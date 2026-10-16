Crimen y Justicia

Cayó la banda del yerno de “Sapo” Saravia en Rosario: seis detenidos y armas y drogas secuestradas

La PFA realizó 25 allanamientos simultáneos en Villa Banana y Roldán. Incautó dos revólveres, municiones, estupefacientes, 29 celulares y casi $1,7 millones

La PFA realizó 25 allanamientos en Rosario y detuvo a seis sospechosos de integrar una banda narco
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Seis hombres fueron detenidos esta semana durante 25 allanamientos realizados en Rosario y Roldán contra una organización acusada de vender droga en Villa Banana, en la zona oeste rosarina. En los procedimientos, además, los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron dos revólveres, municiones, dosis de cocaína y marihuana, teléfonos celulares, elementos para fraccionar estupefacientes y casi $1.700.000 en efectivo.

Los operativos apuntaron a una estructura que, según la investigación, quedó al frente de parte de la actividad de narcomenudeo en el barrio tras la caída del Clan Muñoz.

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Los investigadores ubican como principal sospechoso a un hombre identificado como yerno de Dalmacio “Sapo” Saravia, quien fue condenado a principios de este año a ocho años de prisión por liderar una red de venta de droga en Villa Banana y Vía Honda.

Las irrupciones se hicieron en viviendas situadas sobre el bulevar 27 de Febrero, el pasaje Gutenberg y las calles Gálvez, Lejarza y Servando Bayo, dentro de Villa Banana. También hubo un allanamiento en la calle General Juan José Valle, en Roldán.

Cayó la banda del yerno del "Sapo" Saravia
Tres de los sospechosos detenidos

Además de los dos revólveres y las municiones de distintos calibres, la PFA secuestró 29 celulares, documentación considerada relevante para el expediente y material vinculado al fraccionamiento de droga. Los seis detenidos son argentinos, mayores de edad, y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737.

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Los allanamientos fueron ordenados por la jueza María de los Ángeles Granato, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, a cargo de César Cabrera Molino. La pesquisa la realizó la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones.

Cayó la banda del yerno del "Sapo" Saravia
Los hombres están acusados de integrar la organización liderada por el yerno de Dalmacio “Sapo” Saravia

La causa se relaciona con las investigaciones abiertas sobre los grupos que se disputan la venta de droga y el control territorial en Villa Banana. En ese barrio fue asesinado el agente federal Rodolfo Manfredi durante un tiroteo ocurrido la noche del 11 de junio.

Manfredi, de 30 años, recibió tres disparos por la espalda cuando estaba de civil junto a otros dos efectivos en un pasillo cercano al cruce de 27 de Febrero y Gutenberg. Su compañero, E.V., de 34 años, resultó herido y un tercer policía logró ponerse a resguardo durante el ataque.

Por ese crimen fueron detenidos e imputados Luis Miguel Muñoz, Mario Ezequiel Peralta, Jorge Gustavo “Morcilla” Muñoz y Eduardo Rodolfo Muñoz, señalado como jefe de una organización que, para los fiscales, fue una reconfiguración de la estructura que había encabezado Saravia.

Eduardo Rodolfo Muñoz
Eduardo Rodolfo Muñoz

La investigación por el homicidio y la causa por narcotráfico continúan en trámite.

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