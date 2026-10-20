Cultura

Lo mejor del Festival de Mar del Plata 2026: ganadores de Venecia y Berlín, la candidata brasileña al Oscar de Brasil y el estreno argentino de Gustavo Postiglione

Del 5 al 15 de noviembre, la única competencia cinematográfica clase A de América latina presenta una programación que incluye las nuevas películas de Danny Boyle, Miwa Nishikawa y Allan Deberton

Collage compuesto por cuatro escenas de películas con actores en planos medios dentro de diferentes entornos narrativos.
El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anunció la programación de su edición 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se celebrará del 5 al 15 de noviembre de 2026, reúne en sus competencias internacionales y latinoamericanas algunas de las películas más relevantes de la temporada: desde Elsinore, la biografía del actor inglés Ian Charleson protagonizada por Andrew Scott que ganó el premio del público en Toronto y abrió el Festival de Londres, hasta Ink, la adaptación de Danny Boyle sobre los orígenes del imperio mediático de Rupert Murdoch que inauguró la Mostra de Venecia, pasando por Narciso, la segunda película de Marcelo Martinessi que obtuvo el premio Fipresci en la Berlinale, y Feito Pipa, la representante de Brasil en la carrera al Oscar que ya acumula 13 premios internacionales. Junto a ellas, el estreno mundial de Los relatos, de Miguel del Arco, y la presencia de Children Untold, de Miwa Nishikawa, completan un panorama que convierte al único festival de categoría A de América Latina en una parada obligatoria de la temporada de premios.

La sección principal del certamen presentará 14 largometrajes de todo el mundo que se disputarán el Astor al Mejor Largometraje, con un jurado presidido por el realizador peruano Francisco Lombardi. El plato fuerte son dos títulos que llegan con fuerte impulso desde los festivales de otoño. Elsinore, dirigida por Simon Stone, relata la historia real de Charleson, el actor escocés que reemplazó a Daniel Day-Lewis como Hamlet en el National Theatre de Londres en 1989, a pesar de encontrarse gravemente enfermo de sida. Scott entrega lo que la crítica ya considera la interpretación de su carrera, acompañado por Olivia Colman como la doctora que intentó disuadirlo. Ink, por su parte, traslada al cine la obra ganadora del Tony de James Graham y sigue a Larry Lamb (Jack O’Connell), el editor reclutado por Murdoch (Guy Pearce) para transformar The Sun en un fenómeno de masas en el Londres de 1969. Claire Foy completa el trío protagónico.

PUBLICIDAD

Mar del Plata será la sede del estreno mundial de Los relatos, la segunda película de Del Arco, donde Juan Diego Botto interpreta a un hombre que regresa a su ciudad natal tras cumplir una condena por femicidio. Marta Etura, que viajará al festival para presentar el filme, encarna a su nueva esposa. Desde Japón llega Children Untold, de Nishikawa, un drama de dos horas y media ambientado en la posguerra que sigue a una niña huérfana de 12 años obligada a disfrazarse de varón para sobrevivir en las calles de Tokio. La actuación de la debutante Ami Koyae fue destacada por la crítica tras su paso por Toronto.

La representación argentina en la Competencia Internacional corre por cuenta de Un precio que tenemos que pagar, documental de Ricardo Prevé que tendrá su estreno mundial en Mar del Plata. El filme investiga la desaparición del periodista Ignacio Ezcurra, enviado del diario La Nación a Vietnam en 1968, cuya muerte permaneció envuelta en el misterio durante décadas. Brasil participa con A professora de francês, de Ricardo Alves Jr., un thriller que San Sebastián programó en su sección Horizontes Latinos. Grace Passô encarna a una profesora de francés que, al volver a la casa donde creció para cuidar a su padre enfermo, queda atrapada en la órbita de una secta de vecinos.

PUBLICIDAD

Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, película de Netflix que ha inaugurado la Mostra de Venecia.
Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, la historia del magnate mediático Rupert Murdoch y el diario sensacionalista inglés 'The Sun'. (Foto: Anthony Dickenson © 2026)

La selección se completa con Truly Naked, de Muriel d’Ansembourg (Países Bajos), sobre un joven que lidia con un padre estrella del cine para adultos; Vigilante, de Olivier Pairoux (Bélgica), centrada en un grupo de amigos que atrapa pedófilos como hobby; Halima, de Yassine el Idrissi (Marruecos), 2 Valid IDs, de Ma-an Asunción-Dagñalan (Filipinas), Vindima, de Luís Galvão Teles (Portugal), con la participación de Maria de Medeiros; The Night Arezou Disappeared, de Arian Vazirdaftari (Irán), Bélyeg, de Róbert Pajer (Hungría), y Kindik, de Darkhan Tulegenov (Kazajistán).

Una competencia latinoamericana con 14 títulos

La Competencia Latinoamericana presenta varias películas que ya pasaron por festivales de primera línea. Narciso, de Martinessi, reconstruye el ascenso y la muerte de un locutor de radio en el Paraguay de 1959, en los albores de la dictadura de Alfredo Stroessner. Diro Romero protagoniza la historia inspirada en Bernardo Aranda, y Nahuel Pérez Biscayart interpreta a un funcionario de la embajada estadounidense. La película, premiada por la Federación Internacional de Críticos de Cine en Berlín, representará a Paraguay en los premios Oscar y Goya.

Feito Pipa, de Allan Deberton, ganó el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado Internacional en la sección Generation Kplus de la Berlinale, además de cuatro Kikitos en Gramado. El filme sigue a Gugu (Yuri Gomes), un niño de 11 años criado por su abuela que intenta ocultar el deterioro de salud de ella para no tener que vivir con su padre homofóbico, interpretado por Lázaro Ramos.

Venezuela llega con El pez que fuma, de Luis Fernández, una reinterpretación del clásico de Román Chalbaud de 1977 que tendrá su estreno internacional en Mar del Plata. Mimí Lazo, que en la versión original tuvo un pequeño papel, ahora protagoniza como La Garza. El filme fue seleccionado para representar al país en los Goya 2027.

México aporta cuatro títulos: El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso; Ciudad de muertos, de J.M. Cravioto; Cosme, un asunto de familia, de Álvaro Curiel, y En el fondo está mamá, de Ana Laura Calderón. Argentina compite con dos coproducciones: la animación Winnipeg, el barco de la esperanza, de Beñat Beitia y Elio Quiroga, sobre los refugiados de la Guerra Civil española que embarcaron rumbo a Chile con las voces de Alfredo Castro, Paulina García y Luis Gnecco como Pablo Neruda, y el documental Sandra, the primate citizen, de Sinae Ha, sobre la orangutana del zoológico de Buenos Aires reconocida como persona no humana. Colombia participa con Irreparable, de Klych López, y El bovino de los cuernos curvos, de Omar Ospina Giraldo; Perú con la comedia Delivery Girl, de Jorge Shinno, y Costa Rica con Amor es el monstruo, de Neto Villalobos, protagonizada por Paulina García. Brasil suma además Rumor, de Joana Nin.

Un hombre con camisa a rayas y los brazos cruzados está de pie junto a un niño con camiseta blanca que lo mira en una habitación
"Feito Pipa" (Gugu’s World), película de Allan Deberton elegida para representar a Brasil en la selección de los Oscar

La Competencia Argentina combina ficción, policial y documental musical

La sección local reúne 12 largometrajes. Gustavo Postiglione presenta Chejov en Rosario, con Julieta Cardinali como protagonista, una ficción que entrelaza textos de Antón Chéjov con las tensiones de un teatro independiente de la ciudad santafesina. El policial tiene presencia con Cebar, frenar, llorar, de Gerardo Tassan, donde un investigador de seguros debe determinar si la muerte de una mujer con la bombilla del mate fue un accidente o un crimen; Cuero, de Joaquín Cambre, con Justina Bustos, y Sin placa, ópera prima de Yamil Chadad.

Perfume, una película de María Gabriela Epumer, dirigida por Lucía S. Ruiz y codirigida por Andrea Testa, recupera la figura de la guitarrista de Viuda e Hijas de Roque Enroll y de Charly García a partir de 50 horas de material filmado por la propia artista entre 1995 y 2003. Otro documental destacado es El Diego que nadie vio, de Román Cárdenas, construido con material inédito del fotógrafo Jorge Luengo, quien acompañó a Diego Maradona durante más de 20 años. Luengo estará presente en el festival.

La selección argentina se completa con Todavía no es mañana, de Manu Vázquez Santana; Fuego amigo, de Alejandro Magnone, sobre un excombatiente de Malvinas; Detrás de la pasión, de Mason Bowles y Michael Shusterman, documental sobre el negocio de los mundiales de fútbol; Cinco mil brazadas, de Gabriel Bendersky; El agonista, de Sebastián Manusovich y Pablo Pintor, y El enigma de Franca Farmín, de Octavio Revol Medina, un falso documental cordobés sobre una aspirante a youtuber que busca fenómenos paranormales.

La película de apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata será Caballo salvaje nueve, de Martin McDonagh, una tragicomedia ambientada en Chile en 1973 que protagonizan John Malkovich y Sam Rockwell como dos agentes de la CIA enviados a Rapa Nui poco antes del golpe de Estado. Malkovich ganó la Copa Volpi al Mejor Actor en Venecia por su interpretación y es firme candidato al Oscar. El cierre quedará a cargo de Borges and Me, de Marc Turtletaub, una road movie ambientada a principios de los años 70 en la que el joven escritor estadounidense Jay Parini (Fionn Whitehead) conduce al poeta argentino Jorge Luis Borges (Luis Gnecco) a través de las Tierras Altas de Escocia, desde St. Andrews hasta las islas Orcadas, para visitar al poeta George Mackay Brown (Peter Mullan).

Temas Relacionados

Festival de Mar del PlataCineFestivales de cineUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Storm King, un museo de esculturas al aire libre en Nueva York que mira "hacia el futuro"

Tras seis décadas, el recinto artístico renovó instalaciones gracias a $53 millones y prevé estrenar una muestra dedicada a Ellsworth Kelly durante 2027

Storm King, un museo de esculturas al aire libre en Nueva York que mira "hacia el futuro"

La Noche del Diseño: arte, música y más de 90 locales en el Distrito Arenales

El circuito gratuito se realizará el 28 de octubre en Buenos Aires, con instalaciones, intervenciones y shows en vivo bajo la consigna “Folclore y Fantasía”

La Noche del Diseño: arte, música y más de 90 locales en el Distrito Arenales

La inteligencia artificial descifra 100.000 páginas manuscritas y revela dos siglos de comercio marítimo británico

Un equipo de la Universidad de Southampton entrenó un sistema de IA para leer registros portuarios centenarios y construir el primer mapa interactivo que traza el ascenso mercante de Gran Bretaña desde 1565

La inteligencia artificial descifra 100.000 páginas manuscritas y revela dos siglos de comercio marítimo británico

No somos los únicos: el poema de Pablo Neruda para celebrar al sol

Tras quince jornadas de intensas precipitaciones en Buenos Aires, resurgen aquellos versos que el célebre autor chileno compuso al recordar su húmeda infancia sureña y su constante anhelo de calor dorado

No somos los únicos: el poema de Pablo Neruda para celebrar al sol

Arturo Pérez-Reverte sobre los jóvenes: “Están cabreados porque han sido educados para un mundo que no es real”

El autor de más de una treintena de novelas y con 27 millones de lectores presentó su nuevo libro "La hipótesis más peligrosa", en el que narra el viaje de iniciación de un adolescente junto a un marino vinculado al tráfico de arte

Arturo Pérez-Reverte sobre los jóvenes: “Están cabreados porque han sido educados para un mundo que no es real”

DEPORTES

El llamativo cuadro por el que internaron al presidente de Vasco Da Gama a horas del duelo con Boca Juniors por la Sudamericana

El llamativo cuadro por el que internaron al presidente de Vasco Da Gama a horas del duelo con Boca Juniors por la Sudamericana

Boca Juniors busca dar vuelta la serie contra Vasco da Gama para avanzar a la final de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El imperdible ping pong al plantel de Boca Juniors: el jugador más habilidoso, el más fuerte y el que peor se viste

Los dos goles de Alexis Mac Allister parta la remontada de Liverpool ante el Villarreal por la Champions League

La llamativa distancia que Cristiano Ronaldo le sacó a Lionel Messi en la votación por el Balón de Oro más grande de la historia

TELESHOW

Así fue el momento en que atropellaron a Fabián Gianola: el video

Así fue el momento en que atropellaron a Fabián Gianola: el video

El velatorio de Antonio Grimau: flores, lágrimas y el dolor de sus seres queridos

Sabrina Rojas confesó que un futbolista argentino quiere seducirla: “Me da impresión porque tiene 19 años”

Fabián Gianola fue atropellado por un automóvil y será operado: “Me revoleó por el aire”

La felicidad de Marcela Coronel por los 100 años de su madre: “Voy cumpliendo el sueño de una mamá eterna”

INFOBAE AMÉRICA

Una peste con 5.500 años de historia todavía amenaza Mongolia: cómo las marmotas mantienen vivo el riesgo de contagio

Una peste con 5.500 años de historia todavía amenaza Mongolia: cómo las marmotas mantienen vivo el riesgo de contagio

Inundaciones en Honduras dejan más de 1,700 afectados y alertan por crecida del río Ulúa

Copa Centroamericana Concacaf 2026: ¿Qué equipos se juegan un lugar en las semifinales y cuándo comienza el Play-In?

Programa mexicano se extiende en Cuba para asistir a 1,500 productores agropecuarios ante la crisis

En un siglo, la mayoría de las especies de abejas silvestres perdió terreno en Europa y preocupa a los expertos