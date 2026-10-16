Quienes serán los invitados de “las mesazas”, PH y La Peña de Morfi de este fin de semana

La Noche de Mirtha, Almorzando con Juana, PH, Podemos Hablar y La Peña de Morfi preparan nuevas emisiones con figuras de la política, el espectáculo, el periodismo, la música y el deporte

Guardar

Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña de Morfi preparan una programación especial para el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, con mesas, entrevistas, música en vivo, cocina y humor. Eltrece y Telefe renovarán sus propuestas de fin de semana con invitados de la política, el espectáculo, el periodismo y el deporte.

En eltrece, Juana Viale volverá a conducir las dos emisiones vinculadas a la histórica mesa de Mirtha Legrand, quien se encuentra en recuperación. El sábado, desde las 21.30, estará al frente de La Noche de Mirtha, mientras que el domingo, a partir de las 13.45, presentará una nueva edición de Almorzando con Juana.

PUBLICIDAD

La mesa del sábado reunirá al periodista Marcelo Bonelli, al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a la periodista Tatiana Schapiro y a Alejandra Maglietti. La actualidad política tendrá un lugar destacado a partir de la presencia del mandatario cordobés, mientras que Bonelli y Schapiro aportarán sus miradas sobre los principales temas de la agenda nacional.

Maglietti, en tanto, participará de una conversación que combinará información, actualidad y aspectos vinculados al mundo del espectáculo. La abogada y modelo es una de las figuras habituales de la televisión argentina y suele alternar sus intervenciones entre contenidos de entretenimiento y asuntos de interés público.

PUBLICIDAD

Alejandra Maglietti será una de las invitadas de Juana Viale en La Noche de Mirtha este sábado por eltrece (Candela Teicheira)

Para el almuerzo del domingo, Viale recibirá al modelo y conductor Hernán Drago, al actor Santiago “Bocha” Caamaño, a la actriz Luisa Albinoni y a la periodista deportiva Alejandra Martínez. El encuentro reunirá perfiles diversos, desde la ficción y el teatro hasta el automovilismo y la conducción televisiva.

Albinoni llegará al programa mientras lleva adelante una gira con la obra Negociemos una historia de amor. La actriz cuenta con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, y su presente profesional estará entre los temas de la charla. Martínez, especialista en Fórmula 1, podrá referirse a la temporada de la categoría y a las novedades del deporte motor.

PUBLICIDAD

Luisa Albinoni, Hernán Drago, Santiago Caamaño y Alejandra Martínez participan en la emisión dominical de Almorzando con Juana

La propuesta televisiva del sábado también incluirá una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. El ciclo reunirá a Andy Chango, Mónica Gutiérrez, Gonzalo Heredia, Charlotte Caniggia y Luciana Rubinska para compartir experiencias personales, recorridos profesionales y temas de actualidad.

Andy Chango, cantante y compositor, se caracteriza por sus intervenciones sin filtros y por una carrera atravesada por la música y la actuación. El artista formó parte de MasterChef Celebrity el año pasado, experiencia que amplió su presencia en la televisión abierta.

Mónica Gutiérrez aportará su experiencia como periodista y conductora, mientras que Luciana Rubinska se sumará desde su especialización en deportes. Ambas podrán abordar distintos asuntos de la agenda mediática y deportiva, además de repasar momentos de sus respectivas carreras.

PUBLICIDAD

Charlotte Caniggia y el actor Gonzalo Heredia integran el grupo de invitados del sábado a la noche en Telefe

Por su parte, Gonzalo Heredia participará de la ronda de invitados luego de consolidar una trayectoria en ficciones nacionales y en el teatro. El actor mantiene una relación desde hace 16 años con Brenda Gandini, con quien formó una familia, y suele mantener un perfil reservado respecto de su vida privada.

Charlotte Caniggia también será parte de la emisión. La mediática, hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, tuvo una reciente participación en Gran Hermano Generación Dorada y podría referirse a su presente, a su vínculo con su hermano Alex y a la exposición pública de su familia.

Emanero, Rodrigo Tapari y la banda Bersuit Vergarabat ofrecen sus recitales en vivo en el estudio de televisión (Maximiliano Luna)

El domingo, Telefe ofrecerá además una edición especial de La Peña de Morfi por el Día de la Madre. Diego Leuco y Carina Zampini conducirán una jornada con números musicales, recetas, segmentos de humor y actualidad deportiva, en una propuesta pensada para acompañar el mediodía familiar.

PUBLICIDAD

Uno de los invitados será Emanero, quien obtuvo el Martín Fierro de la Música en la categoría Mejor Concepto Visual. El artista presentará un show en vivo en el estudio. La música también tendrá a Rodrigo Tapari, referente de la cumbia romántica, y a Bersuit Vergarabat, que interpretará parte de su repertorio.

La cocina estará a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes prepararán recetas para la fecha. Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola participarán de los segmentos de humor, mientras que Claudio “Turco” Husaín encabezará Lo del Turco, el espacio dedicado a las noticias deportivas.

Con estas propuestas, la televisión abierta concentrará durante el fin de semana una agenda que irá desde las entrevistas políticas y las conversaciones con figuras del espectáculo hasta los recitales en vivo y los contenidos especiales por el Día de la Madre.

PUBLICIDAD