Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Lily King y la novela que revive el vértigo amoroso de los 20 años

En diálogo con Infobae, la autora de “Corazón el enamorado” reflexiona sobre los lazos que marcan una etapa decisiva de la vida, su proceso creativo y la importancia del amor en tiempos modernos

Lily King afirmó que Corazón el enamorado nació de la pregunta sobre qué queda de la persona que fuimos a los 22 años - (Composición fotografia: Ediciones Urano//© Eloise King-Clements))
Lily King afirmó que Corazón el enamorado nació de la pregunta sobre qué queda de la persona que fuimos a los 22 años - (Composición fotografia: Ediciones Urano//© Eloise King-Clements))
Guardar

“Estaba un poco nerviosa de no poder hacerlo, de no poder acceder a mi yo de 22 años. Ella está muy lejos de mí ahora”, manifestó la autora estadounidense Lily King en conexión videollamada con Infobae.

Con esa confesión, abrió la puerta a lo que es, en el fondo, la pregunta central de Corazón el enamorado (publicado originalmente bajo el título: Heart the Lover): qué queda de la persona que fuimos cuando el mundo todavía era una promesa abierta, cuando el amor y la amistad se vivían sin red y las decisiones tenían el peso de lo irreversible. Su séptima novela, best seller instantáneo del New York Times y una de las obras de ficción más celebradas del último año en el mundo anglosajón, llega ahora al público hispanohablante con esa misma pregunta intacta.

PUBLICIDAD

Corazón el enamorado surgió de un bloqueo creativo de Lily King y se convirtió en un best seller del New York Times - (Ediciones Urano)
Corazón el enamorado surgió de un bloqueo creativo de Lily King y se convirtió en un best seller del New York Times - (Ediciones Urano)

El libro, paradójicamente, nació de todo lo contrario a la euforia de los 20: la desilusión. King estaba atascada en otra novela cuando, en un momento de bloqueo, dio vuelta su cuaderno y empezó de cero. “Fue realmente una emoción de frustración y una sensación de fracaso. Simplemente di vuelta mi cuaderno y empecé algo nuevo”, contó durante la entrevista. Esa escena universitaria que surgió casi por impulso se convirtió en el punto de partida de una historia que hoy figura como finalista del PEN/Faulkner Award y del Women’s Prize for Fiction.

La historia sigue a una estudiante universitaria anónima a quien apodan “Jordan”, una joven de escritura creativa, tímida e ingenua, que en su último año de universidad conoce a Sam y Yash, dos chicos brillantes con esa gracia pretenciosa propia de quienes descubren las grandes ideas por primera vez. Los tres forman un triángulo donde la amistad y el deseo se superponen sin aviso.

PUBLICIDAD

La novela Corazón el enamorado sigue a Jordan, una estudiante universitaria que entabla con Sam y Yash un triángulo entre amistad y deseo - (instagram.com/lilykingbooks)
La novela Corazón el enamorado sigue a Jordan, una estudiante universitaria que entabla con Sam y Yash un triángulo entre amistad y deseo - (instagram.com/lilykingbooks)

Lo que empieza como una relación intensa y sincera —la clase de amor que en esa etapa de la vida suele parecer eterno— termina por chocar con una verdad que la juventud no sabe ver: que uno apenas es responsable de sí mismo a esa edad, y que las decisiones tomadas en ese vértigo dejan marcas que duran décadas.

Años después, ya escritora consagrada, casada y con hijos, Jordan deberá enfrentar el regreso de ese pasado cuando menos lo espera. King construye así una historia que oscila entre la ternura de los primeros amores y el peso de las elecciones adultas, donde un romance universitario carga con una importancia que va mucho más allá de sus protagonistas.

La historia retoma un vínculo con Escritores y Amantes y ofrece una nueva vida a un personaje de la novela anterior de King
La historia retoma un vínculo con Escritores y Amantes y ofrece una nueva vida a un personaje de la novela anterior de King

La conexión con Escritores y Amantes (Writers & Lovers, 2020), la novela anterior de King que la convirtió en nombre de culto en Estados Unidos y Reino Unido, tampoco estaba en los planes. Apareció sola, escrita por accidente en el cuaderno de notas. “Escribí un nombre de Escritores y Amantes ahí, y me sorprendí muchísimo. Recuerdo haber mirado mi cuaderno y pensar: ‘¿Cómo puede ser que esté casada con él?’”, recordó. Al principio resistió la idea; con el tiempo la dejó ganar. Corazón el enamorado puede leerse de forma completamente independiente, aunque quienes ya conocen la anterior historia encontrarán en esta novela una segunda vida para un personaje que ya amaban.

Más allá del romance, uno de los ejes del libro es precisamente eso que los 20 años tienen de único: la amistad que sobrevive al amor, o que lo contiene. “Me interesaba muchísimo su amistad, y que esa amistad pudiera sobrevivir a un triángulo amoroso, porque creo que tan seguido no lo hacen”, dijo King. “Su amistad era igual de importante, si no más importante. Desde el principio supe que así sería”.

Lily King sostuvo que en Corazón el enamorado la amistad tiene un peso igual o mayor que el romance dentro del triángulo amoroso - (instagram.com/lilykingbooks)
Lily King sostuvo que en Corazón el enamorado la amistad tiene un peso igual o mayor que el romance dentro del triángulo amoroso - (instagram.com/lilykingbooks)

La parte más difícil del camino fue, justamente, volver a habitar a Jordan en su juventud. King conoce bien esa vorágine: creció en una familia caótica, con muchos divorcios y recomposiciones, y fue en esa etapa de la vida donde encontró en la escritura una forma de procesar lo que no sabía cómo nombrar. “Creo que la escritura me dio una voz a una edad temprana y una manera de sacar los sentimientos que tenía. Creo que es algo muy físico”, dijo. A medida que Jordan envejecía en la narración, la distancia con esa versión joven se acortaba: King se sentía más cercana a las presiones de la maternidad y a ese momento en que el pasado irrumpe en el presente sin pedir permiso.

El proceso creativo de la autora se mantiene igual desde sus primeros libros: escribe a lápiz, en cuadernos, con notas al dorso. Cada novela comienza con una tensión entre dos personas, nunca con un personaje solo. Con los años, lo que incorporó fue la capacidad de silenciar al crítico interno que, alrededor de los dos tercios del libro, le dice que todo está fallando. “Lo único que aprendí es a ignorar esos sentimientos”, dijo. “Hay escritores realmente grandes en este mundo que nunca publicaron nada porque ese crítico está muy desarrollado y le hacen demasiado caso. Y eso me parte el corazón”.

La autora explicó que la escritura le dio una voz en su juventud y que ese proceso la ayudó a construir a Jordan en distintas etapas de su vida - (instagram.com/lilykingbooks)
La autora explicó que la escritura le dio una voz en su juventud y que ese proceso la ayudó a construir a Jordan en distintas etapas de su vida - (instagram.com/lilykingbooks)

Corazón el enamorado figura en la lista larga del National Book Critics Circle Award y del Joyce Carol Oates Prize, y fue preseleccionada para el Women’s Prize for Fiction. King tiene un nuevo proyecto en marcha, aunque prefirió no revelar detalles: “Si alguna vez logro que sea como está en mi cabeza, va a ser mucho mejor que cualquier cosa que haya escrito”.

Ante la pregunta de qué sentimiento espera que perdure en sus lectores al cerrar el libro, King no tiene una respuesta única. “Quiero que el lector lea el libro y aplique sus propias experiencias, su propia imaginación. Se convierte en su propia historia y en su propio viaje emocional”, dijo. Para King, Corazón el enamorado es también una invitación a recordar el valor de las relaciones humanas en una sociedad donde la violencia y la fragmentación entre las personas marcan el clima cotidiano. “Creo que escribir sobre el amor, sobre las formas en que nos cuidamos, es muy importante que la gente lo recuerde ahora”, comentó.

Temas Relacionados

Lily KingNovela contemporáneaLibros de romanceLiterturaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luisa Valenzuela: “Si no vemos esta realidad desde un lugar creativo, nos come”

La escritora argentina de 87 años acaba de reeditar “Cambio de armas”, un emblemático libro de cuentos escritos durante la dictadura. Los tiempos oscuros, el presente terrible y la literatura inagotable. “No hay que dejarse llevar por la imaginación perversa”, sostiene

Luisa Valenzuela: “Si no vemos esta realidad desde un lugar creativo, nos come”

“El gesto final”: sabemos quién la mató, pero no por qué

Agustín De Luca escribe un inquietante policial psicológico alrededor de un crimen sin explicación aparente. Un hombre mata a una desconocida y lo confiesa, pero el verdadero misterio será descubrir qué hay detrás de ese acto y hasta dónde puede llegar la obsesión por encontrar una respuesta

“El gesto final”: sabemos quién la mató, pero no por qué

Un audio desde el baño, un mail enviado sin querer y la lección que dejó cada papelón en la vida de una escritora

En “El libro de los papelones”, aparecen recuerdos de autores como María Moreno, Daniel Saldaña París, Daniel Guebel, Andrés Barba y Luna Miguel. Acá reproducimos el texto Mercedes Halfon

Un audio desde el baño, un mail enviado sin querer y la lección que dejó cada papelón en la vida de una escritora

Llegaron sin nada a Nueva York y se convirtieron en chefs, gerentes y padres de universitarios

La obra editada por Marc Meyer sigue a trabajadores que alcanzaron Estados Unidos en condiciones extremas y terminaron al frente de salones, con relatos que mezclan esfuerzo, nostalgia y vida cotidiana

Llegaron sin nada a Nueva York y se convirtieron en chefs, gerentes y padres de universitarios

El Premio Hebe Uhart consolida su alcance y revela los ganadores de su cuarta edición

“Un mundo por destruir”, de Alfredo Merlo, se alzó con el primer premio, mientras que “Entonces mi vida vendrá hacia mí”, de Viviana Bernadó, obtuvo una mención especial en el concurso que organiza Ediciones Bonaerenses desde 2023

El Premio Hebe Uhart consolida su alcance y revela los ganadores de su cuarta edición

DEPORTES

El futuro de Julián Álvarez: de la “desesperación” del Atlético de Madrid a la condición que puso el Arsenal y un guiño al Barcelona

El futuro de Julián Álvarez: de la “desesperación” del Atlético de Madrid a la condición que puso el Arsenal y un guiño al Barcelona

Un 5-1 ante San Pablo y eliminación por sorteo: el detrás de escena de la goleada más importante de la historia de Boca a nivel internacional

Una tormenta tropical, un vuelo de alto riesgo y un gol mítico que no vio: la increíble historia del regreso de Maradona al Azteca

Enorme actuación de Di María: los dos goles en 10 minutos con los que Rosario Central remontó el partido ante Talleres en Córdoba

Golpe contra el muro y 12 vuelcos: el espeluznante accidente en una carrera en Olavarría

TELESHOW

La escapada romántica de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Brasil: pétalos de rosa y descanso junto al mar

La escapada romántica de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Brasil: pétalos de rosa y descanso junto al mar

Un versus con historia previa: Tamara Paganini y Sol Abraham definieron el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada

Valentina, la hija de Mario Pergolini, audicionó en Popstars con un clásico de Britney Spears: “Estoy súpercontenta”

Palito Ortega recordó la promesa que Frank Sinatra le hizo y cumplió: “Si necesitás un garante en Estados Unidos, llamame”

Así comenzó Popstars: las participantes que brillaron, las que patinaron y el momento viral de Martín Cirio

INFOBAE AMÉRICA

Asaltaron un banco en Uruguay en un minuto: en la fuga chocaron y robaron el auto a una familia para escapar

Asaltaron un banco en Uruguay en un minuto: en la fuga chocaron y robaron el auto a una familia para escapar

Chile enviará una protesta a Argentina por los comentarios de un alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes

“No tenemos suficiente personal”: la alarma de los bomberos forestales ante el avance de los incendios en Estados Unidos

El canciller de Omán llega a Irán para negociar la reapertura de Ormuz en plena ofensiva económica de EEUU contra Teherán

Netanyahu elogió las nuevas sanciones de EEUU contra Irán y respaldó el aumento de la presión económica sobre el régimen