Esta actividad se realiza con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Horario: de 11 a 19hs. Entrada libre y gratuita.

Malvinas, tema del nuevo Concurso de Ensayo Histórico del Congreso de la Nación

El Congreso de la Nación lanza la edición 2022 del Concurso de Ensayo Histórico que lleva como nombre “Malvinas: una historia de soberanía argentina”, cuyas obras ganadoras serán premiadas y publicadas.

Pueden participar del concurso personas mayores de dieciocho años, argentinas nativas o extranjeras. Las obras deberán presentarse con seudónimo y enviarse a través de un formulario online. El plazo de recepción de los ensayos será hasta el 31 de octubre de 2022. Las y/o los ganadores recibirán como primer premio 200 mil pesos; el segundo lugar, 150 mil pesos y el tercer puesto, 100 mil pesos. Además las obras que resulten premiadas se publicarán y pasarán a formar parte de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Organizado conjuntamente por la Dirección General de Cultura del Senado y la Dirección General de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados, este concurso se lleva adelante desde el año 2016 con una importante participación y varios libros ya editados.

Para mayor información sobre las bases y condiciones, ingresar a www.senado.gob.ar / www.hcdn.gob.ar . Por consultas contactarse a concursocultura@senado.gob.ar o concursocultura@hcdn.gob.ar.

_____________________

Segundo llamado de BAMúsica 2022

Hasta el 19 de agosto, solistas y grupos de música pueden aplicar al programa de financiamiento de Impulso Cultural dirigido a apoyar y acompañar al sector musical independiente de la Ciudad. Cómo participar / Más información

La Red Federal de Teatros presenta la Primera Convocatoria Nacional para el fortalecimiento de las salas que la integran

El Ministerio de Cultura de la Nación presenta la primera convocatoria de fondos concursables para equipamiento técnico y adecuación de las salas que integran la Red Federal de Teatros, un programa que lleva adelante en conjunto con el Teatro Nacional Cervantes.

Con esta primera línea de subsidio de la Red Federal, cada sala o teatro podrá presentar una única postulación para mejora o adecuación edilicia y/o adquisición de equipamiento técnico, por un monto máximo de novecientos mil ($900.000.).

La inscripción estará disponible a partir del 3 de agosto y hasta el 17 de septiembre en el sitio somos.cultura.gob.ar donde se deberá completar primero el Registro Federal de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación.

Para más información o consultas escribir a redfederaldeteatros@teatrocervantes.gob.ar.

__________________

La Ciudad será nuevamente sede del Certamen para nuevos valores Pre Cosquín

El Ministerio de Cultura de la Ciudad junto a la Academía Nacional de Folklore y la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, lanzan la convocatoria para participar del 51° Certamen para nuevos valores Pre Cosquín, que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires por segunda vez luego de la última edición en 2021.

La inscripción para participar en esta instancia del certamen estará abierta hasta el 2 de septiembre y podrá realizarse a través de la web de la Academia de Folklore y de https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/precosquin2023 . Los ganadores de la sede CABA competirán en Cosquín con los representantes de las demás sedes y los seleccionados llegarán al escenario del gran festival nacional.

___________________

Presentación de Sangre joven, de Javier Sinay

El jueves 18 de agosto a las 19:00 hs. El autor conversará con Lala Toutonian.

*Eterna Cadencia - Honduras 5574, CABA.

Presentación del libro cicloINcierto

Este libro contiene los textos realizados en las Residencias de Dramaturgia cicloINcierto 9

Los esperamos el SABADO 13 DE AGOSTO A LAS 18HS / BIBLIOTECA PARQUE DE LA ESTACION / Tte. Gral. Perón 3326 CABA

Encuentro internacional sobre Negacionismo en la ex ESMA

“El Negacionismo como amenaza al sistema democrático” será el eje temático de la segunda edición de las Jornadas Internacionales “Desafíos en el Campo de los Derechos Humanos”, organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos. La convocatoria para la presentación de propuestas de mesas temáticas se encuentra abierta hasta el 15 de agosto.

Esta nueva edición, que se realizará el próximo 17 de noviembre en la ex ESMA, se propone abordar desde un enfoque interdisciplinario el fenómeno de las prácticas y discursos que pretenden negar y distorsionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en Argentina y otros procesos genocidas que se desarrollaron en América Latina y en el mundo a lo largo de la historia.

Se convoca a presentar propuestas de Mesas Temáticas en torno a alguno de los siguientes ejes:

1. Discusiones teórico-conceptuales sobre los discursos de odio y la negación, distorsión y banalización de los genocidios.

2. El negacionismo de los crímenes de la última dictadura cívico-militar en Argentina: sujetos involucrados, derivas históricas y debates actuales.

3. Negación, distorsión y banalización del Holocausto y otros genocidios perpetrados durante los siglos XIX y XX.

4. Negacionismo, medios de comunicación y redes sociales.

5. Estrategias para identificar y contrarrestar los discursos negacionistas: insumos pedagógicos, iniciativas comunicacionales, políticas públicas, herramientas legislativas y jurídicas. Propuestas, experiencias y debates.

Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a encuentrointdh@jus.gob.ar. Más información en argentina.gob.ar/derechoshumanos

Concurso Federal Raymundo Gleyzer de Desarrollo de Proyectos para Primeros Largometrajes

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) anuncia que hasta el 29 de agosto se encuentra abierta la convocatoria para el 13.º Concurso Federal para el Desarrollo de Proyectos de Largometrajes Raymundo Gleyzer. Esta iniciativa, que nació en 2006 y es un reconocido laboratorio de capacitaciones y tutorías especializadas, tiene como objetivo fomentar la formación de profesionales de cine en las áreas de dirección, producción y guion e incentivar la realización de proyectos de diferentes regiones del país.

Entre septiembre y noviembre de 2022 será la preselección de proyectos, lecturas del jurado y admisiones y, las capacitaciones, entre marzo y septiembre de 2023, con una metodología híbrida en tres instancias: regionales, virtuales y presenciales, permitiendo a los equipos trabajar y avanzar entre los períodos en los que se dictan las clínicas.

Los proyectos ganadores serán 12 en total: un largometraje de ficción y otro de documental por cada región del país, quienes recibirán la suma de $960.000 para los de ficción y $720.000 para los documentales.

Para conocer más sobre el 13º Concurso Federal para el Desarrollo de Proyectos de Largometrajes “Raymundo Gleyzer”, podes consultar en: : BASES Y CONDICIONES.

Por consultas relacionadas al 13º Concurso Federal para el Desarrollo de Proyectos de Largometrajes Raymundo Gleyzer: celina.defranco@incaa.gov.ar o ingresar a INCAA.

Premio Salón Nacional de Artes Visuales

Se trata del Certamen de Artes Visuales Argentino, organizado por el Palais de Glace que se realiza de manera ininterrumpida desde 1911. Está dirigido a artistas (y colectivos de artistas) argentinos o extranjeros, con dos años o más de residencia legal en la República Argentina, y mayores de 18 años de edad.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de agosto de 2022 y se premiarán las 6 (seis) mejores obras adquisición del conjunto de categorías, que pasarán a integrar la colección del Palais de Glace. Además, se premiarán otras obras por categoría: en total 43 premios no adquisición.

La inscripción se realiza en el Registro Federal de Cultura. Una vez registrado, ingresar a la plataforma y seleccionar “Premio Salón Nacional de Artes Visuales” para completar el formulario de inscripción. Durante la inscripción se deberá votar 1 jurado por tu región y 1 jurado del listado nacional.

Toda la información, requerimientos y reglamento para participar en la convocatoria 2022 del Premio Salón Nacional de Artes Visuales acá

Abre la convocatoria de Saberes comunitarios

Una iniciativa que promueve la formación colectiva conjuntamente entre el Estado y las organizaciones, colectivos e instituciones culturales de base comunitaria de todo el país.

Se trata de un espacio de formación permanente para formadoras y formadores de distintos ámbitos culturales y educativos, organizado en el marco del Programa Territorio de Saberes, de la Dirección Nacional de Formación Cultural.

Una propuesta en donde las clases las llevan adelante formadoras y formadores culturales comunitarios de manera grupal, visibilizando e integrando sus saberes en territorio. Los contenidos abordados parten de la reflexión sobre sus prácticas para luego integrarlas y transformarlas en conocimientos sistematizados y posibles de ser transmitidos, fortaleciendo así su rol como formadoras y formadores comunitarios.

El seminario consta de seis clases virtuales, y se organizan en 3 módulos temáticos de 2 clases cada uno:

MÓDULO 1 | La cultura desde una perspectiva de derecho

MÓDULO 2 | La salud comunitaria desde una mirada intercultural

MÓDULO 3 | El arte en y desde los espacios culturales comunitarios

Se realizan en forma quincenal dos lunes al mes a través de la plataforma Zoom, iniciando el 8 de agosto y finalizando el 31 de octubre; se podrá participar de todo el seminario, o por clase.

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 25 de julio y hasta las 12 h del viernes anterior a cada clase a través de la plataforma Formar Cultura.

Primer Concurso de novela negra “Puerto Negro”

Con el objeto de abrir un espacio para nuevos autores, la Universidad Andrés Bello (UNAB) realizará el Primer Concurso de novela negra “Puerto Negro”, abierto a escritores nacionales e internacionales que quieran presentar obras originales e inéditas, escritas en castellano y pertenecientes al género de novela policial o negra.

Las obras se podrán comenzar a subir a partir del viernes 1 de julio a cultura.unab.cl, y el plazo de entrega se extenderá hasta el 20 de agosto próximo a las 23.59 horas (horario de Chile).

El concurso entregará un premio único consistente en $1.600 USD (un millón y medio de pesos chilenos aproximadamente), y la obra ganadora será publicada por los sellos Real Noir, editorial española de novela negra que integra a grandes escritores españoles y extranjeros, y Puerto de Escape, editorial chilena que surge en la Región de Valparaíso.

Quienes deseen participar pueden revisar las Bases del “Primer concurso de novela negra Puerto Negro”, y en caso de requerir más información pueden escribir a concursopuertonegro@unab.cl.

Abre la convocatoria para la 4° edición del Premio AZCUY

Por cuarto año consecutivo, la compañía integral de real estate abre la convocatoria para una nueva edición del Premio Azcuy, en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y ahora de la mano de la recientemente creada FUNDACION AZCUY.

Se trata de un concurso de alcance nacional dirigido a artistas individuales o colectivos argentinos (o con residencia en el país desde hace más de tres años). Su misión es reconocer, difundir y fomentar la producción artística local, estimulando la puesta en valor del arte nacional.

Desde el 1 de julio al 31 de agosto los artistas podrán anotarse para participar con sus proyectos. Al cierre de la convocatoria, un jurado de expertos integrado por artistas, curadores, representantes del Museo Moderno y de Azcuy seleccionará 5 finalistas a quienes se les otorgará un premio estímulo de $200.000 pesos para desarrollar sus propuestas con mayor profundidad y volver a presentarlas al jurado. De esta presentación surgirá la obra ganadora que se dará a conocer en noviembre. El artista recibirá un premio de $2.000.000 pesos y la producción de su obra, que se pondrá en marcha apenas concluido el certamen bajo su dirección y supervisión, será enteramente costeada por Azcuy.

________________

Con una mirada con foco en lo federal esta nueva edición estará abierta casi un mes, contemplando 14 disciplinas y un presupuesto 40% mayor al de 2021. Mecenazgo es el programa que conecta miles de proyectos culturales con contribuyentes interesados en la cultura de la Ciudad. Conocé cómo aplicar

________________

Continúa abierta la convocatoria “TNC Produce en el país”

Hasta el 15 de agosto, el Ministerio de Cultura de la Nación y el Teatro Nacional Cervantes (TNC) convocan a Proyectos Teatrales para formar parte de la temporada 2023 del programa TNC Produce en el país. Para inscribirse, es necesario completar este formulario en el sitio del Teatro. Más información en www.teatrocervantes.gob.ar o escribir a cervantesenelpais@gmail.com.

Segundo llamado a la Convocatoria 2022 de Puntos de Cultura

El Ministerio de Cultura abre la VIII Convocatoria Nacional de Puntos de Cultura. Puntos de Cultura tiene como objetivo visibilizar, apoyar y potenciar la cultura comunitaria, construyendo una política pública junto a las organizaciones, con una perspectiva de la cultura inclusiva, libre de violencias, especialmente enfocada en: niñeces, juventudes, personas LGBTTIQNB+, pueblos originarios, migrantes, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, entre otras

¿Cómo participar?

Las organizaciones, colectivos y espacios culturales que deseen participar de la presente convocatoria, deberán inscribirse primero en el Registro Federal de Cultura.

Luego podrán postularse al segundo llamado a la VIII Convocatoria Nacional que permanecerá abierto hasta el 19 de agosto de 2022 inclusive. (quedan exceptuadas las organizaciones que adeuden rendición de proyectos anteriores y las que hayan sido seleccionadas en la VII Convocatoria de 2021).

Quedan exceptuadas las organizaciones que adeuden rendición de proyectos anteriores y las que hayan sido seleccionadas en la VII Convocatoria de 2021.

Para participar es necesario descargar, leer y completar los siguientes archivos:

· Bases y condiciones

· Preguntas frecuentes

· Instructivo

· Planilla de Designación - Responsable de la Organización de Base 2022

· Modelo Carta Aval 2022

Pueden participar organizaciones de base territorial con o sin personería jurídica y comunidades indígenas de todo el país que trabajan promoviendo la solidaridad, la inclusión social, las identidades locales, la participación popular y el desarrollo regional. Asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, organizaciones de hecho, que sean centros comunitarios y culturales, bibliotecas populares, medios comunitarios, clubes de barrio y de pueblo, grupos de teatro comunitario y de artistas, murgas, comparsas u organizaciones de expresión de la diversidad, entre otros perfiles organizativos.

Para más información y consultas: puntos@cultura.gob.ar

La Cámara de Diputados lanza la 2da edición del concurso de obras teatrales

La H. Cámara de Diputados de la Nación convoca a autoras y autores teatrales a participar del 2° Concurso Nacional de Obras Teatrales “POTENCIA Y POLÍTICA”. El concurso busca acercar las leyes a la comunidad y contextualizar los preceptos contenidos en ellas como punto de partida para abordar las convergencias y tensiones en el vínculo “arte – política”.

En esta oportunidad, el eje temático de la convocatoria es el cuidado del Ambiente, principio enunciado en el Preámbulo de la Constitución como la promoción del bienestar general para quienes habitamos el suelo argentino y para nuestra posteridad, y está específicamente contemplado en el artículo 41 de la Constitución como el derecho a gozar del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.

Pueden participar personas mayores de dieciocho años, argentinas nativas o extranjeras con acreditada residencia de cinco años en el país. Las obras deberán presentarse con seudónimo y enviarse al mail: potenciaypoliticaconcurso@gmail.com.

El plazo de recepción de las obras está vigente desde la publicación de las bases hasta el 15 de agosto del corriente año. Las obras ganadoras serán editadas en una compilación que se presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, edición 2023.

Para más información, puede consultar las bases y condiciones en el portal web de Cultura Diputados.

Premio Estímulo a la Escritura Todos los tiempos el tiempo

Hay cuatros premios de 350.000 pesos y un apoyo a la edición. Se trata de un concurso para obras en desarrollo. Convoca a escritores, guionistas, dramaturgos, historietistas e ilustradores de todo el país. Por tercer año consecutivo, la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y el diario La Nación convocan a autores de 20 a 40 años de todo el país a participar en las cinco categorías de escritura propuestas: Narrativa, Narrativa breve, Guión, Dramaturgia y Narrativa Gráfica.

En las cuatro primeras categorías, el ganador recibirá un Premio Estímulo de $350.000 pesos. La decisión estará a cargo de un prestigioso Jurado compuesto por los escritores María Sonia Cristoff, Héctor Guyot, Mercedes Halfon y Daniel Link.

La convocatoria está abierta hasta el 20 de septiembre de 2022 inclusive, a través del sitio web todoslostiempos.org donde se encuentran las bases y condiciones. En diciembre de 2022 se anunciarán las menciones y los premiados en cada categoría.

CATEGORIAS: Narrativa/ Narrativa breve/ Guión/ Dramaturgia/ Narrativa Gráfica

Concurso para películas de coproducción entre Argentina y Chile

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ente público no estatal en la órbita del Ministerio de Cultura, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile (MinCAP), presentan el Concurso para el Fomento a la Coproducción de Películas de Largometraje, en el que podrán participar películas coproducidas por productoras argentinas y chilenas.

Se seleccionarán dos proyectos de coproducción cinematográfica chileno-argentina de largometrajes (de ficción, documental o animación) presentados por dos empresas productoras argentinas, que participen del proyecto en calidad de coproductora minoritaria.

Simultáneamente, en Chile se elegirán dos proyectos presentados por empresas productoras chilenas que participen del proyecto en calidad de coproductoras minoritarias.

La inscripción se realiza del 18 de julio al 17 de agosto a través de la plataforma INCAA EN LÍNEA.

Para más información podés consultar las bases y condiciones del concurso.

Red Federal de Teatros: ya pueden sumarse salas y espacios escénicos de todo el país

El Ministerio de Cultura, junto con el Teatro Nacional Cervantes, promueve la Red Federal de Teatros para fortalecer a salas teatrales y espacios escénicos de gestión pública, universitarias, de colectividades o gremiales en todo el territorio nacional.

Podrán integrar la RED teatros estatales (provinciales, municipales), universitarios, gremiales y de colectividades, pertenecientes a personas jurídicas sin fines de lucro, que no sean susceptibles de recibir los beneficios contemplados por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800 y su Decreto Reglamentarios N°991/97.

Para los espacios que integren la RED FEDERAL DE TEATROS se lanzarán diversas convocatorias que se comunicarán oportunamente: subsidios para equipamiento, adecuación de salas, programas de formación técnica, fomento a la producción, entre otras líneas.

Podrán inscribirse, a través de sus coordinadores/as o directores/as, salas y teatros de gestión pública, gremial o de personas jurídicas sin fines de lucro que no estén amparadas por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800.

Ingresar a la plataforma somos.cultura.gob.ar, registrarse en el Registro Federal de Cultura: primero, como “persona humana/trabajador/a de la cultura”; y luego registrando el “espacio cultural” del que se es responsable, consignando información sobre la sala que postula.

Completados ambos Registros, podrán solicitar su adhesión a la RED FEDERAL DE TEATROS ingresando a “Convocatorias” dentro de la misma plataforma. Allí deberán consignar información técnica sobre la sala y adjuntar la información respaldatoria correspondiente.

Fechas de la convocatoria: La convocatoria está abierta de forma permanente. Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a redfederaldeteatros@teatrocervantes.gob.ar

El Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta distintas convocatorias para participar desde cualquier parte del país

Mes de la Cultura Independiente, hasta el 12 de agosto.

Mecenazgo, hasta el 22 de agosto.

¡Por el poder del juego!, hasta el 12 de agosto

BAFIM, hasta el 17 de agosto

BA Jazz, hasta el 31 de agosto.

Cultura Rap,

Puentes Culturales, hasta el 7 de septiembre.

BA Producción Internacional,

66° Salón Manuel Belgrano y 27° Salón de Arte Textil hasta el 7 de septiembre

Abrió la convocatoria al Programa “Tesoro de las Bibliotecas Populares 2022″

Hasta el 29 de agosto, las bibliotecas populares, que son parte de la CONABIP, pueden presentar proyectos destinados a poner en valor el patrimonio que guardan y conservan. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) convoca a las bibliotecas populares a presentar proyectos destinados al rescate, conservación, difusión y/o exhibición del patrimonio histórico-cultural, tanto de material que se encuentre en guarda en las bibliotecas o que pueda ser adquirido por las mismas.

Inscripción: Esta edición implementa una nueva modalidad para presentar la solicitud de subsidio al proyecto del programa “Tesoro de las Bibliotecas Populares”. La solicitud deberá hacerse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Para más información sobre la modalidad de tramitación ver videotutorial e Instructivo.

Consultas archivoydocumentacion@conabip.gob.ar.

Premio Itaú de Cuento Digital

Las Fundaciones Itaú de Argentina, Uruguay y Paraguay anuncian que se encuentra abierta la inscripción online para participar de la 12° edición del Premio Itaú de Cuento Digital, a través de su sitio web (https://www.premioitau.org/). Del certamen participan año a año estudiantes, escritores emergentes y personajes destacados de la literatura, quienes son encargados de elegir y premiar los cuentos destacados.

Como en años anteriores el Premio cuenta con dos categorías: Categoría General destinada a mayores de 18 años que cerrará el 4 de agosto, y Categoría Sub-20 para estudiantes de nivel secundario de hasta 20 años, que cerrará el 24 de agosto. En cuanto a los premios, en Categoría General los tres primeros cuentos premiados recibirán 2.000, 1.000 y 500 dólares respectivamente y, en Categoría Sub-20, el cuento destacado obtendrá una orden de compra por un dispositivo móvil. Además, los cuentos publicados en la Antología Internacional de ambas categorías recibirán una tablet. También habrá premios otorgados por las organizaciones aliadas y órdenes de compra para equipamiento multimedial de hasta $300.000 para las escuelas argentinas destacadas, además de dispositivos móviles para los educadores argentinos con más estudiantes seleccionados para ser publicados.

La historia del Premio y a las y los jurados de cada edición, puede encontrarse en el sitio de la Fundación (https://www.fundacionitau.org.ar/historia-del-premio-itau-de-cuento-digital/).

A su vez, a comienzos de este año, la Fundación Itaú lanzó la Antología “Voces de un mundo nuevo”, donde se encuentran las obras que fueron seleccionadas por el jurado internacional para integrar tanto la Antología Internacional de Categoría General conformada por 21 cuentos de escritores emergentes argentinos, uruguayos y paraguayos; como la Antología Internacional Sub-20 conformada por 24 cuentos de estudiantes secundarios de los tres países organizadores. A esto se suma la publicación de la Antología Federal Argentina y las Antologías Regionales Sub-20 de Patagonia, Buenos Aires, CABA, Cuyo, NOA, Litoral y Córdoba, todas estas conformadas por cuentos seleccionados debido al puntaje que obtuvieron en la ronda final por parte del Comité de Lectura.

Este año quienes estén interesados en participar del Premio Itaú de Cuento Digital, podrán encontrar toda la información e inscribirse en el sitio web de la Fundación: https://www.fundacionitau.org.ar/

Caja de Herramientas para la exploración vocal

Caja de Herramientas es un ciclo de formación virtual donde cuatro docentes reconocidos del ámbito de la música popular argentina abordan una temática en común. Este ciclo prioriza las validaciones personales de lxs talleristas, la diversidad metodológica a la hora de enseñar aspectos vinculados a lo interpretativo y el uso de herramientas técnicas a la hora de describir elementos que refieren a lo expresivo.

En esta edición de “Caja de Herramientas para la exploración vocal”, contaremos con la presencia de Roxana Amed, Liliana Vitale, Nadia Larcher y Lorena Astudillo.

El ciclo consta de cuatro encuentros virtuales en formato de taller práctico y vivencial. Se pondrán a disposición distintas técnicas vocales, junto al análisis de recursos expresivos, trabajos conceptuales y ejercitaciones corporales con el objetivo brindar nuevas herramientas técnico-expresivas utilizadas al momento de cantar.

Lunes 1/8 - ROXANA AMED: LA VOZ NATIVA

Lunes 8/8 - LILIANA VITALE: ESTADOS DE LA VOZ

Lunes 15/8 - NADIA LARCHER: DECANTAR. INTERPRETES EN PROCESO DE CREACIÓN

Lunes 22/8 - LORENA ASTUDILLO: CANTAR ES UN DERECHO

Las clases se realizarán vía zoom. Estarán disponibles para todos los inscriptos durante dos meses. Lunes de agosto de a 20 hs. ¿costo total? $6.000 (argentinxs) / 60 usd (extranjeros). ¿costo por encuentro? $2.000 (argentinxs) / 20 usd (extranjeros)

El Festival de Cannes, un sello de calidad

El Festival Internacional de Cine de Cannes en sus 75 años de existencia continúa siendo el festival de cine más importante del mundo en términos de proyección internacional.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración: 4 clases. Miércoles de 19 a 20:30 hs. Comienza el 24 de agosto. Las clases serán los días 24, 31 de agosto, 7, 14 de septiembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4800

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar

Taller de lectura Clásicos de ciencia ficción

Los sábados 20 y 27 de agosto, a las 19.30 de Buenos Aires, nos conectaremos por Google Meet para analizar la obra de teatro Robots Universales Rossum, del checo Karel Čapek, quien introdujo en el vocabulario cotidiano el término “robot”.

En el primer encuentro contaremos con la presencia de Federico Reggiani, traductor y editor de la obra. Coordina: Matías Carnevale, licenciado en lengua inglesa (UNSAM) y periodista cultural.

Arancel: 2500$ (para Argentina) o 25 dólares (para el extranjero).

Contacto: ma.carnevale@hotmail.com

Talleres de escritura, lectura y enseñanza de Entrepalabras

En el segundo cuatrimestre de 2022, Entrepalabras ofrece los siguientes talleres:

● Taller de escritura académica (artículos y ponencias). Coordina: Marta Marin. Cursada: 8 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

● Me leo, me leen, me corrijo, me corrigen II /Taller de autocorrección gramatical y ortográfica del propio texto II. Coordina: Verónica Bondorevsky. Cursada: 4 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

❖ TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA LIJ (Literatura infantil y juvenil)

● Es un decir… / Taller de lectura y creación de libro ilustrado. Coordina: Istvansch. Cursada: 8 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) inicio: 12/8

❖ TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA

● Leo, luego escribo II /Taller de narrativa breve II. Coordina: Inés Fernández Moreno. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

● Mano a mano: foto y relato /Taller de géneros fotográficos y escrituras narrativas. Coordina: María Inés Indart. Cursada: 4 clases asincrónicas (agosto y septiembre) / inicio: 12/8

● Lazos familiares /Taller de lectura y escritura a partir de textos de Silvina Ocampo, Katherine Mansfield y Clarice Lispector. Coordina: Silvina Marsimian. Cursada: 3 clases sincrónicas por zoom y 3 clases asincrónicas (agosto y septiembre) / inicio: 1/8

● Taller de escritura creativa a partir de la imagen. Coordina: Maru Leonhard. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a octubre) / inicio: 12/8

● La novela familiar / Taller de novela y autoficción. Coordina: Natalia Zito. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

● Leer y escribir no ficción /Taller de no ficción. Coordina: Gabriela Saidon. Cursada: 6 clases - 3 asincrónicas y 3 por zoom (miércoles a las 18 ARG.) - (entre agosto y octubre) / inicio: 10/8

● La palabra dicha y la palabra escrita /Taller narración oral y escritura. Coordina: Elizabeth Gothelf. Cursada: 8 clases - 4 asincrónicas y 4 por zoom (jueves a las 18 ARG.) - (entre agosto y octubre) / inicio: 18/8

● Taller avanzado de cuento. Coordina: Guillermo Martínez. Cursada: 6 clases asincrónicas (de septiembre a noviembre) / inicio: 9/9

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

“Escritores en Acción”: talleres literarios presenciales en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación abre la inscripción a dos talleres gratuitos a realizarse en forma presencial en el Espacio Cultural BCN de Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Escritores en Acción”, a cargo de la profesora Ariana Santa, es un taller de análisis literario en el que se proponen actividades de escritura orientado al público en general, donde en cada encuentro se debate el material de lectura enviado previamente mediante correo electrónico.

De este modo, el taller Cuentos y Crónicas, se realizará los días martes de 14 a 15:30 horas del 16 de agosto al 18 de octubre.

Asimismo, el próximo 18 de agosto de 16 a 17:30 h comienza la segunda edición de Las Aventureras, extendiéndose todos los días jueves en ese horario hasta el 20 de octubre.

Por razones de capacidad, para participar de ambos talleres será necesario inscribirse previamente a partir del martes 2 de agosto en www.bcn.gob.ar, el sitio oficial de la Biblioteca del Congreso.

Más información en las redes sociales de @BCNArgentina

La Biblioteca del Congreso suma talleres presenciales de dibujo y plástica

La Biblioteca del Congreso de la Nación anuncia la apertura de inscripciones para nuevas propuestas culturales abiertas a la comunidad que desde Agosto se dictarán gratuitamente en el Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el martes 2 de agosto a las 10 horas se podrán anotar a través del sitio oficial las personas interesadas en participar del Taller de Dibujo de nivel inicial que dictará el profesor Maximiliano Aquino, a partir del 8 de agosto a las 16 h.

Esta propuesta cuatrimestral finalizará el lunes 28 de noviembre y está destinada a público en general, mayores de 16 años. El taller promueve un acercamiento al dibujo a partir de una serie de ejercicios que ilustran sus nociones básicas y que buscan poner en marcha los procesos creativos inherentes a toda actividad expresiva.

También el 2 de agosto abrirá la inscripción para el Taller de manchas que el profesor Guillermo Weiss dictará a partir del miércoles 10 de agosto a las 16 h. La actividad propone trabajar y experimentar con la mancha, realizar una reinterpretación de pinturas y bocetos urbanos para lo que se utilizarán tintas varias (acrílicos y acuarelas) con pinceles, espátulas y rodillos. La dinámica será trabajar con soportes de gran tamaño como cartones, plásticos, papeles reciclados, telas, etc. Más información en www.bcn.gob.ar

Laboratorio de prácticas escénicas

LAV propone este espacio dirigido a actores, directores, performers, bailarines y artistas de todas las disciplinas interesados en el entrenamiento, la experimentación, prácticas y procedimientos.

Nos propondremos indagar el territorio de lo escénico utilizando para ello diferentes vías de acceso -cuerpo, tiempo, espacio, lenguaje, sustancia. A través de diversas experimentaciones, las sondearemos y entrenaremos en sus especificidades propias a la vez que desarrollaremos prácticas para ponerlas en sintonía.

El plan será dirigirnos hacia una acupuntura de lo escénico con el secreto propósito de lograr destilar su insondable cualidad magnética. Durante las cinco jornadas que componen la práctica, llamaremos “lo escénico” a todo aquello capaz de producir un campo magnético.

Cupos limitados y selección de postulantes. Docente Mariana Obersztern

5 clases

Jueves de 18:30 a 21hs

Del 4 de agosto al 1ero de septiembre

La Biblioteca del Congreso de la Nación abre la inscripción a talleres de plástica y objetos reciclables para escuelas

La Iniciativa estará a cargo del docente Guillermo Weiss y se orienta hacia alumnos y alumnas de escuelas primarias. Los talleres se realizarán en el Espacio Cultural BCN de Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los días jueves 4 y 11 de agosto de 14 a 15:30 horas, y los jueves 18 y 25 de agosto de 10 a 11:30 horas.

Para participar las instituciones deberán inscribirse previamente en este link

La actividad se abordará a partir de tres instancias: bocetos, realización y continuación. Los participantes podrán trabajar de manera libre y creativa generando un vínculo de pertenencia y encuentro con las herramientas plásticas.

El taller se realizará en contexto de la muestra de María Teresa Andruetto, expuesta en el propio Espacio Cultural BCN. La misma servirá de marco y disparador para la elección de personajes y recursos estéticos.

Club de lectura de cuentos “Lunes de Terror”

Coordinado por Lala Toutonian.

Julio: Stephen King 4, 11, 18, 25/ Agosto: Mariana Enriquez 8, martes 16, 22, 29/ Septiembre: Howard Phillips Lovecraft 5, 12, 19, 26/ Octubre: Silvina Ocampo martes 11, 17, 24, 31/ Noviembre: Bram Stoker 7, 14, 21, martes 29. (Los días martes son porque el lunes previo es feriado nacional argentino.)

El valor es de 3.500 pesos argentinos o 21 U$S.

Contacto: latoutonian@gmail.com

Tercera edición de “Patrimonio Arquitectónico Argentino. Cuidar el pasado con visión de futuro”

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura anunció en mayo la tercera edición de Patrimonio Arquitectónico Argentino. Cuidar el pasado con visión de futuro. El curso comenzará el próximo martes 7 de junio a las 18.30 h en el canal de YouTube de la institución.

A lo largo de 12 clases consecutivas, una vez por semana, se podrán conocer los trabajos de puesta en valor y restauración que actualmente realiza el organismo en varias ciudades y poblados de toda la Argentina. El curso está dirigido al público en general y también a profesionales del sector; no hace falta tener conocimientos previos en la materia. Se entregarán diplomas a quienes respondan exitosamente dos de los tres cuestionarios publicados.

Tal como se hizo en los cursos anteriores del año 2020 y 2021, las clases serán a través del canal de la Comisión Nacional de Monumentos en YouTube y estarán a cargo de reconocidos expertos en la temática. También contarán con la participación de artesanos, albañiles y carpinteros de cada uno de los pueblos donde ellos mismos ponen en valor sus construcciones supervisados por especialistas de la Comisión de Monumentos.

El Italiano a través del cine / L’italiano al cinema

Film que se analizará y sobre el que se trabajará en las clases: “Boccaccio ‘70″ (1962), de los directores Mario Monicelli, Luchino Visconti, Vittorio De Sica y Federico Fellini.

Destinado a: Estudiantes de Italiano y Amantes del Cine y de la Cultura italiana. (No es excluyente el nivel de conocimiento o desconocimiento del italiano)

A cargo de las profesoras: Carla Alliegro – Italiano / Lilian Morello – Cine

4 clases. Viernes de 19 a 21 hs. Comienza el viernes 5 de agosto. Las clases serán los días: 5, 12, 19 de agosto y 2 de septiembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $6000

NOTA: Se enviará la película a los alumnos y material de estudio

*CIEC | Centro Integral de Educación Cultural/ www.cursosarteycultura.com.ar | info@cursosarteycultura.com.ar |Tel: 15 66 69 17 69

Taller de Dramaturgia y ESI

En El Sábato espacio Cultural, Judit Gutiérrez, dictará el Taller DRAMATURGIA y ESI, que parte de esta experiencia de investigación y escritura MÁS INFORMACIÓN

Talleres en el Complejo Teatral Buenos Aires

Entre marzo y noviembre 2022, se ofrecerán talleres abiertos a la comunidad de iluminación, sonido, vestuario biodegradable, sastrería orientada a la confección de vestuarios de murga, taller de stage manager, música expandida, clases de puesta en escena, dramaturgia para adultos, sombrerería, zapatería y taller de gestión de proyectos culturales.

Para mayor información consultar en: www.complejoteatral.gob.ar

Talleres de Escritura FILBA

Certificado en Narrativa Latinoamericana

Está abierta la inscripción para el certificado online NARRATIVA LATINOAMERICANA HOY. UN PRISMA DE VOCES DISRUPTIVAS, coordinado por Nicolás Hochman y con un staff docente integrado por los escritores María Fernanda Ampuero (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Armando Alzamora (Perú), Dainerys Machado (Cuba), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico), Daniel Saldaña París (México) y Gina Saraceni (Venezuela).

La actividad es organizada por 17, Instituto de Estudios Críticos, de la Ciudad de México, y se realizará de manera virtual entre el 28 de febrero y el 30 de octubre.

Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tener lecturas específicas previas y con la posibilidad de disponer de los horarios como sea más conveniente para cada uno. El pago se puede realizar en pesos argentinos, pesos mexicanos, dólares o euros, a través de transferencia, tarjeta de crédito o PayPal.

A lo largo de ocho meses los participantes explorarán cuentos, novelas y crónicas de Margo Glantz, Ariana Harwicz, Mario Bellatín, María Gainza, Benjamín Labatut, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez, Rita Indiana , Marta Aponte Alsina, Julio Meza, Víctor Goldgel, Diamela Eltit, Ena Lucía Portela, Javier Sicilia, Andrea Chapela, Roque Larraquy, Daniela Tarazona, Matías Celedón, Czar Gutiérrez, Michel Nieva, Miluska Benavides, Liliana Colanzi, Carmen María Machado, Luciano Lamberti, Pilar Quintana, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Igor Barreto, Gonzalo Gálvez Romano, Claudia Hernández, Mónica Ojeda y Martín Kohan.

Para conocer el programa completo, los costos e inscribirse pueden ingresar acá.

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS está concebido como una posuniversidad, situado en el cruce de las sendas de la academia, la cultura y el psicoanálisis. Es un espacio de escritura, dedicado desde hace veinte años a la construcción y desconstrucción de nociones, formas y horizontes.

La fotografía, el cómic y el cine en el libro-álbum

Curso coordinado por Claudia Cadenazzo. Jueves 11 y 18 de agosto, 18.30/20.30hs (Arg). Costo: $3500. Socios ALIJA: $3000

Mail: infoalija@gmail.com / Web: www.alija.org.ar

Maestría en Cultura Pública de la Universidad Nacional de las Artes

La Maestría en Cultura Pública de la Universidad Nacional de las Artes abre la inscripción a sus seminarios destinados a estudiantes de doctorados, maestrías, especializaciones, investigadoras/es interesados en cuestiones vinculadas a la cultura pública.

El 5 de agosto comienza el seminario Procesos comunicacionales y nuevas tecnologías, a cargo de Santiago Marino. El seminario aborda la cultura pública y la comunicación. Específicamente identifica las transformaciones culturales y comunicacionales en relación a los Medios de Comunicación, su funcionamiento y su regulación. Se indaga, además, en las cuestiones de las tecnologías de información y la comunicación, las brechas e igualdades digitales.

______________

Yukio Mishima, vida y tragedia

En el presente curso se pondrá en juego la complejidad de factores que darían como resultado una figura de la talla de Yukio Mishima. Una personalidad poliédrica cuyo final dará conclusión y coronará una vida que simbolizará la tragedia de la modernidad misma.

Profesor: Alejandro Lincolao. Modalidad virtual. Viernes de 19:00 a 20:30 hs. 3 encuentros. Inicia: Viernes 12 de Agosto de 2022 MÁS INFORMACIÓN

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

La señal infantil Pakapaka estrena su nueva programación 2022

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta, desde el lunes 4 de julio, su nueva programación 2022. Las líneas conceptuales, este año, serán la participación, la soberanía, el deporte, la cultura, la escuela, las diversidades y lo federal.

La programación de los estrenos se efectuará en dos momentos: el 4 de julio y, luego, en septiembre,

Para septiembre, en ocasión de los festejos de los doce años del canal, Pakapaka tiene previsto estrenar La asombrosa misión de Zamba y Yazy por el cuidado del ambiente. La serie (seis capítulos de quince minutos); “La asombrosa excursión de Zamba por la historia”; “La asombrosa excursión de Zamba y Nina por la Argentina”; Muchas manos en el plato; Listo el pollo (tercera temporada); Micros NNAPEs; ¿A dónde vamos?; Enseñame (micros de arte en lengua de señas); Rosarito; Soñadores; Polinópolis; Pasá por acá (con los Chikuchis); El mundial y yo (una coproducción latinoamericana); y La orquestita, entre otros.

______________________

Tecnópolis presenta dos funciones de la obra «El hombre que perdió su sombra» con recursos accesibles

El espectáculo para niños y niñas es una versión libre del cuento La maravillosa historia de Peter Schlemil, de Adelbert Von Chamisso. Fue creada y dirigida por Eleonora Comelli y Johanna Wilhelm, y producida por el Teatro Nacional Cervantes. Luego de una larga temporada en la Sala María Guerrero del TNC, donde fue aclamada por públicos de todas las edades, la obra volvió al Microestadio de Tecnópolis en la undécima edición de la megamuestra de arte, ciencia y tecnología, que abrió sus puertas al público en las vacaciones de invierno y continuará hasta el 23 de octubre.

Los sábados 13 y 20 de agosto a las 15 h, Tecnópolis y la Dirección Nacional de Innovación Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación realizarán dos funciones de la obra con recursos accesibles para personas con discapacidad sensorial visual y para la Comunidad Sorda.

El hombre que perdió su sombra es una obra de teatro en la que coexisten lenguajes artísticos como las artes visuales, la música y el movimiento: dos músicos que tocan en vivo, dos artistas visuales que realizan proyecciones ilustradas, cinco intérpretes que traducen al movimiento la palabra, el sonido y la luz. Se trata de una obra que reflexiona con magia, humor y peculiar belleza sobre la vida

*Tecnópolis. JB de la Salle 4500, Villa Martelli

__________________

Fin de semana largo en Tecnópolis

El Parque abre jueves y viernes de 10 a 18 h, y de 12 a 19 h el sábado, domingo y lunes feriado. La entrada es libre y gratuita, sin reserva previa.

-Jueves 11 de agosto

A las 12 y a las 15 h en la Nave de la Ciencia habrá una función de Pensar en sabores. Entre las 10 y las 18 h también se podrá visitar «Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos» en la Academia Espacial, un espacio educativo dedicado a repasar la historia de la astronáutica argentina con talleres y actividades. Belisario es la primera serie animada fulldome de Latinoamérica, ganadora del Premio Quirino a la mejor obra innovadora de animación iberoamericana.

Por su parte, a las 11.30 y 14 h en Auditorio Orgullo Nacional estará Sinfonía Federal, una obra de teatro gauchesco que muestra a flor de piel la identidad y soberanía nacional, la solidaridad y la empatía entre los pueblos.

-Viernes 12 de agosto

Las actividades inician a las 11 h en la Nave de la Ciencia con El Gran desafío de Zamba y Nina, un espectáculo de PakaPaka lleno de juegos, música y baile. La segunda función se realizará a las 15 h. En Sopa de libros, dentro del Predio Ferial, se presentará Otras Sakimukis, historias de mujeres inquietas a las 16.30 h.

Y, a las 11.30 y 14 h en Auditorio Orgullo Nacional estará nuevamente la obra de teatro gauchesco Sinfonía Federal.

-Sábado 13 de agosto

La cita arranca en el Microestadio a las 15 h con una función de El hombre que perdió su sombra, la imponente puesta del Teatro Cervantes, que en esta ocasión contará con Audiodescripción introductoria e Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español, para personas con discapacidad sensorial visual, auditiva y de la Comunidad Sorda. A las 15.30 h en la Nave de la Ciencia la jornada sigue a puro baile de la mano de Bigolates de Chocote.

En Sopa de libros, dentro del Predio Ferial, se presentará Otras Sakimukis, historias de mujeres inquietas, tanto a las 16 como a las 17 h.

Para las primeras infancias habrá funciones de Flotante, una experiencia sensorial creada específicamente para despertar el asombro y la curiosidad. Las funciones se realizan a las 15:30, 16:30 y 17:30 h en el Galpón de las infancias.

-Domingo 14 de agosto

Desde las 15 h el Microestadio será el escenario para El Gran Baile de Zamba y Nina, un espectáculo donde Zamba y Nina se reencuentran con los chicxs para recorrer el conocido cancionero de la serie, junto con la icónica banda en vivo en un show especialmente diseñado para cantar, bailar y jugar.

En la Nave de la Ciencia habrá dos espectáculos inolvidables para los más chiquitxs: a las 15.30 h llega Vuelta Canela con sus canciones y juegos para todxs. Luego, a las 16.30, Nilocos dará su show a pura diversión.

Flotante, la experiencia sensorial para lxs más chicxs en el Galpón de las Infancias, estará a las 15:30, 16:30 y 17:30 h.

Y, en Sopa de Libros, dentro del Predio Ferial, habrá funciones de Otras Sakimukis, historias de mujeres inquietas, a las 16 y 17 h.

-Lunes 15 de agosto

Desde las 15 h en el Microestadio vuelve El hombre que perdió su sombra, una producción del Teatro Cervantes con una puesta imponente para toda la familia. A las 17h, lxs más chicxs van a poder jugar y cantar con El Gran Baile de Zamba y Nina.

A las 16 h en la Nave de la Ciencia será el turno de Los Cazurros, que recorren sus mejores historias a partir del humor y el absurdo. Juegan con los climas, los personajes y la música convirtiendo cada sala en un lugar donde todo es posible, sólo es cuestión de dejar volar la imaginación. En el Auditorio Orgullo Nacional habrá doble función de La chacota circo a las 14 y 16 h.

*Se puede ingresar al Parque por cualquiera de sus dos entradas: Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220.

Programación para infancias y familias en el Museo Moderno

- ¡Vuelve Caleidoscopio!

Taller de arte para niños, niñas y familias

Caleidoscopio es un espacio de encuentro creativo entre familias, para experimentar un universo de sensaciones con texturas, ritmos y mucha imaginación.

Comienza el sábado 13 de agosto, a las 16:00. Continúa todos los sábados, de 16:00 a 18:00.

Orientado a niños y niñas de 6 años en adelante.

Actividad gratuita con inscripción previa en museomoderno.org.

Días de las Infancias en el Moderno. Consultar programación (20 y 21 de agosto)

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_______

Concurso “Helado ARTEsanal”

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) presenta, en el marco de la campaña por el Día de las Infancias, el concurso “Helado ARTEsanal” del que podrán participar niñas y niños de 4 a 12 años de todo el país. Se trata de una propuesta de participación libre y gratuita de la que se seleccionarán 50 piezas de arte divididas en dos categorías, de 4 a 7 años y de 8 a 12 años, para luego compilar en un libro digital. A los cincuenta finalistas se les regalará un voucher equivalente a 1 kilo de helado y, asimismo, la entidad entregará órdenes de compra en jugueterías a los primeros tres puestos, y premios al primer puesto para los participantes de Casa Garrahan y Fundación Margarita Barrientos, Comedor Los Piletones.

Del 1ro al 31 de agosto se habilitará la plataforma web https://librodearte.com.ar/afadhya/ donde los participantes podrán inscribirse y cargar sus obras de arte (una por participante) en formato digital, en A4 (tamaño 21x29,7 cm) vertical o apaisado, y extensión “.JPG”.

Mi don imaginario

Mi don imaginario de Pablo Gorlero, musical para grandes y chicos que propone un viaje al universo Midón-Gianni. El libro es de Mariano Taccagni, las letras de las canciones son de Hugo Midón, la música, la dirección vocal y la dirección musical de Carlos Gianni, la dirección coreográfica es de Verónica Pecollo y la idea, la puesta en escena y la dirección general son de Pablo Gorlero.

El elenco está integrado por Ana María Cores, Alejandro Vázquez, Jorge Maselli, Fernando Avalle, Sacha Bercovich, Agustina D’Angelo, Lucas Gentili, Lucien Gilabert, Tatiana Luna, Flavia Pereda, Julián Pucheta y Pilar Rodríguez Rey.

Las funciones se ofrecerán los sábados y domingos a las 15 hs, hasta el 21 de agosto. En vacaciones de invierno, de martes a domingos a las 15 hs. Platea: $950.- Duración: 85 minutos (aprox.)

Espectáculo sugerido para chicos de 4 años en adelante

*Teatro de la Ribera (Avenida Pedro de Mendoza 1821)

La linterna mágica | Club de cine internacional exclusivo para chicos de 6 a 12 años.

Brinda 9 funciones al año, siendo una por mes de abril a diciembre. En los días previos a cada función, los socios reciben un link para leer una revista digital con textos e ilustraciones originales que los adentra en el mundo de la película del mes. Antes de cada proyección los niños son recibidos en la sala principal del Centro Cultural 25 de Mayo por los presentadores de La Linterna mágica y presencian una obra de teatro en la que se trabajan conceptos cinematográficos relacionados con el film y con el cine en general. De esta manera, se les brinda las herramientas necesarias para una mejor comprensión de la película que verán. Las películas, seleccionadas especialmente, abarcan todas las épocas del cine, los países, las lenguas y las estéticas más diversas.

Presentadores: Maia Menajovsky y Mariano Bassi + actores invitados

¡Cada mes una película diferente! +presentadores + obra de teatro + revista digital

Fechas 2022 | 4 de junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1 de octubre 5 de noviembre y 3 de diciembre a las 16 hs

Entradas a través de Alternativa Teatral y en boletería

* Centro Cultural 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

Ana y Wiwi

De Lorena Romanin. Luego de una exitosa temporada con funciones agotadas durante las vacaciones de invierno agregan funciones durante agosto. Es un espectáculo para toda la familia, con música en vivo, títeres y aires de campo. Una historia sensible y emotiva que habla de la amistad, el amor, la ternura, y el vínculo con los animales. Ana es una nena de 10 años que vive con su papá en el campo. Un buen día, su padre que es el capataz del campo, ayuda a dar a luz a una vaca y así nace Wiwi. Ana y Wiwi se vuelven inseparables y la vida de Ana se llena de alegría. Todo es perfecto hasta que la dueña del campo decide llevarse a Wiwi para venderla. Ana estará dispuesta a todo para salvar a su mejor amiga. ¿Lo logrará? Funciones jueves 7 y 21 de agosto a las 16 hs.

*Teatro 25 de Mayo. Triunvirato 4444

_____________________

Clases de teatro para niños

¿Siempre tuviste ganas y nunca te animaste? ¿Se te ocurrió este año? ¿Te lo recomendaron? No importa el motivo, lo importante es que ahora podés venir a tomar clases en la Sala de Teatro Ana Frank.

Grupos: Niñas y niños, lunes de 17:00 a 19:00hs. Inscripción abierta todo el año.

Consultá valores, días y horarios en info@salateatroanafrank.com

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

Cuentos que cuidan, dos libros para las infancias para descargar gratis

Cuentos que cuidan es una colección que invita a las infancias a asomarse a un universo de historias, historias en torno a los derechos de los niños y las niñas. En 2021 Filbita y Unicef se unieron para pensar de qué modo llegar a las familias con cuentos que despierten, hagan cosquillas e inviten a pensar, y de ese acuerdo surgieron dos nuevos títulos para la colección: La familia Michini, de Melina Pogorelsky y Vanessa Zorn, y Cichipo y Astrulina, de Luciano Saracino y Jimena Tello.

Los libros, que Unicef hará circular en distintos espacios de participación, intercambio y cuidado de las infancias en toda la Argentina, están disponibles para su descarga libre y gratuita.

La familia Michini

Gatito no para un segundo: salta de una lado a otro, corre por toda la casa y hoy hasta volcó su taza. ¡Es tan chiquito que solo quiere jugar! Pero mamá y papá están muy cansados y necesitan descansar. Cuando parece que la paciencia se acaba y nada tiene solución, llega una ayuda muy especial que hará que los Michinis aprendan que los gritos nunca son una buena opción.

Cichipo y Astrulina

Cichipo acaba de aterrizar en su nuevo hogar junto a su familia. A pesar de que su mamá y su papá están construyendo una casa muy parecida a la que tenían antes, Cichipo está triste: extraña su vieja casa, a sus amigos, las manzanas cuadradas… Hasta que una tarde conoce a un ser muy especial que le mostrará todas las cosas maravillosas que hay en el nuevo lugar y que, si las mira con atención y de la mano de su nueva amiga, comprenderá que no son tan diferentes a sus cosas favoritas.

Los Cuentos que cuidan, creados para los primeros años de la infancia, vienen con una guía de lectura para madres, padres y cuidadores, con información sobre los derechos en los que cada libro lleva a pensar y disparadores y sugerencias para conversar con los niños y las niñas. Porque la lectura se enriquece, ensancha y disfruta más con la conversación, porque conversar es pensar con otras y otros.

Les payases -Una obra en deconstrucción-

Cinco payases se sumergen en diversas aventuras. Aprenden al ritmo de la música, el baile, la risa y el juego otras formas de ver, vivir y sentir el mundo. Recorriendo escenarios fantásticos se hacen preguntas sobre el miedo, la violencia, la vergüenza y el amor. Juntes van enfrentando monstruos interiores para abandonar poco a poco estereotipos y mandatos.

JULIO

-Sábados 23 y 30 de julio y domingos 24 y 31 de julio- 14:30 hs - Teatro Border (Godoy Cruz 1838 - Palermo)

AGOSTO

-Domingos - 15hs - El Método Kairós (El Salvador 4530 - Palermo).

Ana y Wiwi

Ana es una nena de 10 años que vive con su papá en el campo. Un buen día, su padre que es el capataz del campo, ayuda a dar a luz a una vaca y así nace Wiwi. Ana y Wiwi se vuelven inseparables y la vida de Ana se llena de alegría. Todo es perfecto hasta que la dueña del campo decide llevarse a Wiwi para venderla. Ana estará dispuesta a todo para salvar a su mejor amiga. ¿Lo logrará?

Un espectáculo para toda la familia, con música en vivo, títeres y aires de campo. Una historia sensible y emotiva que habla de la amistad, el amor, la ternura y el vínculo con los animales. Destinada a niñxs mayores de 2 años. Un espectáculo para toda la familia, con música en vivo, títeres y aires de campo. Un espectáculo de Lorena Romanin protagonizada por Luciana

Desde el 5 de junio funciones los domingos a las 16 horas. Entradas desde $600. Descuentos a jubilados y estudiantes. En venta por Alternativa. Duración: 45 minutos. Para niños y niñas a partir de 3 años y para toda la familia.

*CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444.

Piso de las Infancias en el Centro Cultural Kirchner

Proponemos un Centro Cultural abierto que promueva el juego, la imaginación y la experimentación, haciendo que sea una auténtica aventura para las familias que se acercan.

Las salas del tercer piso van a funcionar como pequeñas fábricas y laboratorios para hacer, inventar y sorprenderse. Vas a poder participar de propuestas en las que puedas descubrir nuevos universos, crear con tus propias manos y apropiarte de un espacio pensado para las chicas y los chicos.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El piso de Infancias está abierto de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. Las entradas para los talleres se entregan en la puerta de cada sala 15 minutos antes de que comience la actividad.

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

Mi Cazacuentos Favorito

Ya se pueden leer los cuentos ganadores, finalistas y con mención especial de la segunda edición del concurso literario infantil Mi Cazacuentos Favorito, a través de Vivamos Cultura. La convocatoria fue organizada por Cazacuentos, con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo. El jurado, conformado por Pablo de Santis, María Fernanda Maqueira y Fernanda Ribeiz, deliberó entre los 175 relatos enviados por chicos y chicas entre 7 y 12 años, realizados bajo la temática “Soy valiente, tengo miedo”.

Centro Cultural de la Ciencia C3

Visitas conversadas por Lugar a Dudas. Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

En Tecnópolis

Desde el 16 de julio y hasta fines de octubre, la megamuestra de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica, presenta su onceava edición bajo el lema «Argentina soberana, creando futuros», con nuevas propuestas culturales y educativas para todas las edades, a cargo de más de 60 organismos e instituciones. El Parque del Ministerio de Cultura de la Nación abrirá de miércoles a domingos de 12 a 19 horas, durante el receso invernal. A partir de agosto, podrá visitarse de jueves a domingos; como siempre, la entrada es gratuita y no será necesario reservar con anticipación. Se podrá ingresar al Parque por sus dos accesos principales: Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220 (Villa Martelli). Para los recitales, espectáculos y charlas en los distintos auditorios, el ingreso será por orden de llegada, sin reserva previa. Luego de las vacaciones de invierno, la megamuestra permanecerá abierta de jueves a domingos hasta el 23 de octubre.

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, C. A. B. A.

