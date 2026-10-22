Tips de ortografía: segunda vuelta de las elecciones en Brasil, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, que se celebra el domingo 25 de octubre , se ofrecen algunas claves lingüísticas para la redacción de las noticias relacionadas.

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Es válido mencionar este país americano con o sin artículo ( el Brasil / Brasil ) , aunque habitualmente se prescinde de él, pero no lo es usar la forma inglesa Brazil , como recuerda el Diccionario panhispánico de dudas .

Los gentilicios adecuados en español son brasileño o brasilero y no el portugués brasileiro .

Para referirse a la segunda vuelta electoral puede emplearse el sustantivo balotaje , adaptación del galicismo ballottage , pero no los híbridos ballotaje ni balottage . Se pronuncia tal y como se escribe.

En la actualidad se prefiere mantener la grafía original de los antropónimos extranjeros , tal y como explica la Ortografía de la lengua española , por lo que, en el caso de los dos candidatos a la presidencia, lo aconsejable sería escribir Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro .

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En lo que respecta al actual presidente brasileño, cabe añadir que incorporó legalmente el apodo Lula a su nombre y este no requiere ningún resalte . Si se le menciona solo con Da Silva , la preposición se escribe con mayúscula, pero va con minúscula si la precede algún otro componente ( Lula da Silva ) .

En referencia a un país soberano, la palabra estado se escribe con mayúscula, pero lo adecuado es la minúscula en alusión a los territorios que lo componen : «Además del presidente, 7 de los 27 estados definirán a su gobernador en la segunda vuelta». Se recuerda que los cargos , sean del rango que sean, se escriben con minúscula .

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Cuando tienen traducción directa en español, lo más común es traducir las denominaciones de los partidos políticos , aunque no resulta censurable el uso de los nombres originales : Partido de los Trabajadores / Partido dos Trabalhadores . También hay que tener en cuenta que, según señala la Ortografía de la lengua española , se escriben con mayúscula inicial las palabras significativas , no los elementos que no tengan una carga semántica relevante, entre los que están los artículos, las preposiciones, etc.

Se desaconseja el uso de ticket con el sentido de ‘lista de candidatos para unas elecciones’ , de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas . En su lugar puede emplearse fórmula , palabra recogida con ese significado en el Diccionario de americanismos , entre otras opciones. Por otra parte, al elegirse en esta segunda vuelta de los comicios brasileños al presidente y al vicepresidente del país, también se puede hablar de tándem o binomio presidencial para referirse a su candidatura común.

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El Diccionario de la lengua española recoge el verbo reelegir , con dos es (así como reelección , reelecto , etc.). Según el Diccionario panhispánico de dudas , aunque es infrecuente, también es posible la simplificación de vocales en este caso: relegir, relección …

Por último, si se menciona el dato de que Lula da Silva aspira con esta votación a su cuarto mandato como presidente, no resulta necesario duplicar el prefijo re- ( rerreelegir o rerreelección ), puesto que reelegir es ‘volver a elegir’ y no se limita, por tanto, a la segunda vez que alguien es elegido, sino que se extiende a las siguientes.

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¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

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Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.