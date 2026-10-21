Cultura

Radio, streaming y podcast: qué escuchan los argentinos y cuánto tiempo le dedican a cada formato en plena revolución tecnológica

Más del 90% de la población sintoniza emisoras cada semana con un promedio de cinco horas diarias, según revela un informe que comprueba la convivencia entre el audio digital y el medio tradicional

Vista de un estudio de radio vacío con una mesa de mezclas, monitores con gráficos de audio, micrófono de estudio y auriculares en una silla.
Un moderno estudio de radio se encuentra vacío, con equipos encendidos y pantallas que indican una transmisión en vivo, esperando al locutor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más del 90% de los argentinos escucha radio cada semana, con un promedio de cinco horas diarias de sintonía, según el informe InsideAudio 2026 de IBOPE. Al mismo tiempo, el 55% consume música por streaming y uno de cada cuatro sigue podcasts con frecuencia semanal. Los datos confirman que la expansión del audio digital no desplazó a la radio: la amplió. En un país donde el 91% de la población usa al menos dos pantallas y el 79% emplea tres, el contenido sonoro circula entre dispositivos, horarios y necesidades diferentes sin que un formato anule al otro.

Argentina ocupa el sexto puesto mundial en escucha radial

La radio mantiene una presencia notable en la vida diaria. Más del 60% de la población la escucha cada día y el tiempo medio de sintonía asciende a cinco horas, una cifra que refleja su capacidad para acompañar rutinas extensas: desde el inicio de la jornada hasta los traslados, el trabajo o las tareas del hogar.

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A nivel internacional, Argentina registra un promedio de 13 horas y 31 minutos semanales de escucha radial, lo que la ubica en el sexto puesto del panorama global relevado por IBOPE TGI, solo por detrás de Arabia Saudita, Países Bajos, Polonia, Brasil y Bélgica.

Lejos de ser un medio asociado únicamente a las generaciones mayores, la radio conserva alcance en todos los grupos etarios. Llega al 48% de los centennials —personas de entre 18 y 27 años—, al 67% de los millennials —de 28 a 43 años— y al 68% de quienes tienen 44 años o más. Si bien el consumo aumenta con la edad, la radio sigue siendo relevante también entre las audiencias jóvenes.

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El 44% de los oyentes elige la radio como fuente confiable de información

La vigencia del medio está ligada, en buena medida, a su rol informativo. El 44% de los oyentes la considera una fuente confiable para mantenerse informado, mientras que el 43% la elige cuando busca actualizaciones rápidas. En un entorno marcado por la sobreabundancia de contenidos y la circulación de información sin verificar en redes sociales, la radio combina inmediatez, curaduría y voces reconocibles.

El entretenimiento completa ese vínculo. El 31% de los oyentes señala a la radio como una de sus principales formas de entretenimiento. La programación radial reúne noticias, entrevistas, deportes, música, conversación y servicios de utilidad diaria. Entre los contenidos más valorados aparecen las noticias locales y nacionales (54%), el pronóstico del tiempo (37%), la información internacional, las entrevistas y la política (36% cada uno), los programas de fútbol (35%) y las novedades de tránsito (32%).

La música sigue siendo otro pilar de esa relación: el 80% de quienes escuchan radio considera que la música es una parte muy importante de su vida. Entre los estilos más escuchados se destacan el rock (60%), el pop (47%), las baladas y los clásicos del rock y pop (33% cada uno), el folklore (31%), el techno (30%) y el tango (25%).

Gráfico con barras horizontales y porcentajes de audiencia, el logotipo de IBOPE y la fotografía de una mujer con una camisa azul
La radio alcanza a más del 60 % de la población y se desglosa por niveles de audiencia diaria desde el 48 % en jóvenes hasta el 68 % en mayores de 44 años

Un 26% de los oyentes usa redes sociales para opinar sobre programas radiales

El vínculo con la radio se extiende más allá de la sintonía. El 26% de los oyentes utiliza redes sociales para interactuar u opinar sobre programas radiales, según datos de IBOPE TGI. La escucha dejó de ser necesariamente pasiva: los conductores, las emisoras y los programas construyen comunidades que continúan fuera del aire mediante comentarios, mensajes, clips y transmisiones en vivo. La radio conserva su identidad sonora, pero suma una capa de participación visual y social que fortalece el vínculo con sus públicos.

La digitalización también modifica la forma de acceder a la radio. Un cuarto de la población sintoniza emisoras a través de internet, lo que permite que las señales extiendan su alcance más allá de la antena tradicional y lleguen a computadoras, celulares, smart TVs y dispositivos conectados.

La radio online tiene una presencia significativa en todos los segmentos etarios. El grupo de 55 años o más concentra el 32% de los oyentes de esta modalidad, una señal de que la incorporación de herramientas digitales no es exclusiva de las nuevas generaciones. El 17% corresponde a personas de 35 a 44 años, el 15% al grupo de 25 a 34, y otro 15% al de 45 a 54.

El 56% de quienes escuchan podcasts también sintoniza radio

El podcast se consolida como una alternativa de escucha bajo demanda, asociada a intereses específicos y a una relación más personalizada con los contenidos. En Argentina, el 25% de la población escucha podcasts entre una y dos veces por semana.

Las temáticas más elegidas son estilo de vida y salud, música, educación, comedia, y sociedad y cultura. Esta preferencia muestra que el podcast ocupa un espacio distinto al de la radio en vivo: habilita consumos más deliberados, profundos o de nicho, adaptados al tiempo disponible de cada persona.

Sin embargo, radio y podcast no compiten de manera directa. El 56% de los oyentes de podcasts también escucha radio. Existe una audiencia híbrida que combina el contenido en vivo y la información inmediata de la radio con la flexibilidad y especialización del audio bajo demanda.

El perfil de escucha de podcasts tiene una mayor concentración entre personas de 18 a 34 años: el 18% tiene entre 18 y 24 años y el 26%, entre 25 y 34. Aun así, el formato también alcanza a adolescentes, adultos y mayores, lo que confirma su potencial de expansión. En comparación con otros mercados, la penetración del podcast en Argentina es del 25%, por debajo de México (42%), Brasil (38%), España (33%) y Estados Unidos (30%), lo que sugiere margen de crecimiento para la producción y distribución local.

Gráfico de barras con horas semanales de radio por país, la bandera de Argentina en un recuadro superior y un icono de un receptor de radio
La infografía sobre escucha de radio global ubica a Argentina en el sexto puesto mundial con trece horas y media semanales de escucha, por encima del promedio global.

El 55% de los argentinos escucha música por streaming y el 42% lo hace a diario

El streaming musical es el hábito más extendido dentro del universo de audio digital. El 55% de los argentinos escucha música por streaming y, entre ellos, el 42% lo hace todos los días. Un 16% dedica entre cinco y diez horas diarias a estas plataformas. Los servicios más utilizados son Spotify (55%) y YouTube Music (44%).

La música en streaming funciona como una banda sonora permanente: acompaña el estudio, el trabajo, el ejercicio, los viajes y los momentos de descanso. El consumo atraviesa todas las generaciones, aunque presenta una fuerte presencia entre los segmentos de 18 a 44 años, lo que confirma que la escucha musical digital es ya una práctica masiva.

Cada formato responde a necesidades distintas dentro del mismo ecosistema

Los datos de InsideAudio 2026 permiten dejar atrás la lectura según la cual lo digital reemplaza a lo tradicional. En Argentina, el mapa del audio es más complejo: la radio conserva alcance, credibilidad y frecuencia de uso; los podcasts aportan especialización y escucha a demanda; y el streaming musical ofrece personalización y disponibilidad permanente.

La radio se destaca por la actualidad, la confianza, la compañía y la conexión en vivo. Los podcasts ofrecen profundidad, flexibilidad y contenidos temáticos. El streaming permite elegir música según el gusto, el estado de ánimo y el momento del día. Las redes sociales suman interacción y conversación alrededor de esos contenidos.

En un país donde más de nueve de cada diez personas escuchan radio semanalmente, uno de cada cuatro sigue podcasts y más de la mitad consume música por streaming, el 47% de la población también está suscripto a plataformas de video on demand pagas. La audiencia no elige necesariamente entre radio, podcast o streaming: combina formatos según el momento, el dispositivo y la necesidad.

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