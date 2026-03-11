Cultura

Gustavo Dudamel contestó a Chalamet: “Hay que hablar con conocimiento y con hechos”

El maestro venezolano, director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, defendió la vitalidad de la música clásica en respuesta a las críticas del actor Timothée Chalamet durante la presentación de la nueva temporada

Guardar
Gustavo Dudamel contestó a Chalamet:
Gustavo Dudamel contestó a Chalamet: “Hay que hablar con conocimiento y con hechos” (Foto AP/John Minchillo)

El maestro venezolano Gustavo Dudamel, el nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, defendió este martes la metamorfosis constante de la música clásica y respondió con firmeza a las recientes críticas del actor Timothée Chalamet, quien calificó al género de moribundo.

“Todo el mundo tiene derecho a decir lo que siente, pero hay que hablar con conocimiento y con hechos”, afirmó el músico durante la presentación de la nueva temporada de la Filarmónica en el Lincoln Center y destacó que el cine es el resultado de la ópera y de la música.

Chalamet dijo en una entrevista la semana pasada que no quiere trabajar en ballet ni en ópera ni en cosas en las que se diga: “Oye, hay que mantener esto vivo”.

Dudamel utilizó una frase en español para subrayar su punto: “La música nace constantemente, no muere”.

El maestro explicó que cada vez que se interpreta una obra, como la ‘Quinta Sinfonía’ de Beethoven, esta experimenta un renacimiento, alejándose de la idea de un arte estático o en decadencia.

Timothee Chalamet (REUTERS/Mike Blake)
Timothee Chalamet (REUTERS/Mike Blake)

La Filarmónica de Nueva York invita a Chalame

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de la institución, Matías Tarnopolsky, reforzó la idea de una Filarmónica sin fronteras de género. El directivo argentino destacó que la visión de Dudamel no entiende de barreras, citando como ejemplo las colaboraciones previas del director con artistas como la joven cantante de pop Billie Eilish.

Además, Tarnopolsky invitó a Chalamet a asistir a un concierto para cambiar su perspectiva.

“Puede sentarse conmigo en cualquier momento, le daré una entrada gratis y está invitado a venir a la Filarmónica de Nueva York”, anotó.

En la presentación de la temporada también hoy se subrayó que la hoja de ruta de la Filarmónica de Nueva York va hacia una audiencia más joven.

Dudamel insistió en que la música clásica no es un objeto de museo, sino una herramienta de transformación social.

“Tenemos todos los ingredientes: una orquesta increíble y una comunidad generosa”, concluyó Dudamel.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Gustavo DudamelTimothée Chalamet

Últimas Noticias

La carta que me mandó Bryce Echenique y una decisión equivocada

Conocí al novelista peruano que murió ayer cuando yo era joven y también quería escribir. Me respondio una esquela. Pero cuando lo acusaron de plagio me avergoncé

La carta que me mandó

Tip de ortografía del día: precios récords o precios récord, ambas válidas

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de ortografía del día:

Marco Aurelio y la frase estoica que muchos usan para encontrar calma

La reflexión del emperador romano sobre la mente y la felicidad continúa inspirando debates actuales acerca del autocontrol y la gestión de pensamientos para alcanzar el equilibrio en situacione s adversas, según diversas fuentes especializadas

Marco Aurelio y la frase

‘Morir en la arena’: Padura y Cuba, con rabia y dolor

El autor caribeño ha escrito la crónica de una derrota, en una novela que mira de frente la realidad de un país que pasó del sueño a la pesadilla

‘Morir en la arena’: Padura

“Oye guapa”, el audio viral que despertó el debate sobre la seducción

La frase de Luciano Castro puso en el centro de la conversación la manera en que los hombres seducen y el eterno regreso de Don Juan, esta vez en clave contemporánea

“Oye guapa”, el audio viral
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El sueño mundialista tiene precio: cuánto cuesta viajar desde Argentina para ver a la Selección

El Inter Miami de Lionel Messi abre su llave de octavos de final de Concachampions ante Nashville: horario y cómo verlo

El cabezazo a los 99 minutos desde la puerta del área que le dio el empate 4-4 a Independiente en un inolvidable duelo ante Unión

La agenda de los cuatro partidos que le darán continuidad a la 10ª fecha del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Luana entró en crisis tras

Luana entró en crisis tras el cruce con su exnovio y tuvo que intervenir Santiago del Moro: “Gran Hermano es así”

Zaira Nara en el epicentro parisino: looks audaces, rincones icónicos, el arte de mezclar tendencias en la Semana de la Moda

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

INFOBAE AMÉRICA

Un carguero tailandés fue atacado

Un carguero tailandés fue atacado cerca del Estrecho de Ormuz: rescataron a 20 marineros y hay tres desaparecidos

La carta que me mandó Bryce Echenique y una decisión equivocada

Panamá y Chile acuerdan crear comisión binacional para impulsar cooperación y comercio

EEUU instó a sus ciudadanos en Iraq a abandonar el país: “Es la mejor opción”

El equipo de futbol femenino de Irán quedó varado en Malasia tras la deserción de seis jugadoras en Australia