Mariano Sigman, neurocientífico: “Las palabras tienen el poder de crear realidades”

El neurocientífico cuestiona las consignas de optimismo forzado aplicadas a personas con enfermedades complejas

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Las palabras no solo describen lo que sucede: también pueden modificar la manera en que interpretamos nuestras experiencias, nos percibimos y nos relacionamos con los demás. Esa es una de las ideas centrales de El poder de las palabras. Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando, el libro del neurocientífico argentino Mariano Sigman, quien analizó el impacto del lenguaje en una entrevista con Infobae al Regreso.

Radicado en España, el investigador abordó el peso de las creencias personales, el valor de conversar para ordenar las ideas y las dificultades para escuchar en una sociedad atravesada por la polarización. “Las palabras tienen el poder de crear realidades y no solo de describir realidades”, afirmó.

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Para Sigman, algunas expresiones no se limitan a comunicar un sentimiento o una convicción: también intervienen en la experiencia. Decir “te quiero” modifica un vínculo, mientras que afirmar “soy capaz de hacer algo” puede influir en la manera de enfrentar un desafío. “Cuando uno dice de sí mismo, por ejemplo, ‘soy capaz de hacer algo’, esa profecía es reflexiva”, explicó.

Cómo influye el diálogo interno en la imagen que tenemos de nosotros mismos

El lenguaje también opera en las conversaciones que cada persona mantiene consigo misma. Según Sigman, el pensamiento puede entenderse como una forma de diálogo interno en la que anticipamos situaciones, evaluamos experiencias y formulamos juicios sobre nuestras capacidades.

El problema aparece cuando esas evaluaciones se convierten en límites difíciles de cuestionar. Expresiones como “no puedo hacer matemática” o “no puedo tocar la guitarra” pueden consolidar una percepción de incapacidad, incluso cuando describen dificultades que podrían trabajarse.

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El investigador propone frenar las respuestas automáticas para ofrecer amparo antes que consejos apresurados

“Cualquier persona sabe que uno muchas veces es el peor juez de sí mismo”, señaló el neurocientífico. Y advirtió sobre un mecanismo que puede reforzar esa mirada: cuando una crítica ajena se incorpora a la propia identidad, deja de percibirse como una opinión y comienza a interpretarse como una descripción objetiva de la realidad.

“Yo no registro eso como una opinión, sino como una descripción de la realidad”, explicó.

Modificar ese diálogo interno, sin embargo, no es un proceso inmediato. Sigman descartó las soluciones instantáneas y comparó el cambio con un aprendizaje que requiere práctica: identificar las autocríticas, revisar cómo se formulan e intentar construir interpretaciones alternativas.

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“Mejorar la conversación con uno mismo no se hace de un día para el otro”, afirmó.

El investigador también cuestionó los mensajes que atribuyen a la voluntad individual la capacidad de superar cualquier dificultad. La consigna “si vos querés, vos podés”, por ejemplo, puede resultar perjudicial cuando se aplica a personas que atraviesan enfermedades incurables.

“Una disposición optimista, una disposición activa, puede ayudarte en el tratamiento”, aclaró. Sin embargo, advirtió que presentar el pensamiento positivo como una garantía de recuperación puede trasladar una responsabilidad injusta a quien enfrenta una situación de salud compleja.

Por qué conversar ayuda a pensar mejor

Hablar con otra persona también permite detectar errores en el propio razonamiento. Una idea puede parecer clara mientras permanece en la cabeza, pero revelar inconsistencias cuando intentamos explicarla.

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Sigman vinculó ese fenómeno con el método de estudio asociado al físico Richard Feynman, que propone explicar un tema con palabras sencillas para comprobar cuánto se comprende realmente. “Una vez que creo que lo sé, se lo cuento a alguien”, relató sobre su manera de abordar un problema.

Mariano Sigman sostiene que el lenguaje cuenta con la capacidad de transformar percepciones y crear realidades (Infobae en Vivo)

La dificultad aparece cuando, durante la explicación, comienzan a surgir términos complejos o se pierde la claridad. Para Sigman, esos obstáculos permiten reconocer qué aspectos todavía no están suficientemente comprendidos.

“Hablar no es solo para escuchar las opiniones del otro, sino para poner a prueba tus propias ideas, como un laboratorio del pensamiento”, afirmó.

La conversación, desde esa perspectiva, no consiste únicamente en intercambiar información. También obliga a ordenar argumentos, identificar vacíos y revisar certezas. Escuchar una mirada diferente puede ampliar la comprensión de un problema, pero explicar la propia posición también permite ponerla a prueba.

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Redes sociales y polarización: la dificultad de escuchar al otro

El valor del diálogo contrasta con algunas dinámicas de las plataformas digitales. Sigman sostuvo que los espacios de interacción condicionan la manera en que las personas se expresan y señaló que cada red puede favorecer determinados comportamientos.

“Hay medios como X ahora, que son particularmente propensos a la ira. Otros como Instagram, que son particularmente propensos a la vanidad”, planteó. También describió las dificultades de los grupos numerosos de WhatsApp, en los que la cantidad de participantes puede convertir el intercambio en una sucesión de mensajes difícil de sostener.

“La tragedia del grupo de WhatsApp es la tragedia de una multitud conversando”, resumió.

La presencia de facilitadores con miradas matizadas reduce la crispación en discusiones entre posturas opuestas (Infobae en Vivo)

Para el neurocientífico, uno de los problemas de las discusiones actuales es que muchas veces se busca imponer una posición antes que comprender la experiencia del interlocutor. Esa dinámica puede intensificarse en contextos de polarización, cuando la hostilidad de los demás alimenta las propias reacciones.

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“Estás alrededor de gente iracunda y te volvés iracundo. Es muy difícil no serlo”, afirmó.

Frente a esa escalada, Sigman destacó la importancia de interrumpir las respuestas automáticas. En ocasiones, escuchar implica no apresurarse a dar consejos ni intentar resolver el problema del otro. “A lo mejor no quiere consejos. A lo mejor lo que quiere es que la escuches y que le des amparo”, sostuvo.

El rol de los facilitadores frente a la polarización

Durante la entrevista, Sigman también se refirió a una investigación que realizó junto con Joaquín Navajas sobre las conversaciones entre personas con posiciones enfrentadas. El trabajo exploró qué sucede cuando los participantes discuten sin intermediarios y qué cambia cuando interviene una figura capaz de facilitar el intercambio.

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Los investigadores denominaron “grises de alta confianza” a quienes podían reconocer distintas maneras de interpretar un problema sin renunciar necesariamente a sus propias convicciones. “No era gris porque fuese tibio o dubitativo, sino porque tenía una convicción genuina de que hay muchas maneras de mirar ese problema”, explicó.

Según relató, la presencia de esos facilitadores aumentó la probabilidad de que personas con posiciones opuestas se escucharan, comprendieran sus argumentos y redujeran la tensión.

“La probabilidad de que dos personas que estaban en antípodas escuchen, entiendan, se acerquen y bajen la crispación era muchísimo más alta”, afirmó.

El objetivo, aclaró, no era que ambas partes abandonaran sus posturas, sino que pudieran procesar sus diferencias de otra manera. “Cada uno mantiene su tesitura”, señaló.

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La posibilidad de conversar sin convertir cada desacuerdo en una confrontación resume uno de los planteos centrales de Sigman: las palabras pueden influir tanto en la relación que una persona construye consigo misma como en la manera en que una sociedad convive con sus diferencias.

El neurocientífico dará una charla el lunes 19 de octubre, a las 19, en el Teatro Metropolitan.

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