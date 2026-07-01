Por qué Quentin Tarantino eligió una canción de David Bowie para el momento más incendiario de Bastardos sin Gloria

La combinación de una canción emblemática de David Bowie y el estilo narrativo de Quentin Tarantino dio lugar a una de las escenas más recordadas de Bastardos sin Gloria (Crédito: Eros Chew vía YouTube)

La relación entre música y cine alcanza una de sus expresiones más sofisticadas en la obra de Quentin Tarantino. El director estadounidense no solo utiliza canciones para acompañar escenas, sino que construye momentos memorables a partir de piezas que adquieren nuevos sentidos en pantalla.

Un ejemplo emblemático es el uso de “Cat People (Putting Out The Fire)”, de David Bowie, en ‘Bastardos sin Gloria’, donde la música trasciende su origen y se convierte en un motor narrativo clave.

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El método Tarantino: referencias y reconstrucción

La selección musical en el cine de Tarantino responde a una lógica particular. Espinof sostiene que el director estructura sus películas como si tejiera conexiones entre referencias culturales, cinematográficas y musicales.

Tarantino construye su universo fílmico reconfigurando referencias musicales y cinematográficas para darles nuevos sentidos dentro de sus historias (REUTERS)

Esta manera de trabajar, comparable a la de un pinchadiscos, permite que cada canción insertada en sus historias no solo acompañe, sino que dialogue activamente con las imágenes y el relato general.

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En el caso de ‘Bastardos sin Gloria’, Tarantino apostó por una canción que no pertenecía a la época ni al contexto de la Segunda Guerra Mundial. “Cat People (Putting Out The Fire)” había sido escrita por Bowie para la película ‘El beso de la pantera’ en 1982, fruto de un encargo de Giorgio Moroder y Paul Schrader.

Su letra, cargada de imágenes sobre impulsos intensos y conflictivos, se había integrado originalmente en los créditos finales de ese filme, limitando su potencial narrativo.

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Bowie, cine y reinvención musical

La trayectoria de Bowie en los años ochenta y su paso por el cine marcaron la creación y evolución de “Cat People”, una canción que trascendió su origen (Grosby Group)

A comienzos de los ochenta, David Bowie atravesaba una etapa de experimentación, alternando proyectos teatrales y cinematográficos. La colaboración con Moroder para ‘El beso de la pantera’ significó un regreso al estudio para componer e interpretar un tema principal con alto contenido simbólico.

Aunque la canción logró ingresar en las listas de éxitos, Bowie decidió volver a grabarla junto a Nile Rodgers para su exitoso álbum ‘Let’s Dance’, buscando una versión que respondiera más a sus expectativas artísticas.

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Mientras tanto, la pieza quedó asociada a su origen cinematográfico hasta que Tarantino la recuperó para un uso radicalmente distinto. El director, que había lamentado en su época de videoclub la falta de una secuencia memorable con esa música, encontró la oportunidad de resarcirse en ‘Bastardos sin Gloria’.

Una escena construida alrededor del fuego

La secuencia de Shosanna en Bastardos sin Gloria utiliza la potencia de la música para potenciar el clima de venganza y tensión en pantalla (REUTERS/Eric Gaillard)

La inclusión de “Cat People” en ‘Bastardos sin Gloria’ marca uno de los clímax de la película. Shosanna Dreyfus, interpretada por Mélanie Laurent, planea y ejecuta su venganza contra la cúpula nazi reunida en su cine parisino.

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La canción de Bowie suena en el momento en que la protagonista prepara el incendio que arrasará con sus enemigos, estableciendo una correspondencia directa entre la letra y la acción.

Tarantino explicó en entrevistas cómo selecciona la música para sus películas, destacando que busca evitar elecciones previsibles. En este caso, sin embargo, optó por una canción cuya energía y mensaje coincidían de manera precisa con la intensidad de la escena. La resignificación de “Cat People” no responde solo a un capricho estético, sino a una integración plena en el recorrido emocional del personaje.

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Impacto narrativo y transformación simbólica

La integración de la canción redefine el significado del fuego en la historia y convierte la música en un recurso clave para la narrativa

La fuerza de la secuencia reside en la capacidad de la música para transformar no solo el tono de la escena, sino también el significado de la canción.

El fuego, tanto literal como metafórico, se convierte en símbolo de justicia y ruptura con el pasado, y la pieza de Bowie deja atrás su función original para acompañar el acto decisivo de Shosanna.

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Con esta operación, Tarantino logra que la canción adquiera una nueva vida en la memoria colectiva, desligándose de su uso anterior. El cineasta prescinde de la fidelidad histórica para centrarse en la construcción de una victoria simbólica y catártica, donde la música se convierte en aliada narrativa.

El legado de una elección musical

El uso de “Cat People” en Bastardos sin Gloria ejemplifica cómo la música puede transformar la percepción de una escena y dejar huella en el cine contemporáneo

El uso de “Cat People (Putting Out The Fire)” en ‘Bastardos sin Gloria’ ilustra cómo una canción puede trascender su contexto original y redefinir el sentido de una escena.

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El proceso creativo de Tarantino, sustentado en la búsqueda de referencias y la reinvención de materiales ajenos, ofrece una lección sobre la potencia narrativa de la música en el cine contemporáneo.

Así, la obra de Bowie adquiere un nuevo significado y permanece asociada a uno de los momentos más recordados del cine reciente.