Con un mundo en transición, París vuelve a emerger como meca artística en TEFAF Maastricht

“En París seguimos muy abiertos”, dice Nicolas Fournery, galerista que expone en TEFAF por segundo año

Cuando la Fundación Europea de Bellas Artes regrese a Maastricht, Países Bajos, en marzo, la feria incluirá una gran cantidad de galerías francesas que expondrán prácticamente todos los segmentos, desde arte medieval y renacentista hasta dibujos contemporáneos y artefactos arqueológicos.

París ha sido un centro cultural durante siglos, pero la ciudad está experimentando un nuevo auge artístico. Si bien los líderes artísticos coinciden en que la salida del Reino Unido de la Unión Europea jugó un papel crucial en el renacimiento de París, muchos también afirman que las circunstancias geopolíticas en Estados Unidos, Rusia y China, junto con un gobierno que apoya las artes, contribuyeron a crear el momento actual de la ciudad.

“Seguimos muy abiertos en París”, dijo Nicolas Fournery, galerista que expone en TEFAF por segundo año. “En comparación con Estados Unidos y otros países, están cerrando, pero no estamos con la misma disposición en Francia”. Añadió que, si bien podría haber sido más fácil hacer negocios en Londres como europeo antes del Brexit y la pandemia, “ahora es mejor estar en París”.

Con Estados Unidos enfocándose en sí mismo, dificultando la obtención de visas y el intercambio cultural; Rusia sumida en la guerra y las sanciones; y China imponiendo restricciones que dificultan los negocios, las galerías y los coleccionistas buscan un terreno más firme. Cada vez más, lo encuentran en Francia, según declararon varios galeristas.

TEFAF Maastricht 2026 se realiza del 14 al 19 de marzo (con preestrenos el 12 y 13) en la ciudad de Países Bajos

Gracias a una combinación de apoyo gubernamental a la cultura, una relativa estabilidad política y una renovada proyección global, Francia se ha convertido en una fuente privilegiada para expositores y coleccionistas que buscan una gama diversa de arte. “Al observar el mercado del arte en todos los ámbitos, en los últimos años París se ha consolidado como una incubadora de primer nivel”, afirmó Laura Kugel, galerista de la Galerie Kugel y miembro del consejo de administración de TEFAF. “Es donde reclutamos a los galeristas más nuevos y donde observamos el mayor crecimiento del mercado”.

De las 275 galerías que exponen en TEFAF Maastricht, más de 50 tienen presencia en Francia, especialmente en París. Los escépticos dicen que la actual popularidad de París es simplemente una moda pasajera y que los coleccionistas pueden cansarse de los inconvenientes y la burocracia de la ciudad.

Pero Laura Kugel, junto con otros galeristas que exponen en TEFAF Maastricht este año, destacó el creciente número de fundaciones, museos, coleccionistas y ferias (Art Basel comenzó en la ciudad en 2024) en París como una señal de su apertura y accesibilidad. “Tenemos una historia no sólo de comercio de arte, sino también de creación”, dijo Alexandre Devals, fundador de la Galerie Devals en París.

Alexandre Devals, galerista, dice "tenemos una historia de creación"

“También hay restauradores, doradores, enmarcadores, transportistas especializados, aseguradoras de arte y expertos legales”, añadió Nicolas Fournery. “Esta infraestructura permite a los nuevos comerciantes establecerse eficientemente”.

Astrid Malingreau, directora de Friedman Benda en París, comentó que cuando estudió en París, de 2007 a 2012, la ciudad se sentía aislada. Las notas de los comisariados de museos y galerías, por ejemplo, solo estaban en francés. Cuando regresó a la ciudad en 2023, comentó, el ambiente se sentía más internacional y acogedor. Atribuyó este cambio al Brexit y, más recientemente, a la percepción de que Estados Unidos era un país aislado.

“Ha habido un cambio desde el centro con los franceses que regresan a París para trabajar en el arte”, dijo. “Hay mucho más en inglés, lo que demuestra que hay un esfuerzo real para asegurar que el arte aquí no sea solo para los franceses”.

Astrid Malingreau, directora de la galería Friedman Benda dice que ahora hay un ambiente "más internacional y acogedor"

Astrid Malingreau afirmó que los hábitos de viaje de la gente, que estaban cambiando debido a la política en Estados Unidos, también beneficiaban a la escena artística parisina. En 2025, Estados Unidos fue el único destino importante que registró una disminución en el número de visitantes extranjeros, a pesar del crecimiento del turismo a nivel mundial, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Aproximadamente 11 millones menos de viajeros internacionales visitaron Estados Unidos en 2025 en comparación con 2024. En contraste, Francia recibió 102 millones de visitantes extranjeros, la cifra más alta de cualquier país del mundo.

“El cierre de Estados Unidos significa que la gente viaja más y se queda más tiempo”, dijo Malingreau. Añadió que incluso cuando la gente viaja o se muda a otras partes de Europa, a menudo también elige pasar tiempo en París, lo que les permite descubrir el arte de la ciudad. Para los coleccionistas, hay más instituciones entre las que elegir, más comerciantes que conocer y más tipos de arte que explorar, afirmó.

Alexandre Devals comentó que, al dejar su puesto como director de la Fundación Venet en Nueva York en 2021, consideró brevemente abrir una sede en Londres o Tokio, pero París fue la opción obvia. Devals explicó que no solo le atraía París por ser donde nació y creció, sino porque percibía que la ciudad estaba a punto de alcanzar un gran éxito. En 2022, abrió su galería en el Jardín del Palacio Real. “París lo tiene todo”, afirmó antes de enumerar una lista de fundaciones, ferias, museos y coleccionistas con sede en la ciudad. “Es incomparable e infinita. Además, es accesible”.

La prestigiosa feria The European Fine Art Fair (TEFAF) en Maastricht es uno de los encuentros de arte más relevantes del mundo

A pocos pasos de la galería se encuentran el Ministerio de Cultura de Francia, el Tribunal Supremo francés y dos teatros: la Comédie-Française y el Théâtre du Palais-Royal. A poca distancia se encuentra el Louvre.

El verano pasado, Friedman Benda realizó un evento emergente con Devals, y Devals dijo que ambos estaban sorprendidos por lo popular que fue el espectáculo. “Finales de junio no es precisamente el momento ideal para una exposición, pero fue genial porque todos venían porque estaban de viaje; París no tiene temporada baja”, dijo Malingreau.

Los comerciantes y artistas parisinos también son diversos en cuanto a su experiencia y pasiones. Nicolas Fournery se centra en la porcelana china y japonesa, y afirma que la cantidad de belleza y arte que ofrece París hace que sea difícil no inspirarse. Alexandre Devals se centra en obras contemporáneas de artistas europeos, estadounidenses y asiáticos.

En TEFAF, Devals exhibirá esculturas de artistas como Nobuo Sekine, Andy Goldsworthy y Michael Heizer, creadas entre los años 1960 y 1990. Fournery mostrará una variedad de formas y decoraciones de porcelana de exportación china y japonesa, incluyendo jarras del período Yongzheng y esculturas japonesas del período Edo.

Friedman Benda, la galería para la que trabaja Astrid Malingreau, exhibirá obras del estudio de diseño italiano Formafantasma (fundado en 2009 por Andrea Trimarchi y Simone Farresin). Cada uno destacará arte de diferentes medios y de distintas partes del mundo, pero todos tienen su sede en la ciudad. “París es inevitable en estos momentos”, dijo Astrid Malingreau. “Y cuando vienes aquí, sea cual sea el motivo, estás en medio de la belleza, y eso siempre te dará ganas de arte”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Dmitry Kostyukov / The New York Times; Prensa TEFAF]