Sorpresa: una versión argentina de la Guerra de Troya se publicará en Grecia, cuna de ese relato

La guerra de Troya ilustrada, versión hecha en Argentina

Vender naranjas al Paraguay, dice el dicho popular, venderle a alguien lo mismo que fabrica. Suena a hazaña, pero ¿y si tus naranjas son tan buenas que un catador de excelencia las quiere? Algo así pasó con La guerra de Troya, el libro ilustrado que hicieron el escritor Nicolás Schuff y la ilustradora Mariana Ruiz Johnson, los dos nacidos en Buenos Aires, y que publicó la editorial argentina Siglo XXI. Naranjas al Paraguay: la editorial griega Metaixmio acaba de comprar los derechos para publicar ese libro, que cuenta, de otro modo, la historia que Homero narró en La Ilíada.

“Cuando vi una publicación sobre el libro, me enamoré de la portada y me puse en contacto con Siglo XXI”, cuenta a Infobae Evi Gkinopoulou, Gerente de derechos internacionales de esa editorial . “Tras leer el libro completo junto con nuestro equipo, supimos que esta serie encajaba a la perfección con Metaixmio. Inteligente, fácil de leer, divertida y con unas ilustraciones preciosas. Un enfoque diferente al que estábamos acostumbrados”.

"La Guerra de Troya", una historia dentral de la humanidad que vuelve a Grecia tras pasar por Argentina.

El proyecto -contar otra vez, desde Sudamérica, la Guerra de Troya- puede parecer ambicioso pero nació de manera muy simple: “Un día vino Nico Schuff a la editorial y me dijo que tenía un proyecto con Mariana y que había dos páginas desarrolladas”, cuenta Laura Leibiker, directora de Siglo para chicos, la sección infantil y juvenil de Siglo XXI. “Y nos trajo las primeras dos o tres dobles Troya. Me quedé maravillada , por las ilustraciones, por el texto, pero sobre todo porque yo, viniendo de editoriales escolares, sé, ue siempre hay una búsqueda de cómo llegar con los clásicos a los chicos".

Clásicos e historieta, todo junto, le pareció a la editora una gran idea. “Sobre todo hecho por estos dos autores: Schuff conoce muy bien la escuela, sabe desarrollar adaptaciones, se ha especializado en eso, si bien también publica sus propios textos. Y es un gran estudioso”.

"La guerra de Troya", momentos épicos.

Y la ilustradora, dice Leibiker, “es deliciosa, detallista, reconocida en todo el mundo, capaz de dedicarle tiempo y mucho estudio a un proyecto tan complejo como este”.

Así salen las cosas: con talento, con trabajo, con tiempo. Tuvieron que leer, investigar. En editorial sumaron a Luciano Padilla, un editor “que también sabe muchísimo de mitología”, dice Leibiker. Entre todos, y con la diseñadora Valeria Bisutti, encontraron cómo narrar esa historia griega que es, claro, una parte fundante de la Historia de la Humanidad.

“Hubo que tomar decisiones sobre los yelmos, sobre las espadas, sobre las cabelleras, sobre cómo disponer los cuerpos, sobre qué existía y qué no existía en ese tiempo... discutirmos un montón”, cuenta Leibiker. Y cuando terminaron avanzaron e hicieron Las aventuras de Ulises, es decir, lo que Homero cuenta en La Odisea.

La editora se ríe: “Primero apareció una editorial interesada de Italia, después apareció Francia, luego Alemania. Cuando pasó el inglés ya nos llamó mucho la atención.Fue al portugués. Y cuando llegó el griego nos empezamos a matar de la risa... no lo podíamos creer.”

"La Guerra de Troya,en otros idiomas, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como la cosa funcionó, la ilustradora hizo una versión en color -en principio había salido en blanco y negro- para el exterior y en junio habrá una edición especial de los dos textos juntos, a color, en una cajita como de regalo, de la que -shh- algunos ejemplares se conseguirán en la Feria del Libro, que arranca el próximo 23.

“Estamos trabajando en un tercer libro y yo espero que muchos más, porque a mí me encantaría que hubiera uno sobre mitos nórdicos”, dice la editora, ya envalentonada. “Parece que encontramos algo interesante y que por eso el libro tiene tantas posibilidades de viajar ahora hacia diferentes culturas”.

La Guerra de Troya, de Nicolás Schuff y Mariana Ruiz Johnson, traducida al griego -Ο Τρωικός Πόλεμος-, saldrá en octubre y ahora está en plena traducción Por eso, explican, todavía no hay tapas ni interiores para ver. Desde Grecia, Evi Gkinopoulou dice que le tiene mucha fe. Y saca pecho: “Nos enorgullece que nuestra cultura todavía pueda inspirar”.