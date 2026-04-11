En ‘Los testamentos’, dos adolescentes ven el mundo distópico de Gilead de otra manera

El legado continúa. Súmate a esta nueva generación de jóvenes poderosas. LosTestamentos: De las hijas de Gilead, nueva serie, estreno 8 de abril. (Disney Plus)

“Nada es más poderoso que una adolescente”. Ese es el mensaje de Los testamentos, la nueva continuación de El cuento de la criada, que concluyó el año pasado.

Retomando la historia cuatro años después, Los testamentos sigue la madurez de Agnes (Chase Infiniti), la hija adolescente secuestrada de June (Elizabeth Moss) y Luke (O-T Fagbenle), que ha sido criada en Gilead. En la Escuela Tía Lydia para chicas prepúberes y en su hogar claustrofóbico, Agnes navega la vida como hija de un comandante, viviendo bajo una vigilancia asfixiante.

En Tía Lydia, Agnes está rodeada de chicas adolescentes conocidas como “Plums”, todas vestidas con vibrantes vestidos morados, que se están entrenando para convertirse en Esposas de hombres mayores. Daisy (Lucy Halliday), criada en Toronto, es reclutada por June para infiltrar Gilead. La relación entre las dos chicas pone en evidencia la ambivalencia de Agnes sobre su estatus y destino y, con el tiempo, las curiosidades e ideologías que ellas cultivan junto con el resto de la hermandad se convierten en su salvación y en una amenaza latente para Gilead.

Los testamentos está basado en la novela ganadora del Premio Booker de Margaret Atwood, publicada 34 años después de El cuento de la criada, durante la popular transmisión televisiva de esa serie. Bruce Miller, quien adaptó ambos libros para la pantalla, percibió la gran diferencia entre el mundo de Agnes y el de su madre.

En 'Los testamentos', la serie de Hulu basada en la novela de Margaret Atwood, las adolescentes enfrentan los desafíos de crecer en la opresiva sociedad de Gilead

“Estas chicas están en la cima de la sociedad de Gilead, y en un mundo que está construido para lucir hermoso para ellas. Y aun así, es un infierno”, dijo. “Les enseñan a ser optimistas y a mirar hacia el futuro. En El cuento de la criada, rezabas por alguien que había sido traumatizada solo para escapar. Aquí, creo que rezas para que estas chicas mantengan su carácter de niñas, sus amistades, todas esas cosas para las que las entrenaron a no hacer. Han construido aquí una muy buena vida. Y cuando esa vida empieza a desmoronarse, no van a dejar que eso ocurra”.

Con su enfoque en las posibilidades y vulnerabilidades de las adolescentes, Los testamentos se siente tan presente y previsor como siempre. En una reciente entrevista en video, Chase Infiniti, de 25 años, la estrella revelación de la película Una batalla tras otra, y la actriz escocesa emergente Lucy Halliday, de 22 años, hablaron sobre su versión de Gilead, el mantener la confianza juvenil y la presión de no arruinar el material original. Estos son extractos editados de la conversación.

—¿Les intimidó el éxito de esas novelas y del programa de televisión? ¿Y quién las ayudó a navegarlo?

HALLIDAY: Creo que ambas sentimos definitivamente un peso de responsabilidad al ingresar en esto, porque El cuento de la criada fue querida por muchísimas personas, y ninguna de las dos quería ser el engranaje que arruinara esa máquina. También tuvimos la suerte de que Elisabeth Moss fuera productora ejecutiva de nuestro programa. Si teníamos alguna pregunta, podíamos acercarnos a ella. Nos dio el espacio para meternos en estos personajes y la seguridad de que no estropearíamos nada. Día a día, especialmente al principio, Mike Barker fue increíblemente útil porque fue tan clave en El cuento de la criada, dirigiendo nuestros primeros tres episodios y el final.

INFINITI: Se podía notar que realmente ama la historia y a estos personajes. Además de eso, sentimos que realmente nos quería a nosotras como individuos y como jóvenes actrices, y quería estar ahí para protegernos y guiarnos tanto como pudiera, ya que ha estado en ese mundo tanto tiempo. Se acercó a nosotras desde cero y nos decía: “¿Qué necesitan? ¿Qué puedo ayudar a aclarar?

Chase Infiniti y Lucy Halliday exploran el potencial y las amenazas de la juventud femenina en un régimen totalitario en la serie

—¿Cómo fue interpretar a una adolescente en Gilead?

INFINITI: Gran parte de lo que vive Agnes es, en concreto, universal. Tener un enamoramiento por primera vez, pasar por la pubertad y experimentar amistades con la intensidad con la que ella lo hace. Volver a eso, después de haberlo vivido yo misma cuando tenía su edad, fue muy refrescante. Y fue especialmente bonito cuando estábamos en escenas con todas las chicas, porque de verdad sentías que literalmente estabas de vuelta en la secundaria.

Como hay tantos temas pesados en la serie, desde la perspectiva de la audiencia, hay un sentido más fuerte de ligereza porque también sigues a chicas que nunca han perdido nada, o ni siquiera se dan cuenta de que han perdido algo. Mientras que El cuento de la criada está contado desde la perspectiva de alguien que lo ha perdido todo y lucha por recuperar cualquier retazo de su pasado. Aquí ves Gilead bajo una luz positiva, en la mejor forma posible, a través de las hijas de comandantes de alto rango.

HALLIDAY: Cuando Daisy llega a Gilead, obviamente tiene que fingir y asimilarse. Pero lo que era muy importante para mí en mis conversaciones con Bruce [Miller] era que ella nunca pierda la esencia de quien era antes de llegar aquí. Y aunque no siempre puede mostrarlo completamente, queríamos encontrar oportunidades para seguir dejando rastros de eso.

—¿Algún aspecto de su propia adolescencia influyó en su personaje?

INFINITI: Luché para que Agnes usara una cofia. Al principio, no había un gorro para que ella durmiera, y yo dije: “Eso no es realista para alguien con su tipo de cabello”. Así que creamos una cofia para ella. También sabía que parezco más joven cuando llevo el pelo en trenzas, y puedes manipularlas como sea necesario. Realmente quería asegurarme de que ver textura fuera algo con lo que la gente pudiera identificarse en la pantalla. Y espero que la gente lo vea y diga: “Oh, su cabello se parece un poco al mío”.

—Sus personajes comienzan la historia en lugares completamente diferentes: Agnes como hija de comandante en Gilead, Daisy como huérfana en Toronto. ¿Cómo imaginaron el cruce de sus arcos de personajes?

INFINITI: Despertar es una palabra bastante adecuada para Agnes porque puede aplicarse tanto a cosas que suceden en su vida como a ese momento de la adolescencia y la pubertad en el que piensas: “Oh, las cosas están cambiando muy rápido, y solo trato de orientarme”. Aprende de la capacidad de Daisy de ser directa y no rehuir de seguir su intuición. Escuchar a su intuición es algo que Agnes ha reprimido toda su vida; Daisy actúa según la suya. Eso realmente ayuda a Agnes.

HALLIDAY: Daisy llega a Gilead con una idea preconcebida muy fuerte sobre quiénes cree que son estas chicas, basada en información que tenía de su casa. Las ve con desinterés y disgusto. Rápidamente se da cuenta de que no puede vivir sin amistad ni comunidad.

—¿Qué aprendieron la una de la otra?

HALLIDAY: Ella me enseñó la importancia de usar la voz, defenderte y ser tu mayor apoyo, y que nunca hay un lugar demasiado grande como para que no puedas alzar la voz allí. Cuando terminamos de filmar, yo ya era una persona diferente en lo que respecta a ese enfoque.

INFINITI: Aprendí de Lucy a no perder ese sentido de alegría. Me pasó lo mismo trabajando con Ann Dowd [quien interpreta a la directora de la escuela, Tía Lydia], que es ese raro rayo de sol. Con ellas, sientes una emoción que literalmente rebota en el set. Realmente admiraba eso de Lucy porque incluso en los días en los que estaba muy cansada o agotada, ella llegaba al set con ese espíritu que animaba a mí, al equipo y al resto del elenco. Eso te revitaliza de alguna manera y te saca de la rutina.

La serie retrata los retos universales de la adolescencia femenina, trascendiendo las fronteras de Gilead y mostrando la importancia de la comunidad y la amistad

—¿Cómo creen que resuena hoy esta historia?

HALLIDAY: Muestra la dificultad de ser una adolescente y cómo se las percibe en la sociedad. Hay tantas generalizaciones y suposiciones proyectadas sobre las chicas de esa edad, y la mayoría de ellas nunca son en realidad acertadas. Es duro atravesar esa etapa de la vida. Y siento que la serie logra mostrar el carácter universal de las luchas de la adolescencia femenina y cómo esos hitos trascienden las fronteras de Gilead.

INFINITI: Hace no mucho me hicieron una entrevista donde alguien me preguntó: “¿Cómo fue canalizar la perspectiva de una chica que vive en un mundo donde las mujeres nunca son iguales a los hombres?” Y respondí: “Bueno, técnicamente, así es la sociedad ahora”. Eso siempre estuvo presente en nuestras mentes.

—¿Qué significa para ustedes la idea culminante de que “nada es más poderoso que una adolescente”?

HALLIDAY: Ojalá no perdiéramos aquella confianza, seguridad y empuje que teníamos en esa etapa de la vida. Ojalá pudiéramos embotellarlo, porque si, como adultas, las mujeres siguieran sintiéndose así, podríamos estar dirigiendo todo, como deberíamos hacerlo. A medida que pasa el tiempo, nuestras narrativas nos dicen que debemos diluir esos sentimientos. Pero ese poder, esa determinación y ese fuego son tan valiosos para nosotras.

INFINITI: Cuando estaba en la secundaria, gran parte de mi fuerza venía de mis amigas y las conexiones que creábamos, porque, si lo piensas, las cosas que puede conseguir un grupo de chicas y la información que pueden descubrir es poderosa. Especialmente cuando tienen fuerza en los números. Eso es algo que, creo, trasladamos a la adultez, y me encanta. Nunca perdemos ese sentido de lo femenino.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Steve Wilkie/ Disney vía AP y Chantal Anderson para The New York Times]