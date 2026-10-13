Diego Presa estrena diez canciones de “Otra visión del monte”

Diego Presa presentará su nuevo disco Otra visión del monte en la sala Hasta Trilce de Buenos Aires

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El músico uruguayo Diego Presa presentará el próximo 30 de octubre, a las 22:30, su nuevo álbum Otra visión del monte en la sala Hasta Trilce, ubicada en Maza 177, en la ciudad de Buenos Aires. El disco, grabado en la capital argentina entre febrero y julio de este año, reúne diez canciones que recorren escenas cotidianas, el paisaje y preguntas existenciales.

Una formación ampliada para la presentación en vivo

Presa, nacido en Montevideo en 1975, subirá al escenario acompañado por una formación que expande los recursos habituales de la canción de autor. Junto a su voz, guitarra criolla y guitarra folk, se sumarán Nahuel Roht en guitarra criolla y guitarrón, Federico Terranova en violín y viola, y Ahmed Isa Juan Ravioli en guitarra criolla, buzuki, baglamás griego, ukelele, bajo, acordeón y arpa de boca.

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Ravioli, además de integrar la banda en vivo, estuvo a cargo de la producción artística del álbum. Las grabaciones se realizaron en el estudio La cocina de Beti, con la participación adicional de Checo Anselmi en contrabajo.

Diez canciones entre la memoria y el deseo

El repertorio de Otra visión del monte incluye los temas “El espacio”, “Santos lugares”, “Piedra y lava”, “El federal y la chalana”, “Ulises vuelve a partir”, “El fuego que prendimos”, “Sueño en DO#”, “San Luis de Canelones”, “Al filo de la medianoche” y “Nimes”. Una de las letras del disco propone: “Para encender el rito/paisaje abierto”.

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Sobre el resultado del trabajo, el artista Fidel Sclavo sostuvo: “Aquí está Diego Presa en su manifestación más completa, íntimo y colectivo”.

La trayectoria de un músico con raíces en el rock y la canción uruguaya

Presa es cofundador del colectivo interdisciplinario Buceo Invisible e integró la banda El Astillero junto a Garo Arakelian y Gonzalo Deniz, conocido artísticamente como Franny Glass. Desde 2021 mantiene una colaboración artística con la actriz y cantante Julieta Díaz, con quien editó dos álbumes conjuntos. Como solista, Otra visión del monte es su séptimo disco.

El álbum ya está disponible en plataformas digitales de streaming y tendrá, además, una edición en formato vinilo.

Información útil

Qué: presentación del álbum Otra visión del monte, de Diego Presa Cuándo: viernes 30 de octubre, 22:30 horas Dónde: Hasta Trilce, Maza 177, Buenos Aires Entradas: a la venta a través de Alternativa Teatral.

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