Histórico: el anime y el manga ingresan al mundo de las grandes subastas

Dibujo en celuloide del Dios Guerrero Gigante de "Nausicaä del Valle del Viento" (1984) de Hayao Miyazak

La próxima subasta en línea de Christie’s en Nueva York, que tendrá lugar del 18 al 31 de marzo, marcará un hito para la cultura visual japonesa al reunir, por primera vez en la ciudad, más de 40 piezas originales de anime, manga y arte contemporáneo nipón.

La venta, titulada “Anime Starts Here: Japanese Subculture Reimagines Tradition”, surge en un momento de creciente interés mundial por este tipo de obras, tanto entre nuevos compradores jóvenes como entre coleccionistas experimentados, una tendencia que, según la casa de subastas, está consolidando el mercado internacional de estas expresiones artísticas.

Entre los lotes destacados, se incluyen cels originales de Nausicaä del Valle del Viento —el clásico de 1984 dirigido por Hayao Miyazaki—, ilustraciones únicas de Doraemon, y dibujos de manga realizados por Tezuka Osamu, una de las figuras más influyentes del género.

La subasta también presentará carteles cinematográficos originales de Godzilla y piezas de autores como el maestro del ukiyo-e Katsushika Hokusai y el artista contemporáneo Yoshitomo Nara. De acuerdo con Artnet News, gran parte de los lotes tienen estimaciones inferiores a USD 10.000, siendo muchos de ellos accesibles por menos de USD 3.000, sin considerar las tasas de la subasta.

Esta página a color del manga clásico "Princesa Caballero" de Osamu Tezuka

El director del departamento de arte japonés y coreano de Christie’s, Takaaki Murakami, señaló que el contexto actual es especialmente favorable para este tipo de ventas en Nueva York, ya que el mercado muestra “fuertes señales de crecimiento” en el interés tanto de jóvenes como de coleccionistas consolidados.

Murakami destacó un dato que ilustra la solidez de esta expansión: la reciente venta récord de una carta Pikachu Illustrator por USD 16 millones en una subasta, ocurrida a comienzos de este mes. Según Murakami, “muchos de nuestros coleccionistas actuales crecieron con el manga y el anime, y están adquiriendo aquello que conocen y aman”, una tendencia acentuada por los precios competitivos de esta subasta.

El interés mundial por el manga y el anime ha crecido de forma notable en la última década, expandiéndose mucho más allá del público asiático gracias a la disponibilidad de títulos contemporáneos en plataformas de streaming y su traducción a idiomas como el inglés. Esta expansión ha traspasado el ámbito privado, ya que museos e instituciones internacionales han comenzado a dar un espacio relevante a la cultura visual japonesa.

Un póster clásico de la película "Godzilla"

Ejemplo de ello son exposiciones recientes como “Art of Manga” en el de Young Museum de San Francisco, “The House of Pikachu” en la Asia Society de Texas hasta el 15 de marzo, y la muestra “Samurai” recientemente inaugurada en el British Museum de Londres, donde el manga y el anime cumplen un papel destacado. Además, el Natural History Museum londinense colabora con la franquicia Pokémon, siguiendo la estela del Van Gogh Museum de ámsterdam y su exitoso acuerdo de 2023 con la marca.

Murakami explicó que “las exhibiciones institucionales también ayudarán a consolidar la influencia del mercado, ya que este tipo de atención pública no tiene precedentes en el sector”.

Si bien Christie’s ya realizó ventas previamente de piezas relacionadas con el manga y el anime en Hong Kong, como es el caso de dibujos cel para animación, y su competidora Sotheby’s organizó su última subasta temática en Asia en diciembre, estas iniciativas se enmarcaron principalmente como expresiones de arte contemporáneo, evaluadas desde la perspectiva del mercado de cultura visual.

Para Murakami, la propuesta en Nueva York busca llenar el vacío curatorial existente al situar las obras de manga y anime en diálogo con la herencia artística nipona clásica, representada por figuras como Hokusai y Nara. En palabras del propio Murakami: “Lo que faltaba era un diálogo curatorial más amplio que situara estas obras dentro de la prolongada tradición artística japonesa, un espacio de encuentro entre el arte subcultural contemporáneo y el legado visual y clásico del país”.

La subasta virtual de Christie’s constituirá así un precedente al entrelazar —por primera vez en un contexto occidental y museístico— la producción más icónica del manga y el anime japonés con las expresiones artísticas que definen la historia cultural de Japón.

Fotos: Christie’s