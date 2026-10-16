Vero Lozano e Ian Lucas a horas del estreno de MasterChef Junior: risas, nervios y emoción

La conductora y el ganador de la edición Celebrity estuvieron con cuatro de los participantes hablando de esta nueva temporada (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

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A pocas horas del estreno de MasterChef Junior, el reality de cocina infantil de Telefe, los protagonistas del certamen dejaron ver la emoción y la ansiedad que rodean al programa. Vero Lozano, conductora de esta temporada, confesó estar “muerta de miedo” pese a que las grabaciones ya comenzaron, mientras que Ian Lucas, ganador de la última edición de MasterChef Celebrity y flamante jurado, se sumó junto a cuatro de los participantes para contar cómo viven la cuenta regresiva.

La emoción fue el denominador común entre los pequeños cocineros. Juli, una de las participantes, no pudo disimular su entusiasmo: “Un sueño. No lo puedo creer que estoy acá con Ian Lucas, con Vero Lozano. No lo puedo creer”, repitió visiblemente emocionada. Ringo, de doce años, se mostró más sereno pero igual de contento: “Es algo para disfrutar y tener la oportunidad, ¿no?”, señaló. Alma se definió como “ansiosa”, mientras que Renata confesó que no puede parar de pensar en recetas: “Algo me pongo a hacer un montón de cosas en mi cabeza, pongo a hacer, no sé, un waffle. En la cabeza mientras que duermo”, contó entre risas.

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El vínculo de los chicos con Ian trasciende la cocina. El joven jurado, que además desarrolla una carrera musical, descubrió que sus compañeros de reality son también sus fans. “Yo vi a todos los shows que tuvo. Todos, pero todos”, aseguró Juli, y hasta se animó a cantar en vivo uno de sus temas. Alma, por su parte, reveló: “Me aprendí todas las canciones que pudo haber subido”.

Ringo compartió su recorrido previo en la cocina: comenzó a los diez años con salsas para pastas, su especialidad, y desde ahí no paró. “Decidí entrar en el torneo bonaerense de mi escuela, en el cual gané, y en la segunda etapa quedé segundo”, relató. Cuando vio la convocatoria de MasterChef Junior, no lo dudó: “Quise tener los sueños”, resumió.

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Lozano destacó la cantidad de inscriptos que tuvo el certamen: miles de chicos se anotaron y solo catorce lograron un lugar en la competencia. Ian Lucas reforzó el mensaje hacia los participantes: “Que aprovechen, que son muy poquitos y que se puedan mostrar. Nosotros estamos juzgando un plato”, aclaró. Y agregó, con humor: “Porque si es por ellos, son compradores encima. Son tremendos”.

Germán Martitegui, Ian Lucas y Maru Botana se mostraron emocionados por la llegada de esta nueva edición (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

Consultados sobre qué consejo le pedirían a Ian, que vivió la experiencia desde el otro lado de las hornallas, Renata fue directa: “Cómo vender tu plato”. El flamante jurado no esquivó el tema: “Yo era un gran vendedor de platos. Yo me ponía ahí adelante y siempre tenés que defender”, reconoció. Su recomendación fue clara: “Por más que esté como esté, tienen que defenderlo siempre. Y es muy importante escuchar también, cuando pasamos por las estaciones o después las devoluciones”.

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En el mismo programa Marixa Balli tuvo una charla con los tres jurados jurados coincidieron en el clima que se respira en el estudio. Maru Botana fue la primera en describir la experiencia: “El estudio está lleno de risas, de alegrías, de emoción. Creo que todos estamos como escuchándolos y mirándonos”, contó, y aseguró que la dinámica con los chicos transforma a todo el equipo: “Pasás a ser niño, ¿viste? Todos pasamos a ser niños. Se vive algo muy natural. Muy fresh. Fluye, ¿viste? Como que sale fácil”.

Germán Martitegui no ocultó su entusiasmo por el regreso: “Yo superfeliz. Quería hacerlo. Quería volver a hacerlo hacía mucho tiempo”, afirmó, y destacó el nivel de los participantes: “Los chicos que van a ver son maravillosos”. El chef reveló además que el efecto del programa se siente detrás de cámaras: “Todos salimos del primer programa y dijimos: ‘Esto directamente es una terapia. Hay que hacerlo todos los sábados’. Porque salís como recargado, contento, con alegría. Los chicos tienen esa energía que es muy linda”.

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Ian Lucas, por su parte, reconoció que el cariño de los participantes lo desborda. Maru Botana lo graficó con una anécdota: “Te veo en el teatro, tengo tu disco, estuve en el YouTube. Todo. Todo”, imitó lo que le dicen los chicos. Balli sumó lo que observó en las grabaciones: “Los chicos que no llegan a la ventanilla. Ay, Ian Lucas, ¿no tenés el celu de Ian Lucas? Son tremendas”. El joven jurado confirmó esa conexión —“Se nota, se siente el amor ese desde el primer programa que grabamos”—, pero advirtió que eso no lo condiciona: “Tampoco hay que dejarse llevar por eso, ¿viste? Hay que juzgar ahí”. Martitegui cerró con una revelación: “Yo creo que Ian Lucas es mucho más estricto de lo que la gente cree”.