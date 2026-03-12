Cultura

“¿Por qué Sandro? Porque me emociona": el homenaje de Ariel Ardit que conecta con una pasión de su infancia

El cantante presenta este viernes en La Trastienda ‘Sandro así’, un recital que revitaliza clásicos del “gitano” con una impronta personal. “Cantar a Sandro es una necesidad como intérprete”, asegura

Guardar
Ariel Ardit homenajea a Sandro
Ariel Ardit homenajea a Sandro con el espectáculo y álbum 'Sandro Así', destacando su impronta tanguera en la música popular argentina

Ariel Ardit presenta un homenaje personal a Sandro con Sandro Así, un espectáculo y álbum que incorpora su sello distintivo a uno de los repertorios más emblemáticos de la música popular argentina. El recital se presenta el viernes 13 de marzo en La Trastienda, donde el cantante explora el legado de Sandro desde la autenticidad y la búsqueda expresiva, distanciándose de cualquier imitación.

Sandro Así es el proyecto en el que Ariel Ardit interpreta clásicos de Sandro desde una mirada propia, respetando la esencia del original pero aportando su impronta tanguera. El espectáculo y el disco reúnen nuevas versiones, arregladas especialmente para la ocasión, con el objetivo de conectar generaciones y tender un puente entre el tango y la música popular argentina.

El vínculo de Ariel Ardit con el repertorio de Sandro nace en la infancia y está marcado por la emoción. “Cantar a Sandro es una necesidad como intérprete, solo y nada menos que eso. Soy todo lo que fui, no me voy de ningún lugar mío”, afirma el cantante en diálogo con Infobae Cultura. Asimismo recuerda su primera experiencia sobre el escenario: “Siempre canté tango, nunca otra cosa y en un deseo de explorarme como intérprete no tuve que ir muy lejos. Fui a mi esencia y allí estaba”. Relata, además, un recuerdo fundacional: “A los cuatro años, muchísimo antes del tango, canté por primera vez en público ‘Rosa Rosa’ en el teatro Luz y Fuerza de Córdoba. ¿Por qué Sandro? Porque me emociona. Porque se me canta”.

El recital 'Sandro Así' se
El recital 'Sandro Así' se presenta en La Trastienda el viernes 13 de marzo

En la creación de Sandro Así, Ardit destaca la importancia de evitar cualquier intento de copia. “Sandro es un artista muy gigante y, como si fuera poco, es su propio creador. Es un artesano que canta, baila y escenifica lo que él mismo modeló”, define el cantante. Señala que para encontrar su identidad en estas canciones fue decisivo el trabajo de los arregladores: “Mi intención fue expresarme como Ariel Ardit, el cantor de tango, solo desde su música, así, a mi manera. Para ello fueron fundamentales Noelia Sinkunas y Daniel Vilá, que desde sus arreglos me dieron otra escenografía musical para poder cantar libre desde la interpretación”.

El disco cuenta con ocho temas seleccionados, mientras que el espectáculo en La Trastienda ofrecerá nuevas versiones que podrían formar parte de otro álbum. Ardit confirma, además, la participación de invitados especiales en la presentación.

La vigencia de las canciones de Sandro entre distintos públicos es uno de los aspectos que Ariel Ardit celebra: “Algo que realmente me alegra es la vigencia de Sandro en el recambio generacional, pero primero pensé en lo que me produce a mí”, señala. En cuanto al dramatismo presente en los temas de Sandro, reflexiona: “Yo creo que la emoción siempre tiene lugar. Después cambian las formas, cambian los estilos, pero la necesidad de decir lo que uno siente sigue estando. Sandro tenía una manera muy apasionada de hacerlo, muy frontal. Y eso todavía conmueve”.

Consultado sobre el cruce entre géneros, Ardit subraya las raíces afines que comparten: “Para mí siempre estuvieron cerca. El tango, la balada, el bolero… todos vienen de la misma tradición de canción. Lo que cambia es el traje que se ponen. Pero en el fondo siempre se trata de contar algo que le pasa a alguien”.

[Fotos: Ariel Grinberg]

Temas Relacionados

Ariel ArditSandroTangoMúsica popular argentina

Últimas Noticias

Anagrama despide a Bryce Echenique y a su "humor, memoria y fragilidad": "Nos honra haber sido sus editores"

El sello editorial catalán confirmó el fallecimiento del narrador peruano a los 87 años, resaltando su legado literario y premios obtenidos en España, además del papel clave que tuvo en el panorama narrativo latinoamericano de las últimas décadas

Anagrama despide a Bryce Echenique

Quentin Tarantino planea una obra “de capa y espada” para el teatro londinense

‘The Popinjay Cavalier’, escrita y dirigida por Tarantino, se estrenará el año que viene. Se describe como una “comedia desenfrenada sobre el engaño” ambientada en la Europa de la década de 1830

Quentin Tarantino planea una obra

La Feria del Libro de Buenos Aires está postulada para el Premio Princesa de Asturias, en un año con grandes visitas

La presentación del encuentro cultural está respaldada por nombres importantes del campo literario. Quiénes vienen a esta edición, la número 50

La Feria del Libro de

El chileno Smiljan Radic Clarke obtuvo el premio Pritzker, “el Nobel de la arquitectura”

El profesional de 60 años, parte de una familia de origen croata-británica, destaca por un estilo de innovación e integración con el entorno: el pabellón de la Serpentine Gallery de Londres es su obra más famosa

El chileno Smiljan Radic Clarke

Gilberto Gil brindó un show acorde a su leyenda de gigante de la música popular de América latina

El artista brasileño de 83 años pasó por Buenos Aires en el marco de su gira de despedida ‘Tempo Rei’ y emocionó con sus clásicos de todas las épocas, bajo una deslumbrante puesta en escena

Gilberto Gil brindó un show
DEPORTES
Antes de Talleres-Instituto, Defensa y

Antes de Talleres-Instituto, Defensa y Justicia se mide ante Central Córdoba por la fecha 10 del Torneo Apertura

Del dardo a la F1 por no “ocultar” su maniobra al pedido a Alpine para ahorrar dinero: las perlitas de Colapinto en China

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La atajada clave del Dibu Martínez a una “víctima” del Mundial 2022 en el triunfo del Aston Villa en Francia: el hostil clima que vivió

TELESHOW
Luego de sus días en

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Chile y Estados Unidos acordaron

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100

Provincia argentina de Tucumán se anima a abrir y trabajar el mercado panameño

Reino Unido señaló a Putin como la “mano oculta” detrás de los ataques iraníes contra instalaciones estratégicas