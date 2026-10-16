Teleshow

Vero Lozano e Ian Lucas a horas del estreno de MasterChef Junior: risas, nervios y emoción

La nueva edición del reality de cocina se estrenará este viernes a las 21:30 horas y contará con 14 participantes entre 8 y 13 años

La conductora y el ganador de la edición Celebrity estuvieron con cuatro de los participantes hablando de esta nueva temporada (Video: Cortá por Lozano-Telefe)
Guardar

A pocas horas del estreno de MasterChef Junior, el reality de cocina infantil de Telefe, los protagonistas del certamen dejaron ver la emoción y la ansiedad que rodean al programa. Vero Lozano, conductora de esta temporada, confesó estar “muerta de miedo” pese a que las grabaciones ya comenzaron, mientras que Ian Lucas, ganador de la última edición de MasterChef Celebrity y flamante jurado, se sumó junto a cuatro de los participantes para contar cómo viven la cuenta regresiva.

La emoción fue el denominador común entre los pequeños cocineros. Juli, una de las participantes, no pudo disimular su entusiasmo: “Un sueño. No lo puedo creer que estoy acá con Ian Lucas, con Vero Lozano. No lo puedo creer”, repitió visiblemente emocionada. Ringo, de doce años, se mostró más sereno pero igual de contento: “Es algo para disfrutar y tener la oportunidad, ¿no?”, señaló. Alma se definió como “ansiosa”, mientras que Renata confesó que no puede parar de pensar en recetas: “Algo me pongo a hacer un montón de cosas en mi cabeza, pongo a hacer, no sé, un waffle. En la cabeza mientras que duermo”, contó entre risas.

PUBLICIDAD

El vínculo de los chicos con Ian trasciende la cocina. El joven jurado, que además desarrolla una carrera musical, descubrió que sus compañeros de reality son también sus fans. “Yo vi a todos los shows que tuvo. Todos, pero todos”, aseguró Juli, y hasta se animó a cantar en vivo uno de sus temas. Alma, por su parte, reveló: “Me aprendí todas las canciones que pudo haber subido”.

Ringo compartió su recorrido previo en la cocina: comenzó a los diez años con salsas para pastas, su especialidad, y desde ahí no paró. “Decidí entrar en el torneo bonaerense de mi escuela, en el cual gané, y en la segunda etapa quedé segundo”, relató. Cuando vio la convocatoria de MasterChef Junior, no lo dudó: “Quise tener los sueños”, resumió.

PUBLICIDAD

Lozano destacó la cantidad de inscriptos que tuvo el certamen: miles de chicos se anotaron y solo catorce lograron un lugar en la competencia. Ian Lucas reforzó el mensaje hacia los participantes: “Que aprovechen, que son muy poquitos y que se puedan mostrar. Nosotros estamos juzgando un plato”, aclaró. Y agregó, con humor: “Porque si es por ellos, son compradores encima. Son tremendos”.

Germán Martitegui, Ian Lucas y Maru Botana se mostraron emocionados por la llegada de esta nueva edición (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

Consultados sobre qué consejo le pedirían a Ian, que vivió la experiencia desde el otro lado de las hornallas, Renata fue directa: “Cómo vender tu plato”. El flamante jurado no esquivó el tema: Yo era un gran vendedor de platos. Yo me ponía ahí adelante y siempre tenés que defender”, reconoció. Su recomendación fue clara: “Por más que esté como esté, tienen que defenderlo siempre. Y es muy importante escuchar también, cuando pasamos por las estaciones o después las devoluciones”.

En el mismo programa Marixa Balli tuvo una charla con los tres jurados jurados coincidieron en el clima que se respira en el estudio. Maru Botana fue la primera en describir la experiencia: “El estudio está lleno de risas, de alegrías, de emoción. Creo que todos estamos como escuchándolos y mirándonos”, contó, y aseguró que la dinámica con los chicos transforma a todo el equipo: “Pasás a ser niño, ¿viste? Todos pasamos a ser niños. Se vive algo muy natural. Muy fresh. Fluye, ¿viste? Como que sale fácil”.

Germán Martitegui no ocultó su entusiasmo por el regreso: “Yo superfeliz. Quería hacerlo. Quería volver a hacerlo hacía mucho tiempo”, afirmó, y destacó el nivel de los participantes: “Los chicos que van a ver son maravillosos”. El chef reveló además que el efecto del programa se siente detrás de cámaras: “Todos salimos del primer programa y dijimos: ‘Esto directamente es una terapia. Hay que hacerlo todos los sábados’. Porque salís como recargado, contento, con alegría. Los chicos tienen esa energía que es muy linda”.

Ian Lucas, por su parte, reconoció que el cariño de los participantes lo desborda. Maru Botana lo graficó con una anécdota: “Te veo en el teatro, tengo tu disco, estuve en el YouTube. Todo. Todo”, imitó lo que le dicen los chicos. Balli sumó lo que observó en las grabaciones: “Los chicos que no llegan a la ventanilla. Ay, Ian Lucas, ¿no tenés el celu de Ian Lucas? Son tremendas”. El joven jurado confirmó esa conexión —“Se nota, se siente el amor ese desde el primer programa que grabamos”—, pero advirtió que eso no lo condiciona: “Tampoco hay que dejarse llevar por eso, ¿viste? Hay que juzgar ahí”. Martitegui cerró con una revelación: “Yo creo que Ian Lucas es mucho más estricto de lo que la gente cree”.

Temas Relacionados

Vero LozanoIan LucasMarixa BalliGermán MartiteguiMaru BotanaMasterChef Junior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wanda Nara puso en venta la camiseta que usó Mauro Icardi en la Selección y creó polémica por el precio: “Ex jugador”

La empresaria hace tiempo que decidió abrir las puertas de su armario y deshacerse de algunas de sus prendas. En medio de la guerra mediática con el delantero, la conductora tomó una contundente decisión

Wanda Nara puso en venta la camiseta que usó Mauro Icardi en la Selección y creó polémica por el precio: “Ex jugador”

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

La hija del exfutbolista publicó capturas del grupo de WhatsApp "Parte médico olivos" para cuestionar el pedido de absolución que formuló el abogado de su media hermana Jana durante los alegatos del juicio por la muerte del astro

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

Dalma Maradona volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”

La actriz se mostró enojada con su media hermana por el pedido que hizo para absolver de los cargos a Carlos Díaz, el psicólogo del 10

Dalma Maradona volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”

Mariana Genesio Peña contó cómo fue su inesperado encuentro con Tom Cruise: "Me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos mañana'"

La actriz viajó a Los Ángeles para la avant première de Digger junto a su pareja, Nicolás Giacobone, uno de los guionistas del filme de Iñárritu, y compartió los detalles de una charla que no esperaba

Mariana Genesio Peña contó cómo fue su inesperado encuentro con Tom Cruise: "Me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos mañana'"

Una tormenta que lo cambió todo: Santiago Do Rego contó cómo nació la vocación de Fernando Confessore

El meteorólogo de TN murió este viernes a los 58 años tras sufrir un infarto. Su compañero lo recordó entre lágrimas y reveló la historia que el pronosticador contaba sobre el día que decidió dedicarse al clima

Una tormenta que lo cambió todo: Santiago Do Rego contó cómo nació la vocación de Fernando Confessore

AMÉRICA

El preso político Marcos de la Luz denuncia cinco meses de trabajo sin salario en una prisión cubana

El preso político Marcos de la Luz denuncia cinco meses de trabajo sin salario en una prisión cubana

Fidel Castro admitió una década después su responsabilidad por la persecución contra homosexuales en Cuba en los años 60

Cuáles son los mares europeos con mayor riesgo de contaminación lumínica submarina

Guatemala presenta su primera estrategia nacional para conservar al jaguar y su hábitat hasta 2031

Cuando una mirada parece decir una cosa y una palabra otra: qué detectó un estudio sobre ansiedad social

MALDITOS NERDS

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

‘Control Resonant’ supera el millón y rompe el récord de ventas de Remedy

DEPORTES

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Uruguay estrenó las tarjetas virtuales: la revolución tecnológica que abrió un debate sobre las reglas en el fútbol

Los dos antecedentes polémicos del árbitro de Boca-Vasco da Gama en Brasil por las semifinales de la Copa Sudamericana

El calvario de una estrella del atletismo que debió retirarse por una enfermedad: “Se siente como si estuvieras a pocos días de la muerte”