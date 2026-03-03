Adriana Calcanhotto regresa a Buenos Aires con un recital intimista y poético

Adriana Calcanhotto regresa a Buenos Aires: un recital intimista, la exploración poética y un legado en la música brasileña (Foto: Leo Aversa)

La cantante y compositora brasileña Adriana Calcanhotto regresará a Buenos Aires el sábado 25 de abril con un único recital de guitarra y voz anunciado para las 20h en Deseo, el espacio cultural de Av. Chorroarín 1040, Villa Ortúzar. El encuentro, que recupera el formato intimista de su primera presentación en nuestra ciudad hace casi treinta años, se dará luego de un extenso periplo internacional y en vísperas de nuevas actividades culturales en Argentina, según informó Enigma Tickets.

Tras su reciente actuación en Lisboa con la conferencia-espectáculo complexo b junto a Zé Miguel Wisnik y João Camarero, y después de dos shows en su natal Porto Alegre, Calcanhotto vuelve a encontrarse con el público argentino en un concierto único. La artista suma a este regreso un repertorio que incluye material de sus últimos álbumes y los éxitos con los que forjó una trayectoria de trece discos de estudio desde la edición de Enguiço en 1990. Solo el nuevo tour de presentación de su disco más reciente, Errante, reunió más de sesenta fechas, demostrando el alcance transnacional de su obra.

Durante más de tres décadas, Adriana Calcanhotto ha cultivado una carrera marcada por la versatilidad. Su propuesta sonora amalgama bossa nova, pop, samba y funk, mientras sus letras exploran temáticas que oscilan entre la reflexión filosófica, la crítica social y el retrato de la experiencia personal. En 2018, profundizó su perfil experimental con el concierto-tesis A Mulher do Pau Brasil, abordando la identidad brasileña desde el Movimiento Modernista. Esta mirada crítica también se traslada a composiciones como 2 de junio, interpretada por Maria Bethânia y dedicada a la denuncia de la violencia y el racismo estructural en Brasil.

Adriana Calcanhotto en un show de 2019 en Buenos Aires (Foto: REUTERS/Lucila Sigal)

El recorrido de Calcanhotto trasciende los límites de la música popular brasileña. Bajo el seudónimo de Adriana Partimpim, editó discos infantiles que le valieron el Latin Grammy, y mantiene una trilogía conceptual —Maritmo (1998), Maré (2008) y Margem (2019)— donde el mar emerge como símbolo del amor y de la existencia humana. Más allá de los escenarios, su obra incluye una autobiografía, una antología de haikus y libros con selección de letras; los títulos Algumas Letras (2003), Pra Lhe Dizer (2025, en preparación) y Pra Que é Que Serve Uma Canção Como Essa? (2016) abordan la diversidad de su inspiración.

El aporte de Calcanhotto se extiende asimismo al campo académico: fue designada Embajadora de la Universidad de Coimbra, en Portugal, donde se desempeña como profesora de poesía y composición de canciones. Además, ha publicado el libro de viajes Saga Lusa: o Relato de Uma Viagem (2008), en el que narra una experiencia farmacológica durante una gira europea. Su rol de ilustradora la llevó a colaborar en proyectos como El aprendiz de poeta (2003), basado en la canción de Vinicius de Moraes y Toquinho, y en publicaciones como la Antología ilustrada de poesía brasileña para niños de todas las edades (2013). Sus iniciativas editoriales también incluyen la organización y curaduría de colecciones como Haiku de Brasil (2014) y Ahora como nunca antes: Antología incompleta de poesía brasileña contemporánea (2017).

El regreso de Calcanhotto a la capital argentina no se limitará a lo musical. El domingo 26 de abril, está programada su participación especial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Allí, la artista actuará como invitada en el Festival Internacional de Poesía, donde ofrecerá una lectura de sus poemas con traducción consecutiva al español y firmará ejemplares en el stand de Brasil.

El concierto se realizará en Deseo BS AS, un centro de arte de 2.000 m² instalado en una antigua nave industrial de Villa Ortúzar, concebido por el arquitecto Sergio Lacroix. El espacio, equipado para actividades diurnas y nocturnas, busca convertirse en un punto de encuentro para la difusión de la producción cultural local y el diálogo con la escena internacional.