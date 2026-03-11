Moda surrealista en Púbol: los detalles de la exposición que une a Dalí, Gala y Horst en un homenaje a la creatividad del siglo XX

La exposición 'Dalí/Horst. Miradas cruzadas' en el Castillo de Púbol explora la conexión entre arte, fotografía y moda del siglo XX - EFE/David Borrat

El Castillo de Púbol acoge la exposición “Dalí/Horst. Miradas cruzadas”, que inaugura una nueva etapa en el diálogo entre arte, moda y fotografía. Salvador Dalí, Gala y el fotógrafo alemán Horst P. Horst son los protagonistas de una muestra dedicada a su vínculo creativo y al impacto que ejercieron en la estética del siglo XX.

La exposición conmemora el 30 aniversario de la apertura del castillo al público y reúne veintisiete piezas inéditas y fotografías emblemáticas que profundizan en la relación entre arte, identidad femenina y modernidad visual.

La muestra, de carácter temporal, se despliega en el Castillo de Púbol en Girona y traza un recorrido centrado en la colaboración artística entre Dalí, Gala y Horst, figura clave de la fotografía de moda internacional. La exhibición incluye fotografías, vestuario restaurado y objetos personales, y pone el foco en la influencia recíproca entre los protagonistas en los campos de la moda, el arte surrealista y la fotografía.

Salvador Dalí, Gala y Horst P. Horst protagonizan una muestra con veintisiete piezas inéditas y fotografías emblemáticas del surrealismo - AFP PHOTO DANIEL JANIN****

El evento fue presentado por Jordi Mercader, presidente de la Fundación Gala-Salvador Dalí, y permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2027. Mercader destacó a EFE que la iniciativa busca “reivindicar la figura de Gala y la visión del feminismo que tanto anticipó”, además de ofrecer una perspectiva renovada sobre la complicidad creativa entre Dalí y Horst.

Entre las piezas expuestas figuran diecisiete fotografías de Horst, incluidas tres hojas de contactos inéditas, imágenes de Dalí y Gala, y una fotografía original intervenida por Dalí. El conjunto se completa con tres prendas —dos de ellas nunca antes expuestas y restauradas para la ocasión—, cuatro ediciones históricas de Vogue, un facsímil de Town & Country y el óleo “Desmaterialización cerca de la Nariz de Nerón” de 1947.

Gala Dalí y la moda en el universo surrealista

La exposición concede especial relevancia a Gala Dalí, presentada como figura central en la configuración de una nueva identidad femenina y pionera en la moda del siglo pasado. Según Bonart, la muestra subraya su capacidad para utilizar la indumentaria como medio de expresión, gracias a su contacto con diseñadores vanguardistas, lo que le permitió consolidarse como referente en el entorno surrealista.

La muestra destaca la influencia de Gala Dalí como pionera de la moda y la identidad femenina en el entorno surrealista. - AFP PHOTO / -zzzz

Mercader detalló a la agencia de noticias española que Gala y Dalí “examinaron la importancia de la indumentaria más allá de lo fundamental”, estableciendo relaciones con creadores en París y figuras de la moda que propiciaron un diálogo singular. Gala prefería chaquetas sofisticadas, diseñadas especialmente para ella por Arthur Falkenstein, y las combinaba con collares originales, reflejando así su singularidad y libertad estilística.

El portal cultural recoge el testimonio de Bea Crespo, responsable del Centro de Estudios Dalinianos, quien precisó que la muestra incorpora “dos chaquetas de Gala y otra, azul y blanca de lino y algodón de corte militar, perteneciente a Dalí”. En una de las imágenes, la pareja posa frente al mar, evidenciando la atención al detalle y la puesta en escena que caracterizaban su imagen pública.

La reivindicación del papel de Gala coincide con la voluntad de la exposición de proyectar la moda desde una perspectiva feminista, anticipándose a las tendencias de autonomía y expresión identitaria de la mujer en el siglo XX.

El recorrido fotográfico ofrece imágenes inéditas, hojas de contactos y retratos intervenidos que resaltan la visión artística de Dalí y Horst.- Europa Press

El vínculo creativo entre Dalí y Horst en imágenes y moda

Las colaboraciones entre Dalí y Horst se remontan a finales de los años treinta, cuando el acto fotográfico se entendía como proceso poético y escenográfico. Su primer gran encuentro tuvo lugar durante la Feria Mundial de Nueva York de 1939, en la creación del pabellón “Sueño de Venus”, junto a Gala.

Durante estas sesiones, según Bonart, modelos con motivos marinos y el famoso collar de estrellas de galalita diseñado por Elsa Schiaparelli participaron junto a Dalí y Gala, fusionando moda y surrealismo. Dalí afirmaba: “Siempre voy de uniforme de Dalí”, destacando que la indumentaria era esencial para su identidad artística.

A lo largo de dos décadas, la relación personal y profesional entre Dalí, Gala y Horst alimentó una complicidad creativa. El estilo de Horst se caracteriza por la planificación de la luz y la composición, permitiéndole captar la teatralidad y la belleza idealizada de la pareja en sintonía con el espíritu surrealista.

La exposición reivindica el papel de Gala y su mirada feminista, proyectando la moda como medio de autonomía y expresión artística en el siglo pasado - EFE/David Borrat

La exposición incluye también la participación de figuras destacadas de la fotografía y la alta costura, como Man Ray, Elsa Schiaparelli, Brassaï y Philippe Halsman, ampliando la red de influencias y consolidando el legado visual de la época.

Obras inéditas y tesoros restaurados en el Castillo de Púbol

La exhibición reúne elementos inéditos y restaurados: tres prendas vinculadas a Gala y Dalí —dos chaquetas de Gala y una azul y blanca de lino y algodón de estilo militar de Dalí—, que aparece en una de las fotografías tomadas por Horst en la década de 1950.

En la sección fotográfica destacan tres hojas de contactos inéditas y un retrato de Gala intervenido con gouache y óleo por Dalí en 1957. Entre las imágenes, una especialmente reconocida muestra a Dalí con los ojos cerrados, evocando el mundo onírico central del surrealismo.

El evento conmemora el 30 aniversario del Castillo de Púbol abierto al público y estará disponible hasta el 6 de enero de 2027 -EFE/David Borrat

El recorrido se completa con cuatro revistas históricas de Vogue, un facsímil de Town & Country y el óleo “Desmaterialización cerca de la Nariz de Nerón” (1947), estableciendo un diálogo conceptual y visual entre arte y moda.

Horst también retrató a Dalí en su estudio hacia 1960, en una imagen donde el artista aparece sentado ante un foco, vestido con elegancia y sosteniendo un bastón. Este retrato es considerado el último gran registro fotográfico de Horst sobre el pintor.

Como subraya Montse Aguer, directora de los Museos Dalí, la exposición “sintetiza toda la trayectoria de Púbol al hablar de fotografía, contar con un óleo y también vestuario”.

La selección de fotografías intervenidas y objetos personales restaurados evidencia cómo la colaboración entre Dalí, Gala y Horst transformó la moda en un lenguaje artístico, capaz de fusionar identidad, creación y estética contemporánea.