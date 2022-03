Guía de Arte y Cultura: semana del 11 al 18 de marzo

Guía de Arte y Cultura del 11 al 18 de marzo

ARTE

Nombrar ríos, hacer gárgaras: Muestra ecofeminista

"Nombrar ríos, hacer gárgaras: Muestra ecofeminista", muestra en el Hotel de Inmigrantes

Curada por Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de ArteBa reúnea dos artistas de Argentina y Suiza, la argentina Jimena Croceri y su par suiza, Sarina Scheidegger, en una performance de larga duración en la que participan más de 16 performers de diferentes sexos. El proyecto cuenta con la colaboración de la fundación cultural suiza Pro Helvetia. También participan de este proyecto las y los performers Igne Argento, Franziska Baumgartner, Guillermina Etkin, Agustín Genoud, Malena Ríos Itoiz, Carla Guida Johnson, Kambiz Shafei, Sofía Isabel Martínez, Yamila Méndez, Belara Michán, Ariana Moyano, Sebastián Rey y Barbara Togander.

Las artistas proponen un ejercicio performático y musical que investiga la fluidez inherente a nuestros cuerpos y su conexión con los mares, los glaciares, los ríos y los cuerpos de los otros. Durante la performance, los integrantes realizan diferentes acciones, individuales y colectivas, en las que sus cuerpos se vinculan entre ellos y con el agua produciendo movimientos y sonidos que dan cuenta de la relación orgánica, identitaria y política que mantenemos con el agua.

La performance se realizará todos los sábados a las 15:30 horas y tiene dos horas de duración. El día de la inauguración, se hará en el horario especial de las 12:30 horas y luego se repetirá a las 15:30 horas.

En una segunda sala, se integran proyectos individuales de las artistas que recogen sus investigaciones previas en relación a la política del agua. Croceri ofrece una serie de sutiles dibujos para los que sumerge papel en el Riachuelo, de manera que el agua turbia marca el papel y lo dibuja al filtrarse. Los linóleos de Scheidegger representan clepsidras o relojes de agua, una forma antiquísima de medir el tiempo a través del movimiento y la decantación de los fluidos.

Inauguración, sábado 12 de marzo a las 12, horarios de vista: de martes a domingo de 11 a 18 horas. Entrada: gratis.

* En MUNTREF, sede Hotel de Inmigrantes, Av. Antártida Argentina S/N, 1104 C. A. B. A.

———

Querida Dignora

"Querida Dignora" es una muestra que se presenta en la Guía Calvaresi

En el marco del mes de la mujer, la Galería Calvaresi se complace en presentar esta exquisita exposición curada por la artista e investigadora Paola Vega, con obra de la artista argentina Dignora Pastorello. La muestra se enmarca en línea con un objetivo mayor: el de dar visibilidad a grandes artistas argentinas mujeres, cuyo trabajo fue olvidado, a pesar de haber desarrollado una destacada trayectoria artística y haber obtenido múltiples premios.

Pastorello (1913 - 2001) fue una gran pintora que tuvo una interesante formación artística, tanto en la Escuela Nacional de Bellas Artes, como en los talleres de Jorge Larco, Ramón Gómez Cornet y Luis Centurión. Con una destacada trayectoria en premios y exposiciones tanto a nivel nacional como internacional, - en particular durante los años sesenta, setenta y ochenta -, la artista formó parte del Grupo de los Cinco, con artistas de la talla de Ángel Fadul, Juan Ibarra, Andrés Fernández Taboas y Mario Vuono.

Paola Vega, la curadora de la muestra, anticipa: “La obra de Dignora se exhibirá en dos etapas - la primera de ellas con una duración de mes y medio-. En esta primera etapa se exhiben 18 obras de la artista, y en la segunda otras 18. “En ambos episodios se mostrarán diversas series que fueron marcando su obra y que de algún modo, nos brindan a modo de pinceladas, un perfil de artista y de persona”. Y enseguida, añade: “Son interiores, exteriores vistos desde ventanas, imágenes de diferentes lugares del mundo gracias a sus travesías, gatos negros, personas, naturalezas muertas. Algunas de estas facetas se verán en el primer episodio, y otras en el segundo”.

Desde el jueves 3 de marzo hasta el 31 de mayo.

* Galería Calvaresi, Defensa 1136, C. A.B. A.

_______

Proyecto Filoctetes

El Proyecto Filoctetes, intervención urbana del artista Emilio García Wehbi que tomó por asalto las calles de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, llega al Centro Cultural Kirchner con una exposición que busca dar visibilidad a aquellas prácticas del arte contemporáneo de duración temporal que invitan a la producción de pensamiento crítico. En el primer subsuelo se podrá visitar hasta el 27 de marzo la muestra Archivo Filoctetes: documentos de una intervención, exhibición que reúne un corpus documental heterodoxo, clasificado y preservado de las cuatro ediciones de Proyecto Filoctetes realizadas en Buenos Aires, Viena, Berlín y Cracovia entre 2002 y 2008.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

_______

Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

“Simbiología” es una palabra inventada para desplazar los significados del arte (simbología) hacia la generación de relaciones con otros seres (simbiosis). La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo de más de 140 artistas de todo el país que exploran nuevas vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento.

Se realiza en conjunto entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Medifé. La curaduría está a cargo de un equipo dirigido por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, e integrado por Mercedes Claus, Florencia Curci y Pablo Méndez.

La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20 h, hasta el 26 de junio, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_______________________

Marzo en el Bellas Artes

* Exhibiciones temporarias

Dante x Alonso Sala 33, primer piso. Hasta el 13 de marzo.

Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/2021. Salas 37 a 40, primer piso. Hasta el 13 de marzo.

* Visitas guiadas por la colección permanente

Desafíos del siglo XX: abstracción-no figuración. A cargo de Mabel Mayol, miércoles 16 y 30 de marzo, a las 16; sábado 19 de marzo, a las 16.

Detrás de la superficie. Historias de mujeres expuestas. En cada encuentro, un acercamiento al detrás de escena de una mujer protagonista de la colección del Museo, poniendo de relieve los imaginarios sociales que la envuelven y los roles que le han sido asignados. A cargo de Jeanette Gómez Jolis. Rosa Bonheur: jueves 17 de marzo, a las 16. Berthe Morisot: jueves 31 de marzo, a las 16.

* Visitas guiadas por las muestras temporarias

Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/2021. Sábado 12 de marzo, a las 16.

Dante x Alonso. Viernes 11 de marzo, de 15 a 17. Sábado 12 de marzo, de 15 a 17.

* Visitas accesibles

Visita guiada para personas ciegas o con baja visión. “Una historia detrás de cada retrato”. La selección de esculturas del siglo XIX invitará a descubrir quiénes son los personajes representados y por qué sus rasgos se perpetuaron en el mármol o en el bronce. Se brindará el contexto histórico y artístico de las distintas propuestas estéticas. Recorrido donde la percepción se estimula mediante el relato y el tacto (el Museo provee guantes de látex). A cargo de Mabel Mayol. Duración aproximada: 60 minutos. Acceso al Museo por rampa o escalinata con baranda, hacia puerta de ingreso. Sábado 19 de marzo, a las 11, con inscripción previa: mabel.mayol@mnba.gob.ar

Visita en Lengua de Señas Argentina. “Arte argentino, primeras décadas del siglo XX”. Paisaje, personas y costumbres a través de la identidad nacional. Recorrido en Lengua de Señas Argentina (LSA), destinado a la comunidad sorda. A cargo de Carlos Vera Flores. Domingo 27 de marzo, a las 17.30. Inscripción previa: carlos.vera@mnba.gob.ar

* Talleres

Mirar para crear: Bocetos dantescos. Una aproximación activa a la muestra Dante x Alonso, que invita a dibujar en sala. Ejercitando la observación, la propuesta es pensar plásticamente las obras y el espacio en el que están inmersas. Los materiales serán provistos por el Museo. No es necesario saber dibujar, solo animarse. A cargo de Germán Warszatska y Gabriela Canteros. Actividad sugerida para adolescentes (a partir de los 15 años) y adultos. Viernes 11 de marzo, de 17.30 a 18.45. Sábado 12 de marzo, de 17.30 a 18.45.

Bocetos guiados: Colección Hirsch. Una aproximación activa al ámbito donde se exhibe la Colección Hirsch. En esta actividad, proponemos dibujar con lápices en la sala 3, ejercitando la observación y pensando plásticamente las obras y el espacio en el que están inmersas. Los materiales serán provistos por el Museo. No es necesario saber dibujar, solo animarse. A cargo de Germán Warszatska y Gabriela Canteros. Actividad sugerida para adolescentes (a partir de los 15 años) y adultos. Viernes 18 y 25 de marzo, de 17.30 a 18.45. Domingo 20 de marzo, de 17.30 a 18.45. Sábado 26 de marzo, de 17.30 a 18.45.

* Actividades infantiles

Propuestas participativas, sugeridas para chicas y chicos de entre 5 y 10 años. Ciclo: Escuchando cuadros, mirando relatos.

Sueño de una tarde en el Museo. Un títere que sueña… cuentos que se entrelazan con las obras de arte. Una invitación a un viaje onírico de la mano de algunos artistas de la colección del Museo. A cargo de Roxana Pruzan. Domingos 13 y 27 de marzo, a las 17. Para participar de la actividad, es necesario inscribirse previamente completando este formulario

Misión espacial. En el encuentro, chicas y chicos se convierten en “artenautas” para descubrir estrellas, satélites y meteoritos en las obras del Museo, con la misión de imaginar y desear para nuestro planeta un mejor futuro posible. Recorrido con actividades participativas por las salas del siglo XX. Sábados 12, 19 y 26 de marzo, a las 17. Para participar de la actividad, es necesario inscribirse previamente completando este formulario

Para conocer la agenda completa se puede acceder aquí.

* Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

____________________

Todo es mucho

En el marco del Ciclo de Exposiciones del Departamento de Arte tenemos el agrado de presentar la exposición colectiva “Todo es mucho” curada por Santiago Villanueva, que reúne un conjunto de obras de los artistas Fernanda Laguna, Claudia Del Río, Jorge Gumier Maier y Juan Del Prete realizadas entre los años 1934 y 2022.

Inauguración: miércoles 23 de febrero, a las 18. La exposición podrá visitarse del 23 de febrero al 25 de marzo, de lunes a viernes de 15 a 19. Entrada libre y gratuita con DNI. Requiere inscripción previa: AQUÍ.

* Sala de Exposiciones de la Universidad Torcuato Di Tella, Av. Pte. Figueroa Alcorta 7350, C. A. B. A.

________________

Artes visuales en el Complejo Teatral Buenos Aires

CICLO DE INTERVENCIONES SITE SPECIFIC

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre.

*Teatro Sarmiento. Avda. Sarmiento 2715. C. A. B. A.

___

Exposición 50° Aniversario del Teatro de la Ribera

La muestra en ocasión del 50º aniversario del Teatro de la Ribera incluye fotografías y afiches de los espectáculos que se realizaron en este teatro a partir de su reapertura en 2016. Las fotografías de Carlos Furman y los afiches diseñados por la sección de Arte del Complejo Teatral de Buenos Aires, invitan a un recorrido que no busca ser exhaustivo sino evocar, de una manera poética, las obras que se presentaron en estos últimos años.

Desde el viernes 18 hasta el domingo 26 de junio. Entrada libre.

* Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821.

___________________________

El Bellas Artes publica en línea el catálogo de la muestra Dante x Alonso

El Museo Nacional de Bellas Artes pone a disposición del público, para leer en línea o descargar en forma gratuita desde la página web, el catálogo de la muestra “Dante x Alonso”, integrada por 47 trabajos en papel del maestro argentino Carlos Alonso inspirados en la figura y la obra del poeta florentino, que puede visitarse hasta el 13 de marzo en la sala 33 del primer piso.

Producido por el Museo, el catálogo bilingüe, editado en español e italiano, incluye el texto curatorial de Duprat, el cuerpo de obra, el prólogo a la primera edición de obras de Alonso sobre la “Divina Comedia” escrito por Ernesto Sabato, fragmentos de una entrevista al artista realizada por Diana Wechsler y José Emilio Burucúa, y una cronología sobre Alonso.

Esta publicación ‒cuyo formato físico se encuentra a la venta en la Tienda Bellas Artes‒ puede leerse en línea o descargarse en versión digital ingresando en la web del Museo.

___________

En el Cultural San Martín

"Desde el gesto", una de las muestras que se presentan en el Centro Cultural San Martín

* In Illo Tempore, de Mónica Souza. Inaugurada el 9 de marzo, se podrá visitar en el Espacio Sarmiento, de jueves a domingos de 15 a 21.

* Desde el gesto, una muestra de Florencia Ferioli, Cristina Sille, Camila Godoy, Daniela Morán, Daniela Yechúa, Melisa Molina, Deborah Valado, Sofía Genovese, Camila Alonso Suarez, Noelia Marcia Guevara. Inaugurada el 9 de marzo, se podrá visitar en el Hall de la Sala Muiño, 4° piso, de jueves a domingos de 15 a 21.

* Cromatología Vegetal, solsticio de verano, de Lucila Gradín. En el entrepiso, , de jueves a domingos de 15 a 21.

Además, continúa la muestra odorífica de Cecilia Catalin. Podrán visitarse de jueves a domingos de 15 a 21 a partir del 20 de enero.

* ¿Cuál es el camino que hace la palabra para volverse olor?, de Cecilia Catalin y curada por Paola Fontana. Entresuelo

En la serie Capturas olfativas, expuesta en esta muestra, Cecilia Catalin extrae lo odorífero del soporte textual en películas y series, y lo vuelve su estrategia. Suspende la imagen y engaña a nuestro sentido más usado, mientras el olor, conducido a través del lenguaje, se vuelve una escena nítida de la que participamos. La artista señala acciones, personas y categorizaciones en las que se manifiesta el olor, emanado o inhalado por los propios cuerpos, en espacios en los que nos hallamos inmersas como personas entre presupuestos culturales o en categorías fantásticas, objetos y alimentos; lo hace indagando sobre la construcción del campo olfativo en el lenguaje audiovisual, sus consideraciones y consecuencias sociales.

*El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, C. A. B. A.

____________

La casa invita

Smart Gallery cierra el año y comienza el calendario de muestras 2022 con una propuesta colectiva que busca condensar el espíritu de un año en donde primó la colaboración y la colectividad. “La Casa Invita”, es un proyecto expositivo en el cual cada artista de Smart, fue convocado a invitar a un colega con quien tenga intereses o estéticas afines. La consigna fue que cada uno tuviera la libertad de intervenir o producir una obra en conjunto o seleccionar dos obras en diálogo.

Inauguración: lunes 27 de diciembre de 2021. Hasta el 15 de marzo de 2022. Lunes a viernes de 13 a 19.

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580 - PB, C. A. B. A.

____________

Claude Viallat en el MACBA

El MACBA inaugura su programación el viernes 4 de marzo a las 12 con Libertad de colores, una retrospectiva del histórico artista francés Claude Viallat, fundador del movimiento vanguardista Soportes/Superficies.

Es la primera vez que se realiza en la Argentina una exposición de este icónico artista, nacido en 1936, en Nimes, Francia. La exhibición, que podrá verse hasta el 12 de junio, está curada por Marie Sophie Lemoine y reúne las ochenta obras más representativas de Viallat, traídas especialmente de su estudio en Nimes.

La muestra se podrá ver en el MACBA y en el Shopping Alcorta hasta el 12 de junio.

* MACBA, Av. San Juan 328 y Shopping Alcorta, Salguero 3172, ambos en C. A. B. A.

________________________

Arte inteligente en Galería Arroyo

“Arte inteligente” es la denominación que encontró la artista plástica Gabriela Pedro para categorizar su flamante obra en la que utiliza nanopartículas y arte electrónico para crear un innovador encuentro entre el arte y la ciencia. Del 7 al 16 de marzo, la artista tandilense exhibirá en Galería Arroyo su obra “Nina 2″, ilustración de un rostro de mujer en blanco y negro -a primera vista- que cambia sus propiedades cromáticas y obtiene profundidad a partir del accionar de un control remoto. La pieza en cuestión, única hasta ahora en el país con estas propiedades, será subastada en el próximo remate de Galería Arroyo el 17 de marzo.

Gabriela Pedro, quien firma sus trabajos como Ashi, comenzó a investigar materiales no convencionales a partir de 2012, cuando tomó contacto con la tecnología a través de su trabajo como periodista. La artista plástica comenzó a investigar sobre nanotecnología, robótica y materiales inteligentes, con la finalidad persistente de lograr “magia en el arte”.

Del 7 al 16 de marzo, de 11 a 18 horas.

* En la galería Arroyo, Arroyo 830, C. A. B. A.

________________________

Conjuro, muestra itinerante de Sandra Sarraúa

La muestra está integrada por 40 dibujos y pinturas, interpretaciones abstractas sobre paisajes del campo bonaerense que permiten reconocer imágenes, texturas y sonidos de la Cuenca del Salado. Las obras están realizadas con materiales, soportes y técnicas poco habituales que incluyen desde tinta gráfica y grafito industrial en polvo combinado con agua ras, barniz, cera y acetona, aplicados con pincel, espátula, trapo, juncos y tarjetas plásticas, sobre cartulina encapada, cartón y alto impacto (plástico laminado) hasta cubos de un roble recuperado y PVC.

En simultáneo y en diálogo con la muestra que presenta en el EMA club, la artista expone su obra Palenque V (tinta sobre tela, 150 x 200 cm., realizada a partir de la fotografía de un artista local), en la muestra colectiva paisajística Añada La Caverna y El Horizonte que conmemora el décimo aniversario de la galería MAPA de Las Flores, donde Conjuro inició su recorrido. Esta puede visitarse hasta el 30 de abril en Rivadavia 489, Las Flores, Prov. de Buenos Aires.

Con horario extendido, de 13 a 20. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de marzo, de miércoles a sábados de 13 a 20, con entrada libre y gratuita.

* En Galería EMA, de El Más Acá club cultural de San Telmo, Av. Caseros 514, C. A. B. A.

________

Conferencias, talleres y actividades en el Museo Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, tiene el agrado de anunciar los programas públicos que acompañan la exposición Paisaje peregrino: Adriana Bustos, Claudia del Río y Mónica Millán, actualmente en exhibición. Las conferencias, visitas guiadas y talleres tendrán lugar a partir del viernes 18 de febrero en el edificio ubicado en Avenida San Juan 350, San Telmo, con inscripción previa y gratuita en museomoderno.org.

AGENDA:

- EL ESPÍRITU LIBRE

Ciclo de visitas guiadas a cargo de las artistas Adriana Bustos, Mónica Millán y Claudia del Río.

El ciclo propone un encuentro con las artistas de la exposición Paisaje peregrino. Cada recorrido tendrá como protagonista a una de las artistas y en la visita darán a conocer sus procesos creativos, sus modelos de trabajo y los imaginarios que rodean a sus obras.

Viernes 11 de marzo de 16 a 17:00 recorrido a cargo de Claudia del Río.

Actividad presencial orientada a público general.

- DIBUJAR ES PARA CREYENTES

Jornada de dibujo a cargo de Claudia del Río

Este taller de dibujo a cargo de la artista Claudia del Río propone construir personajes, paisajes y universos relacionados con la fantasía, el romance y la naturaleza a partir de diversos ejercicios experimentales.

Viernes 11 de marzo de 18 a 20:00 Inscripción previa y gratuita en museomoderno.org Actividad presencial orientada a público general.

________________

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

* Hermana Soltá La Panza es una muestra del colectivo Mujeres que no fueron tapa, fundado por Lala Pasquinelli. Reúne una serie de fotografías tomadas por mujeres sobre sus propios cuerpos, que dan cuenta de la diversidad, de lo que tiende a ser invisibilizado por ser distinto. Además, hay cientos de historias grabadas por las voces de mujeres de la comunidad que cuentan sus historias y preguntas que interpelan al público y que son una invitación a la búsqueda de respuestas. Inaugura el 11de marzo.

* Imaginario Urbano un conjunto de esculturas y relieves de María Juana Heras Velasco (1924-2014) realizadas entre los años 70 y 80. Utilizando materiales y técnicas industriales, la artista construye sus obras a partir de distintas referencias estéticas vinculadas a lo urbano.

* Cuarto paso en diagonal es un nuevo proyecto de sitio específico de Mariela Vita (La Plata, 1978) en el que continúa el estudio sobre la obra de la escultora María Juana Heras Velasco (Santa Fe, 1924 – Buenos Aires, 2014) que comenzó en 2021 en el marco del Laboratorio Federal en el Museo Sívori.

* La rana y la flor conforman el nuevo mural de la fachada del Recoleta, una creación del ilustrador, animador y director venezolano Igor Bastidas, que celebra el amor en todas sus formas. Reconociendo influencias como Paul Rand, George Dunning, Saul Steinberg, Matt Groening, Zapata y Quino, Bastidas encuentra en los colores vibrantes y planos y en las formas imperfectas y simples una manera de conectar con la gente.

* “Inventario” es la intervención del ilustrador Adrián Sonni que ocupará el corredor de la planta baja y de la planta alta. Está inspirada en una serie de conversatorios en los que participaron más de 500 adolescentes y jóvenes de todo el país compartiendo sus emociones, sensaciones y deseos en los tiempos que corren.

* Videntes y espumantes, un ritmo alucinante muestra que ocupará las salas 3, 4 y 5 con obras de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, artistas que forman la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo”. Las piezas están hechas de distintos materiales y formatos: hay estructuras de alambre, madera, instalaciones, textiles, dibujos y esculturas.

* Las oportunidades se despliega en las salas J y C, curada por Paola Vega, que refleja cómo la artista se impregna con otros universos ligados a las artesanías y a los oficios. El eje conceptual es la idea transversal de la relación entre el arte y el oficio.

* El Obrador es una creación del ilustrador argentino Manu Correa Soto, para la campaña El Obrador, el cual refleja la acción de colaboración, ayuda y creación entre las personas como una forma de estar en el mundo, construyendo juntos y transformándolo. Sobre un fondo azulado, los cuerpos se entrelazan en diversas acciones que involucran sogas, escaleras y carros, formando una suerte de gran rueda humana en plena articulación. La realización es de Rodrigo Díaz Merlis, Dana Allesi, Florencia Alvarez Guardo y Pablo Lloveras.

* CODIGOLUX, en la sala 2, es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala cambia sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

- La sala J alberga obras de Ana Sokol, artista y peluquera destacada entre los años 60 y 80, y habrá un homenaje a la Galería El Taller, a la que ella pertenecía. Exhibirá obras de, además de Sokol, Orlando Ruffinengo, Juan Otero, José Luis Menghi, Leonor Vassena, Valerio Ledesma, Casimiro Domingo, Luis Centurión, Dignora Pastorello, Adolfo Ollavaca, Manuel Mujica Láinez y Susana Aguirre.

- La Sala C muestra el trabajo de 18 artistas y 3 colectivos de arte contemporáneo. Abarca creaciones del Grupo Tchinaj thä chumaas (Mujeres trabajadoras), del colectivo salteño Thañí (las artesanas Estela Saavedra, Ana López, Aurora Lucas, Nora Arias, Claudia Alarcón y Anabel Luna).

- “Autopercepción”: muestra colectiva que ocupará la sala 8 y sus curadores son Patricio Olivier y Juan Duncan. Reúne autorretratos de 44 artistas de distintos ámbitos y disciplinas: diseñadores, historietistas, fotógrafos e ilustradores piensan la identidad, entendida tanto desde lo individual como de lo colectivo.

* “Nativas” curada por Fabián Trigo, la muestra ocupa la sala 7 con ilustraciones, un mural y una infografía. Además, incluye dos obras invitadas: un mural creado por Elina Méndez y realizado por Gabriela Piserchia, Marina González y Martina Trach; y una infografía del Colectivo Onaire.

- La intervención “Callejón de los elementos” en las paredes del Patio del Aljibe es una intervención colectiva realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con más de veinte años de trayectoria en el arte graffitero junto a tres colegas amigos: Ladyb, Mako, Membs. “Intentamos mostrar las diferentes disciplinas que conforman la cultura, y ambientamos el patio con una escena callejera y mucho color, donde los graffitis son parte fundamental del paisaje”, dice el trío.

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

* Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA

_______

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

_____________

Imaginar la Colonia. Buenos Aires 1810-1960

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires recupera una muestra con objetos, obras de arte y documentos que fueron expuestos en los festejos por los 150 años de la Revolución de Mayo. Esas piezas, consideradas reliquias de un pasado glorioso y del origen de la nación, fueron incorporadas al patrimonio del Museo, cristalizando un imaginario oficial en torno a la identidad nacional afín a las políticas desarrollistas.

La muestra se podrá visitar desde el 16 de diciembre, durante seis meses, de miércoles a domingos de 10.30 a 18.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65, CABA

__________

Paisaje peregrino

Muestra de Adriana Bustos, Claudia del Río, Mónica Millán en el Museo Moderno. Lunes, miércoles, jueves y viernes: 11:00 a 19:00 Sábados, domingos y feriados: 11:00 a 20:00 (Martes cerrado). Hasta el 27 de marzo. Reserva de entradas.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

_____

Océano. Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

A partir del 29 de octubre, todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3. Godoy Cruz 2270, Palermo, C. A. B. A.

__________________

Temporada Fulgor. Foto Estudio Luisita

Temporada fulgor. Foto Estudio Luisita recupera el legado de uno de los estudios de fotografía argentinos fundamentales en la historia del teatro de revista y la cultura popular porteña.

Centrada en la producción de las décadas del 60 y 70 de las hermanas Luisa Escarria (Cali, 1929 - Buenos Aires, 2019) y Chela Escarria (Cali, 1930), la exposición da cuenta de un fenómeno de la cultura popular argentina caracterizado por servir de termómetro de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestra sociedad; pero también nos permite asomarnos hacia la construcción personalísima de estas imágenes.

El archivo conjuga fotografías acabadas y listas para ser consumidas en marquesinas de teatros, programas de mano y medios gráficos, con los procesos de montaje y retoque operados por las hermanas y negativos completos en los que se filtra el universo doméstico del estudio.

Curaduría de Sofía Dourron, con colaboración de Sol Miraglia.

Cierre 14 de marzo de 2022.

* MALBA, sala 1, nivel -1. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

_________

La mesa ostentará siempre un centro de flores

La muestra de Gabriel Baggio indaga sobre las prácticas alimenticias en Argentina a través del análisis de los modelos de producción, tradiciones culinarias, hábitos de consumo y el impacto ambiental de las industrias del alimento. Fotografías del Archivo General de la Nación en diálogo con un conjunto de obras de artistas contemporáneos invitados: Gabriel Baggio, Fabiana Barreda, Raúl Flores, Mariela Paz Izurieta y Matías Sarlo.

La exhibición, casi 20 años después, presenta el registro de video remasterizado de esa performance. El sábado 5 de mayo de 2002, en Boquitas Pintadas GB presentó “Sopa”, la primera performance que abriría camino a varios años de su trabajo. Cocinó junto a su madre y su abuela un caldo del acervo de recetas familiares trasmitidas oralmente de madres a hijas.

Dice Baggio “Encuentro allí dos pilares fundamentales que aún hoy atraviesan mis procesos de creación: lo colaborativo como evento artístico y la idea de imperfección como resistencia a los mandatos. La rebelión amorosa ante “lo dado” para la concreción de los propios deseos y en consecuencia, el movimiento hacia la concreción de los deseos colectivos.”

Curaduría de Francisco Medail. Hasta el 30 de abril. De miércoles a domingos, de 14 a 20 h. CCK, Sala 512, quinto piso. Ingreso libre y gratuito.

* CCK, Sarmiento 151, CABA

_________

Entre nosotros y los otros: JUNTOS APARTE

La exposición puede verse en el MUNTREF, sede Hotel de Inmigrantes, y reúne piezas de 36 artistas de América, Europa y África con eje en las problemáticas migratorias actuales, en un mundo en el que se erigen muros y se percibe al vecino como una amenaza.

Curada por Diana Wechsler, el colombiano Alex Brahim y la italiana Benedetta Casini. Lecturas poéticas, miradas críticas, reconfiguraciones visuales se encuentran en este relato curatorial que tiene en el antiguo Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires un sitio privilegiado para el encuentro con los públicos.

Las visitas se realizan de miércoles a domingos de 11:00 a 18:00. La entrada es sin costo y se reserva previamente mediante la App Museum View MUNTREF o vía mail a través de visitasmuntref@untref.edu.ar. Hasta fin de marzo.

* MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes. Avenida Antártida Argentina (entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus), entrada por Apostadero Naval. Puerto Madero

_______________

Fremd / Forastero

Es un personaje Queer que sale del suburbio de la ciudad, reflejándose en sus pares, las escenografías y paisajes conurbanos, en reductos underground del punk rock y música electrónica. Encontrando refugio en la subcultura retrata la búsqueda de otras formas de deseo.

En la inauguración se presentó el libro digital que da nombre a la muestra, de la colección Tandem de Flambe Ediciones. La muestra estará abierta hasta el 14 de marzo. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 21, con cita previa.

*Wunsch Gallery. Godoy Cruz 1648, PB, C. A. B. A.

_________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, C. A. B. A.

________

El rock argentino llega a los museos nacionales

En una gran muestra titulada El Rock en la Calle, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, impulsa un impactante ciclo de exposiciones y eventos que tendrá lugar a partir de diciembre en tres museos nacionales: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional.

El sábado 18 de diciembre, el Museo Histórico Nacional inaugura Los 80. El Rock en la Calle, exhibición sobre la historia del rock nacional que pone el foco en una de las etapas más importantes del rock argentino: la década que se inicia con la guerra de Malvinas (1982) y se extiende hasta los comienzos de los 90. Durante ese período, el rock argentino ganó la calle en medio de la efervescencia cultural de una sociedad que dejaba atrás la dictadura.

La exhibición está dividida en tres secciones: la primera abarca los años 82-83, el boom del rock nacional. La segunda ─en el auditorio del Museo─ se ocupa del rock entre 1984 y 1991, y la tercera ─instalada en el subsuelo─ incluye el patrimonio del under porteño, las bandas de culto y punks y el teatro contracultural. En cada una de las secciones, las y los visitantes podrán apreciar piezas vinculadas con las figuras más destacadas del rock nacional: instrumentos, manuscritos, vestimenta, fotografías, publicaciones de prensa, mapas de los lugares del rock, afiches y memorabilia de fans, entre otras curiosidades.

La curaduría y los textos son del historiador Gabriel Di Meglio, director del Museo, y de Ricardo Watson, con la asistencia del equipo de investigación del Museo Histórico Nacional. La curaduría fotográfica es de Aspix. La muestra, además, incluirá experiencias tales como rebobinar cassettes con biromes, aprender a peinarse o lookearse “a la ochenta” e ingresar a un cuarto de un/a adolescente lleno de pósters, y propuestas participativas en redes sociales. De miércoles a domingos de 11 a 19 hasta el 30 de mayo.

Este evento cumplirá con los protocolos de higiene y distanciamiento social por COVID-19 de acuerdo con la normativa municipal y nacional vigente al momento de su realización.

* Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, C. A. B. A.

_______________

Hijxs. Poéticas de la memoria

La muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. El recorrido comienza en la Plaza del Lector Rayuela y continúa hasta las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja. Se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas; además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

Se exhibe en las salas mencionadas, Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja, y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de marzo de 2022.

* Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires.

_______________

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

———

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación OSDE presenta el catálogo que reúne las obras ganadoras y seleccionadas de la 4ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Para verlo o descargarlo, click aquí.

__________

Nuevas muestras en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes abre al público dos nuevas muestras temporarias para visitar con entrada libre y gratuita: Dante x Alonso, que reúne 47 obras del maestro argentino Carlos Alonso inspiradas en la Divina Comedia y en la figura del gran poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321), a 700 años de su fallecimiento; y Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/21, con obras de los ocho ganadores del certamen: Anahí Cáceres, Alicia Herrero, Leandro Katz, Alina Neyman, Luis Pazos, Alfredo Prior, Norberto Puzzolo y Dalila Puzzovio.

Ambas muestras pueden visitarse, con entrada gratuita, hasta el 13 de marzo de 2022. El Museo abre las puertas de miércoles a domingo, de 11 a 19. Para visitarlo, es necesario reservar turno.

* Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, CABA

__________

Imágenes de un infinito movimiento. Fotografías con perspectiva de género

Hasta el domingo 13 de marzo se exhibirá la exposición Imágenes de un Infinito Movimiento en las pantallas del Teatro Alvear, integrada por fotografías de las artistas Gisela Volá, Belén Groso, Erika Canepa, Analia Cid, Anita Pouchard Serra, Flor Guzzetti, Colectivo Ruedafotos, Lucía Merle, Oriana Eliçabe, Jessica Pons, Natalia Favre, Eugenia Cerruti, Luján Agusti, Sara Pabts.

En las fechas anunciadas, la exposición se ofrecerá en continuado durante todo el día.

Infinito Movimiento es un programa que propone una serie de acciones en torno a la actividad del Complejo Teatral, visitadas con una perspectiva de género. En este tiempo histórico encontramos que resulta importante reflexionar sobre el género como categoría social y como herramienta para la interpretación de esta época. Estas actividades buscan convocar a la comunidad, generando espacios que enriquezcan la convivencia y la convergencia de distintas voces y perspectivas.

* Teatro Alvear. Avda. Corrientes 1659, C. A. B. A.

________________________

Dibujillos, de Diego Alexandre

El artista presenta tintas y acuarelas sobre papel. “Estos dibujillos, concebidos de noche, muestran retratos cuyo tema en común es el maquillaje, el adorno, cómo máscara, cómo juego…”. Alexandre vive y trabaja en Bs.As., si bien ha expuesto en el exterior en reiteradas oportunidades: inauguró una instalación en la Biennale du design de Saint Etienne/France, expuso en la Galería Gismondi-Pastor en Montecarlo, en la Sisley Gallery de New York. También fue el artista elegido por Hermes/Francia para realizar una instalación en la Argentina. Apertura: 6 de diciembre.

* Menéndez Libros. Paraguay 431, CABA

_______

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18.

* Museo Histórico Nacional Defensa 1600, C. A. B. A.

_________

Adentro no hay más que una morada, en el Museo Moderno

Una exhibición colectiva que reúne el trabajo reciente de treinta y cuatro artistas que provienen de distintas regiones de la Argentina, cuyas obras manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno ‒sea este material, intangible o incluso espiritual‒. En la sala del segundo piso del Museo Moderno se despliega un conjunto de obras producidas durante los últimos dos años, atravesadas por la experiencia dual de aislamiento y de arraigo en la que nos sumergió la pandemia, que funcionan como declaraciones de existencia.

Hasta el 13 de marzo de 2022, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrado. Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

Universo próximo proceso

Exhibición colectiva de artistas de HACHE. Catalina Schliebener, Dani Umpi, Diego Figueroa, Elena Loson, Florencia Böhtlingk, Foto Estudio Luisita, Gabriel Baggio, Gilda Picabea, Ivana Vollaro, Leila Tschopp, Leticia Obeid, Martín Sichetti, Santiago García Sáenz & Sofía Quirno.

Hasta el viernes 31 de marzo La exhibición podrá visitarse lunes a viernes de 14 a 19.

*Hache. Loyola 32, Villa Crespo, C. A. B. A.

_______

Llega Walden Naturae a Garzón

La nueva galería de arte busca revalorizar la zona con iniciativas culturales y compromiso con su entorno natural. Walden Naturae es el nuevo espacio de exhibición de Pueblo Garzón en Maldonado, Uruguay. La galería cuenta con un programa anual que combina exhibiciones históricas y contemporáneas en todas las disciplinas y medios, en un espacio propio de 500 metros cuadrados.

Rodeado de colinas, olivos, vides y cercana al océano, activa y cultiva su entorno único con iniciativas agrícolas, ecológicas y artísticas, creando un contexto idílico. En su compromiso con el ecosistema del lugar, contará también con un espacio destinado a la permacultura y trabajará en la recuperación del bosque nativo, combinándolo con un parque de esculturas.

A su vez, fomenta el intercambio permanente entre artistas de distintas generaciones, además de un nutrido calendario anual de exposiciones. El próximo año se integrará un programa de residencia para coleccionistas y artistas.

Exhibiciones:

Programa / Oscar Bony 12 de marzo - 16 de abril

info@waldennaturae.com / T 091221977

*Walden Naturae. Calle De los Cerrillos y Pasaje del Faro. Pueblo Garzón. Maldonado / Uruguay.

____________________

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

———

Pato Gil Villalobos presenta su “Happy Art Tour 2022″

La autodidacta y multifacética artista presenta un recorrido de interacción y conexión con el arte. Su impronta encaminada hacia la alegría y la esperanza, crea emoción y felicidad al plasmar en una combinación única, mensajes, brillos y colores.

Para quienes quieran sumarse al segundo encuentro, la fecha será el viernes 25 de febrero en el Paseo del Arte Cabrales (Martín Miguel de Güemes 2521). La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 20 de marzo, podrá visitarse de 10.00 a 21.00, contará con más de 33 obras en distintos tamaños con las que se podrá disfrutar del recorrido por la historia y las diferentes etapas de la artista: desde sus inicios con los mandalas, hasta las famosas colecciones de “Mujeres Empoderadas”, “Reinados de Amor”, “Somos Uno” y “Democratizarte”, series limitadas de reproducciones intervenidas a mano y numeradas.

_________________

DANZA

Grub

Un recital de danza dirigido por Ana Frenkel con codirección de Carolina Borca, basado en el encuentro entre cinco intérpretes del movimiento y la construcción musical. En GRUB la danza se entrecruza y potencia con el sonido y la iluminación del espacio, junto con la particularidad de cada uno de los bailarines. “La búsqueda se dirige a poder empatizar y unirse con los demás, tanto entre los intérpretes como con el público, en esos pasajes emocionales o sensitivos que, al ponerlos a jugar en el plano poético, deshacen los juicios y nos hacen más libres y empoderados”.

Intérpretes: Ares Barrios, Lucía Cuesta, Nahuel Delgado, Felipe Figueroa, Vicky Machta.

Funciones los jueves a las 21 horas hasta el 31 de marzo. Duración: 60 minutos. Localidades $ 1.200 (alternativateatral.com) Promoción 2x1 Banco Ciudad Compra con tarjeta de crédito o débito del Banco Ciudad a valor 2x1 a través de Alternativa Teatral. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Beneficio también válido en Boletería del teatro el día del espectáculo. Ambas opciones quedan sujetas a disponibilidad

* El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

___________________

TEATRO

El señor Martín

"El señor Martín", de Gastón Cerana, se presenta en el Tadron Teatro

Una comedia que nos interpela desde lo más internalizado, poniendo en jaque nuestra identidad y nuestras matrices de aprendizaje. ¿Cómo construimos y nos construyen la identidad nacional desde las escuelas? ¿De qué manera nos atraviesa el pensamiento colonizado? ¿Qué nos enorgullece y qué nos da vergüenza de ser argentinos? A través de un humor desopilante, la obra de Gastón Cerana con la dirección de Gabriela Villalonga cuestiona nuestras ideas más arraigadas sobre la patria, los otros, y nosotros mismos. Reestreno: viernes 11 de marzo a las 21:30, funciones: viernes de marzo y abril a las 21:30.

* Tadron Teatro, Niceto Vega 4802 (esq. Armenia) C. A. B. A.

——–

PROGRAMACIÓN DEL COMPLEJO TEATRAL BUENOS AIRES

¿Quién es Clara Wieck?

Aunque eclipsada para la historiografía musical por ser la esposa del genial Robert Schumann, Clara Wieck fue no sólo una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una admirada compositora además de influyente difusora del Romanticismo musical. Esta obra propone un diálogo entre la música de Schumann y Brahms y los dichos de Clara. Fragmentos musicales que interactúan con ella a la manera de confesiones, sueños, reproches, deseos. Sus comienzos como niña prodigio, su temprano enamoramiento de Schumann y su cuestionada relación amorosa con Brahms emergen de esta ficción biográfica.

Autores: Betty Gambartes, Diego Vila. Dirección: Betty Gambartes. Intérpretes: Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado (piano), Víctor Torres (barítono) o Hernán Iturralde.

Desde el miércoles 16 de febrero hasta el domingo 29 de mayo. Miércoles a domingos, 19 horas. Duración: 100 minutos. Platea $ 1.000 miércoles $ 500

* Sala Cunill Cabanellas. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

____

Cae la noche tropical

Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. Y comenta: “En la vejez crece el ansia de afecto. Cuando no se puede más planear el futuro, se eleva la necesidad de afecto, de entregar afecto. La actividad última, casi única, es afectiva.” La vejez vista como “la edad épica por excelencia” y el afecto como necesidad para paliar el absurdo del mundo.

Autor: Manuel Puig. Versión escénica: Santiago Loza, Pablo Messiez. Dirección: Pablo Messiez. Dirección de reposición: Leonor Manso. Elenco: Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Carolina Tejeda

Desde el miércoles 16 de febrero hasta el domingo 17 de abril. Miércoles a domingos, 19 horas. Duración: 105 minutos. Platea $ 1.000 miércoles $ 500.

*Sala Casacuberta. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530.

___

Las cautivas

La Compañía Teatro Futuro realiza una residencia artística en el Complejo Teatral de Buenos Aires con su proyecto “La Saga Europea”, conformada por un grupo de cuatro obras ambientadas en el siglo XIX que se proponen explorar la relación entre Latinoamérica y Europa a través del tamiz de la literatura. La serie está formada por las obras Las Cautivas, Las Ciencias Naturales, Las Invasiones Inglesas y Las Traducciones, que se estrenarán en las diferentes salas del Complejo en los próximos cuatro años. Las Cautivas, que se estrena ahora en el Teatro de la Ribera, se ofrece como una refundación, como una metafísica, como una naturaleza, como pura ficción y como el afán de regresar a un lugar que hemos perdido definitivamente.

Las cautivas es una producción integral del Complejo Teatral de Buenos Aires. Dramaturgia y dirección: Mariano Tenconi Blanco. Elenco: Laura Paredes y Lorena Vega. Músico en escena: Ian Shifres.

Desde el viernes 18 de febrero hasta el sábado 30 de abril. Jueves y viernes, 19 horas. Sábados y domingos, 17 horas. Duración: 70 minutos. Platea $ 1.000 Pullman $ 750 Jueves $ 500.

*Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821.

___________

Ella en mi cabeza

Adrián llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura, su mujer, pero tampoco sin ella. Adrián es un manual viviente de contradicciones, miedos, angustias, celos y más celos; expuestos por un inconsciente que no para de hablarle y atormentarlo. Se trata de un caso exquisito para el análisis agudo de Klimovsky, su mordaz terapeuta, quien ahonda donde más cuesta: ¿Qué los une realmente luego de tantos años juntos?

Joaquín Furriel, Juan Leyrado y Florencia Raggi protagonizarán una nueva producción de ELLA EN MI CABEZA, el éxito teatral escrito por Oscar Martínez, con dirección de Javier Daulte. ESTRENO 20 DE ENERO DE 2022. FUNCIONES: JUEVES 20h / VIERNES 20:15h / SÁBADO 20 y 22h / DOMINGO 20:30h. Localidades desde: $2300.- VENTA ONLINE POR SISTEMA PLATEANET

* Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

_____________

Ella amasa

El texto aborda de una manera poética y sutil un sinfín de situaciones de opresión y maltrato machista que sufren las mujeres cotidianamente. Si bien a priori parece de otro tiempo, habla de realidades que persisten en muchos rincones de nuestro país. El maltrato y la opresión patriarcal a la que son sometidas las mujeres es sin duda algo muy concreto y actual. Si bien se avanza en materia de derechos y paridad, no creemos que sea una materia superada o resuelta. Todos los días mueren mujeres víctimas de femicidio, y en su mayoría son sus parejas o ex parejas las que las asesinan. La figura del cura y su papel en la historia de la obra es la muestra de la presencia de muchas de las instituciones en este sistema y su sostenimiento. Podríamos citar, además de la iglesia, a la familia tradicional, la escuela, la medicina y tantas otras.

GRUPO MARCHANTA TEATRO- Villa General Belgrano Córdoba. Actriz: Marina Dousdebes. Dirección general: Emilio Firpo. Texto: Judit Gutiérrez

EN EL MES DE LA MUJER ÚNICA FUNCIÓN ESTRENO EN CAPITAL FEDERAL Domingo 13 de marzo 18. Entradas: $600.

La obra cuenta con el apoyo del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO. Fue estrenada el 20 de diciembre de 2020 en Villa Gral. Belgrano, Córdoba.

* Teatro La Mueca. José A. Cabrera 4255, C. A. B. A.

_______________

Tendrás noticias pronto

Un montaje creativo resultado del trabajo de la 1° Residencia Internacional de Creación e Investigación de El Baldío Teatro “En busca de una identidad común”, promovida por El Baldío Teatro, grupo dedicado a la investigación en las Artes Escénicas, con sede en Ciudad Jardín, El Palomar.

La 1° Residencia Internacional de Creación e Investigación de El Baldío Teatro “En busca de una identidad común” convocó a 9 artistas escénicos de diversas procedencias y tradiciones a participar de un espacio de intercambio, investigación y creación.

Presentaciones: viernes 11 y sábado 12 de marzo, a las 21. Entrada libre y a la gorra

*EL BALDÍO TEATRO. Finca 6577, Ciudad Jardín, El Palomar, Buenos Aires.

_______________

Varieté de ilusiones

Varieté de ilusiones, creado por Myrna Cabrera y Lucila Mastrini para el Grupo de Titiriteros del San Martín, es un homenaje a ese género entrañable del varieté, realizado con toda la magia de los títeres.

Las funciones tendrán lugar los viernes a las 18 horas y los sábados y domingos a las 15 horas. Duración: 50 minutos. Platea $ 600. Hasta el 12 de marzo.

* Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765)

______________________

Toma tres, de Valentino Grizutti

Una obra que invita a conocer una toma de colegio puertas adentro. Una propuesta innovadora, donde el espectador transita distintos espacios y tiene un rol central.

Proyecto ganador de la Beca Creación 2021 del “Fondo Nacional de las Artes” y Mención Especial del Concurso Nuestro Teatro del “Teatro Nacional Cervantes”.

Funciones: Sábados y domingos, a las 20.30 hs. Entradas $700. Reservas: teatroentai@gmail.com

*TAI Teatro - Charlone 1752. CABA.

________________

Casa Duarte

El público será espectador y al mismo tiempo protagonista del único velorio donde se llora, ¡pero de risa! No verá una obra de teatro. Vivirá la #ExperienciaCasaDuarte, ¡el velorio más disparatado! En la temporada 2021 agotó las localidades para todas las funciones, y después de unas brevísimas –y merecidas– vacaciones, esta original propuesta vuelve a repetir el éxito.

Casa Duarte es el lugar elegido por la familia De la Puente para hacer la tradicional despedida a Pedro. La dueña de la casa velatoria, sus hijas y la aparición de personajes disparatados, harán que su viuda y la familia tengan un velorio para el olvido. Con altas dosis de humor negro, esta comedia nos hará pensar si realmente somos felices con la vida que tenemos, o bien, qué hacemos para tenerla.

Funciones: Viernes y sábados a las 22.00 horas. Venta de entradas.

*Multiescena Teatro. Av. Corrientes 1764, CABA

___________________

Precoz

Foto: Sebastián Freire

Luego de su exitosa primera temporada; vuelve a escena Precoz, una obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega y las actuaciones de Julieta Díaz y Tomás Wicz.

Precoz nos sumerge en la historia de una madre, su hijo adolescente y la intensa relación que los une. Un vínculo que se debate entre la ternura y la locura. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad. Juntos son dinamita: separados, no son nada.

JUEVES-VIERNES-SÁBADOS 20:30H. Duración: 80 minutos. Localidades: $1300 ENTRADAS EN VENTA POR ALTERNATIVA TEATRAL

* Dumont 4040. Santos Dumont 4040, CABA

_________

El día en que me voy a morir

El día en que me voy a morir es una pieza teatral que relata la historia de Dafne, una mujer que en el día de su cumpleaños número treinta y tres tendrá que enfrentar sus vínculos rotos tras mucho tiempo de estar encerrada en su casa. La relación con su madre; su mejor amiga - de la que siempre ha estado enamorada - y a todos sus fantasmas que, muy sorpresivamente, la visitan para recordarle lo que tiene que hacer. Dafne tendrá que decidir si enterrar el cadáver de sus recuerdos o vivir con ellos para siempre.

Una creación de Laura Medina, que tiene la dirección de China Andrea Villagrán y un elenco compuesto por 3 actores en escena que representarán una impactante historia. Una impronta creativa chileno-argentina que se presentó en octubre del 2021 en el marco del Festival Akroasis Dramaturgia, y ahora llega su reestreno el sábado 5 de marzo a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

* Teatro Border. Godoy Cruz 1838, Palermo, CABA

_______________

Animal de río

Una adolescente y su madre viven en la orilla del arroyo Chania, en la segunda sección del Delta del Tigre. Acaban de arrojar el cuerpo del padre muerto al arroyo. La obra transcurre en el muelle, a la espera. Inés y Matilde deben enfrentar la difícil situación de encubrir el crimen y seguir viviendo bajo la sombra de una presencia que las acecha aún muerta. Animal de Río, anclada en lo más salvaje de la naturaleza, permite entrar en un mundo corriente e injusto en donde dos mujeres construyen un pacto de silencio por miedo a no ser escuchadas.

Escrita por Guadalupe Fernández Peña que además es la directora de esta fuerte historia. Su guión fue premiado por el Teatro Nacional Cervantes, en el Concurso Nuestro Teatro 2020. Luego de una excelente primera temporada, se reestrena el domingo 6 de marzo a las 19:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

* Teatro Polonia. Fitz Roy 1477, Palermo, CABA

________________

Pieza para maniquíes y un actor de reparto (Documental sobre el silencio)

La pieza de Gabriel Penner, Pieza para maniquíes y un actor de reparto. (Documental sobre el silencio) es una dramaturgia condensada que desmenuza lo teatral como si se tratara del cuerpo articulado de un muñeco. El espectáculo, dirigido por Ana Alvarado, pone en escena, en un bello juego escénico humorístico, irónico y crítico, a actores, objetos y espacio, con la absurda determinación de contestarse por qué hacemos teatro con tanta pasión. Los cuerpos de quienes actúan establecen un encuentro amoroso e intenso con el escenario, tanto tiempo añorado.

Funciones desde el 11 de marzo, todos los viernes de marzo y abril a las 21hs, en la nueva Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leonidas Barletta (Diagonal Norte 943), Entrada general: $1000 - por Alternativa Teatral. Estudiantes y jubilados: $700 en la Boletería del C.C. de la Cooperación.

*CC de la Cooperación. Corrientes 1543, CABA

______________

Un balcón con vistas

El 23 de enero llega al teatro Multiescena Un balcón con vistas, una delirante comedia en tiempo real sobre el ADN marital. Con más de 50.000 espectadores en España, el éxito europeo se estrenará en calle Corrientes. Las relaciones de pareja y las difusas fronteras entre el amor y el desamor, donde la verdad está oculta en todo momento y, sin embargo, siempre permanece visible. Desde el domingo 23 de enero, todos los domingos a las 20.30 horas. Entrada general $1200. Puntos de Venta: Plateanet, Atrápalo y Boletería del Teatro.

* Teatro: Multiescena Cpm. Av. Corrientes 1764, CABA

_________________

Sería una pena que se marchitaran las plantas

Luego de su estreno en Barcelona y Croacia, la compañía teatral T25 estrena en Argentina Sería una pena que se marchitaran las plantas, escrita y dirigida por el autor croata Ivor Martinić (autor de Mi hijo solo camina un poco más lento) y las actuaciones de la actriz catalana Júlia Ferré y el actor argentino Victorio D’Alessandro.

La obra aborda la ruptura de una relación amorosa. La crisis aparece cuando uno de los personajes no logra acordarse del acontecimiento más importante de la relación en los ojos del otro. A través de los recuerdos la ex pareja intenta contar su historia en común. Es una obra sobre los intentos de expresarnos verbalmente y crear una historia que podamos contar y que podamos asumir.

La obra tiene una estructura abierta. Cada puesta en escena es diferente y los actores usan sus propios nombres, edad y biografía. Esta versión fue creada en colaboración con la actriz catalana Júlia Ferré y el actor argentino Victorio D’Alessandro, mediante un proceso de improvisación con Barcelona como escenario.

El autor de la obra forma parte de cada puesta en escena e interactúa con los actores y el público, buscando la mejor versión.

Domingo 13 de marzo: 18 horas.

Entradas por Alternativa. Localidades: $1000 - Estudiantes y jubilados: $800 Duración: 60 minutos

*Moscú teatro - Ramírez de Velasco 535 – CABA

______________________

Lustro

Ximena y Juan Cruz envueltos en la vorágine de los quehaceres domésticos intentan festejar su quinto aniversario dentro de su negocio: una casa de antigüedades. Hijos, dinero, tareas domésticas, trabajo, rutina, ¿sexo? Les irán opacando la noche… Una comedia para valorar y poder volver a sacarle brillo al amor.

Una creación de Mauro Mangione, que además protagoniza la historia junto a Rosario Jaimes, con dirección de Paula Zurdo. Desde el viernes 4 de marzo a las 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

* Teatro La Mueca. Cabrera 4255, C. A. B. A.

____________

Pampa escarlata

Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, la joven cae en una profunda depresión. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chinita pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación.

Dramaturgia y dirección de Julián Cnochaert. Con la actuación de Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues.

Después de una primera temporada a sala llena, la obra ganadora del premio Óperas Primas del Centro Cultural Rojas (UBA) reestrena el sábado 12 de febrero. Funciones los sábados a las 21. Entradas $800 en venta a través de EventBrite o en la boletería del teatro

*Área 623. Pasco 623, C. A. B. A.

___________

Los perros

El día de su cuarenta cumpleaños, Laura tiene una experiencia fugaz pero demoledora: durante su trayecto habitual en metro, un desconocido le sonríe y le susurra algo al oído. Ya en casa, durante la fiesta, esa semilla germinará y acabará bombardeando la “supuestamente” asentada vida familiar, a pesar de los esfuerzos de Laura por mantener la unión con y entre sus seres queridos.

Rodrigo, Emilio y Alicia, confortablemente acomodados en sus miedos, se verán abocados a revisar ciertos planteamientos que convertirán su plácido hogar en un campo de batalla, mientras Laura, se descubre capaz de su mayor heroicidad: atreverse a mirar desde la consciencia

El elenco está integrado por Claudio Rissi, María Fiorentino, Melina Petriella y Patricio Aramburu dirigidos por Nelson Valente.

Estreno: 4 de marzo. Funciones: Viernes y sábado a las 20 / Domingo a las 20:30. Localidades: $ 2200.- en boletería del teatro o por plateanet.com

* Teatro: Picadero – Pje. Enrique S Discépolo 1857, CABA.

________

Demasiado para nada

Un grupo de jóvenes actores comienza a ensayar la obra Mucho ruido y pocas nueces del autor clásico William Shakespeare. A poco de andar, descubren que la tarea no será tan sencilla como imaginaban: no comprenden el texto, no tienen suficientes actores, por mencionar solo algunos obstáculos. Lejos de amedrentarse, se lanzan a la aventura, tratando de resolver sobre la marcha las dificultades que se presentan y haciendo partícipe al público de las licencias que deciden tomarse.

De María Inés Falconi. Duración: 80 minutos. Género: Comedia.

Viernes 20 horas. Entradas por Alternativa Teatral.

* Teatro Border. Godoy Cruz 1838, CABA

____________

Una obra para mí

La obra es la teatralización del proceso creativo de un autor que, convocado por un festival, se embarcará por primera vez en una autoficción muy particular. ¿Quién narra lo que se narra? Una búsqueda, una obra que se piensa a sí misma y nos invita a pensar en por qué todo lo que nos sucede puede devenir en ficción. Tiene un argumento relevante para el debate de la temática LGTBQY. El texto es de Sebastián Suñé quien además la dirige junto a Lia Bagnoli y la protagoniza con Francisco Bertín.

Viernes a las 22.30 hasta el 18 de marzo.

* Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA

______________

La desgracia

Luego de 4 temporadas en el circuito independiente, estrenó su 5ta temporada en Paseo La Plaza. La obra ha sido aclamada por el público y la prensa, supo romper los límites del público tradicional de los musicales y se hizo un lugar entre las obras de teatro de la cartelera porteña con más de 15.000 espectadores y acaba de cumplir las 100 funciones. En un pequeño y conservador pueblo aparece una enfermedad mortal de transmisión sexual a la que llaman “La Desgracia”. El escándalo se evidencia cuando Anita, la joven hija de la intendente, es internada en una sala médica por encontrarse infectada. Como si esto no fuera suficiente desgracia, el único doctor del pueblo es encontrado muerto en su consultorio a minutos de haber hallado la cura. Un asesinato misterioso, el fanatismo ideológico, el amor frustrado y la culpa, son algunos de los ingredientes que tejen a través de la farsa, la parodia y a un ritmo vertiginoso, la trama de esta desopilante obra; con canciones que develan los deseos más profundos y sinceros de sus principales protagonistas.

Viernes a las 20.30.

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

___________

Cuerpo de baile

Una obra que, desde el humor, viene a cuestionar cómo las instituciones nos disciplinan el cuerpo y a través de éste, el deseo. En su segunda temporada Carolina Guevara vuelve a La Carpintería Teatro el 5 de febrero con Cuerpo de baile, espectáculo unipersonal que entrelaza dos lenguajes: la comicidad y la narración oral.

Después de la exitosa Los golpes de Clara, la dupla conformada por Carolina Guevara y Leandro Rosati pone en escena esta vez la historia de una mujer de apellido Corral que, oriunda de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde transcurre su niñez y adolescencia, huye a la gran ciudad en búsqueda de su deseo: bailar. A partir de esa premisa la protagonista narra las desventuras y los conflictos que ha padecido a lo largo de su vida por tener un deseo y un cuerpo diferente a lo considerado “normal” en un contexto que no la acompaña.

Funciones: los sábados de febrero y marzo a las 20. Entradas a $1000 en venta por Alternativa.

*La Carpintería Teatro. Jean Jaures 858, CABA

____________

Érase

ERASE se presenta en el espacio al aire libre de Quetrén. Incluye sketches de corta duración, musicales cavernícolas y recorridos guiados por las narrativas masivas acerca de la historia de la humanidad. ERASE actualiza a su manera la revista que la inspiró: Érase una vez… el hombre, una versión del origen de la humanidad que la iglesia católica intervino durante la dictadura militar argentina combinando - hasta el delirio - creacionismo cristiano, neandertales y sapiens. Como el origen de la humanidad pareciera partir de premisas arbitrarias, tendenciosas, ridículas y erradas, ERASE pone en escena una nueva enciclopedia ilustrada, capaz de contener la refundación de todos los relatos. ERASE incluye a cavernícolas al compás de Gershwin, hombres sabios a la caza de una verdad improbable, la epopeya trunca de Mónica Seles y también la posibilidad de borrarlo todo. En ERASE, un grupo nada homogéneo de ejemplares humanos viajará a través de la historia de la especie con el fin de reconfigurar el equívoco.

Dirección: Gustavo Tarrío. Autores: Mónica Cabrera, Marcos Krivocapich, Gustavo Tarrío. Actúan: Mónica Cabrera, Marcos Krivocapich, Nico Levin, Carolina Saade, Donna Tefa Sanguinetti, Denisse Van Der Ploeg

FUNCIONES: Domingo 13 de marzo a las 21. Entradas anticipadas $800 en Quetrén, Olazábal 1784. Entradas en Alternativa.

* Quetrén, Olazábal 1784, Barrio Chino, CABA

______________

La casa oscura

Las multifacéticas, workaholics, feministas, llamativas, lengua largas, súper power del off se unen para batallar y desenmascarar a su peor enemiga: la mente. Dos personas, dos historias de vida, dos historiales médicos y emocionales, dos diagnósticos psiquiátricos, dos cabezas difíciles de explicar. ¿Dónde quedan los modales cuando se te pianta el coco?

La obra propone un viaje al interior de dos mentes en problemas, que con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, trataran de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura.

Dos mentes. Dos frentes. Dos caminos. Una medicación.

Hasta el 15 de abril, los viernes a las 21. Entradas desde $1000 en venta por ALTERNATIVA

* El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

_________________

La noche oscura. Tragedia santiagueña

Aclamada por la crítica y el público como una de las mejores obras del 2021, reestrena “La noche oscura -tragedia santiagueña-”, de Eugenio Soto, en la cual se busca narrar lo trágico desde una perspectiva rural y criolla, explorando en nuestras tradiciones al ritmo de chacareras, empanadas y vino. Dramaturgia y dirección Eugenio Soto

Sábados a las 22:00. Entrada general $1200 / $1000 Descuento est. y jub. Compra anticipada.

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636, CABA

_______________

Los Macocos presentan Maten a Hamlet

Los Macocos encarnan en esta oportunidad a cuatro bufones trashumantes en la Edad Media. Luego de pasar penurias por toda Europa, llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, los reciba y les dé trabajo, casa y comida... pero llegan demasiado tarde. Sin embargo logran entrar en el castillo, aunque tampoco en un buen momento: el rey fue asesinado, su hermano ha ocupado el trono y se ha casado con su cuñada. Nuestros queridos bufones se encuentran entonces al servicio de, nada más y nada menos, el príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el gran Yorick los conminó a cumplir… ¡Maten a Hamlet! La verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa.

La tragedia más cómica de todos los tiempos. Funciones los viernes y sábados 21 horas. Venta de entradas.

*Teatro 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_______________

Manos Verdes

Estos mundos en contraposición llevaron a explorar, indagar y mezclar, pero sin alejarnos de un lenguaje lírico, poético. Un encuentro entre Silvina Ocampo y su jardinero Ramón, donde todo queda evidente, la época, la sociedad, las diferencias de clase, y hasta la botánica se entrelazan y se sacuden, sin alejarnos de este lenguaje épico.

De Francisco Pesqueira, con dirección de Natacha Córdoba y protagonizada por Maru Cesanelli y Emiliano Samar junto a Mariano Frumento, compositor y músico en escena.

Luego de su primera temporada realizada con éxito llega su reestreno el domingo 6 de marzo a las 18:00. El espectáculo se realizará al aire libre (se suspende por lluvia) y tiene una duración de 45 minutos. Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Alternativa Teatral.

Funciones

Marzo: Domingos 13, 20 y 27.

Abril: Domingos 3 y 10.

DECLARADA DE INTERÉS CULTURAL POR EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN.

*Sala Ana Frank. Superí 2639, CABA.

___________

Samurái Punk y Rota

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que se estrenarán en febrero dos nuevos espectáculos ganadores del Premio Banco Ciudad a las Artes Escénicas 2020-2021, una acción conjunta del Banco Ciudad y el Complejo Teatral de Buenos Aires que busca dar impulso y acompañamiento a las artes escénicas del circuito independiente.

Samurái Punk, ópera prima de Santiago Pedrero con dirección del propio autor y protagonizada por Emiliano Carrazzone y Lucila Casalis.

En Samurái Punk, dos amigos (un director y una actriz) emprenden un viaje en busca de un reconocido y exitoso actor para ofrecerle una participación especial en la película que ellos están filmando hace cuatro años y que está a punto de quedar inconclusa.

Las funciones tendrán lugar los jueves a las 20.30 horas. Duración: 55 minutos

Platea $ 1.000

Promoción 2x1 Banco Ciudad

Venta web a través de Alternativa Teatral con tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago o Pago Fácil. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Sujeto a disponibilidad

Por otra parte, se estrenará el sábado 19 de febrero a las 20 horas, Rota, con dramaturgia de Natalia Villamil y dirección de Mariano Stolkiner, y actuación de Raquel Ameri. Rota muestra cómo una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo, se despliega el sinsabor de la pérdida. Al detenerse en ese instante vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Solo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan. Las funciones serán los sábados a las 20 horas Duración: 60 minutos

Platea $ 1.000

Promoción 2x1 Banco Ciudad

Venta web a través de Alternativa Teatral con tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago o Pago Fácil. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Sujeto a disponibilidad

* El Extranjero. Valentín Gómez 3378, CABA

_______________

Una historia larga. Instrucciones para ser un fracasado

Un grupo de amigos decide ir a la fiesta que se organiza en su escuela por los diez años de egresados. A partir de ese momento, comenzarán a recordar sus clases, lo que querían ser y lo que ahora son. No todo era tan bueno cuando eran chicos, ni es tan malo de grandes. Una historia larga, una tragedia cómica como la vida misma.

Una creación de Juan Catriel Mirabelli que además dirige a los 5 protagonistas en esta simpática comedia. Luego de una primera temporada a sala llena, se reestrena y las funciones serán los sábados 5, 12 y 26 de marzo y el sábado 2 de abril a las 20:30 horas. Las entradas se pueden comprar en la plataforma de Alternativa Teatral a $700.

* Teatro Brilla Cordelia. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1926, CABA

_______________________

Jardín Sonoro - Estaciones

Experiencia teatral para recorrer un jardín y escuchar historias. El sábado 12 de marzo y hasta el martes 22, se presentará en el Jardín Botánico Carlos Thays Jardín Sonoro - Estaciones, una aplicación móvil que conecta el espacio público con el teatro, permitiendo recorrer un jardín y escuchar cuatro obras breves de teatro vinculadas con la naturaleza. Al igual que en sus dos ediciones anteriores, son obras escritas, dirigidas e interpretadas por artistas mujeres y en esta edición, cada una de las cuatro obras está atravesada por una estación del año.

Las dramaturgas convocadas para esta edición son: María Marull (verano), Consuelo Iturraspe (otoño), Beatriz Catani (invierno) y Sol Rodríguez Seoane (primavera). Esta última fue seleccionada entre 150 obras recibidas a través de una convocatoria abierta a todo el país.

Para disfrutar de la experiencia, se debe descargar la aplicación Jardín Sonoro - Estaciones en el celular desde el App store (Apple) o Play Store (Android), activar el bluetooth, caminar por el Jardín Botánico y buscar los puntos de escucha identificados en el mapa y marcados en el espacio. Luego, se activará una obra de teatro para escuchar. Una vez que se pasa por cada punto del jardín, la pista sonora se guardará en el teléfono para que se pueda escuchar en otro instante y lugar.

Desde el sábado 12 de marzo, de martes a domingo de 9 a 18h. El ingreso al Jardín se cierra a las 17:30h. Duración de la experiencia: 60 minutos. Actividad libre y gratuita. No se requiere wifi ni datos, sólo celular y auriculares. Hasta el 22 de marzo

* Jardín Botánico Carlos Thays. Av. Santa Fe 3951, C. A. B. A.

____________

Cuidado con los perros

Esta comedia de suspenso narra la historia de Damián y Charly, quienes vuelven a la casa donde nacieron, después de la muerte de su padre, con la intención de vender todo y seguir con sus vidas. Pero un “secreto” guardado en una cajita de música, transformará la noche en una pesadilla diabólica.

Con Mariano Bertolini, Juan Gil Navarro, Esteban Pérez. Dirección: Leo Azamor.

Hasta el 11 de marzo, viernes a las 21. Entradas por Alternativa teatral.

* NÜN TEATRO BAR. Ramírez de Velasco 419, CABA.

______________________

Trepadores

En la sección “Relleno de Aceitunas” de una fábrica de embutidos, cuatro operarios están dispuestos a todo por conseguir un ascenso. El jefe, un tanto desequilibrado, los enfrenta con sus delirantes órdenes, conduciendo al grupo de hombres por un camino que va desde las situaciones más absurdas y cómicas hasta la revelación de los secretos personales más oscuros y vengativos. Al final de cuentas, ascender, se tratará de sobrevivir.

Autor: Gustavo Lista. Elenco: Barbie Vélez, Rodrigo Noya, Bautista Lena, Federico Barón. Dirección: Ariel Basaldúa. Producción: Nazarena Vélez.

Estreno viernes 14 de enero a las 23 Funciones: Viernes y sábados 23 hs. / Localidades: $ 1200.- Comprar entradas

*Teatro Buenos Aires. Corrientes 1699, CABA. Tel. 5263-8126

________

Fuera del mundo

La llovizna y la niebla. Un largo fin de semana. Aquel pueblo de provincia. Un encuentro inesperado. Julia y Martín. Como náufragos de la memoria, en una tempestad de emociones. Lo que pudo ser y no fue. El tren que no volverá a pasar. 1955.

Una creación de Raúl Brambilla, protagonizada por Malena Figó y Marcelo Mininno. La nueva temporada reestrena el próximo sábado 05 de marzo a las 17 en el Teatro Del Pueblo. El espectáculo tiene una duración de 55 minutos y las entradas se pueden conseguir a través de plataforma Alternativa Teatral o en la boletería del teatro a $1200 o con descuentos para estudiantes y jubilados a $1000.

* Teatro Del Pueblo. Lavalle 3636, CABA.

__________

Perla guaraní

Perla espera aferrada a su machete, agazapada como un yaguareté, la entrada de su clientela. Zapatitos de cuero es lo que vende… frente a nuestros ojos se convierte en un personaje erótico y peligroso: condensa en su cuerpo a la serpiente y al encantador. Un Litoral exuberante, ominoso, se arrastra y se manifiesta en ella como una llaga abierta. Su historia, la música y su voz son un narcótico, la carnada que nos atrae al anzuelo. Como en toda transacción donde las pasiones se ponen en venta, tendremos que elegir entre un comprarle un zapatito o, por un costo mayor, un tramo de su tragedia.

Escrita por Gabriela Pastor y dirigida por Fabián Díaz. Obra ganadora del Concurso Más Teatro de la Fundación SAGAI

Funciones: domingos de marzo 20.30. (Desde el 6 al 27 de marzo de 2022) Entrada General: $1000 Duración: 45 minutos.

* Timbre 4. Boedo 640- Teléfono: 4932-4395. CABA

__________

El túnel a tus pecados

¿Están listos para pecar? Todo somos pecadores, todos buscamos ser libres, te invitamos a disfrutar de un espectáculo del off verdaderamente distinto a todos, donde vos también vas a ser parte de esta puesta a 360º con más de 20 artistas en escena. Queremos que entres en el túnel y decidas quien merece seguir o escapar de ese horrendo lugar. Conoce a nuestros 7 pecados capitales y así poder satisfacer tus más profundos deseos. Personajes atrapantes te van a incomodar o no, contándote sus miserables historias y hacerte sentir identificado con ellas. Entre bailes muy sugerentes y alta provocación con el público “el túnel a tus pecados” invita a reflexionar por momentos como también hacer reír al espectador. Es una obra que impacta y el público sale con su adrenalina altamente movilizada.

Te esperamos para pecar. Una experiencia sensual en 360°. La obra El Túnel a tus pecados es una creación de Pablo Dorado, compuesta por un elenco de más de 20 artistas en escena, en una propuesta que te interpelará en todos los sentidos.

Se presenta todos los sábados a las 23:00 horas Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

*Teatro Empire. Hipólito Yrigoyen 1934, CABA

_________

Mujeres en el baño

Cinco manifiestos desbocados acerca del cuerpo, los mandatos sociales, las relaciones, la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. Mujeres desesperadas, poéticas, irónicas, enojadas y deseantes, fusionan el sueño y la realidad. El baño como refugio deviene en discoteca, en confesionario, en video clip; recorre infinitos escenarios que se construyen a través de relatos apasionados, canciones inesperadas y coreografías furtivas. Un baño que siempre vuelve a ser lo que es: un espacio habitado por la fantasía y el deseo, la búsqueda y la fatalidad, la humanidad en todas sus formas.

Creada y dirigida por Mariela Asensio; esta nueva versión reúne a un elenco de talentosas y consagradas actrices: Maida Andrenacci, Laura Conforte, Laura Cymer, Iride Mockert y Esther Goris. Con producción de Paola Luttini (Pronoia producciones) se podrá ver, a partir del 21 de enero, todos los viernes y sábados a las 22. Duración: 80 minutos. Clasificación de edad: +15 años ENTRADAS EN VENTA POR PLATEANET $1800

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA.

________

Tres nuevos proyectos escénicos en el marco del FIBA en El Cultural San Martín

- El ángulo muerto, de Lucía Giannoni

Continúa los viernes a las 20 del 11 de marzo al 1 de abril. Duración 70′. Sala B. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

El intento por capturar mi cuerpo para observar el momento de su mutación, para desarmarme y desfigurarme. Un cuerpo que se multiplica para encontrar todos los cuerpos que están en él. Es posible que mientras escribo, algo de él haya cambiado. Soy todo aquello que amé, todo lo que no puedo decidir, todo lo que olvidé, todo lo que engordé. Soy todo lo que fui y lo que voy a ser. Un cuerpo confundido, la contradicción como una cascada, la tenacidad irracional.

- Chicos de Varsovia, dirigida por Dennis Smith

Continúa los sábados a las 20 y los domingos a las 19 del 12 de marzo al 24 de abril. Duración 55′. Sala A. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

Cuando su abuelo muere, Ana decide reconstuir su historia familiar para contarle a su madre, como un cuento de las buenas noches al revés, quiénes fueron sus antepasados heroicos: los chicos de Varsovia, niños protagonistas del levantamiento más sangriento contra la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial.

- Una y mil, dirigida por Jimena del Pozo Peñalva

Continúa los miércoles y viernes a las 20:30, del 9 de marzo al 29 de abril. Duración 80′. Sala 3. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

Esto no es una obra. Tampoco es un ensayo. Mil y un preguntas que se vuelven narraciones, o narraciones que devienen en preguntas. Catorce cuerpos en escena buscan alguna respuesta posible: ¿la hay?

*CC San Martín. Sarmiento 1551, CABA

_________

Mi madre, mi novia y yo

Sebastián Presta encabeza esta desopilante comedia donde interpreta a Fernando, un eterno solterón que por primera vez le presentará su novia (Victoria Almeida) a su avasallante madre (Graciela Tenenbaum). La noche traerá sorpresas y secretos revelados, que, en medio de situaciones disparatadas, llevarán a cada uno de ellos hasta el límite. En una Noche Buena, que quizás no resulte tan “buena”, los vínculos familiares y amorosos tomarán la escena. ¿Pueden el amor de madre y el amor de pareja coexistir? Dejar el nido nunca fue fácil… pero quedarse, tampoco. Dirección: Diego Reinhold.

Las funciones se realizarán de jueves a domingo en la temporada de verano de 2022. Jueves 22hs / Viernes 19.30hs / Sábados 21.30hs / Domingos 19.30hs. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet.

*Sala Picasso Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

__________________

El recurso de Amparo

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? “El recurso de Amparo” pone algunas sobre la mesa. Usted decide.

Autoría: Laura Oliva. Dirección: Javier Daulte. Elenco: Gloria Carra, Magela Zanotta, Marcos Montes, Mónica Raiola, Javier Niklison, Aymará Abramovich, Gerardo Serre, Marcelo Pozzi.

Funciones: Desde el 1 de febrero. Martes a las 20 horas. Localidades a través de Alternativateatral.

*CC25 de Mayo – Av. Triunvirato 4444 – Villa Urquiza - CABA

_________________________

Gaspet

Se estrena el espectáculo de Marcelo Katz y Martín Joab ganador del premio lanzado por el Complejo Teatral para favorecer la actividad escénica independiente

La dupla creativa integrada por Marcelo Katz y Martín Joab cumple veinticinco años de labor artística y lo celebra con el estreno de una nueva obra que combina el teatro de máscaras, el clown, la manipulación de objetos, música y coreografías.

El espectáculo introduce al espectador en la vida de un viejo artesano constructor de máscaras. Gaspet transmite algunos de los secretos del oficio que le llegaron a través de cuatro generaciones que lo precedieron y, mientras talla, modela, pinta, lija y retoca, reflexiona sobre esas vidas que crea con sus manos. Gaspet interactúa con sus ancestros y se enfrenta a la disyuntiva entre mantener intacto el legado o generar los cambios necesarios, aunque atenten contra la tradición familiar. En tanto el público se adentra en el mundo del artesano, irán apareciendo distintos personajes, máscaras que Gaspet está creando y que dan lugar a retazos de historias divertidas y dramáticas.

Las funciones serán los viernes a las 20 horas hasta el 11 de marzo. Localidades $ 1.200 por alternativateatral.com

* La Carpintería. Jean Jaures 858, CABA

_____________________

Othelo - Termina mal

William Shakespeare | Gabriel Chamé Buendia | Matías Bassi | Nicolás Gentile | Elvira Gómez | Agustín Soler

Viernes 20hs | Sábados 22.30hs. Del 4 de febrero al 4 de abril Comprar entradas

*Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

________________

Terrenal

Mauricio Kartun | Claudio Da Passano | Tony Lestingi | Claudio Martínez Bel

SÁBADOS Y DOMINGOS 20HS Del 4 de febrero al 4 de abril Comprar entradas

*Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

________________

La Compañía Trueno estrena Me encantaría que gustes de mí

El jueves 3 de marzo, la Compañía Trueno estrena Me encantaría que gustes de mí, una propuesta teatral que surge a partir de la literatura de Fernanda Laguna. Con la actuación de Sol Fernández López y la dirección de Luciana Mastromauro, la obra se presentará los jueves, a las 20.30 horas.

La Compañía Trueno, un colectivo de artistas mujeres, surgió en el 2019 a partir de su primer montaje “Con los ojos de mi soledad absoluta’', presentado en el marco del ciclo de teatro y literatura “Enredadera” (4ta Edición). Este es el segundo trabajo de la compañía con actuación de Sol Fernández López y dirección de Luciana Mastromauro. Ambas vienen compartiendo proyectos juntas desde hace más de una década como actrices del Colectivo Escalada, dirigido por Alberto Ajaka.

Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo. Fernanda intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma.

Estreno jueves 3 de marzo Funciones jueves - 20.30 horas Entradas por Alternativa teatral Localidades: $900 - Estudiantes y jubilados: $700 Duración: 60 minutos. Hasta el 28 de abril.

*Teatro Beckett - Guardia Vieja 3556 – CABA

________

Eternos Transeúntes

Esta obra cuenta la historia de seres encerrados en un mundo sin salida, colmados de odio, reproches y violencia. Cuatro hermanos marcados por la cruel y despiadada crianza de un padre golpeador. Sus vidas, llenas de rencores, los llevó a cada uno de ellos a seguir el mismo camino. La presencia de alguien que no se deja ver hace que cada uno de ellos con sus respectivas esposas lleguen al más cruel de los límites, la muerte. La obra cuenta, en tono de comedia dramática y suspenso, el lado más oscuro de los seres humanos.

Eternos Transeúntes es una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por 11 actores en escena que te impresionarán con esta impactante historia. El estreno será el sábado 5 de febrero a las 23:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

*Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA.

_______

28 almas en el hielo

Basada en una historia real. En 1914 una expedición se pierde en la Antártida, su barco queda atrapado en el hielo. Son 28 hombres de distintas nacionalidades que en un ejemplar acto de fe luchan por sobrevivir en el clima más hostil con temperaturas por debajo de los 20 y 30 grados bajo cero durante largos meses en la más absoluta oscuridad, muertos de hambre y rodeados por el mar más peligroso del planeta. Quedan atrapados en el hielo hasta fines de 1916.

Es un espectáculo de narración teatral, proyecciones de imágenes originales de 1914/ 15/ 16. Se realiza en el hall del teatro para concurrencia reducida entre 15 y 20 espectadores, relato íntimo y cercano.

Autoría y narración: Silvia Copello. Dirección Fernanda Gómez.

Funciones: Sábados 20:30 hs desde el 26 de febrero. Entrada $500 / Descuentos jub. est. y vecinos. Compra anticipada.

*Teatro del Pasillo - Colombres 35 – CABA. Consultas y reservas: whatsapp +54 11 5114 0524.

Casa de muñecas

Un Ibsen visionario nos invita 140 años después, en un mundo que lucha por la construcción de un modelo social más justo e igualitario, a repensarse a través de sus textos, reflexionando una vez más sobre la condición humana. Es una de la obras más transgresoras y revolucionarias en la historia del teatro.

Autor: Henrik Ibsen. Traducción: Clelia Rosa Chamatropulos. Elenco: Gabriela Puig – Nora, Santi Vicchi – Trovaldo Helmer, Agustina Sáenz – Cristina Linde, Alejandro Holm – Krogstad, Luciana Lamota – Elena, la criada, Richard Courbrant – Dr. Rank. Dirección: Lizardo Laphitz

Estreno jueves 20 de enero a las 20. Funciones: Jueves a las 20 horas / Localidades: $ 1.000.- Venta de entradas por Alternativa.

*Border Teatro. Godoy Cruz 1838, CABA

Rota

Obra escrita por Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner.

En esta nueva creación de El Balcón de Meursault, compañía del Teatro El Extranjero, sobre la obra Rota de Natalia Villamil, texto ganador del primer concurso de mujeres del Instituto Nacional del Teatro, una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

Funciones: Sábados a las 20hs desde el 19 de febrero. Localidades: $1000.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3380, CABA

La Falcón

LA FALCÓN es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dramaturgia y productor general: Augusto Patané. Actúan: María Colloca, Carlos Ledrag, Florencia Craien, Mónica Driollet, Sofia Nemirovsky. Dirección general: Cintia Miraglia.

Funciones: Domingos a las 19.30 desde el 20 de febrero / Entradas: General $ 1.000

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 - Abasto

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría.

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Estreno jueves 20 de enero. Funciones: Jueves a las 20.30 y sábados a las 22.30 Localidades: Desde $ 1.200.- / Venta por Plateanet.

*Teatro Maipo. Esmeralda 443, CABA. Tel. 11-5352-8384

Tóxico

Luego de una excelente primera temporada a sala llena, interrumpida por las restricciones sanitarias producto de la pandemia, y de haber sido muy bien recibida por la crítica y la prensa especializada vuelve Tóxico.

Un hombre y una mujer se reencuentran luego de años sin verse. Dos extraños que se conocen muy bien. Y el intento desesperado por dejar atrás un pasado que los consume.

La holandesa Lot Vekemans es la autora de este combate dialéctico y afectivo entre quien todavía necesita entender lo que pasó y quien sólo después de muchos años ha conseguido explicárselo a sí mismo.

Pablo Di Paolo es el responsable de la puesta y dirección. Mara Bestelli y Marcelo Subiotto, quien reemplaza a Javier Pedersoli, son los protagonistas de este amor extraviado.

Funciones: sábados a las 22.40. Entradas: $1000/ Estud y Jub $800 Informes y reservas.

*Teatro El Extranjero. Valentín Gómez 3378, CABA.

Una circunstancia denominada mundo

Foto: Mora Garzon

Un día Bruno le anuncia a Dalmaro que se irá a una expedición al centro de la Tierra para poder encontrar al calamar gigante que siempre se le aparece en sus sueños. Dalmaro buscará y encontrará refugio en sus dos mejores amigos, El Neto y La Neta, en su bajo, en su cama y en la luz que da su lámpara.

Dramaturgia y dirección de Jimena Aguilar. La obra ganó el III Premio Internacional Dramaturgia Invasora 2019, España. Estreno: lunes 14 de febrero. Las funciones serán los lunes, a las 21 horas. Entradas por Alternativa. Localidades: $1000 - Estudiantes y jubilados: $800 Duración: 70 minutos. Hasta el 28 de marzo.

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA.

Yo duermo con la ropa del día

En la Fundación Cazadores subirá a escena, con autoría y dirección de Leticia Coronel, una obra de teatro documental que combina la performance y la instalación.

Sobre la obra, la autora expresa: “Más de una vez hablé del dolor, de mi cuerpo perdido en el deseo. Quizás siempre me toque hablar de lo mismo. Es que me duelen algunos cuerpos y por eso no puedo actuarlos más, se los dejo a otros. Estos yo no podría actuarlos, porque el dolor de mi madre me duele, pero al mundo le duele el dolor de la madre y a veces el mundo quiere a la madre y otras veces el mundo no le da lugar a la madre. ¿Quién puede actuar a su madre? Mejor dicho, ¿quién puede actuar la pena de su madre?”.

Vidas: Agustina Acosta, Canela Escala Usategui, Federico Pezet, Matías Marshall, Nadia Gómez, Nadia Zavleon, Roma Castelli. Artistas invitados: Gianna Muzio y Urías Santillán. Coproducida por Fundación Cazadores y Grupo Rojo.

Funciones los jueves y sábados a las 18 horas (Lado A) y a las 20 horas (Lado B). Y los domingos a las 17 horas (Lado A) y a las 19 horas (Lado B). Localidades $ 1.200 (alternativateatral.com). Promo Lado A + Lado B $ 2.000. Promoción 2x1 Banco Ciudad. Compra con tarjeta de crédito o débito del Banco Ciudad a valor 2x1. Sólo a través de Alternativa Teatral. Deberá presentarse la tarjeta utilizada al ingreso a la sala. Sujeto a disponibilidad.

*Fundación Cazadores. Villarroel 1438, CABA.

El gran cabaret argentino

Todo el ingenio y el humor en un musical desopilante. Una sociedad que margina, que desvaloriza, por eso, este grupo de artistas que regentea un cabaret venido a menos, intenta con su arte seguir manteniendo su show ante una sociedad que no los integra.

Una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por más de 20 artistas en escena que te deslumbrarán con una hermosa historia. El estreno será el viernes 7 de enero a las 22:30 horas en el Teatro Multiescena. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA.

32 semanas

32 semanas son suficientes para engendrar una vida. 32 semanas habilitan encontrar un amor o definitivamente abandonarlo. En 32 semanas se tuerce un destino. Majo es una influencer de redes sociales que a sus cuarenta años quiere ser madre. Rita es su empleada doméstica recién llegada de Misiones. Está embarazada de Danilo, un pastor evangelista, que carga con un pasado lleno de adicciones. Martín es un camarógrafo free lance que registra lo acontecido con la paciencia de un testigo. Ninguno de los personajes busca, simplemente encuentran.

Texto de Pedro Gundesen y dirección de Pablo D’Elía, con Bimbo, Emiliano Carrazone, Nelson Rueda y Juli Bartolomé. Obra ganadora del “Segundo Concurso Nacional de Dramaturgia para Egresados de Carreras de Dramaturgia de Escuelas Públicas”.

Funciones: Martes a las 20.30 en Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857 - CABA). Localidades: $ 1.800.- / Venta por Plateanet

Yorick, la mirada del bufón

Inspirado en las propias lecturas de Hamlet, Fabricio Rotella rescata al pobre Yorick, bufón calavera, que con sólo cinco líneas en el clásico de Shakespeare, le da vida a esta nueva creación.

Estreno 5 de marzo. Funciones Sábados 21 hs Teatro Beckett (Guardia Vieja 3556, CABA). Entradas: www.alternativateatral.com

Como vaca mirando un tren

Laura Nevole interpreta este intenso y poético unipersonal con perspectiva de género, escrito y dirigido por Natalia Villamil, que reestrena el 6 de marzo. Funciones: domingos a las 19.

Teatro Del Pueblo (Lavalle 3636, CABA). Entradas www.alternativateatral.com.

Piaf, porque el amor lo quiso

La obra de Alberto Romero con dirección de Daniel Godoy, declarada de Interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por defender y promover los Derechos Humanos, realizará luego de tres temporadas una función especial dentro del marco “Marzo Memoria” en el Centro Cultural Haroldo Conti (Av. Del Libertador 8151, CABA), el próximo sábado 5 a las 19 hs.

Bienal de Performance

Continúa la cuarta edición de la Bienal de Performance. Su duración será de cinco meses, hasta el 16 de abril de 2022. Con dirección general de Graciela Casabé, curaduría de la programación artística de Maricel Álvarez y dirección académica de Susana Tambutti, BP.21 presenta una veintena de creaciones -la mayoría en carácter de estreno mundial-, un nutritivo programa académico -anclado en la diversidad y la disidencia- y dos programas invitados: Impulso Cazadores, curado por Mariana Obersztern, y Festival de Arte Queer -FAQ- con curaduría de Lisa Kerner y Violeta Uman. La Bienal celebrará el cierre de su programación con el estreno de los dos proyectos seleccionados de la primera convocatoria abierta que organiza desde su creación.

Todas las actividades son gratuitas con inscripción previa a través de la web desde una semana antes del comienzo de la actividad: https://bienalbp.org/bp21/.

Las cargas

Una inusual propuesta que reflexiona desde el absurdo acerca de los mandatos sociales, esas cargas que recaen sobre las personas y sus vínculos transformándolo todo.

Todos somos madres, padres o hijos de alguien. Alguna vez fuimos o somos amantes o amados, en multitud o en soledad. Somos algo a nuestro modo, familia, intento o lo que sea. Todo eso junto, a veces, y nada al mismo tiempo. De cualquier manera, cuando nos llegue la hora, vamos a remolcar nuestros cuerpos hasta la orilla como focas. Y ahí, al borde de todo, vamos a esperar que la marea nos arrastre, que haga suya nuestra carga.

Dramaturgia y Dirección: Christian García. Funciones: Viernes 22:30. Entradas $700 Reservas: www.alternativateatral.com Duración del espectáculo: 45 minutos

* Casa Teatro Estudio. Guardia Vieja 4257, CABA

Teatro en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

-El test

“¿Qué escogerías? ¿100 mil dólares ahora mismo o 1 millón de aquí a diez años?” Éste es el disparador de una conversación que llevará a los personajes de la obra a exponer sus valores y sacar a la luz sus más oscuros secretos. La comedia, protagonizada por Jorge Suárez, Carlos Belloso, Viviana Saccone y María Zubiri, estará disponible en la web de AMIA Cultura a partir del lunes 17 de enero.

-Bergman y Liv: Correspondencia amorosa

Interpretado por los actores Osmar Nuñez e Ingrid Pelicori, la historia de amor relata el intercambio de cartas que tuvieron a lo largo de cuarenta años, Ingmar Bergman y Liv Ullman. La obra podrá verse a partir del lunes 24 de enero.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA.

Tangueras de Radio

Una cantante a prueba en un programa de radio, en Bs. As. a mediados de los años 50, comienza un nuevo show de tango recordando los grandes éxitos que las tangueras han tenido durante décadas, rememora la historia y la poesía de la música popular, esperando que un día aparezca ella, la morocha, la admirada y gran Tita Merello.

Dramaturgia Carla Haffar - Pablo Cernadas. Dirección Pablo Cernadas

Funciones: Sábados a las 20:30 desde el 19 de febrero. Entradas: $800 / 2x $1000 jubilados. Compra anticipada

*Korinthio Teatro - Charcas 2737, 1ro A, por ascensor - CABA

CINE

Tres ciclos de cine en El Cultural San Martín + maratón especial del 8M

Se proyectan recientes películas documentales de habla hispana, la filmografía del director Paul Thomas Anderson —actualmente premiado a los Oscar por el último estreno de su film Licorice Pizza—, y clásicos monstruosos de Universal Studios.

Cine documental

Entrada general $200 – Estudiantes y jubilados $150 a través de tuentrada.com.

Como el cielo después de llover (Mercedes Gaviria, 2020). Sábado 12 a las 17; domingo 13 a las 17; viernes 18 a las 20; domingo 20 a las 19; sábado 26 a las 17; domingo 27 a las 17. Duración: 75′. Origen: Colombia.

Mercedes regresa a su ciudad natal para acompañar el rodaje de una película de su padre, el cineasta Víctor Gaviria. Un director que, entre rodaje y rodaje, también se encargó de registrar en imágenes a su familia a lo largo del tiempo.

Transoceánicas (Meritxell Colell y Lucía Vassallo, 2020). Sábado 12 a las 19; sábado 19 a las 17; domingo 20 a las 17; jueves 24 a las 20; sábado 26 a las 19. Duración: 116′. Origen: España.

Un proyecto que se establece en la intersección entre el texto escrito y la imagen y que surge de la necesidad de dos cineastas, española y argentina, de reconectar con Barcelona y Buenos Aires. La película está compuesta de cartas, imágenes, correos electrónicos y sesiones de Skype que las comunican a lo largo de cuatro años.

Tertulia Nro 250 (Mariano Galperín, 2022) Viernes 11 a las 20; domingo 13 a las 19; jueves 17 a las 20; sábado 19 a las 19; viernes 25 a las 20; domingo 27 a las 19h. Duración: 77′. Origen: Argentina.

A mediados del mes de marzo, unos días antes de que comenzara la cuarentena que paralizó a la Argentina, un grupo de artistas se reunió en la sede de la editorial Mansalva para asistir a la Tertulia Nro 250, sin saber que esa noche iba a permanecer en sus memorias como el fin de una época. Cine, literatura, bibliofilia, rock, psicodelia y amistad son los ingredientes principales de este cóctel que quedó plasmado en un documental vertiginoso.

Ciclo de autor

Este mes se encuentra dedicado al cineasta Paul Thomas Anderson. Entrada general $200 – Estudiantes y jubilados $150 a través de tuentrada.com.

Boogie Nights (Paul Thomas Anderson, 1996) Domingo 20 a las 20:30h. Duración: 156′.

A finales de los ‘70, Jack Horner, un director de cine porno que considera su trabajo una forma de arte, descubre a Eddie Adams, un joven ingenuo que desea triunfar y que tiene unas características físicas muy adecuadas para ese tipo de cine.

Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999) Miércoles 23 a las 20h. Duración: 188′.

La película consta de nueve tramas paralelas ambientadas en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles: un niño prodigio, el presentador de un concurso de televisión, un ex niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo.

Embriagado de amor (Paul Thomas Anderson, 2002) Sábado 26 a las 21:15h. Duración: 89′.

Barry es un hombre solitario y poco sociable que fue educado entre siete hermanas. La sobreprotección que se le dispensó desde niño le ha impedido enamorarse. Un día descubre un fallo en un concurso con el que tiene intención de ganar miles de millas en billetes de avión.

Petróleo sangriento (Paul Thomas Anderson, 2007) Domingo 27 a las 20:30h. Duración: 158′.

Texas, principios del siglo XX. Una historia sobre la familia, la avaricia y la religión. Daniel Plainview se traslada a una miserable ciudad con el propósito de hacer fortuna, pero a medida que se va enriqueciendo sus principios y valores desaparecen y acaba dominado por la ambición.

The Master (Paul Thomas Anderson, 2012) Sábado 12 a las 21:15h. Duración: 137′.

Lancaster Dodd. un intelectual brillante y de fuertes convicciones, crea una organización religiosa que empieza a hacerse popular en Estados Unidos hacia 1952. Freddie Quell, un joven vagabundo, se convierte en su mano derecha.

Hard Eight (Paul Thomas Anderson, 1996) Domingo 13 a las 20:30h. Duración: 101′.

John es un hombre sin recursos que vive en Reno. Un día, un misterioso individuo llamado Sydney, lo invita a desayunar y le ofrece la oportunidad de ganar dinero acompañándolo por los casinos. Todo les va muy bien, pero John se enamora de una camarera que está dispuesta a hacer lo que sea por conseguir dinero.

Vicio propio (Paul Thomas Anderson, 2014) Miércoles 16 a las 20h. Duración: 148′.

California, año 1970. A Doc Sportello, un peculiar detective privado de Los Ángeles, le pide ayuda su ex mujer, una seductora “femme fatale” debido a la desaparición de su amante, un magnate inmobiliario. Sportello se ve envuelto así en una oscura trama, propia del cine negro.

El hilo fantasma (Paul Thomas Anderson, 2017) Sábado 19 a las 21h. Duración: 130′.

En el Londres de la posguerra, en 1950, el famoso modisto Reynolds Woodcock y su hermana Cyril están a la cabeza de la moda británica, vistiendo a la realeza y a toda mujer elegante de la época. Un día, el soltero Reynolds conoce a Alma, una dulce joven que pronto se convierte en su musa y amante.

El Cultural de culto

El mes de marzo está dedicado a los monstruos clásicos producidos por Universal Studios. Entrada general $200 – Estudiantes y jubilados $150 a través de tuentrada.com.

Frankenstein (James Whale, 1931) Viernes 11 a las 22. Duración: 71′.

El doctor Henry Von Frankenstein acomete un experimento tenebroso: construir, a partir de fragmentos de cadáveres, un nuevo ser humano. Con la ayuda de su criado Fritz, se adentra durante la noche en los cementerios de la localidad para arrancar a los cadáveres las partes que necesita.

El hombre invisible (James Whale, 1933) Viernes 18 a las 22. Duración: 71′.

Adaptación de una novela de H.G. Wells sobre un hombre que posee la facultad de hacerse invisible.

El hombre lobo (George Waggner, 1941) Viernes 25 a las 22:15. Duración: 67′.

Tras 18 años en Estados Unidos, el hijo de un noble inglés regresa a la mansión de su padre en Gales. Una noche en compañía de dos vecinas acude a un campamento zíngaro para visitar a una adivina y son atacados por un lobo.

* Centro Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA.

Ciclo de cine Memorias salvajes

El ciclo de cine se presenta en el marco de la muestra Hijxs. Poéticas de la memoria organizada por la Biblioteca Nacional y tiene como objetivo proyectar películas realizadas por la generación de hijos e hijas de desaparecidos que despliegan otras narrativas para abordar el pasado reciente del país. Cada proyección es presentada por el director de la película quien comparte con el público sus experiencias en torno a la realización del film.

Hijxs. Poéticas de la memoria refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. Se exhibe en las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 21 hasta el 31 de marzo de 2022

* Auditorio Jorge Luis Borges - Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, CABA

Cine en el Complejo Teatral Buenos Aires

NO VA MÁS

Estreno del último largometraje del realizador Rafael Filippelli, que tuvo su premiere mundial como película de clausura en el último Bafici. 7 únicas funciones a partir del jueves 17 de febrero.

DESDE FINLANDIA CON AMOR

Tres títulos destacados del cine finlandés contemporáneo, una de las cinematografías más pujantes del cine nórdico, dedicadas a sendas figuras icónicas del modernismo de ese país. En colaboración con el Instituto Iberoamericano de Finlandia, Finnish Film Foundation y la Embajada de Finlandia en Buenos Aires. A partir del martes 22 de febrero.

Localidades en venta desde cinco días antes del comienzo del ciclo. Entrada general $300. Estudiantes y jubilados $150.

*Sala Leopoldo Lugones. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires

FIDBA es el Primer Festival Internacional con carácter competitivo dedicado al cine documental en Buenos Aires, Argentina. En esta edición, cuya programación podrá disfrutarse online entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, el público disfrutará de films procedentes de 43 países. Este año, la programación incluye 260 películas, de las cuales 153 participan de sus 11 competencias, 62 son de origen nacional y más del 50% del total fueron dirigidas por mujeres.

La programación estará disponible online durante 12 semanas desde el 13 de diciembre hasta el domingo 6 de marzo de 2022. La oferta de películas se irá renovando semana a semana. El 5 de marzo se realizará, de forma presencial, la premiación de todas las competencias y de #LINK, Área de Industria de FIDBA, que se desarrollará entre el 21 de febrero y el 4 de marzo.

En su novena edición, el FIDBA está organizado en 11 competencias: Competencia Internacional de largometrajes; Competencia Iberoamericana de largometrajes; Competencia Argentina de largometrajes; Nuevas Narrativas; Ópera Prima / Nuevos Directores; Géneros y Generaciones; Derechos Humanos; Lateral - LGTBIQ; Cortometrajes Internacionales; Cortometrajes Nacionales; y la nueva Ficciones de lo real, con 12 títulos que no se inscriben dentro del género documental tradicional aunque utilizan la realidad como materia prima.

Las secciones no competitivas de este año son: Revolución / El Cine Documental y las artes; Evolución / Medio ambiente y Panorama del documental contemporáneo.

* Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, CABA

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

Hello Andy?

A fines de 2019 se presento en PROA la performance de Alejandra Radano interpretando a la legendaria estrella Joan Crawford. A partir de estas representaciones Ignacio Masllorens realizó un film en video junto a Alfredo Arias que fue confiado al gran Juan Gatti para que realizara un trabajo de animación transformando este monólogo en un increíble caleidoscopio de imágenes sobre el cine de Hollywood y el arte visual de Andy Warhol.

Funciones durante marzo todos los domingos a las 18 horas.

Fundación PROA - Av. Don Pedro de Mendoza 1929, CABA / 11 4104 1001

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Estrenos en la plataforma Contar

COSA DE CHICXS. Argentina (2020). Serie. 6 capítulos - 6 minutos. Estreno: viernes 4 de marzo

Una serie de unitarios que abordan la historia de niños/as y adolescentes de 9 a 18 años que atraviesan conflictos de aceptación por parte de sus pares o familiares. En seis episodios, la serie relata una situación concreta que el protagonista resuelve solo o con ayuda, y que lo acerca o destraba en algún aspecto vinculado a sus derechos, su integración o su personalidad.Guion y dirección: Mariano Pozzi y Martina Matzkin

LA MUJER Y EL CINE. Argentina (2021). Documental 6 capítulos - 8 minutos. Estreno: jueves 3 de marzo

Contar presenta la serie de microprogramas La mujer y el cine que, como ejes fundamentales, visibilizan el rol de las mujeres que trabajan delante y detrás de cámara. En cada capítulo se toman, como disparadores, la violencia, la formación, el abuso, el deseo y la maternidad para desarrollar el impacto no solo dentro de la industria sino desde la perspectiva de género. Guion y dirección: Sabrina Farji

CLACSO Radio. Documental. Argentina (2021). 1 capítulo – 26 minutos

En este episodio, exploramos la cronología de SARS-CoV-2 que, desde principios de 2020, llegaba con incontenible fuerza a América Latina y el Caribe. Tras dos años de pandemia, millones de infectados y víctimas fatales y de nuevas incógnitas y proliferación de variantes, este pódcast propone retratar qué ocurrió a partir de las desigualdades que se incrementaron (países poderosos y pueblos postergados a nivel sanitario, social, y con respecto a la fabricación y distribución de las vacunas).

Cineclub con Dalma Maradona en DeporTV

El deporte y el cine son una combinación ideal para contar grandes historias. Clásicos, biopics y cortometrajes nacionales. Los sábados a las 22 en la señal DeporTV.

_______________

Canal Encuentro estrena el ciclo Verano en cortos

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena el ciclo Verano en cortos desde el martes 8 de febrero, los martes a las 20:30.

Verano en cortos es un ciclo de películas argentinas, de ficción y no ficción, dirigidas por cineastas que apuestan al noble formato de cortometraje; que propone una profunda capacidad expresiva para la narración de grandes historias. Una elección política y estética para representar nuestra identidad cultural audiovisual. Se trata de una propuesta que reunirá cortometrajes argentinos cuyas temáticas se centran en el verano.

Martes a las 20:30 h. Repeticiones: Miércoles a la 1:00 h (de la madrugada, después de la medianoche). Jueves a las 10:00 h. Viernes a las 15:00 h. Sábados a las 19:00 h. Domingos a las 16:30 y 22:00.

VACUNAS (2012) Comedia 16 min

Verano en Buenos Aires. Diego es mordido por un perro. Melina, por una gata. La rabia exige nueve vacunas. Los despojados pasillos de un hospital público se convierten en testigos de un encuentro que día a día convierte cada pinchazo en una expectativa. Diego tiene tiempo y solo quiere perder el miedo.

LA REAL (Tesis ENERC 2018) 2018 Ficción 14 min

Romina es una manicura y una artista emergente del hiphop. Su éxito asegurado la hará transitar por un redescubrimiento.

Además, entre los títulos que se presentarán, se incluirán: ATARDECER / CREMA DEL CIELO / HIJAS DEL RÍO / LA REAL / LOS POSIBLES / LAS FLORES / EL CUMPLEAÑOS DE DARCY / MAÑANA LOS RESTOS

Unísono, en la TV Pública

Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Unísono difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas quienes presentan sus obras desde sus hogares al tuyo. Con el apoyo de grandes referentes de nuestra música presentando a las agrupaciones. Además, videos especiales, homenajes y sorpresas.

Nuevo horario, sábados a las 18.

Más información.

Regresa el ciclo No ficción a Canal Encuentro

Todos los sábados y domingos a las 23:00, Canal Encuentro pondrá al aire el ciclo No ficción. Se trata de un ciclo de cine documental argentino que incluye una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo. El ciclo reúne obras que han tenido un extenso recorrido internacional en los festivales de cine y las pantallas más importantes del mundo.

Los/las documentalistas de nuestro país narran y representan universos recreando algunas ideas fundamentales de cineastas trascendentales de la cultura nacional. A su vez, el ciclo dialoga de manera territorial con la región latinoamericana y con el resto del mundo: No ficción pone de manifiesto el capital simbólico mediante la representación de nuestras experiencias, testimonios, historias, oficios, personalidades y diversidades.

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. Más información.

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

Serie documental “Historias de Conservatorio II”

Se podrá ver en Vivamos Cultura a partir del 23/12. Llega la segunda edición de esta serie documental en la cual los músicos, egresados y docentes de los Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y del “Ástor Piazzolla” cuentan su proceso de creación musical, sus proyectos y su paso por dichas instituciones.

Microserie teatral “Ficciones Verdaderas”

Se podrá ver en Vivamos Cultura. Cada episodio de esta microserie teatral cuenta con la participación de un actor o actriz de reconocida trayectoria y el elenco se completa con actores y actrices que ha pasado por la carrera de actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y/o de alguna de las propuestas del Centro de Capacitación Artística y Profesional de la DGEART.

El Instituto de Investigación en Etnomusicología presenta dos estrenos en la Plataforma Vivamos Cultura

El primero es un clip que se grabó en el Centro Cultural San Martín en el marco de las tareas de investigación desarrolladas por Soledad Venegas y Andrés Serafini en torno al proyecto “Colección Aníbal Pichuco Troilo” y a los 100 años del nacimiento de Ástor Piazzolla. Se rescató un arreglo inédito de Piazzolla correspondiente a la colección de partituras de la orquesta de Aníbal Troilo que son parte del patrimonio del Instituto de Investigación en Etnomusicología. Es el primero de los 7 clips que se grabaron en el Centro Cultural San Martín en el marco del proyecto editorial “Songbook: las mujeres compositoras del tango” a cargo de las investigadoras Soledad Venegas y Julia Winokur. Este proyecto busca visibilizar una porción de repertorio de música popular argentina poco conocido en nuestros días.

El segundo estreno es el de la microserie teatral “Ficciones verdaderas”, que presenta el primero de los 3 capítulos que fueron producidos por la Dirección General de Enseñanza Artística y Abasto Barrio Cultural, programa perteneciente a la Dirección General de Patrimonio, en la plataforma Vivamos Cultura. El episodio es Adiós, muchacho, con intérpretes: José María Muscari y Fernando Migueles, dramaturgia: Alfredo Allende y dirección: Gastón Zambón.

__________

Cápsulas ABC de la Red de Bibliotecas

Entregas audiovisuales para despertar nuestra curiosidad junto a pensadores y pensadoras. Una propuesta producida junto a ASE Nacional. ABC de las científicas, por Valeria Edelsztein. También podés ver: ABC del etiquetado de alimentos, por Claudia Degrossi, ABC de los microorganismos, por Luis Wall, ABC de la alimentación y el deporte, por Marcia Onzari y más a través de Vivamos Cultura

Podcast “Mapa de Lectura”

Un podcast iniciado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad junto al Área Editorial e Impulso Cultural, para recorrer la literatura del país a través de Spotify. Mapa de Lectura es un podcast que recorre la literatura del país a partir de la mirada de una editorial, una librería y un autor o autora. En cada episodio un autor, una editora y un librero/a cuentan acerca de su trabajo, llevan a conocer la literatura que se escribe en su provincia, recomiendan libros y autores y leen sus fragmentos preferidos. Se realiza como sección dentro del programa “Poesía 1110″ de Radio Ciudad, y se encuentra disponible en formato podcast a través de la cuenta de Spotify de Impulso Cultural.

Harta del Éxito

Los mejores fracasos de la literatura argentina. En esta ocasión, la periodista y escritora Liliana Viola entrevistará a una de las autoras nacionales más interesantes del momento, Mariana Enriquez. Harta del Éxito es un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras en torno a la temática del fracaso, tanto en su obra como en la vida y en la historia de la literatura nacional. Todos los capítulos se pueden ver a través de Vivamos Cultura.

Cápsulas en red

En su nueva temporada, la propuesta de videotutoriales del Programa Cultural en Barrios “Cápsulas en Red”, invita a vecinos y vecinas de la Ciudad a seguir aprendiendo baile, música, pintura y artes visuales, entre otras disciplinas artísticas y culturales. Las entregas son semanales, de corta duración y realizadas por talleristas del Programa. Se pueden encontrar todos los lunes en Vivamos Cultura.

Folklore en Casa

La Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo que se transmite todos los domingos a las 21 por el Canal de la Ciudad. Un ciclo de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino.

Hamlet, poemas, cuentos y canciones para no morir

A 20 años de la desaparición física de Hamlet Lima Quintana, lectura de poemas grabada en enero del 2022 en el Marco del Festival de Casquín. Participaron de la lectura de poemas: Miguel Ángel “El Negro” Toledo (músico), Silvia Barrios (música – antropóloga), Mario Díaz (músico), entre otros.

Estreno 21 de febrero en el canal de YouTube de Hamlet Lima Quintana y Silvia Majul.

MÚSICA

Sciammarella Tango presenta “Aurora”

En un concierto dedicado a la mujer, el sábado 12 de marzo a las 21, Sciammarella Tango presenta su single “Aurora”, con lanzamiento, en paralelo, en las principales plataformas digitales, en El alambique.

Sciammarella Tango es una orquesta cosmopolita integrada por mujeres que les dedican tangos a los colectivos, a los barrios y a personajes e historias olvidadas de nuestra cultura popular. La tarea de la orquesta ha sido declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre 2021, por una labor de casi una década, jalonada de tres trabajos discográficos editados por Fonocal. En esta ocasión, Sciammarella Tango ofrece un concierto dedicado a la mujer, a través del repertorio de la orquesta y de un estreno de la agrupación, basado en el poema “Aurora”, de Denise Sciammarella, que fue seleccionado y ganador de la convocatoria Mujeres Letristas 2021, con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias.

Acerca de “Aurora”

Aurora Bernárdez fue traductora de grandes obras literarias. Se casó con Julio Cortázar en París en 1952, y allí vivió a partir de entonces. También fue autora de poemas, relatos y crónicas que decidió mantener en secreto. El libro de Aurora fue publicado por sus herederos en 2017, tres años después de su muerte. El vals peruano en el que Sciammarella Tango le rinde homenaje, con música de Denise Sciammarella y Juan Falú, es un encuentro imaginario entre Aurora y Denise, que pudo haber ocurrido en París, antes de 2014.

Sciammarella Tango son Mariana Atamas (violín), Geraldina Carnicina (contrabajo), Cecilia Florencia García (violín), Cindy Harcha (bandoneón y arreglos), Natsuki Nishihara (bandoneón), Shino Ohnaga (piano) y Denise Sciammarella (investigación y voz).

Entradas disponibles en Alternativa.

* El alambique, Griveo 2350, C. A. B. A.

Canciones Mestizas en Libario Bar

Canciones Mestizas es un grupo de música que fusiona estilos que viajan desde la Rumba Flamenca al Río de Plata. Se presentan el 12 de marzo a las 22 horas.

La banda está conformado por Adrián Barrionuevo en voz, Juan Hermelo en guitarra, Pacha Mendes en bajo, Magdalena Rojas en violín, Gabriel Lamberghini en bandoneón, Fernando Schaeffer en coro, Adrián Pereyra en percusión y Mercedes Sanchez en coro.

* Libario Bar, Julián Álvarez 1315 Entradas anticipadas acá.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

El Teatro Colón conmemora el Día Internacional de la Mujer con un concierto compuesto e interpretado exclusivamente por mujeres

Mujeres en Música es el recital que inaugura el ciclo gratuito 2022 de música de cámara en el Salón Dorado y exalta el rol de las mujeres en el mundo del arte.

La presentación estará a cargo de la Curadora Fernanda Morello, quien además participará como pianista, junto a Carola Costa y Diana Lopszyc. El resto de las presentaciones son las de Diana Gasparini en viola, Marina López en clarinete, Cecilia Cabriza en flauta traversa, y Daniela Tabernig como soprano.

Las entradas se pueden reservar de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar

Se entregarán dos localidades por persona.

Viernes 11 de marzo, 20:00 horas.

Entrada gratuita con previo retiro de localidades.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presenta gratis en el Auditorio Belgrano

Bajo la dirección musical del maestro Mariano Chiacchiarini acompañado en piano por Antonio Formaro.

Las entradas serán gratuitas y se podrán retirar por la boletería del Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348) a partir del miércoles 9 de marzo en el horario de 15 a 19 horas.

Se entregarán dos localidades por persona hasta agotar la capacidad de la sala.

Programa

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Concierto para piano N°5, en mi bemol mayor, Op.73, Emperador

I. Allegro

II. Adagio un poco mosso

III. Rondo - Allegro ma non troppo

II

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonía N°5, en do menor, Op.67

I Allegro con brio

II Andante con moto

III Scherzo. Allegro

IV Allegro

Sábado 12 de marzo, 17:00 horas.

Entrada gratuita con previo retiro de localidades.

Primer concierto gratuito del ciclo 2022 del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en el Salón Dorado

Participará el barítono Lucas Somoza Osterc y acompañará Demián Apicella en piano. Se interpretarán obras de FRANZ SCHUBERT.

Las entradas se pueden reservar de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar

Se entregarán dos localidades por persona a partir del jueves 10 de marzo 10 horas.

Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

Diego El Cigala en Argentina

El gran cantautor español regresa a nuestro país para presentar su álbum Cigala Canta México y sus aclamados clásicos.

CORDOBA: Miércoles 23 de marzo, Espacio Quality, Av. Cruz Roja Argentina 200, Córdoba.

ROSARIO: Viernes 25 de marzo, Teatro El Círculo, Laprida 1235, Rosario

BUENOS AIRES: Sábado 26 de marzo, 21hs, Teatro Gran Rex, Corrientes 857, entradas desde $2800 en boletería del teatro o por Ticketek

MENDOZA: Lunes 28 de marzo, Auditorio Ángel Bustelo, Av. Peltier 611, Ciudad de Mendoza

Cuando anochece

Un ciclo de conciertos en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad por orden de llegada. El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) y de la Dirección General de Música (DGMus), presenta Cuando anochece, un ciclo de conciertos de jazz, rock, folklore, pop y música klezmer. Este se enmarca en el Centro de Capacitación Artística y Profesional (CeCAP), programa perteneciente a la DGEART, cuyo fin es el de promover y desarrollar propuestas de formación y perfeccionamiento artístico de excelencia. De esta manera, visibilizan en un ámbito de práctica profesional, bajo los protocolos vigentes para las actividades culturales, a los músicos y músicas que se han formado en sus Institutos y programas de Arte. El ciclo se extenderá hasta febrero con más propuestas.

MARZO

MIÉRCOLES 16/3 - ALLPA MUNAY. folclore

MIÉRCOLES 23/3 - BLAU. jazz fusión

Guitarreros

Tras un verano 2022 súper exitoso, Guitarreros, el grupo de gran impacto en el folklore y embajadores del género, anuncia su show en Buenos Aires para el próximo sábado 12 de marzo a las 21. Las entradas están a la venta por sistema www.ticketflash.com.ar

Contarán con dos invitados especiales: la cantora santiagueña Candela Mazza y los ganadores del último Pre Cosquín en la categoría Pareja de Baile Estilizado Soledad Mangia y Eduardo Virasoro.

* Centro Cultural Sur en Vivo. Av. Sáenz 459, CABA.

Jorge Vázquez presenta Yo te propongo

El nuevo disco de Jorge Vázquez, “Yo te propongo”, combina un amplio repertorio de boleros y baladas de todos los tiempos con el inconfundible sello de su voz.

El viernes 1 de abril a las 20.30. Entradas anticipadas

*La Trastienda - Balcarce 460, CABA

Cavetown por primera vez en Argentina

El artista, también conocido como Robin Skinner y que tiene más de 7,5 millones de oyentes mensuales solo en Spotify, llega a la Argentina para cantar sus grandes éxitos junto a su banda completa. El espectáculo de apertura está a cargo del estadounidense spookyghostboy. Viernes 27 de mayo. Comprar entradas

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

Telepáticos

El conjunto de Tigre presenta su primer álbum, una mezcla de rock, country y rockabilly con una pizca de pop.

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

Vendimia BA

La Ciudad, junto al Gobierno de Mendoza, presenta “Vendimia BA”, que se celebrará del 4 al 7 de marzo en conjunto con la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza. Durante cuatro días los porteños podrán disfrutar de promociones especiales en locales gastronómicos en toda la Ciudad, shows musicales en el Distrito del Vino, ubicado en la comuna 11, y de la transmisión en vivo de la Fiesta Nacional de la Vendimia a través del canal oficial de Vivamos Cultura.

El viernes 4 habrá shows musicales gratuitos en Plaza Arenales, sobre Mercedes y Salvador Maria del Carril, organizados por Cultura BA con artistas mendocinos independientes que viven en CABA: a partir de las 19.15h tocará en vivo DJ Coco, 20.15h se presentará ¿Juan Julian?, y 21. 30h hará el cierre Eve Calleti. Los shows podrán seguirse en vivo desde VIvamos Cultura. Asimismo, en la misma plataforma el 5 y el 6 se transmitirá también en vivo la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza.

ACTIVIDADES

Paseantes: caminatas poéticas para disfrutar de Buenos Aires

Foto adjunta: los performers Carolina Rodriguero y Tomás Rosner durante el paseo literario

La iniciativa propone otros modos de caminar la ciudad para redescubrirla en clave poética. Esta nueva edición se realizará el sábado 12 de marzo con un paseo literario y lúdico por San Telmo que iniciará a las 16:45.

En la ciudad existen recorridos que son parte de los modos de vida habituales. Más allá de estas formas ordinarias de desplazamiento asociadas a lógicas productivas, hay otras posibilidades. Se trata de caminar la ciudad de acuerdo a gustos y deseos definiendo espacios de paseo que permitan redescubrir la vida cotidiana. Con esta pulsión como norte surge Paseantes, una propuesta de caminatas poéticas para disfrutar de Buenos Aires a partir de una experiencia de exploración urbana que permita ensayar otros modos de relacionarnos con la ciudad.

Quienes formen parte de la experiencia tendrán como punto de encuentro el pasaje San Lorenzo frente a la Casa Mínima, y desde ahí recorrerán las calles Defensa, Chile, Perú, Venezuela, Bolívar, México e Independencia hasta el Pasaje Giuffra, sitio en el que finaliza la caminata a las 18:30 aproximadamente.

En cada recorrido habrá paradas estratégicas para compartir un momento de conversación acerca de las zonas visitadas con propuestas de intervención colectiva y narrativa sobre la urbe. A su vez, se incluirán lecturas y citas que evidencian el vínculo físico con los lugares a visitar.

El evento cuenta con la producción artística de Sol Aguirre y es producido de manera general por Los Fatales (@los_fatales), espacio creado por Tomás Rosner que viene ofreciendo distintas propuestas de eventos vinculados a la poesía con una impronta fresca y coloquial que desarticula cierta idea de solemnidad que suele primar en los espectáculos poéticos.

Para consultas y más información, escribir a caminataspoeticas@gmail.com.

Guion y performance: Caro Rodriguero - Tomás Rosner. Producción artística: Sol Aguirre. Producción general: Los Fatales.

Tangótica

Impulso Cultural con apoyo de BAMilonga presenta Tangótica, los martes de todo el año de 19 a 00 h, en Macedonia (Sarmiento 3632). Tangótica es una milonga cuyo eje principal es la generación en el ámbito de la milonga de un espacio de pertenencia inclusivo para todas las personas sin distinción de edad, género o elección de rol durante el baile. Es una milonga de frecuencia semanal, con clase de baile previa, que periódicamente presenta show de bailarines y música en vivo, como también la convocatoria en noches especiales a musicalizadores tanto nacionales como internacionales. A ello se suma la oferta de seminarios con temáticas especiales a cargo de distintos docentes.

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

______________

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

Conversatorio “La mirada política. Visibilizar desde una perspectiva de género”

Se llevará a cabo en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín el conversatorio La mirada política. Visibilizar desde una perspectiva de género, en el marco del programa Infinito Movimiento, que propone una serie de acciones en torno a la actividad del Complejo Teatral, visitadas con una perspectiva de género.

Las participantes del conversatorio serán Lucía Merle, Gisela Volá y María Eugenia Cerutti, con la moderación de Jazmín Tesone.

El conversatorio es una actividad con entrada libre y no requiere de inscripción previa.

Partimos en esta ocasión de la propuesta de imágenes proyectadas en el Teatro Alvear: Imágenes de un Infinito Movimiento.

*Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

Revista BUENA

Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que invita a adentrarse, descubrir y conocer más sobre la cultura contemporánea local, para despedir el año con todos sus destacados. Se trata de una publicación gratuita y digital de tirada trimestral -para descargar a través de la plataforma Vivamos Cultura- que sale con la llegada de cada estación del año, junto a una versión impresa a fin de año que recopila todos los destacados. La publicación ofrece textos breves, creativos e inspiradores entre los que destacan entrevistas, editoriales, cuentos, sección de ilustración, moda, diseño industrial, arte, teatro, psicodelia y más, que hacen foco en creadores y artistas nacionales tanto emergentes como consagrados. BUENA reúne variedad de voces y discursos, y cuenta con una versión digital bilingüe para ampliar la conversación sobre la cultura contemporánea local en todo el mundo.

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

Colón fábrica

Foto: Juanjo Bruzza

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. A partir de noviembre, las visitas estarán disponibles todos los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas. La Entrada General tendrá un costo de $550.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

___________________

La Orquesta Sinfónica Nacional convoca a músicos e intérpretes argentinos, nativos o naturalizados, a participar de las Audiciones para cubrir cargos de oboe, fagot, clarinete, corno, placas y accesorios, violines, violas y violoncellos, en esta temporada 2022 de conciertos.

Las inscripciones se realizan a través de este formulario (donde deberán consignarse datos personales, Currículum y DNI). Las audiciones serán del 10 al 22 de marzo en la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, CABA)- Sala de ensayo del 3er.Subsuelo

Los instrumentistas deberán presentarse con su acompañante de piano (deberán informar nombre, apellido y DNI al momento de la inscripción). Los solos y/o fragmentos orquestales podrán descargarse en este enlace

Informes y/o consultas: archivo.osn@gmail.com

Premio Storni de Poesía 2022

El Premio Storni es una iniciativa conjunta del Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación que busca premiar una obra inédita de poesía. El objetivo detrás de la propuesta es reconocer y fomentar la producción poética argentina y así colaborar al creciente interés general por la poesía por parte de la sociedad y el mercado editorial.

La inscripción para concursar por el premio estará abierta del 14 de febrero al 25 de marzo de 2022. Las obras a concursar deberán ser presentadas de forma anónima. En esta edición, el jurado estará integrado por Elena Annibali, Susana Villalba y Mario Ortiz.

Para participar de las convocatorias se requiere ser mayor de 18 años, poseer domicilio real en el país y realizar la inscripción a través del REGISTRO FEDERAL DE CULTURAL somos.cultura.gob.ar

Se aceptará solo una obra por persona y se otorgará un 1er premio de 250.000 pesos, 2do y 3er premios de 100.000 pesos.

Los nombres de las personas ganadoras serán anunciados a finales de mayo.

Bases y condiciones aquí

Nota modelo de autoría compartida aquí

Por dudas o consultas: premiostorni@cultura.gob.ar

Premio Fundación Medifé Filba

Se abre la convocatoria para las postulaciones de la tercera edición del Premio Fundación Medifé Filba que otorgará 750.000 pesos al título ganador. Hasta el 18 de abril estará abierto el período de postulación del Premio Fundación Medifé Filba que reconoce a las mejores novelas publicadas en el año anterior (entre enero y diciembre del 2021). En esta tercera edición nos vuelve a acompañar un jurado de lujo compuesto por las escritoras María Teresa Andruetto y Mariana Enriquez y el escritor Fabián Casas quienes estarán a cargo de elegir la lista de diez títulos finalistas, seleccionar luego cinco obras para la lista corta y finalmente premiar a la novela ganadora que será anunciada en el mes de diciembre.

Podrán postular al Premio las primeras ediciones de novelas escritas originalmente en castellano de autores/as vivos/as argentinos/as publicadas por editoriales de cualquier lugar del mundo. Las editoriales y autores/as podrán postular todos los títulos publicados durante el 2021 que cumplan con las bases.

Para postular:

Se deberá completar el formulario de postulación que se encuentra acá y entregar tres (3) ejemplares de cada novela postulante, de autor/a argentino/a, publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Dirección de entrega física o por correo certificado: Fundación Medifé, Moreno 970 (código postal: C1091 AAT), Piso 1, Ciudad de Buenos Aires; lunes a viernes hábiles de 10 a 18 horas.

Dirección de entrega e-books o PDF: premio@filba.org.ar

En julio se dará a conocer la “lista larga” con una primera selección de diez novelas elegidas. En octubre se anunciará la “lista corta” y en diciembre, el libro ganador. La autora o autor de la novela ganadora recibirá $750.000 (pesos quinientos mil). Las bases pueden ser consultadas en fundacionmedife.com.ar o filba.org.ar

Consultas a través de premio@filba.org.ar

Premio AGN para la distinción de obras sonoras

El área de Archivos del Centro Cultural Kirchner y el Archivo General de la Nación (AGN) presentan la convocatoria para participar del Premio AGN a piezas sonoras. Destinada a músicos y artistas de todo el país, el premio tiene como objetivo estimular la producción artística y promover la accesibilidad al patrimonio sonoro del AGN. Se premiarán cinco proyectos con la suma de $100.000 (cien mil pesos) cada uno.

Serán admitidos mashups, remixes, canciones, audiopoesía, audioficción, radioteatro, arte sonoro, DJ sets y composiciones de cualquier género musical que utilicen material documental del Archivo General de la Nación (AGN). Dicho material está disponible para su consulta en la web del Archivo General de la Nación.

El jurado de selección está compuesto por el productor y compositor Nico Cotton, la curadora e investigadora musical Bárbara Salazar (Barbarelle) y el productor musical y radial Matías Messoulam.

Cada participante deberá inscribirse en el sitio del Registro Federal de Cultura, completar el formulario de inscripción y proveer el link de acceso a la descarga de la obra.

Las cinco piezas ganadoras serán exhibidas a través de una serie de funciones en el Centro Cultural Kirchner, durante el transcurso del año 2022 y transmitidas a través de emisiones especiales de la web del Centro de Arte Sonoro Radio Caso.

El Premio AGN a Piezas sonoras se enmarca dentro de las políticas artístico-patrimoniales impulsadas por el Kirchner desde el año 2021 a partir de la creación del área de Archivos, y apunta a generar nuevas instancias de resignificación del patrimonio del Archivo General de la Nación a partir del llamado a artistas para re interpretar y utilizar dicho patrimonio.

La convocatoria está abierta hasta el 2 de abril. Podés consultar y descargar las Bases y condiciones

Premio Internacional Peabody de Fotografía y Reels

Con un monto total de 5400 dólares en premios, Peabody lanza el Premio Internacional de Fotografía y Reels cuyo tema para esta primera edición es la comida. El certamen se divide en cuatro categorías: la comida en las calles de la ciudad, la comida en los hogares, infusiones y Reels. Se otorgarán 1000 dólares para el primer puesto y 350 dólares para el segundo, en cada una de las categorías.

La comida es esencial para la vida en nuestro planeta y determina la forma en la que los seres humanos se relacionan entre sí. Tanto en las fotografías como en los Reels de 30 segundos se podrá indagar en múltiples aspectos de los alimentos e infusiones, incluyendo la producción, preparación y consumos gastronómicos compartidos hasta el exotismo y la originalidad de las propuestas en las calles de ciudades y pueblos.

El Premio Peabody de Fotografía, que se realizará anualmente con diferentes temáticas de interés social, está abierto a fotógrafos de todo el mundo hasta el 11 de marzo. Las bases para participar se encuentran en la página de Picter.

El jurado de esta primera edición está integrado por Rodrigo Abd, fotógrafo argentino con trayectoria internacional que pertenece al staff de la agencia Associated Press; Domin Choi, profesor en la Universidad del Cine, escritor y crítico de cine, y Marina Oybin, periodista especializada en arte.

_______________

SMOF (stop motion our fest) es el único festival de cine de animación con foco en stop motion que se realiza actualmente en Sudamérica. De carácter internacional y competitivo, con un claro énfasis en la formación y capacitación audiovisual, promueve el cine y su creación como herramientas transformadoras de la sociedad.

SMOF brinda en el marco del festival competencias de cortos, talleres, exposiciones, clínicas, laboratorios, seminarios, conferencias, cursos y charlas dictadas por referentes de la animación de Argentina y de distintas partes del mundo, de manera gratuita, intentando así facilitar el acceso del público a propuestas educativas y formadoras de calidad internacional. Todas sus actividades son con entrada libre y gratuita para el público.

El festival se realizará del 22 al 27 de junio de 2022 en formato híbrido (online y presencial) en la ciudad de Bs. As, Argentina. Abiertas las inscripciones hasta el 15 de marzo.

Se premiarán las siguientes categorías en animación:

-Mejor corto latinoamericano de stop motion.

-Mejor corto internacional de stop motion.

-Mejor corto de animación documental (técnica libre)

-Mejor videoclip en stop motion

-Mejor videominuto argentino en stop motion.

Pueden participar obras realizadas desde el 2020 hasta el presente. Pueden participar cortos con técnicas mixtas donde más del 50% del mismo sea realizado en stop motion.

_______________

- Convocatoria para artes visuales en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes . Esta primera edición está destinada a las artes electrónicas. Se convoca a la presentación de proyectos en los cuales serán admitidas todas las expresiones de las artes electrónicas experimentales. Serán otorgados tres premios: Primer premio de 600.000 pesos y dos premios de 300.000 pesos cada uno, destinados a la producción de obras cuyo resultado será exhibido en el MNBA.

Fecha de cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2022

- Convocatorias para laboratorio de prácticas escénicas contemporáneas bajo la coordinación de la directora Ana Alvarado . Destinado a artistas con experiencia previa en actuación teatral, interpretación en teatro de objetos, danza, performance y/o artes audiovisuales o multimediales con prácticas performáticas. El laboratorio será de carácter presencial.

Cierre de la convocatoria: 31 de marzo del 2022

Para conocer los requerimientos de la convocatoria y toda otra información ingresar al sitio web de la Fundación o dirigirse al siguiente mail: info@arthaus.ar

Diplomatura en Bibliotecas Parlamentarias

La Biblioteca del Congreso de la Nación y el Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata firmaron un convenio para lanzar, en forma conjunta, la Diplomatura en Bibliotecas Parlamentarias.

Esta formación comenzará en abril del 2022, y estará orientada a la actualización profesional de bibliotecarios y bibliotecarias de todo el país que quieran profundizar sus saberes en servicios bibliotecarios parlamentarios y temas de actualidad. La modalidad de las clases será virtual y tendrá una duración de seis meses.

El trayecto prevé un enfoque latinoamericano entre sus módulos y, además de expertos en el campo, contará con la presencia de referentes destacados de las bibliotecas parlamentarias de la región.

Esta primera convocatoria tendrá un cupo máximo de inscripción y se privilegiarán trabajadores que ya se estén desempeñando en bibliotecas legislativas. En el próximo mes de marzo se realizará una actividad de apertura y se brindará información detallada sobre la diplomatura.

Quienes estén interesados, pueden completar el formulario de Preinscripción en este enlace.

Taller de chino mandarín en la Biblioteca del Congreso

La Biblioteca del Congreso de la Nación informa que se encuentra abierta la inscripción para el taller de idioma chino mandarín tradicional que se dictará desde el próximo miércoles 23 de febrero, a las 15 horas, en el Espacio Cultural BCN de Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta educativa estará a cargo de la Licenciada Helena Nancy Liu y tendrá una duración de 3 meses, hasta el 11 de mayo próximo, con cursada presencial los días miércoles de 15 a 17:30 h.

El curso trimestral ofrece la posibilidad de desarrollar las cuatro habilidades del lenguaje: habla, comprensión, lectura y escritura de los caracteres tradicionales. Al finalizar el taller se entregarán certificados de participación a los inscriptos.

Para la cursada es obligatorio el uso de barbijo/tapabocas durante todo el tiempo que las personas permanezcan dentro del Espacio Cultural y se deberán respetar las normas de seguridad e higiene exigidas por el personal de la institución.

La docente es Licenciada en Dirección y Supervisión, Licenciada en Psicopedagogía y Licenciada en Psicología de la Universidad Católica Argentina. También es asesora pedagógica en el Ministerio de Educación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos y coordinadora y psicóloga del Gabinete en el Instituto Cultural Sinheng, además de maestra de grado sino-parlante en la Escuela Chino-Argentina N° 28 del Distrito Escolar 5 en CABA.

____________________

Historia de la Ópera desde sus orígenes hasta Mozart

Este curso propone incursionar en las primeras épocas de uno de los géneros más extraordinarios y emocionantes de la música clásica. Recorriendo y analizando las obras maestras que conforman el repertorio de sus orígenes de compositores como Monteverdi, Gluck, Pergolesi y Mozart entre otros.

Profesora: Silvana D’Onofrio. Duración: 4 clases. Lunes de 19 a 20:30hs. Las clases serán los días: 7, 14, 21 y 28 de marzo. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

Cursos y talleres en las Casas de Cultura de San Isidro

Las Casas de Cultura de San Isidro ya tienen preparado un menú 2022 de ofertas en cursos, talleres y seminarios presenciales, virtuales y mixtos de distinta duración, y para todos los gustos y edades. Más de 150 propuestas que van del arte, el cuidado del bienestar físico y mental, y los idiomas, a la informática, los oficios y muchas otras disciplinas que podrán cursarse en Beccar, Boulogne y en las dos sedes de Martínez.

Desde el 15 de enero estará disponible el listado completo de cursos, que vale seguir periódicamente ya que se irá actualizando con nuevos cursos. La inscripción en todas las modalidades abrirá el 14 de febrero y podrá realizarse en forma online o presencial en las respectivas Casas, y el inicio de las clases será desde el 3 de marzo, aunque algunas propuestas comenzarán en abril.

Pensando en una posible salida laboral, la gama es amplísima y va desde Diseño de indumentaria y Reciclado textil (adolescentes y adultos), Joyería sustentable (adolescentes y adultos), Corte y confección, y Moldería industrial hasta Tejido a dos agujas, Crochet y macramé, y Encuadernación artesanal. También habrá Tapicería y restauración, Carpintería, Talla en madera, Electricidad básica, Instalación de equipos de aire acondicionado, Maquillaje social, Maquillaje artístico, Barbería, Huerta agroecológica y jardinería, Bromatología y Seguridad e Higiene, entre otros.

Cabe recordar que las Casas, coordinadas por Luciana María Hernández, tienen todas las comodidades, el desarrollo tecnológico y el espacio suficiente para el adecuado desarrollo de las clases, tanto presenciales como virtuales, y que cada una de las actividades cuenta con cupo de asistentes y se ajusta a los protocolos sanitarios vigentes.

MÁS DATOS

Centro Cívico Cultural Beccar: Av. Centenario 1891 / 4512-3160.

Centro Cívico Cultural Boulogne: Av. Avelino Rolón 2315 / 4513-7803/4

Casa de Cultura Martínez: Monseñor Larumbe 762 / 4580-3113 y Saavedra 1710 / 4793-9532

+ La gran mayoría de los cursos tiene un costo mensual de $1800 (los mensuales intensivos son los más caros, $2800) y la matrícula es de 200 pesos. Los pagos podrán concretarse con dinero en efectivo en las Casas o por transferencia bancaria o Mercado Pago. Las Casas estarán abiertas hasta el 11 de febrero, de 9 a 14, y desde el 14 de ese mes, de 9 a 18. Informes: casasdeculturamsi@gmail.com

Talleres de Escritura FILBA

Ya están abiertas las inscripciones para los talleres de Betina González, Clara Muschietti, Nicolás Schuff y Paloma Valdivia y a las clases magistrales de Diego Golombek, Darío Sztajnszrajber y Guillermo Martínez. Si estás interesado en alguno de los talleres que aún no abrieron su inscripción, podés dejarnos tu mail en la página de cada taller y te avisaremos cuando puedas anotarte. Consultas: talleres@filba.org.ar

Certificado en Narrativa Latinoamericana

Está abierta la inscripción para el certificado online NARRATIVA LATINOAMERICANA HOY. UN PRISMA DE VOCES DISRUPTIVAS, coordinado por Nicolás Hochman y con un staff docente integrado por los escritores María Fernanda Ampuero (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Armando Alzamora (Perú), Dainerys Machado (Cuba), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico), Daniel Saldaña París (México) y Gina Saraceni (Venezuela).

La actividad es organizada por 17, Instituto de Estudios Críticos, de la Ciudad de México, y se realizará de manera virtual entre el 28 de febrero y el 30 de octubre.

Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tener lecturas específicas previas y con la posibilidad de disponer de los horarios como sea más conveniente para cada uno. El pago se puede realizar en pesos argentinos, pesos mexicanos, dólares o euros, a través de transferencia, tarjeta de crédito o PayPal.

A lo largo de ocho meses los participantes explorarán cuentos, novelas y crónicas de Margo Glantz, Ariana Harwicz, Mario Bellatín, María Gainza, Benjamín Labatut, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez, Rita Indiana , Marta Aponte Alsina, Julio Meza, Víctor Goldgel, Diamela Eltit, Ena Lucía Portela, Javier Sicilia, Andrea Chapela, Roque Larraquy, Daniela Tarazona, Matías Celedón, Czar Gutiérrez, Michel Nieva, Miluska Benavides, Liliana Colanzi, Carmen María Machado, Luciano Lamberti, Pilar Quintana, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Igor Barreto, Gonzalo Gálvez Romano, Claudia Hernández, Mónica Ojeda y Martín Kohan.

Para conocer el programa completo, los costos e inscribirse pueden ingresar acá.

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS está concebido como una posuniversidad, situado en el cruce de las sendas de la academia, la cultura y el psicoanálisis. Es un espacio de escritura, dedicado desde hace veinte años a la construcción y desconstrucción de nociones, formas y horizontes.

Club de lectura de cuentos “Lunes de terror”, a cargo de Lala Toutonian

Tras estos últimos tiempos donde traspasamos el terror como parte cotidiana de nuestra realidad, sumerjámonos en la narrativa que nos acoge y reconforta en sus brazos. A lo largo del año repasaremos la obra de Horacio Quiroga, Joyce Carol Oates, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson, Stephen King, Mariana Enriquez, Howard Phillips Lovecraft, Silvina Ocampo y Bram Stoker.

Cuatro cuentos por mes que leeremos y debatiremos de manera virtual (así llegamos a todo el mundo), solo tienen que prender la computadora o el teléfono celular, ahí les llegarán los relatos que elegimos dentro del género del terror, el último recurso del romántico, y nos veremos las caras y nos escucharemos sumar análisis a estos textos extraordinarios de semejantes autores y autoras, másters de la corriente que nos pone los pelos de punta. De placer.

Empezamos en marzo con Horacio Quiroga los lunes 7, 14, 21 y 28 a las 18 hs en Argentina y veremos un cuento (que les enviaré con tiempo) por día. Luego se continuarán los más arriba detallados.

El valor de este club que nos reúne a lectores apasionados es de 3.000 pesos argentinos o 16 dólares por mes. Es más, si te interesa cursar tres de los talleres, el cuarto te lo invito de todo corazón. Por información e inscripción: latoutonian@gmail.com

Cursos de la Escuela de Formación Actoral de La Zancada Teatro

A partir de marzo abre una gran oferta de cursos regulares, presenciales y virtuales a realizarse en Capital Federal y en zona oeste del Gran Buenos Aires.

Nos identificamos con pedagogías que impulsan la autonomía en la creación, la exploración de diversos recursos técnicos, estéticos y una comprensión ética de lo vincular. Formando parte de la escuela podés publicar en nuestra revista de teatro, participar en encuentros y festivales y realizar muestras anuales.

- Creación de UNIPERSONALES

Sábados de 11 a 13. Presencial y virtual. Docentes: Aldana Pellicani y Carolina Ayub. El curso tiene como objetivo la producción de un material escénico para un actuante. Se realizará un seguimiento personalizado. Se facilitarán estrategias creativas y herramientas técnicas que permitan construir una dramaturgia, un espacio y la acción escénica para desarrollar un material.

- HUMOR entrenamiento cómico

Lunes de 19 a 21. Machado teatro. Antonio Machado 617, Parque Centenario. Docente: Nicolás Gentile. El objetivo es estimular las capacidades de los estudiantes, mediante ejercicios prácticos del humor. Se trabajará sobre las bases de una interpretación creadora, propositiva y autónoma. Utilizaremos herramientas del clown, la comedia del arte y el humor físico.

- JÓVENES CREADORES taller de teatro sub-18

Lunes de 19 a 21 (Comienza el 7/03/2022) Arte y vida. Remedios de Escalada de San Martín 6750. Martín Coronado. Docentes: Carolina Ayub y Aldana Pellicani. El curso tiene como objetivo principal descubrir y potenciar tus capacidades expresivas. Se facilitarán herramientas técnicas actorales y estrategias creativas. Partiendo desde diferentes géneros teatrales se trabajará en la construcción de materiales escénicos.

- PEQUEÑA ZANCADA taller de teatro sub-13

Sábados de 11 a 13 (Comienza el 5/03/2022). Arte y vida. Remedios de Escalada de San Martín 6750. Martín Coronado. Docentes: Julieta Costa y Nabila Hosain. El curso tiene como objetivo principal descubrir y potenciar las capacidades expresivas desde el juego teatral. Se trabajará con dinámicas de grupo, técnicas teatrales y el método de la creación colectiva. Nos serviremos del lenguaje teatral para construir un espacio expresivo que estimule el encuentro creativo.

- MAGIA y cuerpo

Sábados 11:30 a 13.00 (Comienza el 5/03/2022) Virtual. Docente: Nicolás Gentile

La cursada propone abarcar de forma creativa la puesta en escena de un espectáculo de magia. Entendiendo al mago/a como un/a artista escénico/a se brindará un entrenamiento que potencie el cuerpo y la expresión, partiendo de metodologías teatrales tales como el clown y la comedia del arte. Trabajaremos en los actos de magia de cada estudiante con el fin de hallar su impronta particular.

Para más información contactarse vía Whatsapp: +54 9 11 3650 1677.

El arte barroco, retórica y persuasión

Este curso propone un recorrido por el desarrollo del Barroco en Europa, desde su surgimiento en Italia, hacia Francia, España y el Norte de Europa. En cada clase se analizarán las obras más importantes de los artistas destacados del periodo y se las pondrá en la relación con las ideas en boga en este periodo.

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. 4 clases. Martes de 19 a 20:30. Comienza el martes 8 de marzo. Las clases serán los días 8, 15, 22 y 29 de marzo. Modalidad online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000.

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

Arte Naif, un taller para impulsar la expresión artística croata

Dictado por la artista plástica y restauradora Adriana “Jadranka” Relota. El propósito de la actividad es invitar a los interesados a realizar un pesebre típico, para que junto a sus seres queridos, puedan descubrir y aprender las técnicas y características del tradicional arte naif. El taller mostrará la técnica y modelos en un video en el cual la artista exhibirá distintos objetos de decoración explicando su respectivo paso a paso. Más información

Taller de canto con María Ezquiaga

Técnica vocal, lenguaje musical y canciones. Empieza en febrero, online. Consultas al mail mariaezquiaga@gmail.com. Más información.

El piso de las Infancias reabre sus puertas en el Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner junto al Ministerio de Cultura de la Nación tienen la alegría de anunciar la reapertura del piso de Infancias, con un tercer piso del edificio dedicado íntegramente al público infantil.

Durante el mes de diciembre, el piso podrá visitarse de miércoles a domingos durante todo el horario de apertura del Centro Cultural, y ofrecerá una programación de talleres y actividades durante todos los fines de diciembre 2021 y enero 2022. Cada sala del piso contará con una propuesta curatorial particular en manos de artistas, talleristas o educadores, ofreciendo actividades lúdicas y divertidas con un fuerte anclaje artístico y cultural.

Cada sala está pensada para una franja etaria particular, con diferentes propuestas orientadas desde la primera infancia hasta los 12 años. Programación completa.

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

Mi Cazacuentos Favorito

Ya se pueden leer los cuentos ganadores, finalistas y con mención especial de la segunda edición del concurso literario infantil Mi Cazacuentos Favorito, a través de Vivamos Cultura. La convocatoria fue organizada por Cazacuentos, con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo. El jurado, conformado por Pablo de Santis, María Fernanda Maqueira y Fernanda Ribeiz, deliberó entre los 175 relatos enviados por chicos y chicas entre 7 y 12 años, realizados bajo la temática “Soy valiente, tengo miedo”.

__________

Actividades en el C3

Visitas conversadas por Lugar a Dudas. Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

Un espacio para las infancias en la Casa de la Independencia

Una experiencia lúdica que juega con la flora y fauna local. Loros, tucanes, ranas y hasta un puma reciben a chicas y chicos en la sala de las Infancias de la Casa de la Independencia, en Tucumán.

Este espacio conjuga dos grandes proyectos de la Casa Histórica: contar con una sala destinada a las infancias; y el dibujo animado “Lola y Choko, una aventura por la independencia”, ideado por la educadora del Museo Mariana Romano, y realizado en su totalidad por profesionales de Tucumán, en el que se centra la sala de infancias.

“Lola y Choko, una aventura por la independencia” es el primer dibujo animado realizado en un museo nacional y nació de una actividad presencial que se realizaba en el Museo antes de la pandemia. El Covid-19 hizo que Lola y Choko se convirtieran en dibujo animado primero, y ahora también en imágenes corpóreas en la sala de las infancias.

¿En qué medio de transporte llegaban los congresistas a Tucumán? De forma interactiva chicas y chicos eligen entre carreta tirada por caballos, avión, moto o colectivo. También conocen las aventuras de Choko, el travieso perro de Lola, y qué sucede con el Acta de la Independencia, quiénes la firmaron y en qué idiomas se imprimió el documento.El diseño y las ilustraciones de la sala de las infancias fueron realizadas por Ximena Foguet.

Los chicos y las chicas que visitan la Casa de la Independencia juegan, pintan, disfrutan del primer capítulo de Lola y Choko, en un ambiente especialmente pensado para la infancia y rodeado de la flora y fauna tucumana. Puede visitarse de miércoles a domingos y feriados de 9 a 13 y de 16 a 20.

Club de Verano de Pakapaka

¡En enero vuelve el Club de Verano de Pakapaka! Este año, la propuesta será viajar por todo el país desde donde estemos. El Club de Verano de Pakapaka estará compuesto por distintas piezas:

-Pódcast ¿Cuándo llegamos?, una serie sonora conducida por Fer Metilli que nos llevará de viaje por toda la Argentina.

-Micros de verano, para llenar la pantalla de Pakapaka de agua, sol y juego.

-Serie de micros coproducida con el Consejo Federal de Televisoras Públicas. ¡Vas a conocer las distintas provincias del País de la mano de chicos y chicas locales!

-Actividades en redes durante todo el verano para hacer en casa y en la virtualidad. ¡Juegos, trucos y mucho más!

Además, vas a poder seguir disfrutando de tus series preferidas en la señal.

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, C. A. B. A.

Pakapaka estrena el podcast ¿Cuándo llegamos?

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, estrena su tercer pódcast, ¿Cuándo llegamos?, el próximo jueves 13 de enero. Se trata de una serie de trece episodios, conducidos por la actriz y humorista Fernanda Metilli, que invita a chicos y chicas a recorrer el país a través de los sonidos. La serie podrá escucharse en la cuenta de Spotify del canal y, también, por su canal de YouTube.

¿Cuándo llegamos? es un pódcast inmersivo, escrito por Claudia Czerlowski, pensado para hacerles más divertido y llevadero el viaje a los chicos y chicas en vacaciones, o bien, para invitarlos a viajar con la imaginación.

Con la excusa de ir anticipando lo que conocerán, ¿Cuándo llegamos? se propone entretener a toda la familia con juegos, información, desafíos, consejos de locales y secciones que acortan la distancia y amplían la experiencia, potenciando las expectativas y fantasías que cada quien se haya hecho del nuevo destino.

Cada episodio nos invita a explorar una región con un paisaje particular: las sierras, el desierto, el campo, los lagos, la costa, la selva, las salinas, las montañas, la ciudad. A través de distintas secciones, podremos conocer más sobre estos destinos: pausas sonoras para descubrir sonidos y melodías típicas, propuestas lúdicas para hacer en la ruta, desafíos para reconocer la naturaleza involucrando los cinco sentidos, leyendas y relatos, palabras de pares, y más.

Para escuchar en viaje o dejar volar la imaginación desde casa; para compartir en grupo o disfrutar en soledad con auriculares; para la ida, para el “durante” y para la vuelta de las vacaciones; para abrir las orejas y abrocharse el cinturón.

La programación de Pakapaka puede verse por la pantalla de televisión a través de cableoperadores de todo el país y de la Televisión Digital Abierta (TDA), y sus contenidos audiovisuales, en su sitio web y redes: www.pakapaka.gob.ar, YouTube , Instagram , TikTok, Facebook y Twitter.

De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el canal Pakapaka, con guion del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en la web y en Spotify.

