‘Garage Olimpo’ tendrá una función especial en la Sala Leopoldo Lugones en la antesala del aniversario del golpe militar de 1976

El filme de Marco Bechis, estrenado en 1999, será exhibido el domingo 22 de marzo por la tarde, como parte de una programación conmemorativa de los 50 años del inicio de la dictadura militar

Garage Olimpo, dirigida por Marco Bechis, se proyectará en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín el domingo 22

El domingo 22 de marzo a las 18 horas se realizará una única función especial de Garage Olimpo en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). La película, dirigida por Marco Bechis y estrenada en Argentina en 1999 tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Cannes, se proyectará en una copia de archivo en 35 mm.

Esta exhibición se enmarca en la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La organización corre por cuenta del Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con la Fundación Cinemateca Argentina.

'Garage Olimpo' expone la represión y los centros clandestinos de detención durante la dictadura militar argentina iniciada en 1976

Garage Olimpo relata la historia de María, una joven militante y alfabetizadora, en el contexto de la dictadura militar argentina. El film aborda el funcionamiento de los centros clandestinos de detención y la práctica de los llamados “vuelos de la muerte”, método utilizado para desaparecer prisioneros arrojándolos vivos al mar. La familia de María, enfrentando dificultades económicas, aloja pensionistas en su hogar, entre ellos Félix, un joven reservado que asegura trabajar como sereno en un garage y manifiesta interés por María. Ambos personajes quedan atravesados por las circunstancias políticas y sociales de la época.

La película cuenta con guion de Marco Bechis y Lara Fremder, música de Jacques Lederlin y un elenco integrado por Antonella Costa, Carlos Echevarría, Enrique Piñeyro, Pablo Razuk, Dominique Sanda, Chiara Caselli, Paola Bechis, Ruy Krieger, Marcelo Chaparro, Miguel Olivera, érica Rivas, Gonzalo Urtizberea, Roly Serrano y Adrián Fondari. La producción corresponde a una coproducción entre Argentina, Italia y Francia, con una duración de 98 minutos y diálogos en español, francés e italiano.

