Gustavo Dudamel contestó a Chalamet: “Hay que hablar con conocimiento y con hechos” (Foto AP/John Minchillo)

El maestro venezolano Gustavo Dudamel, el nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, defendió este martes la metamorfosis constante de la música clásica y respondió con firmeza a las recientes críticas del actor Timothée Chalamet, quien calificó al género de moribundo.

“Todo el mundo tiene derecho a decir lo que siente, pero hay que hablar con conocimiento y con hechos”, afirmó el músico durante la presentación de la nueva temporada de la Filarmónica en el Lincoln Center y destacó que el cine es el resultado de la ópera y de la música.

Chalamet dijo en una entrevista la semana pasada que no quiere trabajar en ballet ni en ópera ni en cosas en las que se diga: “Oye, hay que mantener esto vivo”.

Dudamel utilizó una frase en español para subrayar su punto: “La música nace constantemente, no muere”.

El maestro explicó que cada vez que se interpreta una obra, como la ‘Quinta Sinfonía’ de Beethoven, esta experimenta un renacimiento, alejándose de la idea de un arte estático o en decadencia.

Timothee Chalamet (REUTERS/Mike Blake)

La Filarmónica de Nueva York invita a Chalame

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de la institución, Matías Tarnopolsky, reforzó la idea de una Filarmónica sin fronteras de género. El directivo argentino destacó que la visión de Dudamel no entiende de barreras, citando como ejemplo las colaboraciones previas del director con artistas como la joven cantante de pop Billie Eilish.

Además, Tarnopolsky invitó a Chalamet a asistir a un concierto para cambiar su perspectiva.

“Puede sentarse conmigo en cualquier momento, le daré una entrada gratis y está invitado a venir a la Filarmónica de Nueva York”, anotó.

En la presentación de la temporada también hoy se subrayó que la hoja de ruta de la Filarmónica de Nueva York va hacia una audiencia más joven.

Dudamel insistió en que la música clásica no es un objeto de museo, sino una herramienta de transformación social.

“Tenemos todos los ingredientes: una orquesta increíble y una comunidad generosa”, concluyó Dudamel.

Fuente: EFE