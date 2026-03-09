Cultura

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos inaugura su temporada con un concierto en el Palacio Libertad

La presentación será el 12 de marzo e incluirá clásicos del tango y la música argentina, interpretados por Macario Bertoglio, Gerardo Kessler y Ramiro Visintin, en formato de cámara y con entrada gratuita

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos inaugura su temporada 2026 con un concierto gratuito en el Palacio Libertad de Buenos Aires

La Dirección Nacional de Elencos Estables, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, anunció el primer concierto de 2026 con integrantes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolia”. El evento se realizará el jueves 12 de marzo a las 17:00 en el Salón de Honor del Palacio Libertad. La entrada será libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

El programa estará dedicado íntegramente al repertorio nacional y marcará el inicio de la temporada. El formato elegido para esta ocasión será el de un concierto de cámara que contará con la participación de Macario Bertoglio en saxofón barítono, Gerardo Kessler en saxofón alto y Ramiro Visintin en piano. Estos músicos, integrantes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, ofrecerán un recorrido por obras representativas de la música ciudadana y popular argentina.

Durante la primera parte del recital, Ramiro Visintin interpretará piezas emblemáticas del tango y la música de Buenos Aires, entre las que figuran “Naranjo en flor”, “Adiós Nonino”, “Verano porteño”, “Como dos extraños” y “Cuartito azul”. El bloque cerrará con la chacarera “Cholas y cholitos”, de Ariel Ramírez.

La segunda parte estará a cargo del dúo de saxofones conformado por Macario Bertoglio y Gerardo Kessler, quienes abordarán un repertorio que incluye obras de Jorge Retamoza (“De algún modo”, “Bar el olvido”), “A don Agustín Bardi” (Salgán), “Taquito militar” (Mores), “Romance de barrio” (Troilo-Manzi), “Los mareados” (Cobián-Cadícamo), “El día que me quieras” (Gardel-Le Pera), “Canaro en París” (Scarpino-Caldarella) y “Escolazo” de Piazzolla. Los arreglos han sido adaptados especialmente para este formato de cámara.

El evento presenta un homenaje al repertorio nacional y se realizará el jueves 12 de marzo a las 17:00, con acceso libre hasta agotar la capacidad de la sala

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolia”, fundada en 1939 como escuela de instrumentos de viento en el antiguo Patronato Nacional de Ciegos, mantiene una trayectoria ininterrumpida y es considerada un elenco estable con un perfil único en el país. A casi nueve décadas de su creación, la agrupación continúa presentando propuestas que destacan dentro del panorama musical nacional.

La cita será el jueves 12 de marzo a las 17:00, en el Salón de Honor del Palacio Libertad. El acceso será libre y gratuito, hasta agotar la capacidad del auditorio.

* Salón de Honor del Palacio Libertad, Sarmiento 151, C. A. B. A.

Fuente y fotos: gentileza prensa de la Dirección Nacional de Elencos Estables.

