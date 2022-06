Guía de Arte y Cultura: semana del 24 de junio al 1 de julio

ARTE

Un muelle para el sol

Juliana Iriart se presenta en Moria Galería

En la segunda muestra individual de Juliana Iriart en Moria Galería, las obras de la artista nos preguntan “¿la sensibilidad nos puede salvar?”.

Hay muchas cosas que una reja no puede atrapar. La lluvia, el sol, los bichos, la luz de luna.

Hay muchas huellas que deja la naturaleza en nosotrxs y que también nosotrxs dejamos en ella.

Un cuadro pintado a la intemperie en una terraza de Chascomús, un piso lleno de polvo de tiza para que caminemos y fijemos nuestros pasos.

Una caverna dorada para escucharnos, los bordes de una montaña para contemplar.

La infinidad pintada en una cuchara.

Visitas de jueves a sábados de 16 a 20 hs, durante junio, con cita previa a: holamoria@gmail.com.

* Moria Galería, en Thames 608, C. A. B. A., tel.: + 54 911 3559 1530.

———

Natalia Cacchiarelli, Muestra Número Doce

Natalia Cacchiarelli, presenta "Muestra Número Doce" en SmartGallery Buenos Aires.

Del 9 de junio al 29 de julio, Natalia Cacchiarelli se presenta en su segunda exposición individual como artista de SmartGallery Buenos Aires.

En palabras de su curador el sociólogo y ensayista, Juan Laxagueborde (1984), esta muestra es la número doce, como diciendo que hubo otras y habrá otras. Tiene como particularidad que la pintura se nota, pasa al frente. Atrás queda la vocación matemática que por momentos le daba a Natalia sensaciones de soledad. Algo se movió: durante estos meses se dio cuenta que pintando de esta nueva manera, podía combinar aquellas obsesiones abstractas con la alegría primera y manual de pintar.

Toda la muestra es el resultado de un proceso que la derivó a un desorden contento donde los materiales y las formas en que se organizan sobre las telas están abiertas. Esto quiere decir que del hermetismo y los planos puros de mucha de su obra anterior llegó a un estadio donde lo que prima es la pintora, no su objeto. Las obras son un momento dentro de un estado de ánimo que Natalia quiso revocar de algunos formalismos que ya la aburrían.

Como una racionalista que decide probar las canciones del contrapunto de la pintura, Natalia nos convida en esta muestra una serie de obras que son el resultado abierto de un proceso. Si hay matemática, es a ojo. Si hay geometría, es a mano. Parece escucharse una advertencia o nota al pie entre los pasillos de las líneas ablandadas y las planicies del color: miren todo esto como mirando un movimiento. ¿Pero movimiento de qué? De nada en particular, como un llamado al movimiento sin más. Como una militancia del cambio de tema. Como una actitud quisquillosa, gestual y generosa que se milita haciendo para adelante, siempre acompañada de los fantasmas de atrás, como colegas contradictorios en la entretela de las discusiones con nosotros mismos.

La muestra se puede visitar desde el jueves 9 de junio hasta el 29 de julio 2022, de lunes a viernes de 13 a 19. www.smartgalleryba.com.

* Smart Gallery Buenos Aires, en Av. Alvear 1850, PB, C. A. B. A.

————

Sala inmersiva: una experiencia envolvente en el CCK

Con una programación inicial enmarcada dentro de la muestra Piazzolla 100, la sala inmersiva del Kirchner es el primer espacio de su tipo emplazado en una institución cultural del país. Equipada con catorce proyectores, un sistema de sonido de veinticuatro parlantes y un revestimiento acústico especialmente diseñado, la sala genera una sensación de inmersión en un entorno envolvente a través de las proyecciones en todo el espacio y de la utilización de técnicas de espacialización sonora. En este amplio lugar de doscientos metros cuadrados y seis metros de altura, los artistas locales exhibirán sus obras en un formato que brinda al público una nueva manera de abordar, sentir y disfrutar las producciones artísticas, y de completar la experiencia sensorial a partir de las piezas sonoras y audiovisuales que envuelven a los espectadores.

Abierta de miércoles a domingos de 14 a 20, la sala reproduce –en sus paredes, piso y techo– animaciones, fotos, videos, material de archivo y obras de arte inspiradas en momentos, ciudades y piezas fundamentales en la vida de Piazzolla. A su vez, el sistema de sonido confiere al público la posibilidad de completar la experiencia sensorial y descubrir nuevos detalles en la obra del músico a partir del tratamiento de las grabaciones multipista originales de clásicos como “Otoño porteño”, “Fuga y misterio”, “Adiós Nonino”, “Escualo”, entre muchos otros temas.

Hasta el 26 de junio, en la sala 207.

* CCK. Sarmiento 151, C. A. B. A.

______________

Verde y negro

Hache te invita a la inauguración de Verde y negro, la segunda exhibición de Florencia Böhtlingk en la galería, con curaduría de Santiago Villanueva, el martes 12 de abril de 17 a 21.

Verde y negro presenta obras recientes de Florencia Böhtlingk (Buenos Aires, 1966), donde se mezcla paisaje y calle, militancia y naturaleza. Los paisajes de Misiones aparecen, esta vez, despojados de relato; en el limbo de la propia paleta, sin comentario. También surgen palabras, que no reemplazan, sino que acompañan al mismo paisaje. En la serie de pinturas de marchas (8M, 24M, Cupo trans), Florencia traslada algo del espíritu constructivo con el que viene trabajando el paisaje desde hace años, a la mezcla de personas y consignas, que inevitablemente nos traen un aire de muralismo constructivo setentista, sobre todo la obra de Juan Manuel Sánchez. Aquí aparece algo nuevo que contrasta con la idea de la concreción del ideal político desde la huida a la naturaleza, como era el caso de la relación del paisaje en Carlos Giambiagi, al reclamo urgente y concreto, que no puede esperar. Casi dos tiempos en simultáneo, pero sin diferencias, dos tiempos que se acompañan, y que son posibles gracias a ese limbo.

Visitas: lunes a viernes de 14 a 19, hasta el 8 de julio. Otros horarios con cita previa. www.hachegaleria.com / info@hachegaleria.com.

* Hache, en Loyola 32, C. A. B. A.

___________

Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

“Simbiología” es una palabra inventada para desplazar los significados del arte (simbología) hacia la generación de relaciones con otros seres (simbiosis). La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo de más de 140 artistas de todo el país que exploran nuevas vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento.

Se realiza en conjunto entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Medifé. La curaduría está a cargo de un equipo dirigido por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, e integrado por Mercedes Claus, Florencia Curci y Pablo Méndez.

La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20, hasta el 26 de junio, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar.

* Centro Cultural Kirchner, en Sarmiento 151, C. A. B. A.

_______________________

Agustina Galindez Quesada exhibe “Catarsis”

El jueves 16 de junio a las 14h se inaugura en el nuevo Centro Cultural Borges la exposición “Catarsis” de Agustina Galíndez Quesada. La muestra forma parte del ciclo La Línea Piensa, creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía, un proyecto destinado a visibilizar los grandes exponentes que existen en nuestro país en materia de dibujo.

Se puede visitar de miércoles a domingos de 14 a 20 h

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, CABA

__________

Contar Malvinas, en la Biblioteca Nacional

A cuarenta años de la guerra, la muestra organizada por la Biblioteca Nacional propone una de las tantas formas de contar Malvinas.

El eje central de Contar Malvinas está conformado por los testimonios de ex combatientes que articulan su recorrido y que se ponen en diálogo con otros discursos, tales como los de la prensa y la ficción, y también, con documentos que la Biblioteca guarda en su acervo y que permiten recorrer tanto la dimensión geográfica como la histórica.

Se exhiben documentos del patrimonio de la Biblioteca Nacional en diversos formatos como: textos literarios e históricos, cartas y notificaciones conservadas en la Sala del Tesoro de la Biblioteca, mapas de la región en distintas épocas, fotografías de archivo y publicaciones periódicas de cada etapa de la guerra.

Los soldados y enfermeras ex combatientes que fueron entrevistados para la muestra comparten, también, materiales de la guerra que aún conservan: correspondencia privada con familiares, objetos recogidos en el campo de batalla, un almanaque en el que tachaban los días de combate, un birrete de guerra y hasta copia de un Documento de contrainteligencia del ejército que debieron firmar a su regreso.

Contar Malvinas se puede visitar hasta el 31 de julio de 2022 en la Sala Juan. L. Ortiz de lunes a viernes de 9 a 21 hs. Entrada libre y gratuita.

* Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, C. A. B. A.

________________________

Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020

Fotografías, instalaciones, pinturas y videos de más de ochenta artistas y colectivos de todo el país integran un recorrido que propone reflexionar sobre los recientes cambios sociales y estéticos, así como ampliar las fronteras de la categoría “mujer” como único sujeto del feminismo.

La propuesta curatorial estuvo a cargo de un equipo integrado por Valeria González, María Isabel Baldasarre, Viviana Usubiaga, Jimena Ferreiro, Luciana Delfabro, María Fukelman, Marcela Roberts, Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas, Julia Rosemberg y Eva Grinstein.

La muestra se despliega en la planta baja y pisos 1 y 2, y estará abierta hasta el 11 de septiembre de miércoles a domingos de 15 a 20. Entrada gratuita.

* Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, C. A. B. A.

_____________

Juan Carlos Distéfano: La memoria residual

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el martes 10 de mayo, a las 19, la muestra “Juan Carlos Distéfano. La memoria residual”, curada por María Teresa Constantin, que reunirá en el Pabellón de exposiciones temporarias una selección de esculturas y dibujos en los que el artista reinterpreta a sus grandes maestros de la pintura argentina y universal.

Por un lado, algunas de las esculturas tienen como punto de partida pinturas del renacimiento italiano o alemán, en las que la torsión de un cuerpo, un ínfimo detalle al margen del motivo central o la acritud del espíritu de la tela generaron objetos escultóricos centrales en la producción de Distefano. El segundo eje lo constituyen obras en las que el artista homenajea a pintores argentinos, como Lino Enea Spilimbergo, Ramón Gómez Cornet y Enrique Policastro, entre otros. Se trata de un conjunto atravesado por preguntas referidas a cómo la escultura puede dar cuenta del paisaje o de qué modo poner en volumen las pinturas con las que se formó y que aún hoy lo conmueven.

Podrá visitarse hasta el 31 de julio en el Pabellón de exposiciones temporarias del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

______________________

Segundo episodio de Un día en la Tierra

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires anuncia la apertura del segundo episodio de Un día en la Tierra, programa anual de exposiciones que despliega un discurso integral y holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. A lo largo de 2022 y en sucesivas inauguraciones, el museo presentará en todas sus salas más de once exhibiciones, hilvanadas a través de esta amplia narrativa, que incluyen tanto exposiciones colectivas de las colecciones públicas del Museo Moderno en diálogo con artistas invitados, como exposiciones individuales, mientras que las plataformas digitales del museo se desarrollarán importantes programas de contenidos artísticos, educativos y sociales.

SEGUNDO EPISODIO – MAYO 2022: Cuerpos contacto/ Cuerpos mutantes/ Florencia Rodríguez Giles: Sintomario/ La Chola Poblete: Ejercicios del llanto/ Cartón Pintado: Baile fantástico

Este sábado 25 de junio te esperamos a partir de las 15 h con la apertura de las exposiciones individuales: Eduardo Basualdo: Pupila; Delcy Morelos: El lugar del alma. Habrá muchas actividades para niños, niñas y familias en la Sala Yapeyú y Sala Supervielle. Musicalizará DJ Bad Boy Orange. Se proyectarán episodios de KM1 y La fábrica, en el auditorio. Además podrás hacer el recorrido completo por todas las exposiciones de Un día en la Tierra.

Las nuevas salas se podrán visitar a partir del viernes 20 de mayo. Se podrá visitar hasta el 28 de febrero de 2023.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

_________________________

Dolce far niente

El 17 de mayo la galería Isabel Anchorena inaugura exhibición de Benjamín Aitala que reúne una veintena de nuevas telas en gran formato y una serie de acrílicos sobre papel que conjugan medios digitales y pintura de caballete. Aitala crea un mundo fantástico con fondos tornasolados, en los que muchas de las imágenes pueden verse solo cuando el espectador se mueve: surgen de un sutil juego óptico y lúdico. Con herramientas digitales complejas, manchas gestuales, pintura tradicional y pintura en aerosoles, sus creaciones surgen a partir de motivos de un archivo con miles de imágenes de Internet, Instagram y Pinterest, que fue construyendo con los años. Superpone motivos figurativos hasta lograr una trama abstracta: subvierte géneros y estilos.

Entre colores deslumbrantes, incluye palabras (con un fuerte valor simbólico en su vida) que se transforman en grafismos e imágenes. Pinta una y otra vez con pinturas y luego con fibrones. Las múltiples imágenes se superponen: vistas de Shangai, comidas, frases, libros, pinturas actuales y clásicas que lo conmueven, santos, flora y fauna de distintas latitudes, planos de ciudades. Y la lista sigue.

Desde el 17 de mayo a las 19 hasta el 30 de julio. Visitas: lunes a viernes 11 a 20; sábados, de 11 a 15.

* Galería Isabel Anchorena, en Libertad 1389, C. A. B. A.

____________

Escuela de envejecer y Los órdenes del amor en el Parque de la Memoria

El Parque de la Memoria presenta la nueva programación para la temporada 2022. El sábado 12 de marzo inauguramos Escuela de envejecer, de Ana Gallardo, curada por María Alejandra Gatti y Lorena Fernández; y Los órdenes del amor, de Lucila Penedo y Novoa, curada por Cecilia Nisembaum.

ESCUELA DE ENVEJECER: ¿Cómo envejecer en un sistema que niega lo viejo? ¿Cómo envejecer frente a la idea del paso del tiempo como una amenaza que persigue la idea de utilidad? ¿Cómo crear las condiciones adecuadas para esa vejez?

LOS ÓRDENES DEL AMOR: Un proyecto que surge a partir de la investigación del archivo familiar de Lucila Penedo y Novoa, artista visual, fotógrafa y conservadora fotográfica. Construido a partir de la comunicación de una familia dividida por el exilio durante la última dictadura cívico militar Argentina, reúne una gran variedad de materiales personales como intercambios epistolares, postales, fotografías, dibujos, grabaciones y pasaportes que en esta muestra se hacen públicos para reflexionar en torno a las distancias y ausencias causadas durante el Terrorismo de Estado.

Las exposiciones se pueden visitar de martes a viernes de 11 a 17, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 18, en la Sala PAyS. Hasta el 3 de julio, entrada libre y gratuita.

* Parque de la Memoria, en Rafael Obligado 6745, C. A. B. A.

___________

No he visto árboles de tal naturaleza

Un pequeño ecosistema de producciones artísticas nos anima a preguntarnos cuál es nuestro vínculo con el entorno que habitamos. Cada obra cifra la incertidumbre que entraña lo cotidiano, la enhebra, la merodea y, sin proponérselo, la demarca. A través de un movimiento constante, donde nada pareciera estar en su sitio, catorce artistas quiebran la mirada automatizada del mundo. No he visto árboles de tal naturaleza invita a ejercitar una mirada atenta. Un puntapié para imaginar un (otro) mundo posible a partir de sus partes.

Curaduría, textos y diseño de montaje: Carolina Cuervo y Juana Fonrouge

Artistas: Viviana Blanco, Julian Brangold, Nacha Canvas, Camila Carella, Jimena Croceri, Emilia de las Carreras, Lucila Gradín, Julia Levstein, Enzo Luciano, Sabrina Merayo Nuñez, Magdalena Molinari, Lola Orge Benech, Andrea Ostera, Hernán Salvo.

Del 16 de junio al 27 de agosto

*Fundación Osde. Arroyo 807, CABA

_____________

Las exposiciones del Bellas Artes en el Centro Cultural Borges

Desde el 19 de marzo, el Centro Cultural Borges es sede de dos muestras producidas por el Museo: “Bellas Artes/Bon Marché”, sobre los primeros años de la institución (1895-1909), e “Inaugurales. Sara Facio y la creación de la colección fotográfica del Bellas Artes”. Además, en la “Reserva-Taller Libero Badii”, el público puede presenciar el proceso de catalogación de la colección del artista.

De miércoles a domingo, de 14 a 20, con entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

______________

Primer capítulo del año de Kilómetro 1 en el Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires estrena el primer capítulo del año de Kilómetro 1, su ciclo de intervenciones artísticas que vinculan el museo con el barrio y que se presentan quincenalmente en su canal de YouTube. El objetivo de este programa es visibilizar, señalar, poner en valor y potenciar a los artistas, sus talleres y las propuestas creativas, sociales y culturales que se desarrollan en la comunidad en el barrio.

En este primer capítulo del año de KM1, el artista Luis Pazos, convocado por el Museo Moderno para la acción, hizo entrega de 100 dibujos originales a paseantes y habitantes de San Telmo. Los dibujos, pensados por el artista como “shocks eléctricos” fueron realizados en una sola noche con fibras y papel blanco, como una forma catártica y espontánea de trasladar un estado anímico al papel. Inspirado en la capacidad de Alberto Greco para transformar lo cotidiano en propuestas estéticas complejas, Pazos se dispuso dar cada dibujo como un regalo a quien quisiera recibirlo. Durante algunas horas, el artista se acercó a las personas que estaban en la Plaza Dorrego de San Telmo y les ofreció su obra con un gesto humilde y cariñoso. A partir de esta acción, todas las personas que pasaron por la plaza en ese momento pudieron acercarse al arte y al artista de una forma próxima y cálida.

A lo largo del año, Kilómetro 1 continuará presentando una serie de acciones donde el museo sale al barrio y se conecta, a través de sus programas educativos y artísticos, con espacios de San Telmo como El Mercado, la Feria, los templos, el parque, la plaza y sus públicos específicos: niños, jóvenes, adultos, personas en situación de vulnerabilidad económica y social, educadores, personal de salud y sus respectivos deseos y necesidades.

En la próxima quincena, el museo presentará en KM1 una intervención de Jazmín Saidman.

El museo se puede visitar Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes: cerrado. Miércoles: entrada gratuita para público general. Entrada general: $50 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

* Museo Moderno, en Avenida San Juan 350, C. A. B. A.

_________________

Un dibujo

La muestra propone un proyecto work in progress del artista Ernesto Ballesteros, quien intervendrá el museo en su totalidad por medio de la producción de una obra que se llevará a cabo ante los ojos del público. La realización de este dibujo comprenderá un período de 6 semanas y participarán en la concreción 15 artistas, trabajando bajo la coordinación de Ballesteros.

Los visitantes podrán vivir el proceso de producción, presenciando el avance del dibujo de sitio específico sobre las paredes de ambas plantas del museo, en dos recorridos semanales programados y con reserva previa (viernes a las 19 en el After del museo, y sábados a las 16).

Esta obra se enmarca en una serie de piezas que el reconocido artista argentino viene desarrollando en los últimos años, a través de una exploración continua y heterogénea de disciplinas y materiales artísticos diversos.

Ballesteros y su equipo utilizarán lápices para la intervención del espacio. Los artistas participantes en el proceso son: Violeta Mollo, José Ignacio Fernandez, Laura Ojeda Bär, Ji Hyun Kim, Maximiliano Daniel Murad, Carlos Cima, María Mulder, Guido Orlando Contrafatti, Celina Eceiza, Lucia Reissing, Florencia Ferrari, Rocío Englender, Walter Andrade, María Valeria Maggi, Yael Desbrats, Triana Leborans y Juan Gabriel Miño.

A lo largo de estas 6 semanas en las que se esté desarrollando la obra, Ballesteros realizará un take over de las redes sociales del museo Marco, subiendo contenidos de manera periódica para habilitar el diálogo con el público, mencionar hechos puntuales de su trayectoria y contar detalles sobre Un dibujo.

La inauguración oficial de la exposición se realizará una vez haya terminado el proceso, a finales del mes de abril, y podrá visitarse hasta el mes de septiembre de 2022.

*MARCO- Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, en Av. Almirante Brown 1031, C. A. B. A.

_______________

MUMORA: Nuestro jardín de randas, en MUNTREF

Un trabajo colaborativo que investiga los motivos florales y vegetales que se habían abandonado en el siglo XVI, trayéndolos a la actualidad por las manos de las randeras tucumanas que colaboran con el Museo Móvil de la Randa, cuyo objetivo es acercar el trabajo artesanal a otros públicos y geografías, puede verse en MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes, bajo el nombre de MUMORA: Nuestro jardín de randas.

Curada por Alejandra Mizrahi, jardines y randas, se emparentan en la exposición que también alude a Tucumán, el Jardín de la República, el lugar en el cual hoy se sigue tejiendo este encaje y de donde provienen las artesanas.

Participan la artista e investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán Alejandra Mizrahi y las randeras (tejedoras) del pueblo El Cercado (Provincia de Tucumán). Asimismo, esta propuesta incluye la participación de la antropóloga Lucila Galíndez y la historiadora Isabel Heredia, de la Dirección de Acción Cultural del Ente de Cultura de Tucumán.

Las visitas al MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes se realizan de martes a domingos entre las 11:00 y las 18:00 horas. La entrada es gratuita. No requiere reserva previa.

* MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes, en Av. Antártida Argentina 1335, C. A. B. A.

____________________

Carlos Fuentes: un recorrido por su legado

El nuevo Centro Cultural Borges presenta Carlos Fuentes: un recorrido por su legado.

Por su parte, en Las palabras se las lleva el viento, la artista plástica Diana Schufer presenta una exposición cuya temática gira en torno al amor y los nuevos modos de relacionarnos. El desarrollo de la obra de Schufer se despliega a través de instalaciones, muchas de ellas sonoras, cuyo eje principal es el lenguaje de las relaciones interpersonales: el lenguaje del amor y el erotismo en todas sus variantes.

Las muestras se podrán visitar de miércoles a domingos de 14 a 20, hasta el domingo 3 de julio.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

_____________________________

Ganadores del Premio Internacional Peabody de Fotografía y Reels

Entre 2075 fotografías recibidas de 46 países de Asia, África, América del Norte, América del Sur y Europa, se anunciaron los ganadores de la primera edición del Premio Internacional Peabody de Fotografía y Reels. El certamen, que se realizará anualmente y que en esta edición tuvo como tema la comida.

Las fotos premiadas integrarán la muestra de la primera edición del Premio Internacional Peabody de Fotografía y Reels junto con medio centenar de fotos seleccionadas. El premio de Reels quedó desierto. La muestra podrá verse desde el 29 de abril, de lunes a viernes de 11 a 18. Además, se publicará un catálogo bilingüe.

* Espacio de exhibiciones de Peabody, en El Salvador 5761/3, C. A. B. A.

_____________________

Artes visuales en el Complejo Teatral Buenos Aires

CICLO DE INTERVENCIONES SITE SPECIFIC

Las pasiones alegres

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre.

* Teatro Sarmiento, en Avda. Sarmiento 2715, C. A. B. A.

______________________

Exposición 50° Aniversario del Teatro de la Ribera

La muestra en ocasión del 50º aniversario del Teatro de la Ribera incluye fotografías y afiches de los espectáculos que se realizaron en este teatro a partir de su reapertura en 2016. Las fotografías de Carlos Furman y los afiches diseñados por la sección de Arte del Complejo Teatral de Buenos Aires, invitan a un recorrido que no busca ser exhaustivo sino evocar, de una manera poética, las obras que se presentaron en estos últimos años.

Hasta el domingo 26 de junio. Entrada libre.

* Teatro de la Ribera, en Avda. Pedro de Mendoza 1821, C. A. B. A.

___________________________

Arte inteligente

Es la denominación que encontró la artista plástica Gabriela Pedro para categorizar obras en la que utiliza nanopartículas, materiales reactivos y electrónica para crear un innovador encuentro entre el arte y la ciencia.

Desde el primero de junio y durante dos meses, la artista tandilense exhibirá en Galería Arroyo su obra “Nina 1″, una escultura de cabeza de mujer con rostro blanco -a primera vista- que cambia sus propiedades cromáticas en tres instancias diferentes: toma color al sol, cambia los tonos con una luz led especial y vuelve a blanco con luz natural interior.

La escultura está realizada con materiales reciclados y pigmento inteligentes e incluye una caja de madera de la que sale una mano que sostiene “un secador de pelo lámpara” y mide 56 cm x 60 cm x 65 cm. La luz artificial que activa una de sus propiedades de color se enciende con un control remoto. En todos los casos el rostro vuelve a blanco en ambiente interior con luz natural.

La pieza en cuestión, única hasta ahora en el país con estas propiedades, permanecerá en exposición hasta julio inclusive en Galería Arroyo de lunes a viernes, de 11 a 18 horas, Arroyo 830, Ciudad de Buenos Aires.

____________________

El hábito de crear mundos

El Centro Cultural Recoleta presenta “El hábito de crear mundos”, una nueva programación que invita a descubrir los universos que creamos a partir de nuestros sueños celebrando la capacidad creativa que nos hace humanos y al arte como el territorio donde lo establecido se resignifica.

Una agenda de actividades con charlas, recitales, recorridos guiados por muestras, talleres, obras de teatro y más. Protagonizarán las actividades creadores como la artista plástica Renata Schussheim y el iluminador Roberto Traferri; Bárbara Cerro y Alexis Moyano, especialistas en arte digital; la poeta Diana Bellessi y la escenógrafa Mariana Tirantte. Lxs artistas visuales Mariel Uncal Scotti, Carolina Favre, Santiago Paredes y Lukas Alienígena exponen sus obras, mientras los recitales contarán con nombres como Andrea Echeverri (ex Aterciopelados), Dat García, Amor Elefante, Fransia, Natalia Spiner y Planeta Fungi. Habrá talleres de distintas disciplinas con Lea Caballero, Morgana Marchesi y Bruno Gianatelli, Mushe y Akira, Nayla Marc y Fernanda Blasco y también teatro con directores y dramaturgos como Jorge Thefs y Agustina Barzol Würth, Franco Verdoia y Laura Correa.

* Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, C. A. B. A.

_____________________

Juan Pablo Inzirillo en Wunsch Gallery

Luego de trabajar durante varios años en su provincia natal, Mendoza, Inzirillo regresa a Buenos Aires con la muestra “Vuelven las ferias de artesanías a Mendoza”, una propuesta que nos invita a conocer las últimas producciones del artista. Variedad de formatos y técnicas con especial hincapié en la pintura y una mezcla de cotidiano, mundano y artesano marcan la obra.

“Juan Pablo Inzirillo vuelve medio feriante, con sus bártulos al hombro, mudando su cotidianidad y lo doméstico de sus objetos y sus obras y además vuelve en modo artesano. Un artesano artista que se encarga de mezclarlo todo, de embarrarlo y confundirlo. Ese movimiento de desplazamiento, escurridizo y sencillo, es su marca personal. Una marca que respira datos móviles y barrio, grafiti, humor ácido, sesiones de terapia, contradicciones y fake news”, apunta el curador Federico Curutchet.

La muestra, que cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Elena, se podrá visitar desde el próximo 2 de junio y hasta agosto, con cita previa de miércoles a viernes de 17 a 21 hs.

* Godoy Cruz 1648 Timbre W, C. A. B. A., 1140942576, info@wunsch.com.ar

____________

Mamushkas

Mamushkas es un proyecto de exhibición basado en el material fotográfico del archivo familiar de la fotógrafa argentina Carla Lucarella. El personaje protagonista de la exhibición es Rosa Mogilevich, la madre de la artista, quien murió en 1978 a los 26 años de edad cuando Carla tenía 4 años. La exposición se estructura en una línea de tiempo compuesta por fotografías pertenecientes a diversos archivos familiares que retratan a la madre, en diferentes momentos de su vida, que fue muy corta e intensa.

Curaduría: Lorena Fernández. Hasta el 3 de julio. Soundtrack Imaginario: Diego Maxi Posadas.

* Centro Cultural de la Memoria. Av. del Libertador 8151, C. A. B. A.

__________

Colección Comentada

Un encuentro entre obras de la colección y poetas, artistas visuales, historiadores y curadores, en donde la interpretación y el parecer generan otro espacio de intersección. ¿Qué es una colección? ¿Cómo se conforma? ¿Cuántos huecos y vacíos histórico - políticos tiene esta colección? ¿Desde dónde habitar ese vacío? ¿Lo nuevo deviene en otras temporalidades? ¿Cómo se reescriben y resignifican las obras en función de los textos? ¿Qué antecede a qué? La colección como punto de partida. La sala en su estado original. A partir de estas preguntas, desde el Área de Artes Visuales del Conti en colaboración con el Área de Literatura, proponemos un acercamiento para revisitar una selección de obras de la colección del Conti.

Hasta el 3 de julio. Más información, aquí.

Convocamos a comentar: Teresa Arijón / Marie Bardet / Ariel Cusnir / Fernando Davis / Mag De Santo / Gustavo Dieguez / Equipo PICT “Archivo Ricardo Carpani” (CIAP/UNSAM) / Natalia Fortuny / Verónica Gómez / Pablo Katchadjian / Nina Kovensky / Alejo Ponce de León / Florencia Qualina / Lucía Reissig / Sebastián Rey / María Laura Rosa

Colección del Conti: Artistas: Carlos Alonso / Carolina Andreetti / Fernando Bedoya / Ricardo Carpani / Juan Carlos Distéfano / Elena Diz / Diana Dowek / Mario Erlich / Omar Estela / Javier Bernasconi / Marcelo Montanari / Marcela Oliva / Luciano Parodi / Margarita Rocha / León Ferrari / Guillermo Forchino / Alejandra Lapacó / Luis Felipe Noé / Juan Carlos Romero / Marcia Schvartz / Daniel Santoro / Francisco Venturi

* Centro Cultural de la Memoria. Av. del Libertador 8151, C. A. B. A.

______

A plena luz del día / Encrucijada de presentes

Muestra colectiva en el marco de la Beca FNA – CONTI. Durante el 2021 el Conti, junto al Fondo Nacional de las Artes, realizó la Beca FNA - CONTI Programa de Capacitación y Producción en Artes, Derechos Humanos y Memorias con un enfoque transdisciplinar que incluyó a diferentes áreas del Centro Cultural: Música, Danza, Teatro y Artes Visuales. Es allí donde se inscribe esta muestra.

Curadoras: Karina Granieri y Julia Masvernat. Hasta el 3 de julio.

Artistas becados: Brotes de Escarlata (Alma Szadurski, Gona Ripoll, Gregorio Castro, Marlene Fang, Ramiro Arsanto) / Carolina Favre / Emilia Castañeda Remón / Josefina López Muro / Júlia Barata / Lucía Sbardella / Luciana Pía Faccini / Lucrecia Lionti / Paula Salischiker / Santiago Fredes / Sofía Ungar

*Centro Cultural de la Memoria. Av. del Libertador 8151, C. A. B. A.

____________

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

____________

Marea Modular. Oráculo de la imagen en potencia

Es la cuarta exposición virtual producida por Espacio Pla y el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA. En esta ocasión, con la curaduría de Malena Souto Arena y Merlina Rañi, se presentan las artistas Aldana Bit, Constanza Castagnet, Daira, Dano Marello, Prifma, QOA, Renee Carmichael y Vicky Lamas, en una exposición colectiva alojada en la web, programada por Renee Carmichael como una obra-sitio web que contiene y vincula el conjunto de obras visuales, piezas sonoras y poemas.

Daira, Dano Marello, Prifma, Vicky Lamas presentan 32 obras visuales que exploran desde el soporte digital; Aldana Bit, Constanza Castagnet y QOA, artistas provenientes del arte sonoro, presentan 16 piezas sonoras; 7 poemas que se desprenden de las piezas exhibidas de Laura Fuchs (Prifma), Aldana y Constanza; y por último Renee, que viene del campo de la escritura y el código, propone este sitio web.

La muestra invita al visitante a sumergirse en un espacio inicial donde conviven todas las obras. Si alguna pieza lo convoca, el visitante puede posarse en ella y activar el Oráculo de la imagen en potencia a través de un click.

El Oráculo de la imagen en potencia es una sala que aparece para conectar tres obras de forma aleatoria, es decir azarosa. El visitante puede consultar el oráculo las veces que desee y en cada oportunidad la imagen generada a través del vínculo entre las obras tomará una nueva manifestación. Cada experiencia es distinta, no hay una relación predeterminada, cada click conectará de manera totalmente diversa y arbitraria un poema, una pieza sonora y una obra visual.

Hasta el 31 de agosto.

Sitio web del Pabellón Bellas Artes UCA.

_________________

Cardinales, camino a la ternura

El viernes 22 de abril inauguramos Cardinales, camino a la ternura. Poéticas visuales en territorio nacional, exhibición a cargo de artistas de Salta y Jujuy. Se trata de la primera muestra del ciclo de exposiciones colectivas El territorio no es un mapa, con la coordinación artística de Florencia Califano, que se exhibió previamente en el Museo Regional de Pintura “José Antonio Terry”.

La muestra reúne obras de doce mujeres artistas: Graciela Coronel, de Los Paños, participa con de objetos, pinturas y una instalación; Milagro Tejerina, fieltrista y docente de Ledesma, con una instalación textil; la escritora Estela Mamaní, de La Quiaca, con una intervención del espacio con su poesía, y Ana López, Graciela López, Marilyn Belizane, Aurora Lucas, Patricia Pérez, Miriam Pérez, Margarita López, Estela Saavedra y Martina Arias, integrantes del grupo Tsinay Thá Chúmaás, de la comunidad wichi de La Puntana, Salta, con sus “nockattaj” (muñecas realizadas en fibra de chaguar).

Se podrá visitar en el cuarto piso de la Casa hasta el 31 de julio de 2022, de miércoles a domingos de 15 a 20.

* Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, C. A. B. A.

___________

Ser Mujeres en la ESMA II: Tiempo de Encuentros

El viernes 18 de marzo, a las 12h, se inaugurará la muestra temporaria Ser Mujeres en la ESMA II: Tiempo de Encuentros busca profundizar sobre aspectos que no han tenido mucha visibilidad en nuestra sociedad: las consecuencias en la vida de las sobrevivientes, después de salir del centro clandestino. ¿Cómo reconstruyeron los vínculos familiares y sus proyectos de vida?, ¿cómo enfrentaron los estigmas de haber sufrido y haber padecido -casi en la totalidad de los casos- violencia sexual?, ¿cómo las afectó el silencio y la falta de escucha?, ¿cómo fue para ellas participar en los juicios?

La muestra puede visitarse desde el 18 de marzo al 28 de julio, de martes a domingos de 10 a 17 horas.

La realizan el Museo de Sitio de Memoria Esma y el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el financiamiento de la Embajada de Alemania en Argentina.

* Museo Sitio de Memoria ESMA, Av. Del Libertador 8151/ 8571 (ex ESMA), C. A. B. A.

___________________

Claroscuro Latinoamericano

La muestra de Claudia del Río, curada por Francisco Lemus, se inaugura el jueves 23 de junio a las 12:30.

*Waldengallery. Viamonte 452, CABA.

___________________

Hilo de voz, de Guillermina Grinbaum

Hilo de voz, exposición individual de Guillermina Grinbaum curada por Kekena Corvalán, puede visitarse hasta el 26 de junio en el Museo Benito Quinquela Martín, La Boca. La exposición reúne una serie de obras con las que la artista construye un estado de situación de la trata de personas en la actualidad; un mapa donde materialidades, símbolos, números, ilustran una escena que se presenta al espectador cruda, urgente, alarmante.

Curaduría: Kekena Corvalán

De martes a domingos de 11:15 a 18 h

*Museo Benito Quinquela Martín, Av. Don Pedro de Mendoza 1835, La Boca

___________

Muestra Bs As, mi ciudad, mi gente - Homenaje Urbano a Sara Facio

En el marco de los 90 años de la fotógrafa argentina, seguimos celebrando junto a ella en el espacio público. Se realizará una exhibición en cuatro locaciones de la ciudad; Plaza de las Naciones Unidas, Alsina y Defensa, Plaza Congreso y Florida y Corrientes. Permanecerá hasta el 27 de junio.

___________

Océano: Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

Todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3, en Godoy Cruz 2270, Palermo, C. A. B. A.

__________________

Pioneras del tango

En el Museo Casa Carlos Gardel. Esta exhibición homenajea a algunas de las protagonistas de la historia del género desde sus comienzos. Se puede visitar lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h y sábados y domingos de 11 a 20 h. Las mujeres son protagonistas del tango desde sus comienzos, aunque muchas se perdieron en el anonimato. Esta exposición propone visibilizar algunas de las pioneras del género. Reúne objetos personales, fotos, partituras, y otros elementos de la época de las artistas Flora Gobbi, Rosita Quiroga, Paquita Bernardo, Tita Merello, Ada Falcón, Anita Palmero y Nelly Omar. Se destacan un vestido de Tita Merello, la guitarra de Rosita Quiroga y el bandoneón de la primera bandoneonista de la historia, Paquita Bernardo, en cuya orquesta debutó Osvaldo Pugliese. Cuenta con la curaduría de Marina Cañardo, encargada de seleccionar a las seis protagonistas de la exhibición, pioneras en discos, radio y cine, entre otras cosas.

________________

Curiosos en el Museo Larreta

Muestra en conmemoración a los 60 años del museo. La exhibición Curiosos estará compuesta por una importante selección del patrimonio artístico y documental que incluye ilustraciones originales, libros antiguos, primeras ediciones, manuscritos, objetos, fotografías y volúmenes dedicados. La exhibición podrá visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h y sábado, domingos y feriados de 10 a 20 h. Entrada general $50 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Museo Larreta. Juramento y Vuelta de Obligado

________________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional, Agüero 2502, C. A. B. A.

_______________

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21 h.

● La quinta pared, por Agustina Alazraki: entre lo surreal y lo sublime del pensamiento pictórico, la artista presenta una serie de emociones receptadas a partir de lo onírico. Mediante vivencias noctámbulas de lo etéreo, recibe un llamado de lo más recóndito del inconsciente y recurre a él para expresar en figuras, formas y perspectivas, el camino hacia lo insondable e incógnito.

● Ni tan POPular, por Barbi Arcuschin: las relaciones que Barbi establece a través de sus capturas muestran un lenguaje particular, artístico y documental con coordenadas espacio-temporales muy precisas. Muchas de estas personas no podrían pasar desapercibidas, pareciera que se desplazan entre lo cotidiano como si estuvieran en un escenario, pero otras, por el contrario, centellean su anonimato y ahí es donde la artista logra señala con el lente algún detalle o nota que exhibe el rasgo particular que las identifica.

● Espacio exterior, por Abril Benítez, Clar Mogni y Trinidad Landajo: la muestra organizada por la Cátedra Bissolino de la UNA se despliega a través de pinturas de pequeño formato que generan una atmósfera fría y distante, que explora formas de aproximarse a eventos invisibles.

● Joyas del Delta - tecnología espiritual, por Maja Lascano: el proyecto se encuentra compuesto por esculturas blandas que serán activadas performativamente durante los meses en que permanezcan allí. Se trata de un ornamento blando inspirado en los colores, fauna y flora del Delta, un dispositivo de tecnología espiritual.

.In Illo Tempore, de Mónica Souza. Inaugurada el 9 de marzo, se podrá visitar en el Espacio Sarmiento, de jueves a domingos de 15 a 21.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551

___________________

Muestra “Lygia & Lina por Luciana Levinton” en la Embajada de Brasil

En el Espacio Cultural del Palacio Pereda, de la Embajada del Brasil en Buenos Aires, podrá verse la muestra “Lygia & Lina por Luciana Levinton”, como parte de las actividades por el Bicentenario de la Independencia de ese país. Del 17 de junio hasta el 14 de agosto, de lunes a domingo, de 12 horas a 20 horas.

Son 100 obras de la artista argentina Luciana Levinton que dialogan con las formas creadas por la arquitecta italiana nacionalizada brasileña, Lina Bo Bardi (1914-1992) y la artista brasileña Lygia Clark (1920-1988). Oleos sobre tela y papel, y acrílicos sobre papel de diferentes dimensiones que visitan, entre otras referencias, el edificio de Sesc Pompeia, el notable proyecto de Lina construido en la ciudad de San Pablo, y las esculturas de la serie Bichos de Lygia, constituyen parte de la muestra.

“En Lygia & Lina, Luciana Levinton recupera las obras de Lina Bo Bardi y de Lygia Clark y –al igual que Lina con la cultura popular– no lo hace únicamente como motivo o como tema, sino que incorpora el montaje como procedimiento constructivo: toma las obras de estas mujeres y las descontextualiza, las fragmenta y las detalla como si mirara con lupa, prestando especial atención a ciertos rincones que podrían pasar desapercibidos para el observador casual.

La obra de Luciana, entonces, adquiere su originalidad en la impureza, a partir de la incorporación de otras obras dentro de su obra, a partir de la fusión de la arquitectura y la pintura, de lo geométrico y lo orgánico, de lo técnico y lo natural o de lo humano y lo animal. Luciana juega con la cita desplazada y, en este juego, hace referencia a un conjunto de artistas mujeres a las que trae al presente y las ilumina, dándoles una nueva vida y una nueva visibilidad, señala en las palabras del catálogo, Luz Horne.

Las obras, montadas de forma consecutiva, en una sucesión semejante a una línea de tiempo, se destacan por el carácter historiográfico que lleva consigo cada pieza, las cuales funcionan a su vez como documento de archivo e investigación y como lazo entre las diferentes salas, según la curaduría de Stefy Jaugust Casal.

*Embajada de Brasil. Arroyo 1142, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

______________

Voces y sentidos. Arte, relatos y saberes en el Decenio de las Lenguas Indígenas

La Biblioteca del Congreso y la UNESCO presentan la muestra Voces y sentidos. Arte, relatos y saberes en el Decenio de las Lenguas Indígenas. En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2022-2032, la muestra propone conectar con estas lenguas y con el conocimiento que ellas condensan, a través de sus relatos, su arte y sus juegos.

La muestra se exhibirá del 21 de junio al 21 de agosto y podrá visitarse en el Observatorio Unesco de Villa Ocampo, Elortondo 1837, Beccar, Provincia de Buenos Aires. El acto inaugural se llevará a cabo el próximo martes 21 de junio a las 16.30 h.

La entrada es gratuita, siendo necesario reservar entradas a través de nuestra página web para participar de las actividades. Podrá visitarse los viernes de 12.30 a 18 h y sábados, domingos y feriados de 10 a 19 h. En vacaciones de invierno de miércoles a domingos de 10 a 19 h.

La percepción sonora de relatos orales; obras de artistas plásticos sobre interpretaciones libres de esos relatos; espacio de juegos; selección de libros sobre la temática; proyección de cortometrajes y acciones participativas invitan a sumergirse, reflexionar y promover el valor de las lenguas indígenas de manera interactiva, lúdica y también contemplativa.

Además, se llevarán a cabo actividades y talleres para infancias, adultos, familias y especialistas. Se organizarán, asimismo, visitas guiadas de escuelas e instituciones, actividades artísticas, culturales y actividades especiales organizadas en forma conjunta por las distintas instituciones nacionales e internacionales involucradas.

____________________

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

———

BLEND #2

Una nueva propuesta del ciclo Bares Notables, programado y coproducido por el área de Artes Visuales y Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Este año el Bar Varela Varelita cumple 70 años y esta propuesta se suma a los festejos en el marco de las actividades y celebraciones programadas por el bar. Se trata de una intervención especialmente ideada para el contexto del bar de Palermo. Una selección de obras de artistas visuales contemporáneos, curada por Melina Berkenwald, que propone entablar un diálogo entre el espacio cargado de historias del tradicional bar y las obras de este conjunto de artistas. Las obras pueden visitarse de lunes a sábado de 7 a 1.30 am hasta el 2/7.

_________________

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación OSDE presenta el catálogo que reúne las obras ganadoras y seleccionadas de la 4ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Para verlo o descargarlo, click aquí.

__________

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18.

* Museo Histórico Nacional Defensa 1600, C. A. B. A.

_________

Juan Astica inaugura la muestra Tempo

Dioses Invisibles

El MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo, Sede Hotel de Inmigrantes, inaugura el 1 de abril a las 17:30 horas con entrada libre una instalación del consagrado artista cordobés Hugo Aveta que indaga en los modos actuales de percibir el espacio y el tiempo. Esta obra compleja y onírica, en la que convergen el dibujo, la fotografía, la escultura y el video, cuenta con la curaduría de la directora artística del MUNTREF, Diana Wechsler, y la interlocución creativa de Adriana Carrizo. Hasta el 25 de junio.

*MUNTREF Hotel Inmigrantes. Av. Antártida Argentina s/n, C. A. B. A.

________________

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

_____

Respirar, pensar, hacer: cuatro joyeros contemporáneos en el Museo de Arte Popular José Hernández

Como parte de la III Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, la exposición recorre el trabajo de Jorge Castañón, Fabiana Gadano, Graciela Lescano y Mabel Pena, joyeros argentinos que han marcado con su obra y labor docente la joyería contemporánea y han abierto los caminos para el desarrollo de esta disciplina. La muestra está abierta al público los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.

____________

Lo que cuento con mi cuerpo: muestra de artistas argentinas en acción en la Usina del Arte

Con la curaduría de Melisa Boratyn. El ingreso es por orden de llegada, con capacidad limitada, los días viernes de 17 a 20 h y los sábados y domingos de 12 a 20 h en la Sala Laberinto. Creadoras de diferentes generaciones y regiones de nuestro país presentan sus trabajos con temáticas como la política y la historia, la sexualidad, la fantasía y el juego, la relación con los materiales, la condición humana y la intimidad. Participan las artistas Delia Cancela, Celeste Leeuwenburg, Elena Dahn, Inti Pujol, Liliana Maresca, Verónica Meloni, Natacha Ebers, Ornella Pocetti, Geli González, Flavia Da Rin, Soledad Sánchez Goldar, Natacha Voliakovsky y Lucía Von Sprecher. La exhibición se aleja de estereotipos de género y rompe con imposiciones sociales sobre la figura de la mujer. Las trece artistas crean y comunican a partir de sus propias inquietudes, problemáticas, urgencias y deseos. Ellas exponen y representan de manera poética, explícita, amorosa y visceral, temas que nos atraviesan a todos.

___________________

Muestras en el Recoleta

En el marco de la nueva campaña El hábito de crear mundos en El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, se están presentando de martes a domingos muestras e intervenciones abiertas al público. Terra Incógnita, Guerrilleras, Bien común, Tipos y letras, Cómo llenar un bache y Mejores deseos son algunos de los títulos que se presentaron durante la Bienal de arte joven y que continúan en las diferentes salas y espacios del Recoleta.

TERRA INCÓGNITA

Renata Schussheim, Emilia de las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons

SALA CRONOPIOS

Transitar al borde del misterio. Perder la noción del tiempo y sumergirse en un espacio infinito donde el agua se vuelve tierra y la tierra se vuelve cielo. Donde mirar hacia arriba es mirar hacia abajo y viceversa. “Terra incógnita” es un territorio inexplorado, imaginado por Renata Schussheim, Emilia De las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons, donde la fuerza unificadora del color cobija nuevas mitologías, seres y comunidades, y pone de manifiesto la magnitud de lo desconocido.

GUERRILLERAS

de Carolina Favre

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala J2

Guerrilleras, de Carolina Favre, explora formas, materiales y conceptos provenientes de la historia del arte, la arqueología, la arquitectura y la vida cotidiana. Esta exposición presenta una familia de esculturas contundentes, con cavidades y protuberancias que evocan senos, manos, bocas y ojos. Presencias que se extienden en un mismo espacio interactuando entre ellas y con el público. Sus obras encuentran un delicado equilibrio entre la fragilidad y la fuerza, entre lo circunspecto y el absurdo.

CÓMO LLENAR UN BACHE

Artista: Lukas Alienígena

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala C2

Lukas Alienígena viaja y dibuja. Recorre y observa con sutileza y acierto los barrios del conurbano bonaerense. Fascinado por las escenas a las que asiste diariamente en González Catán, Virrey del Pino y Esperanza, en la muestra Cómo llenar un bache presenta imágenes y objetos, algunos de ellos de indescifrable procedencia, que le dan sentido y soporte a sus obras. En esta oportunidad, sus dibujos protagonizados por personajes humanxs y no humanxs, cobran una nueva dimensión narrativa y espacial.

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?

Salas 3, 4 y 5

Artistas: Melina Airaudo, Erik Arazi, Inés Beninca, Ainelén Bertotti Burket, Sebastián Carzino y Carmela Hijós, Rocío Englender, Yael Gerónimo Estevez, Tamara Goldenberg, Andrés Gorzycki, Santiago Gramajo, Mateo Grossi, Emilia Hendreich, Mimi Laquidara, Elías Leiro, Mabel, Daiana Martinello, Trinidad Metz Brea, Renata Molinari, Bart Network, Lucila Ortega, Julia Padilla, Javier Rodríguez, Nico Rodríguez Sosa, Superpraxis: Ramiro Carro y Juliana Lareu, Azul Van Peborgh.

Curadores: Tainá Azeredo

En este recorrido, nos acercamos al universo de 25 artistas y encontramos paisajes deconstruidos, cuerpos fragmentados, fronteras invisibles y relatos mínimos de la intimidad de personas y objetos. También nos adentramos en un espacio donde la memoria deja entrever las incertidumbres, las vergüenzas, los secretos, las celebraciones y el silencio. Y después de atravesar ruinas, artificios y sueños fracturados, nos hallamos en un intento de reconstrucción de este mundo, donde el fracaso muchas veces camina al lado de la ilusión. Y es en este juego de fracturar y reconstruir, donde habita la pregunta: y ahora, ¿qué hacemos?

VIRAL MURAL

Artistas: Earth Crusher, Doma, Ale Giorgga, Lu Yorlano, Elliot Tupac, Lacast, Elisa Strada, Fluorencia, Nuria Mora, Tec, Poeta, Malén Pinta, Cabaio, María Noel Silvera, Pum Pum, Unidos Crew, Valeria Calvo, Les soeurs Chevalme, Jorge Macchi y Florencia Aliberti.

Curador: Rodrigo Alonso

Diseño de Montaje: Daniel Fischer

Sala 6

ID.N (Identidad Nacional)

Sala 7

Diseñadorxs: Juana Alvarez Amespil, Daniela Arcos, Daniela Bittenbinder, Martina Dorrego, Sofia Scarpetta, Milagros Pugliese, Rocio Moreno Gracia, Marta, Camila Bader, Belén Fernandez Rincón, Agustina García Fernández, Josefina Borruto, Micaela Callejo, Romina Feniak, Agustina Postigo y Marlen La Rosa (FADI).

Curadores: Turquesa Topper, Gala Germain, Maria Constanza Salinas, Federico Cociolo (Departamento Moda, Arte y Diseño UADE).

La muestra exhibe objetualidades híbridas del proyecto ID.N (identidad nacional), proyecto realizado por las alumnas de Diseño y Gestión de estéticas para la Moda de la UADE. Las objetualidades expuestas surgen a partir de la selección de proyectos finales realizados, a través de un Jurado de expertos nacionales e internacionales del ámbito disciplinar.

BIEN COMÚN

Sala 8

Diseñadoras: Carla Mangino, Camila Scian, Catalina Caruso, Luciana Garrido y Rocío González.

Curador: Juan Lo Bianco

Se presentan cinco proyectos de graduación 2021 y 2022 de cinco jóvenes diseñadoras de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lanús.

Soy mi cuerpo es una campaña realizada con el fin de visibilizar la violencia, la presión y la cosificación que genera una opinión ajena sobre el cuerpo propio de una mujer.

Ola de Retorno es un proyecto sobre la presencia de plástico en los océanos cuya finalidad es la de concientizar sobre la problemática cultural de usar y tirar y sobre la reducción, selección y reciclaje de desechos plásticos de un solo uso mediante una campaña de acción y educación.

Florecer desde las palabras es un proyecto para personas en tratamiento oncológico que tiene por finalidad la creación de material didáctico para generar un espacio propio de creación y reflexión, para explorar deseos y recuerdos, dirigido a pacientes que comienzan su primera sesión de quimioterapia.

Comprender el Autismo es integrar para visibilizar y brindar información y herramientas sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) ampliando la concientización e integración, previniendo la exclusión y los mitos.

Cortá con la red es una campaña de lucha contra el ciberacoso, ya que en un contexto de sobreexposición a las plataformas digitales, las redes sociales se han convertido en espacios de furia, irracionalidad y denigración.

TIPOS Y LETRAS

Tipografía latinoamericana en el siglo XXI

Curadores: Juan Lo Bianco y Fernanda Cozzi

Sala L

Para los amantes del diseño tipográfico, es una muestra sobre tipografía latinoamericana contemporánea que presenta trabajos que fueron seleccionados entre más de quinientas piezas originales de las bienales latinoamericanas de tipografía realizadas entre 2004 y 2018.

EL FUTURO ES COMO LA GELATINA, TRANSPARENTE

Artista: Santiago Paredes

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala C1

La obra de Santiago despliega múltiples capas de ideas, situaciones y referentes derivadas de las bellas artes, las artes decorativas y el diseño. En esta muestra compone el espacio con materiales en estado crudo (una planta, un pliego de goma eva) y con elementos manufacturados (flores artificiales o una comida de caucho en miniatura) que edita meticulosamente, como un virtuoso alquimista de materiales que atraviesa pantallas y épocas.

MEJORES DESEOS

Artista: Mariel Uncal Scotti

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala J1

En Mejores deseos, Mariel se apropia de ciertas estéticas populares y las exalta. Se detiene especialmente en aquellas versiones de personajes populares de la industria del entretenimiento infantil que aparecen en calesitas, kioscos, carnavales; representadas a través de conocimientos informales y resistencias estéticas y personales en los márgenes de las ciudades. Ella se apropia desprejuiciadamente de lo ya apropiado, traduce lo ya traducido, mientras arroja una incógnita en forma de nebulosa sobre las proporciones y características específicas de los personajes que adornaron nuestros momentos de recreación en espacios públicos y colectivos.

Horarios del centro: Martes a viernes, de 13.30 a 22 hs. Sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 hs. Las actividades son de carácter gratuito y algunas requerirán inscripción previa. Mirá la programación completa en centroculturalrecoleta.org

________________

Bemberg, un recorrido especial

Los días 11, 18 y 25/6 a las 17 h se realizará un recorrido guiado por la muestra temporaria Bemberg, las ideas hay que vivirlas, en el Museo del Cine, donde se explorarán las distintas aristas de una mujer que, con obras de gran calidad, supo romper moldes y prejuicios en un mundo de hombres en el cine. Reconocida internacionalmente, María Luis Bemberg abrió las puertas a distintas generaciones de mujeres cineastas. La exhibición puede visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $50 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años: entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_____________________________

DANZA

El Cascanueces en versión infantil

La reconocida historia navideña de El Cascanueces fue estrenada en 1891. Cuenta con música de P. I. Tchaikovsky y adaptaciones musicales del Mtro. Juan Andrenacci. Actúan las Primeras figuras del Teatro Colón Ayelén Sánchez y Nahuel Prozzi, y del Teatro Argentino de La Plata, Romina Panelo y Emanuel Gómez.

Esta novedosa adaptación de Juan Lavanga incluye -gracias a la coreografía diseñada por Emanuel Abruzzo, una fusión de Ballet, Danzas Folklóricas Regionales y bailes diversos, en la que se incluirá al artista Foley Facundo Gutiérrez.

El Cascanueces tendrá funciones los domingos a las 11 hs., en el marco de la 32° temporada del ciclo “Vamos al Ballet”, un ciclo creado por la Fundación Konex con el propósito de promover y difundir en el público infantil el conocimiento y el gusto por los géneros clásicos.

Este espectáculo es posible gracias a Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y al apoyo de auspiciantes como Fundación Santander.

Domingos 12 y 26 de junio, y 3, 10, 17, 24 y 31 de julio. Sábados 23 y 30 de julio

Localidades: desde $ 1000, en venta en www.cckonex.org. WEB: https://vamosalamusica.org/

*Ciudad Cultural Konex. Sarmiento 3131, CABA

_________________

Sinfonietta y Carmen, el nuevo programa mixto del Ballet Estable del Teatro Colón

Con coreografías de Jiří Kylián y Alejandro Cervera, la compañía que dirige Mario Galizzi presentará este repertorio a lo largo de siete funciones. Bajo la dirección de Mario Galizzi el Ballet Estable del Teatro Colón presentará, a partir del próximo martes 28 de junio a las 20:00 horas, su segundo programa del año compuesto por las obras Sinfonietta y Carmen junto a la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por el maestro Javier Logioia Orbe.

Serán siete las funciones de este programa estrenando el martes 28 de junio a las 20:00 horas y continuando los días miércoles 29 y jueves 30 de junio a las 20:00 horas; y sábado 2, miércoles 6 y jueves 7 de julio a las 20:00 horas y domingo 3 de julio a las 17:00 horas.

Sinfonietta es una obra del compositor checo Leoš Janáček estrenada en 1926. El ballet de su compatriota Jiří Kylián (1947), creado en 1978 para el Nederlands Dans Theater, presenta una coreografía llena de energía y de vitalidad.

En Carmen, el coreógrafo y regisseur argentino Alejandro Cervera le dará una nueva visión a la famosa obra en una creación especialmente comisionada por el Teatro Colón para esta temporada del Ballet Estable.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

______

Danza en la Casa del Bicentenario

En junio, la Casa Nacional del Bicentenario ofrece dos espectáculos de danza imperdibles que se desarrollan en diálogo con la muestra Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010 - 2020+. Se trata de Mientras las cosas no se completan, solo de danza de Michel Capeletti, que se presenta los miércoles 22 y 29 de junio a las 20; y un Encuentro entre Ana Garat e Iván Haidar, los días sábado 25 y domingo 26 de junio a las 19:30.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 22 y 29 de junio a las 20

Mientras las cosas no se completan

Esta obra usa como estímulo compositivo la manipulación de una pieza de espejo y una banda elástica en la boca del intérprete para reflejar el espacio escénico y el público. En su estructura, Enquanto as coisas não se completam (Mientras las cosas no se completan – AR/BR) moviliza consciencia, musculatura y una alteridad indefinida que reflexiona sobre lo incompleto de nuestras acciones y existencia, desplegándose en distintas lecturas, sentidos y tensiones.

El solo ganó los subsidios del Prêmio Klauss Vianna de Dança (BR) y PRODANZA (AR) para su producción. Estuvo en temporadas entre Brasil y Argentina y participó del Festival Internacional de Danza Emergente de Buenos Aires, Palco Giratório SESC, Festival Buenos Aires de Danza Contemporánea y Festival LODO.

Sábado 25 y domingo 26 de junio a las 19.30

Encuentro entre Ana Garat e Iván Haidar

Síntesis de performance y diseño del espacio escénico

Ana Garat e Iván Haidar fueron convocadxs por la CNB para conocerse a través de una experiencia en la que, proponiéndose dialogar sobre sus prácticas y recorridos artísticos, crearán una intervención dentro de la Casa, Ana como performer e Iván como diseñador de un dispositivo donde Ana se mueva.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

________

Gira junio 2022 de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea presentará la obra Tensión Espacial las provincias de Santa Fe y Córdoba. Esta obra esta inspirada en reflejos del tango argentino y el pansorio coreano, con la interpretación vocal del cantante Seungjoon Jeog. Asimismo la maestra Margarita Fernández, directora del elenco, dictará en las localidades santafesinas de Gálvez , Coronda y Arequito un seminario de Técnicas Mixtas.

La música, compuesta por el propio coreógrafo, JAE DUK KIM, acompaña la obra, inspirada en reflejos del tango argentino y el pansorio coreano, con la interpretación vocal del cantante SEUNGJOON JEOG.

La sonoridad sincopada sirve de montaje a cada paso de la danza y toca los resquicios íntimos del sujeto andante. La puesta de vestuario se inspira en una relación regular entre los sujetos de la danza, donde se homologa la sensación de tensión con el contexto que se da en cada movimiento. Sirve de armadura de contención a cuerpos inconformes en su silueta, destacando la limpieza de los movimientos a partir del vestuario de caballero pulcro.

Programación

Tensión Espacial, de Jae Duk Kim.

22 de Junio - 20:30 h. Sociedad Italiana. Eva Perón 1422, San Jorge, Santa Fe.

23 de Junio - 21 h. DTC Dispositivo Territorial Comunitario. Liniers 1470, Gálvez, Santa. Fe

24 de Junio - 20 h. Salón “Oreste Mosconi” SU Mutual. Rivadavia 1756, Coronda, Santa Fe

25 de Junio - 21 h. Casa De La Historia Y La Cultura Del Bicentenario De Cruz Alta. Córdoba 1038, Cruz Alta, Córdoba.

Entrada libre y gratuita

Seminario en Santa Fe

Técnicas Mixtas. Dictado por Margarita Fernandez. Gálvez: 23 de Junio - 15 h/ Coronda: 24 de Junio - 16 h/ Arequito: 25 de Junio - 14 h

________________

Grub

Un recital de danza dirigido por Ana Frenkel, cuyo proceso creativo tuvo lugar en el marco de las Residencias artísticas 2021 de El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

Viernes y sábados a las 21:30h hasta el 2 de julio. Sala A. Duración 60′. Entrada general $800 por boletería o a través de tuentrada.com.

La producción obtuvo el premio Banco Ciudad a las Artes Escénicas. La obra cuenta con el apoyo de Prodanza.

*Centro Cultural San Martín. Sarmiento 1551, C. A. B. A.

_______________

BVozquecontemplas

Dos compañeras bailarinas se reúnen después de casi 30 años. Bajo los ojos del tiempo que pasa, nuestro cuerpo desvela un mapa de recuerdos.

Un recorrido de tiempo y movimiento por Gabriela Montes y Gabriela Romero. Música Original: Marcelo Fabián Martinez. Fragmentos de la Rapsodia Pampeana N 2 y Danza de la Moza Donosa de Alberto Ginastera. Piano: Mario Castelli. Voz: Ana Terra Leme

Funciones: Domingos de junio y julio a las 18 hs. Entradas $1.000 Duración 50 minutos

*Aérea Teatro: Bartolomé Mitre 4272- CABA

_________

El Mundo, 18 Bailarines, Un Show

(Por el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín). Aquí estallan las danzas de 18 bailarines. Usan este espacio como hoja en blanco para que hable y dance una conciencia colectiva. La información se contagia y, como telépatas, reaccionan, se relacionan, responden en sincronía. En sus cuerpos habitan los antepasados, son muchos más bailando en esta sala. En cada pie que empuja, en cada mano rozando el aire, en cada ojo que encuentra al espectador, en cada salto, en cada golpe, hay unas ganas vírgenes y explosivas de bailar.

Dirección: Norma Binaghi. Codirección: Damián Malvacio. Coreografía y dirección: Federico Fontán. Música original: Jiva Velázquez

Intérpretes (alumnos de 3º año del Taller de Danza Contemporánea)

Viernes 24, sábado 25 y domingo 26, 18 horas

Viernes 1º, sábado 2 y domingo 3 de julio, 18 horas

Duración: 40 minutos

Entrada libre (hasta agotar la capacidad del lugar)

*Hall Alfredo Alcón, Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

____________

Astor, nosotros

El nuevo espectáculo de la compañía de Leonardo Cuello, referente indiscutido del tango escenario y uno de los coreógrafos más destacados de la actualidad, propone celebrar los 100 años del nacimiento del músico argentino Astor Piazzolla a través de esta monumental obra de tango danza en viaje al interior del universo piazzolleano.

El espectáculo combina danza moderna y tango en una propuesta escénica con música del bandoneonista argentino e imágenes visuales de suma riqueza poética. Protagonizado por diez bailarines en escena e imponentes estructuras escenográficas - móviles y de diseño urbano- “Astor, Nosotros” recorre el espíritu piazzolleano y compone diversos paisajes urbanos, en una ciudad que no se detiene transformando permanentemente a quienes la habitan.

Desde el 9 de junio, ofrecerá nueve únicas funciones los jueves de junio y julio a las 20 en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Localidades $1800 disponibles en Alternativa Teatral y boletería del teatro.

* Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

_____________

Vuelve Experiencias en Escena al Borges

El ciclo creado y coordinado por la filósofa y coreógrafa Adriana Barenstein comenzará una nueva temporada en el Borges. Una vez por mes se presentará una obra de danza que emplee o cruce diversos lenguajes. Este año, la apertura estará a cargo de Ejercicio de libertad, de Natalia Tencer. En tanto que en junio será el turno de Renate Virtual y sus actuales, de Susana Szperling.

Dónde: Centro Cultural Borges

Auditorio Astor Piazzolla

Dirección: Viamonte 525, Buenos Aires

Entrada: libre y gratuita

_____________

Ovillo de luna

"Ovillo de luna"

El sábado 4 de junio estrena Ovillo de luna, la nueva producción de Amor Eterno, escrita y dirigida por Cecilia Gómez. Una obra que combina diferentes lenguajes como la danza, la performance y el movimiento aéreo del circo escénico actual.

Ovillo de luna ganó el premio CTBA a la creación y producción de artes escénicas en salas del circuito independiente 2021. Se trata de una coproducción de la compañía independiente Amor Eterno, el Club de Trapecistas y el Premio del Complejo Cultural San Martín.

Podrá verse todos los sábados a las 21 hs. Entradas: $1000 / Descuentos jub. y estud. $800 / Alternativateatral. Duración: 50 min.

* Club de Trapecistas Estrella del Centenario, en Ferrari 252, C. A. B. A.

____________________

Boquitas pintadas

Un espectáculo de Renata Schussheim y Oscar Araiz sobre la novela de Manuel Puig con el Ballet del San Martín.

Las funciones se llevarán a cabo los viernes, sábados y domingos a las 20 horas hasta el 17 de julio. Platea $ 850 Pullman $ 700 Viernes $ 450. Descuento 50% para jubilados y estudiantes. Duración: 95 minutos

* Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, en Avda. Corrientes 1530, C. A. B. A.

______________________

TEATRO

El intermediario

"El intermediario"se estrena el domingo 5 de junio

El domingo 5 de junio se estrena El intermediario, con dirección de Walter Jakob y las actuaciones de Julia Catalá, Marcelo Mariño y Rafael Solano.

En un intento desesperado por salvar su editorial de la quiebra, Fernanda ha publicado el nuevo libro de autoayuda de Susana Carulli, titulado Los intermediarios, separada de su marido hace un par de meses, ha tenido que recibir en su casa a Teto, su hermano mellizo, imposibilitado de vivir solo tras reiterados desórdenes de conducta.

Si para Fernanda Los intermediarios terminará siendo un completo fracaso, para Teto será el despertar de una transformación que contará con la ayuda de su vecino Sebastián, quien sin siquiera proponérselo, quedará atrapado en la compleja trama de los mellizos.

La obra ha sido merecedora del premio Estímulo Banco Ciudad otorgado por el Complejo Teatral de Buenos Aires.

Funciones: desde el domingo 5 de junio, domingos a las 20:45. Hasta el 28 de agosto de 2022. Localidades en venta, a $1200, en Alternativa teatral.

* Timbre 4, en Av. Boedo 640, C. A. B. A.

————

Open House

Open house

“Hace veinte años éramos diez jóvenes recién egresados del Conservatorio Nacional, y habíamos pensado varias cosas tontas para mostrar en el escenario: hacer playback, hablar a público amplificados por aparatos obsoletos, usar micrófonos que siempre acoplaban, pegarnos a la pared con cinta adhesiva e interpretar desde ahí monólogos muy tristes... Quizás en ese momento nuestra teatralidad todavía era novedosa. Ahora obviamente ya no lo es y lo sabemos. Sepan disculpar entonces si, 20 años después, con esta invitación que nos hizo el Festival Internacional de Buenos Aires, ven algo ya demasiado visto, o todo les resulta viejo. Pero aunque ya no resulte una novedad no podemos dejar de actuar lo nuestro, de hacer un teatro viejo. Somos actores que no sabemos qué vamos a producir en quien nos mire. No somos más inteligentes que el público. Nos sorprendemos con nuestras propias posibilidades expresivas. No intentamos producir arte, y si lo hacemos es casualidad. Somos extranjeros en el territorio de los artistas, no hablamos su idioma. No tenemos intereses vanguardistas, ni revolucionarios, ni mucho menos clásicos. Lo que sí supimos siempre es que esta obra no iba a dejar de hacerse nunca. Si uno de nosotros decidía irse, la obra iba a continuar igual, sin reemplazos, la propia obra se hacía cargo de la pérdida, del vacío. Durante cuatro años estuvo con nosotros Andy, nuestro conejo, pero hoy ya no está, murió. Otros también se han ido y sin embargo seguimos de pie. Y si el publico no viene la haremos igual porque nosotros sabemos y podemos soportar perdidas, soledad, abandono; son territorios caros para cada uno de nosotros. Así, Open House irá desapareciendo de a poco, hasta que solo queden las huellas de las palabras. Hoy miramos para adelante: ¿qué hay? ¿en qué nos transformaremos? No lo sabemos. Solo sabemos que la obra tendrá una muerte natural. La vida es densa y rápida, no hay demasiado tiempo para lo que no sentimos íntimamente. Eso es Open House”.

Después de 20 años vuelve una de las obras mas icónicas de la cartelera porteña con su elenco original mermado por ausencias.

Edición especial OPEN HOUSE/ 20 AÑOS

Funciones 17 y 24 de junio a las 20, entradas en venta.

ciclo: “Teatro mítico de Buenos Aires”

*CC25 de mayo, en Av. Triunvirato 4444, C. A. B. A.

————

Los asesinos de los días de fiesta

Seis extravagantes hermanos -Iluminada, Meneranda, Patricio de la Escosura, Honorato, Lucrezia y Anacarsis-, feroces y codiciosos, diseñan un plan para apoderarse de los bienes materiales de personas adineradas. En un clima humorístico de comedia negra, asistimos a la peripecia de estos personajes que desembocará, finalmente, en una tragedia imprevista. Como vampiros contemporáneos, la sed de posesiones materiales, el individualismo, la negación del amor y del erotismo, los va ganando por completo hasta llevarlos a urdir una siniestra gran estafa.

Dirección Marcelo Velázquez. Autor Marco Denevi - Adaptación Hernán Costa.

Funciones: Domingos 20 hs. Entradas: $1000. Compra/ Reservas: www.alternativateatral.com. Última función domingo: 26 de junio.

* La carpintería - Jean Jaurés 858 - C. A. B. A.

_____________________

Shamrock, comedia en verso

Despojada de realismo, con una puesta en movimiento y mucho juego físico, retrata con humor las tragedias que vivían los inmigrantes en la Buenos Aires de 1900, mientras escapaban del hambre y los mandatos. Empujados por la Gran Hambruna de la papa, entre 1845 y comienzos del 1900, miles de irlandeses abandonan sus tierras en busca de nuevos destinos.

La joven Mary es enviada a Buenos Aires por su familia, con el anhelo de darle un futuro mejor y para concretar el matrimonio arreglado con Dido, su novio irlandés ya instalado en la Argentina. Al llegar, descubre que su prometido la engaña con una argentina y que nada de lo planeado sucederá. Por primera vez, lejos de su amada Irlanda y en un país desconocido, Mary se pregunta si realmente quiere cumplir con los mandatos impuestos para las mujeres: casarse y tener hijos. Entonces, entre pasos de tango y scones, tiene una epifanía: “quiero ser independiente”. ¿Podrá lograrlo?

Autora y productora: Brenda Howlin. Dirección: Nano Zyssholtz.

Funciones: Viernes 21 hs - Junio y Julio

*Teatro Beckett (Guardia Vieja 3556).

______________________

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. Todos tenemos objetos y nos constituyen cada vez un poco más. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. Un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

Obra musical de la dupla Manasseri – Provenzano.

Sábados a las 21, desde el 14 de mayo. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro. Última función domingo: 25 de junio.

* ITACA COMPLETO TEATRAL Humahuaca 4027, C. A. B. A.

_______________________

Toma tres

Estrena en la cartelera teatral, una obra que invita a conocer una toma de colegio puertas adentro. Una propuesta innovadora, donde el espectador transita distintos espacios y tiene un rol central.

De Valentino Grizutti. Proyecto ganador de la Beca Creación 2021 del Fondo Nacional de las Artes y Mención Especial del Concurso Nuestro Teatro del Teatro Nacional Cervantes.

Funciones: Viernes a las 21.30 horas.- Entradas $1.200. Estudiantes / Jubilados $900. Reservas en Alternativa teatral. Última función domingo: 29 de julio.

* Teatro Silencio de Negras, en Pte Luis Sáenz Peña 663, C. A. B. A.

____________________

Vassa

Máximo Gorki concibió Vassa Zheleznova en 1910 y, consumada la revolución rusa, la reescribió por completo. Lo único que mantuvo de la original es el carácter avasallante de Vassa, una mujer que crió una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger. En esta versión no hay Rusia ni revolución. Hay crisis financiera, inflación y estallido social. Hay una casa y una empresa de las que casi no queda nada, con el padre fundador al borde de la muerte. Y los cambios que Vassa frenó como un dique parecen imposibles de detener.

Vassa, de Máximo Gorki, en versión de Felicitas Kamien, Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu, con dirección de Felicitas Kamien.

Humberto Tortonese como Vassa encabeza el elenco de este espectáculo que completan Horacio Marassi, Anabella Bacigalupo, Javier Pedersoli, Mariano Sayavedra, Andrea Nussembaum, Darío Levy, Viviana Vázquez, Rita Gonzalez y Diego Báez (integrante del Grupo de Titiriteros)

Las funciones tendrán lugar de jueves a domingos a las 20 horas. Platea $ 1.050 Jueves $ 550. Duración: 80 minutos. Última función domingo: 31 de julio.

* Teatro Regio, en Avda. Córdoba 6056, C. A. B. A.

________________________

Macbeth

Shakespeare más contemporáneo que nunca. Bajo la dirección de Daniel Casablanca y Andrés Sahade llega MACBETH, una de las piezas más emblemáticas de William Shakespeare. Ambición, amor, traición e intriga son los elementos con los que el dramaturgo inglés tejió esta maravillosa obra, que hoy está más vigente que nunca. Un encare moderno, descontracturado, lejos de la solemnidad, accesible, cercano al espectador. Una puesta ágil e imprevisible, donde se tensan las cuerdas del humor para darle profundidad a la tragedia.

Macbeth fue capaz de hacer cualquier cosa para conseguir poder. Y una vez que lo tiene hará cualquier cosa para conservarlo. Y sería capaz de hacer cualquier cosa para perpetuarse. ¿Será necesario ser un asesino para obtener el poder?

SÁBADOS 19:30H. Precio de las entradas: $1500.- Sistema y link de venta: Alternativa Teatral

*EL MÉTODO KAIRÓS TEATRO - EL SALVADOR 4530, PALERMO

_________________

Jíjop

Un carpintero fabrica un nuevo muñeco, Jíjop, uno más entre los muchos que habitan sus estanterías repletas de cajas. Jíjop cobra vida, se reconoce; asombrado, escapa. Quiere saber cómo es el mundo que lo rodea. Intrigado, entra en el rugido de la maquinaria urbana, que lo transforma, lo usa y lo cambia. Jíjop aprende, domina y avanza en los diversos niveles de la máquina y termina sometiéndola.

Jíjop es el resultado de una búsqueda que fusiona diversos universos expresivos y escénicos. Habita la escena con un lenguaje novedoso en donde lo físico cobra protagonismo, es la búsqueda de otras formas de relatar historias, en donde el universo dramático encuentra nuevas maneras de expresarse. En ella conviven distintos lenguajes escénicos como el teatro físico, teatro negro, mascara neutra, herramientas expresivas de la técnica Le coq y las danzas urbanas como el popping, que llevarán a los espectadores a un universo fantástico y surrealista compuesto por el actor y bailarín Emiliano Larea, la dirección de Gabriel Páez y la colaboración de un equipo de referentes de las artes escénicas.

Funciones: Sábados a las 19. Última función domingo: 25 de junio.

* El Galpón de Guevara, Guevara 326, C. A. B. A.

___________________

La patria al hombro

A una Argentina incipiente, donde todo se está creando, llegan las maestras del norte de América que Sarmiento convocó para implantar la Ley de Educación Nacional 1.420. Miss Mary y Miss Frances caen en Córdoba, pero no son recibidas como esperaban: una Iglesia enardecida las rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les manda los fondos. En medio de la pelea por el poder, dos jóvenes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, buscan darle sentido a todo. Alguien deberá ponerse “La Patria al hombro”. Una estampa delirante sobre la argentinidad con sus miserias, contradicciones y encantos.

De Adriana Tursi. Dirección de Tatiana Santana. Obra ganadora del Premio Municipal

Funciones: sábados 20h. Entrada general: $1.200 / Estudiantes y jubilados: $1.000. Localidades en venta a través de ALTERNATIVA y en la boletería del teatro. Duración: 60 minutos

*Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA

_________________________

Embarazados

La llegada inesperada de un bebe en una pareja es un tema muy común y esto trae innumerables inconvenientes que podemos ver retratados en la obra Embarazados, una creación Juan Ignacio Bruzzo, Juan Álvarez Prado y Hernán Matorra. El espectáculo cuenta con la dirección general de Tomás Massun, la asistencia de dirección de Carolina De Gennaro y la dirección musical de Juana Lafita, mientras que el elenco está compuesto por Francisca Bodas y Juan López Boyadjian. El gran estreno será el 5 de junio a las 20:00 horas y las entradas se pueden comprar por Plateanet o en las boleterías del teatro. Última función domingo: 28 de agosto.

* Teatro Picadilly. Av. Corrientes 1524, C. A. B. A.

_____

La compañía Amichis presenta Unidiverso

La historia es la de Epomasio y Upanella, dos grandes amigos que crecen juntos como tantos otros Epas y Upas que viven en Entelequianía, un pueblo sin tiempo, perdido en los mapas de la memoria. Con la llegada del ritual del lugar “el Upalalá” -el paso a la edad adulta- Epomasio deberá enfrentar las rígidas costumbres de este pueblo de fantasía, para lograr ser lo que desea ser. Upanella lo ayudará en esta travesía. ¿Podrán enfrentar juntos este desafío?

De cómo respetar y aceptar al otro. De cómo dejar ser sin preconceptos. De cómo cuidar a las infancias. Ser o no ser… Son algunos de los temas que lleva adelante UNIDIVERSO. Inspirado en el libro: “Yo nena, yo princesa” de Gabriela Mansilla.

De Kaufmann, Miserere, Palladino. Con: Virginia Kaufmann, Martín Palladino, Giancarlo Scrocco. Dirección: Cecilia Miserere

Domingos 15:30 hs.

*ÍTACA Complejo Teatral - Humahuaca 4027, CABA.

_______________________

Petit Hotel Chernobyl

Cuenta la historia de cuatro mujeres que sobreviven en una pieza. Una pieza que bien podría encontrarse en la Argentina o en la Luna. Una joven que mastica soliloquios incomprensibles encima de una cama de la que solo sale para ir hasta la vereda o la terraza. Una maestra que recuerda sus días de trabajo como un infierno mayor que su presente, cantando en clave de ópera la marcha de San Lorenzo. Una aspirante a tenista a quien ya se le pasó el cuarto de hora y una entrenadora que posee quizá el único atisbo de esperanza que puede salvar esa situación. Más allá de cualquier discusión o pelea, nada las alejará de ese lugar... donde las cuatro confluyen. Se necesitan.

De Andrés Binetti. Con Silvia Villazur, Alejandra Oteiza, Jowy Sztrik y Martina Zapico. Dirección: Nicolás Manasseri.

FUNCIONES: Viernes a las 21:30 horas - Localidades: $ 1.000.- Duración aproximada: 50 minutos. Última función domingo: 24 de julio.

* ÍTACA Complejo Teatral - Humahuaca 4027, C. A. B. A.

______

Del barrio La Mondiola

La acción transcurre en Buenos Aires, a fines de la década del 40. Leopoldo Pena es un humilde empleado municipal, muy tímido y acostumbrado a las burlas y destrato de su jefe y una compañera. Leopoldo es un soñador que anhela ser un gran cantor de tangos y conquistar a Rosaura, una chica de barrio, de la que está enamorado y que gusta de él pero por su timidez nunca se atrevió a exponer sus sentimientos. Toda esta historia hilada con fragmentos de populares tangos como Garufa, Cuesta abajo, Nada y muchos otros.

De Jorge Lorenzo. Con Jorge Lorenzo, Silvia Geijo, Carlos Ledrag y Jesica Livorsi. Músicos: Esteban Morgado y Nicolás Perrone. Dirección: Mecha Fernández.

Funciones: martes a las 20 - Localidades: $ 1.000.- Platea / $ 800.- Pulman / Venta por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Hasta el 28 de junio.

* CC25 de Mayo, Triunvirato 4444, Villa Urquiza, C. A. B. A.

________________

Lo que queda de nosotros

Nata y Toto protagonizan esta historia; ella, una mujer sin apegos, alejada de todos esos “pequeños afectos” que puedan lastimarla, y él, un perro que ama incondicionalmente y que anhela estar en brazos de Nata sin importar las circunstancias. Es una puesta en escena que invita a pensar ¿Qué es lo que queda de nosotros cuando alguien se va?

La obra está encabezada por Carolina Ramírez y por el reconocido actor Alberto Ajaka. Dirigida por Virginia Magnago.

Funciones: miércoles, jueves y viernes 19.30h/ sábado 19.00h y 21.00h / domingo 19.00h. Entradas por Plateanet

*Teatro Multitabaris Comafi. Corrientes 831, CABA

____

Torna amore

Vivi vive con su madre en su casa de siempre. Su vida pasa monótona hasta el regreso de Emilio, su ex. Este reencuentro después de treinta años lo revolucionará todo. Una historia de amor que transcurre en un pueblo del interior y que excede los límites territoriales como esos amores inolvidables.

Elenco (Por orden de aparición): Mayra Homar, Marita Ballesteros, Malena Resino, Benicio Chendo, Rubén de la Torre. Dramaturgia y dirección adjunta: Agustín Meneses. Dirección: Sebastián Irigo.

Funciones: Miércoles a las 20:30. Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa teatral. Hasta el 20 de julio.

* El Extranjero - Valentín Gómez 3380 – CABA

____________________________

Moconá

Una pareja de descendientes de polacos vive y trabaja en una humilde proveeduría de ruta, de un pueblo pobre y alejado en la Provincia de Misiones, República Argentina. Se tienen a ellos mismos y a un hijo con rasgos animales. Además de la venta de alimentos, acarreados por su pobreza, se dedican a gestar y vender bebés. Mientras esperan la llegada de posibles compradores, reciben la visita de un joven misterioso que se presenta como interesado por adquirir las tierras que ellos ocupan.

Dramaturgia: Valeria Baranchuk. Con Carlos Kaspar, Agustín Daulte y Valeria Baranchuk. Dirección: Carla Scatarelli.

Estreno: Sábado 14 a las 22.30. Funciones: Sábados a las 22.30 - Localidades: $ 1.200 / Venta por Alternativa teatral. Hasta el 31 de julio.

*Espacio Callejón – Humahuaca 3759 – CABA

_____________

Pacífico

Una mujer, sola, en un puesto de aduana fronterizo en la Patagonia. Es más difícil la aventura cuando se necesita un sueldo todos los meses. Es más fácil equivocarse cuando ninguna opción es tan buena. Es más fácil sentirse enamorado cuando afuera es todo llano y árido. Es más difícil salir ileso de la tragedia cuando todo esto se da junto, todo a la vez.

Viernes 20.30hs. hasta el 24 de junio. Entradas: $1.000 y $800 para estudiantes y jubilados.

*El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

__________________________

Rota

En esta nueva creación de El Balcón de Meursault, compañía del Teatro El Extranjero, sobre la obra “Rota” de Natalia Villamil, texto ganador del primer concurso de mujeres del Instituto Nacional del Teatro, una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

Obra escrita por Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner.

Funciones: Sábados a las 20hs. Hasta el 5 de julio. Localidades: $1200.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3380, CABA

____

La Falcón

LA FALCÓN es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dramaturgia y productor general: Augusto Patané. Actúan: María Colloca, Carlos Ledrag, Florencia Craien, Mónica Driollet, Sofia Nemirovsky. Dirección general: Cintia Miraglia.

Funciones: Domingos a las 16 hs. Hasta el 26 de junio./ Entradas: General $ 1.200.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 , CABA.

____________________

CC 25 de Mayo

"600 caballos de fuerza"

Ciclo Teatro Mítico de Buenos Aires | Todos los viernes de mayo a agosto a las 20hs, se realizará este ciclo que propone amplificar la mirada e invita a toda la ciudad a disfrutar de reconocidas puestas teatrales, ahora en el hermoso escenario del Centro Cultural 25 de Mayo. Cuatro obras de gran formato nacidas en el circuito independiente de la ciudad, cuatro autores de distintas generaciones que cruzan estéticas experimentales y populares y cuatro mitos teatrales porteños actuales, pasados, futuros y eternos.

Viernes 8, 15, 22 y 29 de julio - Imprenteros, de Lorena Vega

Viernes 19 y 26 de agosto - Clara, de Sofia Wilhelmi

Les Reyes |. Una versión del 1700, de tragedia isabelina, de lo dionisíaco y lo apolíneo, de protocolos, ceremonias y rituales ajenos. Obra ganadora de la Bienal Arte Joven Buenos Aires. Sala Redonda - Viernes de junio a las 21 hs.

600 Caballos de fuerza | Dos hermanas camioneras recorren las rutas de la triple frontera guiadas por el fantasma de su padre. En las vueltas roban una supuesta obra de arte que las empuja a encarnar un destino de venganza. Una venganza ajena, Sábados de mayo y junio a las 21 hs. - Lunes de junio y julio a las 21 hs..

Diosa | La nueva obra performática del colectivo MARTE. Diosa invita a les espectadores a despatologizar las identidades trans y no binaries a través de una obra en primera persona. Esta obra fue creada en residencia en el CC25. Sala Redonda - Sábados de junio a las 21 hs

Del Barrio La Mondiola | La acción transcurre en Buenos Aires, a fines de la década del 40. La obra es de Jorge Lorenzo con coreografía y dirección de Mecha Fernández. Música en vivo a cargo de Esteban Morgado y Nicolás Perrone. Sala Principal - Martes de junio a las 20 hs.

Entradas por Alternativa Teatral.

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

__________________

Clausura del amor

Clausura del amor, de Pascal Rambert, es una crónica sobre la separación de una pareja. Él actor, ella actriz, ambos en un buen momento de sus carreras profesionales. Él decide no callarse más y lanza un largo soliloquio de ruptura. Está preso en esa relación que se ha convertido en un mausoleo. Ella escucha, hasta que llega el momento y se expresa. Dos visiones de esa relación. Un combate brutal donde las palabras son misiles y destruyen todo. Actúan Cecilia Cósero y Mateo Chiarino, bajo dirección de Silvina Katz.

Sábados a las 21.30hs. Hasta fin de junio. Entrada general: $ 1000 / Est. y jubilados: $ 700 por Alternativa.

* Teatro Payró (San Martín 766, Caba).

____________

Esa mujer

Un periodista concurre a la casa de un coronel del ejército argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cadáver de una mujer. Durante la entrevista el periodista indaga sobre el destino y el paradero del cuerpo ocultado por el ejército y el coronel, a su vez, intenta explicar su rol en esta apropiación con la pretensión de que se conozca su propia versión de los hechos cuando esto se publique.

Aunque en ningún momento se mencione, sabemos que la mujer en cuestión es Eva Perón y que la entrevista referida y reconstruida posteriormente como una ficción literaria, sucedió efectivamente entre Rodolfo Walsh y el coronel Moori Koenig en el año 1961. Cinco años después, el autor publica este cuento, “Esa mujer”, junto a otros relatos en su libro “Los oficios terrestres”.

Viernes a las 20.30hs. hasta el 29 de julio. Entrada general $1200. Estudiantes y jubilados: $900. Entradas en Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

_________

Burbujeeo

Burbujeeo nace de la frase: “buscando una razón buena, única, juiciosa en el ocio”. “Ocio” viene del vocablo latino “otium” y uno de sus significados es “tiempo de oír”. En nuestra sociedad, el ocio es aquello que buscamos en oposición al trabajo. No es un modo de vida lícita, o por lo menos es menospreciada. Burbujeeo huye de la castración del aparato productivo donde estamos inmersos y acepta el ocio como medio de vida.

Cada espectador se aísla, se coloca auriculares, y en ese momento de seguridad, del pacto escénico que ocurre, se deja atrapar por el “suceso”. Burbujeeo es un “happening”/ “algo que sucede”, que no tiene razón lógica. Una intervención de formas que intentan coexistir para conseguir que la “explicación al ocio” sea el arte, la expresión artística. Un ensamble artístico que apunta a lo individual de cada observador, a despertarlo, interpelarlo, a disparar el “poema” de la experiencia de la escucha.

Experimentación visual y auditiva ideada y dirigida por Pablo Cernadas. Única presentación: Sábado 2 de Julio, 20:30 hs. Entradas $800: www.alternativateatral.com

*Korinthio Teatro - Charcas 2737, 1ro A, por ascensor -

_______________

Sueño

La multipremiada COMPAÑÍA CRIOLLA “Romeo y Julieta de bolsillo”, “Los monstruos”, “Recuerdos a la hora de la siesta” presenta su nueva propuesta inspirada en la comedia más divertida del bardo inglés; “Sueño de una noche de verano”, en un verdadero torbellino teatral plagado de recursos escénicos, despliegue físico, poesía y mucho humor. Una comedia sorprendente, con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi. Cuatro intérpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones ¿O es que los verdaderos deseos se manifiestan libres lejos de las imposiciones?

Sábados a las 16 hs. Entradas por Alternativa

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_____________

La Raza Inextinguible

Borges la consideraba una maga que nos ve a través de un cristal, nos mira y nos perdona. Es un viaje de la mano de la directora Helena Tritek a través de la vida de Silvina Ocampo desde su niñez hasta su muerte de 93 años sin orden cronológico. Un recorrido por la búsqueda desesperada del trabajo del escritor, sus primeros intentos de ser pintora, sus viajes, amores y su encuentro con Bioy Casares, con J L Borges, su vocación, estudios, amistades Una sucesión de imágenes de su niñez en las dependencia de los mucamos a quienes adoraba visitar. En esta poética puesta en escena, se ahonda en su búsqueda como escritora, su inmensa cultura y como fue educada en tres idiomas: Francés, Inglés y castellano, que la ayudó para leer a los maestros en sus lenguas originales y su posterior trabajo como traductora. La muestra niña de 8 años, mujer de 30 y anciana de 80 años proponiendo un dialogo entre las Silvinas en distintas etapas sobre su vida, la muerte y la transmigración.

Domingos a las 17h. Entradas por Alternativa.

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_________________

Consagrada. El fracaso del éxito

¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Cómo elabora una niña la presión de periodistas, entrenadores y familiares, cuando compite representando a su país? ¿Cuáles son los sueños, los miedos, los deseos al volverse adolescente? ¿Qué nos revela el cuerpo de una atleta adulta? El podio –nuestro altar de sacrificio contemporáneo– será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo.

Gabi Parigi, ex gimnasta de la Selección argentina, actual actriz, acróbata y bailarina encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista. En un viaje que va de lo personal a lo colectivo, esta pieza indaga en las lógicas de la meritocracia y el éxito más allá del deporte. El humor, la acrobacia y el teatro físico y de texto, se fundirán en el cuerpo canal de la intérprete, que invitará a los espectadores a desandar el camino de sus propios sacrificios o zonas sagradas. Y la pregunta que quedará latente: ¿qué se hace con todo esto?

FUNCIONES SÁBADOS A LAS 21.30HS. hasta el 16 de julio. Entradas por alternativa

*El Galpón de Guevara - Guevara 326

___________

Carne de consumo personal

La obra de Jorge Thefs ganó el premio ‘Archivos inesperados’ de la Bienal de Arte Joven 2021-2022 y fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. “Mientras escribo esto tengo 23 años y peso 114 kilos. Si fuera un ternero podría venderme entre 16 y 26 mil pesos. Nunca entiendo si valgo más vivo o muerto”.

*Viernes de junio y julio 23hs en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entradas por Alternativa Teatral.

__________________

Óxido

Una comedia amarga sobre el alivio, cuenta con dramaturgia y dirección de Gonzalo de Otaola, y las actuaciones de Natalia Santiago, Guillermo Berthold y Gerardo Serre. Las funciones son los viernes a las 22.30hs con entrada general a $1000, por Alternativa. Desde el viernes 1º de julio

*Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo)

_______________

Un encuentro

Un encuentro es una obra sobre las segundas oportunidades, sobre darse la posibilidad de sanar, de escuchar esas palabras que alivian el alma, ante lo incomprensible de la muerte. Un encuentro es una obra dramática, que aborda principalmente el flagelo del suicidio, pero está fuertemente atravesada por distintas temáticas que hacen a la situación específica de las mujeres.

De Nilda B. Diarte, con Graciela Legammare Fidalgo y Patrizia Alonso. Lasmedusas ha recibido la Beca Creación 2021 del fondo Nacional de las Artes

Funciones: Sábados 20:30hs. Localidades: $1000 y con descuento: $600

*Teatro Del Pasillo. Colombres 35 - CABA

____________________________

Scalabrini Ortiz

La obra se desarrolla a partir de hechos reales. En 1974, la policía desaloja a Mecha de la casa donde vivió con Raúl y donde él pasó su último día de vida. En un mismo espacio/tiempo poético se encuentran Raúl Scalabrini Ortiz y Mercedes Comaleras, compañera y madre de sus 5 hijos.

La pieza teatral recorre la geografía de los misterios del hombre, por debajo de las certezas. Es un recorrido por nuestra historia, pero también, y sobre todo, una invitación a “sabernos uno cualquiera, pero que sabe que es uno cualquiera”, y ponernos en una perspectiva en el universo, para asumir lo que a veces ignoramos como humanos.

Scalabrini Ortiz fue agrimensor, historiador, filósofo, periodista, escritor y ensayista. Nos dejó físicamente un 30 de mayo de 1959. Sus ideas y convicciones son la base del pensamiento nacional.

Con Alejandra Darin y Pablo Razuk

FUNCIONES: VIERNES 20 HS. hasta el 29 de julio. 60 minutos. Apta para todo público. Entrada general $1200. En venta en boletería y Alternativa. Beneficio 2x1 Club La Nación. Jubilados y Estudiantes $ 800 únicamente en boletería

SALA TEATRAL INDA LEDESMA.

*ESPACIO EXPERIMENTAL LEÓNIDAS BARLETTA, Diagonal Norte 943 - Tel 4326-3606

________

Cómo piensan el tiempo las tortugas (hermanas)

El próximo martes 7 de junio a las 21h estrena CÓMO PIENSAN EL TIEMPO LAS TORTUGAS (HERMANAS), protagonizada por Viviana Suraniti y Romina Sznaider, con dirección de Pilar Boyle en La obra pone el foco en este vínculo tan poderoso de dos mujeres que comparten una “misma” historia familiar. Pasado, presente y futuro se ponen en juego durante el viaje de María Lourdes y María Fátima a las termas, después de la muerte de su padre.

Escrita por el premiado dramaturgo y director cordobés Ricardo Ryzer, bajo la dirección de Pilar Boyle, la obra bucea en los vínculos y secretos familiares.

Desde el 7 de junio, funciones los martes de junio y julio a las 21.

*Nün Teatro Bar (Juan R. de Velasco 419, CABA).

————

Ella en mi cabeza

Adrián llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura, su mujer, pero tampoco sin ella. Adrián es un manual viviente de contradicciones, miedos, angustias, celos y más celos; expuestos por un inconsciente que no para de hablarle y atormentarlo. Se trata de un caso exquisito para el análisis agudo de Klimovsky, su mordaz terapeuta, quien ahonda donde más cuesta: ¿Qué los une realmente luego de tantos años juntos?

Joaquín Furriel, Juan Leyrado y Florencia Raggi protagonizarán una nueva producción de ELLA EN MI CABEZA, el éxito teatral escrito por Oscar Martínez, con dirección de Javier Daulte. ESTRENO 20 DE ENERO DE 2022. FUNCIONES: JUEVES 20h / VIERNES 20:15h / SÁBADO 20 y 22h / DOMINGO 20:30h. Localidades desde: $2300.- VENTA ONLINE POR SISTEMA PLATEANET.

* Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

____________

Perdón

La nueva comedia de Sutottos es una obra sobre la amistad. El reencuentro de dos amigos de la infancia se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. La oportunidad para que afloren emociones acumuladas durante años. Competencias, amores y odios en una hora de humor desaforado y absurdo. Volver a verse remueve todo el pasado y saca a la luz las manipulaciones y miserias más profundas de su vínculo. Lo que fue y ya no es, lo que vuelve para ser distinto.

Por el grupo Sutottos. Actores: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk. Dirección y dramaturgia: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk.

Funciones: Sábados a las 20 horas / Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa Teatral

*La Carpintería – Jean Jaures 858 – CABA / 11 4964 2499

________________

En agua salada, por La Conga del Buen Sufrir

Monólogos de humor y música en vivo. Este nuevo espectáculo de la agrupación La Conga del Buen Sufrir traslada al espectador a un verano en los ´90 en un pueblo costero llamado Agua Salada, en el cual cinco personajes revelan distintas historias a orillas del mar, a través de monólogos humorísticos y música en vivo. La temporada de verano está por arrancar. La vida chocará contra ellos y la música los salvará.

Actuaciones y canciones de Sinsky, Paula Ortiz, María de Cousandier, Hernán Carrera y Laura Eiranova.

Jueves 16 y 30 de junio (continúa en julio) a las 20.30 horas

Strummer Teatro Bar, Godoy Cruz 1631, CABA

Entradas: Ticket Hoy

_______________________

Cartón pintado

Carton Pintado de Victoria HladiloTeatro NunVictoria Hladilo, Julieta Petruchi, Mercedes Quinterosfoto:Soledad AznarezBuenos Aires 4/3/2022

En el caluroso depósito de un local venido a menos, tres amigas atrapadas por las máscaras sociales, se desarman y se desnudan. La amistad de estas mujeres, que llegan a sus cuarenta años y miran su pasado, su presente y su futuro con el temor de quienes desconocen el sentido de su propia existencia. Cartón Pintado podría ser un melodrama, una novela argentina de los años 80, una comedia de situaciones o una tragedia. No es nada de eso. O tal vez, es todo eso. Cartón Pintado es una obra sobre la amistad femenina. Cartón Pintado es la cuarta obra escrita y dirigida por Victoria Hladilo (creadora de La sala roja) y cuenta con las actuaciones de Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros y Victoria Hladilo, y la colaboración en dirección de Verónica Mc Loughlin. Las funciones son los sábados a las 22hs en Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, Caba). La obra cuenta con las actuaciones de Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros y Victoria Hladilo, y la colaboración en dirección de Verónica Mc Loughlin.

_______

Fin

La anciana sabe que es su última noche y junto a Memoria, la dulce garza que la acompaña, revive sus recuerdos más íntimos. Las acecha Olvido, un cuervo astuto y hambriento que lucha por devorarlo todo… ¿Cuándo es realmente el Fin de una vida y de sus historias?

Espectáculo de teatro de sombras coproducción de Cosmonautas Teatro de Sombras (Arg-Mex) y Cía. Lumbra (Br).

Dramaturgia e interpretación: Sonia Alejandra García | Dirección: Alexandre Fávero

Estreno Domingo 19 de Junio

Funciones CABA : Domingos 19/6, 26/6, 3/7, 10/7 a las 19:00 hs/ Teatro Area 623 - Pasco 623, CABA/ Entrada $1000 / $800 jubiladxs /Reserva

Funciones en Provincia de Buenos Aires: Moreno: Sábado 25/6 a las 20:30 hs. Centro Cultural El Hormiguero - Uruguay 372, Moreno -A la gorra. Reservas

Sábado 2/7 a las 20:00 hs. Centro Cultural Las Catonas - Ciudad de la Paz y Origone, Moreno – A la gorra. Reservas /instagram

Villa Ballester: Viernes 8/7 a las 20:30 hs. Centro Cultural Espacios - Witcomb 2623, Villa Ballester – A la gorra. Reservas

La Plata: Sábado 9/7 a las 21:00 hs. La Mercería - Av. 1 210, La Plata –Entradas $700. Reservas/ instagram

Acerca de la obra: “Fin” es un espectáculo de teatro de sombras contemporáneo con música en vivo. Una sombrista solista recorre ambos lados de la pantalla, alternando entre múltiples fuentes de luz con las que anima siluetas de manipulación directa y un retroproyector. En su propuesta poética e intimista dialogan las sombras con la fotografía para hablar de los recuerdos y de lo que no podemos evitar: el paso del tiempo. Este espectáculo es una coproducción de Cosmonautas Teatro de Sombras (Argentina-México) y Cía. Lumbra (Brasil). En “Fin” estas dos compañías latinoamericanas de teatro de sombras trabajan juntas por primera vez, potenciando sus lenguajes y experiencias.

_______

Y luego la calma

Una hija espera a un padre. Y espera también a un hijo. La paciencia no sobra y la culpa abunda. Y mientras espera cada desenlace inminente; intenta comprender la inmensidad a la que debe enfrentarse: el peso implacable de la muerte y la vida.

Autora: Daniela Pantano. Actúa: Daniela Pantano y Javier Niklison. Dirección General: Dennis Smith.

Funciones: Viernes a las 20:30 hasta el 24 de junio/ Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa Teatral

*El camarín de las musas – Mario Bravo 960 - CABA

_________________

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría. Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Funciones: Jueves a las 20.15 / Localidades: $ 2.500.- Platea - $ 2.000.- Pullman / Venta por Plateanet

*Sala Pablo Neruda - Paseo La Plaza – Av. Corrientes 1660 - CABA

_________________

No tengo tiempo

Basada en una novela de María Pia López, que lleva el mismo título.

Una obra sobre el paso del tiempo y su carácter amenazante, en una catarata de palabras poéticas poderosas. El desborde se hace jadeo y ritmo de la lengua, que se va tensionando para construir un humor brutal y sin complacencias.

Mujeres que se desvelan por ese paso cotidiano y existencial, por el cuerpo que envejece, los años que pasan, los hijos que no llegan. ¿Cómo se conjura el paso del tiempo? Aquí apuestan a una carrera sin límites morales para conseguir un hijo y detener al tirano.

No tengo tiempo habla de las mujeres de clase media urbana, del deseo de ser madre, de los mandatos socioculturales, la falta de tiempo, el consumo y de lo que somos capaces de hacer en pos de satisfacer el deseo.

De María Pia López. Dirección Cintia Miraglia. Declarada de interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para La Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres y Diversidades.

La obra se puede ver todos los domingos a las 18 hs. hasta el 17 de julio. Entrada general: $1200 /Estud. y jub $1000. Reservas por Alternativa Teatral Duración: 60 minutos

*Teatro: El Extranjero. Valentín Gómez 3378, CABA

_________________________

El recurso de amparo

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? “El recurso de Amparo” pone algunas sobre la mesa. Usted decide.

Autoría: Laura Oliva. Dirección: Javier Daulte. Elenco: Laura Oliva, Josefina Scaglione, Marcos Montes, Cristina Dramisino, Javier Niklison, Aymará Abramovich, Gerardo Serre, Marcelo Pozzi.

Funciones: Lunes a las 20:30 horas. Localidades: $ 1.300.- Venta a través de Alternativateatral.com

*Dumont4040 – Santos Dumont 4040 – Chacarita - CABA

_____________________

Más bello que la muerte

En el frondoso jardín de una casaquinta del conurbano, una mujer contempla y se embelesa con la naturaleza. Un hombre, su marido, reflexiona sobre su pasado y su inminente final. Un joven irrumpe: un joven con su candor adolescente y una sabiduría particular... Los pájaros, las plantas, los perros. La naturaleza arrolladora en su esplendor que todo lo comprende, la finitud y el renacer.

De Sonia Novello. Compañía: De Carencia Virtú

VIERNES 21 hrs. hasta el 31 de julio. Entradas: $1000. Para estudiantes y jubilados: $ 700 por ALTERNATIVATEATRAL

*T E A T R O A N F I T R I O N. Venezuela 3340, CABA

_______

La papa

Basada en la historia de vida de su autora Natalia Slovediansky, donde narra su vínculo con el judaísmo y con su hermana, cuando ésta última se hace ortodoxa. El espectáculo cuenta con la dirección de Nicolás Salischiker y un elenco compuesto por 5 actores. Desde su estreno, en el mes de marzo, se encuentran con localidades agotadas, presentándose los sábados a las 20:30 horas en Patio de Actores (Lerma 568, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

_________________________

Un ritual

40 años de trayectoria en un espectáculo. Un cantante, un pianista y un escenario repleto de historia. Rodolfo Valss, acompañado de Hernán Matorra, propone un ritual, un encuentro con la música y con el cariño del público después de 40 años de carrera. Su trayectoria sobre el escenario son la invitación a reencontrarse con las canciones y con las vivencias que marcaron un largo camino artístico.

Con Rodolfo Valss. Músico: Hernán Matorras. Dirección: Malena Albarracín. Producción: Fábrica de Artistas.

Funciones: Jueves a las 20 horas hasta el 30 de junio- Localidades: $ 1.400.- / Venta por Alternativa teatral y en la boletería del teatro

*Teatro Border – Godoy Cruz 1838 – CABA

____________________

Las manos sucias

A finales de la Segunda Guerra Mundial, en un país imaginario, se abre una grieta ideológica dentro de un mismo partido. Dos facciones se enfrentan. Un joven se presenta como secretario del líder político, enviado por una facción contraria con una misión urgente. Son tiempos de objetivos claros y precisos. Pero las certezas que arrojan a la acción son inestables. La percepción de los hechos es insegura. La realidad se parece a una obra de teatro.

Autor: Jean Paul Sartre. Traducción: Ricardo Halac. Adaptación y dirección: Eva Halac

Elenco:

Daniel Hendler, Guido Botto Fiora, Florencia Torrente, María Zubiri, Ariel Pérez de María, Guillermo Aragonés, Nelson Rueda, Juan Pablo Galimberti y Ramiro Delgado

Desde la segunda quincena de junio: Miércoles a domingos, 19 hs. Hasta el domingo 4 de septiembre

Duración: 110 minutos

Platea $ 1.050 Miércoles $ 550

Descuento 50% jubilados y estudiantes

*Sala Casacuberta, Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

_________

Stefano

Stéfano, el protagonista de esta pieza teatral de Armando Discépolo, es un inmigrante italiano de la primera posguerra, que llega a la Argentina con la ilusión de encontrar en la nueva tierra, la posibilidad de realizarse como artista y concretar el deseo de componer una ópera. Los avatares del destino y del entorno social y político del país, irán socavando sus sueños como artista y como hombre.

Funciones: sábados 21 horas hasta el 2 de julio

Dramaturgia: Armando Discépolo/ Dirección: Osmar Núñez

*Teatro La Máscara - Piedras 736

_______________________

Yegua

YEGUA es una obra escénica sobre una masculinidad lésbica que se separa, se le rompe la moto en la puerta de un convento y revoluciona a las monjas. Decide quedarse con ellas a vivir en el campo y se enamora de una Yegua; una obra narratúrgica basada en el vía crucis, consta de 14 escenas/estaciones que narran las peripecias de Torton.

Funciones: LOS MIÉRCOLES DE JUNIO 21HS. Dirección: Maruja Bustamante/ Dramaturgia: Bel Gatti

*El Galpón de Guevara - Guevara 326

__________

Vuelve LA PIPETUA con Ensueños

Esta vez, la compañía de ocurrencias humorísticas, sonoras y circenses LA PIPETUÁ propone un viaje multifacético y divertido a través del universo de los sueños para volver a imaginarnos y reconocernos como verdaderos y poderosos creadores del mundo real.

Dirección: Diego Reinhold. Entradas en venta por PLATEANET Entradas desde $1500

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

______

Quema la voz

Ivana, una joven que busca reencontrarse con su identidad, a partir de una canción que compone trata de desmontar una serie de puestas en escena que a lo largo de su vida le han impedido correr el velo de su propia historia personal, familiar y colectiva. Una historia permanentemente silenciada y negada, dentro de una familia en la que sus integrantes tuvieron que volverse otros u otras, construir personajes y sostener ficciones como una forma de sobrevivir.

Funciones: viernes 21:00 hs. Hasta el 24 de junio. Comprar entradas

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

———

La Capacitación

Reestrena el 27 de mayo. Funciones todos los viernes a las 20:30 hs, hasta el 1 de julio. Las entradas podrán adquirirse en Alternativa Teatral, a partir del 17 de mayo.

* Espacio Finnegans, en Guevara 533, C. A. B. A.

__________

Delirio a dúo

De Eugène Ionesco. Delirio a Dúo muestra la discusión de un hombre y una mujer sobre si un caracol y una tortuga son o no el mismo animal. Mientras disputan quién tiene razón, en un espacio que habitan como refugio ante el caos y horror que transcurre afuera, la pareja comienza a desmoronarse hasta encerrarse en una espiral sin salida.

Dirección: Lizardo Laphitz.

Funciones: Domingos 18 y 19:45. Entradas por Alternativa Teatral: $1000. Hasta el 26 de junio. Y domingos a las 18:00, del 3 de julio hasta el 31 de julio.

* El Jufré Teatro Bar. Jufré 444, C. A. B. A. TE: +54 11 3022 1091.

____________________

Fantasmatic invocación Stanislavski

Desde el próximo 7 de Mayo se presenta en el teatro El Portón de Sánchez la obra “Fantasmatic invocación Stanislavski”; con dramaturgia y dirección de Ciro Zorzoli y la actuación de Paola Barrientos, Juan Ignacio Bianco, Matías Corradino, Hilario Laffitte, Marianela Pensado y Diego Velázquez. Hasta el 30 de julio. sábados 18 horas.

En FANTASMATIC invocación Stanislavski un grupo de intérpretes se sumergirá en situaciones e instantes fugaces con el fin de lograr que emerja la emoción de manera sincera -como pedía Stanislavski-. Pero toda emoción es escurridiza y allí es donde se verán en figurillas para alcanzar su objetivo… Pues en su recorrido irán surgiendo interrogantes, dudas que van más allá del misterio de las emociones y que tienen que ver con las contradicciones de la propia naturaleza humana.

* El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA.

_______________________

Digitales anónimos

Dos amigos en sus cuarenta y pico se someten a un grupo de autoayuda para tratar de solucionar sus problemas de adicción a la tecnología en general, y a las redes sociales en particular. Allí, una voz en off (Georgina Barbarossa) los obligará a adentrarse en una hilarante terapia de alto impacto en la que tendrán que participar de secuencias absolutamente disparatadas donde se pondrá a prueba su fuerza de voluntad para separarse del teléfono celular en situaciones extremas.

Desde el sábado 4 de junio a las 18 el dúo humorístico “Hermanos Delay” presentan DIGITALES ANÓNIMOS, un espectáculo sobre la adicción a la tecnología, tomada con mucho humor. Tendrá un novedoso sistema de pago de entrada según nivel de satisfacción. Con dirección de Gabriel Wolf (Los Macocos), Hermanos Delay son los geniales Leandro Aita y Diego Carreño. Hasta el 25 de junio.

Funciones Sábados 18 horas.

Reservas: 4831-9663. www.alternativateatral.com. Precio de entradas: A calificar por el espectador, según su reacción al espectáculo, cuando éste finaliza: No me gusta: No abona/ Me gusta: $1000/Me divierte: $1200/Me encanta:$1500.

* El Método Kairós: El Salvador 4530 CABA.

__________________

¿Qué pasó todo este tiempo?

“¿Qué pasó en todo este tiempo?” es una comedia que reflexiona acerca del pasado. Mientras que algunos de los personajes intentan reparar lo errado, otros ansían infructuosamente apresar lo bueno que ya no está. Paralelamente también se hace una sátira sobre la teatralidad al plantear la dificultad que atraviesa uno de los personajes en su quehacer escénico. El teatro y el paso del tiempo, temas que movilizan a la autora, se reflejan en esta comedia de una hora de duración.

Autoría y dirección: Gabriela Izvocich. Desde mayo funciones los sábados a las 20 hs. Entradas $1000. Descuento estudiantes y jubilados $800. por Alternativa. Hasta el 30 de julio.

*El portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

___________________

De la mejor manera

En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en la noche.

Actúan: Federico Liss, David Rubinstein

Funciones: sábados y domingos 19:00hs. 2da temporada Entrada general: $900 RESERVAR ENTRADAS

*RODNEY BAR. Rodney 400, CABA

_______________________

Pasado

Una obra con toques futuristas escrita por Federico Alí y dirigida por Paula Ransenberg. Pasado cuenta con la actuación de Federico Alí, Checho Castrillón, Anabella Di Santo, Emilia Rebottaro, y puede verse todos los viernes a las 22.30hs. Hasta el 1 de julio. Entrada general: $ 1000 / Est. y jubilados: $ 800. Por Alternativa.

*Teatro No Avestruz (Humboldt 1857, Caba)

_________

Lo cotidiano

Un encuentro de verano en la rambla marplatense. Verónica, una local de toda la vida, observa todo lo que la rodea. Tomás un joven estudiante recién llegado a la ciudad, con el asombro aún en la mirada. La casualidad los reúne, y en medio de una tarde al sol, las palabras comienzan a aflorar poniendo de manifiesto el deseo.

Obra ganadora del 8º Torneo de Dramaturgia Transatlántico Argentina - Cataluña dentro del Festival Temporada Alta en el Teatro Timbre 4 - febrero 2020.

Dramaturgia y Dirección de Valeria Di Toto

Funciones: domingos 19 hs. hasta el 26 de junio. Entradas general $1000.- Jubilados y estudiantes $900.- Duración: 50 minutos.

*Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, CABA

__________________

Floresta

En una casa de familia aristocrática venida a menos, una madre viuda y sus dos hijas enfrentan un presente de pesares económicos y hambre. Del 5 al 26 de junio. Domingos a las 20.

*ANIMAL TEATRO. Castro 561

________

Las irresponsables

Foto: Alejandra López

¿QUÉ SERÍAS CAPAZ DE HACER POR UNA AMIGA? ¿Qué está bien, qué está mal? Es lo que tres mujeres comunes y corrientes, entre los 40 y los 50, se preguntan. Lo que empieza siendo un fin de semana entre amigas para animar a una de ellas que fue abandonada por su pareja, termina siendo el escenario para cuestionarse acerca del límite entre lo correcto e incorrecto y del sin sentido de haberse cuidado siempre de traspasarlo. La frustración personal de cada una de estas mujeres se convierte en motor de la acción. Pero esta vez las cosas no quedarán solo en quejas y en reflexiones acerca de lo que haría si me atreviese. Esta vez ellas lo harán.

Con Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Escrita y dirigida por Javier Daulte.

Funciones: viernes y sábados 20.30H – Domingos 20h ENTRADAS EN VENTA

* Teatro Astros, Corrientes 746, CABA

________________________

Der Kleine Führer

Un edificio gris en el centro de la ciudad. Allí en sus sótanos se esconde el proyecto secreto de la Bayer y la logia El Huevo de la Serpiente: Adolf, un niño, un nuevo Führer, nacido de una decisión política y empresarial. Pero algo no sale como se esperaba. El niño sufre una debilidad pulmonar y tiene que vivir encerrado durante años. Ahora, la Bayer ha logrado la vacuna que le permitirá salir al mundo. En el sótano del edificio se construye un circo. El niño será recibido por la alegría del mundo circense y sus payasos.

De Eugenio Soto. Funciones: Domingos 18 hs. Entradas por Alternativa. Hasta el 3 de julio.

*Teatro “Sala de Máquinas”, Lavalle 1145, CABA

____________________

Medea meditativa en el Teatro Nacional Cervantes

La obra escrita por Pascal Quignard y dirigida por Emilio García Wehbi se estrena este jueves 9 de junio en la Sala Luisa Vehil.

Este jueves 9 de junio a las 18 h el Teatro Nacional Cervantes (TNC) estrena Medea meditativa, escrita por Pascal Quignard y dirigida por Emilio García Wehbi.

La obra está interpretada por Maricel Alvarez, Emilio García Wehbi y Walter Jakob y cuenta con música en escena de Marcelo Martínez.

Dedicado a la memoria de Gabo Ferro, cuya versión de Alguém Cantando, de Caetano Veloso está incluida en el final de la puesta. Este espectáculo cuenta con la colaboración del Institut Français d’Argentine.

En Medea meditativa, Emilio García Wehbi indaga las relaciones entre la tragedia griega y el teatro contemporáneo, a través de una reactivación escénica del mito de Medea, la Madre que tiene el goce y el poder de hacer ‘aparecer’ y desaparecer todo”.

Localidades disponibles en Alternativa Teatral o en la boletería del TNC de miércoles a domingo de 10 a 21 h.

Medea meditativa se presentará de jueves a domingo a las 18 h en la sala Luisa Vehil, desde el jueves 9 de junio hasta el domingo 24 de julio.

*Teatro Nacional Cervantes. Libertad 815, CABA

________________

Los días del agua

A partir del 19 de junio, se presenta el unipersonal Los días del agua de Julieta Grinspan, con la actuación de Julia Nardozza, y dirección de Julieta Grinspan y Nelly Scarpitto. Las funciones son los domingos a las 19hs en CELCIT (Moreno 431, Caba). La Entrada general es de $ 1.000,00 y de $ 800,00 para estudiantes, jubilados y docentes. Las mismas pueden adquirirse por Alternativa

______________________

A Margarita

Hoy es el cumpleaños de Margarita y ninguno de sus hijos, y menos su exmarido, se acuerdan de felicitarla. Sólo su médico le entrega un regalo inesperado. A Marga le quedan 180 días por culpa de un cáncer de lo más anodino: de vesícula biliar. ‘Yo de eso no tengo. Ni siquiera sé dónde está. ¿Y por qué a mí? Podría haberle tocado a otra. O a otro’. Pero ya no hay tiempo para preguntas y nuestra protagonista se lanza tras sus sueños en un viaje contrarreloj lleno de humor e ironía.

Unipersonal protagonizado por Marta Lubos, con dramaturgia de Carlos Be y dirección de Pablo Di Paolo. Un monólogo dramático que reflexiona con humor y ternura acerca de las relaciones familiares y nuestro lugar en el mundo. Entradas: General: $1200 / Jub., Est.: $1100 / Entrada solidaria: A $2000, B $1800, C $1500 / Alternativateatral. Duración: 60 min.

Todos los sábados a las 18:30 hs. hasta el 25 de junio en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA).

_____________

Break Point

Mateo está a minutos de jugar una gran final de tenis. Un objeto misterioso hará salir a la luz detalles de la relación con su padre, poniendo en peligro el triunfo.

Dirección: Lisandro Fiks/ Dramaturgia: Matías Villanueva/ Versión: Lisandro Fiks/ Actúan: Néstor Caniglia y Matías Villanueva. Entradas en boletería y en: entradas.microteatro.com.ar

SESIÓN GOLFA DE JUNIO #PorLaSuerte

MIERCOLES: 22:20, 22:50, 23:20, 23:50

SABADOS: 22:20, 22:50, 23:20, 23:50, 00:20

Funciones hasta el 02/07

*Microteatro Buenos Aires. Serrano 1139, Palermo Soho

______________

Terrenal

El clásico de Mauricio Kartun con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

Sábados y domingos 20 hs. Del 4 al 25 de junio y del 5 al 26 de junio.

*Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

_________

Othelo

Décima temporada de Gabriel Chamé Buendia y su versión de la obra de William Shakespeare.

Viernes y sábados 22.30, del 3 al 24 de junio y del 4 al 25 de junio. Entrada: $1.200.

*Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

____________________________________

Pequeña Pamela

Escrita por Mariana Chaud en diálogo con la obra de Nahuel Vecino. Dramaturgia y dirección Mariana Chaud.

El caño del desagüe arroja una etérea cascada de aguas servidas. Es el límite de dos mundos: uno marginal y un inframundo fantástico. Esta tragedia se funda en el desamor, el desencuentro y la violencia. Pamela ama a Ayax, quien va detrás de un amor imposible mediante sórdidos asesinatos; los secuaces de Ayax traicionan y son traicionados. Una cíclope cumbianchera, el fantasma del tío gay y el coro, oscilan entre estar dentro y fuera de la trama y de la muerte. En este universo proto-mitológico, lo delirante está hermanado con lo telúrico y el clasicismo cruzado por lo villero, todo esto nos acerca a pensar las complejas relaciones humanas contemporáneas.

Desde el jueves 28 a las 20 horas. Jueves a domingos, 20 horas. Hasta el domingo 24 de julio. Duración: 70 minutos. Platea $ 1.050 jueves $ 550

*Teatro Sarmiento. Avda. Sarmiento 2715, CABA

_______________________

¿Qué pasó en todo este tiempo?

Una comedia que reflexiona acerca del pasado. Mientras que algunos de los personajes intentan reparar lo errado, otros ansían infructuosamente apresar lo bueno que ya no está.

Sábados 20 hs. Hasta el 30 de julio.

*El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

____________________

Alicia Confusión

Incómoda por la falta de libertad, Alicia ayuda a los habitantes del reino a buscar otras formas de ser, otras formas de identidad, ante la mirada de una Reina que necesita que todo sea como debe ser.

Sábados 16 hs. Del 10 al 31 de julio.

*Ítaca Complejo Teatral. Humahuaca 4027, CABA

______________

Solsticios de cuna

Obra dramática transcurrida en los inicios del 90 sobre la relación abandónica de una madre (Inés Campos) convertida en famosa actriz y sus dos hijos (Norberto y Eduardo) uno de los cuales (Eduardo, el mayor) está padeciendo fase terminal de SIDA. El mayor de los hijos decide llamar a su madre sin decirle la verdad que atraviesan, a pesar de su enojo por un año de ausencia. Ella llega ajena a todo hacia una cena de reencuentro donde de pronto el alcohol descorre velos y los reproches de una vida entera de silencios y secretos se desbordan.

De Daniel Piedrabuena. GRAN REESTRENO DOMINGO 5 DE JUNIO 19:00 HORAS. Entradas por Plateanet o boletería del teatro. Del 5 de junio hasta el 28 de agosto.

*Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA)

__________________

Amor, ¿es amor?

Una historia de amor protagonizada por dos artistas populares que supieron tener una fuerte e inolvidable historia de amor y que quince años después vuelven a encontrarse en un escenario…

Los miedos, los fantasmas, la bronca por lo que no pudo ser y el deseo otra vez se hace presente entre ambos. Ficción y realidad se confunden una y otra vez. ¿Podrán resolverlo esta vez?

Amor, ¿es amor?, es una obra de teatro y tango bailado protagonizada por la pareja de actores – bailarines Verónica Alvarenga y Eduardo Arias. Amor, ¿es amor?, es una versión libre de Gabriela Bianco y Evelia Romano de la obra Bitácora de un viaje de ida de Andrea Juliá.

Funciones: viernes a las 21. Hasta el 29 de julio.

Teatro: Payró

Dirección: San Martín 766, CABA, Argentina

Entradas: $1000 /jub y estud $700

Informes: consultas@teatropayro.com / (+54-11) 4312-5922

_____________________

El público

Un director y un actor se debaten entre hacer o no una obra por los enormes riesgos que ésta conllevaría mientras el público espera ansioso no sólo por verla sino por protagonizarla.

Teatro de máscaras, disfraces y pelucas que marca la representación dentro de la representación al mejor estilo barroco. Texto que deconstruye Romeo y Julieta, la universal pareja shakesperiana, y permite aproximaciones a las teorías modernas de género y a la tendencia “queer”. Obra con ecos de Pirandello y de Cocteau, con influencias de Buñuel y Dalí que invaden el espacio escénico de imágenes cinematográficas y plásticas. Pieza precursora que anuncia a Artaud y a Beckett, al teatro de la crueldad y al teatro del absurdo. Dramaturgia que asombra en el siglo XXI.

De Federico García Lorca. Adaptación y puesta en escena: Carlos Di Lorenzo. Con Daniel Toppino y Federico Accorinti. Ganadora del Concurso Nacional de Experiencias de Creación Escénica del Instituto Nacional del Teatro

Estreno Sábado 4 de junio 20.30 hs. Funciones Sábados 20:30hs - hasta el 23/7/22. Duración de la obra en minutos: 60 min Precio de las entradas: $1000 – 2 x $1600

*Teatro de La Fábula: Agüero 444 - CABA

_________________

Pampa Escarlata

Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, la joven cae en una profunda depresión. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chinita pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación.

Dramaturgia y dirección de Julián Cnochaert

Con la actuación de Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues

Sábados 21 hs. Entradas $1.000 en venta a través de EventBrite o en la boletería del teatro:

*ÁREA 623 (Pasco 623, CABA).

__________

La princesa rusa

Julieta Abriola dirige una obra de Juan Ignacio Fernández sobre la necesidad de escribir y de que nos lean. Sobre lo que nos atraviesa el cuerpo y no entendemos. Sobre el deseo y su imposibilidad.

Domingos 15, del 12 al 26 de junio.

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636, CABA

__________________

Siesta

Siesta, de Nerio Tello, es una obra basada en la historia real de Ely Juarez, campesina que lucha para frenar la tala del monte santiagueño. La obra cuenta con la dirección de Silvia Andorno y las actuaciones de Samantha Cairo Kanashiro y Silvia Andorno.

Jueves a las 21 hs, hasta el 21 de julio. Duración: 55 minutos. Entrada general: $ 600 Por Alternativa

*Espacio Tole Tole (Pasteur 683, Caba)

____________________

Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta

¿Cuál es el espacio de libre albedrío en una sociedad donde los límites entre cada unx de nosotrxs están tan distorsionados? ¿Cuál el de la individualidad, si cada paso que damos determina a todxs lxs demás? Goya es energía cruda, pregunta interpeladora, catarsis en la búsqueda de emancipación. Que se encienda todo, que preferimos arder a convivir entre tanto vacío existencial.

“Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta” realizó su primera temporada a mediados de 2019 en El Brio teatro. Tras la suspensión de su reestreno en 2020 por la emergencia sanitaria, la compañía repone este año su ópera prima, resignificada por la nueva normalidad y por los interrogantes que la pandemia nos dejó.

La obra propone la catarsis de un padre de familia que intenta convencer a sus hijos de invertir los ahorros de toda su vida en un paseo clandestino por el museo, provistos de drogas y alcohol y acompañados por un famoso filósofo que les ilustre el recorrido. Este hombre acumula expectativas no cumplidas y se choca constantemente contra una realidad que no es la que desearía tener, pero efectivamente es en la que vive. Planea su escape fantástico en un intento de romper sus propias estructuras y todas las que a su alrededor lo oprimen, su plan pretende ser la solución mágica al vacío existencial. Sin embargo, en este intento de despegue, anhela todo aquello que él mismo critica.

Goya habla de la inercia y la incapacidad de acción, de cómo nos enreda el universo de consumo y apariencias en el que vivimos inmersos. Vivir en la lógica de sistema es una trampa que nos lleva de varias maneras a vernos involucrados con la dificultad. La pieza nos cuestiona cuánto aceptamos las reglas del juego, cuánto podemos hacer para despegarnos, cuánto pensamos, cuántas ideas concretamos efectivamente, cuántos deseos postergamos en la reflexión, cuánto terminamos pareciéndonos finalmente a aquello que no queremos perpetuar.

DRAMATURGIA: Rodrigo García/ CO-DIRECCIÓN: Lailén Alvarez y Elvira Tanferna

FUNCIONES: Sábados de junio y julio 22hs

*El Sábato Espacio Cultural. J. E. Uriburu 367, CABA.

__________________

El día en que me voy a morir

El día en que me voy a morir es una pieza teatral que relata la historia de Dafne, una mujer que en el día de su cumpleaños número treinta y tres tendrá que enfrentar sus vínculos rotos tras mucho tiempo de estar encerrada en su casa. La relación con su madre; su mejor amiga - de la que siempre ha estado enamorada - y a todos sus fantasmas que, muy sorpresivamente, la visitan para recordarle lo que tiene que hacer. Dafne tendrá que decidir si enterrar el cadáver de sus recuerdos o vivir con ellos para siempre.

Es una creación de Laura Medina, que tiene la dirección de China Andrea Villagrán y un elenco compuesto por 3 actores en escena que representarán una impactante historia. Una impronta creativa chileno-argentina que se presentó en octubre del 2021 en el marco del Festival Akroasis Dramaturgia, y ahora se presenta los sábados de junio a las 22:30 horas en La Pausa Teatral (Luis Viale 625, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro.

________

Lorca / Dalí

La obra Lorca/Dalí es una creación de Martin Barreiro, que relata el profundo sentimiento entre el poeta y el pintor, quienes son personificados por Luciano Crispi y Jonahtan Di Costanzo. Desde el sábado 7 de mayo hasta el 27 de agosto a las 18:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en las redes sociales del teatro o por Alternativa Teatral a $800 o $600 para jubilados y estudiantes.

* Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA).

________________________

Astor, nosotros

El 2 de junio estrena ASTOR, NOSOTROS, el nuevo espectáculo de la compañía de LEONARDO CUELLO, referente indiscutido del tango escenario y uno de los coreógrafos más destacados de la actualidad.

El espectáculo combina danza moderna y tango en una propuesta escénica con música del bandoneonista argentino e imágenes visuales de suma riqueza poética. Protagonizado por diez bailarines en escena e imponentes estructuras escenográficas - móviles y de diseño urbano- “Astor, Nosotros” recorre el espíritu piazzolleano y compone diversos paisajes urbanos, en una ciudad que no se detiene transformando permanentemente a quienes la habitan.

ESTRENO 2 DE JUNIO, 20h. 9 ÚNICAS FUNCIONES ! Localidades $2400 disponibles en Alternativa Teatral y boletería del teatro. Reservas en Instagram y Facebook

*CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN. Av. Corrientes 1543, CABA.

_______

Candidata

Candidata es una comedia satírica sobre la militancia y los entretelones de la política, tratado desde el humor, sin bajadas de línea ni clichés.

Está dividida en dos historias que se complementan, una es un casting muy particular de una candidata que quiere ser presidenta, y la otra, la realización de un acto escolar entre dos grados rivales eternamente enfrentados. Dos “detrás de la escena” en donde se gesta la futura líder de los argentinos.

Funciones: Sábados 20:00 Hs. hasta el 30 de julio. Duración: 60 minutos. Entradas por Alternativa Teatral

Elenco: Laura Lértora (la candidata y la maestra), Pedro Ferreyra (el presentador y el maestro), Justina Grande (la espectadora y la mami), Jorge Laplace (el actor y el papi). El espectáculo cuenta con el apoyo de PROTEATRO.

*Espacio Cultural Savia, Jufré 127, Palermo, CABA

_______________

La Conversación infinita, sobre poemas de Juano Villafañe

Un viaje a través de la literatura intensa de Juano Villafañe: interpelada, deconstruida e interrogada por otro poeta, por otro actor, por otras actrices. “La conversación infinita” propone un acercamiento distinto a la forma tradicional de presentar a la poesía en el teatro.

El estreno de La Conversación infinita es parte de la serie de acciones artístico culturales que el poeta y ensayista Juano Villafañe preparó para conmemorar su primer medio siglo en el campo cultural argentino y latinoamericano.

Funciones: domingos a las 20 hs hasta el 26 de junio. Entradas: $1.000, en venta por Alternativa. Duración: 50 minutos Informes: 5077-8000

* Centro Cultural de la Cooperación. Av. Corrientes 1543, CABA

______________________

Obsesión Teatro

Tres historias, tres obsesiones y un solo lugar para desentramarlas: La terapia. Obsesión teatro invita a insertarnos en la mente de Gonzalo, Claudia y Julia; sus miedos, frustraciones, ilusiones, sus conciencias, inconciencias e incluso sus deseos más oscuros. Tres mentes retorcidas y decadentes que sumergen a todos en esta particular terapia; donde el público será Juez y Terapeuta.

Es una adaptación de la serie web del mismo nombre, creada por Ariel Espejo y Marcelo Kozakiewicz, que acaba de lanzar su episodio final. Esta versión estará a cargo de Carolina Vásquez quien dirige a 6 actores que representaran 3 cortos de la serie, en donde plantearan diversas temáticas a través de fuertes historias que a muchos los pondrá a reflexionar. El gran estreno será el próximo 1 de julio a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

*Teatro La Mueca (Cabrera 4255, Palermo).

_______________

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público.

Versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare. Actuación y dirección Pompeyo Audivert. Música original de Claudio Peña. Habitación Macbeth fue galardonada con tres Estrella de Mar en Mar del Plata en los rubros Drama, Actuación Protagónica de Drama e Iluminación.

Funciones: sábados a las 21hs/ domingos a las 20hs. Hasta el 31 de julio. Informes y reservas: 5077-8000 www.alternativateatral.com Duración: 85′

*Centro Cultural de la Cooperación-Sala Solidaridad. Av Corrientes 1543, CABA

_____________

La casa ache

La Casa Ache es una propuesta teatral diferente, un género que no suele realizarse habitualmente, y que cuenta con la dirección y dramaturgia de Fabiana Micheloud con un elenco compuesto por 5 artistas. Gracias a la buena recepción del público y las excelentes críticas de la prensa especializada, comenzarán su sexta temporada a partir del sábado 4 de junio hasta el 2 de julio a las 20:00 horas en el Teatro Artebrin (Ministro Brin 741, CABA). Las entradas se pueden conseguir por la plataforma de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

____________________________

Network

Se presentará el 14 de julio en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125), con un gran despliegue artístico. Protagonizado por Florencia Peña, Coco Sily, Eduardo Blanco, Cesar Bordón y Pablo Rago. Esta obra trata la historia de un presentador de noticias de televisión y el rol de los medios de la comunicación, un éxito en Broadway, Londres y México. Network es un espectáculo sin precedentes en Argentina, con un despliegue técnico y tecnológico puesto al servicio de un texto y elenco de primerísima calidad. El espectador se someterá a una propuesta inmersiva y de estímulo sensorial, ingresando al ajetreado mundo de un set televisivo, en el que luces, cámaras y pantallas se operan sobre el escenario en tiempo real.

Basada en la película del mismo nombre escrita por Paddy Chayefsky, protagonizada por Faye Dunaway y Robert Duvall, que obtuvo varios premios Oscar en 1977. En 2017 Lee Hall hizo una adaptación para teatro por encargo del National Theatre, que fue dirigida por Ivo Van Hove e interpretada por Bryan Cranston (Breaking Bad). Tiempo después llegó a Broadway, nuevamente con Cranston, se sumaron los talentos de Tony Goldwin, Tatiana Maslany, Ron Canada, entre otros. La obra fue nominada en 6 categorías de los premios Tony de 2019 y Cranston obtuvo el premio a Mejor Actor.

La obra muestra a Howard Beale, un presentador de noticias de televisión, que tras 25 años, recibe la fatal noticia de que va a ser despedido. Ante tal desesperación anuncia que en su próxima aparición se suicidará en vivo. Está jugada sube la audiencia del canal televisivo a un nivel nunca antes visto y hace que los ejecutivos le den otra oportunidad con un nuevo programa. Sin embargo, Beale aprovecha este espacio para criticar incluso a su propio multimedio.

Elenco Protagónico: Florencia Peña/ Coco Sily/ Eduardo Blanco/ Cesar Bordón/ Pablo Rago. Acompañados por más de 20 actores en escena.

Dirección general y puesta en escena de Corina Fiorillo. Versión de Juan José Campanella

_____________

La fachalfarra

Una comedia farsesca con texto y dirección de Alfredo Martin, a partir de la novela “Ferdydurke”, de Witold Gombrowicz. La gran obsesión gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegurándose así un yo acabado, en contraposición a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo.

FUNCIONES LOS VIERNES hasta el 24 de junio 21.30HS

Dirección y dramaturgia: Alfredo Martín. Basado en: Ferdydurke de Witold Gombrowicz

*Teatro Andamio 90, Paraná 660. CABA

_________________

Sueño

Cuatro intérpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. ¿O es que los verdaderos deseos se manifiestan libres lejos de las imposiciones? A la ya conocida trayectoria de la COMPAÑÍA CRIOLLA de reformular textos clásicos para acércalos a nuevos públicos y hacerlos vibrar en el presente (“Romeo y Julieta de bolsillo”, “Cyrano de más acá”, “La comedia de los Herrores”) se suma su nueva propuesta inspirada en la comedia más mágica y divertida del bardo inglés; “Sueño de una noche de verano”. En esta ocasión, cuatro intérpretes serán los encargados de encarnar a todos los personajes de la obra original, en un verdadero torbellino teatral plagado de recursos escénicos, despliegue físico, poesía y mucho humor.

Funciones: Sábados a las 16hs hasta el 31 de julio. Dramaturgia y dirección general: Emiliano Dionisi

*CC25 de Mayo (Sala principal). Av. Triunvirato 4444

___________________

La vis cómica

La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder.

Jueves y Viernes 20 horas. hasta el 29 de julio. Entrada general $1000. Con descuento: $500. En venta por Alternativa

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

________________

Tarascones

Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado -un crimen- transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la hechicera culpable. Tarascones es una comedia negra, un policial dislocado. Donde esas señoras paquetas hablan en verso, elevando una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate.

Elenco: Paola Barrientos- Alejandra Flechner - Eugenia Guerty - Susana Pampín

Entradas $2400. En venta por PlateaNet

*Metropolitan Sura - Av. Corrientes 1343

___________________

Íntimos embrujos

Un espectáculo de magia e ilusionismo de Pablo Zanatta que se realiza cada sábado, para un selecto grupo de 30 personas en el “Cuarto de las Mentiras”, una pequeña sala de magia de cerca, con forma de anfiteatro.

Sábados a las 21:00 horas

*Bar Mágico Teatro. Carlos Calvo 1631, Ciudad de Buenos Aires

_______________

Closer

Cuatro extraños se encuentran y se dejan llevar por el deseo. Dan, Alice, Anna y Larry se ven envueltos en dos relaciones que se entrecruzan continuamente. La posesión, los engaños y la búsqueda desmedida de la verdad pondrán al descubierto la imposibilidad de estos seres de ser felices y de estar juntos. De una forma u otra vuelven a estarlo. ¿Son suficientes el deseo y el amor cuando no hacen más que lastimar?

De Patrick Marber. Dirección: Corina Fiorillo. Adaptación: Federico González del Pino y Fernando Masllorens. Actúan: Sofia Gala Castiglione (Alice), Juan Gil Navarro (Larry), Gonzalo Valenzuela (Dan) y Carolina del Carmen Peleritti (Anna).

Estreno 27 de abril. Funciones de miércoles a domingo- sábados 2 funciones. Venta por Plateanet.

*Multiteatro Comafi (Av. Corrientes 1283)

_________________

Tierra del Fuego

Inspirada en un hecho real, “Tierra del Fuego” cuenta la historia de una ex azafata israelí, víctima de un atentado en el que resultó herida y su mejor amiga muerta. Veintidós años después decide visitar y encontrarse con el terrorista autor del atentado, quien está detenido en una prisión de Londres, condenado a cadena perpetua.

Dramaturgia: Mario Diament. Dirección: Daniel Marcove

Funciones: MARTES 20:30 - ¡8 ÚNICAS FUNCIONES! Hasta el 28 de junio.

*METROPOLITAN SURA. Corrientes 1343, CABA

___________

Teatroxlaidentidad

-IDÉNTICOS

Uno. Uno mismo. Un otro. Doce otros. Doce actores. Un público. Personas que evocan quienes fueron y quienes son. Doce monólogos para ser dichos. Surgidos de un concurso entre otros cientos de monólogos. Doce actores. Idénticos a sí mismos, y distintos. Iguales, distintos. Idénticos

El gran espectáculo anual que año a año concentra a espectadores ávidos por participar no sólo en una experiencia teatral, sino en ser parte de una propuesta humanitaria. Esta iniciativa de la Comisión de txi que siempre busca llevar su mensaje a la ciudadanía para dar apoyo a la tarea que arduamente realizan las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a sus nietos.

Lunes 6, 13 y 27 de junio y lunes 4 de julio a las 20 hs. ENTRADA GRATUITA (con aforo limitado) - Se retiran a partir de una hora antes en el teatro.

Coordinación dramatúrgica: Mauricio Kartun / Dirección general: Daniel Veronese

*Teatro Tabarís - Av. Corrientes 831 – CABA

________________

La función por hacer

En plena función teatral, los protagonistas son interrumpidos por otros personajes que precisan fervientemente contar su historia. Como en una especie de caja china, lo real y lo imaginario se rozan en un sinfín de laberintos donde la verdad es del cuerpo. La fantasía es tan real que irrumpe con su propia voz para sumergirse en un abismo inquietante en la que todos los presentes son parte del mismo juego: ¿Cuánta verdad hay en el arte? ¿Cuánta ficción es parte de la existencia misma?

Con dramaturgia de, Miguel Del Arco y Aitor Tejada, bajo la dirección de Sebastián Bauzá; Intérpretes: Julieta de Moura, Sebastián Sinnott, Bianca Vicari, Pehuén Cordero, Iara Moreno y Juan Manuel Docampo; Música en vivo (viola): Violeta Averbuj; Funciones: Domingos, 20.30 hs. hasta el 26 de junio, Sala: El Método Kairós, El Salvador 4530; Entrada: 1200 / Redes: @lafuncionporhacer

_________

Rotas voces

El hombre exhuma un puñado de objetos y percibe al tacto las historias que acarrean. Luego los guarda en una caja y los esconde. Él también se oculta. No se deja ver, no quiere ser percibido. Se refugia en un cuartucho desolado y se esconde detrás de un pequeño muñeco de paño, su doble. Pero por más que intenta evadirse no consigue escapar de esa voz que resuena en su cabeza, ni tampoco del eco que dejaron otras tantas voces rotas.

Versión libre para teatro de títeres y objetos de “Eh Joe” de Samuel Beckett. Actuación y manipulación Mariano Singer - Dirección Rafael Curci

Funciones: Viernes 21:30 hs. Entradas: $700 y 2x1 Reservas: info@espaciotemplum.com.ar

*Espacio Templum- Ayacucho 318-

________________________

Lila

Lila, una famosa cantante trans llega a Buenos Aires desde España para hacer su primer show; pero nadie conoce el verdadero motivo de su visita. Entre las canciones, durante su show y el camarín, Lila irá desnudando su presente y su pasado con el que busca reconciliarse.

Actuación: Ulises Puiggrós. Dirección: Débora Longobardi. Dramaturgia: Ulises Puiggrós.

Viernes 10,17 y 24 a las 20:30 hs. / Localidades: Plateanet

*CÁSTOR Y PÓLUX - Tacuarí 955 – San Telmo

_____________

Lo No Dicho

Comedia dramática de Gimena Racconto Giunta y Leopoldo Minotti que nos invita a reflexionar sobre lo no dicho, los silencios que se comienzan a gestar en el seno de una familia, la incomunicación, la soledad y la pérdida de rumbo, luego de la muerte de Amanda, la madre y bastión de la familia. Una familia de clase media del conurbano bonaerense, que vivió los avatares de las reiteradas crisis económicas de nuestro país.

Funciones: Domingos 17hs hasta el 26 de junio- Teatro La Mueca: José A. Cabrera 4255, CABA

___________________________

Un almuerzo argentino

Una mesa larga, fideos con salsa y copas de vino. Un brindis. Un compromiso. Una llegada inesperada. Octubre de 1952. La grieta, la de antes y la de ahora.

De Bernardo Cappa. Funciones: Domingos 13 hs. Entradas: $1000 (incluye una empanadita y una copita de vino de gentileza) en www.hastatrilce.com.ar

*Hasta Trilce. Maza 177, CABA.

___________

Mujererío, voces y cuerpo

“Mujererío, voces y cuerpo” es un espectáculo en el que la música y las voces de ocho mujeres, se entrelazan con poemas y textos en una puesta en escena sutil y poética. En consonancia se suma una bailarina haciendo de este show algo único, donde las voces y el cuerpo de estas nueve mujeres nos cautivan en tensión y atención amorosamente. Obras de Violeta Parra y los Hnos. Nuñez, junto a la de jóvenes compositoras como Clara Aita, Maite Fleischmann y otros numerosos autores; abordan la temática del ser mujer y su diversidad. Todo en arreglos a capella.

Domingos de junio: 5, 12, 19 y 26 - 19H

Entradas anticipadas $1000 por alternativa teatral. Entradas en la puerta $1300

*Hasta Trilce. Maza 177, CABA

_________________________

El bar, una experiencia emocional

Una obra escrita y dirigida por Néstor Rosendo que nos lleva a reflexionar sobre la mirada que tenemos de la vida que llevamos y como queremos relacionarnos con la gente. Las entradas se pueden conseguir por la plataforma de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

VIERNES 21:30 HORAS hasta el 1 de julio.

*Teatro Artebrin (Ministro Brin 741, CABA).

________________________

Mary x Mary

Mary Wollstonecraft (Londres 1759-1797), considerada una de las pioneras del feminismo, se atrevió a defender la igualdad entre hombres y mujeres. Sus obras novedosas y rompedoras, y su propia persona se convirtieron al poco tiempo en fuente de controversia. Su obra capital “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792) nos interpela como seres humanos y es una clave para abordar la desigualdad estructural y conseguir la justicia de género. Tuvo a Fanny, su primera hija (extramatrimonial) con su primer gran amor, por el que tuvo dos intentos de suicidio. Finalmente William Godwin, uno de los precursores más importantes del pensamiento anarquista, fue su verdadero y más profundo amor. Con él tuvo a Mary, su segunda hija, quien fue la autora de Frankestein. Mary Wollstonecraft murió a los diez días de dar a luz de fiebre puerperal.

Dramaturgia: Paloma Pedrero/ Dirección: Marcelo Moncarz

Funciones: Martes de junio 20 horas

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

____________________

Stefano

Nuevo grotesco musical, basado en el clásico “Stefano. La silenciosa música del alma”. Funciones: domingos 19.30hs. hasta el 26 de junio

*Teatro Andamio, Paraná 660

_________________

La Mudita

De y por Irina Alonso. La mudita está basada en la historia real de la tía abuela de Irina: Inés Bianco. Ella fue víctima de un hecho de violencia infligido por quien era su marido. Hoy es un nuevo aniversario del máximo despojamiento al que fue sometida. Es 14 de julio de 1975 y ella intenta trabajar en su peluquería como un día cualquiera, pero empiezan a cobrar peso los recuerdos, las emociones escondidas, y así pronunciará por primera vez el relato de su verdadera historia.

Funciones: Domingos 16 hs, hasta el 26 de junio. Entrada general $1000/ $800 estudiantes, jubiladxs y docentes. Entradas por Alternativa.

*CELCIT - Moreno 431, CABA.

___________________

Caribe

Dirigida por Katia Szechtman, se presenta los sábados y domingos a las 20 h en El Cultural San Martín. Hasta el 3/7, con entrada general $800 a través de tuentrada.com. Esta obra es, entre varias otras cosas, un homenaje a Las criadas de Genet en clave de comedia, un gran disparate, una parodia del neoliberalismo o simplemente la década del ‘90.

______________

Utopía

Marcelo Insúa reestrena UTOPIA en el Bar Mágico Teatro. Utopía, es una ecléctica mezcla de magia, humor y mentalismo, con experiencias interactivas y originales producciones audiovisuales que se proyectan en el fondo del escenario.

Se presentará a partir del 2 de abril, todos los sábados a las 21 horas, Las entradas se pueden conseguir en www.barmagico.com.ar

*Bar Mágico. Carlos Calvo 1631 (Ciudad de Buenos Aires).

___________________

Pequeñas anécdotas sobre la república

La historia ocurre en el interior de “La República”, una chacra ubicada en algún lugar de la Argentina. En ella viven la señora dueña del lugar, relacionada con el poder y asociada a negocios turbios, y dos hermanas que son sus empleadas domésticas. La obra explora la relación entre estas tres mujeres, el poder y el sometimiento pero también la rebelión. En este universo de pobreza y humillación, las hermanas intentan escapar de su destino a través del juego y la representación. Una ceremonia secreta que irá creciendo hasta llegar a un final inesperado.

Dirección: Alejandro Mazza. Con: Gabriela Ramos, Eva Matarazzo y Danisa Tabares

Domingos 18.30 hs. hasta el 26 de junio

*Mil80 Teatro (Muñecas 1080. CABA)

_________________

CINE

Apuntes desde el encierro, un ensayo documental de Franca González

Apuntes desde el encierro es un ensayo documental construido en base a textos, sonidos, imágenes y atmósferas creados durante los siete meses de confinamiento más estricto. Estos apuntes -en diálogo con registros ajenos- intentan reconstruir el rompecabezas de un mundo que, de repente, se volvió irreconocible. En días de encierro y de tiempos alterados, de repente lo chiquito se hace visible y cuestiona la capacidad de mirarnos y de observar el universo que nos rodea.

Se estrena en junio en El Cultural San Martín. FUNCIONES CONFIRMADAS: Sábado 4 y domingo 5 de junio, a las 17hs/ Viernes 10 y domingo 12 de junio, a las 19hs/ Jueves 16 y sábado 18 de junio, a las 19hs/ Viernes 24 y domingo 26 de junio, a las 19hs

Apuntes desde el encierro (Argentina, 2022, 75 min)/ Idiomas: español / francés/ Una producción de Franca González Cine con el apoyo del INCAA y Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.

________________

Cine Africano en la Biblioteca Nacional

Proyección de las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina #FICAA 2021. Observatorio Sur y la Biblioteca Nacional invitan a las proyecciones Jueves 9, 16 y 23 y 30 de junio, 19 hs. Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, CABA. Entrada libre y gratuita.

JUEVES 16 DE JUNIO, 19 HS. BABLINGA Fabien Dao, Burkina Faso, 2020, 15 min. Moktar siempre ha dicho que cuando cierre su bar Bablinga, volverá a Burkina. Este día ha llegado, pero no está realmente preparado para irse. A su pesar, los fantasmas invitan a celebrar una última velada. AFTER YOUR REVOLT, YOUR VOTE Dir. Kiswendsida Parfait Kaboré, Burkina Faso, 2019, 85 min. Tras un levantamiento popular en octubre de 2014, Burkina Faso se compromete a una votación histórica. Gracias a un movimiento liderado por la joven generación burkinesa, es la primera vez que el país asiste a un cambio de gobierno a través de las urnas.

JUEVES 23 DE JUNIO, 19 hs. CALL ME NEGUINHO Selim Harbi, Cabo Verde, 2019, 10 min. Buscarse a sí mismo es difícil, es como estar atrapado en el fondo de la tierra luchando por una salida. Neguinho es un nombre cargado de significados coloniales, racistas, que habla por sí mismo y por el duro pasado de la esclavitud. Renato lleva este nombre conscientemente, como una declaración de conciencia, de empoderamiento. Entre los sueños y la realidad, Neguinho se mueve buscando la luz. NEGRA Medhin Tewolde Serrano, México, 2020, 71 min. Tenía siete años cuando por primera vez alguien en la calle me llamó “negra”. Volteé a ver a quién llamaban, hasta que entendí que era a mí. Ese día supe que yo era negra, y las risas de alrededor me hicieron ver que quizás no era algo bueno... ¿Esto me había pasado solo a mí, o también les había pasado a otras? El documental narra la exploración de la directora en una búsqueda con otras mujeres afrodescendientes y lo que a cada una le supone habitar México en cuerpo de mujer negra.

JUEVES 30 DE JUNIO, 19hs.

KESHO PIA NI SIKU: TOMORROW IS ANOTHER DAY Ng’endo Mukii, Kenia, 2021, 9 min. Es una historia de renacimiento. Kesho Pia Ni Siku significa «Mañana es otro día». Njeri Mereka es una abuela de 67 años que habla con fluidez y canta himnos. Dirige su pequeña boutique, Kanyoko Fabrics and Designs, en Nairobi. Cuenta cómo, sin querer, empezó su negocio desde el maletero de su Toyota Corolla de 1990, sobrevivió a un incendio en el mercado, a la alienación social del divorcio y a las calamidades económicas de Kenia, para independizarse como mujer de negocios y afrontar otro día. GOLDEN FISH, AFRICAN FISH / Pez dorado, pez africano Thomas Grand y Moussa Diop, Senegal, 2018, 60 min. La región de Casamance, en el Sur del Senegal, es una de las últimas zonas de pesca tradicional del África occidental. Frente a la creciente amenaza de las empresas de pesca industrial y superando condiciones de trabajo muy duras, los pescadores de Casamance contribuyen al suministro de alimentos y a la seguridad alimentaria de muchos países africanos. Pero, ¿por cuánto tiempo?

________________________

Cine en la Sala Lugones

-Rancho Estreno del documental del realizador argentino Pedro Speroni tras su paso por la Competencia Argentina del Bafici. Siete únicas funciones, a partir del jueves 9

-Raoul Walsh, ocho maneras de subirse a un caballo Siete westerns paradigmáticos dirigidos por el gran realizador estadounidense más el clásico de aventuras silente El ladrón de Bagdad. El ciclo acompaña el estreno de No existen treinta y seis maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo, de Nicolás Zukerfeld, que aborda la obra del director. Del miércoles 15 al domingo 26

-No existen treinta y seis maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo Estreno del largometraje de Nicolás Zukerfeld, centrado en la figura del realizador Raoul Walsh, de quien se verá en simultáneo un ciclo retrospectivo dedicado a sus westerns más un film de aventuras. Seis únicas funciones, a partir del jueves 16

Entrada general $ 350

Estudiantes y jubilados $ 200

Localidades en venta desde cinco días antes del comienzo del ciclo.

*Sala Leopoldo Lugones, Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

________________________

Amasando futuro

La organización barrial Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala realizó una imponente obra edilicia, cultural, educativa, sanitaria y de dignificación de sectores vulnerados de la Provincia de Jujuy. El 16 de enero de 2016 Milagro es detenida porque su accionar afectó los intereses económicos y políticos de la clase dominante jujeña. Paulatinamente apresan a muchxs de lxs cooperativistas que participaron de esta epopeya. En un juicio plagado de irregularidades reciben una condena.

La película muestra parte de la obra a través de quienes fueron y son sus protagonistas y fundamentalmente de la construcción colectiva que no se detiene.

Directora: Marta Valle. DOCUMENTAL, HD COLOR, 75 minutos, Sonido Stereo

Jueves 30 de junio

*Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1636, CABA

_____________

Reloj, soledad

“Ella trabaja en una fábrica. Cree que el reloj es un ladrón del tiempo. Busca olvidar su soledad. El presente es su pasado”. Una película de César González

Jueves de junio y julio, 20hs. Entradas

*Centro Cultural de la Cooperación. Av. Corrientes 1543, CABA.

_______________

Se estrena Bahía Blanca, basada en la novela de Martín Kohan

Bahía Blanca, ópera prima de Rodrigo Caprotti, basada en la novela homónima de Martín Kohan (Anagrama, 2012), tendrá su estreno en Buenos Aires el 7 de julio en el Cine Gaumont (CABA).

El film, que fue ganador del premio Ópera Prima del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (2015), contó con el apoyo de Mecenazgo Cultural y participó de los festivales BAFICI (2021), Festival Internacional de cine de Puerto Madryn MAFICI, (2022) y el Festival Internacional de Cine del Uruguay (2022).

Protagonizada por Guillermo Pfening, Bahía Blanca, cuenta con las actuaciones de Marcelo Subiotto, Elisa Carricajo (mejor actuación BAFICI 2021), Ailín Salas, Javier Drolas y Julia Martínez Rubio.

________________

Festival Internacional de Stop Motion

La Biblioteca del Congreso de la Nación será sede del Festival Internacional Stop Motion Our Fest con actividades gratuitas que se realizarán el 23 y 24 de junio en el Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Stop Motion Our Fest es el único festival de cine de animación con foco en stop motion que se realiza en Sudamérica. De carácter internacional y competitivo, con un claro énfasis en la formación y capacitación audiovisual, promueve el cine y su creación como herramientas transformadoras de la sociedad.

Viernes 24 de junio:

* 16 a 18 h – Entrepiso: Taller de animación para docentes. Entrega de certificados de asistencia. Entrada gratuita (con inscripción previa) a través de la página web www.stopmotionourfest.com

* 16 a 18 h - Auditorio Leonardo Favio: Proyección de cortometrajes de animación en competencia. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala.

* 18 a 20 h - Auditorio Leonardo Favio: “Música y animación”, charla con el realizador chileno Leonardo Beltrán y el músico argentino-brasilero Gustavo Kurlat. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala.

Más información en https://bcn.gob.ar/agenda/stop-motion-our-fest

_____________________

Panash

En un futuro cercano y distópico Buenos Aires está en llamas, convulsionada por un estado de sitio que parece no tener fin. Pero en los márgenes de la ciudad hay lugar para una historia de amor. Ciro es considerado en el barrio como un santo, un guía; temido y respetado por los tranzas y de apariencia impenetrable, su debilidad es Panash, la única en el barrio que intenta despertar conciencia a través de las rimas y, a la vez, su mejor amiga. Sin embargo, tras la aparición de Isi, un chico atractivo recién llegado al barrio, Panash no tarda en demostrar interés por él. Ciro, incapaz de confesarle su amor a Panash, decide ayudar a Isi a conquistarla mediante la rima y, sin saberlo, Panash ama a dos hombres. Con la nueva muerte de un pibe en el barrio, Ciro y su banda, junto a Isi, deciden adentrarse en una ciudad fantasmagórica. En el pleno calor de la batalla con las fuerzas de seguridad, se revela la verdad sobre la autoría de las rimas que iban dirigidas a Panash. Sin embargo, estas rimas parecen haber perdido valor frente al peso de los cuerpos caídos, dando paso a un final trágico y heroico.

Filmada en el barrio de Fuerte Apache, al oeste del conurbano bonaerense, Panash reúne a los principales referentes del freestyle, rap y trap del país. Su banda sonora original será lanzada como un disco autónomo y contiene temas de sus protagonistas. La película tuvo su premiere mundial durante el 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Una película de Christoph Behl. Elenco: Real Valessa es PANASH / Lautaro LR es ISI / Homer el Mero Mero es CIRO

Estreno en salas: 7 de julio

_____

En el Cine Gaumont

23/06/2022 al 29/06/2022 RECATATE CON LOS PIBES 13:30 Mariano Corbacho, Marcos Coria DOCUMENTAL 01:05

23/06/2022 al 29/06/2022 HÉKATE 16:00 Nadia Benedicto FICCIÓN 01:17

23/06/2022 al 27/06/2022 y 29/06/2022 TU FORMA DE VER EL MUNDO 18:30 Germán Abal FICCIÓN 01:16

23/06/2022 al 27/06/2022 y 29/06/2022 HÉKATE 21:00 Nadia Benedicto FICCIÓN 01:17

23/06/2022 al 29/06/2022 CADÁVER EXQUISITO 12:30 Lucía Vassallo FICCIÓN 01:28

23/06/2022 al 29/06/2022 MARÍA LUISA BEMBERG EL ECO DE MI VOZ 15:00 Alejandro Maci DOCUMENTAL 01:30

23/06/2022 al 29/06/2022 LOS LIBROS CAUTIVOS 17:30 Gabriela Fernández DOCUMENTAL 01:01

23/06/2022 al 28/06/2022 EMILIA 20:00 César Sodero FICCIÓN 01:37

29/6/2022 CADÁVER EXQUISITO 20:00 Lucía Vassallo FICCIÓN 01:28

23/06/2022 al 28/06/2022 CADÁVER EXQUISITO 22:30 Lucía Vassallo FICCIÓN 01:28

29/6/2022 EMILIA 22:30 César Sodero FICCIÓN 1.37

23/06/2022 al 29/06/2022 LAS COSAS DONDE YA NO ESTABAN 14:30 Fabio Vallarelli FICCIÓN 01:13

23/06/2022 al 29/06/2022 OIANT MÚSICA PARA UN FUTURO ANCESTRAL 17:00 Nacho Garassino DOCUMENTAL 01:40

23/06/2022 al 29/06/2022 LA OTRA PARTE 19:30 Felipe Restrepo DOCUMENTAL 01:23

23/06/2022 al 29/06/2022 EL OSCURO LUGAR DONDE HABITAN 22:00 Gabriel Musco FICCIÓN

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

________________________

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

_________

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

——————

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

La serie de ficción 40 abriles llega a la plataforma Contar

Desde este miércoles 22 de junio, la producción sobre la guerra de Malvinas, creada por profesionales y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, estará disponible para todo el país. Además, Contar estrenará la serie Videojuegos sobre ruedas de TEC.

40 abriles es una serie de ficción de seis capítulos, que surgió de la Maratón Audiovisual: una propuesta de articulación entre profesionales y estudiantes audiovisuales para la creación colaborativa.

Esta iniciativa del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario, producida por Unicanal y con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, apuntó a nuevas formas de narrar la historia de Malvinas, a cuarenta años de la guerra; en una obra compuesta por seis historias, que se registraron en una sola locación, en un único día de grabación y con un elenco de hasta cuatro personas por capítulo.

Por otro lado, este viernes 24 de junio, Contar incorporará a su señal vertical del canal TEC la serie Videojuegos sobre ruedas: un documental sobre un grupo de desarrolladores que se traslada en colectivo por el país con las primeras máquinas de videojuegos, para llevar la experiencia a nuevas generaciones de jugadores y jugadoras.

Una producción de TEC y Mulata Films, ganadora del concurso de producción de serie documental, o docuficción sobre la temática de videojuegos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

__________________________

Canal Encuentro estrena micros para conocer y entender la naturaleza

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena dos microprogramas: Planeta vivo y Los cretácicos. Dinosaurios de la Patagonia, para conocer y entender la naturaleza.

PLANETA VIVO Microprogramas, intercalados en la programación

¿Qué es la vida? ¿Cómo se desarrolló, y se desarrolla, la vida en la tierra? ¿De qué hablamos cuando hablamos de evolución, reproducción y adaptación al ambiente de las distintas especies? Desde los microorganismos, los hongos, las algas, las plantas hasta los animales, vemos cuáles son las características de la vida en nuestro planeta, a partir de contenidos científicos y divertidos.

LOS CRETÁCICOS. DINOSAURIOS DE LA PATAGONIA Microprogramas, intercalados en la programación

A través de réplicas museísticas y de la voz del paleontólogo Sebastián Apesteguía, conocemos cómo se constituyeron y vivieron los distintos dinosaurios que habitaron la Patagonia durante el período Cretácico. La serie combina información básica y de fácil asimilación sobre dinosaurios.

La Patagonia argentina posee un importante tesoro paleontológico. Conformado por una gran cantidad y variedad de restos fósiles, nos permite conocer sobre aquellos ejemplares de dinosaurios que poblaron esta zona hace millones de años.

___________________

Cineclub con Dalma Maradona en DeporTV

El deporte y el cine son una combinación ideal para contar grandes historias. Clásicos, biopics y cortometrajes nacionales. Los sábados a las 22 en la señal DeporTV.

_______________

“Los discos que nos cambiaron”, estreno en Canal Encuentro

En una coproducción entre el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, el Canal Encuentro presenta Los discos que nos cambiaron, una serie de cuatro capítulos que analiza discos emblemáticos de los años 80 –Silencio de Los Encargados, Wadu Wadu de Virus, Soles de Marilina Ross y Viuda e Hijas de Roque Enroll del grupo homónimo– a través del testimonio de músicas y músicos, periodistas y bandas actuales que reconstruyen la memoria sonora de una generación.

Durante mayo, cada lunes a las 23 h se estrena un programa, que luego se repite los martes a las 4 h, miércoles a las 10 h, jueves a las 14 h, viernes a las 9:30 y 18:30 h, sábados a las 2:30 h, 10 h y 22:30 h, domingos a las 15 h y lunes a las 13:30 h.

_____________________

“Homenajes. Gracias por el canto”, estreno en Canal Encuentro

En una coproducción entre el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, el Canal Encuentro presenta Homenajes. Gracias por el canto, serie documental integrada por ocho capítulos en la que cantantes como Susana Rinaldi, Charo Bogarín y Julieta Laso rinden homenaje a figuras clave del continente como Chavela Vargas y Violeta Parra a través de su voz y un recorrido por su historia personal.

Durante mayo y junio, cada viernes a las 22:30 h se estrena un programa, que luego se repite los sábados a las 8:30 h y 18:30 h, domingos a las 00:00 h y 13:30 h, lunes a las 3:30 h y 14:30 h, martes a las 9:30 h, miércoles a las 14:30 h y jueves a las 17:30 h.

___________________

Canal Encuentro estrena nuevos capítulos de Cartografía feminista

El ciclo se presentará en una mesa redonda, “Soberanía audiovisual: televisión pública y feminismos latinoamericanos”, en la Universidad Nacional de General Sarmiento el próximo viernes 24 de junio.

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena los nuevos capítulos de la serie de microprogramas Cartografía feminista. El ciclo reúne a mujeres, activistas feministas y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, que explican conceptos y palabras clave del feminismo.

Cartografía feminista es una coproducción junto a la RED TAL, que surge de la necesidad de situar al movimiento feminista en su realidad geográfica, social y cultural. El objetivo de este glosario colectivo es poner en valor el poder performativo de las palabras que nos identifican, nos definen y crean mundo.

En el ciclo participan veintiún canales de Latinoamérica, en coproducción con Red TAL: ABRATV, Canal Encuentro, UNITV, UNLP, UNSL TV, UNQ (por Argentina); Canal TRO, Canal Institucional Colombia, UnivalleTV, Telepacífico (por Colombia); y ViveTV (por Venezuela). También Educa TV (por Ecuador); Canal 22, Canal 26 Aguascalientes, UAATV, SPR Canal 14, Jalisco TV (por México); TV Ciudad (por Uruguay); TV USP (San Pablo), UEG TV (por Brasil); y Latinoamérica y el Caribe con Telesur.

PRESENTACIÓN

La presentación de este ciclo se realizará el viernes 24 de junio, a las 18, en la mesa redonda “Soberanía audiovisual: televisión pública y feminismos latinoamericanos”, en el microcine del Multiespacio Cultural la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) (Juan María Gutiérrez 1150, entre José León Suárez y Verdi, en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires).

El encuentro, que será moderado por Alejandro Montalbán (director de UNITV), contará con la participación de Bernabé Demozzi (productor general de Canal Encuentro), Ofelia Susana Fernández (productora Canal Encuentro, coordinación de coproducción Red TAL), María Iribarne (contenidos Canal Encuentro), Agustín Alfaro (responsable de operaciones y red de la RED TAL), Marisa Fournier (directora de la diplomatura en Géneros de la UNGS, e ICO-UNGS, socióloga, investigadora y docente), y Sandra Hoyos (protagonista de un microprograma, licenciada en Ciencias Políticas, integrante del colectivo Identidad Marrón).

_____________

Unísono, en la TV Pública

Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Unísono difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas quienes presentan sus obras desde sus hogares al tuyo. Con el apoyo de grandes referentes de nuestra música presentando a las agrupaciones. Además, videos especiales, homenajes y sorpresas.

Nuevo horario, sábados a las 18.

Más información.

___________________________

10° temporada de BCN Radio

A partir del lunes 14 de marzo comienza la décima temporada de BCN Radio, la radio web de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La emisora arranca otro año emprendiendo nuevos desafíos, consolidando un proyecto de comunicación institucional que poco a poco fue cumpliendo sus metas desde aquel 1° de marzo de 2013, cuando -con tan solo 8 programas en la grilla- comenzó a transmitir en vivo desde la Asamblea Legislativa de aquel año.

Diez años después la radio cuenta con más de 40 programas y alcanzó en 2021 más de 31 mil escuchas, con una gran variedad de cuentos y relatos que se replican por diversas plataformas digitales.

Este año, BCN Radio está de festejo y celebra junto a su audiencia la primera década al aire. Se puede acceder a toda su programación en www.bcnradio.com.ar y en las redes sociales de @bcnradio (Spreaker, Twitter, Youtube, Facebook, Instragram, Spotify). Más información en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

______________________

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

______

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. Más información.

_______

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

_____

Serie documental “Historias de Conservatorio II”

Se podrá ver en Vivamos Cultura a partir del 23/12. Llega la segunda edición de esta serie documental en la cual los músicos, egresados y docentes de los Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y del “Ástor Piazzolla” cuentan su proceso de creación musical, sus proyectos y su paso por dichas instituciones.

________

Microserie teatral “Ficciones Verdaderas”

Se podrá ver en Vivamos Cultura. Cada episodio de esta microserie teatral cuenta con la participación de un actor o actriz de reconocida trayectoria y el elenco se completa con actores y actrices que ha pasado por la carrera de actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y/o de alguna de las propuestas del Centro de Capacitación Artística y Profesional de la DGEART.

_________

Cápsulas ABC de la Red de Bibliotecas

Entregas audiovisuales para despertar nuestra curiosidad junto a pensadores y pensadoras. Una propuesta producida junto a ASE Nacional. ABC de las científicas, por Valeria Edelsztein. También podés ver: ABC del etiquetado de alimentos, por Claudia Degrossi, ABC de los microorganismos, por Luis Wall, ABC de la alimentación y el deporte, por Marcia Onzari y más a través de Vivamos Cultura

________

Podcast “Mapa de Lectura”

Un podcast iniciado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad junto al Área Editorial e Impulso Cultural, para recorrer la literatura del país a través de Spotify. Mapa de Lectura es un podcast que recorre la literatura del país a partir de la mirada de una editorial, una librería y un autor o autora. En cada episodio un autor, una editora y un librero/a cuentan acerca de su trabajo, llevan a conocer la literatura que se escribe en su provincia, recomiendan libros y autores y leen sus fragmentos preferidos. Se realiza como sección dentro del programa “Poesía 1110″ de Radio Ciudad, y se encuentra disponible en formato podcast a través de la cuenta de Spotify de Impulso Cultural.

_______

Harta del Éxito

Los mejores fracasos de la literatura argentina. En esta ocasión, la periodista y escritora Liliana Viola entrevistará a una de las autoras nacionales más interesantes del momento, Mariana Enriquez. Harta del Éxito es un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras en torno a la temática del fracaso, tanto en su obra como en la vida y en la historia de la literatura nacional. Todos los capítulos se pueden ver a través de Vivamos Cultura.

__________

Cápsulas en red

En su nueva temporada, la propuesta de videotutoriales del Programa Cultural en Barrios “Cápsulas en Red”, invita a vecinos y vecinas de la Ciudad a seguir aprendiendo baile, música, pintura y artes visuales, entre otras disciplinas artísticas y culturales. Las entregas son semanales, de corta duración y realizadas por talleristas del Programa. Se pueden encontrar todos los lunes en Vivamos Cultura.

_______

Folklore en Casa

La Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo que se transmite todos los domingos a las 21 por el Canal de la Ciudad. Un ciclo de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino.

_____________

MÚSICA

Conciertos en el CCK

-Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan De Dios Filiberto” en concierto

Directora invitada: Fernanda Lastra. Artistas invitados: Trío Martínez 2+Lifschitz: Guido Martínez (bajo), Juan Martínez (guitarra), Daniel Lifschitz (flauta). Leandro Savelón (percusionista invitado). Damián Bolotín (violín) Valentín Garvié (trompeta). Viernes 24 de junio - Auditorio Nacional

-Fena Della Maggiora

El cantante Fena Della Maggiora recorre temas de diferentes etapas de su trayectoria y estrena dos canciones, en un concierto junto a su grupo y la participación de músicos invitados.

La banda que acompaña a Fena está integrada por Mauro Cambarieri en bajo, Ariel Colla en guitarras, Leandro Muñoz en teclados y Silvio Ottolini en batería. 24 de junio a las 19 hs en Sala Argentina

-Canciones de compositoras argentinas

El ciclo Compositores y Compositoras de Argentina presenta una selección de canciones de autoras nacionales de los siglos XIX, XX y XXI: Eduarda García Mansilla, Celia Torrá, Ana Carrique, Montserrat Campany, Lita Spena, Elsa Calcagno, Lía Cimaglia Espinosa, Isabel Aretz, Irma Urteaga y Claudia Montero.

Participan la soprano Lucía Alonso Moser, el tenor Santiago Martínez y los pianistas Eduviges Picone y Juan Pablo Scafidi. Las presentaciones y comentarios estarán a cargo de Carla Díaz. 25 de junio a las 18 hs en Sala Argentina

-Adriana Varela: Vida mía

La cantante Adriana Varela anticipa obras que integran su disco Vida mía junto a Marcelo Macri en piano y dirección musical, Horacio Avilano en guitarra y Walther Castro en bandoneón. Además, recorre los clásicos de su repertorio y tangos de diferentes etapas de su trayectoria. El concierto se transmite en vivo a través de radio Sonido Cultura. 25 de junio a las 20 hs en Auditorio Nacional.

-La obra completa para órgano de Bach / 9: Matías Galíndez y Francisco Tello

Los jóvenes organistas Matías Galíndez y Francisco Tello se suman al ciclo curado por Mario Videla en el que se escuchan todas las obras de Bach para órgano en el Klais Opus 1912. El programa está integrado por piezas juveniles de la época de Weimar, pequeños preludios y fugas, preludios corales y otras creaciones. El concierto se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube. 26 de junio a las 20 hs en Auditorio Nacional

-Cuarteto de guitarras In Crescendo

El ciclo de Conciertos del Mediodía del Mozarteum Argentino continúa con la presentación del cuarteto de guitarras In Crescendo. El ensamble ofrece un repertorio que incluye la suite de Carmen de Bizet y una selección de tangos de Carlos Gardel, Juan de Dios Filiberto, Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. El concierto se transmite en vivo a través de radio Sonido Cultura. 29 de junio a las 14 h en Sala Argentina

-La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, con Franco Luciani

En el año de su 75 aniversario, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos ofrece una presentación en el Auditorio Nacional, bajo la dirección de Agustín Tocalini. Se escucharán la segunda suite en fa mayor de Gustav Holst, el divertimento para banda op. 42 de Vincent Persichetti, la tercera suite para banda de Alfred Reed y una selección de tangos con Franco Luciani en armónica. 29 de junio a las 20 h en Auditorio Nacional.

-Hernán Lucero

El cantor Hernán Lucero presenta los nuevos tangos y canciones criollas de su reciente disco Las noches que han pasado junto a Sebastián Luna y Sergio Zabala en guitarras, Manuel “Popo” Gómez en contrabajo, Ramiro Boero en bandoneón y Gaspar Tytelman en percusión. También participan grandes invitados como el ilustrador, escritor y cantor Max Aguirre. El concierto se transmite en vivo a través de radio Sonido Cultura. 1 de julio a las 19 h en Sala Argentina

-Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional de Niños

Con obras de Michael Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Alberto Williams, la Sinfónica Nacional se presenta bajo la dirección de Valeria Martinelli y junto al Coro Nacional de Niños dirigido por María Isabel Sanz, en un nuevo concierto de su temporada anual en el Auditorio Nacional del CCKirchner. 1 de julio a las 20 h en Auditorio Nacional

-Cuarteto Petrus

Dentro del ciclo Cuartetos, el ensamble que integran Pablo Saraví y Hernán Briático en violines, Denis Golovin en viola y Cecilia Slamig en violoncello ofrece el cuarteto n° 1 de Constantino Gaito y el cuarteto n° 1 en sol menor de Edvard Grieg. 2 de julio a las 18 h en Sala Argentina

-Leo Maslíah y María Bentancur

Desde Uruguay, se presenta el dúo integrado por el cantante y compositor Leo Maslíah y la intérprete de jazz María Bentancur. Según anuncian, se trata de un “recital ecléctico que combina lo clásico con lo contemporáneo, lo popular con lo impopular, lo textual con lo versionado, lo tonal con lo atonal, lo propio con lo ajeno, lo regular con lo cambiante, lo textual con lo versionado, lo posmoderno con lo preantiguo y la autenticidad con la impostación”. El concierto se transmite en vivo a través de radio Sonido Cultura. 2 de julio a las 20 h en Auditorio Nacional

-Alexander Panizza

El reconocido pianista ofrece obras de Chopin (balada n° 4 y Andante spianato y gran polonesa brillante), Ravel (Gaspard de la Nuit y Alborada del gracioso) y una selección de música de autores canadienses: Elizabeth Raum, Maurice Dela y John Burge. El recital se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube del CCKirchner. Esta presentación cuenta con el auspicio de la Embajada de Canadá en Argentina. 3 de julio a las 17 h en Auditorio Nacional

-Lorena Astudillo & Grupo

La cantante Lorena Astudillo interpreta obras propias del disco Crisálida y clásicos de la música folklórica argentina y latinoamericana, junto con su grupo integrado por Constanza Meinero en piano, Gaspar Tytelman en percusión, Lucas Homer en contrabajo y Sebastián Castro en guitarra. 3 de julio a las 19 h en Sala Argentina

Entrada gratuita. Reserva online a partir del martes anterior al evento. Más información

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

________________

Fantasía y Abstracción en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

El viernes 24 y el sábado 25 de junio a las 20:00 horas, el Centro de Experimentación del Teatro Colón que dirige Diana Theocharidis presentará “Concierto 8 La guitarra”, del ciclo de música acusmática y experimental Fantasía y Abstracción. Este ciclo es programado por el compositor de obras instrumentales y electrónicas Simón Pérez y el músico e investigador Miguel Garutti, con acuarelas de Andrés Gorzycki y almohadones de Estudio Ricas.

El concierto contará con las presentaciones del guitarrista Ricardo Cuadros Pradilla, y de la compositora María Costa en difusión acusmática. El programa reunirá obras para guitarra, mixtas y acusmáticas de Graciela Paraskevaídis, María Costa, César Bolaños y Christine Groult.

Antes de la presentación musical se reproducirán el primer y segundo acto de la videópera en cuatro actos, La contracción de la espera, escrita y dirigida por la directora de cine, poeta y editora Martina Juncadella.

Fantasía y Abstracción es un ciclo de conciertos de música acusmática y experimental, programado por Simón Pérez y Miguel Garutti, con acuarelas de Andrés Gorzycki y almohadones de Estudio Ricas. Tuvo seis ediciones: Concierto acusmático y El piano en el Laboratorio de Investigación y Producción Musical del Centro Cultural Recoleta (2019), Tiempo real en el festival “El sol por atrás”, en Parque Los Andes (2020), Baile de juguetes, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2021), Los dedos en el festival Byte-Footage del Centro Cultural Kirchner (2021) y Espacio interior en el festival Danza Afuera, Centro de Artes y Ocios, La Plata (2022).

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*CETC. Tucumán 1171, CABA

___________

El dúo Breuninger - Frazão en el Salón Dorado del Teatro Colón

El sábado 25 de junio a las 17:00 horas, en el marco del Ciclo de conciertos gratuitos en el Salón Dorado del Teatro Colón se presentará el dúo Breuninger - Frazão integrado por el violinista alemán Laurent Albrecht Breuninger y la pianista brasileña Ana Flávia Frazão.

El programa musical tendrá obras de Mozart, Villa-Lobos, Poulenc y Gershwin.

Las entradas podrán reservarse a partir del jueves 23 de junio desde la página web del teatro www.teatrocolon.org.ar a partir de las 10 horas. Se entregarán dos localidades por persona.

*Salón Dorado del Teatro Colón (Libertad 621).

__________________

Orchestre Philharmonique Royal de Liège en el Teatro Colón

Gergely Madaras director / Nikolay Lugansky piano

Programa:

G. LEKEU Adagio para cuerdas

F. CHOPIN Concierto para piano n.1

J. BRAHMS Sinfonía n.2, Op. 73

LUNES 27 DE JUNIO 20H

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

______________

El dúo Breuninger - Frazão en el Salón Dorado del Teatro Colón

En el marco del Ciclo de conciertos gratuitos en el Salón Dorado del Teatro Colón el dúo Breuninger - Frazão integrado por el violinista alemán Laurent Albrecht Breuninger y la pianista brasileña Ana Flávia Frazão presentarán un programa musical integrado por obras de Mozart, Villa-Lobos, Poulenc y Gershwin.

Sábado 25 de junio, 17:00 horas. Entrada gratuita con previa reserva de localidades. Las entradas podrán reservarse a partir del jueves 23 de junio desde la página web del teatro www.teatrocolon.org.ar a partir de las 10 horas. Se entregarán dos localidades por persona.

*Salón Dorado del Teatro Colón (Libertad 621).

______

Sondra Radvanovsky cantará por primera vez en el Teatro Colón

El ciclo Grandes Intérpretes Internacionales del Teatro Colón tendrá el próximo martes 5 de julio a las 20:00 horas el debut en el Primer Coliseo de Sondra Radvanovsky.

En un recital que recorrerá papeles para su cuerda desde el siglo XVI hasta el verismo, la artista estadounidense, en compañía del pianista Anthony Manoli, propondrá un repertorio con piezas de Gluck, Händel, Bellini, Verdi, Puccini y Giordano, entre otros.

Sondra Radvanovsky es una artista célebre en el plano internacional. La profundidad y el exquisito color de su voz se combinan con su capacidad de actuación dramática y su versatilidad a través de un notable repertorio, desde los papeles principales en Rusalka y Lucrezia Borgia, hasta el de Roxanne en Cyrano de Bergerac, y el papel principal en Manon Lescaut. Es considerada como una de las principales sopranos verdianas en la actualidad, así como una de las principales intérpretes del bel canto.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

________

Payadores, raperos y sinfónicos: la música como puente cultural

Como parte de los festejos por el aniversario de Berisso, la Orquesta Escuela local brindará el viernes 24 de junio, a las 17 h. un concierto junto a los raperos Lujo Mc, Underdann, Mustafá Yoda, y los payadores Emanuel Gabotto y David Tokar.

La Orquesta se suma esta vez a un espectáculo que los músicos vienen haciendo hace ya 10 años, “Payadores vs. Raperos”, en el que se juntan dos universos en apariencia opuestos para mixturarse y encontrarse en la improvisación, la palabra rimada y el contrapunto.

En el concierto, habrá rounds en los que “competirán” en el arte de la improvisación los payadores desde la tradición folklórica, y los raperos, con el arte de la improvisación y el Freestyle.

Aquí, la tarea de la Orquesta será acompañar los contrapuntos con una base musical de ritmos que van del folklore, la milonga y el vals hasta canciones de cuna, trap y percusión. La encargada de hacerlo será la Orquesta Sinfónica Juvenil, compuesta por alrededor de 30 chicos y chicas de entre 11 y 19 años, formados íntegramente en los talleres de la Orquesta Escuela de Berisso, un proyecto educativo musical que lleva 16 años dedicado a la enseñanza de instrumentos, coro y el desarrollo de la actividad en conjunto.

El encuentro tendrá lugar en el Teatro Victoria (Montevideo, entre 12 y 13, Berisso), con entrada gratuita.

_______________

Orquesta de Cámara del Congreso

El viernes 24 de junio la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación presentará el programa “En pie de danza”, con obras de Brahms, Skalkottas, Bartók, Rodrigo y Rossi, y con la presencia de Guillermo Becerra como maestro invitado. Será a las 19.30 en el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad el concierto tendrá como director invitado al maestro Guillermo Becerra, considerado uno de los músicos argentinos más importantes de su generación y con una vasta trayectoria como director, violista y docente, tanto en nuestro país como en el extranjero.

La presentación de la Orquesta de Cámara es con entrada libre y gratuita, y no requiere de inscripción previa: hay que presentarse en la entrada de Av. Rivadavia 1864 a partir de las 19:00. Asimismo, el concierto se podrá ver en directo por el canal de YouTube del Senado y por la página de Facebook de Cultura de la Cámara de Diputados (facebook.com/culturadiputados).

_____________________

Banda Sinfónica de la Ciudad

El próximo sábado 25 de junio, la Facultad de Derecho de la UBA será la sede para una nueva presentación de la Banda Sinfónica. A las 18 hs, el salón de actos de la Av. Figueroa Alcorta abrirá sus puertas para recibir a la Banda que traerá un repertorio clásico pensado para convocar a un público joven y nuevo. Dirigido por el maestro Darío Domínguez Xodo Entrada Libre y gratuita.

*Facultad de Derecho. Figueroa Alcorta 2263, CABA

____________

Disney y el Teatro Colón presentan Star Wars: El Imperio contraataca en concierto

La reconocida banda sonora de STAR WARS: EL IMPERIO CONTRAATACA compuesta por el ganador del Oscar® John Williams, incluida “La Marcha Imperial”, será interpretada por la Orquesta Estable del Teatro Colón mientras se proyecta la película.

El nuevo espectáculo en vivo presentará tres funciones en idioma original con subtítulos el 12, 13 y 14 de julio a las 20:00 horas y una función doblada al español el 15 de julio a las 11:00 horas.

Las localidades ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir de manera online en www.teatrocolon.org.ar y de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

__________________

El Centro Cultural Kirchner presenta el ciclo “Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales”

A diez años de la partida de Luis Alberto Spinetta, su música continúa más presente que nunca. Por eso, el Centro Cultural Kirchner celebra su obra con Discos Esenciales, ciclos de conciertos dedicados a revisitar sus producciones que dejaron una huella en la memoria colectiva.

Así, se hará una serie de recitales temáticos. Cada uno de ellos aborda un disco en especial en el que participan músicos y cantantes invitados bajo una curaduría pensada exclusivamente para esa producción.

La primera selección de discos esenciales incluye Almendra, Artaud, El jardín de los presentes, Peluson of milk, Los ojos y Téster de violencia, que son abordados por figuras como Andrés Beeuwsaert, Claudio Cardone, Mono Fontana, Hernán Jacinto, Nadia Larcher, Javier Malosetti, Lucio Mantel y Loli Molina.

La entrada es gratuita, solo con reserva previa, y se podrá gestionar en la web cck.gob.ar

Agenda de conciertos de Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales

-Pescado Rabioso - Artaud (1973). Dirección: Loli Molina y Hernán Jacinto. Sábado 11 de junio, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 7 de junio

-Invisible - El jardín de los presentes (1976). Dirección: Lucio Mantel. Sábado 6 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 2 de agosto

-Luis Alberto Spinetta - Peluson of milk (1991). Dirección: Juan Carlos “Mono” Fontana. Sábado 27 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 23 de agosto

-Luis Alberto Spinetta y los Socios del Desierto - Los ojos (1999). Dirección: Claudio Cardone. Sábado 12 de noviembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 8 de noviembre

-Luis Alberto Spinetta - Téster de violencia (1988). Dirección: Javier Malosetti. Sábado 3 de diciembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 29 de noviembre.

________________________

Cantoría Lugano en la Catedral de San Isidro

La agrupación sinfónico-coral Cantoría Lugano, cumple este año 50 años de actividad ininterrumpida, difundiendo la música coral en todas sus formas. A lo largo de este tiempo, su vasto repertorio ha incluido tanto obras renacentistas, románticas y contemporáneas de los más destacados compositores de música académica, como también obras argentinas de raíz popular. Está dirigida por su fundador, Maestro Eduardo Raúl Vallejo, y se ha presentado, entre otros escenarios, en el Salón Dorado y en la Sala principal del Teatro Colón. La Legislatura porteña declaró en 2013 de Interés Cultural las actividades del Coro Cantoría Lugano.

El concierto aniversario se realizará este domingo 26 de junio a las 16:45, con entrada libre y gratuita.

*Catedral de San Isidro. Av. del Libertador 16200, San Isidro (pcia. de Buenos Aires)

_____________________

última(s) catástrofe(s). Obra de Música Situada

¿Cúal es nuestra última catástrofe, esa que nos lacera la piel y nos pone a balbucear en busca de un sentido absurdo? ¿Y si no es una ni la última? ¿Si son dos, tres, más, todas al mismo tiempo? ¿Cuántos duelos podemos elaborar?

El recorrido cuenta con 7 canciones de la Compañía de Funciones Patrióticas.

Punto de encuentro: Pirámide de Mayo, Plaza de Mayo Sábados 25/6 y 2/7, 15 horas. Actividad libre y gratuita

Para disfrutar de esta experiencia, el público debe concurrir con: celular con datos, lector QR y auriculares.

Música: Jimena Aguilar, Felipe Rubio, Martín Seijo y Martín Urruty Performer: Martín Seijo

Una propuesta de la Compañía de Funciones Patrióticas

ÚLTIMA(S) CATÁSTROFE(S) forma parte de las actividades en torno a la muestra “Insistencias de lo político en la escena teatral (1976-2022)”, del Grupo de estudios sobre Teatro contemporáneo, Política y Sociedad en América Latina (IIGG, FSOC-UBA). Más información: Insistencias de lo político en la escena teatral

__________________________

Ciclo En concierto, en el nuevo Borges

-Viernes 24 de junio, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

Diego Frenkel celebra 35 años con la música

Diego Frenkel festejará sus 35 años sobre los escenarios con un show en el que recorrerá sus distintas épocas. Tocará variados y populares temas de su etapa solista, además de los éxitos de La Portuaria y de Clap.

Lo acompañarán Nicolás Raffetta (teclado), Nath Cabrera (bajo), Alejandro Castellani (batería) y León Frenkel (guitarra).

-Sábado 25 de junio, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

Sofía Viola en concierto

Sofía Viola sigue hurgando en la raíz folklórica de nuestro continente y nos trae sonidos de todas partes, siempre con nuevas canciones que se vuelven clásicos entre sus seguidores. Ver a Sofía Viola en vivo es siempre sorprendente, con su humor ácido que brota de manera natural. Posee un talento escénico puesto al servicio de la canción de autor con toques indie-folk y aborda tangos, milongas, cumbias, vallenatos, bolero y blues, entre tantos otros ritmos populares que absorbe por el mundo y reinventa.

-Domingo 26 de junio, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

María Pien adelantará temas de su próximo disco

La cantante, guitarrista y compositora presentará nuevas canciones que formarán parte del disco en el que está trabajando con el bandoneonista y compositor Juan Pérez como invitado. También repasará temas infaltables de sus discos anteriores y canciones clásicas y reversionadas.

*CC Borges. Viamonte 525, CABA

_____________________

Saratoga trío presenta en concierto “Sonidos disidentes”

El trío de flautas dulces integrado por Nubia Bado, Gachi Flores y Marcos Meroni ofrecerá un concierto con músicas muy antiguas y muy modernas: obras de los siglos XIII XIV y XXI, incluyendo algunas micropiezas de autoría propia. La cita es el viernes 24 de junio a las 22 horas en el Teatro Machado. Valor de la entrada: $600.

*Teatro Machado. Machado 617, CABA

_______________

Jazz en la antesala

Antes de las funciones del CICLO DE A DOS podés venir a escuchar Jazz y tomar algo en el Bar de El Popular. Intérpretes Josengo Frojan y Claudio Di Risio

Todos los Sábados 21 hs. Sin reservas previas. Actividad Cultural Gratuita. Precios de Bar Populares.

*Teatro El Popular, Chile 2080, CABA

_____________

Agite musical por Daniela Herrero

Durante los últimos años, los movimientos en contra de la violencia de género hicieron surgir expresiones artísticas que reflejan la energía política y cultural del momento histórico. En esta sintonía, Agite musical convocó a autoras que compusieron canciones con este espíritu a participar de un concurso a nivel federal. Las obras seleccionadas fueron reversionadas por Daniela Herrero en un concierto online grabado en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner.

________________

Ciclo “Músicas Originarias” en la Biblioteca Nacional

El ciclo fue pensado desde el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional como un espacio para que diferentes artistas acerquen al público la cultura musical de las primeras naciones de América a través de sus instrumentos y sus lenguas originarias. El ciclo se extiende durante cinco fechas.

El Centro de Estudios de Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional ya se encuentra trabajando en la tarea de unificar los fondos bibliográficos, hemerográficos y documentales referidos a la historia de los pueblos originarios con el fin de difundir y promover la herencia de las diversas culturas que habitaron y habitan el suelo argentino.

Los shows son a las 19 hs. en el Auditorio Jorge Luis Borges

8/6: Nadia Larcher

13/7: Alba Llaleq

10/8: Carina Carriqueo

La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras. CABA

___________________________

Banda Cafundó en Otra noche especial

Este viernes 24 de junio llega la segunda edición del ciclo ×OTR∆ NOCHE ESPECI∆L×, con Banda Cafundó, DJs e Invitados deluxe, en el querido Galpón B. Los esperamos desde las 21hs para bailar y gozar.

Apertura: Flor Pérez / Invitado: Idrissa / Dj: Oulala

*Galpón B. Cochabamba 2536, CABA

_______________

El Anfi de noche

Un ciclo de conciertos a cielo abierto en el corazón de Caballito. Habrá diferentes propuestas musicales a cargo de artistas que integran los Conservatorios de Música “Manuel de Falla” y “Ástor Piazzolla”. Tango, jazz, folclore, música fusión serán algunos de los géneros musicales elegidos.

El Anfi de Noche se enmarca en el Centro de Capacitación Artística y Profesional (CeCAP), programa perteneciente a la DGEART, cuyo fin es el de promover y desarrollar propuestas de formación y perfeccionamiento artístico de excelencia. De esta manera, visibilizamos en un ámbito de práctica profesional a los músicos y músicas que se han formado en nuestros Institutos y programas de Arte para el disfrute de los vecinos.

PROGRAMACIÓN JUNIO:

SABAD0 18/06, 19 h // DEL BAJO QUINTETO

Grupo de jóvenes músicos dedicado a la creación y difusión del nuevo tango. Con Victoria di Raimondo como cantante invitada estarán presentando el material de su próximo disco integrado por obras propias. Sus integrantes son estudiantes y egresados de los Conservatorios de Música Ástor Piazzolla y Manuel de Falla.

JUEVES 30/06, 19 h // ENSAMBLE DE MÚSICA LATINOAMERICANA DEL CONSERVATORIO ÁSTOR PIAZZOLLA

El Ensamble, dirigido por el Prof. Matías Bulgarelli, es un espacio que permite a los estudiantes del Conservatorio explorar la riqueza rítmica y armónica de la música popular de Latinoamérica, como así también conocer a los compositores más importantes de la región y defender su legado artístico. Es un repertorio requiere y exige una soltura instrumental que favorece el perfeccionamiento musical de los participantes.

*Anfiteatro Eva Perón. Marechal 832

______________

Javier Peñoñori, libro y concierto

El guitarrista, compositor y escritor argentino JAVIER PEÑOÑORI presenta “El río seguirá sonando” (2022), nuevo libro de relatos y poemas de su autoría, ubicados en su San Pedro natal.

La publicación está dedicada, en palabras del autor: “a esos lugares de mi pueblo, sus calles, las barrancas, los barrios y su gente, a los amigos, amigas, compañeros y compañeras. A la desaparecida laguna, sus costas, sus riachos, el Paraná, las islas, sus quintas y chacras.”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL RIO SEGUIRÁ SONANDO” | SÁBADO 2 DE JULIO, 18H. Junto al escritor y poeta Osvaldo Bossi en Bar de Fondo (Julián Álvarez 1200). Entrada libre y gratuita.

CONCIERTO LANZAMIENTO: TODOS LOS SILENCIOS DEL MUNDO| JUEVES 28 DE JULIO, 20h Hasta Trilce ( Maza 177). Artista invitada: Nuria Martínez en flautas nativoamericanas. Localidades $700 disponibles en Alternativa Teatral y en boletería del teatro.

_____________________________

Cabeza de elefante

El martes 28 de junio a las 20.30h tendrá lugar el concierto “Despertando de la ceguera”, por el grupo Cabeza de elefante. El mismo se desarrolla, de manera libre y gratuita, bajo el marco del ciclo Íntimo, el cual se encuentra integrado por artistas estudiantes y egresados de los Conservatorios de Música Manuel de Falla y Astor Piazzolla.

Integrada por Ignacio Pérez Ludueña (voz), Federico Fernández (percusión), Federico Falcone (bajo), Hermes Caldiero (batería), Tomás Beger (guitarra), Ivana Karmalita (coros) y María Eugenia Pereyra (sonido), Cabeza de elefante presenta su show en la sala Muiño de El Cultural San Martín con una fusión que emerge del rock y la danza, con tintes de funk, pop y sin perder la esencia cancionística.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

________

Cecilia Pahl presenta Estampas Argentinas, su nuevo disco

El viernes 24 de junio, a las 21, en Giuffra (Pasaje Giuffra 371), Cecilia Pahl seguirá presentando su reciente trabajo discográfico Estampas Argentinas: diez canciones provenientes del repertorio académico de nuestro país releídas en clave de música popular. Acompañan a la cantante en esta original propuesta los reconocidos guitarristas Ernesto Snajer y Matías Arriazu, a cargo también de los arreglos musicales para esta formación.

Viernes 24 de junio | 21 h. Entrada: $1000 | Disponibles en www.alternativateatral.com

*Giuffra | Pasaje Giuffra 371 (San Telmo, CABA)

___________

Big Mama Laboratorio

Presentando el disco Engendro, luego de su gira por Córdoba y la Patagonia, por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. En esta edición se presenta junto a Juli Papi, Kami Kama y Tati D quienes colaboraron en el álbum. Será un show con música y danza para mover y disfrutar en La Casita Brandon.

Viernes 8 de julio 21 hs Entradas $800 Entradas : venta anticipada

*Casa Brandon: Luis Maria Drago 236 - Villa Crespo – CABA

_____

La Mono Trío

#AnomalíaTour2021 la exitosa gira despedida del disco de La Mono Trío que acumuló más de 36 shows en todo el país con la mayoría de salas agotas y que luego GASPAR BENEGAS incluye en formato solista las ciudades de CHICAGO, LOS ÁNGELES y SACRAMENTO EN EEUU Y AHARUS, COPENHAGUE, MALMO, LONDRES Y PARIS EN EUROPA ,llega a su fin en el mítico TEATRO VORTERIX el Viernes 8 de julio - 20:30 hs. ENTRADAS A TRAVÉS DE ALLACCESS

La banda hace su último show para luego meterse de lleno en lo que será su próximo trabajo discográfico que los llevará a una gira extensa por todo el país, EUROPA Y EEUU en 2023.

LA MONO SON: Gaspar Benegas: guitarra y voz/ Ramiro López Naguil: batería/ Lucas Argomedo: bajo y coros

*Teatro Vorterix. Av. Federico Lacroze 3455 - Colegiales

____________

Amal

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, Amal, cantautora drag queen realizará el lanzamiento de su primer álbum, que incluye cinco covers y tres temas originales de su autoría que serán interpretados por ella, junto a su banda e invitados especiales. La presentación es el martes 28 de junio a las 20.30 h. El repertorio del álbum fue pensado para enaltecer la cultura latinoamericana con una amplia variación de géneros musicales como el bolero, la bachata, la cumbia, el tango, el folclore argentino y la samba brasilera, entre otros. Amal trae el recuerdo de las construcciones artísticas de antaño, la declamación al interpretar sus canciones.

Entradas por EntradaUno: click / Localidades desde $1700

*Sala Siranush - Armenia 1353 - CABA

_____________________

Cecilia Zabala en Café Berlín

Cecilia Zabala se presenta con un espectáculo solista donde recorre, con sus guitarras y su voz, un repertorio de canciones propias y versiones muy originales de músicas favoritas de autores como Cuchi Leguizamón, Charly García, Raúl Carnota, Indio Solari, Violeta Parra y Regina Spektor entre otros. Una propuesta íntima y potente, que convoca al público a un ritual en búsqueda de la belleza. Una experiencia donde el ida y vuelta nos transforma, invitándonos a viajar por las infinitas posibilidades de lo femenino.

Domingo 3 de Julio – 20h Entrada General $1200 en Livepass

*Café Berlín. Av. San Martín 6656 (Devoto, Caba)

_______

Recitales en el Teatro Flores

SÁBADO 25 DE JUNIO

-CIELO RAZZO– 19:00HS.

-LA REINA. EN VIVO: C4 + HOMENAJE A KORNETA– 23:59HS

Entradas a la venta en www.passline.com

*Teatro Flores – Av. Rivadavia 7806

__________________

Presto Vivace

BANDA INVITADA: FUGHU - SÁBADO 25 DE JUNIO – 19:00HS / ENTRADAS A LA VENTA EN WWW.PASSLINE.COM

*El Teatrito – Sarmiento 1752

_____________

Música en La Trastienda

VIERNES 24 DE JUNIO

-LÁZARO CABALLERO - 20:30HS

-PABLO PICOTTO PRESENTA: TOTAL INCERTIDUMBRE. INVITADA ESTELAR: JOSE NAST – 23:30HS

SÁBADO 25 DE JUNIO

-MASSACRE – 21:00HS

-ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO. GUSTAVO ROWEK – SERGIO BERDICHEVSKY – MARIO IAN – JAVIER RETAMOZO JUNTO A MÚSICOS INVITADOS – 23:30HS

ENTRADAS A LA VENTA EN WWW.TUENTRADA.COM

*La Trastienda – Balcarce 460

__________________

La Tabaré

La Tabaré vuelve a Argentina para reencontrarse con su público en una serie de conciertos en las ciudades de Rosario, Buenos Aires y La Plata. La banda uruguaya cruzará el charco con lo mejor de su discografia y adelantará temas de su próximo álbum.

Fundada por Tabaré Rivero, cantante, compositor y actor, la banda fue desde el origen un bicho raro en la escena montevideana. Diferente a las otras propuestas, el grupo se caracterizó por hacer un cruce de música y teatralidad en varios aspectos: el concepto, la puesta en escena e incluso la declamación. Esa ha sido una premisa incambiable para una banda que se ha transformado sin cesar.

Su obra se completa con una cantidad de shows conceptuales, siempre innovadores y sorprendentes, que trascienden lo meramente musical, con una serie de óperas rock u operetas y con documentales, especiales de televisión y libros de autoría del propio Rivero. Todo eso conforma el corpus de un grupo que ha acompañado con música y poesía contestataria, irónica y política, los conflictos de la sociedad moderna. Eso ha sido La Tabaré: sorpresa, controversia, constancia, diversión, molestia, plataforma para la carrera de artistas que han pasado por sus filas, y sobre todo, ha sido y es rocanrol.

*14 DE JULIO 20 HS - CC GÜEMES | GÜEMES 2808 | ROSARIO - Entradas a través de Entradaplay

*15 DE JULIO 20 HS. - NICETO CLUB | N. VEGA 5510 | CABA - Entradas en Passline

*16 DE JULIO 20:30 HS. - PURA VIDA BAR | DIAG. 78 E/ 8 Y 61 | LA PLATA - Entradas en AlPogo

__________

Los Burritos

Hacen su debut en vivo el sábado 2 de Julio 21 hs. en Lucille presentando su primer disco y todas sus canciones.

Si bien los integrantes de Los Burritos nos tienen acostumbrados a verlos en distintos escenarios compartiendo música, este no es un show más. Cargados de expectativas, van a estar tocando su primer álbum de punta a punta y a la lista se suman algunas nuevas canciones. Grandes músicos invitados serán revelados el gran día, para no perder el factor sorpresa.

Los Burritos apuestan todo en su primer show. ENTRADAS DISPONIBLES EN PASSLINE

*LUCILLE. GORRITI 5520 – PALERMO

______________

Prófugos

Banda tributo oficial a Soda Stereo y Gustavo Cerati en Latinoamérica, integrada a PEERMUSIC y SCD CHILE, esto le permite a la banda compuesta por 5 músicos profesionales, desarrollar en vivo un completo show tributo de esta gran agrupación argentina icono de los 80 y 90, además la única también que actúa bajo los marcos legales correspondientes requeridos para este tipo de shows.

SÁBADO 6 DE AGOSTO-2022/ TEATRO GRAN REX/ TICKETS

__________________

Buitres

La banda presenta “Mecánica popular” y repasa los clásicos de su carrera. “Mecánica Popular” es el disco número 13 del grupo emblema del rock uruguayo. Doce canciones que se entrelazan en una sólida y potente trama en la cual narran y describen, desde la visión particular del grupo, los mecanismos del mundo y piden un llamado a la resistencia.

15 DE JULIO 19 HS. JUNTO A SUPERUVA Entradas en venta

*Uniclub | Guardia Vieja 3360, CABA

_______

Boom Boom Kid

¡El rey del punk rock vuelve a Niceto (Sala Humboldt) en formato acústico!

SÁBADO 25 DE JUNIO - 20hs

*Niceto Club. Niceto Vega 5510, CABA

___________________

Todo aparenta normal

Luego de su nominación a los premios Gardel 2021 como “Mejor Álbum Grupo de Rock” y de su participación en “Covers en Fase 1″ junto a Fer Ruiz Diaz (Catupecu Machu), Todo Aparenta Normal promete una noche de rock cuerpo a cuerpo, una celebración musical. La cita será el viernes 22 de julio 20 hs en Niceto Club donde tocará sin restricción alguna su último disco “El Último Abrazo Analógico” y repasará más canciones de su discografía.

TICKETS A LA VENTA VIA PASSLINE.COM

*Niceto club. Niceto Vega 5510

__________________

Arbolito

Arbolito celebra sus 25 años en un evento que convoca al encuentro de su música con quienes han compartido sus historias en este camino. Una fiesta donde celebrarán junto a invitados especiales, estos años de música, lucha y amor.

13 DE AGOSTO 19 HS. A.T.P (niños menores de 10, gratis, acompañado por mayor) APROVECHÁ LOS DESCUENTOS DE LA PREVENTA

*COMPLEJO ART MEDIA. Corrientes 6271. Chacarita, CABA

______________

El Torneo Freestyle Rap del Recoleta se hará en distintas provincias del país

Este año Cultura Rap, el torneo de freestyle rap creado por El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y organizado por Juancin (de El Quinto Escalón) para visibilizar a los nuevos talentos del rap local, se vuelve federal: 17 fechas entre junio y noviembre, en distintas provincias del país, hasta llegar a la gran final el 20 de noviembre en CABA. La competencia, que contará con el apoyo de UNICEF, pasa a ser rango 2 en el ranking de FRF (Freestyle Rap Federation), otorgando al ganador de la final nacional 20.000 puntos para el ascenso a la FMS, la liga más importante de freestyle rap del país.

Habrá 9 fechas regionales en distintas provincias en alianza con competencias locales. De cada regional saldrá un ganador que podrá competir en la gran final (en las regionales sólo podrán participar competidores con residencia fuera de AMBA). En paralelo, desde junio comenzará la competencia anual tal como la conocemos, en el Recoleta. La competencia tendrá formato torneo y durará ocho fechas. Los mejores cinco competidores de la tabla obtendrán el pase directo a la gran final nacional del 20 de noviembre.

En la final se medirán todos los competidores ya clasificados (catorce en total) quedando dos cupos libres para los freestylers que participen de la clasificatoria que sucederá de manera presencial el mismo día de este gran evento.

Junio: Dom 26.06 - Fecha 1- CABA- El Recoleta

Julio: Dom 10.07 - Fecha 2 - CABA - El Recoleta / Dom 31.07 - Fecha 3 - CABA - El Recoleta

Agosto: Dom 14.08 - Fecha 4 - CABA - El Recoleta / Dom 21.08 - Regional Mendoza capital - Amsterdam Free / Sáb 27.08 - Regional Mar del Plata, Bs As. - Call of freestyle / Dom 28.08 - Fecha 5 - CABA - El Recoleta

Septiembre: Dom 3.09 - Regional en Neuquén capital - La Jungla Free / Dom 11.09 - Fecha 6 - CABA - El Recoleta/ Dom 17.09 - Regional en San Salvador de Jujuy - Rap Soldier / Dom 25.09 - Regional Córdoba capital - Only bars / Vie 30.09 - Regional Santa Rosa, La Pampa - F-nix freestyle

Octubre: Dom 2.10 - Fecha 7 - CABA - El Recoleta / Sáb 15.10 - Regional en Resistencia, Chaco - Esculpiendo Rimas / Dom 16.10 - Fecha 8 - CABA - El Recoleta / Dom 30.10 - Regional en Rosario, Santa Fe - Elite Free y Talentos del Asfalto

Noviembre: Dom 13. 11 - Regional Río Grande, Tierra del Fuego - Barras de hielo / Dom 20.11 - Gran final del torneo federal en CABA /

____________

ACTIVIDADES

MUNTREF otorga un certificado con el nombre de tus antepasados

El MUNTREF Hotel de Inmigrantes tiene abierto, de martes a domingo, su servicio gratuito a la comunidad que permite, además de visitar el museo y participar de exposiciones y actividades culturales gratuitas, para todas las edades, recibir un certificado con los nombres de los antepasados y el barco en el que llegaron a Argentina, por el puerto de Buenos Aires, por el que pasó, entre 1911 y 1920, casi el 40 por ciento de los inmigrantes que llegaron para poblar el país y armar un nuevo hogar.

El certificado, con un valor emocional grande, es un instrumento muy útil para las personas que quieren armar su árbol genealógico o iniciar la búsqueda de documentación para obtener ciudadanía de otro país.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a la que pertenece el museo, trabajó a partir de la base de datos elaborada por el Cemla, añadiendo otros motores de búsqueda.

De Martes a Domingo de 11 a 18hs. Gratis.

*MUNTREF Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina 1355, CABA

__________________________

Recorridos para instituciones educativas en el CCK

El programa de Recorridos Educativos se propone como una instancia de descubrimiento del Centro Cultural Kirchner que conecta los espacios históricos con las expresiones contemporáneas de las artes que aloja.

Para cada nivel educativo se plantean itinerarios que permiten vivenciar los diversos lenguajes artísticos que conviven en el Centro Cultural, con especial énfasis en las particularidades e intereses del grupo, que pueden destinar más tiempo o profundizar en ciertas instancias.

-Entre cartas, maravillas y una ballena

En este recorrido vamos a vivir una experiencia inmersiva: descubrir el espacio desde los sentidos y explorar el entorno mediante experiencias sonoras y visuales. Serán protagonistas los colores, los materiales, las escalas y las historias. Vamos a dejarnos maravillar por el Centro Cultural.

Primera Infancia y Nivel Inicial. A partir de los 2 años. Duración del recorrido: 1 hora.

-Oficina de Descifradores

Este recorrido es una invitación a interpretar los múltiples sentidos que conviven en el Centro Cultural. Descubriremos los rastros del pasado que dejaron huella en el edificio para emprender un viaje hacia la historia de las comunicaciones y el Correo. ¿Podremos volver al presente a través de exhibiciones visuales y experiencias sonoras? Vamos a descifrarlo en grupo.

Nivel Primario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

-Mover una coma

Este recorrido es un itinerario de la metamorfosis. Exploraremos los modos en que los cambios culturales transforman los espacios, sus funciones y sus usos. Nos dejaremos afectar por el arte como un sitio permeable donde hacernos preguntas sobre lo que existe y desbordar los límites de lo posible. El Centro Cultural será una plataforma para activar nuestros sentidos y ampliar lo imaginable. Generar una pausa, mover una coma.

Nivel Secundario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

Turnos y reservas:

Las reservas se realizan únicamente por mail a elcckirchner.educacion@gmail.com. Descargá la documentación aquí.

Recorridos: Miércoles, jueves y viernes, 10:30 y 14 h

Reservas:

- Primer período: entre el 7° de abril y el 15 de julio hasta cubrir cupos.

- Segundo período: entre el 1 de agosto y el 7 de diciembre hasta cubrir cupos. Reservas a partir del 1 de junio.

________________________

Pensar joven

El Cultural San Martín te invita a participar de los próximos encuentros del ciclo Pensar joven, moderado por Inés Hopenhayn. Con formato asambleísta, el ciclo se propone reflexionar junto a pensadores locales y en conversación con el público acerca de temas que atraviesan a la juventud. El jueves 30 de junio a las 20h se cuenta con la presencia de la activista feminista, periodista y escritora Luciana Peker, quien se anima a debatir en torno al deseo, partiendo de la pregunta disparadora: ¿conquistas o nuevos mandatos?

Para julio se suman dos filósofos abocados actualmente a la divulgación filosófica. El jueves 7 a las 20h, Darío Sztajnszrajber conversa sobre las creencias y se pregunta si es posible no creer. Y el jueves 28 a las 20h, Tomás Balmaceda, tecnófilo y amante de la cultura pop, se suma a pensar junto a Inés y al público acerca de la posverdad.

Sala B. Duración 75′. Entrada libre y gratuita.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

________

Milonga Federal. Abierta, atípica y plural

Llega una nueva fecha de la Milonga Federal. Abierta, atípica y plural, el encuentro semanal con clase de tango, orquesta en vivo, exhibición de bailarines y musicalizador invitado que se puede disfrutar todos los jueves en la Plaza seca del Centro Cultural Kirchner.

El ciclo continúa cada jueves con la misma dinámica junto a figuras invitadas. A través de diversas actividades –conciertos, clases, performances, charlas y talleres–, la Milonga Federal propone un espacio de participación para abrir experiencias e intercambios que parten del tango y estimulan reflexiones sobre corporalidad, imaginarios, culturas, identidades y diversidades alrededor de nuestra música y danza.

Todas las actividades son gratuitas, y no requieren reserva previa de entradas. Las parejas interesadas en bailar deberán registrarse en el momento de su llegada, respetando el aforo limitado establecido por los protocolos sanitarios.

Jueves de 18 a 21 hs. en Plaza Seca

*CCK. Sarmiento 151, CABA

________________

Filba Santiago del Estero

El Festival Filba Santiago del Estero, organizado con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Ciudad Capital, incluye una programación plural y amplia que cuenta con artistas locales y nacionales con el objetivo de atender a la diversidad de lectores y abordar a los distintos actores que intervienen en la cadena del libro: especialistas, mediadores, escritores, ilustradores y editores.

30 de junio, 1 y 2 de julio. Tres días de lecturas, talleres, conversaciones, mesas redondas, recorridos lectores, clases abiertas, catas de libros, cuentos y poesías.

Actividades con inscripción previa y cupo limitado

JUEVES 30 DE JUNIO

10 h. CASA ARGAÑARAZ / TALLER DE FOTO Y ESCRITURA

Traducir los instantes. Angela Pradelli

Los instantes fugaces a veces sobreviven eternos en las imágenes. Las fotos preservan aún más de lo que muestran. ¿Esconden? ¿Opacan? ¿Reverberan, callan, gritan, disimulan? Los tesoros que nos esperan en las fotos no siempre están visibles. ¿Podemos escribir acerca de ellos, de lo visible y lo que no se ve pero sigue ahí? El taller está dirigido a quienes desean pasar por la experiencia de la lectura y la escritura.

Presencial. ¡Anotate!

18 h. PLATAFORMA ZOOM/ TALLER DE ESCRITURA

JARDÍN DEL AIRE Por Laura Escudero Tobler. Virtual ¡Anotate!

VIERNES 1 DE JULIO

10 h. CASA ARGAÑARAZ / CLASE ABIERTA

Elogio de la lectura. Martín Kohan

La clase se centrará en el ejercicio de jerarquizar la lectura por sobre la escritura, poniendo en cuestión dos inflexiones principales del culto al autor: el principio de autoridad del autor (con su evidente parentesco etimológico) y los rituales de exaltación de los escritores (por el hecho mismo de serlo). La propuesta es, por el contrario, jerarquizar la instancia de la lectura, en el sentido en que lo planteó Borges (por ejemplo con la figura de Pierre Menard) o en el sentido en que lo planteó Barthes (reivindicando al crítico literario: aquel que escribe sus lecturas).

Presencial ¡Anotate!

18 h. PLATAFORMA ZOOM / CATA DE LECTURAS

De huellas y poesía. Por Laura Forchetti

Degustar libros no es solo recomendarlos, sino también asociarlos a otras cosas: a un momento, a un contexto, a una persona. Laura Forchetti hace una selección de libros y poemas que son huella de caminos lectores.

Virtual ¡Anotate!

SÁBADO 2 DE JULIO

De 9 a 13 h. ÓVALO DEL PARQUE SUR / ENCUENTRO DOCENTE

Palabra en movimiento

Este espacio se propone como una instancia de intercambio, circulación de ideas, libros y lecturas del que participarán Eugenia Almeida, Angela Pradelli, Luciano Saracino, Aníbal Costilla, Néstor Mendoza, Elisa Piccoli y Ramón Chaparro. El mismo se compone de tres instancias: un taller de narrativa que revisita la tradición oral; una clase abierta sobre el sentido de la lectura y un conversatorio.

Presencial ¡Anotate!

9 h. TALLER DE NARRATIVAS

Cuando la ficción visita la tradición oral. Narrativa, ancestros y paisaje. Por Eugenia Almeida

Somos parte de una trama narrativa que nos antecede y a la que aportamos nuestra palabra (lo sepamos o no). Este taller se propone como un espacio de intercambio, discusión y producción de proyectos que enlacen los relatos provenientes de la tradición oral con nuevos abordajes narrativos.

Presencial

11 h. ÓVALO DEL PARQUE SUR / ENCUENTRO DOCENTE. CONVERSACIÓN

Semillas de lecturas. Luciano Saracino, Aníbal Costilla, Néstor Mendoza, Elisa Piccoli. Modera: Ramón Chaparro

Hay relatos que nos constituyen, que son la melodía de fondo de largos períodos de nuestras vidas, hay lecturas que nos sacan de paseo y otras que nos confinan a un cuarto, lecturas que llevamos colgadas de las orejas y otras que pateamos como piedritas. ¿Y si volviéramos la vista a esas páginas, qué encontraríamos?

Presencial

12 h. ÓVALO DEL PARQUE SUR / ENCUENTRO DOCENTE. CLASE ABIERTA

El sentido de la lectura. Por Ángela Pradelli

¿Es necesario que leamos?, ¿para qué, qué leer, cómo hacerlo? , ¿cuánto influyen nuestras lecturas en nuestra visión del mundo? Si no leemos, ¿cómo vamos a descifrarnos, a saber de nosotros, a comprendernos? En esta clase, la escritora y docente Ángela Pradelli desafía a volver sobre estos interrogantes para poner de manifiesto el modo en que nuestras posibilidades de lectura generan una perspectiva propia acerca de la composición del mundo. Una conferencia que es también una invitación a interactuar para replantearnos nuestra subjetividad en la construcción de una clase, participar en un espacio de lectura, de escritura y de reflexión sobre el oficio docente.

Presencial

22.30 h. Voy con audio

Todas las noches del festival un escritor o escritora compartirá, en su propia voz y como si fuera un secreto, un cuento a través de un audio de Whatsapp. Para que lo escuches cuando puedas y cómo quieras.

Virtual Para recibir los audios, anotate acá

Todas las actividades -presenciales y virtuales- serán gratuitas.

______

Café sola, el ciclo de poesía y café

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita el domingo 26 de junio a las 17h a un nuevo encuentro gratuito de Café sola, el ciclo de poesía y café organizado por Azul Araya y Tatu Glikman.

En una nueva tarde de domingo, escucharemos las lecturas de Josefina Del Pópolo, Josefina Amore, Nico Colfer, Palu Sirvén, Julia Marzik y Tomás Litta.

Sótano beat. Duración 120′. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

_________

Espinoffera. Obras que hacen historia (Ciclo para escuelas primarias, de 4° a 7° grado)

En este ciclo, conoceremos a distintos artistas locales que, a través de su compromiso y su producción, propusieron pensar un mundo más justo y solidario. Sus biografías serán las coordenadas para acercarnos a distintos contextos históricos, y las obras un punto de partida para conocer sus mundos creativos.

Así como en los spin off, los universos ficcionales de una historia se multiplican en versiones infinitas, Espinoffera busca expandir la recepción de obras icónicas en nuevas apropiaciones que estimulen la imaginación, la exploración lúdica de lenguajes expresivos y una lectura anclada en el presente.

CAPÍTULO 1: OESTERHELD

Hay muchas formas de revisitar la historia, la ficción es una de ellas. A 46 años de la última dictadura cívico-militar, elegimos reflexionar a partir de la vida del escritor y guionista desaparecido, Héctor Germán Oesterheld y su famosísimo viajero de la eternidad.

Les proponemos partir de su biografía para comprender cómo la trágica historia de su familia es signo de una época marcada por el terror. Luego pondremos el foco en su icónica historieta, El Eternauta, para su reconstruir la trama de sus aventuras desde diferentes lenguajes artísticos que generen nuevos diálogos entre el autor y los estudiantes.

*Centro Cultural de la Memoria. Av. Del Libertador 8151 – CABA

________________

Ciclo de Literatura Infantil y Juvenil en la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno organiza nuevos encuentros literarios: este año lanza los Sábados a pura literatura, comenzando con el ciclo de Escritores y escritoras argentinos de Literatura infantil y juvenil, dirigido especialmente a las y los mediadores de la lectura.

Esta propuesta abre un espacio de lecturas y conocimiento sobre la escritura infantil y juvenil. La propuesta tiene como objetivo el uso de la biblioteca, su función social y el placer de la lectura. Los encuentros este año se llevan a cabo de manera mixta: presencial y virtual. Los sábados en el Auditorio Jorge Luis Borges se presenta un escritor o escritora y doscientos participantes y se continúa con la plataforma Zoom.

A la actividad en el auditorio, se le suma un recorrido por la Biblioteca Nacional. Además, se ofrece el taller en línea previo al encuentro Tejiendo lecturas, pasando por nosotr@s mismos.

En esta oportunidad, la escritora invitada es Adela Basch, cuyo primer texto escrito es la obra de teatro Abran cancha, que aquí viene don Quijote de La Mancha, estrenada en el año 1979. Oiga, chamigo aguará fue su primer libro publicado, mientras que El planeta de los aljenfios, actualmente parte del volumen Saber de las galaxias, fue su primer libro de cuentos.

Estos encuentros están organizados y desarrollados por el sector de Trabajo Comunitario de la Biblioteca Nacional.

Apertura: Sábado 30 de abril | 11 hs. | Auditorio Jorge Luis Borges

Programación

Junio: Sábado 11 14 hs. Silvia Schujer / Sábado 25 14 hs. Patricia Suárez

Julio: Sábado 2 14hs. Verónica Parodi / Sábado 16 14hs. Mario Méndez.

Actividad con inscripción previa en lecturainfantilyjuvenil@bn.gob.ar. La entrada es libre y gratuita.

___________________

Apertura del Coliseo de Poesía en la Biblioteca Nacional

El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un espacio que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. La propuesta tendrá lugar el último miércoles de cada mes, durante todo el año.

Coliseo de Poesía propone tres líneas de análisis:

-Coliseo de Poesía presenta: un ciclo que aborda distintos ejes del quehacer poético y convoca a referentes en la materia para abrir el diálogo.

-La palabra secreta: un ciclo en el que narradoras y narradores compartan sus textos poéticos ocultos, inéditos y cuenten qué lugar ocupa la poesía en sus vidas y obras.

-Pasajera en trance: un ciclo en el que traductores y traductoras conversen sobre los problemas de la traducción poética, la experiencia de lo extranjero y su inserción en el mapa nacional.

Durante la pandemia, el Coliseo de Poesía desarrolló una colección de videos de lecturas donde se pueden encontrar las voces de poetas como Arturo Carrera, Diana Bellessi, María Teresa Andruetto, Leopoldo Castilla, Alicia Genovese, Alberto Muñoz, Eduardo Mileo y Claudia Masin, entre otros. Se pueden oír en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, CABA

____________________

Vuelven las Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. Vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

________________

Charla en el Congreso sobre las banderas del Operativo Cóndor

En el marco del Ciclo Los Albores de la Patria, y en conmemoración del Día de la Bandera y del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, las Direcciones Generales de Cultura del Congreso de la Nación presentarán la charla “Las banderas que volvieron de Malvinas”, en el Salón de las Provincias el viernes 24 de junio a las 16.30.

Este encuentro, que se suma además a las actividades que se vienen desarrollando en el Congreso en el marco del 40° aniversario del Conflicto del Atlántico Sur, pretende llevar adelante una charla expositiva acerca de acciones reivindicatorias sobre la soberanía de las islas anteriores a la Guerra, haciendo foco en el Operativo Cóndor y en la historia de las siete banderas que fueron a Malvinas y que volvieron al continente.

En el mismo estarán presentes el senador nacional Oscar Parrilli, dos de los participantes del Operativo Cóndor, Fernando Aguirre y Norberto Karasiewic; María Sofía Vassallo, doctora en Ciencias Sociales (UBA), investigadora del Observatorio Malvinas, (UNLa) y del Instituto de Investigaciones y Documentación Histórica del Peronismo (UNLaM); Carlos López, diputado del Parlasur, director del Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y autor del libro “Siete banderas, siete destinos”.

Esas banderas que flamearon en Malvinas fueron entregadas a la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien el 1ro de octubre de 2013, en ocasión de la apertura del período legislativo, entregó una de ellas al Congreso de la Nación y que actualmente se exhibe en el Salón de los Pasos Perdidos.

La charla se realizará, con entrada libre y gratuita, el próximo 24 de junio a las 16.30 en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo (H. Yrigoyen 1849). También se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube del Senado (youtube.com/senadotvargentina).

________________________

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

_______________

Aniversario 109 de la localidad de Roque Pérez

Roque Pérez, la localidad delos Almacenes de Campo, se prepara para festejar un nuevo aniversario del pueblo. El protagonista será, sin dudas, el show de la Bersuit, sumado a otras actividades como desfiles, maratones y eventos especiales. El próximo viernes 24 desde las 10 de la mañana comenzarán los festejos con el acto protocolar y un desfile escolar. Por la tarde, a partir de las 16, en el predio del Ferrocarril habrá una gran oferta de productos locales en el Mercado Bien Autentico, donde además se sumarán artistas para acompañar la jornada. Se presentarán el Ballet La Azotea, Los Hermanos Morel, Agustina Velazco y Los Pampas.

El sábado 25 a partir de las 14 quienes lleguen hasta el Mercado podrán visitar los food truck, stands de artesanías, gastronomía y otros feriantes disfrutando la jornada al aire libre. A las 15.30 estarán la 503 Band, Capricho, Natalia, Natalia y cerca de las 18 comenzará el gran cierre con un show de la Besuit Vergarabat, grupo que se presentará con acceso libre y gratuito.

El cronograma continúa el domingo 26 a las 10 con “Roque Pérez corre 109 aniversario”, una “correcaminata” y maratón desde el palacio municipal. A las 13 se realizará un homenaje de las instituciones deportivas a referentes elegidos y se invitará a los asistentes a realizar plantaciones de especies nativas. Una hora después se inaugura el Centro de Mediano Rendimiento, un salón

multiespacio y un área compuesta por buffet, aula comedor, baños accesibles y dormitorios.

A las 15 se inaugura el primer Polideportivo de la ciudad, emplazado en el Parque del Bicentenario. Un poco más tarde, a las 17 y para finalizar la jornada, se inaugurarán luminarias en la cancha de fútbol y se dará por inaugurado el espacio bajo el nombre “Estadio Municipal Julio Ricardo Villa”. Este día se presentarán Cabeza de Toro, Astrolabio Circo, Coonie, Rob y Urb y, para termina un cumpleaños de lujo, Murga La Gloriosa.

Por su cercanía con Capital Federal (apenas 140 km.) y su fácil acceso por Ruta Nacional 205 Roque Pérez es ideal para pensar escapadas de fin de semana durante todo el año.

__________________

Revista BUENA

Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que invita a adentrarse, descubrir y conocer más sobre la cultura contemporánea local, para despedir el año con todos sus destacados. Se trata de una publicación gratuita y digital de tirada trimestral -para descargar a través de la plataforma Vivamos Cultura- que sale con la llegada de cada estación del año, junto a una versión impresa a fin de año que recopila todos los destacados. La publicación ofrece textos breves, creativos e inspiradores entre los que destacan entrevistas, editoriales, cuentos, sección de ilustración, moda, diseño industrial, arte, teatro, psicodelia y más, que hacen foco en creadores y artistas nacionales tanto emergentes como consagrados. BUENA reúne variedad de voces y discursos, y cuenta con una versión digital bilingüe para ampliar la conversación sobre la cultura contemporánea local en todo el mundo.

___________________

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

————

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Colón fábrica

Foto: Juanjo Bruzza

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. A partir de noviembre, las visitas estarán disponibles todos los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas. La Entrada General tendrá un costo de $550.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

___________________

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Se lanzan las Becas Creación 2022 del Fondo Nacional de las Artes

El Fondo Nacional de las Artes, organismo del Ministerio de Cultura, convoca a creadores y creadoras de todo el país y de las distintas disciplinas a participar en la edición 2022 de las Becas Creación, cuya inscripción se realizará entre el 7 de junio y el 14 de julio.

Las y los aspirantes a la Beca pueden participar en las disciplinas de Artesanías, Teatro y Artes Circenses, Danza, Artes Visuales, Diseño, Arquitectura, Audiovisuales, Letras, Música y Patrimonio.

La inscripción se realiza mediante la app del FNA.

Con el objetivo de contribuir a la reactivación del sector artístico-cultural tras la emergencia sanitaria, y contemplando la irrupción de nuevas tecnologías, el FNA ha incorporado novedades a esta edición. Las y los postulantes de todo el país pueden inscribirse en tres categorías: compra de materiales e insumos, desarrollo del proyecto y finalización de obra. Esta última categoría es la novedad destacada de la versión 2022 de las Becas Creación, ya que permite a los postulantes utilizarla para instancias de posproducción, edición (libros, discos), estrenos, muestras e inauguraciones, así como proyectos de gira y participación en ferias o festivales. En dicha categoría pueden presentarse además ganadores de la Beca 2021 que se encuentren en la fase final, siempre que hayan presentado el informe final correspondiente de sus proyectos que pueden ser, en todos los casos, individuales o grupales.

Los elegidos en la categoría de compra de materiales e insumos recibirán 100 mil pesos ya fueran proyectos individuales o colectivos; para desarrollo de proyecto el estímulo asciende a 120 mil pesos (individuales) y 180 mil (colectivos) y para la nueva categoría de finalización de obra se destinarán 160 mil y 200 mil pesos respectivamente.

Más información y novedades en Fondo Nacional de las Artes.

________________

Tecnópolis abre la convocatoria a proyectos de danza para coproducciones situadas

La inscripción comienza el 11 de mayo con el objetivo de apoyar a hacedores de danzas para que trabajen en articulación y coproducción desde una perspectiva situada en Tecnópolis y su territorio de acción. La convocatoria está destinada a artistas, elencos, grupalidades o colectivos de danza de CABA y Conurbano Bonaerense para desarrollar proyectos en coproducción que se presentarán en un festival abierto a la comunidad en Tecnópolis durante 2023.

En esta oportunidad se seleccionarán doce proyectos para realizar coproducciones situadas en Tecnópolis. Los proyectos seleccionados serán acompañados por pares de artistas-gestores de la danza y contarán con un período de coproducción intensivo de tres meses, situados en Tecnópolis, y en convivencia con otros proyectos seleccionados. Para ello deberán contar con la disponibilidad para trabajar durante el período de coproducción situada que dará comienzo en el mes de noviembre de 2022, con cuatro jornadas de trabajo en la que se realizarán actividades de intercambio, territorialización y presentación colectiva de los proyectos.

Cada proyecto recibirá una suma de $350.000 en concepto de presupuesto de coproducción artística para el desarrollo y realización de la coproducción situada, y un monto a definir, en concepto de cachet por participación en el Festival Danza en Tecnópolis.

___________________

Malvinas, tema del nuevo Concurso de Ensayo Histórico del Congreso de la Nación

El Congreso de la Nación lanza la edición 2022 del Concurso de Ensayo Histórico que lleva como nombre “Malvinas: una historia de soberanía argentina”, cuyas obras ganadoras serán premiadas y publicadas.

A 40 años del conflicto bélico y en el marco de las acciones tendientes a la reflexión y difusión de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y en homenaje a los combatientes y caídos, es que se plantean en el concurso distintos ejes de análisis para ser abordados: Las Islas en el Imaginario Popular; Cuestión Malvinas, causa de Estado; las mujeres en la historia de Malvinas; la Causa Malvinas en el Parlamento.

El jurado está compuesto por Alejandra Barrutia (Abogada, Mg. en Cs. Sociales y Humanidades y Doctoranda en Ciencias Sociales y Humanas); Julián Kelly (Lic. en Relaciones Internacionales, Mg. en Integración Latinoamericana, Docente investigador - UNTDF); Daniel Alberto Luque (Excombatiente de Malvinas, trabajador de la Cámara de Diputados de la Nación y miembro de la Comisión Combatientes de Malvinas - APL); María Sofía Vassallo (Dra. en Ciencias Sociales y Mg. en Análisis del Discurso. Investigadora del Observatorio Malvinas - UNLa, del Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica - UNA y del Instituto de Investigaciones y Documentación Histórica del Peronismo - UNLaM); y Mario Volpe (Excombatiente de Malvinas, vicedirector del Instituto Malvinas - UNLP) y coordinador de Investigación del Museo Malvinas).

Pueden participar del concurso personas mayores de dieciocho años, argentinas nativas o extranjeras. Las obras deberán presentarse con seudónimo y enviarse a través de un formulario online. El plazo de recepción de los ensayos será hasta el 31 de octubre de 2022. Las y/o los ganadores recibirán como primer premio 200 mil pesos; el segundo lugar, 150 mil pesos y el tercer puesto, 100 mil pesos. Además las obras que resulten premiadas se publicarán y pasarán a formar parte de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Organizado conjuntamente por la Dirección General de Cultura del Senado y la Dirección General de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados, este concurso se lleva adelante desde el año 2016 con una importante participación y varios libros ya editados.

Para mayor información sobre las bases y condiciones, ingresar a www.senado.gob.ar / www.hcdn.gob.ar . Por consultas contactarse a concursocultura@senado.gob.ar o concursocultura@hcdn.gob.ar.

_____________________

La Cámara de Diputados lanza la 2da edición del concurso de obras teatrales

La H. Cámara de Diputados de la Nación convoca a autoras y autores teatrales a participar del 2° Concurso Nacional de Obras Teatrales “POTENCIA Y POLÍTICA”. El concurso busca acercar las leyes a la comunidad y contextualizar los preceptos contenidos en ellas como punto de partida para abordar las convergencias y tensiones en el vínculo “arte – política”.

En esta oportunidad, el eje temático de la convocatoria es el cuidado del Ambiente, principio enunciado en el Preámbulo de la Constitución como la promoción del bienestar general para quienes habitamos el suelo argentino y para nuestra posteridad, y está específicamente contemplado en el artículo 41 de la Constitución como el derecho a gozar del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.

El jurado del concurso estará integrado por reconocidas personalidades del quehacer teatral del país, quienes tendrán la tarea de seleccionar obras ganadoras, esperando recibir materiales provenientes de todo el país.

Pueden participar personas mayores de dieciocho años, argentinas nativas o extranjeras con acreditada residencia de cinco años en el país. Las obras deberán presentarse con seudónimo y enviarse al mail: potenciaypoliticaconcurso@gmail.com.

El plazo de recepción de las obras está vigente desde la publicación de las bases hasta el 15 de agosto del corriente año. Las obras ganadoras serán editadas en una compilación que se presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, edición 2023.

Para más información, puede consultar las bases y condiciones en el portal web de Cultura Diputados.

_______________________

2° Concurso SOMOS de ilustración e historieta sobre diversidad sexual e identidades de género

Del 23 de mayo al 6 de julio de 2022. Informes e inscripciones: convocatoriascnb@casadelbicentenario.gob.ar

¿Qué es? En virtud de las políticas culturales impulsadas por el Ministerio de Cultura de la Nación que fomentan el ejercicio de la memoria, la perspectiva de género, la diversidad cultural y la promoción del federalismo, la Casa Nacional del Bicentenario lanza la convocatoria al 2° concurso “Somos”, destinada a ilustradorxs e historietistas de todo el país que quieran visibilizar, a través de sus trabajos, el tema de la diversidad sexual y las identidades de géneros. Acompaña esta iniciativa el Suplemento Soy de Página/12.

En el año 2020 se realizó la primera edición, enmarcada en el décimo aniversario de la aprobación de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. En el mismo sentido, este año, al cumplirse el décimo aniversario de la Ley 26.743 de Identidad de Género, relanzamos el concurso porque seguimos sosteniendo que recuperar la memoria sobre la propia historia se convierte en una tarea fundamental para construir el presente y el futuro.

A su vez, el nombre del concurso vuelve a homenajear a la revista Somos (el órgano de prensa y difusión del Frente de Liberación Homosexual, que se publicó entre 1973 y 1976).

________________

Concurso literario “Ahora que sí nos leen” en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación convoca a mujeres y diversidades de todo el territorio nacional mayores de 18 años a participar de la primera edición del concurso literario “Ahora que sí nos leen”.

El concurso aspira a visibilizar identidades de género que históricamente han sido ignoradas o invisibilizadas a través de relatos vinculados a la cultura en clave de género como un aporte a una sociedad cada vez más equitativa y libre de violencias.

La convocatoria contará con dos categorías: una sobre historias de vida de mujeres y diversidades; y otra sobre relatos ficcionales sobre temáticas de género.

Para poder participar será necesario completar el formulario de inscripción. Allí mismo se puede consultar las bases y condiciones del concurso, cuya fecha límite para recepción de materiales será del 1 de mayo al 30 de junio.

Un jurado de personalidades destacadas de la literatura y la militancia de género seleccionará 20 relatos ganadores. El premio será la publicación e impresión de dichos textos en un libro editado por la Biblioteca del Congreso de la Nación.

_____________________

Tercera Semana de Cine Latinoamericano a El Cultural San Martín

La Semana de Cine Latinoamericano es de carácter NO COMPETITIVO y se llevará adelante durante siete días consecutivos, con sede en el Centro Cultural San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 11 al 17 de julio.

Buscamos generar un espacio de encuentro entre productores y directores y el público, articulando las funciones con conversaciones que enriquezcan la comprensión de las películas. Fomentamos la formación de un público que consuma audiovisuales de autores latinoamericanos.

Las películas seleccionadas tienen la posibilidad de ser proyectadas en el Ciclo Itinerante que se hace anualmente: en 2018 la muestra fue en Florianópolis (Brasil), en 2019 en La Paz (Bolivia) y en el 2020 fue en Asunción (Paraguay). El próximo destino será Chile.

En la sección de Actividades Especiales de esta tercera edición seguiremos profundizando en las dos temáticas principales -exhibición y crítica- que son el eje de discusión y puesta en valor desde nuestra primera edición. La convocatoria de disertantes está abierta. Deberán inscribirse a través de Google Form.

- Foro internacional de distribución y exhibición. Será el 12 de julio a las 11hs ARG

- Debate entre críticos de cine latinoamericanos. Será el 14 de julio a las 11hs ARG

CONVOCATORIA ABIERTA

La convocatoria está abierta a través de Film Freeway y Festhome hasta el 25 de junio. También pueden coordinar la entrega de material mediante los canales de comunicación que tenemos disponibles: instagram y correo electrónico. La inscripción es gratuita para producciones argentinas. Las secciones son:

· Muestra internacional de cortometrajes

· Muestra internacional de mediometrajes

· Muestra internacional de largometrajes

____________________________

Programa de Fomento al Sector del Libro 2022

El Ministerio de Cultura presenta el Programa de Fomento al Sector del Libro, a través del cual se otorgarán ayudas e incentivos económicos destinados al ecosistema del libro argentino y las revistas culturales, con el objetivo de favorecer el desarrollo interno y externo del sector editorial argentino, uno de los sectores comprendidos en el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

El Programa está estructurado a partir de distintas líneas de financiamiento que contemplan una serie de ayudas específicas orientadas a promover y estimular la producción editorial, favorecer la continuidad y sostenibilidad de las librerías, impulsar la presencia de la industria editorial argentina en el exterior, contribuir a la profesionalización del sector, y reconocer iniciativas de promoción de la lectura.

La convocatoria comprende las siguientes 3 líneas concursables:

1.Línea Publicación: orientada a impulsar la producción editorial de sellos de capital nacional y de revistas culturales con el objeto de enriquecer los catálogos, promover el pensamiento crítico y la bibliodiversidad. Se seleccionarán proyectos para la publicación de colecciones y revistas culturales tanto en formato físico como en digital, y en formatos accesibles y adaptaciones inclusivas. Monto máximo de la ayuda para formato físico: $250.000. Monto máximo de la ayuda para formato digital: $150.000.

2.Línea Innovación: orientada a fortalecer y/o diversificar la gestión y el modelo de negocios de editoriales, distribuidoras y librerías independientes, con el fin de asegurar su continuidad y sostenibilidad. Podrán postularse iniciativas orientadas a la adquisición de bienes de capital tangibles e intangibles (equipamiento, licencias, plataformas, distribución, capacitaciones, etc.) destinados a la modernización e innovación de sus establecimientos y a la expansión de su capacidad productiva. Monto máximo de la ayuda: $200.000.

3.Línea Internacionalización: orientada a poner en valor, diversificar e impulsar la presencia de la industria editorial nacional y de nuestros/as autores/as en el exterior. Se seleccionarán solicitudes destinadas a garantizar la participación y asistencia de los diferentes actores del sector (autores/as, editores/as, libreros/as, traductores/as, ilustradores/as, distribuidores/as etc.) en instancias internacionales del libro y la lectura como ferias, congresos, encuentros, festivales, etc. Monto máximo de la ayuda: $250.000.

El Reglamento de Bases y condiciones de esta convocatoria y los requisitos específicos para cada una de las líneas se pueden revisar en la web del Ministerio de Cultura, en este link.

Podrán participar de este primer llamado editoriales, revistas culturales y distribuidoras de sellos de capital nacional; librerías independientes; autores/as; entre otros actores que conforman el ecosistema del libro y de la lectura en todo el país. Consultá más detalles en las Bases y condiciones.

Las y los interesados podrán aplicar a UNA única línea. Para participar, primero es requisito estar registrado en el Registro Federal de Cultura de la plataforma Somos Cultura.

Fechas de la convocatoria: El primer llamado de esta convocatoria estará disponible a partir del 28 de abril y hasta el 27 de junio.

Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a dnppc@cultura.gob.ar.

Más información en la web del MICA.

__________

AySA convoca al “Concurso Nacional de Instalación Artística: Homenaje al Agua 2022″

Con motivo de la puesta en valor del edificio Torreblanca del arquitecto Mario Roberto Álvarez, que constituye la sede central de la empresa, AySA organiza por primera y única vez el “Concurso Nacional de Instalación Artística: Homenaje al Agua 2022″.

El concurso estará dirigido a artistas visuales, profesionales del ámbito del diseño, la arquitectura y el urbanismo de todo el país, y tendrá como objetivo la presentación de un proyecto en forma individual o grupal para la realización de una instalación artística de grandes dimensiones para su adquisición, producción y emplazamiento en la fachada del edificio Torreblanca. La obra deberá representar (de modo evocativo, imaginario, conceptual o metafórico) el recurso natural del AGUA y/o el espíritu y los valores que hoy lleva adelante la empresa.

Para la selección y premiación se conformará un jurado con destacados referentes de la cultura y las artes visuales integrado por Mariana Marchesi, directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes; Matilde Marín, presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes; Nicanor Aráoz, reconocido artista visual; Adrián Russo, arquitecto representante del Estudio Monoblock; y Malena Galmarini, presidenta de AySA. El mismo seleccionará diez (10) proyectos finalistas, que recibirán una Mención Honorífica. De los proyectos postulados con Mención Honorífica, el Jurado seleccionará a un único proyecto ganador, que será el adjudicatario del premio; y dos “Menciones Especiales”.

Los proyectos para el “Concurso Nacional de Instalación Artística: Homenaje al Agua” se recibirán hasta el 31 de julio de 2022 inclusive. Podés acceder a las Bases y Condiciones y al formulario de inscripción a través del siguiente link: https://www.aysa.com.ar/Concurso_Homenaje_al_Agua

_____________________

Impulso Cultural: lanzamiento de la segunda edición de Incubadora BAFC

La convocatoria está dirigida a profesionales de la industria audiovisual de series de ficción de todo el país para el armado de la carpeta del proyecto. Los seleccionados accederán a un proceso de mentoría con algunas de las más relevantes casas productoras, un premio de $250.000 y participarán de una masterclass de pitch junto a Axel Kuschevatzky

Luego de una exitosa convocatoria en 2021, en la que se presentaron más de 100 proyectos y fueron seleccionados 5 que participaron en rondas de negocios con Netflix, Estudio Mediapro y VIS/Paramount +, llega la segunda edición de Incubadora BAFC impulsada por la Buenos Aires Film Commission. MÁS INFORMACIÓN

Quienes resulten seleccionados accederán a: un proceso de mentoría con una duración de 4 meses a cargo de casas productoras referentes del sector; un premio de $250.000 una masterclass de pitch orientada a la presentación de proyectos en el mercado junto al productor de cine y periodista Axel Kuschevatzky y el acceso a una ronda de negocios internacional.

Nuevamente en este 2022 los mentores elegidos elegidos para acompañar este proceso son algunas de las productoras audiovisuales más destacadas del país cómo K&S: “Relatos salvajes”, “El Reino” ( Netflix), Kapow: “El Presidente” (Amazon), “La Jauría” (Amazon) Haddock Films: “Carmel” (Netflix), “El fotógrafo y el cartero” (Netflix); entre otras. Por su parte, el prestigioso jurado está conformado por referentes del campo cultural y cinematográfico: Verónica Cura, productora ejecutiva, Fernando Castets, guionista y docente en los talleres iberoamericanos de Ibermedia,Sabrina Farji, directora, guionista, showrunner y productora, Marcelo Altmark, director, productor y docente y Laura Huberman, productora, guionista y directora.

La convocatoria de Incubadora BAFC se realizará desde el 10 de junio a las 10h hasta el 11 de julio a las 10 h. Entre los requisitos para participar la ciudad de Buenos Aires deberá ser parte de su narrativa; además, se valorarán los proyectos conformados por equipos mixtos. Por su parte, los ganadores se anunciarán en el mes de agosto, y partir de esa fecha hasta el 8 de diciembre se realizarán las diferentes mentorías. A su vez, en el último mes del año se realizará la ronda de negocios internacional para presentar los proyectos a diversas plataformas.

Una vez más la Ciudad acompaña con su compromiso a un sector de liderazgo cultural, como es el audiovisual, a través de su experiencia en el mercado internacional y de una exitosa iniciativa como es Incubadora BAFC. Para conocer más información sobre la convocatoria, bases y condiciones se podrá acceder a través de bafc.buenosaires.gob.ar

___________________

Premio Itaú de Cuento Digital

Las Fundaciones Itaú de Argentina, Uruguay y Paraguay anuncian que se encuentra abierta la inscripción online para participar de la 12° edición del Premio Itaú de Cuento Digital, a través de su sitio web (https://www.premioitau.org/). Del certamen participan año a año estudiantes, escritores emergentes y personajes destacados de la literatura, quienes son encargados de elegir y premiar los cuentos destacados.

Como en años anteriores el Premio cuenta con dos categorías: Categoría General destinada a mayores de 18 años que cerrará el 4 de agosto, y Categoría Sub-20 para estudiantes de nivel secundario de hasta 20 años, que cerrará el 24 de agosto. En cuanto a los premios, en Categoría General los tres primeros cuentos premiados recibirán 2.000, 1.000 y 500 dólares respectivamente y, en Categoría Sub-20, el cuento destacado obtendrá una orden de compra por un dispositivo móvil. Además, los cuentos publicados en la Antología Internacional de ambas categorías recibirán una tablet. También habrá premios otorgados por las organizaciones aliadas y órdenes de compra para equipamiento multimedial de hasta $300.000 para las escuelas argentinas destacadas, además de dispositivos móviles para los educadores argentinos con más estudiantes seleccionados para ser publicados.

La historia del Premio y a las y los jurados de cada edición, puede encontrarse en el sitio de la Fundación (https://www.fundacionitau.org.ar/historia-del-premio-itau-de-cuento-digital/).

A su vez, a comienzos de este año, la Fundación Itaú lanzó la Antología “Voces de un mundo nuevo”, donde se encuentran las obras que fueron seleccionadas por el jurado internacional para integrar tanto la Antología Internacional de Categoría General conformada por 21 cuentos de escritores emergentes argentinos, uruguayos y paraguayos; como la Antología Internacional Sub-20 conformada por 24 cuentos de estudiantes secundarios de los tres países organizadores. A esto se suma la publicación de la Antología Federal Argentina y las Antologías Regionales Sub-20 de Patagonia, Buenos Aires, CABA, Cuyo, NOA, Litoral y Córdoba, todas estas conformadas por cuentos seleccionados debido al puntaje que obtuvieron en la ronda final por parte del Comité de Lectura.

Este año quienes estén interesados en participar del Premio Itaú de Cuento Digital, podrán encontrar toda la información e inscribirse en el sitio web de la Fundación: https://www.fundacionitau.org.ar/

________________________

Premio Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble”

Abrirá su convocatoria el 20 de mayo con un total de 1.200.000 pesos en premios, dirigido a proyectos en desarrollo y con tutorías profesionales a los ganadores. La quinta edición del Premio Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble” ya está en marcha con el foco puesto en aquellos artistas o colectivos de artistas contemporáneos interesados en experimentar, ensayar y explorar.

De alcance nacional y digital, la convocatoria permanecerá abierta del 20 de mayo al 17 de julio próximo, inclusive, está dirigida al desarrollo de proyectos o conjunto de obras, y este año ofrecerá $1.200.000 en efectivo y en concepto de premios para repartir en sus tres categorías, además de su habitual tutoría profesional para las propuestas ganadoras.

Las bases estarán disponibles en la página www.cultura.sanisidro.gob.ar y los proyectos deberán presentarse en premioartesvisuales@sanisidro.gov.ar o en siartesvisuales@gmail.com, también habilitados para recibir consultas.

Como siempre habrá tres categorías: Gran Premio ($600.000); Premio Beca Joven para artistas de hasta 35 años ($300.000) y Premio Beca Residente para residentes en el municipio ($300.000), además de tres a seis Menciones Honoríficas, mientras que el jurado de selección y premiación del certamen lo integran este año Mariana Marchesi, Directora Artística del Museo Nacional de Bellas Artes, y los artistas visuales Gabriel Baggio y Marcela Cabutti, bajo la coordinación del artista visual, investigador y curador independiente Andrés Labaké, que además tendrá a su cargo la tutoría profesional.

_____________________

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

XXIV Seminario de Integración y Práctica Musical - Banda Sinfónica de la Ciudad De Buenos Aires

Desde el 20 de junio hasta el 8 de julio vas a poder inscribirte en el seminario que ofrece la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. La participación es gratuita y sin límite de edad.

Es una oportunidad para que estudiantes de clarinetes, flautas y flautín, oboes, corno inglés, fagotes, violoncellos, contrabajos, arpa, saxofones, trompetas, cornos, fliscornos, trombón y trombón bajo, tubas, timbales, tambor, placas, platillos, bombo y accesorios.

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos realiza estos seminarios desde 1997 con el objetivo de integrar a la práctica a alumnos de escuelas y conservatorios de música de la Ciudad y del interior del país. Se abre la posibilidad de compartir ensayos y conciertos a través de un proyecto inédito en el ámbito artístico profesional de los organismos sinfónicos de la Ciudad, para que muchos instrumentistas tengan las primeras experiencias en la práctica de conjunto, y cada año los estudiantes -guiados por los músicos profesionales- asumen el compromiso de trabajar con programas cada vez más exigentes. Ambos directores musicales de la Banda Sinfónica, maestro Carlos David Jaimes y maestro Darío Domínguez Xodo, estarán a cargo del dictado del seminario.

Para participar podrán hacerlo todos aquellos estudiantes de instrumentos que conforman la banda sinfónica y que hayan alcanzado un nivel de idoneidad que posibilite la lectura y ejecución de las obras de los programas propuestos. El seminario comienza el 19 de julio y culmina el 30 de julio. Durante la primera semana estará dirigido por el director Carlos Jaimes cuyo concierto de cierre tendrá lugar el viernes 22 a las 19hs en el Centro Asturiano de Buenos Aires. La segunda semana será bajo la dirección de Darío Dominguez Xodo y el concierto de cierre será el sábado 30 de julio a las 19 hs. en el mismo lugar.

Al finalizar la cursada se entregarán los certificados de asistencia.

Inscripción vía mail a mbaorganismosestables@buenosaires.gob.ar.

_________________

Talleres de escritura, lectura y enseñanza de Entrepalabras

En el segundo cuatrimestre de 2022, Entrepalabras ofrece los siguientes talleres:

● Taller de escritura académica (artículos y ponencias). Coordina: Marta Marin. Cursada: 8 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

● Me leo, me leen, me corrijo, me corrigen II /Taller de autocorrección gramatical y ortográfica del propio texto II. Coordina: Verónica Bondorevsky. Cursada: 4 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

❖ TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA LIJ (Literatura infantil y juvenil)

● Es un decir… / Taller de lectura y creación de libro ilustrado. Coordina: Istvansch. Cursada: 8 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) inicio: 12/8

❖ TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA

● Leo, luego escribo II /Taller de narrativa breve II. Coordina: Inés Fernández Moreno. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

● Mano a mano: foto y relato /Taller de géneros fotográficos y escrituras narrativas. Coordina: María Inés Indart. Cursada: 4 clases asincrónicas (agosto y septiembre) / inicio: 12/8

● Lazos familiares /Taller de lectura y escritura a partir de textos de Silvina Ocampo, Katherine Mansfield y Clarice Lispector. Coordina: Silvina Marsimian. Cursada: 3 clases sincrónicas por zoom y 3 clases asincrónicas (agosto y septiembre) / inicio: 1/8

● Taller de escritura creativa a partir de la imagen. Coordina: Maru Leonhard. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a octubre) / inicio: 12/8

● La novela familiar / Taller de novela y autoficción. Coordina: Natalia Zito. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

● Leer y escribir no ficción /Taller de no ficción. Coordina: Gabriela Saidon. Cursada: 6 clases - 3 asincrónicas y 3 por zoom (miércoles a las 18 ARG.) - (entre agosto y octubre) / inicio: 10/8

● La palabra dicha y la palabra escrita /Taller narración oral y escritura. Coordina: Elizabeth Gothelf. Cursada: 8 clases - 4 asincrónicas y 4 por zoom (jueves a las 18 ARG.) - (entre agosto y octubre) / inicio: 18/8

● Taller avanzado de cuento. Coordina: Guillermo Martínez. Cursada: 6 clases asincrónicas (de septiembre a noviembre) / inicio: 9/9

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

____________

Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso

Hoy, la obra de Alfred Hitchcock es admirada en todo el mundo. Un autor genial, siempre actual, un verdadero clásico. Sus obras, universalmente reconocidas, se encuentran entre las más grandes películas de todos los tiempos. A lo largo de una carrera que duró más de medio siglo, Hitchcock fue un innovador, configuró un estilo cinematográfico único, distintivo y ampliamente reconocible, que ha dejado una impronta innegable.

Sus más grandes obras condensan un dominio absoluto de los elementos narrativos, visuales y de género. En este curso analizaremos parte de esta exuberante y generosa filmografía.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración: 4 clases. Sábados a las 16:30 a 18:30 hs. Comienza el 18 de junio. Las clases serán los días 18, 25 de junio, 2, 9 de julio. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_______

Borges, lector de Hollywood. Curso virtual de DAC - Directores Argentinos Cinematográficos

Entre 1929 y 1944, Borges escribió una serie de ensayos y notas sobre cine, en los que se advierte una predilección por el cine de Hollywood —que Borges define como “una vasta y compleja literatura ejercitada con desempeño feliz en casi todos los géneros”.

El curso incluye la lectura de una selección de textos de Borges (ensayos, poemas, cuentos, prólogos, críticas de cine), así como la vista comentada de los films a los que hace referencia en sus críticas y ensayos. Para permitir un acercamiento tanto a los textos de Borges como a los films analizados, los docentes repondrán (1) los elementos históricos necesarios para contextualizar las películas analizadas por Borges y (2) explicarán las ideas centrales de su pensamiento acerca de la narración y del arte, así como a sus concepciones filosóficas y literarias.

Objetivos

El curso busca familiarizar a los participantes con un aspecto poco estudiado del pensamiento de Borges, sus críticas y reflexiones sobre el cine, y, en particular su peculiar lectura del cine de Hollywood. Pero, además, pretende ofrecer una introducción general tanto al pensamiento de Borges cuanto una comprensión histórica del nacimiento de Hollywood y de sus primeros años.

Metodología y modalidad

El curso consta de 4 reuniones sincrónicas a través de la plataforma Zoom. Las reuniones serán grabadas y luego puestas a disposición de lxs participantes. Además, se facilitará en versiones digitales tanto el material bibliográfico que se discutirá, cuanto una selección de los films que serán vistos y comentados durante el curso.

Curso virtual dictado por Ezequiel Ludueña y Sergio Corach. Todos los jueves de julio de 19:00 a 21:00 hs. vía Zoom. Taller gratuito – abierto a todo público. Cierre de inscripción: jueves 30 de junio. MÁS INFO E INSCRIPCIÓN

______

La Biblioteca del Congreso abre la inscripción a los talleres culturales gratuitos

La Biblioteca del Congreso de la Nación anuncia la apertura de inscripciones a los talleres presenciales gratuitos que se dictarán desde abril en el Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La inscripción será virtual, a través del sitio oficial www.bcn.gob.ar a partir del día lunes 11 de abril a las 10 horas. Será obligatorio el uso de barbijo/tapabocas durante todo el tiempo de permanencia dentro del Espacio Cultural y se deberán respetar las normas de seguridad e higiene exigidas por el personal de la Institución. Una vez cubiertos los cupos para cada taller, el público usuario se podrá seguir anotando en lista de espera.

La propuesta de cursos y el detalle de los contenidos es el siguiente: Teatro para Jóvenes/ Introducción a la Fotografía/ Audición para nuevas voces del Coro BCN/ Tango/ Escritores en acción/ Entrenamiento Actoral/ Apuntes Sobre el Rock/ Apuntes sobre estética: fantasma, locura, poder/ Pensar con imágenes/ Taller de escritura con perspectiva de género/ Monólogos teatrales/ Taller de Acrílico y crítica/ Dibujo I.

______________________

Tercera edición de “Patrimonio Arquitectónico Argentino. Cuidar el pasado con visión de futuro”

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura anunció en mayo la tercera edición de Patrimonio Arquitectónico Argentino. Cuidar el pasado con visión de futuro. El curso comenzará el próximo martes 7 de junio a las 18.30 h en el canal de YouTube de la institución.

A lo largo de 12 clases consecutivas, una vez por semana, se podrán conocer los trabajos de puesta en valor y restauración que actualmente realiza el organismo en varias ciudades y poblados de toda la Argentina. El curso está dirigido al público en general y también a profesionales del sector; no hace falta tener conocimientos previos en la materia. Se entregarán diplomas a quienes respondan exitosamente dos de los tres cuestionarios publicados.

Tal como se hizo en los cursos anteriores del año 2020 y 2021, las clases serán a través del canal de la Comisión Nacional de Monumentos en YouTube y estarán a cargo de reconocidos expertos en la temática. También contarán con la participación de artesanos, albañiles y carpinteros de cada uno de los pueblos donde ellos mismos ponen en valor sus construcciones supervisados por especialistas de la Comisión de Monumentos.

__________________

Derecho de autor y propiedad intelectual

Hasta el 27 de junio toda la comunidad artística y cultural podrá inscribirse en el programa que brinda asesoramiento en materia de derechos de autor y derecho del entretenimiento para hacedores culturales con proyectos artísticos-culturales de cualquiera disciplina, además brinda la posibilidad de indagar sobre diferentes aspectos contractuales.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Música lanza la convocatoria a la tercera edición del programa Ventanilla Cultural de Asesoramiento que brinda asesoramiento jurídico, gratuito e integral a proyectos emergentes e independientes en desarrollo, abarcando cuestiones generales de derecho de autor, contractuales y de derecho del entretenimiento. Todo artista o hacedor cultural que quiera participar puede hacerlo aquí.

____________________

Pier Paolo Pasolini, un anticonformista

Curso online por la Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración: 4 clases. Miércoles de 19 a 20:30 hs. Comienza el 15 de junio. Las clases serán los días 15, 22, 29 de junio, 6 de julio. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

______________

Prensa y comunicación de eventos culturales

El miércoles 8 de junio comienza una nueva edición del curso intensivo y online “Prensa y comunicación de eventos culturales” dictado por María Eugenia Souto, directora de OCTAVIA Comunicación. El mismo dura un mes y está dividido en 4 clases -una vez por semana- de 2 horas de duración cada una.

Este curso está dirigido a artistas, compañías, profesionales y estudiantes de carreras de comunicación, teatro, danza, música y afines, dueños y programadores de salas y centros culturales, y todo aquel que desee conocer los principios y herramientas fundamentales para encarar la prensa, comunicación y difusión de sus proyectos de manera autogestiva.

Valor: $8000 / U$D90. Transferencia bancaria, Depósito, MercadoPago o PayPal (los costos de operación quedan a cargo del alumno). PROMO AMIGO: 2 x $14.000 | Descuentos para estudiantes y clientes | Consultá por el curso particular en horario a elección.

📩 Informes e inscripción: eugenia@octaviacultura.com.ar

____________________

Seminario “Los Estilos Fundamentales del Tango”, por Ignacio Varchausky

El tango, en sus diversos estilos, formas y expresiones, está presente en el nuevo Borges. Para quienes se interesen no solo en el disfrute de la escucha musical, sino también en la comprensión y la apreciación de cada orquesta típica en todos sus matices, recursos y patrones, llega el seminario Los Estilos Fundamentales del Tango, a cargo del músico y productor Ignacio Varchausky, quien propone un viaje al corazón de las orquestas desde una perspectiva original que revela los secretos de los estilos en un lenguaje claro y accesible para todos.

Cuándo: los miércoles 25 de mayo, 1, 8 y 25 de junio a las 18 h. Las clases no son correlativas

Dónde: Sala Alberto Williams, pabellón I, segundo piso

Inscripción. Capacidad limitada. Costo: no arancelado

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

_______________

El arte del Romanticismo

En los albores del siglo XIX la cultura dio un vuelco hacia una postura que buscó el protagonismo de lo individual habilitado por la búsqueda de una libertad irrestricta en la producción artística. Desde ese momento, asistimos al desarrollo de la cultura romántica que abarcó todas las ramas del arte, propició una ampliación de los temas y propuso nuevas ópticas para acercar el arte a los sentimientos. Los artistas se inspiraron en hechos contemporáneos, en la literatura, en el pasado lejano y en la naturaleza y en el proceso cambiaron para las generaciones futuras la forma en la que nos relacionamos con el arte.

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. 4 clases. Martes de 19 a 20:30hs. Comienza el martes 21 de junio. Las clases serán los días: 21, 28 de junio, 5, 12 de julio. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_________________________

Historias de Reinas y Princesas

Proponemos en este curso acercarnos a la vida de algunas reinas y princesas que vivieron momentos de gloria pero también tensiones políticas, rivalidades de corte y tragedias personales y familiares. Mandatos, obligaciones, tristezas, incomodidades, tedio, intrigas, la diversión en la vida palaciega… todo esto aparece a lo largo de la trayectoria de mujeres que alcanzaron el poder. Algunas como reinas propietarias, otras veces como consortes, sin olvidar a las amantes reales, las reinas del corazón.

Profesora: Laura Bernal. 4 clases. Miércoles de 16:30 a 18 hs. Comienza el miércoles 22 de junio. Las clases serán los días: 22, 29 de junio, 6, 13 de julio. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

___________________

CONSTELACIONES SÓNICAS. Luthería experimental e inteligencia artificial

El curso propone trazar un hilo conductor entre la escena musical de artistas sonoros —que utilizan como instrumentos objetos intervenidos o creados por ellos mismos— y la búsqueda de novedosas estrategias sónicas a través del uso de técnicas de la llamada inteligencia artificial. Para esto, se plantea como eje del taller, la elaboración de objetos sonoros analógicos que se comuniquen con el software AudioStellar, para lograr intercambios entre instancias digitales y analógicas. Esta retroalimentación, en tiempo real, plantea la conformación de un ecosistema sonoro con elementos que parten de universos disímiles y que logran condicionarse —y expandirse— mutuamente.

A cargo de Leandro Garber y Julio Nusdeo. 27 de junio; 4, 11, 18 y 25 de julio; 1 de agosto. 18 a 20 horas. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

_______________

Talleres gratuitos en el Centro Cultural Kirchner

-Destaller de exploración sonora e insonora. Con Reynols (Roberto Conlazo y Alan Courtis)

- Destaller de arte emancipado. Con Diego Bianchi

- ¿Por qué “destalleres”?

-Leyendo a Donna Haraway. Con Colectiva Materia

- Leyendo a Rita Segato. Con Florencia Cremona

- Talleres de lectura acompañada. Para subrayar en compañía

Inscripción desde el 19 de abril. MÁS INFORMACIÓN

*CCK. Sarmiento 151, CABA

_____________

Producción integral de podcast

Estudio Urbano y el Festival BA Podcast, abren inscripciones para un ciclo de formación gratuito y a distancia, para la producción integral de podcast. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Música, invita a participar de un ciclo de formación a distancia, gratuito, con vacantes limitadas, que abarcará, durante 6 módulos de cuatro clases cada uno, todas las etapas y aspectos de producción de este formato de audio.

La cursada tendrá una duración total de tres meses, entre julio y septiembre y comenzará las inscripciones el martes 21 de junio, a través del sitio web de Estudio Urbano.

Cada módulo, dictado por reconocidos profesionales en el rubro, tendrá cuatro encuentros virtuales semanales, y abarcará los siguientes temas:

-Producción integral de podcast, por Yésica Bernardou y Marco Tonizzo. Martes, de 18 a 20 hs. Comienza el 5 de julio.

-Preproducción: guión y narrativa, por Joaquín Stringa. Jueves, de 18 a 20 hs. Comienza el 7 de julio.

-Aspectos legales y monetización, por Agustina Laboureau y Josefina Bonifacio. Martes, de 18 a 20 hs. Comienza el 2 de agosto.

-Arquitectura y diseño sonoro, por Marcos Serrao Gomez. Jueves, de 18 a 20 hs. Comienza el 4 de agosto.

-Podcast brandeados y estrategias de difusión, por Maria Laura Russo. Martes, de 18 a 20 hs. Comienza el 6 de septiembre.

-Distribución multiplataforma y gestión tecnológica, por Gonzalo Soraiz. Jueves, de 18 a 20 hs. Comienza el 8 de septiembre.

Programación completa y más información Por correo a bapodcast@buenosaires.gob.ar.

Inscripción abierta hasta las 20 hs del lunes 27 de junio, para los primeros dos módulos. Los siguientes recibirán aplicaciones hasta unas semanas antes del comienzo de cada cursada

Las personas que resulten inscriptas serán contactadas para confirmar su participación.

_____________________

Casa de Letras – Escuela de Escritura Creativa

Cursos Online : Podés hacerlos cuando y donde quieras. Ingresando al campus virtual de la escuela para:

- Realizar las actividades programadas: ejercicios de escritura, lectura para escritores, video-reuniones con el docente, intercambio en foros con el docente y el resto del grupo.

- Acceder a los materiales teóricos y prácticos, y a las devoluciones personalizadas del docente a través de video-correcciones.

- Están organizados en quincenas.

*Primer año del Programa Formativo en Escritura Narrativa

Técnicas y herramientas. Docente: Nicolás Mavrakis. Duración: 16 quincenas / inicio: lunes 13 de junio

*Palabras en juego: Leer y escribir textos para chicos

Curso anual. Docente: Natalia Méndez. Duración: 15 quincenas / inicio: lunes 27 de junio.

*Tres apuntes para escribir un cuento

Coordina: Ariel Idez. Una introducción al Programa Formativo en Escritura Narrativa, con la misma metodología Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 20 de junio

*La gramática soñada

Coordina: Pablo Ali. Curso complementario del Programa Formativo en Escritura Narrativa, con la misma metodología. Duración: 4 quincenas / inicio: lunes 20 de junio

Cursos por videoconferencia en vivo: Podés tomar las clases en directo, como las presenciales, pero desde casa:

- Interactuar con el docente y con el resto del grupo.

- A través de una plataforma Zoom, de fácil acceso y uso.

- La cursada es semanal.

*Procedimientos de la memoria

Taller de lectura y escritura. Coordina: Mariana Docampo. 6 encuentros de 2 horas / miércoles de 16.30 a 18.30 hs. / inicio: 14 de junio

*Cuentos: alineado y balanceo

Taller de lectura y escritura. Coordina: Luciano Lamberti. 6 encuentros de 2 horas / viernes de 20 a 22 hs. / inicio: 10 de junio

*Taller de novela corta

Cómo escribir una novela corta en doce semanas. Coordina: Ariel Bermani. 12 encuentros de 2 horas / lunes de 17.30 a 19.30 hs. / inicio: 13 de junio

*Un archivo propio

Taller de lectura y escritura. Coordina: Virginia Ruano. 6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 20 de julio

*El comienzo y el fin: El texto como un todo

Curso de lectura para escritores. Coordina: José María Brindisi. 4 encuentros de 2 horas / viernes 19 a 21 hs. / inicio: 10 de junio

Más información en el sitio Casa de Letras

___________________

Taller de Dramaturgia y ESI

En El Sábato espacio Cultural, Judit Gutiérrez, dictará el Taller DRAMATURGIA y ESI, que parte de esta experiencia de investigación y escritura MÁS INFORMACIÓN

___________

Talleres en el Complejo Teatral Buenos Aires

Entre marzo y noviembre 2022, se ofrecerán talleres abiertos a la comunidad de iluminación, sonido, vestuario biodegradable, sastrería orientada a la confección de vestuarios de murga, taller de stage manager, música expandida, clases de puesta en escena, dramaturgia para adultos, sombrerería, zapatería y taller de gestión de proyectos culturales.

Para mayor información consultar en: www.complejoteatral.gob.ar

_____________

Taller virtual “Deporte, literatura y periodismo” en la Biblioteca del Congreso de la Nación

A partir del lunes 25 de abril a las 10 h se podrá completar el formulario de inscripción. De todos modos, quienes no logren inscribirse y así lo deseen, pueden participar como oyentes de las clases a través del sitio oficial de la BCN y/o del Facebook @Biblioteca del Congreso.

El taller concibe el deporte como una excusa para contar. Está destinado a quienes estén interesados e interesadas en pensar al deporte desde otra disciplina. De este modo, se hará referencia a textos y libros de autores y autoras que trabajan la parte más sensible del deporte. Se leerá a Leila Guerriero, Hernán Casciari, Ezequiel Fernández Moores, Juan Forn, Roberto Fontanarrosa, Gay Talesse, Norman Mailer, Osvaldo Soriano, J.R. Moehringer y Alberto Salcedo Ramos, entre otros.

La actividad contará de 10 encuentros a través de la plataforma Zoom a realizarse cada lunes de 19 a 20.30 horas, iniciando el próximo 2 de mayo y finalizando el 4 de julio. Al finalizar el taller se entregarán certificados de participación a los inscriptos que lo soliciten

Más información en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

_________________

Talleres de Escritura FILBA

-Leila Guerriero dará la clase “Formas de lo real: periodismo narrativo” en el Laboratorio de Escrituras de Filba el Martes 12 de julio, 17 h. Costo: 4300$ ARS.

Si vivís fuera de Argentina o tenés alguna duda, podés escribir a talleres@filba.org.ar.

-Taller de escritura “La construcción de personajes en narrativa”, a cargo de EUGENIA ALMEIDA

Viernes 15, 22 y 29 de julio, de 19 a 21 h. Modalidad virtual MÁS INFO ANOTATE ACÁ

-Taller “Ficciones históricas” para leer en la infancia, a cargo de LAURA ÁVILA. Jueves 7, 14, 21 y 28 de julio, de 18 h a 20 h. Modalidad virtual MÁS INFO ANOTATE ACÁ

-Taller “Poesía y ritmo”, a cargo de Jorge Monteleone. Miércoles 13, 20 y 27 de julio, de 19 a 21 h. Modalidad virtual MÁS INFO ANOTATE ACÁ

________________

Certificado en Narrativa Latinoamericana

Está abierta la inscripción para el certificado online NARRATIVA LATINOAMERICANA HOY. UN PRISMA DE VOCES DISRUPTIVAS, coordinado por Nicolás Hochman y con un staff docente integrado por los escritores María Fernanda Ampuero (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Armando Alzamora (Perú), Dainerys Machado (Cuba), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico), Daniel Saldaña París (México) y Gina Saraceni (Venezuela).

La actividad es organizada por 17, Instituto de Estudios Críticos, de la Ciudad de México, y se realizará de manera virtual entre el 28 de febrero y el 30 de octubre.

Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tener lecturas específicas previas y con la posibilidad de disponer de los horarios como sea más conveniente para cada uno. El pago se puede realizar en pesos argentinos, pesos mexicanos, dólares o euros, a través de transferencia, tarjeta de crédito o PayPal.

A lo largo de ocho meses los participantes explorarán cuentos, novelas y crónicas de Margo Glantz, Ariana Harwicz, Mario Bellatín, María Gainza, Benjamín Labatut, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez, Rita Indiana , Marta Aponte Alsina, Julio Meza, Víctor Goldgel, Diamela Eltit, Ena Lucía Portela, Javier Sicilia, Andrea Chapela, Roque Larraquy, Daniela Tarazona, Matías Celedón, Czar Gutiérrez, Michel Nieva, Miluska Benavides, Liliana Colanzi, Carmen María Machado, Luciano Lamberti, Pilar Quintana, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Igor Barreto, Gonzalo Gálvez Romano, Claudia Hernández, Mónica Ojeda y Martín Kohan.

Para conocer el programa completo, los costos e inscribirse pueden ingresar acá.

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS está concebido como una posuniversidad, situado en el cruce de las sendas de la academia, la cultura y el psicoanálisis. Es un espacio de escritura, dedicado desde hace veinte años a la construcción y desconstrucción de nociones, formas y horizontes.

_______________

Escuela de improvisación de Gabriel Gavila

Te invitamos a participar de nuestros talleres anuales de Impro, seas un improvisador experimentado o un ignoto en la materia. Tenemos una propuesta para vos. Nuestras clases se dictan a diario.

Tenemos cursos a diario: Lunes 20 hs: NIVEL INICIAL. Martes 20 hs: NIVEL INTERMEDIO. Miércoles 20 hs: NIVEL AVANZADO. Jueves 20 hs: GRUPO DE ENTRENAMIENTO. Sábados 13 hs: NIVEL INICIAL

*Teatro “La Sodería”. Vidal 2549 (Belgrano), CABA.

_______________

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

________

INFANTILES

MARIANA CINCUNEGUI: Canciones Botánicas

Después de casi tres años sin shows en vivo, Mariana Cincunegui (Piojos y piojitos 1 y 2 , Los Pandiya, Hoy es mañana, Alasmandalas) llega a Bebop con sus clásicos de la música para las infancias y un avant premier del nuevo material Canciones botánicas: un repertorio basado en la escucha y la inclusión del paisaje sonoro de la naturaleza, una mirada natural sobre los sonidos que infunden sentido y presencia en un mundo urgente de inclusión, diversidad, de nuevo paradigma que se construye en un puente sobre la resiliencia a través del arte y la accesibilidad. Un mundo poblado de ruidos que cancelan los sonidos que nos amparan como seres humanos, que relatan paisajes y atención.

Una propuesta sonora sobre relatos sonoros y atmosféricos que nos transportan a una realidad inminente, donde el ser humano y las infancias tengan miradas y cuidados sobre el planeta y su ecosonoridad. Un cancionero que hable y describa sensibilidades, detalles y atención.

Junto a Guilo Villar (piano, piano toy, xilofón, melódica, acordeón y voz), Agustina Gómez (ronroco, charango, guitarra y voz), Damián Carballal (bajo, percusión y voz) y Juan Mayo (guitarras, voz y arreglos). Más algunos invitados, como Mundo Arlequín y Florencia Ruiz, serán parte de éste ciclo, entre otros.

Del 12 de junio al 3 de julio, todos los domingos a las 16 h en Bebop Club, Uriarte 1658 (Palermo, CABA). Entradas desde $ 1100 a través de www.bebopclub.com.ar o por boletería, de martes a domingos de 17 a 20.

____________________

Mi don imaginario

Mi don imaginario de Pablo Gorlero, musical para grandes y chicos que propone un viaje al universo Midón-Gianni. El libro es de Mariano Taccagni, las letras de las canciones son de Hugo Midón, la música, la dirección vocal y la dirección musical de Carlos Gianni, la dirección coreográfica es de Verónica Pecollo y la idea, la puesta en escena y la dirección general son de Pablo Gorlero.

El elenco está integrado por Ana María Cores, Alejandro Vázquez, Jorge Maselli, Fernando Avalle, Sacha Bercovich, Agustina D’Angelo, Lucas Gentili, Lucien Gilabert, Tatiana Luna, Flavia Pereda, Julián Pucheta y Pilar Rodríguez Rey.

Las funciones se ofrecerán los sábados y domingos a las 15 hs, hasta el 21 de agosto. En vacaciones de invierno, de martes a domingos a las 15 hs. Platea: $950.- Duración: 85 minutos (aprox.)

Espectáculo sugerido para chicos de 4 años en adelante

*Teatro de la Ribera (Avenida Pedro de Mendoza 1821)

_______________-

La linterna mágica | Club de cine internacional exclusivo para chicos de 6 a 12 años.

Brinda 9 funciones al año, siendo una por mes de abril a diciembre. En los días previos a cada función, los socios reciben un link para leer una revista digital con textos e ilustraciones originales que los adentra en el mundo de la película del mes. Antes de cada proyección los niños son recibidos en la sala principal del Centro Cultural 25 de Mayo por los presentadores de La Linterna mágica y presencian una obra de teatro en la que se trabajan conceptos cinematográficos relacionados con el film y con el cine en general. De esta manera, se les brinda las herramientas necesarias para una mejor comprensión de la película que verán. Las películas, seleccionadas especialmente, abarcan todas las épocas del cine, los países, las lenguas y las estéticas más diversas.

Presentadores: Maia Menajovsky y Mariano Bassi + actores invitados

¡Cada mes una película diferente! +presentadores + obra de teatro + revista digital

Fechas 2022 | 4 de junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1 de octubre 5 de noviembre y 3 de diciembre a las 16 hs

Entradas a través de Alternativa Teatral y en boletería

* Centro Cultural 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_________________

Clases de teatro para niños

¿Siempre tuviste ganas y nunca te animaste? ¿Se te ocurrió este año? ¿Te lo recomendaron? No importa el motivo, lo importante es que ahora podés venir a tomar clases en la Sala de Teatro Ana Frank.

Grupos: Niñas y niños, lunes de 17:00 a 19:00hs. Inscripción abierta todo el año.

Consultá valores, días y horarios en info@salateatroanafrank.com

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

______________________

Cuentos que cuidan, dos libros para las infancias para descargar gratis

Cuentos que cuidan es una colección que invita a las infancias a asomarse a un universo de historias, historias en torno a los derechos de los niños y las niñas. En 2021 Filbita y Unicef se unieron para pensar de qué modo llegar a las familias con cuentos que despierten, hagan cosquillas e inviten a pensar, y de ese acuerdo surgieron dos nuevos títulos para la colección: La familia Michini, de Melina Pogorelsky y Vanessa Zorn, y Cichipo y Astrulina, de Luciano Saracino y Jimena Tello.

Los libros, que Unicef hará circular en distintos espacios de participación, intercambio y cuidado de las infancias en toda la Argentina, están disponibles para su descarga libre y gratuita.

La familia Michini

Gatito no para un segundo: salta de una lado a otro, corre por toda la casa y hoy hasta volcó su taza. ¡Es tan chiquito que solo quiere jugar! Pero mamá y papá están muy cansados y necesitan descansar. Cuando parece que la paciencia se acaba y nada tiene solución, llega una ayuda muy especial que hará que los Michinis aprendan que los gritos nunca son una buena opción.

Cichipo y Astrulina

Cichipo acaba de aterrizar en su nuevo hogar junto a su familia. A pesar de que su mamá y su papá están construyendo una casa muy parecida a la que tenían antes, Cichipo está triste: extraña su vieja casa, a sus amigos, las manzanas cuadradas… Hasta que una tarde conoce a un ser muy especial que le mostrará todas las cosas maravillosas que hay en el nuevo lugar y que, si las mira con atención y de la mano de su nueva amiga, comprenderá que no son tan diferentes a sus cosas favoritas.

Los Cuentos que cuidan, creados para los primeros años de la infancia, vienen con una guía de lectura para madres, padres y cuidadores, con información sobre los derechos en los que cada libro lleva a pensar y disparadores y sugerencias para conversar con los niños y las niñas. Porque la lectura se enriquece, ensancha y disfruta más con la conversación, porque conversar es pensar con otras y otros.

___________

Ana y Wiwi

Ana es una nena de 10 años que vive con su papá en el campo. Un buen día, su padre que es el capataz del campo, ayuda a dar a luz a una vaca y así nace Wiwi. Ana y Wiwi se vuelven inseparables y la vida de Ana se llena de alegría. Todo es perfecto hasta que la dueña del campo decide llevarse a Wiwi para venderla. Ana estará dispuesta a todo para salvar a su mejor amiga. ¿Lo logrará?

Un espectáculo para toda la familia, con música en vivo, títeres y aires de campo. Una historia sensible y emotiva que habla de la amistad, el amor, la ternura y el vínculo con los animales. Destinada a niñxs mayores de 2 años. Un espectáculo para toda la familia, con música en vivo, títeres y aires de campo. Un espectáculo de Lorena Romanin protagonizada por Luciana

Desde el 5 de junio funciones los domingos a las 16 horas. Entradas desde $600. Descuentos a jubilados y estudiantes. En venta por Alternativa. Duración: 45 minutos. Para niños y niñas a partir de 3 años y para toda la familia.

*CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444.

_____________

Pakapaka lanza la publicación digital Nosotras contamos

Nosotras contamos es una campaña de Pakapaka impulsada en marzo junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social y con Tecnópolis, perteneciente al Ministerio de Cultura, que invitó a las chicas de todo el país a que nos cuenten en primera persona cuándo se sienten fuertes, libres y cuidadas.

El proyecto busca, por un lado, reconocer el rol de las niñas dentro del entramado social y, por el otro, hacer audibles sus voces en el mundo en general. Nosotras contamos es, por lo tanto, también un compromiso del mundo adulto para acompañarlas, escucharlas y respetarlas. En sus páginas se pueden encontrar palabras y dibujos de niñas que se animaron a contarse ellas mismas, videos y canciones para expresarse y propuestas participativas para reflexionar.

La publicación se encuentra subida a la página de Educ.ar, donde puede descargarse de forma gratuita. Se está trabajando, a la vez, en una versión impresa que estará disponible después de mitad de año.

____________________

¡Comienza una nueva edición del Consejo Inventar Pakapaka!

El viernes 22 de abril, comenzará a funcionar el nuevo Consejo Inventar Pakapaka. Después del éxito de su primera edición –una experiencia inédita y única en su tipo–, vuelve a conformarse un grupo de chicos y chicas de todo el país que acompañará el desarrollo y los contenidos del canal durante un año.

El Consejo Inventar Pakapaka abrió su inscripción en febrero pasado para la edición 2022. Para anotarse, el único requisito fue la franja etaria (tener entre 7 y 11 años) y, por supuesto, contar con muchas ganas de participar. Al cierre de la convocatoria, el lunes 28 de febrero, se contabilizó un récord de aspirantes ya que, en tan solo un mes, se inscribieron más de setencientos chicos y chicas de todo el país. Entre todos/as los/las inscriptos/as se realizó un sorteo por región para garantizar la representatividad de distintas provincias y la pluralidad de género.

Así, se conformó un grupo de veintiún niños y niñas de 7 a 11 años, de distintas partes del país, que a partir de hoy, se reunirán, desde abril hasta diciembre de este año, en un espacio de participación con el propósito de imaginar, analizar y crear propuestas culturales en el marco de Pakapaka. Habrá representación de Jujuy, Tucumán, Salta, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, CABA y Buenos Aires (Avellaneda, Lanús y Almirante Brown).

El consejo estará en permanente vinculación con el canal y propondrá pensar, de forma colaborativa, propuestas, programas y actividades que el canal Pakapaka pueda ofrecer. El objetivo principal de este consejo es que las voces de las infancias sean parte activa del diseño del canal, que estén presentes desde los inicios de cada proyecto para fortalecer la participación colectiva, y el derecho de los chicos y las chicas a expresarse libremente, a comunicar, actuar e intervenir desde el arte y la cultura en el mundo que los rodea.

Las ideas elaboradas por el Consejo serán puestas en diálogo con el canal. A lo largo del año de trabajo, se espera generar encuentros y reuniones con el equipo del canal y profesionales del arte y la cultura que amplíen la experiencia.

Sitio del consejo: https://consejo.pakapaka.gob.ar/

_________________________

Programación de junio en el Piso de las Infancias en el Centro Cultural Kirchner

En junio, el piso del Centro Cultural Kirchner dedicado a las infancias invita a participar de una programación extensa y variada, repleta de actividades y talleres pensados en torno a los oficios y al trabajo.

Las salas del tercer piso van a funcionar como pequeñas fábricas y laboratorios para hacer, inventar y sorprenderse. Vas a poder participar de propuestas en las que puedas descubrir nuevos universos, crear con tus propias manos y apropiarte de un espacio pensado para las chicas y los chicos.

Proponemos un Centro Cultural abierto que promueva el juego, la imaginación y la experimentación, haciendo que sea una auténtica aventura para las familias que se acercan.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El piso de Infancias está abierto de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. Las entradas para los talleres se entregan en la puerta de cada sala 15 minutos antes de que comience la actividad.

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

_________________

A las cinco de la tarde (Lorca para niños)

El toro Federico (Lucía Adúriz Bravo) y el torero Ignacio Sánchez Mejías (Ulises D’Atri) eran amigues en su infancia y se reencuentran sorpresivamente enfrentados en una corrida de toros. Se reconocen con alegría, deciden no pelear y escapar de los otros toreros a toda velocidad. Acuerdan encontrarse al otro día a las cinco de la tarde, pero en el apuro introducen un equívoco: ¿En la plaza de Pamplina o en la plaza de Pamplona? Toro y torero viajan por el río y bosque para reencontrarse y en el camino se cruzan con personajes entrañables de las obras de Federico García Lorca: Mariana Pineda, las lavanderas de Yerma, Adela y Pepe el Romano de La Casa de Bernarda Alba, La Novia y Leonardo de Bodas de Sangre, los caballos, el Reloj, la Luna y el Director de El Público que, manteniéndose fuera del relato, va llevando adelante este ritual.

Desde el 23 de abril funciones todos los sábados a las 5 de la tarde. Entradas desde $800 en venta en la boletería del teatro o a través de Eventbrite.

*ÁREA 623 (Pasco 623, CABA)

__________________

Mi Cazacuentos Favorito

Ya se pueden leer los cuentos ganadores, finalistas y con mención especial de la segunda edición del concurso literario infantil Mi Cazacuentos Favorito, a través de Vivamos Cultura. La convocatoria fue organizada por Cazacuentos, con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo. El jurado, conformado por Pablo de Santis, María Fernanda Maqueira y Fernanda Ribeiz, deliberó entre los 175 relatos enviados por chicos y chicas entre 7 y 12 años, realizados bajo la temática “Soy valiente, tengo miedo”.

__________

Centro Cultural de la Ciencia C3

Visitas conversadas por Lugar a Dudas. Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

__________

Un espacio para las infancias en la Casa de la Independencia

Una experiencia lúdica que juega con la flora y fauna local. Loros, tucanes, ranas y hasta un puma reciben a chicas y chicos en la sala de las Infancias de la Casa de la Independencia, en Tucumán.

Este espacio conjuga dos grandes proyectos de la Casa Histórica: contar con una sala destinada a las infancias; y el dibujo animado “Lola y Choko, una aventura por la independencia”, ideado por la educadora del Museo Mariana Romano, y realizado en su totalidad por profesionales de Tucumán, en el que se centra la sala de infancias.

“Lola y Choko, una aventura por la independencia” es el primer dibujo animado realizado en un museo nacional y nació de una actividad presencial que se realizaba en el Museo antes de la pandemia. El Covid-19 hizo que Lola y Choko se convirtieran en dibujo animado primero, y ahora también en imágenes corpóreas en la sala de las infancias.

¿En qué medio de transporte llegaban los congresistas a Tucumán? De forma interactiva chicas y chicos eligen entre carreta tirada por caballos, avión, moto o colectivo. También conocen las aventuras de Choko, el travieso perro de Lola, y qué sucede con el Acta de la Independencia, quiénes la firmaron y en qué idiomas se imprimió el documento.El diseño y las ilustraciones de la sala de las infancias fueron realizadas por Ximena Foguet.

Los chicos y las chicas que visitan la Casa de la Independencia juegan, pintan, disfrutan del primer capítulo de Lola y Choko, en un ambiente especialmente pensado para la infancia y rodeado de la flora y fauna tucumana. Puede visitarse de miércoles a domingos y feriados de 9 a 13 y de 16 a 20.

______________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, C. A. B. A.

__________________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

