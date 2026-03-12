“¿Por qué Sandro? Porque me emociona": el homenaje de Ariel Ardit que conecta con una pasión de su infancia

Ariel Ardit homenajea a Sandro con el espectáculo y álbum 'Sandro Así', destacando su impronta tanguera en la música popular argentina

Ariel Ardit presenta un homenaje personal a Sandro con Sandro Así, un espectáculo y álbum que incorpora su sello distintivo a uno de los repertorios más emblemáticos de la música popular argentina. El recital se presenta el viernes 13 de marzo en La Trastienda, donde el cantante explora el legado de Sandro desde la autenticidad y la búsqueda expresiva, distanciándose de cualquier imitación.

Sandro Así es el proyecto en el que Ariel Ardit interpreta clásicos de Sandro desde una mirada propia, respetando la esencia del original pero aportando su impronta tanguera. El espectáculo y el disco reúnen nuevas versiones, arregladas especialmente para la ocasión, con el objetivo de conectar generaciones y tender un puente entre el tango y la música popular argentina.

El vínculo de Ariel Ardit con el repertorio de Sandro nace en la infancia y está marcado por la emoción. “Cantar a Sandro es una necesidad como intérprete, solo y nada menos que eso. Soy todo lo que fui, no me voy de ningún lugar mío”, afirma el cantante en diálogo con Infobae Cultura. Asimismo recuerda su primera experiencia sobre el escenario: “Siempre canté tango, nunca otra cosa y en un deseo de explorarme como intérprete no tuve que ir muy lejos. Fui a mi esencia y allí estaba”. Relata, además, un recuerdo fundacional: “A los cuatro años, muchísimo antes del tango, canté por primera vez en público ‘Rosa Rosa’ en el teatro Luz y Fuerza de Córdoba. ¿Por qué Sandro? Porque me emociona. Porque se me canta”.

El recital 'Sandro Así' se presenta en La Trastienda el viernes 13 de marzo

En la creación de Sandro Así, Ardit destaca la importancia de evitar cualquier intento de copia. “Sandro es un artista muy gigante y, como si fuera poco, es su propio creador. Es un artesano que canta, baila y escenifica lo que él mismo modeló”, define el cantante. Señala que para encontrar su identidad en estas canciones fue decisivo el trabajo de los arregladores: “Mi intención fue expresarme como Ariel Ardit, el cantor de tango, solo desde su música, así, a mi manera. Para ello fueron fundamentales Noelia Sinkunas y Daniel Vilá, que desde sus arreglos me dieron otra escenografía musical para poder cantar libre desde la interpretación”.

El disco cuenta con ocho temas seleccionados, mientras que el espectáculo en La Trastienda ofrecerá nuevas versiones que podrían formar parte de otro álbum. Ardit confirma, además, la participación de invitados especiales en la presentación.

La vigencia de las canciones de Sandro entre distintos públicos es uno de los aspectos que Ariel Ardit celebra: “Algo que realmente me alegra es la vigencia de Sandro en el recambio generacional, pero primero pensé en lo que me produce a mí”, señala. En cuanto al dramatismo presente en los temas de Sandro, reflexiona: “Yo creo que la emoción siempre tiene lugar. Después cambian las formas, cambian los estilos, pero la necesidad de decir lo que uno siente sigue estando. Sandro tenía una manera muy apasionada de hacerlo, muy frontal. Y eso todavía conmueve”.

Consultado sobre el cruce entre géneros, Ardit subraya las raíces afines que comparten: “Para mí siempre estuvieron cerca. El tango, la balada, el bolero… todos vienen de la misma tradición de canción. Lo que cambia es el traje que se ponen. Pero en el fondo siempre se trata de contar algo que le pasa a alguien”.

