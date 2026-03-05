Cultura

Murió António Lobo Antunes, un genio irreverente de la literatura portuguesa

El escritor nacido en Lisboa es reconocido por una extensa trayectoria literaria y una notable influencia en la narrativa contemporánea de su lengua. Fue eterno candidato al Nobel. Tenía 83 años

Guardar
António Lobo Antunes, uno de
António Lobo Antunes, uno de los escritores más influyentes en lengua portuguesa, falleció a los 83 años en Lisboa

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió a los 83 años de edad, informó un portavoz de la editorial Leya, que ha publicado varios de sus libros. Lobo Antunes era uno de los escritores más reconocidos de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia, con más de tres decenas de novelas editadas.

Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría. Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonial, lo que marcó de manera decisiva su obra. En 1979 hizo su debut literario en Portugal con Memória de Elefante (‘Memoria de Elefante’) y, poco después en el mismo año, lanzó Os Cus de Judas (‘En el culo del mundo’), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa.

El autor de Tratado de las pasiones del alma (1990) ocupa desde ahora un lugar entre los grandes escritores en portugués, junto a figuras como Jorge Amado, Clarice Lispector, Agustina Bessa-Luís y por supuesto, Antonio Saramago (único ganador del Nobel de esta lista). A sus 83 años, Lobo Antunes falleció en su casa tras varios años de retiro, marcado por una enfermedad que le robó los recuerdos. Su carrera, definida por una producción literaria incesante que superó los cuarenta títulos, se sostuvo hasta que la salud se lo permitió. En 2022 publicó su última novela en portugués, O Tamanho do Mundo. Al año siguiente, se editó en español La última puerta antes de la noche, una obra que, partiendo de un crimen real, se transforma en un thriller psicológico y literario.

Psiquiatra de formación, Lobo Antunes unió la experiencia clínica con un dominio singular del lenguaje, una combinación que lo distinguió en la exploración de los abismos humanos. A pesar de haber declarado en 2012 que consideraba concluida su trayectoria literaria, continuó escribiendo algunos años más. En su escrito titulado Adios, expresó: “Mi trabajo está prácticamente terminado. Escribí los libros que quería, de la manera en que quería y diciendo lo que quería: no tocaré una línea de lo que hice y si me diesen cien años más de vida, tampoco lo haría. Era exactamente esto lo que ambicionaba hacer”. Con una personalidad compleja y una prosa intensa, permaneció recluido en su vivienda de Lisboa, donde el avance de su enfermedad le impedía relatar la desaparición de su propia memoria, un deseo que nunca pudo realizar. Había dejado el tabaco y se enfrentaba al progresivo desvanecimiento de sus recuerdos.

Temas recurrentes en sus obras son la soledad, la muerte, el amor, la locura y la guerra colonial. El semanario portugués Expresso recuerda varias entrevistas donde el escritor explicó que nunca planeaba cómo escribir sus novelas. “Las imágenes me llegan sin saber muy bien cómo ni de dónde”, dijo y afirmó que la memoria era el motor de su escritura. Su obra fue traducida y editada en muchos países, como España, Francia, Italia, el Reino Unido, EE.UU., Canadá y Brasil.

En sus cuatro decenas de libros de novelas y crónicas, dibujó como nadie el Portugal contemporáneo con todas las contradicciones y traumas que la dictadura y la guerra colonial habían dejado en su generación. No hay mejor tratado para entender las heridas causadas por 13 años de conflictos armados en Mozambique, Guinea-Bissau y Angola que la novela Fado alejandrino, publicada en Portugal en 1983 y una década después en español. El libro fue una respuesta al desafío del padre, que le había dicho que solo sería un escritor cuando publicase un libro “a lo Balzac”. El resultado fue una obra de 700 páginas escrita con una prosa descarnada y protagonizada por cuatro antiguos combatientes de la guerra en Mozambique, que se reencuentran en un burdel 10 años después de retornar a Portugal. En sus páginas están la misoginia, la fraternidad y el clasismo de la sociedad poscolonial.

Su obra fue distinguida con numerosos premios y honores como ingresar en la Biblioteca de la Pléyade, además de ser traducido a numerosas lenguas y ser elogiado por colegas como George Steiner o J. M. Coetzee. A lo largo de su trayectoria siempre sonó como eterno candidato al Premio Nobel de Literatura pero nunca lo obtuvo, perpetuando así el olvido de la literatura en portugués por parte de la Academia sueca, que en más de cien años solo ha premiado a un autor de esta lengua, José Saramago en 1998. Hacía tiempo que le había dejado de importar. En una entrevista en 2018 confesaba que ya había superado la fase de la furia, aunque seguía hablando con desdén de José Saramago, al que atacaba tanto en lo literario como en lo político. Afirmaba que su compromiso político contra la dictadura se había desarrollado sin correr riesgos extremo. Por lo demás, zanjó: “Que se joda el Nobel”.

[Foto: Toni Albir/EFE]

Temas Relacionados

Antonio Lobo AntunesLiteraturaLiteratura portuguesaUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

Por qué una artista transcribió a mano más de 900 páginas de “Moby Dick”

Para Bethany Collins, la novela de Herman Melville está plagada de ansiedades políticas centenarias que aún resuenan hoy

Por qué una artista transcribió

Quién es Agustina Woodgate, la artista argentina que cautivó a los reyes de España en ARCOmadrid 2026

En la feria de arte, la creadora fusiona materiales y tecnología para reflexionar sobre los límites del territorio, la organización colectiva del tiempo y la desintegración de las fronteras políticas y económicas

Quién es Agustina Woodgate, la

“Sinners” y el precio de la libertad artística

En pantalla y detrás de escena, la película trata sobre la búsqueda de la liberación, no sólo de sus personajes, sino también de la realización cinematográfica en sí

“Sinners” y el precio de

Tip de la RAE: yincana o gincana, mejor que gymkhana

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de la RAE: yincana

Dee Bridgewater, leyenda viva del jazz: “He sobrevivido lo suficiente para tener este estatus”

La cantante estadounidense que se presenta en Buenos Aires el jueves 12, repasa su vida, habla de Miles Davis y Dizzie Gillespie y afirma: “Sigo haciendo lo que amo, con la energía de siempre”

Dee Bridgewater, leyenda viva del
DEPORTES
Directo al Puskas: un futbolista

Directo al Puskas: un futbolista argentino anotó un golazo desde atrás de mitad de cancha para la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional

Faustino Oro rozó la hazaña de ser el gran maestro más joven de la historia, pero un error lo dejó sin récord: el punto de inflexión en su partida

Martín Anselmi cruzó a Oscar Ruggeri tras la irónica reacción que tuvo ante su conferencia a pura estadística que se hizo viral en Porto

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Cocho López destacó el trabajo de Colapinto antes del inicio de la F1: “Superó a Gasly en más del 50% de las carreras”

TELESHOW
El conmovedor recuerdo de Caramelito

El conmovedor recuerdo de Caramelito Carrizo para su hermano Martín: “Me emocioné pensando en él”

La sugestiva foto que publicó Wanda Nara después de la propuesta de casamiento de Martín Migueles

Ernestina Pais habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

La actitud de Brian Sarmiento que enfureció a Andrea del Boca en Gran Hermano: “Está buscando roña”

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

INFOBAE AMÉRICA

Análisis de sangre para detectar

Análisis de sangre para detectar el cáncer y enfermedades mortales: los resultados de un estudio prometedor

Por qué una artista transcribió a mano más de 900 páginas de “Moby Dick”

Científicos logran reconstruir el rostro de una mujer de hace 3,67 millones de años

Quién es Agustina Woodgate, la artista argentina que cautivó a los reyes de España en ARCOmadrid 2026

El gobierno de El Salvador impulsa la sostenibilidad en el CRESA 2026