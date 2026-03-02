“Salvar el fuego”, una nueva versión teatral inspirada en la obra de Mariana Enriquez

La obra 'Salvar el fuego' lleva al teatro el relato de Mariana Enríquez sobre resistencia femenina y violencia machista en Buenos Aires

La obra Salvar el fuego explora las complejidades de la violencia y la resistencia femenina. Dirigido, adaptado y puesto en escena por Jorge Thefs toma como base el relato epónimo del libro de Mariana Enriquez.

La puesta propone una aproximación inmersiva, en el que el espacio y la cercanía con el público amplifican la experiencia de la narrativa, que se apoya tanto en los textos como en los cuerpos, la sonoridad y el trabajo espacial.

La puesta en escena garantiza accesibilidad, con interpretación en lengua de señas a cargo de Natalia Tesone en cada función

La obra muestra un escenario distópico en el que las mujeres, ante la amenaza de la violencia machista, eligen prenderse fuego como acto de resistencia. Este abordaje escénico despliega las distintas aristas poéticas y políticas de la inmolación, aspecto medular en la prosa de Enriquez.

El elenco reúne a Victoria Duarte, Gabi Moura, Sol Rieznik Aguiar, Magui Downes, Jazmín Siñeriz, Myriam Ramírez, Daira Escalera, Juliana Ortiz, Natalia Tesone y Annanda Samarine. En cada función, la accesibilidad estará garantizada mediante interpretación y adaptación en lengua de señas a cargo de Natalia Tesone.

El montaje de Salvar el fuego fue nominado como mejor adaptación en los premios María Guerrero 2024, integró la programación del FIBA 2023, el ciclo especial por los diez años de la Bienal de Arte Joven y el Festival Abriendo Escena en 2022.

Jorge Thefs dirige y adapta 'Salvar el fuego', presentando una experiencia teatral inmersiva basada en 'Las cosas que perdimos en el fuego'

La trayectoria de Jorge Thefs abarca más de 70 producciones, con reconocimientos como el premio María Guerrero 2024 por su actuación en Las lágrimas de los animales marinos en el Teatro Nacional Cervantes y la distinción de Carne de consumo personal en la Bienal de Arte Joven 2021-2022. Actualmente, dirige Proyecto Quevedo, interpretado por Cristina Banegas.

El fenómeno de las adaptaciones de la obra de Mariana Enriquez se ha consolidado en los últimos años. En 2025, el libro Las cosas que perdimos en el fuego llegó al teatro bajo dirección de Leonel Schmidt, con funciones en La Plata, Rosario y Buenos Aires, tras su estreno en Montevideo. La puesta abordó temas como la pobreza, la violencia de género y la represión social, característicos de la narrativa de Enriquez.

'Salvar el fuego' fue nominado a mejor adaptación en los premios María Guerrero 2024 y participó en festivales destacados como FIBA y la Bienal de Arte Joven

El impacto de la obra de Enriquez se ha extendido también al cine. Este año, La virgen de la tosquera, largometraje dirigido por Laura Casabé y con guion de Benjamín Naishtat, fusionó relatos de la autora incluidos en Los peligros de fumar en la cama, y obtuvo premios en festivales como BAFICI y Sitges. La propia Enriquez destacó el valor de estas adaptaciones y el diálogo entre su literatura y otras disciplinas artísticas.

La programación de Salvar el fuego se suma, así, a este recorrido de reinterpretaciones escénicas y audiovisuales del universo de Mariana Enriquez, que en los últimos años también protagonizó experiencias performáticas como Mis extrañas compañías y No traigan flores, propuestas que fortalecieron su presencia en el circuito cultural argentino e internacional.

La obra se presenta el domingo 12 de abril a las 17:30 y el sábado 25 de abril a las 16:00 en Casa Gómez, Yeruá 4962, Paternal, con entradas a $20.000 a través de Eventbrite.

Fotos; gentileza prensa de Salvar el fuego.