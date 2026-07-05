“Entre pasados” reúne obras inéditas y antológicas de Cristina Piffer en MUNTREF

La muestra “Entre pasados” reúne obras inéditas y antológicas de Cristina Piffer en el MUNTREF

La muestra Entre pasados reúne obras inéditas y antológicas de Cristina Piffer en el MUNTREF y propone una lectura de la historia argentina desde sus zonas omitidas, a partir de una obra que indaga la violencia política e institucional y pone en primer plano cuerpos y voces borrados por los relatos oficiales del pasado.

La exposición se presenta en la sede Hotel de Inmigrantes de MUNTREF y articula piezas nuevas con trabajos ya reconocidos dentro de la trayectoria de Piffer. El eje de ese recorrido es la revisión de memorias silenciadas y de formas de exclusión inscritas en la historia nacional.

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Cristina Piffer (Buenos Aires, 1953) desarrolla una práctica como artista visual, investigadora y arquitecta. Su trabajo fusiona investigación histórica y minimalismo conceptual para examinar la violencia política argentina y las memorias desplazadas de los relatos dominantes.

Bárbaro (2018)

La obra de Piffer se distingue por el uso de materiales de fuerte carga simbólica y orgánica, entre ellos grasa, sangre deshidratada y registros de archivo. Esa combinación le permite interrogar la violencia política e institucional y volver visibles sujetos históricamente excluidos de los discursos oficiales.

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Según el texto curatorial de Diana Wechsler, la exposición parte de la idea de que un mismo momento histórico admite lecturas distintas según la perspectiva elegida. Wechsler escribe: “Un mismo momento histórico, según la perspectiva que se elija, puede convocar cuestiones diversas y arrojar luz o sombra sobre tramos de aquella historia. Partiendo de una legitimidad ética, inclusión y exclusión son parte de cualquier ensayo histórico (sin caer, sin embargo, en un relativismo extremo que terminaría validando cualquier relato)”.

En ese mismo texto, Wechsler define la muestra como un “ensayo visual” que explora formas de contar algunos tramos de la historia argentina desde “las zonas desatendidas, en las fisuras, en el entre que reside en los archivos”. También sostiene que la recuperación de huellas opera como indicio capaz de producir, “entre imágenes, sonidos y materialidades, un shock de sentido” sobre aspectos que constituyen a la sociedad en términos históricos y culturales.

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De la serie "Actas"

Ese planteo curatorial organiza el núcleo de la exposición: no una cronología lineal, sino una confrontación con latencias del pasado. La propuesta busca desajustar relatos cerrados y exponer aquello que quedó fuera de la versión oficial.

Formada en arquitectura e historia en la Universidad de Buenos Aires y bajo la guía del artista Alejandro Puente, Piffer cuestiona en su obra relatos oficiales del siglo XIX, entre ellos el genocidio de los pueblos originarios. Su producción establece un contraste entre materiales orgánicos viscerales y soportes industriales asépticos.

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Entre esos materiales figuran grasa refinada, carne, tripas y sangre vacuna en polvo, junto con bloques de acrílico, formol o mesadas de acero inoxidable que evocan morgues. A esa tensión suma una transcripción rigurosa de documentos de archivo.

De la serie "Braceros"

Entre sus obras y exhibiciones destacadas aparecen Senda patria de 1999, la instalación 41 millones de hectáreas de 2010, su muestra antológica en el Malba en 2011 y Margarita, reconocida con el Premio 8M en 2022. Ese recorrido la ubicó en las principales colecciones institucionales del país.

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Además de su producción individual, Piffer sostiene una intervención activa en el espacio público junto a colectivos artísticos como Artistas Solidarios y Colectivo Cuatro. También recibió el Premio Konex.

*Entre pasados, de Cristina Piffer, en MUNTREF- Sede Hotel de Inmigrantes (Av. Antártida Argentina s/n, entre Dirección de Migraciones y Buquebus, Puerto Madero, CABA). De miércoles a domingos: 11:00 a 18:00 hs. Entrada: Libre y gratuita.

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