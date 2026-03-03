Cultura

Adriana Calcanhotto regresa a Buenos Aires con un recital intimista y poético

La cantante se presentará en el espacio Deseo el sábado 25 de abril. Entre la música, la literatura y la docencia, su historia revela facetas poco conocidas. El entusiasmo crece ante su paso por la ciudad

Guardar
Adriana Calcanhotto regresa a Buenos
Adriana Calcanhotto regresa a Buenos Aires: un recital intimista, la exploración poética y un legado en la música brasileña (Foto: Leo Aversa)

La cantante y compositora brasileña Adriana Calcanhotto regresará a Buenos Aires el sábado 25 de abril con un único recital de guitarra y voz anunciado para las 20h en Deseo, el espacio cultural de Av. Chorroarín 1040, Villa Ortúzar. El encuentro, que recupera el formato intimista de su primera presentación en nuestra ciudad hace casi treinta años, se dará luego de un extenso periplo internacional y en vísperas de nuevas actividades culturales en Argentina, según informó Enigma Tickets.

Tras su reciente actuación en Lisboa con la conferencia-espectáculo complexo b junto a Zé Miguel Wisnik y João Camarero, y después de dos shows en su natal Porto Alegre, Calcanhotto vuelve a encontrarse con el público argentino en un concierto único. La artista suma a este regreso un repertorio que incluye material de sus últimos álbumes y los éxitos con los que forjó una trayectoria de trece discos de estudio desde la edición de Enguiço en 1990. Solo el nuevo tour de presentación de su disco más reciente, Errante, reunió más de sesenta fechas, demostrando el alcance transnacional de su obra.

Durante más de tres décadas, Adriana Calcanhotto ha cultivado una carrera marcada por la versatilidad. Su propuesta sonora amalgama bossa nova, pop, samba y funk, mientras sus letras exploran temáticas que oscilan entre la reflexión filosófica, la crítica social y el retrato de la experiencia personal. En 2018, profundizó su perfil experimental con el concierto-tesis A Mulher do Pau Brasil, abordando la identidad brasileña desde el Movimiento Modernista. Esta mirada crítica también se traslada a composiciones como 2 de junio, interpretada por Maria Bethânia y dedicada a la denuncia de la violencia y el racismo estructural en Brasil.

Adriana Calcanhotto en un show
Adriana Calcanhotto en un show de 2019 en Buenos Aires (Foto: REUTERS/Lucila Sigal)

El recorrido de Calcanhotto trasciende los límites de la música popular brasileña. Bajo el seudónimo de Adriana Partimpim, editó discos infantiles que le valieron el Latin Grammy, y mantiene una trilogía conceptual —Maritmo (1998), Maré (2008) y Margem (2019)— donde el mar emerge como símbolo del amor y de la existencia humana. Más allá de los escenarios, su obra incluye una autobiografía, una antología de haikus y libros con selección de letras; los títulos Algumas Letras (2003), Pra Lhe Dizer (2025, en preparación) y Pra Que é Que Serve Uma Canção Como Essa? (2016) abordan la diversidad de su inspiración.

El aporte de Calcanhotto se extiende asimismo al campo académico: fue designada Embajadora de la Universidad de Coimbra, en Portugal, donde se desempeña como profesora de poesía y composición de canciones. Además, ha publicado el libro de viajes Saga Lusa: o Relato de Uma Viagem (2008), en el que narra una experiencia farmacológica durante una gira europea. Su rol de ilustradora la llevó a colaborar en proyectos como El aprendiz de poeta (2003), basado en la canción de Vinicius de Moraes y Toquinho, y en publicaciones como la Antología ilustrada de poesía brasileña para niños de todas las edades (2013). Sus iniciativas editoriales también incluyen la organización y curaduría de colecciones como Haiku de Brasil (2014) y Ahora como nunca antes: Antología incompleta de poesía brasileña contemporánea (2017).

El regreso de Calcanhotto a la capital argentina no se limitará a lo musical. El domingo 26 de abril, está programada su participación especial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Allí, la artista actuará como invitada en el Festival Internacional de Poesía, donde ofrecerá una lectura de sus poemas con traducción consecutiva al español y firmará ejemplares en el stand de Brasil.

El concierto se realizará en Deseo BS AS, un centro de arte de 2.000 m² instalado en una antigua nave industrial de Villa Ortúzar, concebido por el arquitecto Sergio Lacroix. El espacio, equipado para actividades diurnas y nocturnas, busca convertirse en un punto de encuentro para la difusión de la producción cultural local y el diálogo con la escena internacional.

Temas Relacionados

CulturaAdriana CalcanhottoMúsicaMúsica brasileña

Últimas Noticias

El primer documental iraní nominado al Oscar hace historia con un relato inspirador

‘Abriéndose paso entre las rocas’ retrata la lucha de una mujer pionera en un país refractario a la igualdad de género, y revela cómo una historia así puede catalizar cambios en una sociedad conservadora

El primer documental iraní nominado

Flavia Pittella reveló los libros prohibidos en Irán y el impacto de la censura estatal

La escritora y especialista en literatura recomendó libros fundamentales para entender la cultura iraní y el impacto de la censura estatal, en una charla en Infobae al Mediodía. El recorrido incluyó novelas prohibidas, cómics autobiográficos y testimonios del exilio

Flavia Pittella reveló los libros

Residencia de Escritores Malba: quiénes son los cinco autores seleccionados

Para esta nueva edición de la REM, se anunció la selección de autores internacionales que residirán en Buenos Aires durante 2026, en el marco de un proceso que recibió cerca de 600 postulaciones de 50 países

Residencia de Escritores Malba: quiénes

Juan Reos, Mariano Benavente y Alberto Sassani abren la temporada de muestras de la Casa del Bicentenario

El espacio abre sus puertas a propuestas que rompen moldes, con instalaciones, pinturas y dibujos de artistas que apuestan por nuevas formas de interactuar con el público, desde el 6 de marzo

Juan Reos, Mariano Benavente y

Gonçalo Tavares y la “gran alegría” de ganar el premio que ya recibieron Borges, Piglia y Gombrowicz

El autor portugués, ganador del Premio Formentor, sostuvo que el galardón reconoce la “literatura seria, intransigente”

Gonçalo Tavares y la “gran
DEPORTES
La emoción de Oscar Ruggeri

La emoción de Oscar Ruggeri durante su discurso en el casamiento de su hija Cande: “Lloro, sí”

La AFA ratificó el paro en el fútbol argentino: cuándo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura

Huracán-Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en un complejo de viviendas cercano al estadio

El brutal rodillazo de Rudiger en el rostro de un rival durante la histórica caída del Real Madrid: “No sé para qué está el VAR”

El presidente de River Plate dio detalles de la salida de Marcelo Gallardo: “No le encontró la vuelta a la situación”

TELESHOW
El mueble que Wanda Nara

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

Guido Süller mostró el antes y el después del particular retoque estético que se hizo en la cara

El inesperado intercambio de mensajes entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta luego de desmentir el romance

El llamativo video de Chayanne con una fanática: abrazos en el escenario y una selfie para el recuerdo

La cifra en dólares que donó Alejandro Fantino como parte del acuerdo judicial con Mirtha Legrand

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador inició gestiones para actualizar

Ecuador inició gestiones para actualizar su tratado de extradición con Argentina

Edmand Lara cuestionó la militarización de plantas de YPFB en Bolivia: “Fusiles y botas no son la solución”

Sombras en Dubái: el viaje del ministro de Defensa italiano que sacude al gobierno de Meloni

Diputados de Costa Rica frenan iniciativa para eliminar pensiones vitalicias de expresidentes

Seis grupos presentan ofertas para ampliar la matriz energética renovable en Panamá